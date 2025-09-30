Incontro terminato, Chelsea 1, Benfica 0.
Incontro terminato, Chelsea 1, Benfica 0.
Secondo tempo terminato, Chelsea 1, Benfica 0.22:55
Gara riprende.22:55
Gara momentaneamente sospesa, (Chelsea).22:54
Secondo cartellino giallo per João Pedro (Chelsea) per gioco pericoloso.22:53
Gioco pericoloso di João Pedro (Chelsea).22:53
Leandro Barreiro (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53
Reece James (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:50
Fallo di Samuel Dahl (Benfica).22:50
Fallo di Enzo Fernández (Chelsea).22:49
Leandro Barreiro (Benfica) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:49
Tentativo fallito. Enzo Barrenechea (Benfica) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola tira alto. Assist di Samuel Dahl con cross da calcio d'angolo.22:48
Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Moisés Caicedo (Chelsea).22:47
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:47
Sostituzione, Benfica. Henrique Araújo sostituisce Fredrik Aursnes.22:46
Tomás Araújo (Benfica) e' ammonito.22:45
Fallo di Pedro Neto (Chelsea).22:45
Tomás Araújo (Benfica) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:45
Tiro parato. Nicolás Otamendi (Benfica) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:44
Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Josh Acheampong (Chelsea).22:44
Tentativo fallito. Franjo Ivanovic (Benfica) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Samuel Dahl da calcio d'angolo.22:41
Nicolás Otamendi (Benfica) e' ammonito.22:40
Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Reece James (Chelsea).22:40
Tiro respinto. Fredrik Aursnes (Benfica) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra. Assist di Vangelis Pavlidis.22:40
Tiro respinto. Franjo Ivanovic (Benfica) un tiro di destro da fuori area. Assist di Samuel Dahl.22:39
Sostituzione, Chelsea. Josh Acheampong sostituisce Benoît Badiashile.22:38
Sostituzione, Chelsea. Reece James sostituisce Malo Gusto.22:37
Jamie Gittens (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Fallo di Amar Dedic (Benfica).22:37
Tiro parato. Estêvão (Chelsea) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Enzo Fernández con passaggio filtrante.22:35
Sostituzione, Benfica. Leandro Barreiro sostituisce Richard Ríos.22:34
Sostituzione, Benfica. Franjo Ivanovic sostituisce Heorhii Sudakov.22:34
Sostituzione, Benfica. Andreas Schjelderup sostituisce Dodi Lukébakio.22:34
Fallo di João Pedro (Chelsea).22:32
Nicolás Otamendi (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Sostituzione, Benfica. Tomás Araújo sostituisce António Silva per infortunio.22:30
Gara riprende.22:29
Gara momentaneamente sospesa, António Silva (Benfica) per infortunio.22:28
Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da António Silva (Benfica).22:27
João Pedro (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:23
Fallo di Nicolás Otamendi (Benfica).22:23
Gara riprende.22:23
Gara momentaneamente sospesa, Dodi Lukébakio (Benfica) per infortunio.22:22
Fredrik Aursnes (Benfica) e' ammonito per fallo.22:20
Moisés Caicedo (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Fallo di Fredrik Aursnes (Benfica).22:20
João Pedro (Chelsea) e' ammonito per fallo.22:19
Fallo di João Pedro (Chelsea).22:19
Enzo Barrenechea (Benfica) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:19
Sostituzione, Chelsea. Jamie Gittens sostituisce Alejandro Garnacho.22:18
Sostituzione, Chelsea. João Pedro sostituisce Tyrique George.22:18
Tiro respinto. Pedro Neto (Chelsea) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Moisés Caicedo.22:17
Tentativo fallito. Alejandro Garnacho (Chelsea) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Marc Cucurella in seguito a un contropiede.22:15
Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Nicolás Otamendi (Benfica).22:13
Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Alejandro Garnacho (Chelsea).22:12
Sostituzione, Chelsea. Estêvão sostituisce Facundo Buonanotte.22:11
Fuorigioco. Heorhii Sudakov(Benfica) prova il lancio lungo, ma Fredrik Aursnes e' colto in fuorigioco.22:10
Richard Ríos (Benfica) e' ammonito per fallo.22:06
Facundo Buonanotte (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:06
Fallo di Richard Ríos (Benfica).22:06
Fuorigioco. Richard Ríos(Benfica) prova il lancio lungo, ma Fredrik Aursnes e' colto in fuorigioco.22:05
Facundo Buonanotte (Chelsea) e' ammonito per fallo.22:03
Fallo di Facundo Buonanotte (Chelsea).22:03
Enzo Barrenechea (Benfica) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:03
Inizia il Secondo tempo Chelsea 1, Benfica 0.22:02
Primo tempo terminato, Chelsea 1, Benfica 0.21:47
Alejandro Garnacho (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:47
Fallo di Fredrik Aursnes (Benfica).21:47
Enzo Fernández (Chelsea) e' ammonito.21:46
Fallo di Facundo Buonanotte (Chelsea).21:46
Fredrik Aursnes (Benfica) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46
Tiro parato. Tyrique George (Chelsea) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Marc Cucurella.21:45
Enzo Fernández (Chelsea) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:44
Fallo di António Silva (Benfica).21:44
Fuorigioco. Pedro Neto(Chelsea) prova il lancio lungo, ma Benoît Badiashile e' colto in fuorigioco.21:43
Enzo Fernández (Chelsea) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:41
Fallo di Richard Ríos (Benfica).21:41
Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Anatoliy Trubin (Benfica).21:40
Fallo di Malo Gusto (Chelsea).21:37
Heorhii Sudakov (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Moisés Caicedo (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Fallo di Fredrik Aursnes (Benfica).21:37
Facundo Buonanotte (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36
Fallo di Fredrik Aursnes (Benfica).21:36
Enzo Barrenechea (Benfica) e' ammonito per fallo.21:34
Facundo Buonanotte (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:34
Fallo di Enzo Barrenechea (Benfica).21:34
Fallo di Enzo Fernández (Chelsea).21:33
Richard Ríos (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Fallo di Malo Gusto (Chelsea).21:29
Heorhii Sudakov (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Enzo Fernández (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Fallo di Dodi Lukébakio (Benfica).21:27
Fallo di Marc Cucurella (Chelsea).21:26
Dodi Lukébakio (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Tiro parato. Facundo Buonanotte (Chelsea) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pedro Neto.21:23
Tentativo fallito. Vangelis Pavlidis (Benfica) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola di poco a lato sulla destra.21:22
Fallo di Benoît Badiashile (Chelsea).21:20
Vangelis Pavlidis (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Autorete di Richard Ríos, Benfica. Chelsea 1, Benfica 0..21:18
Tentativo fallito. Pedro Neto (Chelsea) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Moisés Caicedo.21:17
Tiro parato. Richard Ríos (Benfica) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dodi Lukébakio.21:16
Tentativo fallito. Heorhii Sudakov (Benfica) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Vangelis Pavlidis.21:15
Tentativo fallito. Alejandro Garnacho (Chelsea) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Pedro Neto con cross.21:11
Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Robert Sánchez (Chelsea).21:08
Tiro parato. Dodi Lukébakio (Benfica) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Heorhii Sudakov.21:08
Tentativo fallito. Enzo Fernández (Chelsea) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.21:04
Fallo di Malo Gusto (Chelsea).21:04
Heorhii Sudakov (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Enzo Fernández (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:02
Fallo di Dodi Lukébakio (Benfica).21:02
Fallo di Fredrik Aursnes (Benfica).21:01
Alejandro Garnacho (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:55
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stamford Bridge
Città: Londra
Capienza: 41798 spettatori19:55
Chelsea - Benfica è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 30 settembre alle ore 21:00 allo stadio Stamford Bridge di London.
Arbitro di Chelsea - Benfica sarà Daniel Siebert. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.
Attualmente Chelsea si trova 17° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Benfica si trova 30° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Chelsea ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3; Benfica ha segnato 2 gol e ne ha subiti 4.
Chelsea e Benfica si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Chelsea ha vinto 2 volte, Benfica non ha mai vinto mentre non ci sono mai stati pareggi.
Chelsea-Benfica ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Chelsea
|Benfica
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|0
|Numero di partite perse
|1
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|1
|2
|Gol totali subiti
|3
|3
|Media gol subiti per partita
|3.0
|3.0
|Percentuale possesso palla
|44.3
|52.9
|Numero totale di passaggi
|437
|477
|Numero totale di passaggi riusciti
|390
|408
|Tiri nello specchio della porta
|3
|3
|Percentuale di tiri in porta
|42.9
|37.5
|Numero totale di cross
|14
|16
|Numero medio di cross riusciti
|1
|1
|Duelli per partita vinti
|37
|43
|Duelli per partita persi
|34
|44
|Corner subiti
|6
|3
|Corner guadagnati
|2
|8
|Numero di punizioni a favore
|12
|6
|Numero di punizioni concesse
|7
|11
|Tackle totali
|10
|19
|Percentuale di successo nei tackle
|60.0
|47.4
|Fuorigiochi totali
|3
|1
|Numero totale di cartellini gialli
|1
|0
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
