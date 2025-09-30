Virgilio Sport
Inter-Slavia Praga: 3-0 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano
30 Settembre 2025 ore 21:00
Inter
3
Slavia Praga
0
Partita finita
Arbitro: Chris Kavanagh
  1. 30' 1-0 Lautaro Martínez
  2. 34' 2-0 Denzel Dumfries
  3. 65' 3-0 Lautaro Martínez
0'
45'
90'
90'
94'

Tris Inter, Slavia Praga ko. Protagonista del match Lautaro Martinez, l'argentino in gol al 30' e al 65'. Segna anche Dumfries al 34'. Seconda vittoria consecutiva in Champions per i nerazzurri, a quota sei punti in classifica.

Nel prossimo turno di Champions League per l'Inter impegno in trasferta sul campo dell'Union SG, lo Slavia Praga affronterà fuori casa l'Atalanta.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Inter-Slavia Praga, arrivederci al prossimo turno di Champions League!22:56

  2. 90'+4'

    Fine partita! INTER-SLAVIA PRAGA 3-0 (30' e 65' Lautaro Martinez, 34' Dumfries). 22:51

  3. 90'+1'

    L'arbitro Kavanagh ha concesso tre minuti di recupero. 22:48

  4. 89'

    Corner di Barella, Pio Esposito gira di testa, pallone alto. 22:46

  5. 88'

    Numero di Bonny, ruleta sulla trequarti per liberarsi di due avversari. 22:45

  7. 86'

    Traversone di Sucic verso l'area, troppo alto per tutti. 22:44

  8. 83'

    Sostituzione SLAVIA PRAGA: entra Chytil esce Hashioka.22:41

  9. 81'

    Calcio da fermo battuto da Cham, Sommer allontana con i pugni in uscita dai pali.22:38

  10. 80'

    Problema per Calhanoglu dopo un contrasto con Cham, staff medico dell'Inter in campo. 22:37

  11. 78'

    Uscita in ritardo fuori area di Stanek su Bonny, ma l'arbitro non interviene. 22:35

  13. 76'

    Sostituzione INTER: entra Darmian esce Dumfries.22:33

  14. 74'

    Possesso gestito dall'Inter, adesso sono tre le reti di vantaggio per i nerazzurri. 22:31

  15. 71'

    Sostituzione SLAVIA PRAGA: entra Cham esce Provod.22:28

  16. 70'

    OCCASIONE INTER! Subito in evidenza Pio Esposito: anticipa tutti sul primo palo sul cross di Sucic, ma non riesce a direzionare verso la porta. 22:34

  17. 69'

    Thuram è uscito dal campo lievemente dolorante toccandosi anche dietro la coscia dopo lo scatto in occasione del terzo gol, condizioni da valutare. 22:29

  19. 67'

    Sostituzione INTER: entra Barella esce Zielinski.22:26

  20. 67'

    Sostituzione INTER: entra Pio Esposito esce Lautaro Martinez.22:25

  21. 67'

    Sostituzione INTER: entra Akanji esce Bisseck.22:24

  22. 66'

    Sostituzione INTER: entra Bonny esce Thuram.22:27

  23. 65'

    GOL! INTER-Slavia Praga 3-0! Rete di Lautaro Martinez. Colpo di tacco di Thuram, cross di Bastoni, Lautaro Martinez molto vicino alla porta spinge il pallone in rete.

    Guarda la scheda del giocatore Lautaro Martínez22:24

    Lautaro Martínez
  25. 64'

    Sinistro di Dimarco da fuori area, tiro murato da Zima. 22:21

  26. 61'

    Ammonito LAUTARO MARTINEZ per gioco scorretto su Zima.22:19

  27. 58'

    OCCASIONE INTER! Imbucata di Lautaro Martinez, Sucic elude l'uscita di Stanek e conclude a botta sicura: salvataggio decisivo sulla linea di porta di Chaloupek.22:16

  28. 57'

    Lautaro Martinez in area calcia di esterno destro, tiro centrale, nessun problema per Stanek. 22:15

  29. 56'

    Ammonito SCHRANZ per gioco scorretto su Bastoni.22:13

  31. 55'

    Acerbi dolorante dopo uno scontro con Chory, gioco fermo. 22:12

  32. 52'

    Fraseggio dello Slavia Praga, l'Inter si compatta nella propria metà campo. 22:09

  33. 49'

    Sostituzione SLAVIA PRAGA: entra Mbodji esce Doudera.22:08

  34. 48'

    Ammonito BISSECK per gioco scorretto su Provod.22:08

  35. 46'

    Inizio secondo tempo di INTER-SLAVIA PRAGA!22:06

  37. 46'

    Sostituzione SLAVIA PRAGA: entra Chory esce Kusej.22:06

  38. 46'

    Sostituzione SLAVIA PRAGA: entra Schranz esce Sadilek.22:06

  39. L'Inter è avanti 2-0 all'intervallo. Il risultato si sblocca al 30', Lautaro Martinez insacca a porta vuoto dopo un passaggio errato del portiere dello Slavia Praga. Al 34' il raddoppio dei nerazzurri, in gol Dumfries su assist di Thuram. 21:51

  40. 45'+2'

    Fine primo tempo: INTER-SLAVIA PRAGA 2-0! In gol Lautaro Martinez e Dumfries. 21:46

  41. 45'

    L'arbitro Kavanagh concede un minuto di recupero. 21:45

  43. 43'

    Cala un po' il ritmo in campo, lo Slavia Praga prova ad alzare il baricentro. 21:44

  44. 40'

    Lancio di Calhanoglu, sponda di Zielinski, chiude Dorley.21:40

  45. 37'

    Uno-due in quattro minuti dell'Inter, nerazzurri avanti 2-0. 21:37

  46. 34'

    GOL! INTER-Slavia Praga 2-0! Rete di Dumfries. L'azione parte da un recupero di Acerbi, cross rasoterra di Thuram, Dumfries taglia verso il primo palo e deposita in rete da dentro l'area piccola.

    Guarda la scheda del giocatore Denzel Dumfries21:36

    Denzel Dumfries
  47. 33'

    Pressione alta dell'Inter anche dopo la rete del vantaggio di Lautaro Martinez. 21:33

  49. 30'

    GOL! INTER-Slavia Praga 1-0! Rete di Lautaro Martinez. Passaggio errato del portiere Stanek, Lautaro Martinez si avventa sul pallone e insacca a porta libera.

    Guarda la scheda del giocatore Lautaro Martínez21:31

    Lautaro Martínez
  50. 29'

    Corner di Dimarco, Bastoni sul primo palo tocca di testa, pallone lontano dallo specchio. 21:30

  51. 28'

    Provod converge e calcia verso la porta da posizione defilata, tiro murato. 21:29

  52. 25'

    Insiste l'Inter: Thuram dopo un rimpallo in area conclude di sinistro, pallone largo. 21:25

  53. 23'

    OCCASIONE INTER! Calcio d'angolo battuto da Dimarco, svetta Lautaro Martinez, pallone di poco alto.21:24

  55. 22'

    Punizione dalla trequarti per l'Inter, Zima commette fallo su Lautaro Martinez. 21:22

  56. 20'

    Un altro tentativo di Calhanoglu dal limite dell'area, tiro impreciso. 21:20

  57. 19'

    Lunga serie di passaggi dell'Inter, lo Slavia Praga non concede varchi. 21:19

  58. 16'

    Malinteso tra Sucic e Bisseck, sfuma l'azione dell'Inter. 21:15

  59. 14'

    Inter pericolosa con un tiro da fuori area di Thuram, parata in tuffo di Stanek.21:13

  61. 11'

    Stanek rischia in disimpegno con i piedi sul pressing di Lautaro Martienz, ma non paga dazio. 21:10

  62. 8'

    Inter stabilmente in attacco in questa prima fase di gara. 21:08

  63. 7'

    Primo squillo dell'Inter: corner di Calhanoglu, prolunga Bastoni, Dumfries non riesce a indirizzare verso la porta. 21:26

  64. 5'

    Sucic entra in area e smista per Thuram, tiro respinto dalla difesa. 21:05

  65. 3'

    Calhanoglu carica il destro da fuori area, respinto. Conclude anche Dimarco, alto.21:03

  67. 1'

    Inizio primo tempo di INTER-SLAVIA PRAGA!21:00

  68. Le scelte di Trpisovsky: Kusej al centro dell'attacco, Doudera e Provod sulle corsie esterne. Zima e Chaloupek in difesa. Tra i pali c'è Stanek.20:15

  69. Le scelte di Chivu: in avanti il tandem Lautaro Martinez-Thuram. Calhanoglu in regia, Zielinski e Sucic ai suoi lati. In difesa spazio a Bisseck, in porta c'è Sommer.20:11

  70. Panchina SLAVIA PRAGA: Markovic, Rezek, Cham, Boril, Sanyang, Moses, Toula, Chytil, Schranz, Prekop, Mbodji, Chory.20:17

  71. Panchina INTER: Josep Martinez, Di Gennaro, Akanji, De Vrij, Carlos Augusto, Luis Henrique, Barella, Diouf, Darmian, Frattesi, Mkhitaryan, Bonny, Pio Esposito.20:09

  73. Formazione SLAVIA PRAGA (4-5-1) Stanek - Vlcek, Chaloupek, Zima, Hashioka - Doudera, Dorley, Zafeiris, Sadilek, Provod - Kusej.20:15

  74. Formazione INTER (3-5-2): Sommer - Bisseck, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Sucic, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco - Lautaro Martinez, Thuram.20:03

  75. Manca poco all'inizio di Inter-Slavia Praga. Nerazzurri a caccia della seconda vittoria consecutiva dopo i tre punti guadagnati contro l'Ajax.20:03

  76. Benvenuti alla diretta della partita della 2^ giornata di Champions League, si affrontano Inter e Slavia Praga.20:02

  78. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
    Città: Milano
    Capienza: 80018 spettatori20:02

Formazioni Inter - Slavia Praga

Inter
Slavia Praga
TITOLARI INTER
  • (1) YANN SOMMER (P)
  • (95) ALESSANDRO BASTONI (D)
  • (31) YANN BISSECK (D)
  • (15) FRANCESCO ACERBI (D)
  • (20) HAKAN ÇALHANOGLU (C)
  • (7) PIOTR ZIELINSKI (C)
  • (8) PETAR SUCIC (C)
  • (32) FEDERICO DIMARCO (C)
  • (2) DENZEL DUMFRIES (C)
  • (9) MARCUS THURAM (A)
  • (10) LAUTARO MARTÍNEZ (A)
PANCHINA INTER
  • (25) MANUEL AKANJI (D)
  • (30) CARLOS AUGUSTO (D)
  • (13) JOSEP MARTÍNEZ (P)
  • (16) DAVIDE FRATTESI (C)
  • (36) MATTEO DARMIAN (D)
  • (22) HENRIKH MKHITARYAN (C)
  • (11) LUIS HENRIQUE (A)
  • (6) STEFAN DE VRIJ (D)
  • (17) ANDY DIOUF (C)
  • (14) ANGE-YOAN BONNY (A)
  • (94) FRANCESCO PIO ESPOSITO (A)
  • (23) NICOLÒ BARELLA (C)
ALLENATORE INTER
  • Cristian Chivu
TITOLARI SLAVIA PRAGA
  • (36) JINDRICH STANEK (P)
  • (27) TOMÁS VLCEK (D)
  • (4) DAVID ZIMA (D)
  • (2) STEPÁN CHALOUPEK (D)
  • (19) OSCAR DORLEY (C)
  • (21) DAVID DOUDERA (C)
  • (10) CHRISTOS ZAFEIRIS (C)
  • (8) DAIKI HASHIOKA (C)
  • (9) VASIL KUSEJ (A)
  • (17) LUKÁS PROVOD (A)
  • (23) MICHAL SADÍLEK (A)
PANCHINA SLAVIA PRAGA
  • (31) ERIK PREKOP (A)
  • (12) YOUSSOUPHA MBODJI (D)
  • (35) JAKUB MARKOVIC (P)
  • (13) MOJMÍR CHYTIL (A)
  • (7) MUHAMMED CHAM (C)
  • (18) JAN BORIL (D)
  • (26) IVAN SCHRANZ (A)
  • (16) DAVID MOSES (C)
  • (25) TOMÁS CHORY (A)
  • (30) DANIEL TOULA (A)
  • (40) ADAM REZEK (P)
  • (11) YOUSSOUPHA SANYANG (C)
ALLENATORE SLAVIA PRAGA
  • Jindrich Trpisovsky
PREPARTITA

Inter - Slavia Praga è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 30 settembre alle ore 21:00 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.
Arbitro di Inter - Slavia Praga sarà Chris Kavanagh. Al VAR invece ci sarà Jarred Gillett.

Attualmente l'Inter si trova 3° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Slavia Praga si trova 26° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
L'Inter ha segnato 5 gol e ne ha subiti 0; Slavia Praga ha segnato 2 gol e ne ha subiti 5.

Inter e Slavia Praga si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match l'Inter ha vinto 1 volta, Slavia Praga non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.

Inter-Slavia Praga ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Questo sarà il terzo incontro tra Inter e Slavia Praga in competizioni europee, dopo i due precedenti che risalgono alla fase a gironi della UEFA Champions League 2019/20. L'Inter ha pareggiato 1-1 in casa e vinto 3-1 nella gara di ritorno in trasferta.
  • Lo Slavia Praga non ha mai vinto in trasferta contro una squadra italiana in una delle principali competizioni europee, perdendo sette delle otto partite disputate finora (1N). L'unica occasione in cui è riuscito a evitare la sconfitta, tuttavia, è stata proprio contro l'Inter nel settembre 2019 (1-1).
  • L'Inter ha vinto le ultime quattro partite contro squadre ceche in UEFA Champions League con un punteggio complessivo di 10-1 (tutte a partire dall'edizione 2019/20), mantenendo la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre.
  • Lo Slavia Praga ha perso le ultime tre trasferte in competizioni europee senza segnare, tutte nella fase a gironi dell'Europa League 2024/25. L'ultima volta che la formazione ceca ha incassato quattro ko esterni consecutivi in una delle principali competizioni europee risale all'ottobre 2007 (cinque di fila).
  • Dopo aver battuto l'Ajax (in trasferta nella prima giornata), Cristian Chivu potrebbe diventare il quarto allenatore dell'Inter a vincere le sue prime due partite di UEFA Champions League, dopo Luciano Spalletti (2018/19), Claudio Ranieri (2011/12) e Roberto Mancini (2004/05).
  • Lo Slavia Praga ha effettuato 26 tiri di cui 11 in porta contro il Bodø/Glimt nella sua prima partita di questa Champions League, entrambi record per il club in un singolo match nella competizione. Inoltre, il valore di xG di 3.98 è stato il più alto registrato nella prima giornata di questa edizione del torneo.
  • Una delle due marcature multiple di Lautaro Martínez in UEFA Champions League con la maglia dell'Inter è arrivata proprio contro lo Slavia Praga, nel novembre 2019 (l'altra è una tripletta contro il Monaco, nel gennaio 2025). L'argentino ha aperto le marcature in quella sfida, prima di segnare il terzo gol nella vittoria finale per 3-1 alla Fortuna Arena.
  • Lukás Provod ha creato sei occasioni su azione per i compagni nella prima giornata contro il Bodø/Glimt, record per un giocatore dello Slavia Praga in una partita di UEFA Champions League. Inoltre, entrambi i gol nel pareggio per 2-2 hanno visto un assist di Provod, primo giocatore del club a fornirne più di uno in un singolo match nella competizione.
  • Hakan Çalhanoglu ha fornito l'assist a Marcus Thuram per entrambi i gol dell'Inter nella vittoria per 2-0 contro l'Ajax, ed è solo la seconda volta che un giocatore del club nerazzurro fornisce due assist a un compagno di squadra in una partita di UEFA Champions League (in precedenza era accaduto a Romelu Lukaku per Lautaro Martínez, contro lo Slavia Praga nel novembre 2019).
  • Alessandro Bastoni ha effettuato 19 line-breaking passes nella vittoria dell'Inter sull'Ajax nella prima giornata di questa Champions League, più di qualsiasi altro giocatore della formazione nerazzurra in un singolo match nell'intera edizione 2024/25, in cui si è classificata seconda.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

InterSlavia Praga
Partite giocate11
Numero di partite vinte10
Numero di partite perse00
Numero di partite pareggiate01
Gol totali segnati22
Gol totali subiti02
Media gol subiti per partita0.02.0
Percentuale possesso palla43.646.4
Numero totale di passaggi405324
Numero totale di passaggi riusciti328247
Tiri nello specchio della porta411
Percentuale di tiri in porta50.057.9
Numero totale di cross1131
Numero medio di cross riusciti513
Duelli per partita vinti5257
Duelli per partita persi4254
Corner subiti34
Corner guadagnati58
Numero di punizioni a favore1411
Numero di punizioni concesse1713
Tackle totali1524
Percentuale di successo nei tackle73.345.8
Fuorigiochi totali15
Numero totale di cartellini gialli22
Numero totale di cartellini rossi00

Inter - Slavia Praga Live

