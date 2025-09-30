Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51

PREPARTITA

Pafos - Bayern Monaco è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 30 settembre alle ore 21:00 allo stadio Alphamega Stadium di Kolossi.

Arbitro di Pafos - Bayern Monaco sarà Manfredas Lukjancukas. Al VAR invece ci sarà Guillermo Cuadra Fernández.

Attualmente Pafos si trova 27° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Bayern Monaco si trova 1° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Pafos ha segnato 1 gol e ne ha subiti 5; Bayern Monaco ha segnato 8 gol e ne ha subiti 2.

In casa la Virtus Entella ha fatto 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Bari ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).

La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, l'Avellino e il Bari ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, il Palermo e la Sampdoria ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

La Virtus Entella ha incontrato nell'ultima partita il Bari pareggiando 2-2 mentre Il Bari ha incontrato la Sampdoria pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 2 gol.

Pafos e Bayern Monaco è la prima che si affrontano in campionato.

Pafos-Bayern Monaco ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questa sarà la 50ª partita tra squadre cipriote e tedesche in una delle principali competizioni europee e solo in un'occasione la formazione cipriota ha vinto l'incontro (8 pareggi e 40 sconfitte): APOEL Nicosia 2-1 Berliner FC Dynamo nel primo turno della Coppa dei Campioni dell'ottobre 1980.

Il Bayern Monaco ha vinto tutte e sei le precedenti partite contro squadre cipriote in competizioni europee, segnando 31 gol e subendone solo due. L'ultima vittoria, tuttavia, risale all'ottobre 1990, quando si è imposto per 4-0 sull'APOEL Nicosia in Coppa dei Campioni.

Il Bayern Monaco ha vinto 14 delle ultime 15 partite in cui ha affrontato per la prima volta una squadra in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (1N); l'ultima formazione che è riuscita a battere il Bayern nel suo primo incontro è stata il BATE Borisov nell'ottobre 2012 (3-1).

Il Bayern Monaco ha perso tre delle quattro trasferte nella prima fase della UEFA Champions League nella scorsa stagione (1V), contro Aston Villa, Barcellona e Feyenoord. Prima dell'annata 2024/25, era rimasto imbattuto per 20 partite esterne consecutive nella fase a gironi/campionato della competizione (18V, 2N).

Il Pafos ha pareggiato 0-0 in casa dell'Olympiakos alla prima giornata, nonostante abbia giocato per oltre un'ora di partita in 10 uomini (Bruno Felipe espulso al 25'). I ciprioti hanno avuto una media di possesso palla del 27% dal 26' minuto in avanti, ma hanno subito solo tre tiri in porta in quel lasso di tempo (su un totale di 18 concessi nell'intera partita).

Tra le squadre che hanno partecipato alle ultime due edizioni di Champions League, il Bayern Monaco ha la media PPDA (rapporto tra i passaggi degli avversari permessi fuori dalla propria trequarti difensiva e il numero di azioni difensive fuori dalla trequarti difensiva) più bassa di tutte le squadre della competizione (8.6). Allo stesso tempo però, ha anche registrato il record di palloni persi dall'inizio della precedente edizione (185).

Il Pafos è stata l'unica squadra a non aver registrato nemmeno una sequenza su azione composta da almeno 10 passaggi nella prima giornata di questa Champions League, mentre solo le sequenze del Newcastle (5.22 secondi) sono state più brevi di quelle della formazione cipriota (5.27 secondi) nel turno di apertura della competizione.

Mentre il Pafos ha registrato la più bassa percentuale di passaggi riusciti nella prima giornata di questa Champions League (66.9%), il Bayern Monaco (90.3%) è stata una delle tre squadre ad aver completato almeno il 90% dei propri passaggi, insieme al Manchester City (92.3%) e al PSG (91.6%).

Dopo la doppietta contro il Chelsea nella prima giornata, Harry Kane del Bayern Monaco è ora il giocatore inglese con il maggior numero partecipazioni attive in UEFA Champions League (53 – 42 gol e 11 assist); superato David Beckham (52 – 16G, 36A).

Il centrocampista del Bayern Monaco Joshua Kimmich (226) è il giocatore che ha effettuato più line breaking passes (passaggi che hanno tagliato almeno due linee di pressione avversaria) in Champions League dall'inizio della scorsa stagione; solo due giocatori hanno invece effettuato più passaggi che hanno rotto la linea difensiva avversaria rispetto al tedesco (24) in questo periodo, uno dei quali è il suo compagno di squadra Michael Olise (27), insieme a Ousmane Dembélé (32).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: