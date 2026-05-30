Paris Saint-Germain-Arsenal: 5-4 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita
30 Maggio 2026 ore 18:00
Paris Saint-Germain
5
Arsenal
4
Partita finita
Arbitro: Daniel Siebert
6'0-1Kai Havertz
65'1-1Ousmane Dembélé (R)
122'2-1Gonçalo Ramos (R)
123'2-2Viktor Gyökeres (R)
124'3-2Désiré Doué (R)
127'3-3Declan Rice (R)
128'4-3Achraf Hakimi (R)
129'4-4Gabriel Martinelli (R)
130'5-4Beraldo (R)
0'
45'
90'
90'
122'
GABRIEL SBAGLIA! IL PSG CAMPIONE DELLA CHAMPIONS! Il centrale londinese non insacca, parigini che fanno il double!
PSG CAMPIONE DI EUROPA! Dopo una partita durata 120 minuti, dopo la lotteria dei rigori, il PSG si porta a casa la seconda Champions di fila. Decisivo l'errore finale di Gabriel, nel tempo regolamentare vantaggio di Havertz, pareggio su rigore di Dembelé.
Gara che ha visto il PSG provarci, Arsenal difendersi e ripartire: i pargini prendono anche un palo, ma alla fine hanno la meglio ai rigori. Decisivo l'errore finale di Gabriel.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dalla finale di Champions League é tutto, appuntamento alla prossima stagione di grande calcio!21:05
GOL! PSG - ARSENAL 5-4! Rigore di Beraldo. Freddezza del centrale, che porta avant i suoi. 21:00
GOL! PSG -ARSENAL 4-4!Calcio di Rigore di Martinelli., Il brasiliano non sbaglia! Ancora paricá!20:59
GOL! PSG - ARSENAL 4-3! Calcio di Rigore di Achraf Hakimi. L'ex Inter piazza Raya, portando in vantaggio i suoi. 20:59
GOL! PSG - ARSENAL 3-3! Rigore di Declan Rice. L'ex Hammers insacca, torna la paritá!20:58
NUNO MENDES SBAGLIA! PSG - ARSENAL 3-2! Il terzino si da ipnotizzare da Raya!20:56
EZE SBAGLIA! PSG - ARSENAL 3-2! La Punta calcia a lato, francesi ora in vantaggio!20:55
GOL! PSG -ARSENAL 3-2Rigore Gol di Désiré Doué. Altro rigore perfetto, PSG avanti. 20:55
GOL! PSG -ARSENAL 2-1! Rigore di Gyökeres. Anche la punta spiazza il portiere. 20:54
GOL! PSG -ARSENAL 2-1! Rigore Gol di Gonçalo Matias Ramos. La Punta sotto il sette, piazza Raya. 20:53
Inizia la lotteria dei rigori, parte il PSG.20:51
Secondo tempo supplementare con poche vere occasioni, squadre forse proiettate ai rigori. Ora é una lotteria, entramebe le squadre han sostituito vari specialisti.20:47
120'+2'
FINISCE IL SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE1 SI VA AI RIGORI!20:45
120'+1'
OCCASIONE ARSENAL! Conclusione di Gyokeres deviata in angolo!20:45
119'
Zoppica Raya, che potrebbe essere un protagonista nell'eventuale lotteria dei rigori.20:45
118'
AMMONITO Nuno Mendes. Fallo tattico del portoghese, che non lascia ripartire l'Arsenal. 20:41
116'
Continua il possesso palla per il PSG, ma Arsenal sempre chiuso e attento a lasciarre spazi.20:40
114'
Cross di Nuno Mendes, blocca Raya. PSG che ora fatica a trovare il giocatore che inventi la giocata.20:37
112'
Percussione di Jao Neves, angolo. Ancora nulla da palla da fermo per i parigini.20:36
110'
Gran uscira di Safonov che anticipa i centrali dell'Arsenal, riparte il forcing del PSG.20:33
109'
Punizione dalla trequarti per l'Arsenal: salgono le torri in avanti.20:32
108'
Uscita di Raya che anticipa Ramos, dopo che la punta aveva anticipato tutti a centro area.20:31
107'
PSG ora senza regista, probabile che Pacho vada in mediana, con un gioco meno di prima ma piú verticale.20:30
GOL! PSG - Arsenal 1-1! Rete su Rigore di Ousmane Dembélé. Il Pallone d'Oro spiazza Raya trovando il pareggio: portiere a sinistra, pallone a destra. 19:31
64'
Alla fine é Dembelé a presentarsi al dischetto, contro Raya.19:30
63'
Check del VAR per valutare il rigore: confermato anche dalla Sala. Sul dischetto si prepara Vitinha.19:29
61'
RIGORE PER IL PSG! Kvaratskhelia entra in area e viene fermato da Mosquera con un intervento falloso: per Siebert é penalty! Proteste dei francesi che chiedevano il secondo giallo!19:28
59'
PSG che sfiora l'80% di possesso palla, ma Arsenal che regge in fase difensiva.19:25
57'
Comunque grandissima abnegazione per i giocatori dell'Arsenal, che si chiudono con due linee da cinque davanti alla propria area senza lasciare spazi.19:22
56'
HAKIMI! Conclusione di potenza del terzino, blocca Raya.19:21
54'
AMMONITO Bukayo Saka. Intervento con il piede a martello su Doué.19:19
53'
Dembelé pesca Joao Neves in area, il suo cross di prima non trova compagfni.19:19
52'
Che rischio per Hakimi, che perde palla sul pressing di Hincapié: Siebert fischia fallo.19:17
50'
Nuno Mendes in area trova lo scarico per Vitinha, che controlla peró male prima del tiro.19:15
49'
Arsenal che ora prova con il possesso palla, dopo il forcing subito in praticamente tutto il primo tempo.19:14
47'
Nessun cambio nell'intervallo, in campo gli stessi 22 della prima frazione!19:11
46'
AMMONITO Cristhian Mosquera. Giallo per perdite di tempo. L'arbitro aveva fatto capite ai giocatori londinesi che non voleva tutte queste pause.19:12
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO!19:11
Il PSG ha poi dominato il possesso palla ma faticato a creare vere occasioni, con un solo, innocuo, tiro in porta di Fabian, mentre i Gunners, intenti a difendersi e ripartire, hanno ancora sfiorato il gol con il tedesco autore del vantaggio.18:57
Arsenal che va negli spogliatoi in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Havertz al sesto minuto, nato da un recupero di Trossard su Marquinhos.18:55
45'+7'
FINISCE IL PRIMO TEMPO! PSG - ARSENAL 0-1!18:55
45'+6'
Angolo per l'Arsenal, ma Siebert non lascia calciare il corner e fischia il primo tempo.18:54
45'+5'
Tiro cross di Fabian, Raya blocca in due tempi.18:52
45'+4'
MARQUINHOS SALVA IL PSG! Scambio tra Havertz e Odegaard, il tedesco da pochi passi si vede chiudere il tiro dal centrale brasiliano!18:51
45'+3'
Conclusione dalal distanza di DOoué, palla altissima.18:49
45'+2'
Mezzali del PSg spesso in area dell'Arsenal per scambi stretti, ma fino a questo momento senza esiti.18:49
45'+1'
Sei i minuti di recupero.18:48
45'
Finta di destro, conclusione di sinistro dal limite di Dembelé che manda lontano dalla porta.18:47
43'
OCCASIONE PSG! Ingresso in area di Nuno Mendes, cross basso deviato, Fabian trova il colpo di testa ma la palla finisce alto!18:45
41'
Contatto tra Hakimi e Havertz su un pallone appena uscito dal campo: il tedesco cade a terra, con l'arbitro che gli chiede di evitare queste scene.18:42
39'
Ripartenza PSG nata da un recupero di Vitinha, fermato al momento del tiro Dembelé.18:41
37'
Colpo di testa di Gabriel alto sopra la traversa, fischiato anche il fallo al centrale londinese.18:39
36'
Ripartenza Arsenal, Saka fermato dal fallo da Nuno Mendes. Intervento troppo precipitoso per il terzino che regala una punizione ai Gunners.18:38
34'
Angolo per il PSG: ancora nulla da fare per i parigini sulle azioni da corner.18:37
33'
Ben il 73% di possesso palla del PSG, Arsenal che ha deciso per una partita difensiva.18:36
31'
A terra Nuno Mendes in area dell'Arsenal, con il PSG stesso che continua a giocare. Siebert lascia giocare, con Saliba che ferma Doué in scivolata.18:33
29'
Riprende il gioco, con Safonov in campo: per ora rimane in campo il russo.18:32
28'
Da verificare le condizioni del portiere parigino, gioco ancora fermo. Il russo é convinto di continuare la partita.18:31
26'
Cross di Saka, Havertzsi getta sul pallone e si scontra con Safonov: si ferma il gioco per verificare le condizioni del portiere dei parigini.18:28
24'
Sta funzionando la scelta di Arteta di inserire due terzini decisamente difensivi come Mosquera e Hincapié, poche le iniziative dalle fasce per i parigini.18:26
22'
Errore di Vitinha nel lanciare Hakimi, spazi troppo stretti per far arrivare il difficile pallone.18:24
20'
Arsenal veramente in attento in fase difensiva, pochissimi spazi per il PSG.18:22
18'
Scambio Doué - Kvara, non riesce il tacco in area al georgiano.18:20
17'
Gran recupero a centrocampo di Mosquera, Ødegaard spreca con un filtrante troppo lungo per le sue punte.18:19
16'
Angolo guadagnato da Hakimi, ma nulla da fare per i parigini.18:18
14'
Nuno Mendes con la sua classica progressione, ma Saka spende il fallo per non lasciare il vantaggio numerico sulla fascia.18:16
13'
Ovviamente ora il possesso palla é tutto per il PSG, conclusione da posizione defilata di Fabian che termina a lato.18:15
11'
Salvataggio all'ultimo secondo di Saliba su Kvara, dopo che il georgiano si era avventato su un pallone vagante in area.18:14
9'
Problemi ora per Fabian Ruiz, un colpo di Rice che sembra aver lasciato conseguenze allo spagnolo.18:11
8'
Gunners che sfruttano al meglio la prima occaione del match rompendo l'equilibrio dopo meno poco piú di sei minuti. PSG contretto ora a recuperare.18:10
6'
GOL! Psg - ARSENAL 0-1! Rete di Kai Havertz! Trossard in pressing su Marquinhos riesce a recuperare e lanciare il tedesco che, a tu per tu con Safanov, mette la palla sotto il settee!18:09
4'
Arsenal che aspetta sulla trequarti, senza alzare il pressing. Pochi peró gli spazi per il PSG.18:05
3'
Subito una punizione per l'Arsenal: Rice mette al centro, Hincapié con la sponda non trova compagni. Gunners sempre perciolosi da pallone da fermo18:04
1'
INIZIA LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE! INIZIA PSG - ARSENAL!18:02
Prima del fischio di inizio, spettacolo dei Killers che sono stati scelti per aprire questa Finale 2026.17:52
Arbitro del match il tedesco Daniel Siebert.17:39
Di fronte peró un Arsenal, l’unica squadra imbattuta nella Champions League 2025-26 in 14 partite e capace subire solo due gol in sei partite della fase a eliminazione diretta, nessuno su azione.17:38
PSG che con una vittoria potrebbe essere la seconda squadra a confermare il titolo di Champions League dopo il Real Madrid.17:30
Arteta sorprende con una formazione che vede Mosquera a sinistra e Hincapié da terzino destro (bloccato); Lewis-Skelly in mediana acon Rice, Havertz e non Gyokeres da prima pùnta. Solo panchina per l'italiano Calafiori.17:28
Luis Enrique con il suo undici titolare, ritrova Hakimi in difesa, Fabian Ruiz in mediana con Vitinha e Joao Neves, tridente formato da Doué, Dembelé e Kvaratskhelia.17:24
La formazione dell'ARSENAL (4-2-3-1): Raya - Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié - Rice, Lewis-Skelly - Saka, Odegaard, Trossard - Havertz.17:23
Sono ufficiali le formazioni del match: PSG (4-3-3): Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz - Doué, Dembelé, Kvaratskhelia.17:20
Francesi che vogliono vincere per il secondo anno consecutivo la Coppa, dopo il successo netto sull'Inter dello scorso anno. I Gunners invece cercano di coronare una stagione memorabile dopo aver portato a casa la Premier League.17:20
Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di questa Gran Finale di Champions League: nella Puskás Aréna di Budapest, Paris Saint Germain e Arsenal si sfideranno nella partita piú importante dell'anno.17:20
Ricordiamo che il fischio di inizio sará alle 18:00, nuovo orario deciso per questa edizione 2025-26.17:47
Formazioni Paris Saint-Germain - Arsenal
Paris Saint-Germain
Arsenal
TITOLARI PARIS SAINT-GERMAIN
(39) MATVEY SAFONOV (P)
(2) ACHRAF HAKIMI (D)
(25) NUNO MENDES (D)
(5) MARQUINHOS (D)
(51) WILLIAN PACHO (D)
(87) JOÃO NEVES (C)
(8) FABIÁN RUIZ (C)
(17) VITINHA (C)
(14) DÉSIRÉ DOUÉ (A)
(7) KHVICHA KVARATSKHELIA (A)
(10) OUSMANE DEMBÉLÉ (A)
PANCHINA PARIS SAINT-GERMAIN
(24) SENNY MAYULU (C)
(29) BRADLEY BARCOLA (A)
(89) RENATO MARIN (P)
(21) LUCAS HERNÁNDEZ (D)
(19) LEE KANG-IN (C)
(30) LUCAS CHEVALIER (P)
(49) IBRAHIM MBAYE (A)
(27) DRO FERNÁNDEZ (C)
(4) BERALDO (D)
(33) WARREN ZAÏRE-EMERY (C)
(6) ILLIA ZABARNYI (D)
(9) GONÇALO RAMOS (A)
ALLENATORE PARIS SAINT-GERMAIN
Luis Enrique Martínez García
TITOLARI ARSENAL
(1) DAVID RAYA (P)
(6) GABRIEL MAGALHÃES (D)
(2) WILLIAM SALIBA (D)
(3) CRISTHIAN MOSQUERA (D)
(5) PIERO HINCAPIÉ (D)
(41) DECLAN RICE (C)
(7) BUKAYO SAKA (C)
(19) LEANDRO TROSSARD (C)
(8) MARTIN ØDEGAARD (C)
(49) MYLES LEWIS-SKELLY (C)
(29) KAI HAVERTZ (A)
PANCHINA ARSENAL
(12) JURRIËN TIMBER (D)
(13) KEPA ARRIZABALAGA (P)
(56) MAX DOWMAN (C)
(36) MARTÍN ZUBIMENDI (C)
(9) GABRIEL JESUS (A)
(11) GABRIEL MARTINELLI (A)
(20) NONI MADUEKE (A)
(33) RICCARDO CALAFIORI (D)
(14) VIKTOR GYÖKERES (A)
(16) CHRISTIAN NØRGAARD (C)
(10) EBERECHI EZE (C)
(23) MIKEL MERINO (C)
ALLENATORE ARSENAL
Mikel Arteta
PREPARTITA
Paris Saint-Germain - Arsenal è valevole per la finale della competizione Champions League 2025/2026. La partita è in programma il giorno 30 maggio alle ore 18:00 allo stadio Puskás Aréna di Budapest. Arbitro di Paris Saint-Germain - Arsenal sarà Daniel Siebert. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.
Attualmente Paris Saint-Germain si trova 11° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece Arsenal si trova 1° in classifica con 24 punti (frutto di 8 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Paris Saint-Germain ha segnato 21 gol e ne ha subiti 11; Arsenal ha segnato 23 gol e ne ha subiti 4.
Paris Saint-Germain e Arsenal si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match Paris Saint-Germain ha vinto 2 volte, Arsenal ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 2.
Paris Saint-Germain-Arsenal ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Paris Saint-Germain e Arsenal si affronteranno per l'ottava volta in tutte le competizioni, con un bilancio finora in perfetto equilibrio: due successi a testa e tre pareggi. Tuttavia, il PSG ha vinto le ultime due sfide contro i Gunners, imponendosi sia in casa che in trasferta nella semifinale di UEFA Champions League 2024/25.
Questo è il quarto confronto in Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal dall'inizio della scorsa stagione, dopo la vittoria casalinga dei Gunners nella fase campionato dell'ottobre 2024 e i due successi del PSG nelle semifinali della stessa stagione; soltanto Manchester City e Real Madrid si sono affrontate più volte (cinque) in questo intervallo temporale.
Questa sarà la prima finale in assoluto in una grande competizione europea tra club francesi e inglesi. Inoltre, sarà la quarta finale di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League tra squadre di due diverse capitali, dopo Benfica-Real Madrid (1962), Real Madrid-Partizan Belgrado (1966) e Ajax-Panathinaikos (1971).
Il Paris Saint-Germain ha superato ciascuno degli ultimi cinque doppi confronti a eliminazione diretta di UEFA Champions League contro club inglesi. Il Manchester City è stata l'ultima squadra inglese a eliminare i parigini, nelle semifinali dell'edizione 2020/21.
Dagli ottavi di finale della scorsa stagione, il Paris Saint-Germain ha disputato il 54% delle partite di Champions League contro squadre inglesi (13 su 24, inclusa la finale da disputare), compresi sei dei nove doppi confronti a eliminazione diretta: contro Liverpool, Aston Villa e Arsenal la scorsa stagione; Chelsea, Liverpool e Arsenal in questa.
L'Arsenal è stato eliminato in entrambi i doppi confronti a eliminazione diretta di Champions League contro squadre francesi: contro il Monaco negli ottavi di finale 2014/15 (3-3 il punteggio complessivo, con la regola dei gol in trasferta) e contro il PSG nelle semifinali della scorsa stagione (1-3 il risultato totale).
Il Paris Saint-Germain è la prima squadra a raggiungere due finali consecutive di UEFA Champions League, dai tempi del Liverpool nel 2018 e 2019. I francesi potrebbero diventare soltanto la seconda compagine nell'era Champions League (dal 1992/93) a conquistare il trofeo per due volte di fila, dopo il Real Madrid che ci è riuscito in tre occasioni consecutive, tra il 2016 e il 2018.
Dal 2020, il Paris Saint-Germain è la squadra che ha raggiunto la finale di UEFA Champions League più volte rispetto a qualsiasi altra: tre, ovvero nel 2020 (0-1 contro il Bayern Monaco), 2025 (5-0 contro l'Inter) e 2026 contro l'Arsenal.
Questa sarà la seconda finale per l'Arsenal in Coppa dei Campioni/Champions League, a distanza di 20 anni dalla prima disputata nel 2006 (sconfitta per 1-2 contro il Barcellona). In caso di vittoria, i Gunners diventerebbero la seconda squadra londinese a sollevare il trofeo dopo il Chelsea; questo farebbe di Londra la prima capitale con più club ad avere vinto la competizione e solo la terza città in assoluto con due detentrici del titolo, dopo Milano e Manchester.
L'Arsenal potrebbe diventare la 25ª squadra a vincere la UEFA Champions League/Coppa dei Campioni e la terza a riuscirci per la prima volta nella sua storia nelle ultime quattro edizioni, dopo il Manchester City nel 2023 e il Paris Saint-Germain nel 2025. Inoltre, i Gunners potrebbero diventare il settimo club inglese a sollevare il trofeo: nessun altro paese invece ne conta più di tre.
I due trofei europei conquistati finora dall'Arsenal sono la Coppa delle Fiere del 1970 e la Coppa delle Coppe del 1994. Da allora, i Gunners hanno perso le ultime quattro finali disputate in una grande competizione europea: quelle in Coppa delle Coppe nel 1995 (1-2 dts contro il Real Saragozza), in Coppa UEFA nel 2000 (0-0 dts, 1-4 ai rigori contro il Galatasaray), in Champions League nel 2006 (1-2 contro il Barcellona) e in Europa League nel 2019 (1-4 contro il Chelsea).
L'Arsenal è la squadra che ha giocato più partite (225) nella storia della UEFA Champions League/Coppa dei Campioni senza mai vincere il trofeo.
L'Arsenal potrebbe diventare il quarto club inglese a vincere sia il massimo campionato che la Coppa dei Campioni/UEFA Champions League nella stessa stagione, dopo Liverpool (1976-77, 1983-84), Manchester United (1998-99, 2007-08) e Manchester City (2022-23).
Il Paris Saint-Germain è imbattuto da 11 partite (9V, 2N) a eliminazione diretta di Champions League. L'ultima sconfitta dei francesi in queste fasi della competizione risale ai quarti di finale 2024/25, contro l'Aston Villa, al Villa Park (3-2 per i Villans).
I 44 gol segnati dal Paris Saint-Germain nella stagione 2025/26 rappresentano il secondo miglior risultato di sempre per una squadra in una singola edizione di UEFA Champions League, dietro soltanto ai 45 del Barcellona nel 1999/00.
L'Arsenal è l'unica squadra imbattuta in questa UEFA Champions League, grazie a 11 vittorie e tre pareggi. L'unica volta in cui i Gunners si sono trovati sotto nel punteggio in una partita del torneo in corso è stata negli ottavi di finale in casa del Bayer Leverkusen: 43 i minuti necessari agli inglesi per riequilibrare l'incontro terminato 1-1.
L'Arsenal è la squadra che ha subito meno gol in questa UEFA Champions League: sei in 14 sfide (0.43 a gara). Il record per le formazioni con almeno 13 match giocati in una singola stagione nel torneo resta quello di 0.31 reti incassate di media a incontro, detenuto dall'Arsenal (nel 2005/06) e dal Chelsea (nel 2020/21). Inoltre, quella dei Gunners è l'unica compagine a non avere ancora subito alcun gol su azione nella fase a eliminazione diretta di questa stagione (6 partite).
Questa sarà la 63ª e ultima gara dell'Arsenal nella stagione 2025/26: più di quelle giocate da qualsiasi altra squadra nei cinque maggiori campionati europei; si tratta anche del numero più alto di match disputati dai Gunners negli ultimi 46 anni, ovvero dalle 70 partite del 1979/80: record per il club.
Nelle ultime due stagioni, Paris Saint-Germain e Arsenal chiuderanno con lo stesso numero di partite giocate, considerando tutte le competizioni: 121 a testa, inclusa la finale da disputare; soltanto Real Madrid e Chelsea ne contano di più nello stesso periodo tra le squadre dei cinque maggiori campionati europei.
La Premier League sarà rappresentata da almeno una squadra nella finale di UEFA Champions League per la sesta volta nelle ultime nove stagioni. A seguire, nello stesso periodo, La Liga e la Ligue 1 con almeno un club presente in tre finali differenti (inclusa quella del 2026).
La squadra che ha segnato il primo gol della partita ha vinto finora ciascuna delle ultime 11 finali di UEFA Champions League. Il Real Madrid è stata l'ultima compagine a ribaltare lo svantaggio vincendo poi il trofeo, nel 2014 quando si impose sull'Atlético Madrid per 4-1 dopo i tempi supplementari.
Da quando è stata denominata UEFA Champions League nel 1992/93, soltanto una delle 33 finali è terminata a reti inviolate: quella del 2003, con la vittoria del Milan sulla Juventus (0-0 dts, 3-2 ai rigori). Inoltre, l'ultima finale decisa ai calci di rigore risale al 2016, quando il Real Madrid ha sconfitto l'Atlético Madrid (1-1 dts, 5-3 ai rigori).
Questa sarà la prima finale di UEFA Champions League/Coppa dei Campioni mai disputata in Ungheria. La Puskás Aréna ha già ospitato due importanti finali UEFA per club: la Supercoppa UEFA tra Bayern Monaco e Siviglia nel 2020 (2-1 dts) e la finale di UEFA Europa League tra Siviglia e Roma nel 2023 (1-1 dts, 4-1 ai rigori).
Khvicha Kvaratskhelia è il giocatore che ha partecipato a più gol nella fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League 2025/26: 10, dei quali sette reti e tre assist. L'attaccante del Paris Saint-Germain è il primo calciatore a segnare o servire un passaggio vincente in sette partite consecutive nella fase a eliminazione diretta di una singola edizione del torneo.
La prossima sarà la 122ª partita di Marquinhos in UEFA Champions League: più di qualsiasi altro giocatore brasiliano nella storia della competizione (Roberto Carlos, 120). Il capitano del PSG è l'unico calciatore ad avere disputato entrambe le due precedenti finali di Champions League con i parigini, contro il Bayern nel 2020 e l'Inter nel 2025.
Vitinha, del Paris Saint-Germain, ha effettuato 227 'line-breaking passes' in questa UEFA Champions League: 44 in più rispetto a qualsiasi altro giocatore. Sul fronte opposto, invece, nessun calciatore dell'Arsenal ha raggiunto quota 100 'line-breaking passes' nel torneo in corso (il migliore tra i Gunners è Declan Rice, con 96).
Le squadre di Ligue 1 sono quelle contro le quali Bukayo Saka ha registrato più partecipazioni attive al gol rispetto a quelle di qualsiasi altra Nazione in UEFA Champions League: cinque reti e tre assist in sole sei partite contro queste avversarie, comprese le due marcature realizzate nei tre match disputati contro il PSG.
Kai Havertz è l'unico giocatore dell'Arsenal ad avere preso parte a più di una marcatura (gol+assist) nella fase a eliminazione diretta di questa UEFA Champions League: un rigore contro il Bayer Leverkusen e l'unica rete del doppio confronto contro lo Sporting CP.
La coppia dell'Arsenal formata da Kai Havertz e Gabriel Jesus ha disputato la finale di UEFA Champions League 2021, rispettivamente con Chelsea e Manchester City. I soli giocatori a essere scesi in campo per due club inglesi differenti in una finale di Coppa dei Campioni/Champions League sono Frank Gray (Nottingham Forest e Leeds United) e Ashley Cole (Arsenal e Chelsea).
David Raya, dell'Arsenal, ha tenuto la porta inviolata nove volte in questa UEFA Champions League: nessun portiere ha mai collezionato 10 'clean sheet' in una singola edizione del torneo.
Solo tre giocatori hanno effettuato più movimenti senza palla alle spalle della linea difensiva avversaria in questa UEFA Champions League rispetto a Viktor Gyökeres dell'Arsenal (113); tra i giocatori che ne contano almeno 200 nel 2025/26, Gyökeres è quello che vanta la percentuale più alta di inserimenti dietro la linea difensiva (56.5%).
Per Luis Enrique sarà la terza finale da allenatore in UEFA Champions League, dopo avere vinto in precedenza con Barcellona e PSG rispettivamente nel 2015 e nel 2025; la sua percentuale di vittorie (64%) è la più alta tra quelle di tutti i tecnici con almeno 50 partite nella storia della competizione.
Questa sarà la quarta finale di Coppa dei Campioni/Champions League in cui si sfideranno due allenatori della stessa nazionalità: la prima dopo quella tra Hansi Flick e Thomas Tuchel nel 2020. Inoltre, questa sarà la prima volta nella storia della competizione in cui due tecnici spagnoli si affronteranno in finale; in particolare, per Mikel Arteta sarà la prima finale di una grande competizione europea, sia da giocatore che da allenatore.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: