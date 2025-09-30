Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:37

PREPARTITA

Kairat - Real Madrid è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 30 settembre alle ore 18:45 allo stadio Almaty Ortalyk Stadium di Almaty.

Arbitro di Kairat - Real Madrid sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Attualmente Kairat si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Real Madrid si trova 1° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Kairat ha segnato 1 gol e ne ha subiti 9; il Real Madrid ha segnato 7 gol e ne ha subiti 1.

Kairat e Real Madrid è la prima che si affrontano in campionato.

Kairat-Real Madrid ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La partita tra Kairat e Real Madrid sarà solo la seconda tra una squadra del Kazakistan e una della Spagna in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, dopo i due incontri tra Astana e Atletico Madrid nella fase a gironi dell’edizione 2015/16 (sconfitta 0-4 in trasferta a Madrid, pareggio 0-0 in casa).

Il Real Madrid ha perso solo tre delle ultime 30 partite in cui ha affrontato una squadra per la prima volta in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (24V, 3N): contro il Lille nel 2024 (0-1), contro lo Sheriff Tiraspol nel 2021 (1-2) e contro il Wolfsburg nel 2016 (0-2).

Questa sarà solo la quarta partita casalinga del Kairat in una delle principali competizioni europee e la formazione kazaka non ne ha vinta nessuna delle tre precedenti: un pareggio e due sconfitte nella Conference League nel 2021/22.

Il Real Madrid ha battuto 111 avversari diversi in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, più di qualsiasi altra squadra. Le uniche squadre che ha affrontato nelle due competizioni senza ottenere nessuna vittoria – tra le 114 contro totali – sono l'Arsenal (quattro volte), l'AEK Atene (due) e il Lille (una).

Il Real Madrid ha perso le ultime due trasferte di UEFA Champions League (0-1 contro l'Atlético Madrid e 0-3 contro l'Arsenal), e non ne perde tre di fila in esterna dal periodo tra marzo e maggio del 2001 (contro Anderlecht, Galatasaray e Bayern Monaco).

Nelle sette trasferte di UEFA Champions League della scorsa stagione, sono state più le occasioni in cui il Real Madrid non è riuscito a segnare (quattro) rispetto a quelle in cui ci è riuscito (tre). Infatti, quello è stato il record di gare in esterna in cui gli spagnoli non hanno trovato il gol in una singola stagione di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (quattro, appunto).

Il Kairat ha registrato 30 tocchi in meno nell'area di rigore avversaria rispetto ai suoi avversari nella prima giornata di questa Champions League (12 contro 42 nella sconfitta per 1-4 contro lo Sporting CP), mentre il Real Madrid è stata la squadra che ne ha effettuati nel turno di apertura della competizione in corso: 51 contro il Marsiglia.

Nella vittoria per 2-1 contro il Marsiglia nella prima giornata, la distanza media di partenza del Real Madrid delle proprie sequenze su azione è stata di 53,4 metri – la più alta in una singola partita di UEFA Champions League per la formazione spagnola dall’ottobre 2020, contro lo Shakhtar Donetesk (57,2).

Kylian Mbappé ha segnato sette gol in otto presenze di UEFA Champions League con il Real Madrid al Santiago Bernabéu – una media di uno ogni 96 minuti giocati. Tuttavia, ne ha realizzati solo due in sette partite giocate fuori casa (uno ogni 274 minuti).

Contro il Marsiglia, nell'ultima partita di UEFA Champions League, Aurélien Tchouaméni è stato il giocatore del Real Madrid ad aver completato più passaggi (51) e uno dei due con più line-breaking-passes (14 come Dean Huijsen). Cinque inoltre i palloni intercettati, tanti quanti ne hanno totalizzati tutti gli altri giocatori del Real Madrid.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: