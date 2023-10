DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Stella rossa - Young boys? La gara tra Stella rossa e Young boys si giocherà mercoledì 4 ottobre 2023 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Stella rossa - Young boys? L'arbitro del match sarà William Collum Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Stella rossa - Young boys sarà David Coote Dove si gioca Stella rossa - Young boys? La partita si gioca a Belgrade In che stadio si gioca Stella rossa - Young boys? Stadio Rajko Mitic Stadium Chi trasmette la partita Stella rossa - Young boys? La partita tra Stella rossa e Young boys verrà trasmessa da Sky e Mediaset Infinity Qual è il risultato di Stella Rossa - Young Boys? Al 34° minuto del primo tempo il risultato di Stella Rossa - Young Boys è 0-0

PREPARTITA

Stella Rossa - Young Boys è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 4 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Rajko Mitic Stadium di Belgrade.

Arbitro di Stella Rossa - Young Boys sarà William Collum coadiuvato da Francis Connor e David McGeachie. Al VAR invece ci sarà David Coote.

Stella Rossa-Young Boys ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Stella Rossa non ha mai perso nei quattro precedenti contro lo Young Boys (1V, 3N), tutti nelle qualificazioni alla UEFA Champions League tra il 2004 e il 2019.

Questa è la prima partita di UEFA Champions League tra una squadra serba e una svizzera. L'ultimo incontro tra queste due nazioni nella vecchia Coppa dei Campioni risale al primo turno nel 1990/91, con la Stella Rossa che ha superato il Grasshoppers con un risultato di 5-2 in aggregato nel suo percorso che ha portato a vincere il trofeo.

Questa sarà la 100ª partita della Stella Rossa tra Coppa dei Campioni e UEFA Champions League, diventando la prima squadra serba e la 33ª in totale a raggiungere questo traguardo.

La Stella Rossa ha subito la 10ª sconfitta in Champions League nell’ultima gara, contro il Manchester City, al suo 13ª incontro nella competizione. Solo tre squadre hanno ottenuto 10 sconfitte in meno partite: Maccabi Tel Aviv, Malmö FF e SK Rapid Wien che hanno tutte registrato 10 ko nei primi 12 incontri.

Lo Young Boys non ha mai vinto una trasferta di UEFA Champions League in sei precedenti tra le stagioni 2018/19 e 2021/22 (1N, 5P); inoltre, non è mai stato in vantaggio neanche un minuto fuori casa nella competizione.

Nessuna squadra ha effettuato meno tiri nella prima giornata di questa Champions League rispetto alla Stella Rossa (3), che ha segnato con un tiro in porta nel primo tempo contro il Manchester City andando in vantaggio per 1-0 all'intervallo; la formazione serba ha anche subito 37 tiri nell’incontro, il massimo realizzato da una squadra in una partita della fase a gironi dai tempi del CFR Cluj contro lo Sporting Braga nel settembre 2012 (38).

Lo Young Boys non è mai riuscito a mantenere la porta inviolata in UEFA Champions League in 13 incontri, con Anthony Racioppi che è diventato il quarto portiere differente a non riuscire a registrare un clean sheet con questa squadra nella competizione: si tratta del maggior numero di partite giocate da una formazione nella competizione senza riuscire a tenere la porta inviolata.

Il portiere della Stella Rossa Omri Glazer ha effettuato 13 parate contro il Manchester City nella prima giornata, nessun portiere ha mai fatto meglio in una partita di UEFA Champions League (dal 2003/04 in avanti). Ha evitato 1.63 gol secondo il modello xGoT di Opta (3 subiti contro 4.63 xGoT), più di qualsiasi portiere nel corso della prima giornata.

Seppur lo Young Boys non abbia mai vinto fuori casa in Champions League, l'allenatore Raphaël Wicky ha trovato il successo in tre delle sue quattro trasferte nella competizione, tutte con il Basilea nel 2017/18 (1P). Solo quattro allenatori hanno vinto almeno quattro delle prime cinque gare esterne: Claudio Ranieri (5), Manolo Jiménez (4), Luis Enrique (4) e Hans-Dieter Flick (4).

Osman Bukari della Stella Rossa ha segnato al suo esordio in UEFA Champions League nella sconfitta per 3-1 contro il Manchester City nel primo turno; l'unico giocatore ghanese che ha trovato la rete nelle sue prime due presenze nella competizione è Patrick Twumasi, con l'Astana nel 2015/16.

Dove vedere Stella Rossa-Young Boys di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Stella Rossa-Young Boys si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 4 ottobre.

Stella Rossa-Young Boys è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

