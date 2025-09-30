Virgilio Sport
Kairat-Real Madrid: 0-5 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Almaty Ortalyk Stadium di Almaty
30 Settembre 2025 ore 18:45
Kairat
0
Real Madrid
5
Partita finita
Arbitro: Marco Guida
  1. 25' 0-1 Kylian Mbappé (R)
  2. 52' 0-2 Kylian Mbappé
  3. 73' 0-3 Kylian Mbappé
  4. 83' 0-4 Eduardo Camavinga
  5. 90+3' 0-5 Brahim Díaz
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, FK Qairat Almaty 0, Real Madrid 5.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, FK Qairat Almaty 0, Real Madrid 5.20:36

  3. 90'+3'

    Gol! FK Qairat Almaty 0, Real Madrid 5. Brahim Díaz (Real Madrid) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Gonzalo García.

    Guarda la scheda del giocatore Brahim Díaz20:35

  4. 90'+2'

    Tiro parato. Jude Bellingham (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rodrygo.20:34

  5. 90'+1'

    Tiro parato. Rodrygo (Real Madrid) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jude Bellingham.20:33

  6. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:33

  7. 90'

    Calcio d'angolo,FK Qairat Almaty. Calcio d'angolo causato da Raúl Asencio (Real Madrid).20:32

  9. 90'

    Fallo di Eduardo Camavinga (Real Madrid).20:32

  10. 90'

    Damir Kasabulat (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32

  11. 88'

    Tentativo fallito. Rodrygo (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Dean Huijsen.20:30

  12. 84'

    Tiro parato. Luís Mata (FK Qairat Almaty) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Giorgi Zaria.20:26

  13. 83'

    Gol! FK Qairat Almaty 0, Real Madrid 4. Eduardo Camavinga (Real Madrid) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rodrygo.20:25

  15. 81'

    Sostituzione, Real Madrid. Gonzalo García sostituisce Kylian Mbappé.20:23

  16. 80'

    Sostituzione, Real Madrid. Eduardo Camavinga sostituisce Aurélien Tchouaméni.20:23

  17. 80'

    Sostituzione, Real Madrid. Jude Bellingham sostituisce Arda Güler.20:23

  18. 80'

    Sostituzione, FK Qairat Almaty. Ricardinho sostituisce Dastan Satpaev.20:22

  19. 80'

    Sostituzione, FK Qairat Almaty. Giorgi Zaria sostituisce Valeri Gromyko.20:22

  21. 79'

    Tentativo fallito. Arda Güler (Real Madrid) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Raúl Asencio.20:21

  22. 78'

    Fallo di Dean Huijsen (Real Madrid).20:20

  23. 78'

    Edmilson (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:20

  24. 78'

    Gara riprende.20:20

  25. 77'

    Gara momentaneamente sospesa, Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty) per infortunio.20:20

  27. 76'

    Dean Huijsen (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:18

  28. 76'

    Fallo di Dastan Satpaev (FK Qairat Almaty).20:18

  29. 75'

    Tiro parato. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Arda Güler.20:17

  30. 73'

    Gol! FK Qairat Almaty 0, Real Madrid 3. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Arda Güler.20:16

  31. 72'

    Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Aleksandr Mrynskiy (FK Qairat Almaty).20:14

  33. 70'

    Sostituzione, Real Madrid. Brahim Díaz sostituisce Vinícius Júnior.20:12

  34. 70'

    Sostituzione, Real Madrid. Rodrygo sostituisce Franco Mastantuono.20:12

  35. 69'

    Decisione VAR: nessun rigore FK Qairat Almaty.20:11

  36. 65'

    Sostituzione, FK Qairat Almaty. Jug Stanojev sostituisce Erkin Tapalov.20:07

  37. 65'

    Sostituzione, FK Qairat Almaty. Edmilson sostituisce Jorginho.20:07

  39. 64'

    Sostituzione, FK Qairat Almaty. Olzhas Baybek sostituisce Ofri Arad.20:06

  40. 63'

    Fallo di Vinícius Júnior (Real Madrid).20:05

  41. 63'

    Sherkhan Kalmurza (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05

  42. 63'

    Tiro parato. Franco Mastantuono (Real Madrid) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kylian Mbappé.20:05

  43. 62'

    Tiro parato. Luís Mata (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:05

  45. 62'

    Calcio d'angolo,FK Qairat Almaty. Calcio d'angolo causato da Raúl Asencio (Real Madrid).20:04

  46. 62'

    Tiro parato. Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Luís Mata.20:04

  47. 60'

    Tentativo fallito. Dastan Satpaev (FK Qairat Almaty) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Valeri Gromyko con cross.20:02

  48. 58'

    Tentativo fallito. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Vinícius Júnior.20:00

  49. 56'

    Tentativo fallito. Ofri Arad (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Luís Mata.19:58

  51. 54'

    Ofri Arad (FK Qairat Almaty) e' ammonito per fallo.19:57

  52. 54'

    Arda Güler (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:57

  53. 54'

    Fallo di Ofri Arad (FK Qairat Almaty).19:57

  54. 54'

    Tentativo fallito. Dastan Satpaev (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.19:56

  55. 53'

    Fallo di Dean Huijsen (Real Madrid).19:55

  57. 53'

    Egor Sorokin (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:55

  58. 52'

    Gol! FK Qairat Almaty 0, Real Madrid 2. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Thibaut Courtois in seguito a un contropiede.19:54

  59. 50'

    Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:52

  60. 50'

    Fallo di Ofri Arad (FK Qairat Almaty).19:52

  61. 49'

    Gara riprende.19:52

  63. 49'

    Gara momentaneamente sospesa, (Real Madrid).19:52

  64. 48'

    Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty) e' ammonito per fallo.19:50

  65. 48'

    Franco Mastantuono (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50

  66. 48'

    Fallo di Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty).19:50

  67. 47'

    Fallo di Vinícius Júnior (Real Madrid).19:49

  69. 47'

    Ofri Arad (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:49

  70. 47'

    Fuorigioco. Valeri Gromyko(FK Qairat Almaty) prova il lancio lungo, ma Dastan Satpaev e' colto in fuorigioco.19:49

  71. Inizia il Secondo tempo FK Qairat Almaty 0, Real Madrid 1.19:48

  72. 45'+1'

    Primo tempo terminato, FK Qairat Almaty 0, Real Madrid 1.19:32

  73. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.19:32

  75. 44'

    Tentativo fallito. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra di poco alto sulla sinistra. Assist di Franco Mastantuono.19:30

  76. 43'

    Fallo di Vinícius Júnior (Real Madrid).19:29

  77. 43'

    Erkin Tapalov (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:29

  78. 42'

    Fallo di Arda Güler (Real Madrid).19:28

  79. 42'

    Ofri Arad (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28

  81. 41'

    Tiro parato. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Arda Güler.19:27

  82. 39'

    Tentativo fallito. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro da centro area tira alto.19:25

  83. 38'

    Tentativo fallito. Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Jorginho.19:24

  84. 35'

    Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Luís Mata (FK Qairat Almaty).19:21

  85. 35'

    Tiro respinto. Franco Mastantuono (Real Madrid) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Kylian Mbappé.19:21

  87. 32'

    Tiro parato. Arda Güler (Real Madrid) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dani Ceballos.19:18

  88. 30'

    Kylian Mbappé (Real Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:16

  89. 30'

    Fallo di Ofri Arad (FK Qairat Almaty).19:16

  90. 29'

    Tiro respinto. Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Aleksandr Martynovich.19:15

  91. 25'

    Gol! FK Qairat Almaty 0, Real Madrid 1. Kylian Mbappé (Real Madrid) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:11

  93. 24'

    Rigore per Real Madrid. Franco Mastantuono e'stato atterrato in area di rigore.19:10

  94. 24'

    Rigore concesso da Sherkhan Kalmurza (FK Qairat Almaty) per un fallo in area.19:10

  95. 22'

    Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty).19:08

  96. 21'

    Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Sherkhan Kalmurza (FK Qairat Almaty).19:07

  97. 21'

    Tiro parato. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Arda Güler.19:07

  99. 20'

    Fallo di Franco Mastantuono (Real Madrid).19:06

  100. 20'

    Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06

  101. 18'

    Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Egor Sorokin (FK Qairat Almaty).19:04

  102. 18'

    Tiro respinto. Arda Güler (Real Madrid) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Fran García.19:04

  103. 14'

    Tentativo fallito. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Kylian Mbappé in seguito a un contropiede.19:00

  105. 13'

    Fallo di Franco Mastantuono (Real Madrid).18:59

  106. 13'

    Jorginho (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:59

  107. 12'

    Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Aleksandr Martynovich (FK Qairat Almaty).18:58

  108. 7'

    Tentativo fallito. Luís Mata (FK Qairat Almaty) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.18:53

  109. 6'

    Calcio d'angolo,FK Qairat Almaty. Calcio d'angolo causato da Dean Huijsen (Real Madrid).18:53

  111. 2'

    Tentativo fallito. Jorginho (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Damir Kasabulat.18:48

  112. Tiro parato. Dastan Satpaev (FK Qairat Almaty) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Egor Sorokin con suggerimento di testa.18:47

  113. Inizia il Primo tempo.18:47

  114. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:37

  116. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Almaty Ortalyk Stadium
    Città: Almaty
    Capienza: 25057 spettatori17:37

Formazioni Kairat - Real Madrid

Kairat
Real Madrid
TITOLARI KAIRAT
  • (82) SHERKHAN KALMURZA (P)
  • (80) EGOR SOROKIN (D)
  • (3) LUÍS MATA (D)
  • (20) ERKIN TAPALOV (D)
  • (14) ALEKSANDR MARTYNOVICH (D)
  • (24) ALEKSANDR MRYNSKIY (C)
  • (15) OFRI ARAD (C)
  • (4) DAMIR KASABULAT (C)
  • (55) VALERI GROMYKO (C)
  • (9) DASTAN SATPAEV (A)
  • (7) JORGINHO (A)
PANCHINA KAIRAT
  • (98) BAKHTIYAR ALDASHEV (P)
  • (25) ALEKSANDR SHIROBOKOV (D)
  • (99) RICARDINHO (A)
  • (33) JUG STANOJEV (C)
  • (31) DIAS REYMOV (P)
  • (6) ADILET SADYBEKOV (C)
  • (26) EDMILSON (A)
  • (17) OLZHAS BAYBEK (C)
  • (10) GIORGI ZARIA (C)
  • (5) LEV KURGIN (D)
ALLENATORE KAIRAT
  • Rafael Urazbakhtin
TITOLARI REAL MADRID
  • (1) THIBAUT COURTOIS (P)
  • (4) DAVID ALABA (D)
  • (17) RAÚL ASENCIO (D)
  • (24) DEAN HUIJSEN (D)
  • (20) FRAN GARCÍA (D)
  • (7) VINÍCIUS JÚNIOR (C)
  • (15) ARDA GÜLER (C)
  • (19) DANI CEBALLOS (C)
  • (30) FRANCO MASTANTUONO (C)
  • (14) AURÉLIEN TCHOUAMÉNI (C)
  • (10) KYLIAN MBAPPÉ (A)
PANCHINA REAL MADRID
  • (11) RODRYGO (A)
  • (6) EDUARDO CAMAVINGA (C)
  • (18) ÁLVARO CARRERAS (D)
  • (16) GONZALO GARCÍA (A)
  • (35) DAVID JIMÉNEZ (D)
  • (21) BRAHIM DÍAZ (C)
  • (9) ENDRICK (A)
  • (29) JAVIER NAVARRO (P)
  • (8) FEDERICO VALVERDE (C)
  • (13) ANDRII LUNIN (P)
  • (5) JUDE BELLINGHAM (C)
ALLENATORE REAL MADRID
  • Xabi Alonso
PREPARTITA

Kairat - Real Madrid è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 30 settembre alle ore 18:45 allo stadio Almaty Ortalyk Stadium di Almaty.
Arbitro di Kairat - Real Madrid sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Attualmente Kairat si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Real Madrid si trova 1° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Kairat ha segnato 1 gol e ne ha subiti 9; il Real Madrid ha segnato 7 gol e ne ha subiti 1.

Kairat e Real Madrid è la prima che si affrontano in campionato.

Kairat-Real Madrid ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • La partita tra Kairat e Real Madrid sarà solo la seconda tra una squadra del Kazakistan e una della Spagna in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, dopo i due incontri tra Astana e Atletico Madrid nella fase a gironi dell’edizione 2015/16 (sconfitta 0-4 in trasferta a Madrid, pareggio 0-0 in casa).
  • Il Real Madrid ha perso solo tre delle ultime 30 partite in cui ha affrontato una squadra per la prima volta in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (24V, 3N): contro il Lille nel 2024 (0-1), contro lo Sheriff Tiraspol nel 2021 (1-2) e contro il Wolfsburg nel 2016 (0-2).
  • Questa sarà solo la quarta partita casalinga del Kairat in una delle principali competizioni europee e la formazione kazaka non ne ha vinta nessuna delle tre precedenti: un pareggio e due sconfitte nella Conference League nel 2021/22.
  • Il Real Madrid ha battuto 111 avversari diversi in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, più di qualsiasi altra squadra. Le uniche squadre che ha affrontato nelle due competizioni senza ottenere nessuna vittoria – tra le 114 contro totali – sono l'Arsenal (quattro volte), l'AEK Atene (due) e il Lille (una).
  • Il Real Madrid ha perso le ultime due trasferte di UEFA Champions League (0-1 contro l'Atlético Madrid e 0-3 contro l'Arsenal), e non ne perde tre di fila in esterna dal periodo tra marzo e maggio del 2001 (contro Anderlecht, Galatasaray e Bayern Monaco).
  • Nelle sette trasferte di UEFA Champions League della scorsa stagione, sono state più le occasioni in cui il Real Madrid non è riuscito a segnare (quattro) rispetto a quelle in cui ci è riuscito (tre). Infatti, quello è stato il record di gare in esterna in cui gli spagnoli non hanno trovato il gol in una singola stagione di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (quattro, appunto).
  • Il Kairat ha registrato 30 tocchi in meno nell'area di rigore avversaria rispetto ai suoi avversari nella prima giornata di questa Champions League (12 contro 42 nella sconfitta per 1-4 contro lo Sporting CP), mentre il Real Madrid è stata la squadra che ne ha effettuati nel turno di apertura della competizione in corso: 51 contro il Marsiglia.
  • Nella vittoria per 2-1 contro il Marsiglia nella prima giornata, la distanza media di partenza del Real Madrid delle proprie sequenze su azione è stata di 53,4 metri – la più alta in una singola partita di UEFA Champions League per la formazione spagnola dall’ottobre 2020, contro lo Shakhtar Donetesk (57,2).
  • Kylian Mbappé ha segnato sette gol in otto presenze di UEFA Champions League con il Real Madrid al Santiago Bernabéu – una media di uno ogni 96 minuti giocati. Tuttavia, ne ha realizzati solo due in sette partite giocate fuori casa (uno ogni 274 minuti).
  • Contro il Marsiglia, nell'ultima partita di UEFA Champions League, Aurélien Tchouaméni è stato il giocatore del Real Madrid ad aver completato più passaggi (51) e uno dei due con più line-breaking-passes (14 come Dean Huijsen). Cinque inoltre i palloni intercettati, tanti quanti ne hanno totalizzati tutti gli altri giocatori del Real Madrid.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

KairatReal Madrid
Partite giocate11
Numero di partite vinte01
Numero di partite perse10
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati12
Gol totali subiti41
Media gol subiti per partita4.01.0
Percentuale possesso palla36.243.2
Numero totale di passaggi319400
Numero totale di passaggi riusciti240343
Tiri nello specchio della porta415
Percentuale di tiri in porta66.765.2
Numero totale di cross911
Numero medio di cross riusciti23
Duelli per partita vinti4640
Duelli per partita persi6049
Corner subiti84
Corner guadagnati39
Numero di punizioni a favore1313
Numero di punizioni concesse119
Tackle totali1811
Percentuale di successo nei tackle50.072.7
Fuorigiochi totali11
Numero totale di cartellini gialli23
Numero totale di cartellini rossi01

