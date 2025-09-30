Virgilio Sport
Chelsea-Benfica: 1-0 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stamford Bridge di Londra
30 Settembre 2025 ore 21:00
Chelsea
1
Benfica
0
Partita finita
Arbitro: Daniel Siebert
  1. 18' 1-0 Richard Ríos (A)
0'
45'
90'
90'
97'

Incontro terminato, Chelsea 1, Benfica 0.

  1. 90'+8'

    Secondo tempo terminato, Chelsea 1, Benfica 0.22:55

  3. 90'+8'

    Gara riprende.22:55

  4. 90'+8'

    Gara momentaneamente sospesa, (Chelsea).22:54

  5. 90'+6'

    Secondo cartellino giallo per João Pedro (Chelsea) per gioco pericoloso.22:53

  6. 90'+6'

    Gioco pericoloso di João Pedro (Chelsea).22:53

  7. 90'+6'

    Leandro Barreiro (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53

  9. 90'+3'

    Reece James (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:50

  10. 90'+3'

    Fallo di Samuel Dahl (Benfica).22:50

  11. 90'+2'

    Fallo di Enzo Fernández (Chelsea).22:49

  12. 90'+2'

    Leandro Barreiro (Benfica) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:49

  13. 90'+1'

    Tentativo fallito. Enzo Barrenechea (Benfica) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola tira alto. Assist di Samuel Dahl con cross da calcio d'angolo.22:48

  15. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Moisés Caicedo (Chelsea).22:47

  16. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:47

  17. 90'

    Sostituzione, Benfica. Henrique Araújo sostituisce Fredrik Aursnes.22:46

  18. 88'

    Tomás Araújo (Benfica) e' ammonito.22:45

  19. 88'

    Fallo di Pedro Neto (Chelsea).22:45

  21. 88'

    Tomás Araújo (Benfica) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:45

  22. 87'

    Tiro parato. Nicolás Otamendi (Benfica) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:44

  23. 87'

    Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Josh Acheampong (Chelsea).22:44

  24. 84'

    Tentativo fallito. Franjo Ivanovic (Benfica) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Samuel Dahl da calcio d'angolo.22:41

  25. 83'

    Nicolás Otamendi (Benfica) e' ammonito.22:40

  27. 83'

    Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Reece James (Chelsea).22:40

  28. 83'

    Tiro respinto. Fredrik Aursnes (Benfica) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Vangelis Pavlidis.22:40

  29. 83'

    Tiro respinto. Franjo Ivanovic (Benfica) un tiro di destro da fuori area. Assist di Samuel Dahl.22:39

  30. 81'

    Sostituzione, Chelsea. Josh Acheampong sostituisce Benoît Badiashile.22:38

  31. 81'

    Sostituzione, Chelsea. Reece James sostituisce Malo Gusto.22:37

  33. 80'

    Jamie Gittens (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  34. 80'

    Fallo di Amar Dedic (Benfica).22:37

  35. 79'

    Tiro parato. Estêvão (Chelsea) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Enzo Fernández con passaggio filtrante.22:35

  36. 77'

    Sostituzione, Benfica. Leandro Barreiro sostituisce Richard Ríos.22:34

  37. 77'

    Sostituzione, Benfica. Franjo Ivanovic sostituisce Heorhii Sudakov.22:34

  39. 77'

    Sostituzione, Benfica. Andreas Schjelderup sostituisce Dodi Lukébakio.22:34

  40. 75'

    Fallo di João Pedro (Chelsea).22:32

  41. 75'

    Nicolás Otamendi (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32

  42. 73'

    Sostituzione, Benfica. Tomás Araújo sostituisce António Silva per infortunio.22:30

  43. 72'

    Gara riprende.22:29

  45. 71'

    Gara momentaneamente sospesa, António Silva (Benfica) per infortunio.22:28

  46. 70'

    Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da António Silva (Benfica).22:27

  47. 66'

    João Pedro (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:23

  48. 66'

    Fallo di Nicolás Otamendi (Benfica).22:23

  49. 66'

    Gara riprende.22:23

  51. 65'

    Gara momentaneamente sospesa, Dodi Lukébakio (Benfica) per infortunio.22:22

  52. 63'

    Fredrik Aursnes (Benfica) e' ammonito per fallo.22:20

  53. 63'

    Moisés Caicedo (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20

  54. 63'

    Fallo di Fredrik Aursnes (Benfica).22:20

  55. 62'

    João Pedro (Chelsea) e' ammonito per fallo.22:19

  57. 62'

    Fallo di João Pedro (Chelsea).22:19

  58. 62'

    Enzo Barrenechea (Benfica) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:19

  59. 61'

    Sostituzione, Chelsea. Jamie Gittens sostituisce Alejandro Garnacho.22:18

  60. 61'

    Sostituzione, Chelsea. João Pedro sostituisce Tyrique George.22:18

  61. 60'

    Tiro respinto. Pedro Neto (Chelsea) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Moisés Caicedo.22:17

  63. 59'

    Tentativo fallito. Alejandro Garnacho (Chelsea) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Marc Cucurella in seguito a un contropiede.22:15

  64. 56'

    Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Nicolás Otamendi (Benfica).22:13

  65. 55'

    Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Alejandro Garnacho (Chelsea).22:12

  66. 54'

    Sostituzione, Chelsea. Estêvão sostituisce Facundo Buonanotte.22:11

  67. 53'

    Fuorigioco. Heorhii Sudakov(Benfica) prova il lancio lungo, ma Fredrik Aursnes e' colto in fuorigioco.22:10

  69. 49'

    Richard Ríos (Benfica) e' ammonito per fallo.22:06

  70. 49'

    Facundo Buonanotte (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:06

  71. 49'

    Fallo di Richard Ríos (Benfica).22:06

  72. 48'

    Fuorigioco. Richard Ríos(Benfica) prova il lancio lungo, ma Fredrik Aursnes e' colto in fuorigioco.22:05

  73. 46'

    Facundo Buonanotte (Chelsea) e' ammonito per fallo.22:03

  75. 46'

    Fallo di Facundo Buonanotte (Chelsea).22:03

  76. 46'

    Enzo Barrenechea (Benfica) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:03

  77. Inizia il Secondo tempo Chelsea 1, Benfica 0.22:02

  78. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Chelsea 1, Benfica 0.21:47

  79. 45'+2'

    Alejandro Garnacho (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:47

  81. 45'+2'

    Fallo di Fredrik Aursnes (Benfica).21:47

  82. 45'+1'

    Enzo Fernández (Chelsea) e' ammonito.21:46

  83. 45'+1'

    Fallo di Facundo Buonanotte (Chelsea).21:46

  84. 45'+1'

    Fredrik Aursnes (Benfica) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:46

  85. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46

  87. 44'

    Tiro parato. Tyrique George (Chelsea) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Marc Cucurella.21:45

  88. 44'

    Enzo Fernández (Chelsea) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:44

  89. 44'

    Fallo di António Silva (Benfica).21:44

  90. 42'

    Fuorigioco. Pedro Neto(Chelsea) prova il lancio lungo, ma Benoît Badiashile e' colto in fuorigioco.21:43

  91. 41'

    Enzo Fernández (Chelsea) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:41

  93. 41'

    Fallo di Richard Ríos (Benfica).21:41

  94. 39'

    Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Anatoliy Trubin (Benfica).21:40

  95. 37'

    Fallo di Malo Gusto (Chelsea).21:37

  96. 37'

    Heorhii Sudakov (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37

  97. 37'

    Moisés Caicedo (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37

  99. 37'

    Fallo di Fredrik Aursnes (Benfica).21:37

  100. 36'

    Facundo Buonanotte (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36

  101. 36'

    Fallo di Fredrik Aursnes (Benfica).21:36

  102. 34'

    Enzo Barrenechea (Benfica) e' ammonito per fallo.21:34

  103. 34'

    Facundo Buonanotte (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:34

  105. 34'

    Fallo di Enzo Barrenechea (Benfica).21:34

  106. 33'

    Fallo di Enzo Fernández (Chelsea).21:33

  107. 33'

    Richard Ríos (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33

  108. 28'

    Fallo di Malo Gusto (Chelsea).21:29

  109. 28'

    Heorhii Sudakov (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  111. 27'

    Enzo Fernández (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27

  112. 27'

    Fallo di Dodi Lukébakio (Benfica).21:27

  113. 26'

    Fallo di Marc Cucurella (Chelsea).21:26

  114. 26'

    Dodi Lukébakio (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26

  115. 22'

    Tiro parato. Facundo Buonanotte (Chelsea) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pedro Neto.21:23

  117. 21'

    Tentativo fallito. Vangelis Pavlidis (Benfica) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra.21:22

  118. 19'

    Fallo di Benoît Badiashile (Chelsea).21:20

  119. 19'

    Vangelis Pavlidis (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

  120. 18'

    Autorete di Richard Ríos, Benfica. Chelsea 1, Benfica 0..21:18

  121. 17'

    Tentativo fallito. Pedro Neto (Chelsea) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Moisés Caicedo.21:17

  123. 16'

    Tiro parato. Richard Ríos (Benfica) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dodi Lukébakio.21:16

  124. 15'

    Tentativo fallito. Heorhii Sudakov (Benfica) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Vangelis Pavlidis.21:15

  125. 11'

    Tentativo fallito. Alejandro Garnacho (Chelsea) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Pedro Neto con cross.21:11

  126. 8'

    Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Robert Sánchez (Chelsea).21:08

  127. 8'

    Tiro parato. Dodi Lukébakio (Benfica) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Heorhii Sudakov.21:08

  129. 4'

    Tentativo fallito. Enzo Fernández (Chelsea) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:04

  130. 4'

    Fallo di Malo Gusto (Chelsea).21:04

  131. 4'

    Heorhii Sudakov (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04

  132. Enzo Fernández (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:02

  133. Fallo di Dodi Lukébakio (Benfica).21:02

  135. Fallo di Fredrik Aursnes (Benfica).21:01

  136. Alejandro Garnacho (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01

  137. Inizia il Primo tempo.21:01

  138. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

  140. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stamford Bridge
    Città: Londra
    Capienza: 41798 spettatori19:55

Formazioni Chelsea - Benfica

Chelsea
Benfica
TITOLARI CHELSEA
  • (1) ROBERT SÁNCHEZ (P)
  • (3) MARC CUCURELLA (D)
  • (23) TREVOH CHALOBAH (D)
  • (5) BENOÎT BADIASHILE (D)
  • (27) MALO GUSTO (D)
  • (25) MOISÉS CAICEDO (C)
  • (40) FACUNDO BUONANOTTE (C)
  • (8) ENZO FERNÁNDEZ (C)
  • (49) ALEJANDRO GARNACHO (A)
  • (32) TYRIQUE GEORGE (A)
  • (7) PEDRO NETO (A)
PANCHINA CHELSEA
  • (38) MARC GUIU (A)
  • (12) FILIP JÖRGENSEN (P)
  • (45) ROMÉO LAVIA (C)
  • (50) MAX MERRICK (P)
  • (21) JORREL HATO (D)
  • (24) REECE JAMES (D)
  • (34) JOSH ACHEAMPONG (D)
  • (46) REGGIE WALSH (C)
  • (41) ESTÊVÃO (A)
  • (11) JAMIE GITTENS (A)
  • (20) JOÃO PEDRO (A)
ALLENATORE CHELSEA
  • Enzo Maresca
TITOLARI BENFICA
  • (1) ANATOLIY TRUBIN (P)
  • (4) ANTÓNIO SILVA (D)
  • (30) NICOLÁS OTAMENDI (D)
  • (17) AMAR DEDIC (D)
  • (26) SAMUEL DAHL (D)
  • (5) ENZO BARRENECHEA (C)
  • (8) FREDRIK AURSNES (C)
  • (20) RICHARD RÍOS (C)
  • (11) DODI LUKÉBAKIO (A)
  • (14) VANGELIS PAVLIDIS (A)
  • (10) HEORHII SUDAKOV (A)
PANCHINA BENFICA
  • (9) FRANJO IVANOVIC (A)
  • (39) HENRIQUE ARAÚJO (A)
  • (18) LEANDRO BARREIRO (C)
  • (44) TOMÁS ARAÚJO (D)
  • (64) GONÇALO OLIVEIRA (D)
  • (86) DIOGO PRIOSTE (C)
  • (84) JOÃO REGO (C)
  • (50) DIOGO FERREIRA (P)
  • (24) SAMUEL SOARES (P)
  • (68) JOÃO VELOSO (C)
  • (21) ANDREAS SCHJELDERUP (A)
  • (3) RAFAEL OBRADOR (D)
ALLENATORE BENFICA
  • José Mário dos Santos Mourinho Félix
PREPARTITA

Chelsea - Benfica è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 30 settembre alle ore 21:00 allo stadio Stamford Bridge di London.
Arbitro di Chelsea - Benfica sarà Daniel Siebert. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.

Attualmente Chelsea si trova 17° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Benfica si trova 30° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Chelsea ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3; Benfica ha segnato 2 gol e ne ha subiti 4.

Chelsea e Benfica si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Chelsea ha vinto 2 volte, Benfica non ha mai vinto mentre non ci sono mai stati pareggi.

Chelsea-Benfica ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Chelsea ha vinto tutti e quattro gli incontri ufficiali con il Benfica (con un punteggio aggregato di 9-3), il più recente dei quali all'inizio di quest'anno, durante la Coppa del Mondo per club FIFA (4-1 negli ottavi di finale).
  • Questo sarà il primo incontro tra Chelsea e Benfica nella fase a gironi/campionato di una competizione, dato che i quattro precedenti si sono svolti tutti nella fase a eliminazione diretta: i quarti di finale della UEFA Champions League nel 2011/12, la finale di UEFA Europa League nel 2012/13 e gli ottavi di finale della Coppa del Mondo per club FIFA di quest'anno (tutti vinti dal Chelsea).
  • Il Benfica non ha vinto nessuna delle ultime otto gare contro squadre inglesi (3N, 5P), con l'ultimo successo risalente a oltre un decennio fa, contro il Tottenham in UEFA Europa League (3-1 all'andata degli ottavi). Nel frattempo, non ha mantenuto la porta inviolata in nessuna delle ultime 18 partite contro avversarie inglesi (dalla vittoria per 2-0 contro l'Everton nel novembre 2009, sempre in UEFA Europa League).
  • L'allenatore del Benfica José Mourinho ha vinto solo quattro delle 14 partite contro il Chelsea in tutte le competizioni (3N, 7P) e nessuno di questi successi è arrivato nelle sette sfide più recenti contro questa avversaria (3N, 4P) - l'ultima infatti risale a febbraio 2018 (Manchester United - Chelsea  2-1 in Premier League).
  • Il Chelsea è attualmente nella sua più lunga serie di sconfitte in UEFA Champions League (tre partite). Tuttavia, non perde una partita in casa nella fase a gironi/campionato della competizione da settembre 2019 (0-1 contro il Valencia), rimanendo imbattuto in ciascuna delle ultime 11 gare da allora (7V, 4N).
  • José Mourinho ha vinto la sua prima partita in assoluto da allenatore ospite a Stamford Bridge, con la sua Inter che sconfisse il Chelsea per 1-0 nel marzo 2010 in UEFA Champions League. Da allora, l'allenatore del Benfica Mourinho non è riuscito a trovare il successo in nessuna delle sei trasferte contro i Blues in tutte le competizioni (2N, 4P).
  • Nel 2025 si sono verificati quattro casi in cui una squadra ha perso una partita di UEFA Champions League in cui era in vantaggio di due o più gol, metà dei quali sono stati persi dal Benfica (2/4): 4-5 contro il Barcellona a gennaio e 2-3 contro il Qarabag nella partita di apertura dell'edizione attuale.
  • Cole Palmer ha realizzato l'unico gol del Chelsea contro il Bayern Monaco nell'ultima partita di UEFA Champions League, effettuando più passaggi che hanno rotto la linea difensiva avversaria (3) di qualsiasi altro giocatore di entrambe le squadre. Palmer potrebbe diventare il terzo giocatore a segnare nelle sue prime due partite di Champions League con i Blues, dopo Didier Drogba nel 2004/05 e Michy Batshuayi nel 2017/18.
  • Oltre ad aver segnato il gol di apertura del Benfica contro il Qarabag nella prima giornata, Enzo Barrenechea è stato uno dei soli due giocatori ad aver effettuato almeno 10 line-breaking passes (11) e ad aver guadagnato il possesso almeno 10 volte (10) nel turno di apertura di questa Champions League, insieme a Lamine Camara del Monaco.
  • João Pedro non ha tentato neanche un tiro contro il Bayern Monaco al suo debutto in UEFA Champions League, ma è stato il giocatore con più duelli vinti (10), dribbling completati (3) e falli subiti (4) nell'incontro disputato all'Allianz Arena.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

ChelseaBenfica
Partite giocate11
Numero di partite vinte00
Numero di partite perse11
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati12
Gol totali subiti33
Media gol subiti per partita3.03.0
Percentuale possesso palla44.352.9
Numero totale di passaggi437477
Numero totale di passaggi riusciti390408
Tiri nello specchio della porta33
Percentuale di tiri in porta42.937.5
Numero totale di cross1416
Numero medio di cross riusciti11
Duelli per partita vinti3743
Duelli per partita persi3444
Corner subiti63
Corner guadagnati28
Numero di punizioni a favore126
Numero di punizioni concesse711
Tackle totali1019
Percentuale di successo nei tackle60.047.4
Fuorigiochi totali31
Numero totale di cartellini gialli10
Numero totale di cartellini rossi00

Chelsea - Benfica Live

