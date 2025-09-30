PREPARTITA

Inter - Slavia Praga è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 30 settembre alle ore 21:00 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Inter - Slavia Praga sarà Chris Kavanagh. Al VAR invece ci sarà Jarred Gillett.

Attualmente l'Inter si trova 3° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Slavia Praga si trova 26° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

L'Inter ha segnato 5 gol e ne ha subiti 0; Slavia Praga ha segnato 2 gol e ne ha subiti 5.

Inter e Slavia Praga si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match l'Inter ha vinto 1 volta, Slavia Praga non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.

Inter-Slavia Praga ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il terzo incontro tra Inter e Slavia Praga in competizioni europee, dopo i due precedenti che risalgono alla fase a gironi della UEFA Champions League 2019/20. L'Inter ha pareggiato 1-1 in casa e vinto 3-1 nella gara di ritorno in trasferta.

Lo Slavia Praga non ha mai vinto in trasferta contro una squadra italiana in una delle principali competizioni europee, perdendo sette delle otto partite disputate finora (1N). L'unica occasione in cui è riuscito a evitare la sconfitta, tuttavia, è stata proprio contro l'Inter nel settembre 2019 (1-1).

L'Inter ha vinto le ultime quattro partite contro squadre ceche in UEFA Champions League con un punteggio complessivo di 10-1 (tutte a partire dall'edizione 2019/20), mantenendo la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre.

Lo Slavia Praga ha perso le ultime tre trasferte in competizioni europee senza segnare, tutte nella fase a gironi dell'Europa League 2024/25. L'ultima volta che la formazione ceca ha incassato quattro ko esterni consecutivi in una delle principali competizioni europee risale all'ottobre 2007 (cinque di fila).

Dopo aver battuto l'Ajax (in trasferta nella prima giornata), Cristian Chivu potrebbe diventare il quarto allenatore dell'Inter a vincere le sue prime due partite di UEFA Champions League, dopo Luciano Spalletti (2018/19), Claudio Ranieri (2011/12) e Roberto Mancini (2004/05).

Lo Slavia Praga ha effettuato 26 tiri di cui 11 in porta contro il Bodø/Glimt nella sua prima partita di questa Champions League, entrambi record per il club in un singolo match nella competizione. Inoltre, il valore di xG di 3.98 è stato il più alto registrato nella prima giornata di questa edizione del torneo.

Una delle due marcature multiple di Lautaro Martínez in UEFA Champions League con la maglia dell'Inter è arrivata proprio contro lo Slavia Praga, nel novembre 2019 (l'altra è una tripletta contro il Monaco, nel gennaio 2025). L'argentino ha aperto le marcature in quella sfida, prima di segnare il terzo gol nella vittoria finale per 3-1 alla Fortuna Arena.

Lukás Provod ha creato sei occasioni su azione per i compagni nella prima giornata contro il Bodø/Glimt, record per un giocatore dello Slavia Praga in una partita di UEFA Champions League. Inoltre, entrambi i gol nel pareggio per 2-2 hanno visto un assist di Provod, primo giocatore del club a fornirne più di uno in un singolo match nella competizione.

Hakan Çalhanoglu ha fornito l'assist a Marcus Thuram per entrambi i gol dell'Inter nella vittoria per 2-0 contro l'Ajax, ed è solo la seconda volta che un giocatore del club nerazzurro fornisce due assist a un compagno di squadra in una partita di UEFA Champions League (in precedenza era accaduto a Romelu Lukaku per Lautaro Martínez, contro lo Slavia Praga nel novembre 2019).

Alessandro Bastoni ha effettuato 19 line-breaking passes nella vittoria dell'Inter sull'Ajax nella prima giornata di questa Champions League, più di qualsiasi altro giocatore della formazione nerazzurra in un singolo match nell'intera edizione 2024/25, in cui si è classificata seconda.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: