PREPARTITA

Marsiglia - Ajax è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 30 settembre alle ore 21:00 allo stadio Orange Vélodrome di Marseille.

Arbitro di Marsiglia - Ajax sarà Anthony Taylor. Al VAR invece ci sarà Michael Salisbury.

Attualmente Marsiglia si trova 7° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Ajax si trova 35° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Marsiglia ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2; Ajax ha segnato 0 gol e ne ha subiti 6.

Marsiglia e Ajax è la prima che si affrontano in campionato.

Marsiglia-Ajax ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Marsiglia ha perso i primi tre incontri con l'Ajax in competizioni europee, ma da allora è rimasto imbattuto nei cinque successivi (tre vittorie e due pareggi), l'ultimo dei quali nel novembre 2023 (4-3 in UEFA Europa League).

Marsiglia e Ajax si sono incontrate nella fase a gironi di una delle principali competizioni europee solo nel 2023/24, in UEFA Europa League. I loro due incontri di quella stagione hanno prodotto un totale di 13 gol (sette Marsiglia, sei Ajax), 64 tiri e 33 tiri nello specchio, tutti record relativi alle doppie sfide di quella fase a gironi.

Il Marsiglia ha perso solo una delle ultime otto partite casalinghe contro squadre olandesi in competizioni europee (5V, 2N), contro il Twente in Coppa UEFA nel 2008/09 (0-1), e da allora è rimasto imbattuto nelle quattro partite successive (3V, 1N).

Negli otto incontri tra Marsiglia e Ajax nelle competizioni europee, sono stati segnati complessivamente 34 gol (15 Marsiglia, 19 Ajax), con una media di 4.25 a partita. Entrambe le squadre hanno infatti segnato in quasi tutti gli otto scontri finora disputati, tranne uno, in occasione della vittoria per 3-0 dell'Ajax nella semifinale di andata di Coppa delle Coppe del 1987/88.

Con la sconfitta contro il Real Madrid nell'ultima partita, il Marsiglia ha perso 19 delle ultime 22 partite di UEFA Champions League (3V), mantenendo solo una volta la porta inviolata in queste 22 partite (2-0 contro lo Sporting Lisbona nell'ottobre 2022).

Dopo aver vinto sei partite consecutive di UEFA Champions League sotto la guida di Erik ten Hag tra settembre e dicembre 2021, l'Ajax ha vinto solo due delle ultime nove partite nella competizione, perdendone sei (1N). L'ultima volta che ha perso entrambe le prime due partite in una singola edizione risale al 2012/13 (contro Borussia Dortmund e Real Madrid).

Il Marsiglia ha subito 28 tiri di cui 15 nello specchio nella sconfitta contro il Real Madrid nella prima giornata; entrambi sono record negativi per il club francese in una partita di UEFA Champions League (dal 2003/04). In particolare, nella precedente stagione di Champions League, il Marsiglia ha subito solo cinque tiri nello specchio in più nell'intera fase a gironi (20 in sei partite nel 2022/23).

Il portiere del Marsiglia Gerónimo Rulli ha effettuato 13 parate nella precedente partita di UEFA Champions League, in trasferta contro il Real Madrid nella gara d'esordio del torneo – record tra i portieri nel primo turno; mentre solo Nikita Haikin (2.2) ha evitato più gol di Rulli (1.7), in base al valore di xG dei tiri in porta subiti (due gol concessi su 3.7 xGoT).

Nella sconfitta del Marsiglia con il Real Madrid nella prima giornata, Pierre-Emile Højbjerg è stato, tra i titolari della squadra di Roberto De Zerbi, primo per passaggi completati (82), line-breaking-passes (14), percentuale di passaggi riusciti (96.5% - 82/85), e occasioni create per i compagni (quattro).

Dall'inizio della scorsa stagione, Oscar Gloukh (3.2) dell'Ajax è uno dei soli cinque giocatori ad aver totalizzato una media di almeno tre dribbling completati ogni 90 minuti di gioco in UEFA Champions League (min. 500 minuti disputati), insieme a Lamine Yamal, Rafael Leão, Francisco Conceição e Kenan Yildiz.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: