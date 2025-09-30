Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49

PREPARTITA

Bodø/Glimt - Tottenham è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 30 settembre alle ore 21:00 allo stadio Aspmyra Stadion di Bodø/Glimt.

Arbitro di Bodø/Glimt - Tottenham sarà Ivan Kruzliak. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.

Attualmente Bodø/Glimt si trova 20° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece il Tottenham si trova 4° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Bodø/Glimt ha segnato 4 gol e ne ha subiti 4; il Tottenham ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2.

Bodø/Glimt e Tottenham è la prima che si affrontano in campionato.

Bodø/Glimt-Tottenham ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Gli unici precedenti tra Bodø/Glimt e Tottenham risalgono a maggio di quest'anno, con la squadra inglese che ha vinto in casa (3-1) e in trasferta (2-0) nelle semifinali di Europa League, prima di aggiudicarsi il trofeo battendo 1-0 il Manchester United in finale.

Il Bodø/Glimt ha perso il 100% delle sfide contro squadre inglesi nelle principali competizioni europee (5/5); si tratta del peggior record del club contro avversarie di una singola nazione. Tutte queste sconfitte sono arrivate nell'Europa League 2022/23.

La vittoria per 2-0 del Tottenham in trasferta contro il Bodø/Glimt a maggio ha interrotto una striscia di cinque vittorie consecutive in casa per la squadra norvegese in competizioni europee. Il club non perde due gare interne di fila in competizioni europee da novembre 2022, con la prima di queste due sconfitte rimediata proprio contro una squadra del nord di Londra (0-1 contro l'Arsenal in Europa League).

Il Tottenham ha vinto tre delle ultime quattro trasferte in una delle principali competizioni europee (1P), comprese le ultime due. L'ultima volta che ha centrato tre successi esterni di fila è stata nel novembre 2013 (tre), tutte e tre con un punteggio di 2-0 in Europa League.

Il Bodø/Glimt ha recuperato due gol di svantaggio evitando la sconfitta contro lo Slavia Praga nella sua prima partita di UEFA Champions League, ed è stata la prima volta che ha recuperato uno svantaggio di due reti in un match di una delle principali competizioni europee. Più nello specifico, è stata la prima formazione norvegese a recuperare da uno svantaggio di due gol in una partita di Champions League da quando il Molde vinse 3-2 contro l'Olympiakos, nel 1999.

Thomas Frank potrebbe diventare il primo allenatore del Tottenham a vincere le sue prime due partite di UEFA Champions League dopo che nessuno dei quattro precedenti ci è riuscito (una vittoria e un pareggio per Harry Redknapp, una vittoria e una sconfitta per Mauricio Pochettino, una vittorie a una sconfitta per José Mourinho e una vittoria e una sconfitta per Antonio Conte).

Il Bodø/Glimt ha subito 26 tiri nella prima giornata contro lo Slavia Praga, il che significa che ne ha concessi più di 20 in quattro delle ultime sei partite disputate nelle principali competizioni europee, sebbene tutte queste siano state in trasferta (27.5 in media a match). Invece, nelle ultime quattro partite casalinghe in queste competizioni, ne ha subiti 42 (10.5 in media).

Mohammed Kudus ha tentato otto dribbling al suo esordio in UEFA Champions League con il Tottenham contro il Villarreal, il massimo per un giocatore degli Spurs in una partita della competizione da marzo 2020 (11 per Giovani Lo Celso e otto per Erik Lamela contro il Lipsia). Nel primo turno della Champions League in corso, solo Sergiño Dest (17) del PSV e Trincão (10) dello Sporting ne hanno tentati di più.

Gli Spurs hanno beneficiato dell'autogol di Luiz Júnior del Villarreal nella vittoria per 1-0 nella prima giornata di questa Champions League - la prima volta in assoluto che hanno vinto un match in una delle principali competizioni europee per 1-0 grazie a un autogol. Quello è stato anche il secondo autogol decisivo più rapido in una partita di UEFA Champions League.

Escludendo gli autogol, cinque degli ultimi 11 gol del Bodø/Glimt nelle principali competizioni europee sono stati segnati da giocatori subentrati. Sondre Fet e Daniel Bassi sono infatti andati a bersaglio nel 2-2 contro lo Slavia Praga entrando dalla panchina, con il Bodø/Glimt che è diventata la prima squadra ad avere due marcatori subentrati nella sua prima partita in assoluto in UEFA Champions League.

