Vince in rimonta l'Atalanta, che soffre il Bruges nel primo tempo ma lo domina nel secondo. Al gol di Tzolis, risponde prima Samardzic da penalty e poi Pasalic, allo scadere, di testa. L'assist è di Musah.

La squadra di Juric, dopo la sconfitta al debutto contro il Paris Saint-Germain, è a caccia dei primi tre punti. Gli ospiti, invece, nella prima uscita hanno vinto contro il Monaco.18:19

Contro il Psg, nella prima giornata di questa Champions League, Bellanova è stato il giocatore dell’Atalanta che ha creato più occasioni (tre) ed effettuato più line-breaking passes, ben otto.18:38

Ederson (Atalanta) si mette in proprio e libera il destro dalla distanza, la conclusione è interessante ma termina sul fondo.19:05

Triplo cambio Bruges: escono Sandra, Ordonez e Sabbe per Campbell, Meijer e Romero.20:32

PREPARTITA

Atalanta - Bruges è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 30 settembre alle ore 18:45 allo stadio New Balance Arena di Bergamo.

Arbitro di Atalanta - Bruges sarà Espen Eskås. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Attualmente l'Atalanta si trova 15° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Bruges si trova 5° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).

L'Atalanta ha segnato 2 gol e ne ha subiti 5; Bruges ha segnato 5 gol e ne ha subiti 3.

Atalanta e Bruges si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atalanta non ha mai vinto, Bruges ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Atalanta-Bruges ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questa è la seconda stagione consecutiva in cui Atalanta e Club Brugge si affrontano, con la squadra belga che ha vinto entrambi gli incontri nei play-off di UEFA Champions League del 2024/25 (5-2 complessivo).

L'Atalanta ha perso solo tre delle 10 partite di UEFA Champions League la scorsa stagione (4V, 3N) e due di queste tre sono state contro il Bruges (l'altra con il Real Madrid). La Dea ha infatti perso più match nei play-off (due) che nelle otto partite disputate nella fase a gironi (4V, 3N, 1P).

Le vittorie del Bruges sull'Atalanta nella scorsa stagione hanno interrotto una striscia di 15 incontri consecutivi senza vittorie contro avversarie italiane nelle principali competizioni europee (sei pareggi e nove sconfitte), tra novembre 2003 e gennaio 2025.

L'Atalanta ha perso tutte le ultime tre partite di UEFA Champions League; si tratta della striscia di sconfitte più lunga nella competizione dopo le prime tre nella competizione tra settembre e ottobre 2019.

Il Bruges ha perso solo una delle ultime cinque partite nella fase a gironi della UEFA Champions League (2V, 2N), contro il Manchester City a gennaio (1-3). I belgi hanno vinto 4-1 nella prima giornata di questa edizione (contro il Monaco) e solo il Real Madrid (28) ha effettuato più tiri (26) nel turno di apertura.

Dopo aver tenuto la porta inviolata per quattro partite consecutive all'inizio della Champions League 2024/25, l'Atalanta ha collezionato un solo clean sheet nelle sette successive (15 gol subiti). Inoltre, ha subito 13 tiri in porta nella sconfitta contro il PSG nella prima giornata di questo torneo (sconfitta per 0-4) – record negativo per i bergamaschi in un singolo match nella competizione fino ad oggi.

Il Bruges è stata la squadra che ha effettuato più attacchi diretti (sette) nella prima giornata di questa Champions League. Inoltre, solo l’Union Saint-Gilloise (2.31 metri al secondo) ha avuto una velocità media diretta in attacco superiore a quella del Bruges (2.3) nel turno di apertura (attraverso sequenze su azione).

Hans Vanaken ha segnato e fornito un assist nella vittoria del Club Brugge contro il Monaco nell’ultimo turno di Champions League (4-1), e le sue partecipazioni attive per il club nel torneo sono salite a 14 (11G, 3A), almeno il doppio di qualsiasi altro giocatore con la maglia del Brugge.

L'attaccante dell'Atalanta Charles De Ketelaere potrebbe diventare il primo giocatore a segnare un gol sia a favore che contro per il Bruges in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League. De Ketelaere è comunque il più giovane belga ad essere andato a bersaglio per il club tra le due competizioni (19 anni e 224 giorni contro lo Zenit San Pietroburgo nell'ottobre 2020).

