PREPARTITA

Manchester United - Galatasaray è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 3 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Old Trafford di Manchester.

Arbitro di Manchester United - Galatasaray sarà Ivan Kruzliak coadiuvato da Branislav Hancko e Jan Pozor. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Manchester United-Galatasaray ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Manchester United non ha mai perso nei tre precedenti in casa contro il Galatasaray, pareggiando per 3-3 nell'ottobre 1993 nelle qualificazioni alla Champions League e vincendo 4-0 nel dicembre 1994 e 1-0 nel settembre 2012 nella fase a gironi della competizione.

Il Galatasaray ha vinto solo uno dei sei precedenti contro il Manchester United (3N, 2P), anche se è il più recente in ordine temporale, nel novembre 2012 (1-0).

L'ultima squadra turca a vincere in trasferta contro un'avversaria inglese in Champions League è stata il Besiktas, che ha trovato il successo per 1-0 all'Old Trafford contro il Manchester United nel novembre 2009. Da allora, le formazioni inglesi hanno vinto ciascuna delle ultime cinque gare contro queste avversarie nella competizione, con Bursaspor (x1), Galatasaray (x3) e Istanbul Basaksehir (x1) tutte sconfitte.

Il Manchester United ha perso sei delle ultime 13 partite di Champions League all'Old Trafford (5V, 2N), tante sconfitte quante quelle subite nelle precedenti 80 gare nella competizione (57V, 17N).

Il Galatasaray ha pareggiato contro il Copenhagen nella prima giornata di questa Champions League, nonostante fosse in svantaggio all'86° minuto di gioco; la formazione turca aveva perso 26 partite consecutive nella competizione dopo essersi trovata sotto con il punteggio di almeno due gol in qualsiasi momento dell’incontro.

Il Manchester United ha perso le ultime due partite nelle competizioni europee, contro il Siviglia ad aprile in Europa League e contro il Bayern Monaco nella prima giornata di questa Champions League; l'ultima volta che è stato sconfitto in tre gare consecutive in Europa è stata tra marzo e aprile 2013.

Il Galatasaray ha registrato 20 interruzioni alte di sequenze avversarie nella partita d'esordio di questa Champions League contro il Copenhagen, seconda tra tutte le squadre nel primo turno dopo il Benfica (21). Questo è il numero di sequenze avversarie, con tre o meno passaggi, terminate 40 metri o meno dalla loro porta.

Tra i giocatori del Manchester United che hanno giocato almeno 10 volte all'Old Trafford in Champions League, solo Ruud van Nistelrooy (87) ha un rapporto tra minuti giocati e reti segnate migliore di Marcus Rashford (112) nelle partite casalinghe. Infatti, Rashford ha segnato otto gol in 14 gare interne nella competizione.

Il Galatasaray nella prima giornata contro il Copenhagen comprendeva sette giocatori che hanno giocato in Premier League (Wilfried Zaha, Davinson Sánchez, Hakim Ziyech, Lucas Torreira, Tanguy Ndombélé, Tetê e Angeliño). Nel complesso, loro hanno segnato tre gol all'Old Trafford (Zaha x2, Ndombélé x1).

Bruno Fernandes del Manchester United ha servito un assist in sette delle sue ultime otto presenze in Champions League. Nelle ultime due partecipazioni del Manchester United alla competizione (2021/22 e 2023/24), Fernandes ha fornito tanti passaggi vincenti quanti tutti gli altri compagni di squadra messi insieme (7).

Dove vedere Manchester United-Galatasaray di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Manchester United-Galatasaray si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 3 ottobre.

Manchester United-Galatasaray è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

