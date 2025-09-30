Virgilio Sport
Bodø/Glimt-Tottenham: 2-2 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Aspmyra Stadion di Bodø/Glimt
30 Settembre 2025 ore 21:00
Bodø/Glimt
2
Tottenham
2
Partita finita
Arbitro: Ivan Kruzliak
  1. 53' 1-0 Jens Petter Hauge
  2. 66' 2-0 Jens Petter Hauge
  3. 68' 2-1 Micky van de Ven
  4. 89' 2-2 Jostein Gundersen (A)
0'
45'
90'
90'
99'

Incontro terminato, Bodø / Glimt 2, Tottenham Hotspur 2.

  1. 90'+10'

    Secondo tempo terminato, Bodø / Glimt 2, Tottenham Hotspur 2.22:56

  3. 90'+9'

    Fallo di Anders Klynge (Bodø / Glimt).22:55

  4. 90'+9'

    João Palhinha (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:55

  5. 90'+7'

    Sostituzione, Bodø / Glimt. Anders Klynge sostituisce Haitam Aleesami.22:54

  6. 90'+7'

    Pedro Porro (Tottenham Hotspur) e' ammonito.22:54

  7. 90'+7'

    Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:54

  9. 90'+7'

    Fallo di Pedro Porro (Tottenham Hotspur).22:54

  10. 90'+3'

    Tentativo fallito. Ole Didrik Blomberg (Bodø / Glimt) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Jens Petter Hauge.22:50

  11. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.22:47

  12. 89'

    Autorete di Jostein Gundersen, Bodø / Glimt. Bodø / Glimt 2, Tottenham Hotspur 2..22:45

  13. 89'

    Tiro parato. Archie Gray (Tottenham Hotspur) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pedro Porro.22:45

  15. 88'

    Andreas Helmersen (Bodø / Glimt) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Jens Petter Hauge.22:44

  16. 87'

    Tiro respinto. Richarlison (Tottenham Hotspur) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Pedro Porro con cross.22:44

  17. 87'

    Sostituzione, Bodø / Glimt. Jostein Gundersen sostituisce Håkon Evjen.22:44

  18. 86'

    Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt).22:43

  19. 85'

    Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt).22:42

  21. 84'

    Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Ole Didrik Blomberg (Bodø / Glimt).22:41

  22. 84'

    Wilson Odobert (Tottenham Hotspur) colpisce il palo sinistro con un colpo di testa da centro area. Assist di Mohammed Kudus con cross.22:41

  23. 82'

    Sostituzione, Tottenham Hotspur. Archie Gray sostituisce Rodrigo Bentancur.22:38

  24. 82'

    Sostituzione, Tottenham Hotspur. Destiny Udogie sostituisce Djed Spence.22:38

  25. 80'

    Sostituzione, Bodø / Glimt. Ole Didrik Blomberg sostituisce Sondre Auklend.22:37

  27. 80'

    Sostituzione, Bodø / Glimt. Andreas Helmersen sostituisce Kasper Høgh.22:37

  28. 80'

    Tiro respinto. Pedro Porro (Tottenham Hotspur) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Kevin Danso.22:36

  29. 75'

    Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Djed Spence (Tottenham Hotspur).22:32

  30. 73'

    Tentativo fallito. Sondre Fet (Bodø / Glimt) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Jens Petter Hauge.22:30

  31. 72'

    Sondre Auklend (Bodø / Glimt) e' ammonito per fallo.22:29

  33. 72'

    Fallo di Sondre Auklend (Bodø / Glimt).22:29

  34. 72'

    Djed Spence (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:29

  35. 69'

    Sostituzione, Tottenham Hotspur. João Palhinha sostituisce Pape Matar Sarr.22:26

  36. 68'

    Gol! Bodø / Glimt 2, Tottenham Hotspur 1. Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Pedro Porro con cross in seguito a un calcio da fermo.22:25

  37. 68'

    Patrick Berg (Bodø / Glimt) e' ammonito per fallo.22:24

  39. 67'

    Fallo di Patrick Berg (Bodø / Glimt).22:24

  40. 67'

    Pedro Porro (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:24

  41. 66'

    Gol! Bodø / Glimt 2, Tottenham Hotspur 0. Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Håkon Evjen.22:23

  42. 65'

    Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Håkon Evjen (Bodø / Glimt).22:21

  43. 64'

    Gara riprende.22:21

  45. 64'

    Gara momentaneamente sospesa, Fredrik Bjørkan (Bodø / Glimt) per infortunio.22:20

  46. 63'

    Odin Bjørtuft (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20

  47. 63'

    Fallo di Richarlison (Tottenham Hotspur).22:20

  48. 61'

    Fallo di Sondre Auklend (Bodø / Glimt).22:18

  49. 61'

    Xavi Simons (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:18

  51. 60'

    Sostituzione, Tottenham Hotspur. Mohammed Kudus sostituisce Lucas Bergvall.22:17

  52. 60'

    Sostituzione, Tottenham Hotspur. Xavi Simons sostituisce Brennan Johnson.22:17

  53. 60'

    Tiro respinto. Sondre Fet (Bodø / Glimt) un tiro di destro da centro area. Assist di Håkon Evjen.22:16

  54. 59'

    Tiro respinto. Sondre Auklend (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Jens Petter Hauge.22:16

  55. 59'

    Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur).22:15

  57. 58'

    Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) e' ammonito per fallo.22:14

  58. 58'

    Sondre Auklend (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:14

  59. 58'

    Fallo di Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).22:14

  60. 56'

    Decisione VAR: no gol Bodø / Glimt 1-0 Tottenham Hotspur.22:12

  61. 55'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:11

  63. 55'

    Odin Bjørtuft (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  64. 55'

    Fallo di Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).22:11

  65. 54'

    Fallo di Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt).22:11

  66. 54'

    Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:11

  67. 53'

    Gol! Bodø / Glimt 1, Tottenham Hotspur 0. Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Håkon Evjen.22:09

  69. 46'

    Fuorigioco. Micky van de Ven(Tottenham Hotspur) prova il lancio lungo, ma Brennan Johnson e' colto in fuorigioco.22:03

  70. Inizia il Secondo tempo Bodø / Glimt 0, Tottenham Hotspur 0.22:02

  71. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Bodø / Glimt 0, Tottenham Hotspur 0.21:47

  72. 45'+1'

    Fallo di Patrick Berg (Bodø / Glimt).21:46

  73. 45'+1'

    Wilson Odobert (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:46

  75. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46

  76. 45'+1'

    Fallo di mano di Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt).21:45

  77. 44'

    Tentativo fallito. Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Lucas Bergvall.21:43

  78. 43'

    Tentativo fallito. Sondre Fet (Bodø / Glimt) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Fredrik Sjøvold con cross.21:42

  79. 41'

    Fuorigioco. Sondre Fet(Bodø / Glimt) prova il lancio lungo, ma Kasper Høgh e' colto in fuorigioco.21:40

  81. 40'

    Fallo di Kasper Høgh (Bodø / Glimt).21:40

  82. 40'

    Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40

  83. 38'

    Tentativo fallito. Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Sondre Auklend.21:38

  84. 38'

    Tiro respinto. Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Haitam Aleesami con suggerimento di testa.21:37

  85. 37'

    Sondre Auklend (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:36

  87. 37'

    Fallo di Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur).21:36

  88. 35'

    Rigore sbagliato! Rigore sprecato malamente da Kasper Høgh (Bodø / Glimt) un tiro di destro tira alto. Kasper Høgh sara' molto deluso con se stesso.21:34

  89. 32'

    Rigore per Bodø / Glimt. Fredrik Bjørkan e'stato atterrato in area di rigore.21:32

  90. 32'

    Rigore concesso da Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur) per un fallo in area.21:32

  91. 30'

    Tentativo fallito. Brennan Johnson (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da centro area tira alto da calcio d'angolo.21:30

  93. 29'

    Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt).21:29

  94. 28'

    Fallo di Sondre Fet (Bodø / Glimt).21:27

  95. 28'

    Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:27

  96. 27'

    Tiro parato. Odin Bjørtuft (Bodø / Glimt) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Sondre Auklend con cross.21:26

  97. 26'

    Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur).21:26

  99. 24'

    Tiro respinto. Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) un tiro di destro da centro area. Assist di Kasper Høgh.21:24

  100. 20'

    Tiro respinto. Håkon Evjen (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Jens Petter Hauge.21:19

  101. 19'

    Fuorigioco. Nikita Haikin(Bodø / Glimt) prova il lancio lungo, ma Kasper Høgh e' colto in fuorigioco.21:18

  102. 17'

    Tiro respinto. Patrick Berg (Bodø / Glimt) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile!. Assist di Fredrik Bjørkan.21:17

  103. 17'

    Tentativo fallito. Kasper Høgh (Bodø / Glimt) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Håkon Evjen.21:16

  105. 17'

    Tentativo fallito. Håkon Evjen (Bodø / Glimt) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Fredrik Sjøvold con cross.21:16

  106. 13'

    Fuorigioco. Fredrik Sjøvold(Bodø / Glimt) prova il lancio lungo, ma Kasper Høgh e' colto in fuorigioco.21:12

  107. 8'

    Tiro parato. Richarlison (Tottenham Hotspur) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lucas Bergvall.21:08

  108. 7'

    Fuorigioco. Djed Spence(Tottenham Hotspur) prova il lancio lungo, ma Kevin Danso e' colto in fuorigioco.21:06

  109. 4'

    Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur).21:04

  111. 4'

    Tiro parato. Patrick Berg (Bodø / Glimt) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Sondre Fet.21:04

  112. 4'

    Fallo di Patrick Berg (Bodø / Glimt).21:03

  113. 4'

    Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  114. 2'

    Kasper Høgh (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

  115. 2'

    Fallo di Kevin Danso (Tottenham Hotspur).21:02

  117. Fallo di Odin Bjørtuft (Bodø / Glimt).21:01

  118. Richarlison (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:01

  119. Inizia il Primo tempo.21:00

  120. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49

  122. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Aspmyra Stadion
    Città: Bodø/Glimt
    Capienza: 7800 spettatori19:49

Formazioni Bodø/Glimt - Tottenham

Bodø/Glimt
Tottenham
TITOLARI BODø/GLIMT
  • (12) NIKITA HAIKIN (P)
  • (15) FREDRIK BJØRKAN (D)
  • (5) HAITAM ALEESAMI (D)
  • (20) FREDRIK SJØVOLD (D)
  • (4) ODIN BJØRTUFT (D)
  • (7) PATRICK BERG (C)
  • (19) SONDRE FET (C)
  • (26) HÅKON EVJEN (C)
  • (9) KASPER HØGH (A)
  • (10) JENS PETTER HAUGE (A)
  • (8) SONDRE AUKLEND (A)
PANCHINA BODø/GLIMT
  • (6) JOSTEIN GUNDERSEN (D)
  • (45) ISAK SJONG (P)
  • (21) ANDREAS HELMERSEN (A)
  • (22) ANDERS KLYNGE (C)
  • (11) OLE DIDRIK BLOMBERG (C)
  • (30) MATHIAS JØRGENSEN (A)
  • (25) ISAK MÄÄTTÄ (D)
  • (1) JULIAN FAYE LUND (P)
  • (2) VILLADS NIELSEN (D)
  • (23) MAGNUS RIISNÆS (C)
  • (77) MIKKEL HANSEN (A)
ALLENATORE BODø/GLIMT
  • Kjetil Knutsen
TITOLARI TOTTENHAM
  • (1) GUGLIELMO VICARIO (P)
  • (24) DJED SPENCE (D)
  • (23) PEDRO PORRO (D)
  • (37) MICKY VAN DE VEN (D)
  • (4) KEVIN DANSO (D)
  • (29) PAPE MATAR SARR (C)
  • (30) RODRIGO BENTANCUR (C)
  • (15) LUCAS BERGVALL (C)
  • (22) BRENNAN JOHNSON (A)
  • (28) WILSON ODOBERT (A)
  • (9) RICHARLISON (A)
PANCHINA TOTTENHAM
  • (40) BRANDON AUSTIN (P)
  • (20) MOHAMMED KUDUS (C)
  • (31) ANTONÍN KINSKY (P)
  • (13) DESTINY UDOGIE (D)
  • (44) DANE SCARLETT (A)
  • (33) BEN DAVIES (D)
  • (7) XAVI SIMONS (C)
  • (52) CALLUM OLUSESI (C)
  • (6) JOÃO PALHINHA (C)
  • (14) ARCHIE GRAY (C)
  • (66) MALACHI HARDY (D)
ALLENATORE TOTTENHAM
  • Thomas Frank
Bodø/Glimt - Tottenham è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 30 settembre alle ore 21:00 allo stadio Aspmyra Stadion di Bodø/Glimt.
Arbitro di Bodø/Glimt - Tottenham sarà Ivan Kruzliak. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.

Attualmente Bodø/Glimt si trova 20° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece il Tottenham si trova 4° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Bodø/Glimt ha segnato 4 gol e ne ha subiti 4; il Tottenham ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2.

Bodø/Glimt e Tottenham è la prima che si affrontano in campionato.

Bodø/Glimt-Tottenham ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Gli unici precedenti tra Bodø/Glimt e Tottenham risalgono a maggio di quest'anno, con la squadra inglese che ha vinto in casa (3-1) e in trasferta (2-0) nelle semifinali di Europa League, prima di aggiudicarsi il trofeo battendo 1-0 il Manchester United in finale.
  • Il Bodø/Glimt ha perso il 100% delle sfide contro squadre inglesi nelle principali competizioni europee (5/5); si tratta del peggior record del club contro avversarie di una singola nazione. Tutte queste sconfitte sono arrivate nell'Europa League 2022/23.
  • La vittoria per 2-0 del Tottenham in trasferta contro il Bodø/Glimt a maggio ha interrotto una striscia di cinque vittorie consecutive in casa per la squadra norvegese in competizioni europee. Il club non perde due gare interne di fila in competizioni europee da novembre 2022, con la prima di queste due sconfitte rimediata proprio contro una squadra del nord di Londra (0-1 contro l'Arsenal in Europa League).
  • Il Tottenham ha vinto tre delle ultime quattro trasferte in una delle principali competizioni europee  (1P), comprese le ultime due. L'ultima volta che ha centrato tre successi esterni di fila è stata nel novembre 2013 (tre), tutte e tre con un punteggio di 2-0 in Europa League.
  • Il Bodø/Glimt ha recuperato due gol di svantaggio evitando la sconfitta contro lo Slavia Praga nella sua prima partita di UEFA Champions League, ed è stata la prima volta che ha recuperato uno svantaggio di due reti in un match di una delle principali competizioni europee. Più nello specifico, è stata la prima formazione norvegese a recuperare da uno svantaggio di due gol in una partita di Champions League da quando il Molde vinse 3-2 contro l'Olympiakos, nel 1999.
  • Thomas Frank potrebbe diventare il primo allenatore del Tottenham a vincere le sue prime due partite di UEFA Champions League dopo che nessuno dei quattro precedenti ci è riuscito (una vittoria e un pareggio per Harry Redknapp, una vittoria e una sconfitta per Mauricio Pochettino, una vittorie a una sconfitta per José Mourinho e una vittoria e una sconfitta per Antonio Conte).
  • Il Bodø/Glimt ha subito 26 tiri nella prima giornata contro lo Slavia Praga, il che significa che ne ha concessi più di 20 in quattro delle ultime sei partite disputate nelle principali competizioni europee, sebbene tutte queste siano state in trasferta (27.5 in media a match). Invece, nelle ultime quattro partite casalinghe in queste competizioni, ne ha subiti 42 (10.5 in media).
  • Mohammed Kudus ha tentato otto dribbling al suo esordio in UEFA Champions League con il Tottenham contro il Villarreal, il massimo per un giocatore degli Spurs in una partita della competizione da marzo 2020 (11 per Giovani Lo Celso e otto per Erik Lamela contro il Lipsia). Nel primo turno della Champions League in corso, solo Sergiño Dest (17) del PSV e Trincão (10) dello Sporting ne hanno tentati di più.
  • Gli Spurs hanno beneficiato dell'autogol di Luiz Júnior del Villarreal nella vittoria per 1-0 nella prima giornata di questa Champions League - la prima volta in assoluto che hanno vinto un match in una delle principali competizioni europee per 1-0 grazie a un autogol. Quello è stato anche il secondo autogol decisivo più rapido in una partita di UEFA Champions League.
  • Escludendo gli autogol, cinque degli ultimi 11 gol del Bodø/Glimt nelle principali competizioni europee sono stati segnati da giocatori subentrati. Sondre Fet e Daniel Bassi sono infatti andati a bersaglio nel 2-2 contro lo Slavia Praga entrando dalla panchina, con il Bodø/Glimt che è diventata la prima squadra ad avere due marcatori subentrati nella sua prima partita in assoluto in UEFA Champions League.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Bodø/GlimtTottenham
Partite giocate11
Numero di partite vinte01
Numero di partite perse00
Numero di partite pareggiate10
Gol totali segnati21
Gol totali subiti20
Media gol subiti per partita2.00.0
Percentuale possesso palla53.658.2
Numero totale di passaggi398491
Numero totale di passaggi riusciti311414
Tiri nello specchio della porta101
Percentuale di tiri in porta100.016.7
Numero totale di cross1214
Numero medio di cross riusciti34
Duelli per partita vinti5459
Duelli per partita persi5740
Corner subiti83
Corner guadagnati43
Numero di punizioni a favore1311
Numero di punizioni concesse1114
Tackle totali1918
Percentuale di successo nei tackle42.177.8
Fuorigiochi totali01
Numero totale di cartellini gialli34
Numero totale di cartellini rossi00

