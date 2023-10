PREPARTITA

FC Porto - Barcellona è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 4 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Estádio do Dragão di Porto.

Arbitro di FC Porto - Barcellona sarà Anthony Taylor coadiuvato da Gary Beswick e Adam Nunn. Al VAR invece ci sarà Stuart Attwell.

FC Porto-Barcellona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo aver vinto tre dei primi quattro incontri contro il Barcellona in tutte le competizioni tra il 1972 e il 1985 (1P), il Porto ha perso gli ultimi quattro incroci, ​​inclusi i tre in Champions League.

Questo è il primo confronto in Champions League tra Porto e Barcellona dalla stagione 1999/00, con i blaugrana che vinsero 4-2 in casa e 2-0 in trasferta nella seconda fase a gironi; ed è il primo tra le due squadre dopo la vittoria per 2-0 del Barcellona nella Supercoppa del 2011.

Delle sei diverse squadre spagnole che il Porto ha affrontato in Champions League, il Barcellona è l'unica che deve ancora battere nella competizione (tre sconfitte in tre incontri).

L'ultima trasferta del Barcellona contro una squadra portoghese in Champions League si è conclusa con una sconfitta per 3-0 in casa del Benfica, nel settembre 2021 sotto la guida di Ronald Koeman. In precedenza, il Barcellona era rimasto imbattuto nelle prime cinque trasferte contro avversarie lusitane nella competizione, con allenatori sempre diversi (4V, 1N con Louis van Gaal, Frank Rijkaard, Pep Guardiola, Tito Vilanova ed Ernesto Valverde).

Il Porto potrebbe vincere le prime due partite di una stagione di Champions League per la prima volta dal 2012/2013, con Vítor Pereira in panchina. Allo stesso tempo però, ha perso la prima partita casalinga nella fase a gironi in ciascuna delle ultime due edizioni: 5-1 contro il Liverpool nel 2021/22 e 4-0 contro il Brugge nel 2022/23.

Il Barcellona ha perso quattro delle ultime sei trasferte della fase a gironi di Champions League (due vittorie), tante sconfitte quante nelle precedenti 43 (26V, 13N, 4P). I blaugrana hanno perso la prima trasferta in entrambe le ultime due stagioni della competizione (0-3 contro il Benfica nel 2021/22, 0-2 contro il Bayern Monaco nel 2022/23).

Il Barcellona ha registrato 33 sequenze su azione composte da almeno 10 passaggi nella prima giornata contro il Royal Antwerp, più di qualsiasi altra squadra nella competizione appena iniziata; 15 di queste hanno portato a un tiro o un tocco nell'area di rigore avversaria, altro primato in questo torneo.

Pepe ha effettuato 104 passaggi contro lo Shakhtar Donetsk nel primo turno di questa Champions League (98 riusciti) ed è solo la terza volta che un giocatore del Porto nella storia (dal 2003 al 2004) ne tenta più di 100 in una singola partita del torneo; prima di lui sempre Pepe, contro i Rangers nel novembre 2005 (106) e João Moutinho, contro la Dinamo Zagabria nel novembre 2012 (123). A 40 anni è inoltre il giocatore più anziano ad averne registrati più di 100 in un match della competizione.

Galeno è stato direttamente coinvolto in tutti e tre i gol del Porto contro lo Shakhtar Donetsk nel primo turno di questa Champions League (due reti e un assist), eguagliando il totale delle partecipazioni della sua prima stagione in Champions League (tre nel 2022/23).

João Félix ha segnato una doppietta alla sua prima presenza in Champions League con il Barcellona (nel primo turno contro l'Anversa) e potrebbe diventare il quarto giocatore a segnare nelle prime due partite con il Barcellona nella competizione dopo Luis Enrique (1997), Deco (2004) e David Villa (2010).

Dove vedere FC Porto-Barcellona di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

FC Porto-Barcellona si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 4 ottobre.

FC Porto-Barcellona è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League