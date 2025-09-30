Incontro terminato, Bodø / Glimt 2, Tottenham Hotspur 2.
Incontro terminato, Bodø / Glimt 2, Tottenham Hotspur 2.
Secondo tempo terminato, Bodø / Glimt 2, Tottenham Hotspur 2.22:56
Fallo di Anders Klynge (Bodø / Glimt).22:55
João Palhinha (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:55
Sostituzione, Bodø / Glimt. Anders Klynge sostituisce Haitam Aleesami.22:54
Pedro Porro (Tottenham Hotspur) e' ammonito.22:54
Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:54
Fallo di Pedro Porro (Tottenham Hotspur).22:54
Tentativo fallito. Ole Didrik Blomberg (Bodø / Glimt) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Jens Petter Hauge.22:50
Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.22:47
Autorete di Jostein Gundersen, Bodø / Glimt. Bodø / Glimt 2, Tottenham Hotspur 2..22:45
Tiro parato. Archie Gray (Tottenham Hotspur) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pedro Porro.22:45
Andreas Helmersen (Bodø / Glimt) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Jens Petter Hauge.22:44
Tiro respinto. Richarlison (Tottenham Hotspur) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola. Assist di Pedro Porro con cross.22:44
Sostituzione, Bodø / Glimt. Jostein Gundersen sostituisce Håkon Evjen.22:44
Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt).22:43
Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt).22:42
Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Ole Didrik Blomberg (Bodø / Glimt).22:41
Wilson Odobert (Tottenham Hotspur) colpisce il palo sinistro con un colpo di testa da centro area. Assist di Mohammed Kudus con cross.22:41
Sostituzione, Tottenham Hotspur. Archie Gray sostituisce Rodrigo Bentancur.22:38
Sostituzione, Tottenham Hotspur. Destiny Udogie sostituisce Djed Spence.22:38
Sostituzione, Bodø / Glimt. Ole Didrik Blomberg sostituisce Sondre Auklend.22:37
Sostituzione, Bodø / Glimt. Andreas Helmersen sostituisce Kasper Høgh.22:37
Tiro respinto. Pedro Porro (Tottenham Hotspur) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Kevin Danso.22:36
Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Djed Spence (Tottenham Hotspur).22:32
Tentativo fallito. Sondre Fet (Bodø / Glimt) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Jens Petter Hauge.22:30
Sondre Auklend (Bodø / Glimt) e' ammonito per fallo.22:29
Fallo di Sondre Auklend (Bodø / Glimt).22:29
Djed Spence (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:29
Sostituzione, Tottenham Hotspur. João Palhinha sostituisce Pape Matar Sarr.22:26
Gol! Bodø / Glimt 2, Tottenham Hotspur 1. Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Pedro Porro con cross in seguito a un calcio da fermo.22:25
Patrick Berg (Bodø / Glimt) e' ammonito per fallo.22:24
Fallo di Patrick Berg (Bodø / Glimt).22:24
Pedro Porro (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:24
Gol! Bodø / Glimt 2, Tottenham Hotspur 0. Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Håkon Evjen.22:23
Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Håkon Evjen (Bodø / Glimt).22:21
Gara riprende.22:21
Gara momentaneamente sospesa, Fredrik Bjørkan (Bodø / Glimt) per infortunio.22:20
Odin Bjørtuft (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Fallo di Richarlison (Tottenham Hotspur).22:20
Fallo di Sondre Auklend (Bodø / Glimt).22:18
Xavi Simons (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:18
Sostituzione, Tottenham Hotspur. Mohammed Kudus sostituisce Lucas Bergvall.22:17
Sostituzione, Tottenham Hotspur. Xavi Simons sostituisce Brennan Johnson.22:17
Tiro respinto. Sondre Fet (Bodø / Glimt) un tiro di destro da centro area. Assist di Håkon Evjen.22:16
Tiro respinto. Sondre Auklend (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Jens Petter Hauge.22:16
Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur).22:15
Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) e' ammonito per fallo.22:14
Sondre Auklend (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:14
Fallo di Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).22:14
Decisione VAR: no gol Bodø / Glimt 1-0 Tottenham Hotspur.22:12
GOL CANCELLATO DAL VAR: Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:11
Odin Bjørtuft (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Fallo di Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).22:11
Fallo di Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt).22:11
Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:11
Gol! Bodø / Glimt 1, Tottenham Hotspur 0. Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Håkon Evjen.22:09
Fuorigioco. Micky van de Ven(Tottenham Hotspur) prova il lancio lungo, ma Brennan Johnson e' colto in fuorigioco.22:03
Inizia il Secondo tempo Bodø / Glimt 0, Tottenham Hotspur 0.22:02
Primo tempo terminato, Bodø / Glimt 0, Tottenham Hotspur 0.21:47
Fallo di Patrick Berg (Bodø / Glimt).21:46
Wilson Odobert (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46
Fallo di mano di Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt).21:45
Tentativo fallito. Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Lucas Bergvall.21:43
Tentativo fallito. Sondre Fet (Bodø / Glimt) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Fredrik Sjøvold con cross.21:42
Fuorigioco. Sondre Fet(Bodø / Glimt) prova il lancio lungo, ma Kasper Høgh e' colto in fuorigioco.21:40
Fallo di Kasper Høgh (Bodø / Glimt).21:40
Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40
Tentativo fallito. Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Sondre Auklend.21:38
Tiro respinto. Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Haitam Aleesami con suggerimento di testa.21:37
Sondre Auklend (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:36
Fallo di Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur).21:36
Rigore sbagliato! Rigore sprecato malamente da Kasper Høgh (Bodø / Glimt) un tiro di destro tira alto. Kasper Høgh sara' molto deluso con se stesso.21:34
Rigore per Bodø / Glimt. Fredrik Bjørkan e'stato atterrato in area di rigore.21:32
Rigore concesso da Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur) per un fallo in area.21:32
Tentativo fallito. Brennan Johnson (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da centro area tira alto da calcio d'angolo.21:30
Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt).21:29
Fallo di Sondre Fet (Bodø / Glimt).21:27
Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:27
Tiro parato. Odin Bjørtuft (Bodø / Glimt) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Sondre Auklend con cross.21:26
Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur).21:26
Tiro respinto. Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) un tiro di destro da centro area. Assist di Kasper Høgh.21:24
Tiro respinto. Håkon Evjen (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Jens Petter Hauge.21:19
Fuorigioco. Nikita Haikin(Bodø / Glimt) prova il lancio lungo, ma Kasper Høgh e' colto in fuorigioco.21:18
Tiro respinto. Patrick Berg (Bodø / Glimt) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile!. Assist di Fredrik Bjørkan.21:17
Tentativo fallito. Kasper Høgh (Bodø / Glimt) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Håkon Evjen.21:16
Tentativo fallito. Håkon Evjen (Bodø / Glimt) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Fredrik Sjøvold con cross.21:16
Fuorigioco. Fredrik Sjøvold(Bodø / Glimt) prova il lancio lungo, ma Kasper Høgh e' colto in fuorigioco.21:12
Tiro parato. Richarlison (Tottenham Hotspur) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lucas Bergvall.21:08
Fuorigioco. Djed Spence(Tottenham Hotspur) prova il lancio lungo, ma Kevin Danso e' colto in fuorigioco.21:06
Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur).21:04
Tiro parato. Patrick Berg (Bodø / Glimt) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Sondre Fet.21:04
Fallo di Patrick Berg (Bodø / Glimt).21:03
Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Kasper Høgh (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Fallo di Kevin Danso (Tottenham Hotspur).21:02
Fallo di Odin Bjørtuft (Bodø / Glimt).21:01
Richarlison (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49
Dove si gioca la partita:
Stadio: Aspmyra Stadion
Città: Bodø/Glimt
Capienza: 7800 spettatori19:49
Bodø/Glimt - Tottenham è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 30 settembre alle ore 21:00 allo stadio Aspmyra Stadion di Bodø/Glimt.
Arbitro di Bodø/Glimt - Tottenham sarà Ivan Kruzliak. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.
Attualmente Bodø/Glimt si trova 20° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece il Tottenham si trova 4° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Bodø/Glimt ha segnato 4 gol e ne ha subiti 4; il Tottenham ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2.
Bodø/Glimt-Tottenham ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Bodø/Glimt
|Tottenham
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|0
|0
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|2
|1
|Gol totali subiti
|2
|0
|Media gol subiti per partita
|2.0
|0.0
|Percentuale possesso palla
|53.6
|58.2
|Numero totale di passaggi
|398
|491
|Numero totale di passaggi riusciti
|311
|414
|Tiri nello specchio della porta
|10
|1
|Percentuale di tiri in porta
|100.0
|16.7
|Numero totale di cross
|12
|14
|Numero medio di cross riusciti
|3
|4
|Duelli per partita vinti
|54
|59
|Duelli per partita persi
|57
|40
|Corner subiti
|8
|3
|Corner guadagnati
|4
|3
|Numero di punizioni a favore
|13
|11
|Numero di punizioni concesse
|11
|14
|Tackle totali
|19
|18
|Percentuale di successo nei tackle
|42.1
|77.8
|Fuorigiochi totali
|0
|1
|Numero totale di cartellini gialli
|3
|4
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
