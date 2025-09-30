Virgilio Sport
Atletico Madrid-Eintracht Francoforte: 5-1 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Riyadh Air Metropolitano di Madrid
30 Settembre 2025 ore 21:00
Atletico Madrid
5
Eintracht Francoforte
1
Partita finita
Arbitro: Slavko Vincic
  1. 4' 1-0 Giacomo Raspadori
  2. 33' 2-0 Robin Le Normand
  3. 45+1' 3-0 Antoine Griezmann
  4. 57' 3-1 Jonathan Burkardt
  5. 70' 4-1 Giuliano Simeone
  6. 82' 5-1 Julián Alvarez (R)
0'
45'
90'
90'
92'

Incontro terminato, Atletico Madrid 5, Eintracht Francoforte 1.

  1. 90'+3'

    Secondo tempo terminato, Atletico Madrid 5, Eintracht Francoforte 1.22:50

  3. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:47

  4. 90'

    Sostituzione, Atletico Madrid. Carlos Martín sostituisce Antoine Griezmann.22:47

  5. 90'

    Sostituzione, Atletico Madrid. Álex Baena sostituisce Julián Alvarez.22:47

  6. 89'

    Tentativo fallito. Conor Gallagher (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area tira alto.22:46

  7. 89'

    Tiro respinto. Koke (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area.22:46

  9. 87'

    Tiro respinto. Ansgar Knauff (Eintracht Francoforte) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.22:44

  10. 86'

    Calcio d'angolo,Eintracht Francoforte. Calcio d'angolo causato da Nahuel Molina (Atletico Madrid).22:42

  11. 82'

    Gol! Atletico Madrid 5, Eintracht Francoforte 1. Julián Alvarez (Atletico Madrid) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa in alto a sinistra.22:39

  12. 80'

    Decisione VAR: rigore Atletico Madrid.22:37

  13. 79'

    Rigore concesso da Aurèle Amenda (Eintracht Francoforte) per un fallo di mano in area.22:36

  15. 79'

    Tiro parato. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Antoine Griezmann.22:36

  16. 75'

    Sostituzione, Atletico Madrid. Nahuel Molina sostituisce Giuliano Simeone.22:32

  17. 75'

    Sostituzione, Atletico Madrid. Nico González sostituisce Pablo Barrios.22:32

  18. 74'

    Sostituzione, Eintracht Francoforte. Mario Götze sostituisce Ritsu Doan.22:31

  19. 71'

    Sostituzione, Eintracht Francoforte. Jean-Mattéo Bahoya sostituisce Nathaniel Brown.22:28

  21. 70'

    Gol! Atletico Madrid 4, Eintracht Francoforte 1. Giuliano Simeone (Atletico Madrid) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Julián Alvarez con cross da calcio d'angolo.22:27

  22. 70'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Kauã Santos (Eintracht Francoforte).22:26

  23. 70'

    Tiro parato. Giuliano Simeone (Atletico Madrid) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Koke.22:26

  24. 68'

    Decisione VAR: no gol Atletico Madrid 3-1 Eintracht Francoforte.22:24

  25. 67'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Antoine Griezmann (Atletico Madrid) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:24

  27. 67'

    Fallo di mano di Antoine Griezmann (Atletico Madrid).22:24

  28. 67'

    Tiro parato. Antoine Griezmann (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Giuliano Simeone con passaggio filtrante.22:24

  29. 64'

    Fallo di Marcos Llorente (Atletico Madrid).22:21

  30. 64'

    Nathaniel Brown (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21

  31. 61'

    Ritsu Doan (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  33. 61'

    Fallo di Clément Lenglet (Atletico Madrid).22:17

  34. 59'

    Tentativo fallito. Koke (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Giuliano Simeone.22:16

  35. 58'

    Sostituzione, Eintracht Francoforte. Aurèle Amenda sostituisce Nnamdi Collins.22:15

  36. 58'

    Sostituzione, Eintracht Francoforte. Hugo Larsson sostituisce Can Uzun.22:15

  37. 58'

    Sostituzione, Eintracht Francoforte. Oscar Højlund sostituisce Ellyes Skhiri.22:15

  39. 57'

    Gol! Atletico Madrid 3, Eintracht Francoforte 1. Jonathan Burkardt (Eintracht Francoforte) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa. Assist di Ansgar Knauff.22:14

  40. 57'

    Fallo di Robin Le Normand (Atletico Madrid).22:13

  41. 57'

    Jonathan Burkardt (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13

  42. 55'

    Sostituzione, Atletico Madrid. Koke sostituisce Giacomo Raspadori.22:12

  43. 54'

    Tentativo fallito. Can Uzun (Eintracht Francoforte) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Ansgar Knauff.22:10

  45. 52'

    Tiro respinto. Farès Chaïbi (Eintracht Francoforte) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nathaniel Brown.22:09

  46. 50'

    Tiro parato. Jonathan Burkardt (Eintracht Francoforte) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ellyes Skhiri.22:07

  47. 47'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Arthur Theate (Eintracht Francoforte).22:03

  48. 46'

    Fallo di Robin Koch (Eintracht Francoforte).22:02

  49. 46'

    Giacomo Raspadori (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:02

  51. Inizia il Secondo tempo Atletico Madrid 3, Eintracht Francoforte 0.22:02

  52. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Atletico Madrid 3, Eintracht Francoforte 0.21:47

  53. 45'+1'

    Gol! Atletico Madrid 3, Eintracht Francoforte 0. Antoine Griezmann (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Julián Alvarez in seguito a un contropiede.21:46

  54. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45

  55. 44'

    Fallo di Matteo Ruggeri (Atletico Madrid).21:43

  57. 44'

    Nnamdi Collins (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43

  58. 43'

    Fallo di Matteo Ruggeri (Atletico Madrid).21:43

  59. 43'

    Ritsu Doan (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43

  60. 41'

    Nathaniel Brown (Eintracht Francoforte) e' ammonito per fallo di mano.21:41

  61. 41'

    Fallo di mano di Nathaniel Brown (Eintracht Francoforte).21:41

  63. 37'

    Conor Gallagher (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:36

  64. 37'

    Fallo di Farès Chaïbi (Eintracht Francoforte).21:36

  65. 35'

    Fallo di Giacomo Raspadori (Atletico Madrid).21:35

  66. 35'

    Kauã Santos (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  67. 33'

    Gol! Atletico Madrid 2, Eintracht Francoforte 0. Robin Le Normand (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta da calcio d'angolo.21:32

  69. 32'

    Tiro parato. Antoine Griezmann (Atletico Madrid) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Julián Alvarez con cross.21:32

  70. 32'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Arthur Theate (Eintracht Francoforte).21:32

  71. 32'

    Tiro respinto. Antoine Griezmann (Atletico Madrid) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Julián Alvarez con cross.21:32

  72. 32'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Arthur Theate (Eintracht Francoforte).21:31

  73. 29'

    Fallo di Giuliano Simeone (Atletico Madrid).21:28

  75. 29'

    Nathaniel Brown (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:28

  76. 27'

    Tentativo fallito. Antoine Griezmann (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Marcos Llorente con cross.21:26

  77. 21'

    Giuliano Simeone (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

  78. 21'

    Fallo di Ansgar Knauff (Eintracht Francoforte).21:20

  79. 20'

    Fallo di Matteo Ruggeri (Atletico Madrid).21:20

  81. 20'

    Ritsu Doan (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

  82. 18'

    Fuorigioco. Antoine Griezmann(Atletico Madrid) prova il lancio lungo, ma Giuliano Simeone e' colto in fuorigioco.21:18

  83. 17'

    Tiro parato. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Antoine Griezmann con passaggio filtrante.21:17

  84. 16'

    Fallo di Conor Gallagher (Atletico Madrid).21:15

  85. 16'

    Nathaniel Brown (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15

  87. 15'

    Tentativo fallito. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Antoine Griezmann.21:15

  88. 14'

    Clément Lenglet (Atletico Madrid) e' ammonito per fallo.21:13

  89. 13'

    Farès Chaïbi (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

  90. 13'

    Fallo di Clément Lenglet (Atletico Madrid).21:13

  91. 13'

    Tiro parato. Antoine Griezmann (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Julián Alvarez con passaggio filtrante.21:12

  93. 13'

    Fallo di Nathaniel Brown (Eintracht Francoforte).21:12

  94. 13'

    Conor Gallagher (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  95. 10'

    Fuorigioco. Julián Alvarez(Atletico Madrid) prova il lancio lungo, ma Antoine Griezmann e' colto in fuorigioco.21:10

  96. 10'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Nathaniel Brown (Eintracht Francoforte).21:09

  97. 9'

    Tiro parato. Giuliano Simeone (Atletico Madrid) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa.21:08

  99. 8'

    Gara riprende.21:08

  100. 8'

    Gara momentaneamente sospesa, Conor Gallagher (Atletico Madrid) per infortunio.21:07

  101. 7'

    Calcio d'angolo,Eintracht Francoforte. Calcio d'angolo causato da Clément Lenglet (Atletico Madrid).21:06

  102. 7'

    Tiro respinto. Farès Chaïbi (Eintracht Francoforte) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ansgar Knauff.21:06

  103. 4'

    Gol! Atletico Madrid 1, Eintracht Francoforte 0. Giacomo Raspadori (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.

    Guarda la scheda del giocatore Giacomo Raspadori21:03

  105. Inizia il Primo tempo.21:00

  106. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49

  108. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Riyadh Air Metropolitano
    Città: Madrid
    Capienza: 70460 spettatori19:49

Formazioni Atletico Madrid - Eintracht Francoforte

Atletico Madrid
Eintracht Francoforte
TITOLARI ATLETICO MADRID
  • (13) JAN OBLAK (P)
  • (15) CLÉMENT LENGLET (D)
  • (14) MARCOS LLORENTE (D)
  • (24) ROBIN LE NORMAND (D)
  • (3) MATTEO RUGGERI (D)
  • (4) CONOR GALLAGHER (C)
  • (22) GIACOMO RASPADORI (C)
  • (20) GIULIANO SIMEONE (C)
  • (8) PABLO BARRIOS (C)
  • (19) JULIÁN ALVAREZ (A)
  • (7) ANTOINE GRIEZMANN (A)
PANCHINA ATLETICO MADRID
  • (12) CARLOS MARTÍN (A)
  • (1) JUAN MUSSO (P)
  • (31) SALVI ESQUIVEL (P)
  • (18) MARC PUBILL (D)
  • (28) TAUFIK SEIDU (C)
  • (21) JAVI GALÁN (D)
  • (16) NAHUEL MOLINA (D)
  • (23) NICO GONZÁLEZ (A)
  • (17) DÁVID HANCKO (D)
  • (10) ÁLEX BAENA (C)
  • (6) KOKE (C)
ALLENATORE ATLETICO MADRID
  • Diego Simeone
TITOLARI EINTRACHT FRANCOFORTE
  • (40) KAUÃ SANTOS (P)
  • (4) ROBIN KOCH (D)
  • (3) ARTHUR THEATE (D)
  • (34) NNAMDI COLLINS (D)
  • (21) NATHANIEL BROWN (D)
  • (42) CAN UZUN (C)
  • (8) FARÈS CHAÏBI (C)
  • (15) ELLYES SKHIRI (C)
  • (20) RITSU DOAN (C)
  • (7) ANSGAR KNAUFF (C)
  • (9) JONATHAN BURKARDT (A)
PANCHINA EINTRACHT FRANCOFORTE
  • (30) MICHY BATSHUAYI (A)
  • (23) MICHAEL ZETTERER (P)
  • (18) MAHMOUD DAHOUD (C)
  • (24) AURÉLIO BUTA (D)
  • (6) OSCAR HØJLUND (C)
  • (19) JEAN-MATTÉO BAHOYA (A)
  • (17) ELYE WAHI (A)
  • (5) AURÈLE AMENDA (D)
  • (22) TIMOTHY CHANDLER (C)
  • (2) ELIAS BAUM (D)
  • (27) MARIO GÖTZE (C)
  • (16) HUGO LARSSON (C)
ALLENATORE EINTRACHT FRANCOFORTE
  • Dino Toppmöller
PREPARTITA

Atletico Madrid - Eintracht Francoforte è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 30 settembre alle ore 21:00 allo stadio Riyadh Air Metropolitano di Madrid.
Arbitro di Atletico Madrid - Eintracht Francoforte sarà Slavko Vincic. Al VAR invece ci sarà Alen Borosak.

Attualmente Atletico Madrid si trova 6° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Eintracht Francoforte si trova 15° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Atletico Madrid ha segnato 7 gol e ne ha subiti 4; Eintracht Francoforte ha segnato 6 gol e ne ha subiti 6.

Atletico Madrid e Eintracht Francoforte è la prima che si affrontano in campionato.

Atletico Madrid-Eintracht Francoforte ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Questa sarà la terza sfida tra Atlético Madrid ed Eintracht Francoforte in competizioni europee; i due precedenti risalgono agli ottavi di finale della Coppa delle Coppe 1975/76, entrambi vinti dalla squadra tedesca (2-1 in trasferta e 1-0 in casa).
  • L’ultima squadra tedesca a vincere in trasferta contro l’Atlético Madrid in una grande competizione europea è stata il Borussia Dortmund nell’ottobre 1996 (1-0 in Champions League). Da allora, gli spagnoli sono rimasti imbattuti in 14 partite di questo tipo, vincendone 10 (4N).
  • L'Atlético Madrid ha vinto le ultime due partite contro squadre tedesche in Champions League, battendo sia il Lipsia che Bayer Leverkusen nella fase a campionato della scorsa stagione (entrambe per 2-1). L'ultima volta in cui gli spagnoli hanno ottenuto più di due successi consecutivi contro squadre tedesche in una grande competizione europea risale al dicembre 1999 (3V - una contro il Borussia Dortmund e due contro il Wolfsburg in quel caso).
  • L’Eintracht Francoforte ha ottenuto la sua vittoria più ampia in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League dai tempi del 6-1 contro i Rangers nell’aprile 1960, travolgendo il Galatasaray 5-1 nella prima giornata di questa stagione. L’ultima volta in cui i tedeschi vinsero le prime due partite in una grande competizione europea risale al 2018/19 in Europa League, quando arrivò fino in semifinale.
  • L'Atlético Madrid ha vinto nove delle ultime 10 partite casalinghe di Champions League (1P). Dall'inizio della stagione 2023/24, la squadra spagnola è quella che possiede la più alta percentuale di vittorie casalinghe nella competizione (90% - minimo due partite interne disputate).
  • L'età media dell'XI titolare dell'Eintracht Francoforte nella vittoria della prima partita contro il Galatasaray era di 24 anni e 154 giorni: la più giovane tra tutte le squadre nella giornata di apertura della Champions League 2025/26.
  • Dopo la sconfitta per 3-2 contro il Liverpool alla prima giornata, l'Atlético Madrid potrebbe perdere le prime due partite stagionali di Champions League per la prima volta nella sua storia. In generale, tra tutte le principali competizioni europee, l'ultimo precedente con due sconfitte su due per gli spagnoli risale al 1984/85, dove persero entrambe le partite del primo turno di Coppa UEFA contro l'FC Sion.
  • Grazie alla rete realizzata contro il Galatasaray alla prima giornata, Can Uzun dell'Eintracht Francoforte è diventato il secondo giocatore turco più giovane a segnare al suo esordio in Champions League (19 anni e 311 giorni). I cinque giocatori che in passato hanno segnato nelle loro prime due presenze in Champions League prima di compiere 20 anni sono Rafael van der Vaart (2002), Karim Benzema (2005/06), Alan Dzagoev (2009), Marquinhos (2013) ed Erling Haaland (2019).
  • Dall'inizio della scorsa stagione, nessun giocatore dell'Atlético Madrid ha preso parte a più gol in Champions League di Marcos Llorente (4 gol, 4 assist); tuttavia, il giocatore spagnolo non ha segnato nelle ultime 17 partite casalinghe della competizione e il suo ultimo centro interno nel torneo risale all'ottobre 2020 (contro il Salisburgo in quel caso).
  • Nel 5-1 contro il Galatasaray, al suo esordio nelle principali competizioni europee con l’Eintracht Francoforte, Jonathan Burkardt ha segnato e fornito un assist. In totale, otto giocatori hanno trovato la rete nelle loro prime due gare europee con la squadra tedesca: tra questi, però, soltanto Luka Jović (2018) e Omar Marmoush (2023) ci sono riusciti in questo secolo (dal 2001 in avanti).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Atletico MadridEintracht Francoforte
Partite giocate11
Numero di partite vinte01
Numero di partite perse10
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati25
Gol totali subiti31
Media gol subiti per partita3.01.0
Percentuale possesso palla44.138.1
Numero totale di passaggi460330
Numero totale di passaggi riusciti389249
Tiri nello specchio della porta45
Percentuale di tiri in porta50.071.4
Numero totale di cross2514
Numero medio di cross riusciti32
Duelli per partita vinti4044
Duelli per partita persi4936
Corner subiti73
Corner guadagnati64
Numero di punizioni a favore713
Numero di punizioni concesse910
Tackle totali1717
Percentuale di successo nei tackle64.758.8
Fuorigiochi totali21
Numero totale di cartellini gialli21
Numero totale di cartellini rossi00

