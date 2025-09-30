Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55

PREPARTITA

Chelsea - Benfica è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 30 settembre alle ore 21:00 allo stadio Stamford Bridge di London.

Arbitro di Chelsea - Benfica sarà Daniel Siebert. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.

Attualmente Chelsea si trova 17° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Benfica si trova 30° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Chelsea ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3; Benfica ha segnato 2 gol e ne ha subiti 4.

Chelsea e Benfica si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Chelsea ha vinto 2 volte, Benfica non ha mai vinto mentre non ci sono mai stati pareggi.

Chelsea-Benfica ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Chelsea ha vinto tutti e quattro gli incontri ufficiali con il Benfica (con un punteggio aggregato di 9-3), il più recente dei quali all'inizio di quest'anno, durante la Coppa del Mondo per club FIFA (4-1 negli ottavi di finale).

Questo sarà il primo incontro tra Chelsea e Benfica nella fase a gironi/campionato di una competizione, dato che i quattro precedenti si sono svolti tutti nella fase a eliminazione diretta: i quarti di finale della UEFA Champions League nel 2011/12, la finale di UEFA Europa League nel 2012/13 e gli ottavi di finale della Coppa del Mondo per club FIFA di quest'anno (tutti vinti dal Chelsea).

Il Benfica non ha vinto nessuna delle ultime otto gare contro squadre inglesi (3N, 5P), con l'ultimo successo risalente a oltre un decennio fa, contro il Tottenham in UEFA Europa League (3-1 all'andata degli ottavi). Nel frattempo, non ha mantenuto la porta inviolata in nessuna delle ultime 18 partite contro avversarie inglesi (dalla vittoria per 2-0 contro l'Everton nel novembre 2009, sempre in UEFA Europa League).

L'allenatore del Benfica José Mourinho ha vinto solo quattro delle 14 partite contro il Chelsea in tutte le competizioni (3N, 7P) e nessuno di questi successi è arrivato nelle sette sfide più recenti contro questa avversaria (3N, 4P) - l'ultima infatti risale a febbraio 2018 (Manchester United - Chelsea 2-1 in Premier League).

Il Chelsea è attualmente nella sua più lunga serie di sconfitte in UEFA Champions League (tre partite). Tuttavia, non perde una partita in casa nella fase a gironi/campionato della competizione da settembre 2019 (0-1 contro il Valencia), rimanendo imbattuto in ciascuna delle ultime 11 gare da allora (7V, 4N).

José Mourinho ha vinto la sua prima partita in assoluto da allenatore ospite a Stamford Bridge, con la sua Inter che sconfisse il Chelsea per 1-0 nel marzo 2010 in UEFA Champions League. Da allora, l'allenatore del Benfica Mourinho non è riuscito a trovare il successo in nessuna delle sei trasferte contro i Blues in tutte le competizioni (2N, 4P).

Nel 2025 si sono verificati quattro casi in cui una squadra ha perso una partita di UEFA Champions League in cui era in vantaggio di due o più gol, metà dei quali sono stati persi dal Benfica (2/4): 4-5 contro il Barcellona a gennaio e 2-3 contro il Qarabag nella partita di apertura dell'edizione attuale.

Cole Palmer ha realizzato l'unico gol del Chelsea contro il Bayern Monaco nell'ultima partita di UEFA Champions League, effettuando più passaggi che hanno rotto la linea difensiva avversaria (3) di qualsiasi altro giocatore di entrambe le squadre. Palmer potrebbe diventare il terzo giocatore a segnare nelle sue prime due partite di Champions League con i Blues, dopo Didier Drogba nel 2004/05 e Michy Batshuayi nel 2017/18.

Oltre ad aver segnato il gol di apertura del Benfica contro il Qarabag nella prima giornata, Enzo Barrenechea è stato uno dei soli due giocatori ad aver effettuato almeno 10 line-breaking passes (11) e ad aver guadagnato il possesso almeno 10 volte (10) nel turno di apertura di questa Champions League, insieme a Lamine Camara del Monaco.

João Pedro non ha tentato neanche un tiro contro il Bayern Monaco al suo debutto in UEFA Champions League, ma è stato il giocatore con più duelli vinti (10), dribbling completati (3) e falli subiti (4) nell'incontro disputato all'Allianz Arena.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: