Incontro terminato, Marsiglia 4, Ajax 0.
Lavorare in quota con i “ragni”
Le piattaforme aeree che offrono soluzioni in scenari criticiLEGGI
Incontro terminato, Marsiglia 4, Ajax 0.
Secondo tempo terminato, Marsiglia 4, Ajax 0.22:51
Calcio d'angolo,Marsiglia. Calcio d'angolo causato da Vítezslav Jaros (Ajax).22:51
Tiro parato. Mason Greenwood (Marsiglia) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pierre-Emile Højbjerg.22:51
Fuorigioco. Lucas Rosa(Ajax) prova il lancio lungo, ma Raúl Moro e' colto in fuorigioco.22:50
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.22:49
Raúl Moro (Ajax) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:49
Fallo di Amir Murillo (Marsiglia).22:49
Tentativo fallito. Anton Gaaei (Ajax) un tiro di destro dalla lunga distanza che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da un calcio di punizione di prima.22:47
Nayef Aguerd (Marsiglia) e' ammonito per fallo.22:47
Oliver Edvardsen (Ajax) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:47
Fallo di Nayef Aguerd (Marsiglia).22:47
Tentativo fallito. Raúl Moro (Ajax) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Josip Sutalo.22:46
Tentativo fallito. Mason Greenwood (Marsiglia) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Amir Murillo.22:45
Sostituzione, Ajax. Raúl Moro sostituisce Mika Godts.22:43
Sostituzione, Marsiglia. Amir Murillo sostituisce Arthur Vermeeren.22:41
Jorthy Mokio (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40
Fallo di Timothy Weah (Marsiglia).22:40
Pierre-Emile Højbjerg (Marsiglia) e' ammonito per fallo.22:38
Jorthy Mokio (Ajax) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:38
Fallo di Pierre-Emile Højbjerg (Marsiglia).22:38
Tiro respinto. Jorthy Mokio (Ajax) un tiro di sinistro da fuori area.22:35
Anton Gaaei (Ajax) e' ammonito.22:35
Anton Gaaei (Ajax).22:35
(Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Oliver Edvardsen (Ajax) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:34
Fallo di Angel Gomes (Marsiglia).22:34
Gara riprende.22:32
Gara momentaneamente sospesa, Gerónimo Rulli (Marsiglia) per infortunio.22:31
Tiro respinto. Kenneth Taylor (Ajax) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Mika Godts.22:31
Tiro respinto. Mika Godts (Ajax) un tiro di destro da centro area. Assist di Kenneth Taylor.22:30
Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Timothy Weah (Marsiglia).22:30
Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Pierre-Emile Højbjerg (Marsiglia).22:29
Tiro respinto. Kenneth Taylor (Ajax) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Lucas Rosa.22:29
Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Gerónimo Rulli (Marsiglia).22:29
Tiro parato. Kenneth Taylor (Ajax) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:29
Tentativo fallito. Kenneth Taylor (Ajax) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Oscar Gloukh con cross da calcio d'angolo.22:28
Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Timothy Weah (Marsiglia).22:27
Fallo di Kenneth Taylor (Ajax).22:26
Arthur Vermeeren (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Fallo di Jorthy Mokio (Ajax).22:25
Angel Gomes (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Ko Itakura (Ajax) e' ammonito per fallo.22:24
Fallo di Ko Itakura (Ajax).22:24
Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Sostituzione, Marsiglia. Angel Gomes sostituisce Igor Paixão.22:21
Sostituzione, Marsiglia. Pierre-Emile Højbjerg sostituisce Matt O'Riley.22:21
Tiro respinto. Mika Godts (Ajax) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jorthy Mokio.22:17
Tiro respinto. Arthur Vermeeren (Marsiglia) un tiro di destro da centro area. Assist di Mason Greenwood.22:17
Kenneth Taylor (Ajax) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:16
Fallo di Mason Greenwood (Marsiglia).22:16
Tentativo fallito. Mika Godts (Ajax) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Oscar Gloukh.22:16
Tentativo fallito. Oliver Edvardsen (Ajax) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Davy Klaassen da calcio d'angolo.22:15
Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da CJ Egan-Riley (Marsiglia).22:15
Sostituzione, Ajax. Josip Sutalo sostituisce Youri Baas.22:14
Sostituzione, Ajax. Anton Gaaei sostituisce Owen Wijndal per infortunio.22:13
Gara riprende.22:13
Gara momentaneamente sospesa, Owen Wijndal (Ajax) per infortunio.22:12
Gol! Marsiglia 4, Ajax 0. Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Igor Paixão in seguito a un contropiede.22:11
Kenneth Taylor (Ajax) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:10
Fallo di Benjamin Pavard (Marsiglia).22:10
Fallo di Mason Greenwood (Marsiglia).22:09
Youri Baas (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Arthur Vermeeren (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Fallo di Jorthy Mokio (Ajax).22:08
Fuorigioco. Mika Godts(Ajax) prova il lancio lungo, ma Oscar Gloukh e' colto in fuorigioco.22:07
Tiro parato. Oliver Edvardsen (Ajax) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra.22:07
Fallo di Arthur Vermeeren (Marsiglia).22:06
Oliver Edvardsen (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Inizia il Secondo tempo Marsiglia 3, Ajax 0.22:04
Sostituzione, Ajax. Oliver Edvardsen sostituisce Steven Berghuis.22:03
Sostituzione, Marsiglia. Timothy Weah sostituisce Bilal Nadir.22:03
Primo tempo terminato, Marsiglia 3, Ajax 0.21:49
Steven Berghuis (Ajax) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:48
Fallo di Nayef Aguerd (Marsiglia).21:48
Jorthy Mokio (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46
Fallo di Emerson (Marsiglia).21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:45
Tiro respinto. Steven Berghuis (Ajax) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Lucas Rosa.21:44
Fallo di Mason Greenwood (Marsiglia).21:43
Kenneth Taylor (Ajax) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:43
Mika Godts (Ajax) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:40
Fallo di Benjamin Pavard (Marsiglia).21:40
Fallo di Owen Wijndal (Ajax).21:39
Mason Greenwood (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39
Tentativo fallito. Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra in seguito a un contropiede.21:39
Oscar Gloukh (Ajax) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:38
Fallo di Bilal Nadir (Marsiglia).21:38
Fallo di Ko Itakura (Ajax).21:37
Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Sostituzione, Marsiglia. CJ Egan-Riley sostituisce Facundo Medina per infortunio.21:36
Gara riprende.21:35
Gara momentaneamente sospesa, Facundo Medina (Marsiglia) per infortunio.21:34
Gara riprende.21:34
Gara momentaneamente sospesa, Facundo Medina (Marsiglia) per infortunio.21:33
Lucas Rosa (Ajax) e' ammonito per fallo.21:33
Fallo di Lucas Rosa (Ajax).21:33
Facundo Medina (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Fallo di Kenneth Taylor (Ajax).21:32
Bilal Nadir (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Fallo di Ko Itakura (Ajax).21:31
Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:31
Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Facundo Medina (Marsiglia).21:30
Lucas Rosa (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Fallo di Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia).21:27
Gol! Marsiglia 3, Ajax 0. Mason Greenwood (Marsiglia) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pierre-Emerick Aubameyang con passaggio filtrante.21:25
Lucas Rosa (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Fallo di Igor Paixão (Marsiglia).21:24
Gara riprende.21:22
Sostituzione, Ajax. Jorthy Mokio sostituisce Youri Regeer per infortunio.21:22
Gara momentaneamente sospesa, Youri Regeer (Ajax) per infortunio.21:21
Gara riprende.21:19
Gara momentaneamente sospesa, Youri Regeer (Ajax) per infortunio.21:19
Fallo di Lucas Rosa (Ajax).21:18
Igor Paixão (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Gara riprende.21:17
Gara momentaneamente sospesa, Davy Klaassen (Ajax) per infortunio.21:17
Kenneth Taylor (Ajax) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:16
Fallo di Benjamin Pavard (Marsiglia).21:16
Gol! Marsiglia 2, Ajax 0. Igor Paixão (Marsiglia) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Arthur Vermeeren.21:12
Fallo di Davy Klaassen (Ajax).21:10
Facundo Medina (Marsiglia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Nayef Aguerd (Marsiglia).21:10
Tiro parato. Mason Greenwood (Marsiglia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Pierre-Emerick Aubameyang.21:09
Gol! Marsiglia 1, Ajax 0. Igor Paixão (Marsiglia) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Pierre-Emerick Aubameyang con passaggio filtrante.21:05
Kenneth Taylor (Ajax) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:01
Fallo di Igor Paixão (Marsiglia).21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54
Dove si gioca la partita:
Stadio: Orange Vélodrome
Città: Marsiglia
Capienza: 67354 spettatori19:54
Marsiglia - Ajax è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 30 settembre alle ore 21:00 allo stadio Orange Vélodrome di Marseille.
Arbitro di Marsiglia - Ajax sarà Anthony Taylor. Al VAR invece ci sarà Michael Salisbury.
Attualmente Marsiglia si trova 7° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Ajax si trova 35° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Marsiglia ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2; Ajax ha segnato 0 gol e ne ha subiti 6.
In casa la Virtus Entella ha fatto 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Bari ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).
La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, l'Avellino e il Bari ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, il Palermo e la Sampdoria ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
La Virtus Entella ha incontrato nell'ultima partita il Bari pareggiando 2-2 mentre Il Bari ha incontrato la Sampdoria pareggiando 1-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 2 gol.
Marsiglia e Ajax è la prima che si affrontano in campionato.
Marsiglia-Ajax ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Marsiglia
|Ajax
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|0
|Numero di partite perse
|1
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|1
|0
|Gol totali subiti
|2
|2
|Media gol subiti per partita
|2.0
|2.0
|Percentuale possesso palla
|56.8
|56.4
|Numero totale di passaggi
|523
|518
|Numero totale di passaggi riusciti
|455
|452
|Tiri nello specchio della porta
|5
|2
|Percentuale di tiri in porta
|38.5
|33.3
|Numero totale di cross
|11
|23
|Numero medio di cross riusciti
|3
|4
|Duelli per partita vinti
|49
|42
|Duelli per partita persi
|40
|52
|Corner subiti
|9
|5
|Corner guadagnati
|4
|3
|Numero di punizioni a favore
|9
|16
|Numero di punizioni concesse
|14
|15
|Tackle totali
|22
|14
|Percentuale di successo nei tackle
|63.6
|64.3
|Fuorigiochi totali
|3
|2
|Numero totale di cartellini gialli
|2
|1
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Le piattaforme aeree che offrono soluzioni in scenari criticiLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND