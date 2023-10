Gol! Atletico Madrid 1, Feyenoord 2. Dávid Hancko (Feyenoord) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a sinistra in seguito a un calcio da fermo. Guarda la scheda del giocatore Dávid Hancko 19:19

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Atletico madrid - Feyenoord? La gara tra Atletico madrid e Feyenoord si giocherà mercoledì 4 ottobre 2023 alle ore 18:45 Chi è l'arbitro di Atletico madrid - Feyenoord? L'arbitro del match sarà François Letexier Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Atletico madrid - Feyenoord sarà Massimiliano Irrati Dove si gioca Atletico madrid - Feyenoord? La partita si gioca a Madrid In che stadio si gioca Atletico madrid - Feyenoord? Stadio Cívitas Metropolitano Chi trasmette la partita Atletico madrid - Feyenoord? La partita tra Atletico madrid e Feyenoord verrà trasmessa da Sky, Mediaset Infinity e Sky Sport 1 Qual è il risultato di Atletico Madrid - Feyenoord? Al 41° minuto del primo tempo il risultato di Atletico Madrid - Feyenoord è 1-2

PREPARTITA

Atletico Madrid - Feyenoord è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 4 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Cívitas Metropolitano di Madrid.

Arbitro di Atletico Madrid - Feyenoord sarà François Letexier coadiuvato da Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni. Al VAR invece ci sarà Massimiliano Irrati.

Atletico Madrid-Feyenoord ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Atlético Madrid è imbattuto nelle ultime sei sfide contro squadre olandesi nelle coppe europee (4V, 2N), tutte registrate contro il PSV in Champions League tra il 2008 e il 2016. Questa sarà la prima sfida ufficiale contro il Feyenoord.

Il Feyenoord ha vinto solo due delle otto trasferte contro squadre spagnole in tutte le competizioni (1N, 5P); entrambe le vittorie sono arrivate in Coppa UEFA contro l'Espanyol nel novembre 1976 e nell'ottobre 1996.

L'Atlético Madrid non ha trovato il successo nelle ultime sei partite di Champions League (3N, 3P), la serie più lunga nella competizione per gli spagnoli dalle nove gare collezionate tra dicembre 2008 e dicembre 2009.

Il Feyenoord ha vinto le ultime due partite di Champions League, tante vittorie tante quante ottenute nelle 20 precedenti (6N, 12P). L'ultima volta che ha ottenuto una serie più lunga di vittorie consecutive nella competizione risale alla Coppa dei Campioni 1971/72 (cinque).

L'Atlético Madrid ha vinto solo una delle ultime 11 partite casalinghe in Champions League (3N, 7P), battendo il Porto nella fase a gironi la scorsa stagione (2-1). Prima di questa serie aveva trovato il successo in nove delle 11 precendenti partite casalinghe nella competizione (due pareggi).

Il Feyenoord potrebbe iniziare un’edizione di Champions League con due vittorie consecutive per la prima volta nella sua storia. Tuttavia, ha perso sette delle ultime otto trasferte nella competizione, comprese le ultime cinque in ordine di tempo.

L'allenatore dell'Atlético Madrid Diego Simeone collezionerà la sua 97ª partita da allenatore in Champions League: è la somma delle panchine del secondo e del terzo allenatore argentino nella competizione messi insieme (Héctor Cúper, 52 e Mauricio Pochettino, 45). Tutte le panchine di Simeone sono arrivate alla guida dell'Atlético: solo Sir Alex Ferguson (190 con il Manchester United) e Arsène Wenger (177 con l'Arsenal) hanno collezionato più partite alla guida di un singolo club.

L'Atlético Madrid ha registrato solo otto azioni difensive a metà e nell'ultimo terzo del campo nella prima giornata, il minor numero di qualsiasi altra squadra; Il Feyenoord è secondo tra tutte le squadre (38), dopo il Red Bull Salisburgo (41).

Antoine Griezmann dell'Atlético Madrid è stato direttamente coinvolto in 26 gol in 32 partite casalinghe per il club spagnolo in Champions League, mettendo a referto 19 reti e fornendo sette assist. Nessun altro giocatore ha segnato più di cinque gol in casa nella competizione per l’Atletico.

Calvin Stengs e Alireza Jahanbakhsh hanno segnato entrambi all'esordio in Champions League nella vittoria per 2-0 del Feyenoord sul Celtic del primo turno. Solo due giocatori hanno segnato in entrambe le prime due presenze con la squadra olandese nella competizione: Jean-Paul van Gastel nel 1997 e Johan Elmander nel 2001.

Dove vedere Atletico Madrid-Feyenoord di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Atletico Madrid-Feyenoord si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 4 ottobre.

Atletico Madrid-Feyenoord è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

