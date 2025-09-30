Incontro terminato, FK Qairat Almaty 0, Real Madrid 5.
Secondo tempo terminato, FK Qairat Almaty 0, Real Madrid 5.20:36
Gol! FK Qairat Almaty 0, Real Madrid 5. Brahim Díaz (Real Madrid) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Gonzalo García.
Guarda la scheda del giocatore Brahim Díaz20:35
Tiro parato. Jude Bellingham (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rodrygo.20:34
Tiro parato. Rodrygo (Real Madrid) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jude Bellingham.20:33
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:33
Calcio d'angolo,FK Qairat Almaty. Calcio d'angolo causato da Raúl Asencio (Real Madrid).20:32
Fallo di Eduardo Camavinga (Real Madrid).20:32
Damir Kasabulat (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32
Tentativo fallito. Rodrygo (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Dean Huijsen.20:30
Tiro parato. Luís Mata (FK Qairat Almaty) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Giorgi Zaria.20:26
Gol! FK Qairat Almaty 0, Real Madrid 4. Eduardo Camavinga (Real Madrid) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Rodrygo.20:25
Sostituzione, Real Madrid. Gonzalo García sostituisce Kylian Mbappé.20:23
Sostituzione, Real Madrid. Eduardo Camavinga sostituisce Aurélien Tchouaméni.20:23
Sostituzione, Real Madrid. Jude Bellingham sostituisce Arda Güler.20:23
Sostituzione, FK Qairat Almaty. Ricardinho sostituisce Dastan Satpaev.20:22
Sostituzione, FK Qairat Almaty. Giorgi Zaria sostituisce Valeri Gromyko.20:22
Tentativo fallito. Arda Güler (Real Madrid) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Raúl Asencio.20:21
Fallo di Dean Huijsen (Real Madrid).20:20
Edmilson (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:20
Gara riprende.20:20
Gara momentaneamente sospesa, Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty) per infortunio.20:20
Dean Huijsen (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:18
Fallo di Dastan Satpaev (FK Qairat Almaty).20:18
Tiro parato. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Arda Güler.20:17
Gol! FK Qairat Almaty 0, Real Madrid 3. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Arda Güler.20:16
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Aleksandr Mrynskiy (FK Qairat Almaty).20:14
Sostituzione, Real Madrid. Brahim Díaz sostituisce Vinícius Júnior.20:12
Sostituzione, Real Madrid. Rodrygo sostituisce Franco Mastantuono.20:12
Decisione VAR: nessun rigore FK Qairat Almaty.20:11
Sostituzione, FK Qairat Almaty. Jug Stanojev sostituisce Erkin Tapalov.20:07
Sostituzione, FK Qairat Almaty. Edmilson sostituisce Jorginho.20:07
Sostituzione, FK Qairat Almaty. Olzhas Baybek sostituisce Ofri Arad.20:06
Fallo di Vinícius Júnior (Real Madrid).20:05
Sherkhan Kalmurza (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05
Tiro parato. Franco Mastantuono (Real Madrid) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Kylian Mbappé.20:05
Tiro parato. Luís Mata (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:05
Calcio d'angolo,FK Qairat Almaty. Calcio d'angolo causato da Raúl Asencio (Real Madrid).20:04
Tiro parato. Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Luís Mata.20:04
Tentativo fallito. Dastan Satpaev (FK Qairat Almaty) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Valeri Gromyko con cross.20:02
Tentativo fallito. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Vinícius Júnior.20:00
Tentativo fallito. Ofri Arad (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Luís Mata.19:58
Ofri Arad (FK Qairat Almaty) e' ammonito per fallo.19:57
Arda Güler (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:57
Fallo di Ofri Arad (FK Qairat Almaty).19:57
Tentativo fallito. Dastan Satpaev (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.19:56
Fallo di Dean Huijsen (Real Madrid).19:55
Egor Sorokin (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:55
Gol! FK Qairat Almaty 0, Real Madrid 2. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Thibaut Courtois in seguito a un contropiede.19:54
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:52
Fallo di Ofri Arad (FK Qairat Almaty).19:52
Gara riprende.19:52
Gara momentaneamente sospesa, (Real Madrid).19:52
Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty) e' ammonito per fallo.19:50
Franco Mastantuono (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50
Fallo di Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty).19:50
Fallo di Vinícius Júnior (Real Madrid).19:49
Ofri Arad (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:49
Fuorigioco. Valeri Gromyko(FK Qairat Almaty) prova il lancio lungo, ma Dastan Satpaev e' colto in fuorigioco.19:49
Inizia il Secondo tempo FK Qairat Almaty 0, Real Madrid 1.19:48
Primo tempo terminato, FK Qairat Almaty 0, Real Madrid 1.19:32
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.19:32
Tentativo fallito. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra di poco alto sulla sinistra. Assist di Franco Mastantuono.19:30
Fallo di Vinícius Júnior (Real Madrid).19:29
Erkin Tapalov (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:29
Fallo di Arda Güler (Real Madrid).19:28
Ofri Arad (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:28
Tiro parato. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Arda Güler.19:27
Tentativo fallito. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro da centro area tira alto.19:25
Tentativo fallito. Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Jorginho.19:24
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Luís Mata (FK Qairat Almaty).19:21
Tiro respinto. Franco Mastantuono (Real Madrid) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Kylian Mbappé.19:21
Tiro parato. Arda Güler (Real Madrid) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dani Ceballos.19:18
Kylian Mbappé (Real Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:16
Fallo di Ofri Arad (FK Qairat Almaty).19:16
Tiro respinto. Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Aleksandr Martynovich.19:15
Gol! FK Qairat Almaty 0, Real Madrid 1. Kylian Mbappé (Real Madrid) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:11
Rigore per Real Madrid. Franco Mastantuono e'stato atterrato in area di rigore.19:10
Rigore concesso da Sherkhan Kalmurza (FK Qairat Almaty) per un fallo in area.19:10
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty).19:08
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Sherkhan Kalmurza (FK Qairat Almaty).19:07
Tiro parato. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Arda Güler.19:07
Fallo di Franco Mastantuono (Real Madrid).19:06
Valeri Gromyko (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Egor Sorokin (FK Qairat Almaty).19:04
Tiro respinto. Arda Güler (Real Madrid) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Fran García.19:04
Tentativo fallito. Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Kylian Mbappé in seguito a un contropiede.19:00
Fallo di Franco Mastantuono (Real Madrid).18:59
Jorginho (FK Qairat Almaty) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:59
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Aleksandr Martynovich (FK Qairat Almaty).18:58
Tentativo fallito. Luís Mata (FK Qairat Almaty) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.18:53
Calcio d'angolo,FK Qairat Almaty. Calcio d'angolo causato da Dean Huijsen (Real Madrid).18:53
Tentativo fallito. Jorginho (FK Qairat Almaty) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Damir Kasabulat.18:48
Tiro parato. Dastan Satpaev (FK Qairat Almaty) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Egor Sorokin con suggerimento di testa.18:47
Inizia il Primo tempo.18:47
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:37
Dove si gioca la partita:
Stadio: Almaty Ortalyk Stadium
Città: Almaty
Capienza: 25057 spettatori17:37
Kairat - Real Madrid è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 30 settembre alle ore 18:45 allo stadio Almaty Ortalyk Stadium di Almaty.
Arbitro di Kairat - Real Madrid sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.
Attualmente Kairat si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Real Madrid si trova 1° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Kairat ha segnato 1 gol e ne ha subiti 9; il Real Madrid ha segnato 7 gol e ne ha subiti 1.
Kairat e Real Madrid è la prima che si affrontano in campionato.
Kairat-Real Madrid ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Kairat
|Real Madrid
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|1
|2
|Gol totali subiti
|4
|1
|Media gol subiti per partita
|4.0
|1.0
|Percentuale possesso palla
|36.2
|43.2
|Numero totale di passaggi
|319
|400
|Numero totale di passaggi riusciti
|240
|343
|Tiri nello specchio della porta
|4
|15
|Percentuale di tiri in porta
|66.7
|65.2
|Numero totale di cross
|9
|11
|Numero medio di cross riusciti
|2
|3
|Duelli per partita vinti
|46
|40
|Duelli per partita persi
|60
|49
|Corner subiti
|8
|4
|Corner guadagnati
|3
|9
|Numero di punizioni a favore
|13
|13
|Numero di punizioni concesse
|11
|9
|Tackle totali
|18
|11
|Percentuale di successo nei tackle
|50.0
|72.7
|Fuorigiochi totali
|1
|1
|Numero totale di cartellini gialli
|2
|3
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
