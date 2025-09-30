Incontro terminato, Galatasaray 1, Liverpool 0.
Incontro terminato, Galatasaray 1, Liverpool 0.
Secondo tempo terminato, Galatasaray 1, Liverpool 0.23:00
Tentativo fallito. Lucas Torreira (Galatasaray) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra da calcio d'angolo.22:56
Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Virgil van Dijk (Liverpool).22:55
Tentativo fallito. Alexis Mac Allister (Liverpool) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.22:54
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Wilfried Singo (Galatasaray).22:54
Curtis Jones (Liverpool) e' ammonito.22:52
Fallo di Florian Wirtz (Liverpool).22:52
Wilfried Singo (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52
Il quarto ufficiale ha indicato 8 minuti di recupero.22:51
Decisione VAR: nessun rigore Liverpool.22:50
Gara riprende.22:50
Ugurcan Çakir (Galatasaray) e' ammonito.22:49
Gara momentaneamente sospesa, Ibrahima Konaté (Liverpool) per infortunio.22:49
Tiro respinto. Florian Wirtz (Liverpool) un tiro di destro dalla destra dell'area.22:49
Tiro respinto. Alexis Mac Allister (Liverpool) un tiro di destro da fuori area.22:49
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Eren Elmali (Galatasaray).22:48
Fallo di Milos Kerkez (Liverpool).22:46
Roland Sallai (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:46
Sostituzione, Galatasaray. Eren Elmali sostituisce Baris Alper Yilmaz.22:46
Fallo di Curtis Jones (Liverpool).22:45
Lucas Torreira (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45
Alexis Mac Allister (Liverpool) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:41
Fallo di Gabriel Sara (Galatasaray).22:41
Fallo di Virgil van Dijk (Liverpool).22:38
Abdülkerim Bardakci (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38
Mauro Icardi (Galatasaray) e' ammonito.22:37
Ismail Jakobs (Galatasaray) e' ammonito per fallo.22:37
Mohamed Salah (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:37
Fallo di Ismail Jakobs (Galatasaray).22:37
Gara riprende.22:37
Gara momentaneamente sospesa, Davinson Sánchez (Galatasaray) per infortunio.22:37
Sostituzione, Galatasaray. Gabriel Sara sostituisce Ilkay Gündogan.22:36
Curtis Jones (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:35
Fallo di Lucas Torreira (Galatasaray).22:35
Conor Bradley (Liverpool) e' ammonito per fallo.22:34
Fallo di Conor Bradley (Liverpool).22:34
Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:34
Sostituzione, Galatasaray. Roland Sallai sostituisce Yunus Akgün.22:33
Sostituzione, Galatasaray. Mauro Icardi sostituisce Victor Osimhen per infortunio.22:33
Tentativo fallito. Conor Bradley (Liverpool) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Florian Wirtz con cross.22:32
Fuorigioco. Ugurcan Çakir(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Baris Alper Yilmaz e' colto in fuorigioco.22:31
Sostituzione, Liverpool. Alexis Mac Allister sostituisce Hugo Ekitiké per infortunio.22:29
Gara riprende.22:29
Gara momentaneamente sospesa, Victor Osimhen (Galatasaray) per infortunio.22:27
Tiro parato. Alexander Isak (Liverpool) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Florian Wirtz con passaggio filtrante.22:24
Sostituzione, Liverpool. Conor Bradley sostituisce Jeremie Frimpong.22:23
Sostituzione, Liverpool. Alexander Isak sostituisce Ryan Gravenberch.22:23
Sostituzione, Liverpool. Mohamed Salah sostituisce Cody Gakpo.22:23
Abdülkerim Bardakci (Galatasaray) e' ammonito per fallo.22:22
Florian Wirtz (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Fallo di Abdülkerim Bardakci (Galatasaray).22:22
Fallo di Jeremie Frimpong (Liverpool).22:21
Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Sostituzione, Liverpool. Giorgi Mamardashvili sostituisce Alisson Becker per infortunio.22:17
Gara riprende.22:16
Gara momentaneamente sospesa, Alisson Becker (Liverpool) per infortunio.22:15
Tiro parato. Victor Osimhen (Galatasaray) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:15
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Yunus Akgün (Galatasaray).22:14
Tiro respinto. Dominik Szoboszlai (Liverpool) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile!.22:14
Curtis Jones (Liverpool) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:13
Fallo di Lucas Torreira (Galatasaray).22:13
Gara riprende.22:12
Gara momentaneamente sospesa, Victor Osimhen (Galatasaray) per infortunio.22:11
Fuorigioco. Hugo Ekitiké(Liverpool) prova il lancio lungo, ma Jeremie Frimpong e' colto in fuorigioco.22:10
Tiro parato. Hugo Ekitiké (Liverpool) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jeremie Frimpong.22:10
Fuorigioco. Abdülkerim Bardakci(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Victor Osimhen e' colto in fuorigioco.22:07
Inizia il Secondo tempo Galatasaray 1, Liverpool 0.22:06
Primo tempo terminato, Galatasaray 1, Liverpool 0.21:50
Tiro respinto. Abdülkerim Bardakci (Galatasaray) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ilkay Gündogan.21:50
Ryan Gravenberch (Liverpool) e' ammonito per fallo.21:48
Fallo di Ryan Gravenberch (Liverpool).21:48
Victor Osimhen (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:48
Tentativo fallito. Wilfried Singo (Galatasaray) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Victor Osimhen.21:48
Fallo di Curtis Jones (Liverpool).21:46
Ilkay Gündogan (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:45
Curtis Jones (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Fallo di Lucas Torreira (Galatasaray).21:45
Fallo di Milos Kerkez (Liverpool).21:43
Wilfried Singo (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:43
Fallo di Ibrahima Konaté (Liverpool).21:42
Victor Osimhen (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:42
Fallo di Hugo Ekitiké (Liverpool).21:40
Ismail Jakobs (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40
Curtis Jones (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:39
Fallo di Lucas Torreira (Galatasaray).21:39
Gara riprende.21:38
Gara momentaneamente sospesa, Ibrahima Konaté (Liverpool) per infortunio.21:37
Gara momentaneamente sospesa, Ilkay Gündogan (Galatasaray) per infortunio.21:37
Mario Lemina (Galatasaray) e' ammonito per fallo.21:36
Curtis Jones (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:36
Fallo di Mario Lemina (Galatasaray).21:36
Fallo di Ryan Gravenberch (Liverpool).21:34
Ilkay Gündogan (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Tiro respinto. Florian Wirtz (Liverpool) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Cody Gakpo.21:34
Tiro parato. Victor Osimhen (Galatasaray) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:33
Tentativo fallito. Ibrahima Konaté (Liverpool) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco alto sulla sinistra. Assist di Cody Gakpo con cross da calcio d'angolo.21:33
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Davinson Sánchez (Galatasaray).21:32
Tiro respinto. Milos Kerkez (Liverpool) un tiro di sinistro da centro area.21:32
Tiro respinto. Milos Kerkez (Liverpool) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Virgil van Dijk con suggerimento di testa.21:32
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Ugurcan Çakir (Galatasaray).21:31
Tiro parato. Florian Wirtz (Liverpool) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Jeremie Frimpong con suggerimento di testa.21:31
Tentativo fallito. Davinson Sánchez (Galatasaray) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.21:30
Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Ibrahima Konaté (Liverpool).21:29
Florian Wirtz (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Fallo di Davinson Sánchez (Galatasaray).21:28
Gara riprende.21:27
Gara momentaneamente sospesa, Victor Osimhen (Galatasaray) per infortunio.21:27
Tiro respinto. Cody Gakpo (Liverpool) un tiro di destro da fuori area. Assist di Curtis Jones.21:26
Tiro respinto. Victor Osimhen (Galatasaray) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Yunus Akgün.21:25
Fallo di Ibrahima Konaté (Liverpool).21:24
Lucas Torreira (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Cody Gakpo (Liverpool) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:23
Fallo di Lucas Torreira (Galatasaray).21:23
Jeremie Frimpong (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Fallo di Ismail Jakobs (Galatasaray).21:22
Gara riprende.21:18
Gara momentaneamente sospesa, Lucas Torreira (Galatasaray) per infortunio.21:18
Gol! Galatasaray 1, Liverpool 0. Victor Osimhen (Galatasaray) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nel centro della porta.
Guarda la scheda del giocatore Victor Osimhen21:16
Rigore concesso da Dominik Szoboszlai (Liverpool) per un fallo in area.21:14
Rigore per Galatasaray. Baris Alper Yilmaz e'stato atterrato in area di rigore.21:14
Tiro respinto. Cody Gakpo (Liverpool) un tiro di destro da centro area.21:14
Ryan Gravenberch (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Fallo di Mario Lemina (Galatasaray).21:12
Tentativo fallito. Hugo Ekitiké (Liverpool) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Cody Gakpo con cross.21:08
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Davinson Sánchez (Galatasaray).21:05
Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Alisson Becker (Liverpool).21:02
Tiro parato. Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Yunus Akgün con passaggio filtrante.21:02
Tentativo fallito. Ibrahima Konaté (Liverpool) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Dominik Szoboszlai con cross da calcio d'angolo.21:02
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Ismail Jakobs (Galatasaray).21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52
Dove si gioca la partita:
Stadio: RAMS Park
Città: Istanbul
Capienza: 52600 spettatori19:52
Galatasaray - Liverpool è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 30 settembre alle ore 21:00 allo stadio RAMS Park di Istanbul.
Arbitro di Galatasaray - Liverpool sarà Clément Turpin. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard.
Attualmente Galatasaray si trova 18° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Liverpool si trova 16° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Galatasaray ha segnato 2 gol e ne ha subiti 5; il Liverpool ha segnato 3 gol e ne ha subiti 3.





Galatasaray e Liverpool si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match Galatasaray ha vinto 1 volta, il Liverpool ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 2.
Galatasaray-Liverpool ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Galatasaray
|Liverpool
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|1
|3
|Gol totali subiti
|5
|2
|Media gol subiti per partita
|5.0
|2.0
|Percentuale possesso palla
|61.9
|55.9
|Numero totale di passaggi
|555
|596
|Numero totale di passaggi riusciti
|475
|532
|Tiri nello specchio della porta
|5
|6
|Percentuale di tiri in porta
|45.5
|40.0
|Numero totale di cross
|15
|22
|Numero medio di cross riusciti
|4
|7
|Duelli per partita vinti
|36
|49
|Duelli per partita persi
|44
|40
|Corner subiti
|4
|6
|Corner guadagnati
|3
|7
|Numero di punizioni a favore
|7
|9
|Numero di punizioni concesse
|13
|7
|Tackle totali
|8
|13
|Percentuale di successo nei tackle
|62.5
|46.2
|Fuorigiochi totali
|0
|1
|Numero totale di cartellini gialli
|0
|1
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
