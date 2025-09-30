Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49

PREPARTITA

Atletico Madrid - Eintracht Francoforte è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 30 settembre alle ore 21:00 allo stadio Riyadh Air Metropolitano di Madrid.

Arbitro di Atletico Madrid - Eintracht Francoforte sarà Slavko Vincic. Al VAR invece ci sarà Alen Borosak.

Attualmente Atletico Madrid si trova 6° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Eintracht Francoforte si trova 15° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Atletico Madrid ha segnato 7 gol e ne ha subiti 4; Eintracht Francoforte ha segnato 6 gol e ne ha subiti 6.

Atletico Madrid e Eintracht Francoforte è la prima che si affrontano in campionato.

Atletico Madrid-Eintracht Francoforte ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questa sarà la terza sfida tra Atlético Madrid ed Eintracht Francoforte in competizioni europee; i due precedenti risalgono agli ottavi di finale della Coppa delle Coppe 1975/76, entrambi vinti dalla squadra tedesca (2-1 in trasferta e 1-0 in casa).

L’ultima squadra tedesca a vincere in trasferta contro l’Atlético Madrid in una grande competizione europea è stata il Borussia Dortmund nell’ottobre 1996 (1-0 in Champions League). Da allora, gli spagnoli sono rimasti imbattuti in 14 partite di questo tipo, vincendone 10 (4N).

L'Atlético Madrid ha vinto le ultime due partite contro squadre tedesche in Champions League, battendo sia il Lipsia che Bayer Leverkusen nella fase a campionato della scorsa stagione (entrambe per 2-1). L'ultima volta in cui gli spagnoli hanno ottenuto più di due successi consecutivi contro squadre tedesche in una grande competizione europea risale al dicembre 1999 (3V - una contro il Borussia Dortmund e due contro il Wolfsburg in quel caso).

L’Eintracht Francoforte ha ottenuto la sua vittoria più ampia in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League dai tempi del 6-1 contro i Rangers nell’aprile 1960, travolgendo il Galatasaray 5-1 nella prima giornata di questa stagione. L’ultima volta in cui i tedeschi vinsero le prime due partite in una grande competizione europea risale al 2018/19 in Europa League, quando arrivò fino in semifinale.

L'Atlético Madrid ha vinto nove delle ultime 10 partite casalinghe di Champions League (1P). Dall'inizio della stagione 2023/24, la squadra spagnola è quella che possiede la più alta percentuale di vittorie casalinghe nella competizione (90% - minimo due partite interne disputate).

L'età media dell'XI titolare dell'Eintracht Francoforte nella vittoria della prima partita contro il Galatasaray era di 24 anni e 154 giorni: la più giovane tra tutte le squadre nella giornata di apertura della Champions League 2025/26.

Dopo la sconfitta per 3-2 contro il Liverpool alla prima giornata, l'Atlético Madrid potrebbe perdere le prime due partite stagionali di Champions League per la prima volta nella sua storia. In generale, tra tutte le principali competizioni europee, l'ultimo precedente con due sconfitte su due per gli spagnoli risale al 1984/85, dove persero entrambe le partite del primo turno di Coppa UEFA contro l'FC Sion.

Grazie alla rete realizzata contro il Galatasaray alla prima giornata, Can Uzun dell'Eintracht Francoforte è diventato il secondo giocatore turco più giovane a segnare al suo esordio in Champions League (19 anni e 311 giorni). I cinque giocatori che in passato hanno segnato nelle loro prime due presenze in Champions League prima di compiere 20 anni sono Rafael van der Vaart (2002), Karim Benzema (2005/06), Alan Dzagoev (2009), Marquinhos (2013) ed Erling Haaland (2019).

Dall'inizio della scorsa stagione, nessun giocatore dell'Atlético Madrid ha preso parte a più gol in Champions League di Marcos Llorente (4 gol, 4 assist); tuttavia, il giocatore spagnolo non ha segnato nelle ultime 17 partite casalinghe della competizione e il suo ultimo centro interno nel torneo risale all'ottobre 2020 (contro il Salisburgo in quel caso).

Nel 5-1 contro il Galatasaray, al suo esordio nelle principali competizioni europee con l’Eintracht Francoforte, Jonathan Burkardt ha segnato e fornito un assist. In totale, otto giocatori hanno trovato la rete nelle loro prime due gare europee con la squadra tedesca: tra questi, però, soltanto Luka Jović (2018) e Omar Marmoush (2023) ci sono riusciti in questo secolo (dal 2001 in avanti).

