PREPARTITA

Newcastle United - Paris Saint-Germain è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 4 ottobre alle ore 21:00 allo stadio St. James' Park di Newcastle.

Arbitro di Newcastle United - Paris Saint-Germain sarà István Kovács coadiuvato da Vasile Marinescu e Ovidiu Artene. Al VAR invece ci sarà Marco Fritz.

Newcastle United-Paris Saint-Germain ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Newcastle ha vinto solo tre degli ultimi 13 confronti con squadre francesi in tutte le competizioni (4N, 6P) e questa sarà la prima occasione in cui sfiderà il Paris Saint-Germain.

Il Paris Saint-Germain ha perso cinque delle ultime sette partite contro squadre inglesi in Champions League, con le uniche due eccezioni rappresentate dalla vittoria esterna per 3-1 contro il Manchester United (dicembre 2020) e dal successo casalingo per 2-0 contro il Manchester City (settembre 2021).

Il pareggio per 0-0 contro il Milan nel primo turno è solo il terzo clean sheet ottenuto dal Newcastle in 19 incontri di Champions League. La squadra inglese non ha mai collezionato due clean sheet di fila nella competizione.

Il Newcastle ha una percentuale di vittorie del 56% nelle partite casalinghe di UEFA Champions League (5V, 4P), rispetto al solo 20% fuori casa (2V, 3N, 5P).

Il Paris Saint-Germain ha vinto la seconda partita nella fase a girone in ognuna delle ultime 10 partecipazioni alla UEFA Champions League, realizzando in totale 29 reti e subendone solo cinque. Tuttavia, tre delle ultime quattro sconfitte in questa fase del torneo sono arrivate contro squadre di Premier League (Liverpool, Manchester United e Manchester City).

Il valore di Expected Goals del Newcastle nell’incontro contro il Milan nella prima giornata è stato solo di 0.28 - il secondo valore più basso fatto registrare da una squadra nella prima gara della UEFA Champions League 2023/24. Infatti, la formazione allenata da Eddie Howe ha calciato solo una volta nello specchio della porta in quella sfida, al 95° minuto con Sean Longstaff.

L’attuale allenatore del PSG Luis Enrique è stato il primo giocatore a segnare un gol in UEFA Champions League contro il Newcastle, con la maglia del Barcellona nella sconfitta per 3-2 rimediata al St James’ Park nel settembre 1997. Il tecnico ha vinto 15 dei 19 incontri da allenatore nella fase a gironi (2N, 2P), anche se una delle sconfitte è stata proprio in una gara giocata in Inghilterra, contro il Manchester City nel novembre 2016, quando era alla guida del Barcellona (1-3).

Solo Rade Krunic del Milan e Julián Álvarez del Manchester City (sette ciascuno) hanno creato più occasioni nella prima giornata di questa edizione dell’UEFA Champions rispetto a Ousmane Dembélé del PSG (sei). Dembélé ha percorso palla al piede 90 metri in più di qualsiasi altra ala nel primo match (373m).

Nella scorsa partita, Nick Pope del Newcastle è diventato il quinto portiere inglese a mantenere la porta inviolata nella sua prima presenza in UEFA Champions League, il primo da Fraser Forster nel 2012. Nessun portiere inglese ha mai mantenuto la porta inviolata nelle prime due gare giocate nella competizione.

Kylian Mbappé del PSG ha segnato un gol contro il Manchester City all'Etihad Stadium, contro il Manchester United all'Old Trafford e contro il Liverpool ad Anfield in UEFA Champions League. Il francese potrebbe diventare il quarto giocatore a segnare un gol in trasferta in quattro diversi stadi inglesi nella competizione, dopo Cristiano Ronaldo (cinque), Lionel Messi (quattro) e Robert Lewandowski (quattro).

Dove vedere Newcastle United-Paris Saint-Germain di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Newcastle United-Paris Saint-Germain si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 4 ottobre.

Newcastle United-Paris Saint-Germain è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

