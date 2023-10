PREPARTITA

Royal Antwerp - Shakhtar Donetsk è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 4 ottobre alle ore 18:45 allo stadio Bosuilstadion di Antwerp.

Arbitro di Royal Antwerp - Shakhtar Donetsk sarà Rade Obrenovic coadiuvato da Jure Praprotnik e Grega Kordez. Al VAR invece ci sarà Nejc Kajtazovic.

Royal Antwerp-Shakhtar Donetsk ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il primo incontro competitivo tra Anversa e Shakhtar Donetsk, nonché il primo incontro in assoluto tra l’Anversa e avversarie ucraine.

Dopo aver perso il primo incontro in assoluto contro una squadra belga (0-1 contro il Club Brugge nel settembre 1995), lo Shakhtar Donetsk è rimasto imbattuto nelle ultime 13 gare contro queste avversarie (8V, 5N), vincendo le ultime sei di fila.

L’Anversa ha vinto solo una delle ultime 10 partite nelle principali competizioni europee (escluse le qualificazioni – 2N, 7P), anche se il successo è arrivato nella più recente in casa, contro l'Olympiakos nella fase a gironi di UEFA Europa League 2021/22. L'ultima volta che la squadra belga ha vinto due partite casalinghe consecutive in un torneo UEFA è stata nel 1993 (contro lo Spartak Mosca in Coppa delle Coppe e contro il Marítimo in Coppa UEFA).

Mark van Bommel, tecnico dell’Anversa, è ancora alla ricerca della prima vittoria in UEFA Champions League (10G: 4N, 6P). Infatti, contro il Barcellona nell’ultima gara, è diventato il sesto allenatore a non trovare il successo in nessuna delle prime 10 partite nella competizione.

Lo Shakhtar Donetsk ha perso l'ultima partita della fase a gironi della scorsa Champions League (4-0 contro il Lipsia) ed è stato battuto dal Porto all'esordio in questa edizione (3-1). L'ultima volta che ha perso le prime due partite in una singola stagione nella competizione è stata nel 2015/16, contro Real Madrid e PSG.

L’Anversa ha perso quella che è stata la sua prima partita in assoluto in UEFA Champions League, 5-0 contro il Barcellona al primo turno; il record del maggior numero di gol subiti nelle prime due partite di una squadra all'esordio nella competizione è nove, stabilito dallo Sporting Braga nel 2010/11 – nella seconda partita la formazione portoghese è stata sconfitta per 0-3 dallo Shakhtar Donetsk (dopo un 0-6 contro l'Arsenal nella prima) .

Dopo la sconfitta contro il Barcellona nella prima giornata, l’Anversa potrebbe diventare il primo club belga a perdere entrambe le prime due partite di UEFA Champions League all'esordio nella competizione (il Great Old il settimo club di questa nazione a partecipare al torneo).

Contro il Porto, a 19 anni e 54 giorni, Kevin Kelsy è diventato il più giovane marcatore di sempre dello Shakhtar Donetsk in UEFA Champions League. Se riuscisse a segnare in questa partita, il teenager eguaglierebbe già Salomón Rondón (2) come miglior marcatore venezuelano nella storia della competizione.

Nessuna squadra ha effettuato meno tiri (3) o tocchi nell'area avversaria (8) nella prima giornata di questa Champions League rispetto all’Anversa, mentre solo l’Union Berlin (0) ha effettuato meno tiri in porta rispetto al club belga (1).

Dopo il gol contro il Porto nella prima giornata, Kevin Kelsy potrebbe diventare il primo giocatore di sempre a segnare in entrambe le sue prime due presenze in UEFA Champions League con lo Shakhtar Donetsk. È stato il sesto a trovare la rete al suo debutto nella competizione con la squadra ucraina, dopo Cristiano Lucarelli, Taras Stepanenko, Maycon, Tetê e Marian Shved.

