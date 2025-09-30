Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Marsiglia-Ajax: 4-0 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Orange Vélodrome di Marsiglia
30 Settembre 2025 ore 21:00
Marsiglia
4
Ajax
0
Partita finita
Arbitro: Anthony Taylor
  1. 6' 1-0 Igor Paixão
  2. 12' 2-0 Igor Paixão
  3. 26' 3-0 Mason Greenwood
  4. 52' 4-0 Pierre-Emerick Aubameyang
0'
45'
90'
90'
92'

Incontro terminato, Marsiglia 4, Ajax 0.

  1. 90'+2'

    Secondo tempo terminato, Marsiglia 4, Ajax 0.22:51

  3. 90'+2'

    Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Vítezslav Jaros (Ajax).22:51

  4. 90'+2'

    Tiro parato. Mason Greenwood (Marsiglia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pierre-Emile Højbjerg.22:51

  5. 90'+1'

    Fuorigioco. Lucas Rosa(Ajax) prova il lancio lungo, ma Raúl Moro e' colto in fuorigioco.22:50

  6. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:49

  7. 90'+1'

    Raúl Moro (Ajax) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:49

  9. 90'+1'

    Fallo di Amir Murillo (Marsiglia).22:49

  10. 89'

    Tentativo fallito. Anton Gaaei (Ajax) un tiro di destro dalla lunga distanza che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da un calcio di punizione di prima.22:47

  11. 88'

    Nayef Aguerd (Marsiglia) e' ammonito per fallo.22:47

  12. 88'

    Oliver Edvardsen (Ajax) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:47

  13. 88'

    Fallo di Nayef Aguerd (Marsiglia).22:47

  15. 87'

    Tentativo fallito. Raúl Moro (Ajax) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Josip Sutalo.22:46

  16. 86'

    Tentativo fallito. Mason Greenwood (Marsiglia) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Amir Murillo.22:45

  17. 84'

    Sostituzione, Ajax. Raúl Moro sostituisce Mika Godts.22:43

  18. 82'

    Sostituzione, Marsiglia. Amir Murillo sostituisce Arthur Vermeeren.22:41

  19. 82'

    Jorthy Mokio (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40

  21. 82'

    Fallo di Timothy Weah (Marsiglia).22:40

  22. 79'

    Pierre-Emile Højbjerg (Marsiglia) e' ammonito per fallo.22:38

  23. 79'

    Jorthy Mokio (Ajax) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:38

  24. 79'

    Fallo di Pierre-Emile Højbjerg (Marsiglia).22:38

  25. 77'

    Tiro respinto. Jorthy Mokio (Ajax) un tiro di sinistro da fuori area.22:35

  27. 76'

    Anton Gaaei (Ajax) e' ammonito.22:35

  28. 76'

    Anton Gaaei (Ajax).22:35

  29. 76'

    (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35

  30. 75'

    Oliver Edvardsen (Ajax) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:34

  31. 75'

    Fallo di Angel Gomes (Marsiglia).22:34

  33. 74'

    Gara riprende.22:32

  34. 73'

    Gara momentaneamente sospesa, Gerónimo Rulli (Marsiglia) per infortunio.22:31

  35. 72'

    Tiro respinto. Kenneth Taylor (Ajax) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Mika Godts.22:31

  36. 71'

    Tiro respinto. Mika Godts (Ajax) un tiro di destro da centro area. Assist di Kenneth Taylor.22:30

  37. 71'

    Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Timothy Weah (Marsiglia).22:30

  39. 71'

    Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Pierre-Emile Højbjerg (Marsiglia).22:29

  40. 71'

    Tiro respinto. Kenneth Taylor (Ajax) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Lucas Rosa.22:29

  41. 70'

    Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Gerónimo Rulli (Marsiglia).22:29

  42. 70'

    Tiro parato. Kenneth Taylor (Ajax) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:29

  43. 69'

    Tentativo fallito. Kenneth Taylor (Ajax) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Oscar Gloukh con cross da calcio d'angolo.22:28

  45. 68'

    Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Timothy Weah (Marsiglia).22:27

  46. 67'

    Fallo di Kenneth Taylor (Ajax).22:26

  47. 67'

    Arthur Vermeeren (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  48. 66'

    Fallo di Jorthy Mokio (Ajax).22:25

  49. 66'

    Angel Gomes (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25

  51. 66'

    Ko Itakura (Ajax) e' ammonito per fallo.22:24

  52. 66'

    Fallo di Ko Itakura (Ajax).22:24

  53. 66'

    Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

  54. 62'

    Sostituzione, Marsiglia. Angel Gomes sostituisce Igor Paixão.22:21

  55. 62'

    Sostituzione, Marsiglia. Pierre-Emile Højbjerg sostituisce Matt O'Riley.22:21

  57. 59'

    Tiro respinto. Mika Godts (Ajax) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jorthy Mokio.22:17

  58. 58'

    Tiro respinto. Arthur Vermeeren (Marsiglia) un tiro di destro da centro area. Assist di Mason Greenwood.22:17

  59. 58'

    Kenneth Taylor (Ajax) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:16

  60. 58'

    Fallo di Mason Greenwood (Marsiglia).22:16

  61. 57'

    Tentativo fallito. Mika Godts (Ajax) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Oscar Gloukh.22:16

  63. 56'

    Tentativo fallito. Oliver Edvardsen (Ajax) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Davy Klaassen da calcio d'angolo.22:15

  64. 56'

    Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da CJ Egan-Riley (Marsiglia).22:15

  65. 55'

    Sostituzione, Ajax. Josip Sutalo sostituisce Youri Baas.22:14

  66. 55'

    Sostituzione, Ajax. Anton Gaaei sostituisce Owen Wijndal per infortunio.22:13

  67. 54'

    Gara riprende.22:13

  69. 53'

    Gara momentaneamente sospesa, Owen Wijndal (Ajax) per infortunio.22:12

  70. 52'

    Gol! Marsiglia 4, Ajax 0. Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Igor Paixão in seguito a un contropiede.22:11

  71. 51'

    Kenneth Taylor (Ajax) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:10

  72. 51'

    Fallo di Benjamin Pavard (Marsiglia).22:10

  73. 50'

    Fallo di Mason Greenwood (Marsiglia).22:09

  75. 50'

    Youri Baas (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09

  76. 50'

    Arthur Vermeeren (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

  77. 50'

    Fallo di Jorthy Mokio (Ajax).22:08

  78. 49'

    Fuorigioco. Mika Godts(Ajax) prova il lancio lungo, ma Oscar Gloukh e' colto in fuorigioco.22:07

  79. 48'

    Tiro parato. Oliver Edvardsen (Ajax) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.22:07

  81. 47'

    Fallo di Arthur Vermeeren (Marsiglia).22:06

  82. 47'

    Oliver Edvardsen (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06

  83. Inizia il Secondo tempo Marsiglia 3, Ajax 0.22:04

  84. 45'

    Sostituzione, Ajax. Oliver Edvardsen sostituisce Steven Berghuis.22:03

  85. 45'

    Sostituzione, Marsiglia. Timothy Weah sostituisce Bilal Nadir.22:03

  87. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Marsiglia 3, Ajax 0.21:49

  88. 45'+4'

    Steven Berghuis (Ajax) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:48

  89. 45'+4'

    Fallo di Nayef Aguerd (Marsiglia).21:48

  90. 45'+2'

    Jorthy Mokio (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46

  91. 45'+2'

    Fallo di Emerson (Marsiglia).21:46

  93. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:45

  94. 45'

    Tiro respinto. Steven Berghuis (Ajax) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Lucas Rosa.21:44

  95. 43'

    Fallo di Mason Greenwood (Marsiglia).21:43

  96. 43'

    Kenneth Taylor (Ajax) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:43

  97. 41'

    Mika Godts (Ajax) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:40

  99. 41'

    Fallo di Benjamin Pavard (Marsiglia).21:40

  100. 40'

    Fallo di Owen Wijndal (Ajax).21:39

  101. 40'

    Mason Greenwood (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39

  102. 39'

    Tentativo fallito. Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra in seguito a un contropiede.21:39

  103. 39'

    Oscar Gloukh (Ajax) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:38

  105. 39'

    Fallo di Bilal Nadir (Marsiglia).21:38

  106. 37'

    Fallo di Ko Itakura (Ajax).21:37

  107. 37'

    Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37

  108. 36'

    Sostituzione, Marsiglia. CJ Egan-Riley sostituisce Facundo Medina per infortunio.21:36

  109. 36'

    Gara riprende.21:35

  111. 35'

    Gara momentaneamente sospesa, Facundo Medina (Marsiglia) per infortunio.21:34

  112. 35'

    Gara riprende.21:34

  113. 34'

    Gara momentaneamente sospesa, Facundo Medina (Marsiglia) per infortunio.21:33

  114. 34'

    Lucas Rosa (Ajax) e' ammonito per fallo.21:33

  115. 33'

    Fallo di Lucas Rosa (Ajax).21:33

  117. 33'

    Facundo Medina (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33

  118. 33'

    Fallo di Kenneth Taylor (Ajax).21:32

  119. 33'

    Bilal Nadir (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  120. 32'

    Fallo di Ko Itakura (Ajax).21:31

  121. 32'

    Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:31

  123. 31'

    Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Facundo Medina (Marsiglia).21:30

  124. 28'

    Lucas Rosa (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27

  125. 28'

    Fallo di Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia).21:27

  126. 26'

    Gol! Marsiglia 3, Ajax 0. Mason Greenwood (Marsiglia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pierre-Emerick Aubameyang con passaggio filtrante.21:25

  127. 24'

    Lucas Rosa (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  129. 24'

    Fallo di Igor Paixão (Marsiglia).21:24

  130. 23'

    Gara riprende.21:22

  131. 23'

    Sostituzione, Ajax. Jorthy Mokio sostituisce Youri Regeer per infortunio.21:22

  132. 22'

    Gara momentaneamente sospesa, Youri Regeer (Ajax) per infortunio.21:21

  133. 20'

    Gara riprende.21:19

  135. 20'

    Gara momentaneamente sospesa, Youri Regeer (Ajax) per infortunio.21:19

  136. 19'

    Fallo di Lucas Rosa (Ajax).21:18

  137. 19'

    Igor Paixão (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  138. 18'

    Gara riprende.21:17

  139. 17'

    Gara momentaneamente sospesa, Davy Klaassen (Ajax) per infortunio.21:17

  141. 17'

    Kenneth Taylor (Ajax) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:16

  142. 17'

    Fallo di Benjamin Pavard (Marsiglia).21:16

  143. 12'

    Gol! Marsiglia 2, Ajax 0. Igor Paixão (Marsiglia) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Arthur Vermeeren.21:12

  144. 11'

    Fallo di Davy Klaassen (Ajax).21:10

  145. 11'

    Facundo Medina (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10

  147. 11'

    Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Nayef Aguerd (Marsiglia).21:10

  148. 9'

    Tiro parato. Mason Greenwood (Marsiglia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Pierre-Emerick Aubameyang.21:09

  149. 6'

    Gol! Marsiglia 1, Ajax 0. Igor Paixão (Marsiglia) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Pierre-Emerick Aubameyang con passaggio filtrante.21:05

  150. 2'

    Kenneth Taylor (Ajax) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:01

  151. 2'

    Fallo di Igor Paixão (Marsiglia).21:01

  153. Inizia il Primo tempo.21:00

  154. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54

  156. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Orange Vélodrome
    Città: Marsiglia
    Capienza: 67354 spettatori19:54

Formazioni Marsiglia - Ajax

Marsiglia
Ajax
TITOLARI MARSIGLIA
  • (1) GERÓNIMO RULLI (P)
  • (32) FACUNDO MEDINA (D)
  • (33) EMERSON (D)
  • (28) BENJAMIN PAVARD (D)
  • (21) NAYEF AGUERD (D)
  • (17) MATT O'RILEY (C)
  • (10) MASON GREENWOOD (C)
  • (14) IGOR PAIXÃO (C)
  • (26) BILAL NADIR (C)
  • (18) ARTHUR VERMEEREN (C)
  • (97) PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG (A)
PANCHINA MARSIGLIA
  • (9) AMINE GOUIRI (A)
  • (4) CJ EGAN-RILEY (D)
  • (5) LEONARDO BALERDI (D)
  • (40) JELLE VAN NECK (P)
  • (23) PIERRE-EMILE HØJBJERG (C)
  • (34) ROBINIO VAZ (A)
  • (62) AMIR MURILLO (D)
  • (8) ANGEL GOMES (C)
  • (22) TIMOTHY WEAH (A)
  • (12) JEFFREY DE LANGE (P)
ALLENATORE MARSIGLIA
  • Roberto De Zerbi
TITOLARI AJAX
  • (1) VÍTEZSLAV JAROS (P)
  • (2) LUCAS ROSA (D)
  • (15) YOURI BAAS (D)
  • (4) KO ITAKURA (D)
  • (5) OWEN WIJNDAL (D)
  • (8) KENNETH TAYLOR (C)
  • (6) YOURI REGEER (C)
  • (18) DAVY KLAASSEN (C)
  • (10) OSCAR GLOUKH (A)
  • (23) STEVEN BERGHUIS (A)
  • (11) MIKA GODTS (A)
PANCHINA AJAX
  • (7) RAÚL MORO (A)
  • (28) KIAN FITZ-JIM (C)
  • (17) OLIVER EDVARDSEN (A)
  • (43) RAYANE BOUNIDA (A)
  • (22) REMKO PASVEER (P)
  • (3) ANTON GAAEI (D)
  • (19) DON-ANGELO KONADU (A)
  • (41) GERALD ALDERS (D)
  • (52) PAUL REVERSON (P)
  • (37) JOSIP SUTALO (D)
  • (24) JORTHY MOKIO (D)
ALLENATORE AJAX
  • John Heitinga
PREPARTITA

Marsiglia - Ajax è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 30 settembre alle ore 21:00 allo stadio Orange Vélodrome di Marseille.
Arbitro di Marsiglia - Ajax sarà Anthony Taylor. Al VAR invece ci sarà Michael Salisbury.

Attualmente Marsiglia si trova 7° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Ajax si trova 35° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Marsiglia ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2; Ajax ha segnato 0 gol e ne ha subiti 6.

In casa la Virtus Entella ha fatto 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Bari ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).
La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, l'Avellino e il Bari ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, il Palermo e la Sampdoria ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
La Virtus Entella ha incontrato nell'ultima partita il Bari pareggiando 2-2 mentre Il Bari ha incontrato la Sampdoria pareggiando 1-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 2 gol.

Marsiglia e Ajax è la prima che si affrontano in campionato.

Marsiglia-Ajax ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Marsiglia ha perso i primi tre incontri con l'Ajax in competizioni europee, ma da allora è rimasto imbattuto nei cinque successivi (tre vittorie e due pareggi), l'ultimo dei quali nel novembre 2023 (4-3 in UEFA Europa League).
  • Marsiglia e Ajax si sono incontrate nella fase a gironi di una delle principali competizioni europee solo nel 2023/24, in UEFA Europa League. I loro due incontri di quella stagione hanno prodotto un totale di 13 gol (sette Marsiglia, sei Ajax), 64 tiri e 33 tiri nello specchio, tutti record relativi alle doppie sfide di quella fase a gironi.
  • Il Marsiglia ha perso solo una delle ultime otto partite casalinghe contro squadre olandesi in competizioni europee (5V, 2N), contro il Twente in Coppa UEFA nel 2008/09 (0-1), e da allora è rimasto imbattuto nelle quattro partite successive (3V, 1N).
  • Negli otto incontri tra Marsiglia e Ajax nelle competizioni europee, sono stati segnati complessivamente 34 gol (15 Marsiglia, 19 Ajax), con una media di 4.25 a partita. Entrambe le squadre hanno infatti segnato in quasi tutti gli otto scontri finora disputati, tranne uno, in occasione della vittoria per 3-0 dell'Ajax nella semifinale di andata di Coppa delle Coppe del 1987/88.
  • Con la sconfitta contro il Real Madrid nell'ultima partita, il Marsiglia ha perso 19 delle ultime 22 partite di UEFA Champions League (3V), mantenendo solo una volta la porta inviolata in queste 22 partite (2-0 contro lo Sporting Lisbona nell'ottobre 2022).
  • Dopo aver vinto sei partite consecutive di UEFA Champions League sotto la guida di Erik ten Hag tra settembre e dicembre 2021, l'Ajax ha vinto solo due delle ultime nove partite nella competizione, perdendone sei (1N). L'ultima volta che ha perso entrambe le prime due partite in una singola edizione risale al 2012/13 (contro Borussia Dortmund e Real Madrid).
  • Il Marsiglia ha subito 28 tiri di cui 15 nello specchio nella sconfitta contro il Real Madrid nella prima giornata; entrambi sono record negativi per il club francese in una partita di UEFA Champions League (dal 2003/04). In particolare, nella precedente stagione di Champions League, il Marsiglia ha subito solo cinque tiri nello specchio in più nell'intera fase a gironi (20 in sei partite nel 2022/23).
  • Il portiere del Marsiglia Gerónimo Rulli ha effettuato 13 parate nella precedente partita di UEFA Champions League, in trasferta contro il Real Madrid nella gara d'esordio del torneo – record tra i portieri nel primo turno; mentre solo Nikita Haikin (2.2) ha evitato più gol di Rulli (1.7), in base al valore di xG dei tiri in porta subiti (due gol concessi su 3.7 xGoT).
  • Nella sconfitta del Marsiglia con il Real Madrid nella prima giornata, Pierre-Emile Højbjerg è stato, tra i titolari della squadra di Roberto De Zerbi, primo per passaggi completati (82), line-breaking-passes (14), percentuale di passaggi riusciti (96.5% - 82/85), e occasioni create per i compagni (quattro).
  • Dall'inizio della scorsa stagione, Oscar Gloukh (3.2) dell'Ajax è uno dei soli cinque giocatori ad aver totalizzato una media di almeno tre dribbling completati ogni 90 minuti di gioco in UEFA Champions League (min. 500 minuti disputati), insieme a Lamine Yamal, Rafael Leão, Francisco Conceição e Kenan Yildiz.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

MarsigliaAjax
Partite giocate11
Numero di partite vinte00
Numero di partite perse11
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati10
Gol totali subiti22
Media gol subiti per partita2.02.0
Percentuale possesso palla56.856.4
Numero totale di passaggi523518
Numero totale di passaggi riusciti455452
Tiri nello specchio della porta52
Percentuale di tiri in porta38.533.3
Numero totale di cross1123
Numero medio di cross riusciti34
Duelli per partita vinti4942
Duelli per partita persi4052
Corner subiti95
Corner guadagnati43
Numero di punizioni a favore916
Numero di punizioni concesse1415
Tackle totali2214
Percentuale di successo nei tackle63.664.3
Fuorigiochi totali32
Numero totale di cartellini gialli21
Numero totale di cartellini rossi00

Leader Piattaforme Aeree

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio