PREPARTITA

PSV Eindhoven - Siviglia è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 3 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Philips Stadion di Eindhoven.

Arbitro di PSV Eindhoven - Siviglia sarà Daniele Orsato coadiuvato da Ciro Carbone e Alessandro Giallatini. Al VAR invece ci sarà Massimiliano Irrati.

PSV Eindhoven-Siviglia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità PSV e Siviglia si affrontano per la seconda stagione consecutiva nelle coppe europee: la squadra spagnola ha vinto 3-2 complessivamente negli spareggi di Europa League la scorsa stagione, quella in cui ha poi conquistato il trofeo.

Questo è il primo incontro del Siviglia con una squadra olandese in Champions League. Ha perso entrambe le precedenti trasferte contro squadre olandesi nelle coppe: 2-0 contro il Feyenoord (novembre 2014) e 2-0 contro il PSV (febbraio 2023).

Il PSV ha vinto solo una delle 14 partite di Champions League contro squadre spagnole (5N, 8P), perdendo ciascuna delle ultime quattro gare in ordine di tempo.

Il PSV non ha vinto in nessuna delle ultime 15 partite di Champions League (6N, 9P), registrando la serie più lunga attualmente in corso tra tutte le 32 squadre che prendono parte alla competizione in questa stagione.

Dopo aver mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque partite di Champions League nella stagione 2015/16, il PSV ha subito gol in 12 delle 13 partite della competizione dall'inizio dell’annata 2016/17 ad oggi. Gli olandesi hanno incassato almeno un gol in ciascuna delle ultime sette partite, subendone addirittura almeno due in sei di queste.

Il Siviglia ha vinto solo due delle ultime 15 partite di Champions League (7N, 6P), ed entrambe le vittorie sono arrivate in casa. La squadra spagnola non ha vinto nessuna partita in trasferta nella fase a gironi della competizione nelle ultime due stagioni (4N, 2P).

Nella partita d'esordio del Siviglia contro il Lens sono stati commessi 34 falli, più di qualsiasi altra gara della prima giornata di questa Champions. Al contrario, l'incontro tra PSV e Arsenal è stato il secondo per minor numero di falli commessi (15 in totale).

Noa Lang del PSV ha effettuato tre tiri e ha creato un'occasione per i compagni dopo una progressione palla al piede nella sconfitta contro l'Arsenal della prima giornata. Nessun giocatore è stato coinvolto in più tentativi in seguito ad una progressione palla al piede (quattro in totale, appunto) nel primo turno di questa Champions.

Luuk de Jong è uno degli unici due giocatori ad aver segnato sia con il PSV che con il Siviglia in Champions League, insieme ad Arouna Koné. L'olandese è andato a bersaglio in ciascuna delle sue ultime due partite casalinghe giocate con la maglia del PSV nella competizione (contro Tottenham e Barcellona nel 2018/19).

Tutte le 138 presenze del difensore del Siviglia Sergio Ramos in Champions League sono state da titolare. È il numero massimo di partite giocate da un giocatore nella competizione senza che nessuna fosse da subentrato.

Dove vedere PSV Eindhoven-Siviglia di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

PSV Eindhoven-Siviglia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 3 ottobre.

PSV Eindhoven-Siviglia è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League