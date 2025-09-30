Virgilio Sport
Pafos-Bayern Monaco: 1-5 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Alphamega Stadium di Kolossi
30 Settembre 2025 ore 21:00
Pafos
1
Bayern Monaco
5
Partita finita
Arbitro: Manfredas Lukjancukas
  1. 15' 0-1 Harry Kane
  2. 20' 0-2 Raphaël Guerreiro
  3. 31' 0-3 Nicolas Jackson
  4. 34' 0-4 Harry Kane
  5. 45' 1-4 Mislav Orsic
  6. 68' 1-5 Michael Olise
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Pafos 1, Bayern Monaco 5.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Pafos 1, Bayern Monaco 5.22:48

  3. 90'+3'

    Nicolas Jackson (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:48

  4. 90'+3'

    Fallo di Landry Dimata (Pafos).22:48

  5. 90'+3'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:47

  6. 90'+2'

    Tentativo fallito. Lennart Karl (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da centro area di poco alto. Assist di Raphaël Guerreiro.22:47

  7. 90'

    Tiro parato. Nicolas Jackson (Bayern Monaco) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Raphaël Guerreiro con passaggio filtrante.22:45

  9. 90'

    Tiro parato. Serge Gnabry (Bayern Monaco) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Raphaël Guerreiro.22:45

  10. 89'

    Tentativo fallito. Lennart Karl (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Joshua Kimmich.22:43

  11. 86'

    Tentativo fallito. Nicolas Jackson (Bayern Monaco) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Tom Bischof.22:41

  12. 83'

    Sostituzione, Bayern Monaco. Tom Bischof sostituisce Konrad Laimer.22:38

  13. 83'

    Tentativo fallito. Domingos Quina (Pafos) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Mislav Orsic in seguito a un contropiede.22:37

  15. 80'

    Fallo di Jonathan Tah (Bayern Monaco).22:35

  16. 80'

    Landry Dimata (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35

  17. 79'

    Sostituzione, Pafos. Ken Sema sostituisce Kostas Pileas.22:33

  18. 78'

    Gara riprende.22:33

  19. 78'

    Gara momentaneamente sospesa, Derrick Luckassen (Pafos) per infortunio.22:32

  21. 76'

    Tentativo fallito. Lennart Karl (Bayern Monaco) un tiro di sinistro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Sacha Boey.22:31

  22. 74'

    Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Bruno Langa (Pafos).22:28

  23. 73'

    Sostituzione, Bayern Monaco. Lennart Karl sostituisce Michael Olise.22:27

  24. 73'

    Sostituzione, Bayern Monaco. Jonathan Tah sostituisce Dayot Upamecano.22:27

  25. 68'

    Gol! Pafos 1, Bayern Monaco 5. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra sotto la traversa in alto a sinistra.22:23

  27. 68'

    Tiro parato. Nicolas Jackson (Bayern Monaco) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Raphaël Guerreiro con passaggio filtrante.22:23

  28. 67'

    Tentativo fallito. Raphaël Guerreiro (Bayern Monaco) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola tira alto da calcio d'angolo.22:22

  29. 67'

    Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Derrick Luckassen (Pafos).22:21

  30. 66'

    Sostituzione, Pafos. Domingos Quina sostituisce Vlad Dragomir.22:21

  31. 65'

    Fallo di mano di Landry Dimata (Pafos).22:20

  33. 64'

    Sostituzione, Bayern Monaco. Sacha Boey sostituisce Harry Kane.22:19

  34. 63'

    Tiro parato. Harry Kane (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra parato sotto la traversa.22:18

  35. 61'

    Fallo di Harry Kane (Bayern Monaco).22:16

  36. 61'

    Pêpê Rodrigues (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16

  37. 59'

    Sostituzione, Pafos. Bruno Langa sostituisce David Luiz.22:14

  39. 59'

    Sostituzione, Pafos. Mons Bassouamina sostituisce Anderson Silva.22:14

  40. 59'

    Sostituzione, Pafos. Landry Dimata sostituisce Jajá.22:13

  41. 58'

    Tentativo fallito. Joshua Kimmich (Bayern Monaco) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra.22:13

  42. 58'

    Tiro parato. Aleksandar Pavlovic (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Michael Olise.22:13

  43. 57'

    Fallo di Aleksandar Pavlovic (Bayern Monaco).22:11

  45. 57'

    Jajá (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  46. 56'

    Tiro parato. Nicolas Jackson (Bayern Monaco) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Harry Kane.22:11

  47. 56'

    Tiro respinto. Harry Kane (Bayern Monaco) un tiro di destro da centro area. Assist di Joshua Kimmich.22:11

  48. 56'

    Joshua Kimmich (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10

  49. 56'

    Fallo di Mislav Orsic (Pafos).22:10

  51. 55'

    Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Kostas Pileas (Pafos).22:10

  52. 50'

    Tentativo fallito. Anderson Silva (Pafos) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Vlad Dragomir.22:05

  53. 49'

    Fallo di Serge Gnabry (Bayern Monaco).22:03

  54. 49'

    Kostas Pileas (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03

  55. 49'

    Tiro parato. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Serge Gnabry.22:03

  57. 49'

    Tiro respinto. David Goldar (Pafos) un colpo di testa da centro area. Assist di Mislav Orsic con cross.22:03

  58. 48'

    Calcio d'angolo,Pafos. Calcio d'angolo causato da Joshua Kimmich (Bayern Monaco).22:03

  59. 48'

    Calcio d'angolo,Pafos. Calcio d'angolo causato da Min-Jae Kim (Bayern Monaco).22:02

  60. 46'

    Mislav Orsic (Pafos) e' ammonito.22:01

  61. 46'

    Mislav Orsic (Pafos) cade ma ha simulato.22:00

  63. Inizia il Secondo tempo Pafos 1, Bayern Monaco 4.22:00

  64. 45'

    Sostituzione, Bayern Monaco. Serge Gnabry sostituisce Luis Díaz.21:59

  65. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Pafos 1, Bayern Monaco 4.21:45

  66. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:45

  67. 45'

    Gol! Pafos 1, Bayern Monaco 4. Mislav Orsic (Pafos) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra.21:44

  69. 44'

    Fallo di Raphaël Guerreiro (Bayern Monaco).21:43

  70. 44'

    Jajá (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43

  71. 44'

    Tiro parato. Luis Díaz (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Harry Kane con passaggio filtrante.21:43

  72. 42'

    Michael Olise (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42

  73. 42'

    Fallo di Kostas Pileas (Pafos).21:42

  75. 38'

    Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Kostas Pileas (Pafos).21:38

  76. 38'

    Harry Kane (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37

  77. 38'

    Fallo di David Goldar (Pafos).21:37

  78. 35'

    Fallo di Nicolas Jackson (Bayern Monaco).21:35

  79. 35'

    David Luiz (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  81. 34'

    Gol! Pafos 0, Bayern Monaco 4. Harry Kane (Bayern Monaco) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:34

  82. 34'

    Tiro parato. Jajá (Pafos) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:33

  83. 34'

    Tiro respinto. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Harry Kane.21:33

  84. 31'

    Gol! Pafos 0, Bayern Monaco 3. Nicolas Jackson (Bayern Monaco) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Michael Olise.21:30

  85. 30'

    Tiro parato. Nicolas Jackson (Bayern Monaco) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Harry Kane.21:30

  87. 26'

    Fallo di Aleksandar Pavlovic (Bayern Monaco).21:26

  88. 26'

    Neofytos Michael (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26

  89. 25'

    Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Derrick Luckassen (Pafos).21:25

  90. 24'

    Gara riprende.21:24

  91. 24'

    Gara momentaneamente sospesa, Derrick Luckassen (Pafos) per infortunio.21:23

  93. 23'

    Fallo di mano di Michael Olise (Bayern Monaco).21:22

  94. 20'

    Gol! Pafos 0, Bayern Monaco 2. Raphaël Guerreiro (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nicolas Jackson.21:20

  95. 19'

    Fallo di mano di Ivan Sunjic (Pafos).21:19

  96. 18'

    Fallo di Min-Jae Kim (Bayern Monaco).21:17

  97. 18'

    Jajá (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

  99. 15'

    Gol! Pafos 0, Bayern Monaco 1. Harry Kane (Bayern Monaco) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Michael Olise in seguito a un calcio da fermo.21:15

  100. 14'

    Joshua Kimmich (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:13

  101. 14'

    Fallo di Kostas Pileas (Pafos).21:13

  102. 13'

    Tiro respinto. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Joshua Kimmich.21:13

  103. 10'

    Nicolas Jackson (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09

  105. 10'

    Fallo di Mislav Orsic (Pafos).21:09

  106. 9'

    Harry Kane (Bayern Monaco) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da centro area. Assist di Michael Olise con cross da calcio d'angolo.21:08

  107. 7'

    Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da David Luiz (Pafos).21:07

  108. 7'

    Tiro respinto. Luis Díaz (Bayern Monaco) un tiro di destro da fuori area. Assist di Aleksandar Pavlovic.21:07

  109. 7'

    Tiro parato. Luis Díaz (Bayern Monaco) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Raphaël Guerreiro.21:06

  111. 5'

    Tentativo fallito. Pêpê Rodrigues (Pafos) un tiro di destro da fuori area tira alto.21:04

  112. 3'

    Luis Díaz (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:02

  113. 3'

    Fallo di Derrick Luckassen (Pafos).21:02

  114. Luis Díaz (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:00

  115. Fallo di Derrick Luckassen (Pafos).21:00

  117. Inizia il Primo tempo.21:00

  118. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51

  120. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Alphamega Stadium
    Città: Kolossi
    Capienza: 10700 spettatori19:51

Formazioni Pafos - Bayern Monaco

Pafos
Bayern Monaco
TITOLARI PAFOS
  • (93) NEOFYTOS MICHAEL (P)
  • (4) DAVID LUIZ (D)
  • (5) DAVID GOLDAR (D)
  • (2) KOSTAS PILEAS (D)
  • (23) DERRICK LUCKASSEN (D)
  • (11) JAJÁ (C)
  • (26) IVAN SUNJIC (C)
  • (88) PÊPÊ RODRIGUES (C)
  • (17) MISLAV ORSIC (C)
  • (30) VLAD DRAGOMIR (C)
  • (33) ANDERSON SILVA (A)
PANCHINA PAFOS
  • (12) KEN SEMA (C)
  • (77) JOÃO CORREIA (D)
  • (8) DOMINGOS QUINA (C)
  • (10) LANDRY DIMATA (A)
  • (25) BRUNO LANGA (D)
  • (82) PETROS PETROU (P)
  • (9) MONS BASSOUAMINA (A)
  • (1) JAY GORTER (P)
ALLENATORE PAFOS
  • Juan Carlos Carcedo
TITOLARI BAYERN MONACO
  • (1) MANUEL NEUER (P)
  • (27) KONRAD LAIMER (D)
  • (22) RAPHAËL GUERREIRO (D)
  • (2) DAYOT UPAMECANO (D)
  • (3) MIN-JAE KIM (D)
  • (9) HARRY KANE (C)
  • (6) JOSHUA KIMMICH (C)
  • (14) LUIS DÍAZ (C)
  • (17) MICHAEL OLISE (C)
  • (45) ALEKSANDAR PAVLOVIC (C)
  • (11) NICOLAS JACKSON (A)
PANCHINA BAYERN MONACO
  • (42) LENNART KARL (C)
  • (36) WISDOM MIKE (A)
  • (8) LEON GORETZKA (C)
  • (7) SERGE GNABRY (A)
  • (4) JONATHAN TAH (D)
  • (23) SACHA BOEY (D)
  • (20) TOM BISCHOF (C)
  • (48) LEON KLANAC (P)
  • (26) SVEN ULREICH (P)
ALLENATORE BAYERN MONACO
  • Vincent Kompany
PREPARTITA

Pafos - Bayern Monaco è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 30 settembre alle ore 21:00 allo stadio Alphamega Stadium di Kolossi.
Arbitro di Pafos - Bayern Monaco sarà Manfredas Lukjancukas. Al VAR invece ci sarà Guillermo Cuadra Fernández.

Attualmente Pafos si trova 27° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Bayern Monaco si trova 1° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Pafos ha segnato 1 gol e ne ha subiti 5; Bayern Monaco ha segnato 8 gol e ne ha subiti 2.

Pafos e Bayern Monaco è la prima che si affrontano in campionato.

Pafos-Bayern Monaco ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Questa sarà la 50ª partita tra squadre cipriote e tedesche in una delle principali competizioni europee e solo in un'occasione la formazione cipriota ha vinto l'incontro (8 pareggi e 40 sconfitte): APOEL Nicosia 2-1 Berliner FC Dynamo nel primo turno della Coppa dei Campioni dell'ottobre 1980.
  • Il Bayern Monaco ha vinto tutte e sei le precedenti partite contro squadre cipriote in competizioni europee, segnando 31 gol e subendone solo due. L'ultima vittoria, tuttavia, risale all'ottobre 1990, quando si è imposto per 4-0 sull'APOEL Nicosia in Coppa dei Campioni.
  • Il Bayern Monaco ha vinto 14 delle ultime 15 partite in cui ha affrontato per la prima volta una squadra in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (1N); l'ultima formazione che è riuscita a battere il Bayern nel suo primo incontro è stata il BATE Borisov nell'ottobre 2012 (3-1).
  • Il Bayern Monaco ha perso tre delle quattro trasferte nella prima fase della UEFA Champions League nella scorsa stagione (1V), contro Aston Villa, Barcellona e Feyenoord. Prima dell'annata 2024/25, era rimasto imbattuto per 20 partite esterne consecutive nella fase a gironi/campionato della competizione (18V, 2N).
  • Il Pafos ha pareggiato 0-0 in casa dell'Olympiakos alla prima giornata, nonostante abbia giocato per oltre un'ora di partita in 10 uomini (Bruno Felipe espulso al 25'). I ciprioti hanno avuto una media di possesso palla del 27% dal 26' minuto in avanti, ma hanno subito solo tre tiri in porta in quel lasso di tempo (su un totale di 18 concessi nell'intera partita).
  • Tra le squadre che hanno partecipato alle ultime due edizioni di Champions League, il Bayern Monaco ha la media PPDA (rapporto tra i passaggi degli avversari permessi fuori dalla propria trequarti difensiva e il numero di azioni difensive fuori dalla trequarti difensiva) più bassa di tutte le squadre della competizione (8.6). Allo stesso tempo però, ha anche registrato il record di palloni persi dall'inizio della precedente edizione (185).
  • Il Pafos è stata l'unica squadra a non aver registrato nemmeno una sequenza su azione composta da almeno 10 passaggi nella prima giornata di questa Champions League, mentre solo le sequenze del Newcastle (5.22 secondi) sono state più brevi di quelle della formazione cipriota (5.27 secondi) nel turno di apertura della competizione.
  • Mentre il Pafos ha registrato la più bassa percentuale di passaggi riusciti nella prima giornata di questa Champions League (66.9%), il Bayern Monaco (90.3%) è stata una delle tre squadre ad aver completato almeno il 90% dei propri passaggi, insieme al Manchester City (92.3%) e al PSG (91.6%).
  • Dopo la doppietta contro il Chelsea nella prima giornata, Harry Kane del Bayern Monaco è ora il giocatore inglese con il maggior numero partecipazioni attive in UEFA Champions League (53 – 42 gol e 11 assist); superato David Beckham (52 – 16G, 36A).
  • Il centrocampista del Bayern Monaco Joshua Kimmich (226) è il giocatore che ha effettuato più line breaking passes (passaggi che hanno tagliato almeno due linee di pressione avversaria) in Champions League dall'inizio della scorsa stagione; solo due giocatori hanno invece effettuato più passaggi che hanno rotto la linea difensiva avversaria rispetto al tedesco (24) in questo periodo, uno dei quali è il suo compagno di squadra Michael Olise (27), insieme a Ousmane Dembélé (32).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

PafosBayern Monaco
Partite giocate11
Numero di partite vinte01
Numero di partite perse00
Numero di partite pareggiate10
Gol totali segnati03
Gol totali subiti01
Media gol subiti per partita0.01.0
Percentuale possesso palla30.655.7
Numero totale di passaggi251556
Numero totale di passaggi riusciti168502
Tiri nello specchio della porta15
Percentuale di tiri in porta16.741.7
Numero totale di cross112
Numero medio di cross riusciti12
Duelli per partita vinti4234
Duelli per partita persi5137
Corner subiti92
Corner guadagnati06
Numero di punizioni a favore146
Numero di punizioni concesse1412
Tackle totali1813
Percentuale di successo nei tackle77.869.2
Fuorigiochi totali14
Numero totale di cartellini gialli13
Numero totale di cartellini rossi10

