Incontro terminato, Atletico Madrid 5, Eintracht Francoforte 1.
Secondo tempo terminato, Atletico Madrid 5, Eintracht Francoforte 1.22:50
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:47
Sostituzione, Atletico Madrid. Carlos Martín sostituisce Antoine Griezmann.22:47
Sostituzione, Atletico Madrid. Álex Baena sostituisce Julián Alvarez.22:47
Tentativo fallito. Conor Gallagher (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area tira alto.22:46
Tiro respinto. Koke (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area.22:46
Tiro respinto. Ansgar Knauff (Eintracht Francoforte) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.22:44
Calcio d'angolo,Eintracht Francoforte. Calcio d'angolo causato da Nahuel Molina (Atletico Madrid).22:42
Gol! Atletico Madrid 5, Eintracht Francoforte 1. Julián Alvarez (Atletico Madrid) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro sotto la traversa in alto a sinistra.22:39
Decisione VAR: rigore Atletico Madrid.22:37
Rigore concesso da Aurèle Amenda (Eintracht Francoforte) per un fallo di mano in area.22:36
Tiro parato. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Antoine Griezmann.22:36
Sostituzione, Atletico Madrid. Nahuel Molina sostituisce Giuliano Simeone.22:32
Sostituzione, Atletico Madrid. Nico González sostituisce Pablo Barrios.22:32
Sostituzione, Eintracht Francoforte. Mario Götze sostituisce Ritsu Doan.22:31
Sostituzione, Eintracht Francoforte. Jean-Mattéo Bahoya sostituisce Nathaniel Brown.22:28
Gol! Atletico Madrid 4, Eintracht Francoforte 1. Giuliano Simeone (Atletico Madrid) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Julián Alvarez con cross da calcio d'angolo.22:27
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Kauã Santos (Eintracht Francoforte).22:26
Tiro parato. Giuliano Simeone (Atletico Madrid) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Koke.22:26
Decisione VAR: no gol Atletico Madrid 3-1 Eintracht Francoforte.22:24
GOL CANCELLATO DAL VAR: Antoine Griezmann (Atletico Madrid) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:24
Fallo di mano di Antoine Griezmann (Atletico Madrid).22:24
Tiro parato. Antoine Griezmann (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Giuliano Simeone con passaggio filtrante.22:24
Fallo di Marcos Llorente (Atletico Madrid).22:21
Nathaniel Brown (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Ritsu Doan (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Fallo di Clément Lenglet (Atletico Madrid).22:17
Tentativo fallito. Koke (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Giuliano Simeone.22:16
Sostituzione, Eintracht Francoforte. Aurèle Amenda sostituisce Nnamdi Collins.22:15
Sostituzione, Eintracht Francoforte. Hugo Larsson sostituisce Can Uzun.22:15
Sostituzione, Eintracht Francoforte. Oscar Højlund sostituisce Ellyes Skhiri.22:15
Gol! Atletico Madrid 3, Eintracht Francoforte 1. Jonathan Burkardt (Eintracht Francoforte) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa. Assist di Ansgar Knauff.22:14
Fallo di Robin Le Normand (Atletico Madrid).22:13
Jonathan Burkardt (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13
Sostituzione, Atletico Madrid. Koke sostituisce Giacomo Raspadori.22:12
Tentativo fallito. Can Uzun (Eintracht Francoforte) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Ansgar Knauff.22:10
Tiro respinto. Farès Chaïbi (Eintracht Francoforte) un tiro di destro da fuori area. Assist di Nathaniel Brown.22:09
Tiro parato. Jonathan Burkardt (Eintracht Francoforte) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ellyes Skhiri.22:07
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Arthur Theate (Eintracht Francoforte).22:03
Fallo di Robin Koch (Eintracht Francoforte).22:02
Giacomo Raspadori (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:02
Inizia il Secondo tempo Atletico Madrid 3, Eintracht Francoforte 0.22:02
Primo tempo terminato, Atletico Madrid 3, Eintracht Francoforte 0.21:47
Gol! Atletico Madrid 3, Eintracht Francoforte 0. Antoine Griezmann (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Julián Alvarez in seguito a un contropiede.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45
Fallo di Matteo Ruggeri (Atletico Madrid).21:43
Nnamdi Collins (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43
Fallo di Matteo Ruggeri (Atletico Madrid).21:43
Ritsu Doan (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43
Nathaniel Brown (Eintracht Francoforte) e' ammonito per fallo di mano.21:41
Fallo di mano di Nathaniel Brown (Eintracht Francoforte).21:41
Conor Gallagher (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:36
Fallo di Farès Chaïbi (Eintracht Francoforte).21:36
Fallo di Giacomo Raspadori (Atletico Madrid).21:35
Kauã Santos (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Gol! Atletico Madrid 2, Eintracht Francoforte 0. Robin Le Normand (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta da calcio d'angolo.21:32
Tiro parato. Antoine Griezmann (Atletico Madrid) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Julián Alvarez con cross.21:32
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Arthur Theate (Eintracht Francoforte).21:32
Tiro respinto. Antoine Griezmann (Atletico Madrid) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Julián Alvarez con cross.21:32
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Arthur Theate (Eintracht Francoforte).21:31
Fallo di Giuliano Simeone (Atletico Madrid).21:28
Nathaniel Brown (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:28
Tentativo fallito. Antoine Griezmann (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Marcos Llorente con cross.21:26
Giuliano Simeone (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Fallo di Ansgar Knauff (Eintracht Francoforte).21:20
Fallo di Matteo Ruggeri (Atletico Madrid).21:20
Ritsu Doan (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Fuorigioco. Antoine Griezmann(Atletico Madrid) prova il lancio lungo, ma Giuliano Simeone e' colto in fuorigioco.21:18
Tiro parato. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Antoine Griezmann con passaggio filtrante.21:17
Fallo di Conor Gallagher (Atletico Madrid).21:15
Nathaniel Brown (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15
Tentativo fallito. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Antoine Griezmann.21:15
Clément Lenglet (Atletico Madrid) e' ammonito per fallo.21:13
Farès Chaïbi (Eintracht Francoforte) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Fallo di Clément Lenglet (Atletico Madrid).21:13
Tiro parato. Antoine Griezmann (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Julián Alvarez con passaggio filtrante.21:12
Fallo di Nathaniel Brown (Eintracht Francoforte).21:12
Conor Gallagher (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Fuorigioco. Julián Alvarez(Atletico Madrid) prova il lancio lungo, ma Antoine Griezmann e' colto in fuorigioco.21:10
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Nathaniel Brown (Eintracht Francoforte).21:09
Tiro parato. Giuliano Simeone (Atletico Madrid) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa.21:08
Gara riprende.21:08
Gara momentaneamente sospesa, Conor Gallagher (Atletico Madrid) per infortunio.21:07
Calcio d'angolo,Eintracht Francoforte. Calcio d'angolo causato da Clément Lenglet (Atletico Madrid).21:06
Tiro respinto. Farès Chaïbi (Eintracht Francoforte) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ansgar Knauff.21:06
Gol! Atletico Madrid 1, Eintracht Francoforte 0. Giacomo Raspadori (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta.
Guarda la scheda del giocatore Giacomo Raspadori21:03
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49
Dove si gioca la partita:
Stadio: Riyadh Air Metropolitano
Città: Madrid
Capienza: 70460 spettatori19:49
Atletico Madrid - Eintracht Francoforte è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 30 settembre alle ore 21:00 allo stadio Riyadh Air Metropolitano di Madrid.
Arbitro di Atletico Madrid - Eintracht Francoforte sarà Slavko Vincic. Al VAR invece ci sarà Alen Borosak.
Attualmente Atletico Madrid si trova 6° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Eintracht Francoforte si trova 15° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Atletico Madrid ha segnato 7 gol e ne ha subiti 4; Eintracht Francoforte ha segnato 6 gol e ne ha subiti 6.
In casa la Virtus Entella ha fatto 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Bari ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).
La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, l'Avellino e il Bari ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, il Palermo e la Sampdoria ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
La Virtus Entella ha incontrato nell'ultima partita il Bari pareggiando 2-2 mentre Il Bari ha incontrato la Sampdoria pareggiando 1-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 2 gol.
Atletico Madrid e Eintracht Francoforte è la prima che si affrontano in campionato.
Atletico Madrid-Eintracht Francoforte ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Atletico Madrid
|Eintracht Francoforte
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|2
|5
|Gol totali subiti
|3
|1
|Media gol subiti per partita
|3.0
|1.0
|Percentuale possesso palla
|44.1
|38.1
|Numero totale di passaggi
|460
|330
|Numero totale di passaggi riusciti
|389
|249
|Tiri nello specchio della porta
|4
|5
|Percentuale di tiri in porta
|50.0
|71.4
|Numero totale di cross
|25
|14
|Numero medio di cross riusciti
|3
|2
|Duelli per partita vinti
|40
|44
|Duelli per partita persi
|49
|36
|Corner subiti
|7
|3
|Corner guadagnati
|6
|4
|Numero di punizioni a favore
|7
|13
|Numero di punizioni concesse
|9
|10
|Tackle totali
|17
|17
|Percentuale di successo nei tackle
|64.7
|58.8
|Fuorigiochi totali
|2
|1
|Numero totale di cartellini gialli
|2
|1
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
