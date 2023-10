DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Lipsia - Manchester city? La gara tra Lipsia e Manchester city si giocherà mercoledì 4 ottobre 2023 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Lipsia - Manchester city? L'arbitro del match sarà Artur Manuel Soares Dias Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Lipsia - Manchester city sarà Tiago Martins Dove si gioca Lipsia - Manchester city? La partita si gioca a Leipzig In che stadio si gioca Lipsia - Manchester city? Stadio Red Bull Arena Chi trasmette la partita Lipsia - Manchester city? La partita tra Lipsia e Manchester city verrà trasmessa da Sky, Sky Sport Arena e Mediaset Infinity Qual è il risultato di Lipsia - Manchester City? Al 31° minuto del primo tempo il risultato di Lipsia - Manchester City è 0-1

PREPARTITA

Lipsia - Manchester City è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 4 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Red Bull Arena di Leipzig.

Arbitro di Lipsia - Manchester City sarà Artur Manuel Soares Dias coadiuvato da Paulo Soares e Pedro Ricardo Ferreira Ribeiro. Al VAR invece ci sarà Tiago Martins.

Lipsia-Manchester City ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questa è la terza stagione consecutiva che il Lipsia affronta il Manchester City in Champions League: la squadra tedesca è rimasta imbattuta in entrambe le partite casalinghe finora (2-1 nel 2021/22, 1-1 la scorsa stagione).

Il Manchester City ha perso solo una delle ultime 21 partite di Champions League contro squadre tedesche (16V, 4N), anche se la sconfitta è arrivata proprio in casa del Lipsia nel dicembre 2021.

Il Lipsia ha affrontato i campioni in carica del Real Madrid nella fase a gironi della Champions League nella scorsa stagione, vincendo 3-2 in casa e perdendo 2-0 in trasferta. L'unica squadra ad aver battuto i detentori del titolo in due stagioni consecutive è stato l'Atlético de Madrid, che ha battuto il Barcellona nel 2015/16 e il Real Madrid nel 2016/17.

Il Manchester City ha stabilito un nuovo record di tiri da dentro l'area da quando Opta colleziona questo tipo di dato (dal 2003/04 in poi) in una partita di Champions League nella vittoria per 3-1 sulla Stella Rossa (28) della prima giornata, mentre gli 82 tocchi in area avversaria collezionati dai Citizens in quel match sono un primato da quelli registrati dal Bayern Monaco contro il Viktoria Plzen nell'ottobre 2013 (83).

Il Lipsia ha perso solo una delle ultime sette partite di Champions League (5V, 1N), anche se la sconfitta risale a marzo: 7-0 contro il Manchester City. La squadra tedesca non ha mai vinto entrambe le prime due partite giocate in una fase a gironi di Champions.

Il Manchester City ha perso solo due delle ultime 30 partite della fase a gironi di UEFA Champions League (22V, 6N), una delle quali contro il Lipsia nel dicembre 2021. Tre delle ultime sette trasferte del girone si sono concluse senza reti, senza che avesse mai pareggiato 0-0 in una delle precedenti 29 trasferte.

L'allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha affrontato Marco Rose in quattro occasioni precedenti, tutte in Champions League e tutte nelle ultime quattro stagioni. Guardiola è imbattuto contro l'attuale allenatore del Lipsia, vincendo tre delle quattro partite (un pareggio), con la sua squadra che ha mantenuto la porta inviolata in tutte e tre le vittorie.

Julián Álvarez ha tentato otto tiri e creato sette occasioni per i compagni contro la Stella Rossa, diventando il terzo giocatore (da quando Opta raccoglie questo dato, dal 2003/04 in poi) a raggiungere almeno sette sia tiri che occasioni create in una singola partita di Champions League, dopo Karim Benzema (contro Shakhtar Donetsk nel 2022) e Arjen Robben (contro il Chelsea nel 2012).

Dopo non aver segnato in nessuno dei suoi 19 tiri (otto in porta) con la maglia del Salisburgo in 12 presenze in Champions League, Benjamin Sesko ha segnato al suo primo tiro nello specchio al suo debutto con il Lipsia nella competizione nel 3-1 sullo Young Boys. Potrebbe diventare il terzo sloveno a segnare in due presenze consecutive nella competizione, dopo Zlatko Zahovic (1998/1999) e Josip Ilicic (2020).

Erling Haaland ha segnato 11 gol in sole sei presenze contro il Lipsia in tutte le competizioni, tra cui cinque gol nella vittoria per 7-0 del Manchester City in Champions League la scorsa stagione. Finora ha segnato più gol contro il Lipsia che contro qualsiasi altro avversario nella sua carriera da professionista.

Dove vedere Lipsia-Manchester City di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Lipsia-Manchester City si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 4 ottobre.

Lipsia-Manchester City è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024.

