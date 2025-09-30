Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52

Galatasaray - Liverpool è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 30 settembre alle ore 21:00 allo stadio RAMS Park di Istanbul.

Arbitro di Galatasaray - Liverpool sarà Clément Turpin. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard.

Attualmente Galatasaray si trova 18° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Liverpool si trova 16° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Galatasaray ha segnato 2 gol e ne ha subiti 5; il Liverpool ha segnato 3 gol e ne ha subiti 3.

Galatasaray e Liverpool si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match Galatasaray ha vinto 1 volta, il Liverpool ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 2.

Galatasaray-Liverpool ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Galatasaray e Liverpool si incontreranno per la quinta volta in una competizione europea, con entrambe le squadre che hanno ottenuto una sola vittoria a testa nelle quattro precedenti (2N). Questo sarà il loro primo incrocio dopo la vittoria per 3-2 del Galatasaray in Champions League datata dicembre 2006.

Il Liverpool non ha vinto nelle due precedenti trasferte contro il Galatasaray, 1-1 nel febbraio 2002 e sconfitta per 3-2 nel dicembre 2006. Le uniche squadre che ha affrontato più spesso in trasferta in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League senza registrare un successo sono il Chelsea (5 – 3N, 2P) e il Napoli (3 – 3P).

Il Galatasaray è imbattuto nelle ultime tre partite contro avversarie inglesi in competizioni europee (2V, 1N), con vittorie su Manchester United (3-2) e Tottenham (3-2) in Europa League nelle ultime due stagioni - tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 12 gare contro queste avversarie (2V, 5N, 5P).

Il Liverpool ha vinto 13 delle ultime 14 partite nella fase a gironi/campionato della UEFA Champions League (1P), mentre l'ultima squadra a mantenere la porta inviolata contro i Reds in una gara non a eliminazione diretta della competizione è stata l'Atalanta, nel novembre 2020 (da allora ha poi segnato 56 gol in 23 match di questo tipo).

Il Galatasaray ha vinto solo una delle ultime 18 partite di Champions League (5N, 12P) e ha perso all'esordio nella competizione in corso con quattro gol di scarto (1-5 con l'Eintracht Francoforte). La formazione turca non perde le prime due partite di una stagione di UEFA Champions League dal 2012/13.

Il Galatasaray sta vivendo la sua serie più lunga di partite senza vittorie in casa tra Coppa dei Campioni e UEFA Champions League (otto – 4N, 4P); l'ultimo successo interno è arrivato contro il Lokomotiv Mosca nel settembre 2018 (3-0).

Mohamed Salah del Liverpool è a soli due gol dal diventare l'11° giocatore capace di segnare almeno 50 gol tra Coppa dei Campioni e UEFA Champions League (attualmente a 48), nonché il primo giocatore africano a riuscirci.

Florian Wirtz è il giocatore che ha creato più occasioni nella sua prima partita di UEFA Champions League con il Liverpool (contro l'Atlético Madrid): cinque e tutte su azione. Dall'inizio della scorsa stagione, la media di Wirtz di 3.2 occasioni create su azione ogni 90 minuti è la più alta tra tutti i giocatori nella competizione (min. 500 minuti giocati).

Ilkay Gündogan ha creato quattro occasioni nella sua prima partita in UEFA Champions League con il Galatasaray (contro l'Eintracht Francoforte); nessun giocatore ha fatto meglio al suo debutto con la squadra turca da quando il dato è disponibile (dal 2003/04), insieme a Jean Seri nel 2019/20 e Lionel Carole nel 2015/16.

Oltre ad aver segnato il gol della vittoria del Liverpool contro l'Atlético Madrid nella prima giornata, nessun giocatore dei Reds ha completato più passaggi (85), effettuato più line-breaking passes (18), vinto più duelli (7) e duelli aerei (6) nella partita rispetto al difensore Virgil Van Dijk.

