Vince in rimonta l'Atalanta, che soffre il Bruges nel primo tempo ma lo domina nel secondo. Al gol di Tzolis, risponde prima Samardzic da penalty e poi Pasalic, allo scadere, di testa. L'assist è di Musah.
Nel prossimo turno l'Atalanta affronterà lo Slavia Praga.
CALCIO DI RIGORE ATALANTA! I padroni di casa ripartono in velocità con Musah che arriva a tu per tu con Jackers che para ma non trattiene, sul pallone arriva Pasalic che anticipa l'estremo difensore avversario e subisce fallo!20:18
71'
Ora è il Bruges a impostare il gioco.20:13
68'
Mancino di Samardzic (Atalanta), pallone sul fondo.20:11
66'
Insiste l'Atalanta.20:08
63'
Cambia anche il Bruges: fuori Tresoldi per Vermant.20:05
61'
Sostituzione Atalanta: esce anche Lookman per Sulemana.20:04
61'
Sostituzione Atalanta: esce Ederson per Samardzic.20:04
60'
CHANCE ATALANTA! Ancora il mancino secco di Lookman (Atalanta) dalla sinistra, para Jackers!20:04
58'
Cartellino giallo per Musah (Atalanta).19:59
57'
Destro potente di Zappacosta (Atalanta), anche il suo diagonale non centra lo specchio della porta.19:59
54'
Colpo di testa di Ahanor (Atalanta), nessun problema per Jackers.19:57
54'
Ci prova Lookman (Atalanta), il diagonale viene deviato sul fondo.19:56
53'
Sostituzione Atalanta: esce Kossounou per Musah.19:54
51'
Nulla di fatto dalla bandierina.19:52
50'
Zappacosta (Atalanta) spinge a destra e conquista un corner.19:52
48'
Subito il destro di Tzolis (Bruges), para Carnesecchi.19:50
46'
Sostituzione Atalanta: esce Bellanova per Zappacosta.19:48
46'
Si ricomincia!19:48
Gara scorrevole e correttissima fino ad ora, nessun cartellino estratto.19:32
Termina il primo tempo tra Atalanta e Bruges. I belga si affidano all'estro di Tzolis che, al 38', su assist di Tresoldi sblocca la gara con un gran tiro dal limite.19:32
45'+1'
Fine primo tempo: Atalanta 0-1 Bruges.19:32
45'
Un minuto di recupero.19:31
44'
Resta in possesso il Bruges.19:29
41'
Giropalla dei belga.19:26
38'
GOL! Atalanta 0-1 Bruges! Rete di Tzolis che, servito da Tresoldi, dal limite rientra sul destro e con il pallone disegna una traiettoria perfetta su cui non arriva Carnesecchi!19:25
36'
Ci prova in spaccata Tresoldi (Bruges) in area su suggerimento morbido di Tzolis, pallone oltre la linea di fondo.19:22
34'
Incursione in area di Kossounou (Atalanta), chiude la difesa belga.19:20
33'
Spinge l'Atalanta.19:18
31'
Ultimo quarto d'ora del primo tempo, più il recupero.19:16
30'
Cross dentro di Tzolis da calcio piazzato, spazza la difesa bergamasca.19:15
28'
Arriva il primo calcio d'angolo anche per l'Atalanta: cross dentro e colpo di testa di Pasalic, tentativo impreciso.19:14
26'
Vanno via i primi 25 minuti del match, si resta sullo 0-0.19:11
23'
L'Atalanta opta per uno schema, si fa trovare pronta la difesa del Bruges.19:09
22'
Lookman (Atalanta) conquista un calcio di punizione nei pressi del limite dell'area avversaria.19:09
20'
Ederson (Atalanta) si mette in proprio e libera il destro dalla distanza, la conclusione è interessante ma termina sul fondo.19:05
19'
L'undici di Juric riconquista palla e avanza.19:04
17'
Ancora possesso Bruges.19:02
16'
Il primo corner della gara è del Bruges: cross dentro di Tzolis, allontana la difesa di casa.19:01
15'
Ci prova Tzolis (Bruges) dalla distanza, palla alta sopra la traversa.19:00
12'
Provano a salire i belgi.18:58
9'
I padroni di casa continuano a spingere, si difende bene per ora il Bruges.18:54
6'
Possesso prolungato dell'Atalanta.18:51
3'
Destro di prima intenzione di Bernasconi (Atalanta) dal limite, pallone di poco sul fondo.18:49
1'
Si comincia, il primo pallone è gestito dal Bruges.18:45
Contro il Psg, nella prima giornata di questa Champions League, Bellanova è stato il giocatore dell’Atalanta che ha creato più occasioni (tre) ed effettuato più line-breaking passes, ben otto.18:38
FORMAZIONE BRUGES (4-2-3-1): Jackers - Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys - Stankovic, Sandra - Borges, Vanaken, Tzolis - Tresoldi.18:27
FORMAZIONE ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi - Kossounou, Djimsiti, Ahanor - Bellanova, de Roon, Ederson, Bernasconi - Pasalic - Krstovic, Lookman.18:48
A dirigere la sfida sarà il norvegese Espen Eskas.18:23
La squadra di Juric, dopo la sconfitta al debutto contro il Paris Saint-Germain, è a caccia dei primi tre punti. Gli ospiti, invece, nella prima uscita hanno vinto contro il Monaco.18:19
Benvenuti alla diretta scritta di Atalanta-Bruges, gara valida per la seconda giornata della Fase Campionato di Champions League.18:17
Atalanta - Bruges è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026. La partita è in programma il giorno 30 settembre alle ore 18:45 allo stadio New Balance Arena di Bergamo. Arbitro di Atalanta - Bruges sarà Espen Eskås. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.
Attualmente l'Atalanta si trova 15° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Bruges si trova 5° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). L'Atalanta ha segnato 2 gol e ne ha subiti 5; Bruges ha segnato 5 gol e ne ha subiti 3.
Atalanta e Bruges si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atalanta non ha mai vinto, Bruges ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.
Atalanta-Bruges ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Questa è la seconda stagione consecutiva in cui Atalanta e Club Brugge si affrontano, con la squadra belga che ha vinto entrambi gli incontri nei play-off di UEFA Champions League del 2024/25 (5-2 complessivo).
L'Atalanta ha perso solo tre delle 10 partite di UEFA Champions League la scorsa stagione (4V, 3N) e due di queste tre sono state contro il Bruges (l'altra con il Real Madrid). La Dea ha infatti perso più match nei play-off (due) che nelle otto partite disputate nella fase a gironi (4V, 3N, 1P).
Le vittorie del Bruges sull'Atalanta nella scorsa stagione hanno interrotto una striscia di 15 incontri consecutivi senza vittorie contro avversarie italiane nelle principali competizioni europee (sei pareggi e nove sconfitte), tra novembre 2003 e gennaio 2025.
L'Atalanta ha perso tutte le ultime tre partite di UEFA Champions League; si tratta della striscia di sconfitte più lunga nella competizione dopo le prime tre nella competizione tra settembre e ottobre 2019.
Il Bruges ha perso solo una delle ultime cinque partite nella fase a gironi della UEFA Champions League (2V, 2N), contro il Manchester City a gennaio (1-3). I belgi hanno vinto 4-1 nella prima giornata di questa edizione (contro il Monaco) e solo il Real Madrid (28) ha effettuato più tiri (26) nel turno di apertura.
Dopo aver tenuto la porta inviolata per quattro partite consecutive all'inizio della Champions League 2024/25, l'Atalanta ha collezionato un solo clean sheet nelle sette successive (15 gol subiti). Inoltre, ha subito 13 tiri in porta nella sconfitta contro il PSG nella prima giornata di questo torneo (sconfitta per 0-4) – record negativo per i bergamaschi in un singolo match nella competizione fino ad oggi.
Il Bruges è stata la squadra che ha effettuato più attacchi diretti (sette) nella prima giornata di questa Champions League. Inoltre, solo l’Union Saint-Gilloise (2.31 metri al secondo) ha avuto una velocità media diretta in attacco superiore a quella del Bruges (2.3) nel turno di apertura (attraverso sequenze su azione).
Hans Vanaken ha segnato e fornito un assist nella vittoria del Club Brugge contro il Monaco nell’ultimo turno di Champions League (4-1), e le sue partecipazioni attive per il club nel torneo sono salite a 14 (11G, 3A), almeno il doppio di qualsiasi altro giocatore con la maglia del Brugge.
L'attaccante dell'Atalanta Charles De Ketelaere potrebbe diventare il primo giocatore a segnare un gol sia a favore che contro per il Bruges in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League. De Ketelaere è comunque il più giovane belga ad essere andato a bersaglio per il club tra le due competizioni (19 anni e 224 giorni contro lo Zenit San Pietroburgo nell'ottobre 2020).
Contro il PSG, nella prima giornata di questa Champions League, Raoul Bellanova è stato il giocatore dell’Atalanta che ha creato più occasioni (tre) ed effettuato più line-breaking passes (otto).
