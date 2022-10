LIVE LIVERPOOL - RANGERS 0-0 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Liverpool - Rangers? La gara tra Liverpool e Rangers si giocherà martedì 4 ottobre 2022 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Liverpool - Rangers? L'arbitro del match sarà Clément Turpin Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Liverpool - Rangers sarà Jerome Brisard Dove si gioca Liverpool - Rangers? La partita si gioca a Liverpool In che stadio si gioca Liverpool - Rangers? Stadio Anfield Chi trasmette la partita Liverpool - Rangers? La partita tra Liverpool e Rangers verrà trasmessa da Sky, Mediaset Infinity e Sky Sport Calcio Qual'è il risultato di Liverpool - Rangers? Al 0° minuto del primo tempo il risultato di Liverpool - Rangers è 0-0

PREPARTITA

Liverpool - Rangers è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 4 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Anfield di Liverpool.

Arbitro di Liverpool - Rangers sarà Clément Turpin coadiuvato da Nicolas Danos e Cyril Gringore. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard.

Liverpool-Rangers ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo è il primo incontro europeo in assoluto tra Liverpool e Rangers in qualsiasi competizione.

Considerando tutte le competizioni europee, i Rangers hanno vinto solo una delle sette trasferte in Inghilterra (2N, 4P), battendo il Leeds United 2-1 nelle qualificazioni alla Champions League nel novembre 1992, con i gol di Mark Hateley e Ally McCoist.

L'ultimo incontro del Liverpool con squadre scozzesi in Coppa dei Campioni risale al 1980/81, quando vinse con un 5-0 complessivo contro l'Aberdeen di Alex Ferguson (1-0 in trasferta, 4-0 in casa). I Reds hanno vinto la competizione in quell’edizione.

C'è stato solo un caso in cui una squadra scozzese ha vinto in trasferta contro un’inglese in Coppa dei Campioni o Champions League in sette incontri (2N, 4P), con il Celtic che ha vinto 1-0 in casa del Leeds United nell’andata della semifinale del 1969/70.

Il Liverpool ha vinto 13 delle ultime 15 partite casalinghe nella fase a gironi di Champions League (1N, 1P), segnando 36 gol in queste 13 vittorie. L’unica sconfitta in questa serie è stata contro l'Atalanta nel novembre 2020.

La sconfitta per 0-4 dei Rangers contro l'Ajax al primo turno è stata la sua più ampia in una trasferta di Champions League. La squadra scozzese (1) ha infatti effettuato otto tiri nello specchio in meno rispetto agli avversari (9), registrando inoltre solo quattro tocchi nell'area avversaria, rispetto ai 43 dell'Ajax.

La distanza media di partenza delle sequenze di gioco del Liverpool in questa Champions League è stata più alta rispetto a qualsiasi altra squadra, con la formazione di Jürgen Klopp che ha recuperato palla in media a 50.2 metri dalla propria porta.

I Rangers stanno ancora cercando il loro primo gol in questa Champions League, non hanno mai mancato la rete in tutte le prime tre partite in una singola edizione. Solo il Viktoria Plzeň (2) e il Siviglia (3) hanno effettuato meno tiri nello specchio dei Rangers (4) finora nella competizione.

Kostas Tsimikas ha fornito tre assist nelle sue ultime due partite interne di Champions League con il Liverpool (due v Benfica ad aprile, uno v Ajax). L'unico giocatore ad aver servito assist in tre presenze casalinghe consecutive con i Reds nella competizione è stato Trent Alexander-Arnold (aprile/ottobre 2019).

Mohamed Salah ha collezionato la sua 58ª presenza in Champions League con il Liverpool nella vittoria per 2-1 sull'Ajax, raggiungendo John Arne Riise come terzo più presente con i Reds nella competizione - solo Jamie Carragher (80) e Steven Gerrard (73) sopra di lui. Salah ha segnato 34 gol per il Liverpool in Champions, solo due in meno dal record per un singolo giocatore con un club inglese (36 - Didier Drogba per il Chelsea e Sergio Agüero per il Man City).

Dove vedere Liverpool-Rangers di Champions League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Liverpool-Rangers si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 4 ottobre.

Liverpool-Rangers è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2022/2023. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Liverpool - Rangers tra Sky o Mediaset.

Il calendario completo di Champions League