Galatasaray-Liverpool: 1-0 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio RAMS Park di Istanbul
30 Settembre 2025 ore 21:00
Galatasaray
1
Liverpool
0
Partita finita
Arbitro: Clément Turpin
  1. 16' 1-0 Victor Osimhen (R)
0'
45'
90'
90'
98'

Incontro terminato, Galatasaray 1, Liverpool 0.

  1. 90'+9'

    Secondo tempo terminato, Galatasaray 1, Liverpool 0.23:00

  3. 90'+5'

    Tentativo fallito. Lucas Torreira (Galatasaray) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra da calcio d'angolo.22:56

  4. 90'+4'

    Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Virgil van Dijk (Liverpool).22:55

  5. 90'+3'

    Tentativo fallito. Alexis Mac Allister (Liverpool) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.22:54

  6. 90'+3'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Wilfried Singo (Galatasaray).22:54

  7. 90'+1'

    Curtis Jones (Liverpool) e' ammonito.22:52

  9. 90'+1'

    Fallo di Florian Wirtz (Liverpool).22:52

  10. 90'+1'

    Wilfried Singo (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52

  11. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 8 minuti di recupero.22:51

  12. 89'

    Decisione VAR: nessun rigore Liverpool.22:50

  13. 89'

    Gara riprende.22:50

  15. 88'

    Ugurcan Çakir (Galatasaray) e' ammonito.22:49

  16. 88'

    Gara momentaneamente sospesa, Ibrahima Konaté (Liverpool) per infortunio.22:49

  17. 88'

    Tiro respinto. Florian Wirtz (Liverpool) un tiro di destro dalla destra dell'area.22:49

  18. 88'

    Tiro respinto. Alexis Mac Allister (Liverpool) un tiro di destro da fuori area.22:49

  19. 87'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Eren Elmali (Galatasaray).22:48

  21. 85'

    Fallo di Milos Kerkez (Liverpool).22:46

  22. 85'

    Roland Sallai (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:46

  23. 85'

    Sostituzione, Galatasaray. Eren Elmali sostituisce Baris Alper Yilmaz.22:46

  24. 84'

    Fallo di Curtis Jones (Liverpool).22:45

  25. 84'

    Lucas Torreira (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45

  27. 80'

    Alexis Mac Allister (Liverpool) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:41

  28. 80'

    Fallo di Gabriel Sara (Galatasaray).22:41

  29. 77'

    Fallo di Virgil van Dijk (Liverpool).22:38

  30. 77'

    Abdülkerim Bardakci (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:38

  31. 76'

    Mauro Icardi (Galatasaray) e' ammonito.22:37

  33. 76'

    Ismail Jakobs (Galatasaray) e' ammonito per fallo.22:37

  34. 76'

    Mohamed Salah (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:37

  35. 76'

    Fallo di Ismail Jakobs (Galatasaray).22:37

  36. 76'

    Gara riprende.22:37

  37. 76'

    Gara momentaneamente sospesa, Davinson Sánchez (Galatasaray) per infortunio.22:37

  39. 75'

    Sostituzione, Galatasaray. Gabriel Sara sostituisce Ilkay Gündogan.22:36

  40. 74'

    Curtis Jones (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:35

  41. 74'

    Fallo di Lucas Torreira (Galatasaray).22:35

  42. 73'

    Conor Bradley (Liverpool) e' ammonito per fallo.22:34

  43. 73'

    Fallo di Conor Bradley (Liverpool).22:34

  45. 73'

    Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:34

  46. 72'

    Sostituzione, Galatasaray. Roland Sallai sostituisce Yunus Akgün.22:33

  47. 72'

    Sostituzione, Galatasaray. Mauro Icardi sostituisce Victor Osimhen per infortunio.22:33

  48. 71'

    Tentativo fallito. Conor Bradley (Liverpool) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Florian Wirtz con cross.22:32

  49. 70'

    Fuorigioco. Ugurcan Çakir(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Baris Alper Yilmaz e' colto in fuorigioco.22:31

  51. 68'

    Sostituzione, Liverpool. Alexis Mac Allister sostituisce Hugo Ekitiké per infortunio.22:29

  52. 68'

    Gara riprende.22:29

  53. 66'

    Gara momentaneamente sospesa, Victor Osimhen (Galatasaray) per infortunio.22:27

  54. 63'

    Tiro parato. Alexander Isak (Liverpool) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Florian Wirtz con passaggio filtrante.22:24

  55. 62'

    Sostituzione, Liverpool. Conor Bradley sostituisce Jeremie Frimpong.22:23

  57. 62'

    Sostituzione, Liverpool. Alexander Isak sostituisce Ryan Gravenberch.22:23

  58. 62'

    Sostituzione, Liverpool. Mohamed Salah sostituisce Cody Gakpo.22:23

  59. 61'

    Abdülkerim Bardakci (Galatasaray) e' ammonito per fallo.22:22

  60. 61'

    Florian Wirtz (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  61. 61'

    Fallo di Abdülkerim Bardakci (Galatasaray).22:22

  63. 60'

    Fallo di Jeremie Frimpong (Liverpool).22:21

  64. 60'

    Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21

  65. 56'

    Sostituzione, Liverpool. Giorgi Mamardashvili sostituisce Alisson Becker per infortunio.22:17

  66. 56'

    Gara riprende.22:16

  67. 54'

    Gara momentaneamente sospesa, Alisson Becker (Liverpool) per infortunio.22:15

  69. 54'

    Tiro parato. Victor Osimhen (Galatasaray) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.22:15

  70. 53'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Yunus Akgün (Galatasaray).22:14

  71. 53'

    Tiro respinto. Dominik Szoboszlai (Liverpool) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile!.22:14

  72. 52'

    Curtis Jones (Liverpool) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:13

  73. 52'

    Fallo di Lucas Torreira (Galatasaray).22:13

  75. 51'

    Gara riprende.22:12

  76. 50'

    Gara momentaneamente sospesa, Victor Osimhen (Galatasaray) per infortunio.22:11

  77. 49'

    Fuorigioco. Hugo Ekitiké(Liverpool) prova il lancio lungo, ma Jeremie Frimpong e' colto in fuorigioco.22:10

  78. 49'

    Tiro parato. Hugo Ekitiké (Liverpool) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jeremie Frimpong.22:10

  79. 46'

    Fuorigioco. Abdülkerim Bardakci(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Victor Osimhen e' colto in fuorigioco.22:07

  81. Inizia il Secondo tempo Galatasaray 1, Liverpool 0.22:06

  82. 45'+5'

    Primo tempo terminato, Galatasaray 1, Liverpool 0.21:50

  83. 45'+5'

    Tiro respinto. Abdülkerim Bardakci (Galatasaray) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Ilkay Gündogan.21:50

  84. 45'+3'

    Ryan Gravenberch (Liverpool) e' ammonito per fallo.21:48

  85. 45'+3'

    Fallo di Ryan Gravenberch (Liverpool).21:48

  87. 45'+3'

    Victor Osimhen (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:48

  88. 45'+3'

    Tentativo fallito. Wilfried Singo (Galatasaray) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Victor Osimhen.21:48

  89. 45'+1'

    Fallo di Curtis Jones (Liverpool).21:46

  90. 45'+1'

    Ilkay Gündogan (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:46

  91. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:45

  93. 45'

    Curtis Jones (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45

  94. 45'

    Fallo di Lucas Torreira (Galatasaray).21:45

  95. 44'

    Fallo di Milos Kerkez (Liverpool).21:43

  96. 44'

    Wilfried Singo (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:43

  97. 43'

    Fallo di Ibrahima Konaté (Liverpool).21:42

  99. 43'

    Victor Osimhen (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:42

  100. 40'

    Fallo di Hugo Ekitiké (Liverpool).21:40

  101. 40'

    Ismail Jakobs (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40

  102. 39'

    Curtis Jones (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:39

  103. 39'

    Fallo di Lucas Torreira (Galatasaray).21:39

  105. 38'

    Gara riprende.21:38

  106. 37'

    Gara momentaneamente sospesa, Ibrahima Konaté (Liverpool) per infortunio.21:37

  107. 37'

    Gara momentaneamente sospesa, Ilkay Gündogan (Galatasaray) per infortunio.21:37

  108. 36'

    Mario Lemina (Galatasaray) e' ammonito per fallo.21:36

  109. 36'

    Curtis Jones (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:36

  111. 36'

    Fallo di Mario Lemina (Galatasaray).21:36

  112. 34'

    Fallo di Ryan Gravenberch (Liverpool).21:34

  113. 34'

    Ilkay Gündogan (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34

  114. 34'

    Tiro respinto. Florian Wirtz (Liverpool) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Cody Gakpo.21:34

  115. 33'

    Tiro parato. Victor Osimhen (Galatasaray) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:33

  117. 33'

    Tentativo fallito. Ibrahima Konaté (Liverpool) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco alto sulla sinistra. Assist di Cody Gakpo con cross da calcio d'angolo.21:33

  118. 32'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Davinson Sánchez (Galatasaray).21:32

  119. 32'

    Tiro respinto. Milos Kerkez (Liverpool) un tiro di sinistro da centro area.21:32

  120. 32'

    Tiro respinto. Milos Kerkez (Liverpool) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Virgil van Dijk con suggerimento di testa.21:32

  121. 32'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Ugurcan Çakir (Galatasaray).21:31

  123. 32'

    Tiro parato. Florian Wirtz (Liverpool) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Jeremie Frimpong con suggerimento di testa.21:31

  124. 30'

    Tentativo fallito. Davinson Sánchez (Galatasaray) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.21:30

  125. 29'

    Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Ibrahima Konaté (Liverpool).21:29

  126. 28'

    Florian Wirtz (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

  127. 28'

    Fallo di Davinson Sánchez (Galatasaray).21:28

  129. 27'

    Gara riprende.21:27

  130. 27'

    Gara momentaneamente sospesa, Victor Osimhen (Galatasaray) per infortunio.21:27

  131. 26'

    Tiro respinto. Cody Gakpo (Liverpool) un tiro di destro da fuori area. Assist di Curtis Jones.21:26

  132. 25'

    Tiro respinto. Victor Osimhen (Galatasaray) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Yunus Akgün.21:25

  133. 24'

    Fallo di Ibrahima Konaté (Liverpool).21:24

  135. 24'

    Lucas Torreira (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  136. 23'

    Cody Gakpo (Liverpool) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:23

  137. 23'

    Fallo di Lucas Torreira (Galatasaray).21:23

  138. 22'

    Jeremie Frimpong (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22

  139. 22'

    Fallo di Ismail Jakobs (Galatasaray).21:22

  141. 19'

    Gara riprende.21:18

  142. 18'

    Gara momentaneamente sospesa, Lucas Torreira (Galatasaray) per infortunio.21:18

  143. 16'

    Gol! Galatasaray 1, Liverpool 0. Victor Osimhen (Galatasaray) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nel centro della porta.

    Guarda la scheda del giocatore Victor Osimhen21:16

  144. 14'

    Rigore concesso da Dominik Szoboszlai (Liverpool) per un fallo in area.21:14

  145. 14'

    Rigore per Galatasaray. Baris Alper Yilmaz e'stato atterrato in area di rigore.21:14

  147. 14'

    Tiro respinto. Cody Gakpo (Liverpool) un tiro di destro da centro area.21:14

  148. 12'

    Ryan Gravenberch (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  149. 12'

    Fallo di Mario Lemina (Galatasaray).21:12

  150. 8'

    Tentativo fallito. Hugo Ekitiké (Liverpool) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Cody Gakpo con cross.21:08

  151. 5'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Davinson Sánchez (Galatasaray).21:05

  153. 2'

    Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Alisson Becker (Liverpool).21:02

  154. 2'

    Tiro parato. Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Yunus Akgün con passaggio filtrante.21:02

  155. 2'

    Tentativo fallito. Ibrahima Konaté (Liverpool) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Dominik Szoboszlai con cross da calcio d'angolo.21:02

  156. Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Ismail Jakobs (Galatasaray).21:01

  157. Inizia il Primo tempo.21:00

  159. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52

  161. Dove si gioca la partita:

    Stadio: RAMS Park
    Città: Istanbul
    Capienza: 52600 spettatori19:52

Formazioni Galatasaray - Liverpool

Galatasaray
Liverpool
TITOLARI GALATASARAY
  • (1) UGURCAN ÇAKIR (P)
  • (6) DAVINSON SÁNCHEZ (D)
  • (4) ISMAIL JAKOBS (D)
  • (90) WILFRIED SINGO (D)
  • (42) ABDÜLKERIM BARDAKCI (D)
  • (34) LUCAS TORREIRA (C)
  • (11) YUNUS AKGÜN (C)
  • (20) ILKAY GÜNDOGAN (C)
  • (99) MARIO LEMINA (C)
  • (53) BARIS ALPER YILMAZ (C)
  • (45) VICTOR OSIMHEN (A)
PANCHINA GALATASARAY
  • (91) ARDA ÜNYAY (D)
  • (10) LEROY SANÉ (A)
  • (7) ROLAND SALLAI (A)
  • (8) GABRIEL SARA (C)
  • (21) AHMED KUTUCU (A)
  • (3) METEHAN BALTACI (D)
  • (9) MAURO ICARDI (A)
  • (19) GÜNAY GÜVENÇ (P)
  • (17) EREN ELMALI (D)
  • (30) YUSUF DEMIR (A)
  • (23) KAAN AYHAN (D)
  • (18) BERKAN KUTLU (C)
ALLENATORE GALATASARAY
  • Okan Buruk
TITOLARI LIVERPOOL
  • (1) ALISSON BECKER (P)
  • (6) MILOS KERKEZ (D)
  • (5) IBRAHIMA KONATÉ (D)
  • (8) DOMINIK SZOBOSZLAI (D)
  • (4) VIRGIL VAN DIJK (D)
  • (17) CURTIS JONES (C)
  • (30) JEREMIE FRIMPONG (C)
  • (18) CODY GAKPO (C)
  • (38) RYAN GRAVENBERCH (C)
  • (7) FLORIAN WIRTZ (C)
  • (22) HUGO EKITIKÉ (A)
PANCHINA LIVERPOOL
  • (11) MOHAMED SALAH (A)
  • (26) ANDY ROBERTSON (D)
  • (28) FREDDIE WOODMAN (P)
  • (73) RIO NGUMOHA (A)
  • (3) WATARU ENDO (C)
  • (2) JOE GOMEZ (D)
  • (9) ALEXANDER ISAK (A)
  • (10) ALEXIS MAC ALLISTER (C)
  • (25) GIORGI MAMARDASHVILI (P)
  • (12) CONOR BRADLEY (D)
ALLENATORE LIVERPOOL
  • Arne Slot
PREPARTITA

Galatasaray - Liverpool è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 30 settembre alle ore 21:00 allo stadio RAMS Park di Istanbul.
Arbitro di Galatasaray - Liverpool sarà Clément Turpin. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard.

Attualmente Galatasaray si trova 18° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Liverpool si trova 16° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Galatasaray ha segnato 2 gol e ne ha subiti 5; il Liverpool ha segnato 3 gol e ne ha subiti 3.

In casa la Virtus Entella ha fatto 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Bari ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).
La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, l'Avellino e il Bari ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, il Palermo e la Sampdoria ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
La Virtus Entella ha incontrato nell'ultima partita il Bari pareggiando 2-2 mentre Il Bari ha incontrato la Sampdoria pareggiando 1-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 2 gol.

Galatasaray e Liverpool si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match Galatasaray ha vinto 1 volta, il Liverpool ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 2.

Galatasaray-Liverpool ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Galatasaray e Liverpool si incontreranno per la quinta volta in una competizione europea, con entrambe le squadre che hanno ottenuto una sola vittoria a testa nelle quattro precedenti (2N). Questo sarà il loro primo incrocio dopo la vittoria per 3-2 del Galatasaray in Champions League datata dicembre 2006.
  • Il Liverpool non ha vinto nelle due precedenti trasferte contro il Galatasaray, 1-1 nel febbraio 2002 e sconfitta per 3-2 nel dicembre 2006. Le uniche squadre che ha affrontato più spesso in trasferta in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League senza registrare un successo sono il Chelsea (5 – 3N, 2P) e il Napoli (3 – 3P).
  • Il Galatasaray è imbattuto nelle ultime tre partite contro avversarie inglesi in competizioni europee (2V, 1N), con vittorie su Manchester United (3-2) e Tottenham (3-2) in Europa League nelle ultime due stagioni - tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 12 gare contro queste avversarie (2V, 5N, 5P).
  • Il Liverpool ha vinto 13 delle ultime 14 partite nella fase a gironi/campionato della UEFA Champions League (1P), mentre l'ultima squadra a mantenere la porta inviolata contro i Reds in una gara non a eliminazione diretta della competizione è stata l'Atalanta, nel novembre 2020 (da allora ha poi segnato 56 gol in 23 match di questo tipo).
  • Il Galatasaray ha vinto solo una delle ultime 18 partite di Champions League (5N, 12P) e ha perso all'esordio nella competizione in corso con quattro gol di scarto (1-5 con l'Eintracht Francoforte). La formazione turca non perde le prime due partite di una stagione di UEFA Champions League dal 2012/13.
  • Il Galatasaray sta vivendo la sua serie più lunga di partite senza vittorie in casa tra Coppa dei Campioni e UEFA Champions League (otto – 4N, 4P); l'ultimo successo interno è arrivato contro il Lokomotiv Mosca nel settembre 2018 (3-0).
  • Mohamed Salah del Liverpool è a soli due gol dal diventare l'11° giocatore capace di segnare almeno 50 gol tra Coppa dei Campioni e UEFA Champions League (attualmente a 48), nonché il primo giocatore africano a riuscirci.
  • Florian Wirtz è il giocatore che ha creato più occasioni nella sua prima partita di UEFA Champions League con il Liverpool (contro l'Atlético Madrid): cinque e tutte su azione. Dall'inizio della scorsa stagione, la media di Wirtz di 3.2 occasioni create su azione ogni 90 minuti è la più alta tra tutti i giocatori nella competizione (min. 500 minuti giocati).
  • Ilkay Gündogan ha creato quattro occasioni nella sua prima partita in UEFA Champions League con il Galatasaray (contro l'Eintracht Francoforte); nessun giocatore ha fatto meglio al suo debutto con la squadra turca da quando il dato è disponibile (dal 2003/04), insieme a Jean Seri nel 2019/20 e Lionel Carole nel 2015/16.
  • Oltre ad aver segnato il gol della vittoria del Liverpool contro l'Atlético Madrid nella prima giornata, nessun giocatore dei Reds ha completato più passaggi (85), effettuato più line-breaking passes (18), vinto più duelli (7) e duelli aerei (6) nella partita rispetto al difensore Virgil Van Dijk.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

GalatasarayLiverpool
Partite giocate11
Numero di partite vinte01
Numero di partite perse10
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati13
Gol totali subiti52
Media gol subiti per partita5.02.0
Percentuale possesso palla61.955.9
Numero totale di passaggi555596
Numero totale di passaggi riusciti475532
Tiri nello specchio della porta56
Percentuale di tiri in porta45.540.0
Numero totale di cross1522
Numero medio di cross riusciti47
Duelli per partita vinti3649
Duelli per partita persi4440
Corner subiti46
Corner guadagnati37
Numero di punizioni a favore79
Numero di punizioni concesse137
Tackle totali813
Percentuale di successo nei tackle62.546.2
Fuorigiochi totali01
Numero totale di cartellini gialli01
Numero totale di cartellini rossi00

Galatasaray - Liverpool Live

