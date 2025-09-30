Virgilio Sport
Atalanta-Bruges: 2-1 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Gewiss Stadium di Bergamo
30 Settembre 2025 ore 18:45
Atalanta
2
Bruges
1
Partita finita
Arbitro: Espen Eskås
  1. 38' 0-1 Christos Tzolis
  2. 74' 1-1 Lazar Samardzic (R)
  3. 87' 2-1 Mario Pasalic
0'
45'
90'
90'
95'

Vince in rimonta l'Atalanta, che soffre il Bruges nel primo tempo ma lo domina nel secondo. Al gol di Tzolis, risponde prima Samardzic da penalty e poi Pasalic, allo scadere, di testa. L'assist è di Musah.

Nel prossimo turno l'Atalanta affronterà lo Slavia Praga.

Le Pagelle

  2. 90'+5'

    Finisce qui: Atalanta 2-1 Bruges!20:37

  3. 90'+3'

    Si difende l'Atalanta.20:35

  4. 90'+1'

    Cinque minuti di recupero.20:33

  5. 89'

    Triplo cambio Bruges: escono Sandra, Ordonez e Sabbe per Campbell, Meijer e Romero.20:32

  7. 88'

    Sostituzione Atalanta: esce Krstovic per Brescianini.20:32

  8. 87'

    GOL! Atalanta 2-1 Bruges! Rete di Pasalic che infila in porta di testa su assist di Musah che, sempre di testa, fa da sponda su cross al bacio di Samardzic!

    Guarda la scheda del giocatore Mario Pasalic20:32

    Mario Pasalic
  9. 85'

    Si torna a giocare.20:27

  10. 84'

    Problemi per Ordonez, staff medico del Bruges in campo.20:27

  11. 81'

    Cartellino giallo ai danni di de Roon (Atalanta).20:23

  13. 79'

    OCCASIONE ATALANTA! Sulemana si rende protagonista di un'ottima giocata dal limite e con il destro prova a piazzarla all'incrocio, il pallone esce di pochissimo!20:21

  14. 78'

    Giropalla Atalanta.20:20

  15. 75'

    Sostituzione Bruges: esce Forbs per Vetlesen.20:17

  16. 74'

    GOL! Atalanta 1-1 Bruges! Rete di Samardzic che con il mancino incrocia e spiazza Jackers!

    Guarda la scheda del giocatore Lazar Samardzic20:16

    Lazar Samardzic
  17. 72'

    CALCIO DI RIGORE ATALANTA! I padroni di casa ripartono in velocità con Musah che arriva a tu per tu con Jackers che para ma non trattiene, sul pallone arriva Pasalic che anticipa l'estremo difensore avversario e subisce fallo!20:18

  19. 71'

    Ora è il Bruges a impostare il gioco.20:13

  20. 68'

    Mancino di Samardzic (Atalanta), pallone sul fondo.20:11

  21. 66'

    Insiste l'Atalanta.20:08

  22. 63'

    Cambia anche il Bruges: fuori Tresoldi per Vermant.20:05

  23. 61'

    Sostituzione Atalanta: esce anche Lookman per Sulemana.20:04

  25. 61'

    Sostituzione Atalanta: esce Ederson per Samardzic.20:04

  26. 60'

    CHANCE ATALANTA! Ancora il mancino secco di Lookman (Atalanta) dalla sinistra, para Jackers!20:04

  27. 58'

    Cartellino giallo per Musah (Atalanta).19:59

  28. 57'

    Destro potente di Zappacosta (Atalanta), anche il suo diagonale non centra lo specchio della porta.19:59

  29. 54'

    Colpo di testa di Ahanor (Atalanta), nessun problema per Jackers.19:57

  31. 54'

    Ci prova Lookman (Atalanta), il diagonale viene deviato sul fondo.19:56

  32. 53'

    Sostituzione Atalanta: esce Kossounou per Musah.19:54

  33. 51'

    Nulla di fatto dalla bandierina.19:52

  34. 50'

    Zappacosta (Atalanta) spinge a destra e conquista un corner.19:52

  35. 48'

    Subito il destro di Tzolis (Bruges), para Carnesecchi.19:50

  37. 46'

    Sostituzione Atalanta: esce Bellanova per Zappacosta.19:48

  38. 46'

    Si ricomincia!19:48

  39. Gara scorrevole e correttissima fino ad ora, nessun cartellino estratto.19:32

  40. Termina il primo tempo tra Atalanta e Bruges. I belga si affidano all'estro di Tzolis che, al 38', su assist di Tresoldi sblocca la gara con un gran tiro dal limite.19:32

  41. 45'+1'

    Fine primo tempo: Atalanta 0-1 Bruges.19:32

  43. 45'

    Un minuto di recupero.19:31

  44. 44'

    Resta in possesso il Bruges.19:29

  45. 41'

    Giropalla dei belga.19:26

  46. 38'

    GOL! Atalanta 0-1 Bruges! Rete di Tzolis che, servito da Tresoldi, dal limite rientra sul destro e con il pallone disegna una traiettoria perfetta su cui non arriva Carnesecchi!19:25

  47. 36'

    Ci prova in spaccata Tresoldi (Bruges) in area su suggerimento morbido di Tzolis, pallone oltre la linea di fondo.19:22

  49. 34'

    Incursione in area di Kossounou (Atalanta), chiude la difesa belga.19:20

  50. 33'

    Spinge l'Atalanta.19:18

  51. 31'

    Ultimo quarto d'ora del primo tempo, più il recupero.19:16

  52. 30'

    Cross dentro di Tzolis da calcio piazzato, spazza la difesa bergamasca.19:15

  53. 28'

    Arriva il primo calcio d'angolo anche per l'Atalanta: cross dentro e colpo di testa di Pasalic, tentativo impreciso.19:14

  55. 26'

    Vanno via i primi 25 minuti del match, si resta sullo 0-0.19:11

  56. 23'

    L'Atalanta opta per uno schema, si fa trovare pronta la difesa del Bruges.19:09

  57. 22'

    Lookman (Atalanta) conquista un calcio di punizione nei pressi del limite dell'area avversaria.19:09

  58. 20'

    Ederson (Atalanta) si mette in proprio e libera il destro dalla distanza, la conclusione è interessante ma termina sul fondo.19:05

  59. 19'

    L'undici di Juric riconquista palla e avanza.19:04

  61. 17'

    Ancora possesso Bruges.19:02

  62. 16'

    Il primo corner della gara è del Bruges: cross dentro di Tzolis, allontana la difesa di casa.19:01

  63. 15'

    Ci prova Tzolis (Bruges) dalla distanza, palla alta sopra la traversa.19:00

  64. 12'

    Provano a salire i belgi.18:58

  65. 9'

    I padroni di casa continuano a spingere, si difende bene per ora il Bruges.18:54

  67. 6'

    Possesso prolungato dell'Atalanta.18:51

  68. 3'

    Destro di prima intenzione di Bernasconi (Atalanta) dal limite, pallone di poco sul fondo.18:49

  69. 1'

    Si comincia, il primo pallone è gestito dal Bruges.18:45

  70. Contro il Psg, nella prima giornata di questa Champions League, Bellanova è stato il giocatore dell’Atalanta che ha creato più occasioni (tre) ed effettuato più line-breaking passes, ben otto.18:38

  71. FORMAZIONE BRUGES (4-2-3-1): Jackers - Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys - Stankovic, Sandra - Borges, Vanaken, Tzolis - Tresoldi.18:27

  73. FORMAZIONE ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi - Kossounou, Djimsiti, Ahanor - Bellanova, de Roon, Ederson, Bernasconi - Pasalic - Krstovic, Lookman.18:48

  74. A dirigere la sfida sarà il norvegese Espen Eskas.18:23

  75. La squadra di Juric, dopo la sconfitta al debutto contro il Paris Saint-Germain, è a caccia dei primi tre punti. Gli ospiti, invece, nella prima uscita hanno vinto contro il Monaco.18:19

  76. Benvenuti alla diretta scritta di Atalanta-Bruges, gara valida per la seconda giornata della Fase Campionato di Champions League.18:17

  78. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Gewiss Stadium
    Città: Bergamo
    Capienza: 26724 spettatori18:17

Formazioni Atalanta - Bruges

Atalanta
Bruges
TITOLARI ATALANTA
  • (29) MARCO CARNESECCHI (P)
  • (69) HONEST AHANOR (D)
  • (19) BERAT DJIMSITI (D)
  • (3) ODILON KOSSOUNOU (D)
  • (13) ÉDERSON (C)
  • (47) LORENZO BERNASCONI (C)
  • (15) MARTEN DE ROON (C)
  • (16) RAOUL BELLANOVA (C)
  • (8) MARIO PASALIC (A)
  • (11) ADEMOLA LOOKMAN (A)
  • (90) NIKOLA KRSTOVIC (A)
PANCHINA ATALANTA
  • (6) YUNUS MUSAH (C)
  • (44) MARCO BRESCIANINI (C)
  • (10) LAZAR SAMARDZIC (C)
  • (70) DANIEL MALDINI (A)
  • (57) MARCO SPORTIELLO (P)
  • (7) KAMALDEEN SULEMANA (A)
  • (31) FRANCESCO ROSSI (P)
  • (40) RELJA OBRIC (D)
  • (77) DAVIDE ZAPPACOSTA (C)
ALLENATORE ATALANTA
  • Ivan Juric
TITOLARI BRUGES
  • (29) NORDIN JACKERS (P)
  • (4) JOEL ORDÓÑEZ (D)
  • (65) JOAQUIN SEYS (D)
  • (44) BRANDON MECHELE (D)
  • (64) KYRIANI SABBE (D)
  • (9) CARLOS FORBS (C)
  • (11) CISSE SANDRA (C)
  • (25) ALEKSANDAR STANKOVIC (C)
  • (20) HANS VANAKEN (C)
  • (8) CHRISTOS TZOLIS (C)
  • (7) NICOLÒ TRESOLDI (A)
PANCHINA BRUGES
  • (6) LUDOVIT REIS (C)
  • (24) VINCE OSUJI (D)
  • (67) MAMADOU DIAKHON (A)
  • (41) HUGO SIQUET (D)
  • (84) SHANDRE CAMPBELL (A)
  • (14) BJORN MEIJER (D)
  • (2) ZAID ROMERO (D)
  • (62) LYNNT AUDOOR (C)
  • (19) GUSTAF NILSSON (A)
  • (17) ROMEO VERMANT (A)
  • (16) DANI VAN DEN HEUVEL (P)
  • (10) HUGO VETLESEN (C)
ALLENATORE BRUGES
  • Nicky Hayen
PREPARTITA

Atalanta - Bruges è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 30 settembre alle ore 18:45 allo stadio New Balance Arena di Bergamo.
Arbitro di Atalanta - Bruges sarà Espen Eskås. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Attualmente l'Atalanta si trova 15° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Bruges si trova 5° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).
L'Atalanta ha segnato 2 gol e ne ha subiti 5; Bruges ha segnato 5 gol e ne ha subiti 3.

Atalanta e Bruges si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atalanta non ha mai vinto, Bruges ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Atalanta-Bruges ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Questa è la seconda stagione consecutiva in cui Atalanta e Club Brugge si affrontano, con la squadra belga che ha vinto entrambi gli incontri nei play-off di UEFA Champions League del 2024/25 (5-2 complessivo).
  • L'Atalanta ha perso solo tre delle 10 partite di UEFA Champions League la scorsa stagione (4V, 3N) e due di queste tre sono state contro il Bruges (l'altra con il Real Madrid). La Dea ha infatti perso più match nei play-off (due) che nelle otto partite disputate nella fase a gironi (4V, 3N, 1P).
  • Le vittorie del Bruges sull'Atalanta nella scorsa stagione hanno interrotto una striscia di 15 incontri consecutivi senza vittorie contro avversarie italiane nelle principali competizioni europee (sei pareggi e nove sconfitte), tra novembre 2003 e gennaio 2025.
  • L'Atalanta ha perso tutte le ultime tre partite di UEFA Champions League; si tratta della striscia di sconfitte più lunga nella competizione dopo le prime tre nella competizione tra settembre e ottobre 2019.
  • Il Bruges ha perso solo una delle ultime cinque partite nella fase a gironi della UEFA Champions League (2V, 2N), contro il Manchester City a gennaio (1-3). I belgi hanno vinto 4-1 nella prima giornata di questa edizione (contro il Monaco) e solo il Real Madrid (28) ha effettuato più tiri (26) nel turno di apertura.
  • Dopo aver tenuto la porta inviolata per quattro partite consecutive all'inizio della Champions League 2024/25, l'Atalanta ha collezionato un solo clean sheet nelle sette successive (15 gol subiti). Inoltre, ha subito 13 tiri in porta nella sconfitta contro il PSG nella prima giornata di questo torneo (sconfitta per 0-4) – record negativo per i bergamaschi in un singolo match nella competizione fino ad oggi.
  • Il Bruges è stata la squadra che ha effettuato più attacchi diretti (sette) nella prima giornata di questa Champions League. Inoltre, solo l’Union Saint-Gilloise (2.31 metri al secondo) ha avuto una velocità media diretta in attacco superiore a quella del Bruges (2.3) nel turno di apertura (attraverso sequenze su azione).
  • Hans Vanaken ha segnato e fornito un assist nella vittoria del Club Brugge contro il Monaco nell’ultimo turno di Champions League (4-1), e le sue partecipazioni attive per il club nel torneo sono salite a 14 (11G, 3A), almeno il doppio di qualsiasi altro giocatore con la maglia del Brugge.
  • L'attaccante dell'Atalanta Charles De Ketelaere potrebbe diventare il primo giocatore a segnare un gol sia a favore che contro per il Bruges in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League. De Ketelaere è comunque il più giovane belga ad essere andato a bersaglio per il club tra le due competizioni (19 anni e 224 giorni contro lo Zenit San Pietroburgo nell'ottobre 2020).
  • Contro il PSG, nella prima giornata di questa Champions League, Raoul Bellanova è stato il giocatore dell’Atalanta che ha creato più occasioni (tre) ed effettuato più line-breaking passes (otto).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

AtalantaBruges
Partite giocate11
Numero di partite vinte01
Numero di partite perse10
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati04
Gol totali subiti41
Media gol subiti per partita4.01.0
Percentuale possesso palla33.148.8
Numero totale di passaggi343456
Numero totale di passaggi riusciti279383
Tiri nello specchio della porta210
Percentuale di tiri in porta40.052.6
Numero totale di cross813
Numero medio di cross riusciti44
Duelli per partita vinti2544
Duelli per partita persi4033
Corner subiti65
Corner guadagnati14
Numero di punizioni a favore59
Numero di punizioni concesse1111
Tackle totali1316
Percentuale di successo nei tackle61.537.5
Fuorigiochi totali20
Numero totale di cartellini gialli12
Numero totale di cartellini rossi00

Atalanta - Bruges Live

