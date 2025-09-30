Incontro terminato, Pafos 1, Bayern Monaco 5.
Incontro terminato, Pafos 1, Bayern Monaco 5.
Secondo tempo terminato, Pafos 1, Bayern Monaco 5.22:48
Nicolas Jackson (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:48
Fallo di Landry Dimata (Pafos).22:48
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:47
Tentativo fallito. Lennart Karl (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da centro area di poco alto. Assist di Raphaël Guerreiro.22:47
Tiro parato. Nicolas Jackson (Bayern Monaco) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Raphaël Guerreiro con passaggio filtrante.22:45
Tiro parato. Serge Gnabry (Bayern Monaco) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Raphaël Guerreiro.22:45
Tentativo fallito. Lennart Karl (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Joshua Kimmich.22:43
Tentativo fallito. Nicolas Jackson (Bayern Monaco) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Tom Bischof.22:41
Sostituzione, Bayern Monaco. Tom Bischof sostituisce Konrad Laimer.22:38
Tentativo fallito. Domingos Quina (Pafos) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Mislav Orsic in seguito a un contropiede.22:37
Fallo di Jonathan Tah (Bayern Monaco).22:35
Landry Dimata (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Sostituzione, Pafos. Ken Sema sostituisce Kostas Pileas.22:33
Gara riprende.22:33
Gara momentaneamente sospesa, Derrick Luckassen (Pafos) per infortunio.22:32
Tentativo fallito. Lennart Karl (Bayern Monaco) un tiro di sinistro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Sacha Boey.22:31
Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Bruno Langa (Pafos).22:28
Sostituzione, Bayern Monaco. Lennart Karl sostituisce Michael Olise.22:27
Sostituzione, Bayern Monaco. Jonathan Tah sostituisce Dayot Upamecano.22:27
Gol! Pafos 1, Bayern Monaco 5. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra sotto la traversa in alto a sinistra.22:23
Tiro parato. Nicolas Jackson (Bayern Monaco) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Raphaël Guerreiro con passaggio filtrante.22:23
Tentativo fallito. Raphaël Guerreiro (Bayern Monaco) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola tira alto da calcio d'angolo.22:22
Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Derrick Luckassen (Pafos).22:21
Sostituzione, Pafos. Domingos Quina sostituisce Vlad Dragomir.22:21
Fallo di mano di Landry Dimata (Pafos).22:20
Sostituzione, Bayern Monaco. Sacha Boey sostituisce Harry Kane.22:19
Tiro parato. Harry Kane (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla destra parato sotto la traversa.22:18
Fallo di Harry Kane (Bayern Monaco).22:16
Pêpê Rodrigues (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Sostituzione, Pafos. Bruno Langa sostituisce David Luiz.22:14
Sostituzione, Pafos. Mons Bassouamina sostituisce Anderson Silva.22:14
Sostituzione, Pafos. Landry Dimata sostituisce Jajá.22:13
Tentativo fallito. Joshua Kimmich (Bayern Monaco) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra.22:13
Tiro parato. Aleksandar Pavlovic (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Michael Olise.22:13
Fallo di Aleksandar Pavlovic (Bayern Monaco).22:11
Jajá (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Tiro parato. Nicolas Jackson (Bayern Monaco) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Harry Kane.22:11
Tiro respinto. Harry Kane (Bayern Monaco) un tiro di destro da centro area. Assist di Joshua Kimmich.22:11
Joshua Kimmich (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Fallo di Mislav Orsic (Pafos).22:10
Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Kostas Pileas (Pafos).22:10
Tentativo fallito. Anderson Silva (Pafos) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Vlad Dragomir.22:05
Fallo di Serge Gnabry (Bayern Monaco).22:03
Kostas Pileas (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03
Tiro parato. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Serge Gnabry.22:03
Tiro respinto. David Goldar (Pafos) un colpo di testa da centro area. Assist di Mislav Orsic con cross.22:03
Calcio d'angolo,Pafos. Calcio d'angolo causato da Joshua Kimmich (Bayern Monaco).22:03
Calcio d'angolo,Pafos. Calcio d'angolo causato da Min-Jae Kim (Bayern Monaco).22:02
Mislav Orsic (Pafos) e' ammonito.22:01
Mislav Orsic (Pafos) cade ma ha simulato.22:00
Inizia il Secondo tempo Pafos 1, Bayern Monaco 4.22:00
Sostituzione, Bayern Monaco. Serge Gnabry sostituisce Luis Díaz.21:59
Primo tempo terminato, Pafos 1, Bayern Monaco 4.21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.21:45
Gol! Pafos 1, Bayern Monaco 4. Mislav Orsic (Pafos) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra.21:44
Fallo di Raphaël Guerreiro (Bayern Monaco).21:43
Jajá (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43
Tiro parato. Luis Díaz (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Harry Kane con passaggio filtrante.21:43
Michael Olise (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42
Fallo di Kostas Pileas (Pafos).21:42
Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Kostas Pileas (Pafos).21:38
Harry Kane (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Fallo di David Goldar (Pafos).21:37
Fallo di Nicolas Jackson (Bayern Monaco).21:35
David Luiz (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Gol! Pafos 0, Bayern Monaco 4. Harry Kane (Bayern Monaco) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:34
Tiro parato. Jajá (Pafos) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:33
Tiro respinto. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Harry Kane.21:33
Gol! Pafos 0, Bayern Monaco 3. Nicolas Jackson (Bayern Monaco) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Michael Olise.21:30
Tiro parato. Nicolas Jackson (Bayern Monaco) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Harry Kane.21:30
Fallo di Aleksandar Pavlovic (Bayern Monaco).21:26
Neofytos Michael (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Derrick Luckassen (Pafos).21:25
Gara riprende.21:24
Gara momentaneamente sospesa, Derrick Luckassen (Pafos) per infortunio.21:23
Fallo di mano di Michael Olise (Bayern Monaco).21:22
Gol! Pafos 0, Bayern Monaco 2. Raphaël Guerreiro (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Nicolas Jackson.21:20
Fallo di mano di Ivan Sunjic (Pafos).21:19
Fallo di Min-Jae Kim (Bayern Monaco).21:17
Jajá (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Gol! Pafos 0, Bayern Monaco 1. Harry Kane (Bayern Monaco) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Michael Olise in seguito a un calcio da fermo.21:15
Joshua Kimmich (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:13
Fallo di Kostas Pileas (Pafos).21:13
Tiro respinto. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Joshua Kimmich.21:13
Nicolas Jackson (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Fallo di Mislav Orsic (Pafos).21:09
Harry Kane (Bayern Monaco) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da centro area. Assist di Michael Olise con cross da calcio d'angolo.21:08
Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da David Luiz (Pafos).21:07
Tiro respinto. Luis Díaz (Bayern Monaco) un tiro di destro da fuori area. Assist di Aleksandar Pavlovic.21:07
Tiro parato. Luis Díaz (Bayern Monaco) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Raphaël Guerreiro.21:06
Tentativo fallito. Pêpê Rodrigues (Pafos) un tiro di destro da fuori area tira alto.21:04
Luis Díaz (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:02
Fallo di Derrick Luckassen (Pafos).21:02
Luis Díaz (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:00
Fallo di Derrick Luckassen (Pafos).21:00
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51
Dove si gioca la partita:
Stadio: Alphamega Stadium
Città: Kolossi
Capienza: 10700 spettatori19:51
Pafos - Bayern Monaco è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 30 settembre alle ore 21:00 allo stadio Alphamega Stadium di Kolossi.
Arbitro di Pafos - Bayern Monaco sarà Manfredas Lukjancukas. Al VAR invece ci sarà Guillermo Cuadra Fernández.
Attualmente Pafos si trova 27° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Bayern Monaco si trova 1° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Pafos ha segnato 1 gol e ne ha subiti 5; Bayern Monaco ha segnato 8 gol e ne ha subiti 2.
Pafos e Bayern Monaco è la prima che si affrontano in campionato.
Pafos-Bayern Monaco ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Pafos
|Bayern Monaco
|Partite giocate
|1
|1
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|0
|0
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|0
|3
|Gol totali subiti
|0
|1
|Media gol subiti per partita
|0.0
|1.0
|Percentuale possesso palla
|30.6
|55.7
|Numero totale di passaggi
|251
|556
|Numero totale di passaggi riusciti
|168
|502
|Tiri nello specchio della porta
|1
|5
|Percentuale di tiri in porta
|16.7
|41.7
|Numero totale di cross
|1
|12
|Numero medio di cross riusciti
|1
|2
|Duelli per partita vinti
|42
|34
|Duelli per partita persi
|51
|37
|Corner subiti
|9
|2
|Corner guadagnati
|0
|6
|Numero di punizioni a favore
|14
|6
|Numero di punizioni concesse
|14
|12
|Tackle totali
|18
|13
|Percentuale di successo nei tackle
|77.8
|69.2
|Fuorigiochi totali
|1
|4
|Numero totale di cartellini gialli
|1
|3
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0

