Gara che ha visto il PSG provarci, Arsenal difendersi e ripartire: i pargini prendono anche un palo, ma alla fine hanno la meglio ai rigori. Decisivo l'errore finale di Gabriel.

Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di questa Gran Finale di Champions League: nella Puskás Aréna di Budapest, Paris Saint Germain e Arsenal si sfideranno nella partita piú importante dell'anno.17:20

Luis Enrique con il suo undici titolare, ritrova Hakimi in difesa, Fabian Ruiz in mediana con Vitinha e Joao Neves, tridente formato da Doué, Dembelé e Kvaratskhelia.17:24

Arteta sorprende con una formazione che vede Mosquera a sinistra e Hincapié da terzino destro (bloccato); Lewis-Skelly in mediana acon Rice, Havertz e non Gyokeres da prima pùnta. Solo panchina per l'italiano Calafiori.17:28

Di fronte peró un Arsenal, l’unica squadra imbattuta nella Champions League 2025-26 in 14 partite e capace subire solo due gol in sei partite della fase a eliminazione diretta, nessuno su azione.17:38

Sta funzionando la scelta di Arteta di inserire due terzini decisamente difensivi come Mosquera e Hincapié, poche le iniziative dalle fasce per i parigini.18:26

Il PSG ha poi dominato il possesso palla ma faticato a creare vere occasioni, con un solo, innocuo, tiro in porta di Fabian, mentre i Gunners, intenti a difendersi e ripartire, hanno ancora sfiorato il gol con il tedesco autore del vantaggio.18:57

RIGORE PER IL PSG! Kvaratskhelia entra in area e viene fermato da Mosquera con un intervento falloso: per Siebert é penalty! Proteste dei francesi che chiedevano il secondo giallo!19:28

Conclusione di Dembelé da posizione defilata, palla a lato. Partita veramente importante per i due centrali dei Gunners, Saliba e Gabriel, che stanno concedendo pochissimo.19:38

PALO DEL PSG! Contropiede del PSG nel momento in cui l'Arsenal si é aperto in avanti: conclusione di Kvara, il deviazione di Saliba e Raya con la alla che prende il legno e finisce in angolo!19:44

PREPARTITA

Paris Saint-Germain - Arsenal è valevole per la finale della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 30 maggio alle ore 18:00 allo stadio Puskás Aréna di Budapest.

Arbitro di Paris Saint-Germain - Arsenal sarà Daniel Siebert. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Attualmente Paris Saint-Germain si trova 11° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece Arsenal si trova 1° in classifica con 24 punti (frutto di 8 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Paris Saint-Germain ha segnato 21 gol e ne ha subiti 11; Arsenal ha segnato 23 gol e ne ha subiti 4.

Paris Saint-Germain e Arsenal si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match Paris Saint-Germain ha vinto 2 volte, Arsenal ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 2.

Paris Saint-Germain-Arsenal ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Paris Saint-Germain e Arsenal si affronteranno per l'ottava volta in tutte le competizioni, con un bilancio finora in perfetto equilibrio: due successi a testa e tre pareggi. Tuttavia, il PSG ha vinto le ultime due sfide contro i Gunners, imponendosi sia in casa che in trasferta nella semifinale di UEFA Champions League 2024/25.

Questo è il quarto confronto in Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal dall'inizio della scorsa stagione, dopo la vittoria casalinga dei Gunners nella fase campionato dell'ottobre 2024 e i due successi del PSG nelle semifinali della stessa stagione; soltanto Manchester City e Real Madrid si sono affrontate più volte (cinque) in questo intervallo temporale.

Questa sarà la prima finale in assoluto in una grande competizione europea tra club francesi e inglesi. Inoltre, sarà la quarta finale di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League tra squadre di due diverse capitali, dopo Benfica-Real Madrid (1962), Real Madrid-Partizan Belgrado (1966) e Ajax-Panathinaikos (1971).

Il Paris Saint-Germain ha superato ciascuno degli ultimi cinque doppi confronti a eliminazione diretta di UEFA Champions League contro club inglesi. Il Manchester City è stata l'ultima squadra inglese a eliminare i parigini, nelle semifinali dell'edizione 2020/21.

Dagli ottavi di finale della scorsa stagione, il Paris Saint-Germain ha disputato il 54% delle partite di Champions League contro squadre inglesi (13 su 24, inclusa la finale da disputare), compresi sei dei nove doppi confronti a eliminazione diretta: contro Liverpool, Aston Villa e Arsenal la scorsa stagione; Chelsea, Liverpool e Arsenal in questa.

L'Arsenal è stato eliminato in entrambi i doppi confronti a eliminazione diretta di Champions League contro squadre francesi: contro il Monaco negli ottavi di finale 2014/15 (3-3 il punteggio complessivo, con la regola dei gol in trasferta) e contro il PSG nelle semifinali della scorsa stagione (1-3 il risultato totale).

Il Paris Saint-Germain è la prima squadra a raggiungere due finali consecutive di UEFA Champions League, dai tempi del Liverpool nel 2018 e 2019. I francesi potrebbero diventare soltanto la seconda compagine nell'era Champions League (dal 1992/93) a conquistare il trofeo per due volte di fila, dopo il Real Madrid che ci è riuscito in tre occasioni consecutive, tra il 2016 e il 2018.

Dal 2020, il Paris Saint-Germain è la squadra che ha raggiunto la finale di UEFA Champions League più volte rispetto a qualsiasi altra: tre, ovvero nel 2020 (0-1 contro il Bayern Monaco), 2025 (5-0 contro l'Inter) e 2026 contro l'Arsenal.

Questa sarà la seconda finale per l'Arsenal in Coppa dei Campioni/Champions League, a distanza di 20 anni dalla prima disputata nel 2006 (sconfitta per 1-2 contro il Barcellona). In caso di vittoria, i Gunners diventerebbero la seconda squadra londinese a sollevare il trofeo dopo il Chelsea; questo farebbe di Londra la prima capitale con più club ad avere vinto la competizione e solo la terza città in assoluto con due detentrici del titolo, dopo Milano e Manchester.

L'Arsenal potrebbe diventare la 25ª squadra a vincere la UEFA Champions League/Coppa dei Campioni e la terza a riuscirci per la prima volta nella sua storia nelle ultime quattro edizioni, dopo il Manchester City nel 2023 e il Paris Saint-Germain nel 2025. Inoltre, i Gunners potrebbero diventare il settimo club inglese a sollevare il trofeo: nessun altro paese invece ne conta più di tre.

I due trofei europei conquistati finora dall'Arsenal sono la Coppa delle Fiere del 1970 e la Coppa delle Coppe del 1994. Da allora, i Gunners hanno perso le ultime quattro finali disputate in una grande competizione europea: quelle in Coppa delle Coppe nel 1995 (1-2 dts contro il Real Saragozza), in Coppa UEFA nel 2000 (0-0 dts, 1-4 ai rigori contro il Galatasaray), in Champions League nel 2006 (1-2 contro il Barcellona) e in Europa League nel 2019 (1-4 contro il Chelsea).

L'Arsenal è la squadra che ha giocato più partite (225) nella storia della UEFA Champions League/Coppa dei Campioni senza mai vincere il trofeo.

L'Arsenal potrebbe diventare il quarto club inglese a vincere sia il massimo campionato che la Coppa dei Campioni/UEFA Champions League nella stessa stagione, dopo Liverpool (1976-77, 1983-84), Manchester United (1998-99, 2007-08) e Manchester City (2022-23).

Il Paris Saint-Germain è imbattuto da 11 partite (9V, 2N) a eliminazione diretta di Champions League. L'ultima sconfitta dei francesi in queste fasi della competizione risale ai quarti di finale 2024/25, contro l'Aston Villa, al Villa Park (3-2 per i Villans).

I 44 gol segnati dal Paris Saint-Germain nella stagione 2025/26 rappresentano il secondo miglior risultato di sempre per una squadra in una singola edizione di UEFA Champions League, dietro soltanto ai 45 del Barcellona nel 1999/00.

L'Arsenal è l'unica squadra imbattuta in questa UEFA Champions League, grazie a 11 vittorie e tre pareggi. L'unica volta in cui i Gunners si sono trovati sotto nel punteggio in una partita del torneo in corso è stata negli ottavi di finale in casa del Bayer Leverkusen: 43 i minuti necessari agli inglesi per riequilibrare l'incontro terminato 1-1.

L'Arsenal è la squadra che ha subito meno gol in questa UEFA Champions League: sei in 14 sfide (0.43 a gara). Il record per le formazioni con almeno 13 match giocati in una singola stagione nel torneo resta quello di 0.31 reti incassate di media a incontro, detenuto dall'Arsenal (nel 2005/06) e dal Chelsea (nel 2020/21). Inoltre, quella dei Gunners è l'unica compagine a non avere ancora subito alcun gol su azione nella fase a eliminazione diretta di questa stagione (6 partite).

Questa sarà la 63ª e ultima gara dell'Arsenal nella stagione 2025/26: più di quelle giocate da qualsiasi altra squadra nei cinque maggiori campionati europei; si tratta anche del numero più alto di match disputati dai Gunners negli ultimi 46 anni, ovvero dalle 70 partite del 1979/80: record per il club.

Nelle ultime due stagioni, Paris Saint-Germain e Arsenal chiuderanno con lo stesso numero di partite giocate, considerando tutte le competizioni: 121 a testa, inclusa la finale da disputare; soltanto Real Madrid e Chelsea ne contano di più nello stesso periodo tra le squadre dei cinque maggiori campionati europei.

La Premier League sarà rappresentata da almeno una squadra nella finale di UEFA Champions League per la sesta volta nelle ultime nove stagioni. A seguire, nello stesso periodo, La Liga e la Ligue 1 con almeno un club presente in tre finali differenti (inclusa quella del 2026).

La squadra che ha segnato il primo gol della partita ha vinto finora ciascuna delle ultime 11 finali di UEFA Champions League. Il Real Madrid è stata l'ultima compagine a ribaltare lo svantaggio vincendo poi il trofeo, nel 2014 quando si impose sull'Atlético Madrid per 4-1 dopo i tempi supplementari.

Da quando è stata denominata UEFA Champions League nel 1992/93, soltanto una delle 33 finali è terminata a reti inviolate: quella del 2003, con la vittoria del Milan sulla Juventus (0-0 dts, 3-2 ai rigori). Inoltre, l'ultima finale decisa ai calci di rigore risale al 2016, quando il Real Madrid ha sconfitto l'Atlético Madrid (1-1 dts, 5-3 ai rigori).

Questa sarà la prima finale di UEFA Champions League/Coppa dei Campioni mai disputata in Ungheria. La Puskás Aréna ha già ospitato due importanti finali UEFA per club: la Supercoppa UEFA tra Bayern Monaco e Siviglia nel 2020 (2-1 dts) e la finale di UEFA Europa League tra Siviglia e Roma nel 2023 (1-1 dts, 4-1 ai rigori).

Khvicha Kvaratskhelia è il giocatore che ha partecipato a più gol nella fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League 2025/26: 10, dei quali sette reti e tre assist. L'attaccante del Paris Saint-Germain è il primo calciatore a segnare o servire un passaggio vincente in sette partite consecutive nella fase a eliminazione diretta di una singola edizione del torneo.

La prossima sarà la 122ª partita di Marquinhos in UEFA Champions League: più di qualsiasi altro giocatore brasiliano nella storia della competizione (Roberto Carlos, 120). Il capitano del PSG è l'unico calciatore ad avere disputato entrambe le due precedenti finali di Champions League con i parigini, contro il Bayern nel 2020 e l'Inter nel 2025.

Vitinha, del Paris Saint-Germain, ha effettuato 227 'line-breaking passes' in questa UEFA Champions League: 44 in più rispetto a qualsiasi altro giocatore. Sul fronte opposto, invece, nessun calciatore dell'Arsenal ha raggiunto quota 100 'line-breaking passes' nel torneo in corso (il migliore tra i Gunners è Declan Rice, con 96).

Le squadre di Ligue 1 sono quelle contro le quali Bukayo Saka ha registrato più partecipazioni attive al gol rispetto a quelle di qualsiasi altra Nazione in UEFA Champions League: cinque reti e tre assist in sole sei partite contro queste avversarie, comprese le due marcature realizzate nei tre match disputati contro il PSG.

Kai Havertz è l'unico giocatore dell'Arsenal ad avere preso parte a più di una marcatura (gol+assist) nella fase a eliminazione diretta di questa UEFA Champions League: un rigore contro il Bayer Leverkusen e l'unica rete del doppio confronto contro lo Sporting CP.

La coppia dell'Arsenal formata da Kai Havertz e Gabriel Jesus ha disputato la finale di UEFA Champions League 2021, rispettivamente con Chelsea e Manchester City. I soli giocatori a essere scesi in campo per due club inglesi differenti in una finale di Coppa dei Campioni/Champions League sono Frank Gray (Nottingham Forest e Leeds United) e Ashley Cole (Arsenal e Chelsea).

David Raya, dell'Arsenal, ha tenuto la porta inviolata nove volte in questa UEFA Champions League: nessun portiere ha mai collezionato 10 'clean sheet' in una singola edizione del torneo.

Solo tre giocatori hanno effettuato più movimenti senza palla alle spalle della linea difensiva avversaria in questa UEFA Champions League rispetto a Viktor Gyökeres dell'Arsenal (113); tra i giocatori che ne contano almeno 200 nel 2025/26, Gyökeres è quello che vanta la percentuale più alta di inserimenti dietro la linea difensiva (56.5%).

Per Luis Enrique sarà la terza finale da allenatore in UEFA Champions League, dopo avere vinto in precedenza con Barcellona e PSG rispettivamente nel 2015 e nel 2025; la sua percentuale di vittorie (64%) è la più alta tra quelle di tutti i tecnici con almeno 50 partite nella storia della competizione.

Questa sarà la quarta finale di Coppa dei Campioni/Champions League in cui si sfideranno due allenatori della stessa nazionalità: la prima dopo quella tra Hansi Flick e Thomas Tuchel nel 2020. Inoltre, questa sarà la prima volta nella storia della competizione in cui due tecnici spagnoli si affronteranno in finale; in particolare, per Mikel Arteta sarà la prima finale di una grande competizione europea, sia da giocatore che da allenatore.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: