Atletico Madrid-Union Saint-Gilloise: 3-1 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Riyadh Air Metropolitano di Madrid
4 Novembre 2025 ore 21:00
Atletico Madrid
3
Union Saint-Gilloise
1
Partita finita
Arbitro: Espen Eskås
  1. 39' 1-0 Julián Alvarez
  2. 72' 2-0 Conor Gallagher
  3. 80' 2-1 Ross Sykes
  4. 90+6' 3-1 Marcos Llorente
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Atletico Madrid 3, Union Saint-Gilloise 1.

  1. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, Atletico Madrid 3, Union Saint-Gilloise 1.22:57

  3. 90'+6'

    Gol! Atletico Madrid 3, Union Saint-Gilloise 1. Marcos Llorente (Atletico Madrid) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra in seguito a un contropiede.22:55

  4. 90'+5'

    Tiro parato. Thiago Almada (Atletico Madrid) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Alexander Sørloth.22:55

  5. 90'+5'

    Tiro parato. Louis Patris (Union Saint-Gilloise) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa. Assist di Ross Sykes con suggerimento di testa.22:54

  6. 90'+3'

    Tentativo fallito. Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Promise David con suggerimento di testa.22:53

  7. 90'+1'

    Tentativo fallito. Alexander Sørloth (Atletico Madrid) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Matteo Ruggeri con cross.22:50

  9. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:50

  10. 89'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Kjell Scherpen (Union Saint-Gilloise).22:49

  11. 89'

    Tiro parato. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:49

  12. 88'

    Sostituzione, Atletico Madrid. Marcos Llorente sostituisce Giuliano Simeone.22:48

  13. 87'

    Jan Oblak (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47

  15. 87'

    Fallo di Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise).22:47

  16. 87'

    Tiro respinto. Mathias Rasmussen (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Kevin Mac Allister.22:46

  17. 85'

    Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Louis Patris sostituisce Anan Khalaili.22:45

  18. 85'

    Pablo Barrios (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:44

  19. 85'

    Fallo di Sofiane Boufal (Union Saint-Gilloise).22:44

  21. 81'

    Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise) e' ammonito per fallo.22:41

  22. 81'

    Alexander Sørloth (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:41

  23. 81'

    Fallo di Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise).22:41

  24. 80'

    Gol! Atletico Madrid 2, Union Saint-Gilloise 1. Ross Sykes (Union Saint-Gilloise) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sofiane Boufal con cross in seguito a un calcio da fermo.22:40

  25. 79'

    Fallo di Matteo Ruggeri (Atletico Madrid).22:39

  27. 79'

    Sofiane Boufal (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:39

  28. 78'

    Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Jan Oblak (Atletico Madrid).22:38

  29. 78'

    Tiro parato. Promise David (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra.22:38

  30. 74'

    Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Mathias Rasmussen sostituisce Kamiel Van de Perre.22:34

  31. 74'

    Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Marc Giger sostituisce Kevin Rodríguez.22:34

  33. 74'

    Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Sofiane Boufal sostituisce Anouar Ait El Hadj.22:34

  34. 72'

    Gol! Atletico Madrid 2, Union Saint-Gilloise 0. Conor Gallagher (Atletico Madrid) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra in seguito a un contropiede.22:32

  35. 72'

    Tiro respinto. Alexander Sørloth (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Conor Gallagher.22:32

  36. 71'

    Fallo di mano di Conor Gallagher (Atletico Madrid).22:31

  37. 70'

    Fallo di Conor Gallagher (Atletico Madrid).22:29

  39. 70'

    Anouar Ait El Hadj (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:29

  40. 69'

    Tentativo fallito. Promise David (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Kevin Mac Allister con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.22:29

  41. 68'

    Nahuel Molina (Atletico Madrid) e' ammonito per fallo.22:28

  42. 68'

    Fallo di Nahuel Molina (Atletico Madrid).22:28

  43. 68'

    Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:28

  45. 68'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Anan Khalaili (Union Saint-Gilloise).22:27

  46. 66'

    Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise) e' ammonito per fallo.22:26

  47. 66'

    Conor Gallagher (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:26

  48. 66'

    Fallo di Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise).22:26

  49. 65'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Ross Sykes (Union Saint-Gilloise).22:24

  51. 64'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Christian Burgess (Union Saint-Gilloise).22:23

  52. 62'

    Sostituzione, Atletico Madrid. Conor Gallagher sostituisce Álex Baena.22:22

  53. 62'

    Sostituzione, Atletico Madrid. Thiago Almada sostituisce Koke.22:22

  54. 62'

    Sostituzione, Atletico Madrid. Alexander Sørloth sostituisce Antoine Griezmann.22:22

  55. 60'

    Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Promise David sostituisce Rob Schoofs.22:20

  57. 60'

    Álex Baena (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20

  58. 60'

    Fallo di Rob Schoofs (Union Saint-Gilloise).22:20

  59. 58'

    Fallo di Matteo Ruggeri (Atletico Madrid).22:18

  60. 58'

    Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18

  61. 57'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Ross Sykes (Union Saint-Gilloise).22:17

  63. 55'

    Tentativo fallito. José María Giménez (Atletico Madrid) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Álex Baena con cross da calcio d'angolo.22:15

  64. 55'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Ross Sykes (Union Saint-Gilloise).22:15

  65. 53'

    Tiro respinto. Antoine Griezmann (Atletico Madrid) un colpo di testa da centro area. Assist di Álex Baena con cross.22:13

  66. 53'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise).22:13

  67. 53'

    Tiro respinto. Matteo Ruggeri (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da fuori area.22:12

  69. 52'

    Pablo Barrios (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:12

  70. 52'

    Fallo di Ross Sykes (Union Saint-Gilloise).22:12

  71. 51'

    Jan Oblak (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  72. 51'

    Fallo di Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise).22:11

  73. 51'

    Fallo di Álex Baena (Atletico Madrid).22:11

  75. 51'

    Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  76. 50'

    Tentativo fallito. Giuliano Simeone (Atletico Madrid) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Dávid Hancko.22:10

  77. 49'

    Tentativo fallito. Dávid Hancko (Atletico Madrid) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Antoine Griezmann con cross da calcio d'angolo.22:09

  78. 48'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise).22:08

  79. Inizia il Secondo tempo Atletico Madrid 1, Union Saint-Gilloise 0.22:05

  81. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Atletico Madrid 1, Union Saint-Gilloise 0.21:49

  82. 45'+3'

    Decisione VAR: no gol Atletico Madrid 1-0 Union Saint-Gilloise.21:48

  83. 45'+2'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Antoine Griezmann (Atletico Madrid) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:47

  84. 45'+2'

    Fuorigioco. Pablo Barrios(Atletico Madrid) prova il lancio lungo, ma Álex Baena e' colto in fuorigioco.21:47

  85. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:45

  87. 45'

    Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise) e' ammonito per fallo.21:45

  88. 45'

    Giuliano Simeone (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:45

  89. 45'

    Fallo di Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise).21:45

  90. 42'

    Giuliano Simeone (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:42

  91. 42'

    Fallo di Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise).21:42

  93. 39'

    Gol! Atletico Madrid 1, Union Saint-Gilloise 0. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Giuliano Simeone in seguito a un contropiede.21:39

  94. 37'

    Dávid Hancko (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37

  95. 37'

    Fallo di Christian Burgess (Union Saint-Gilloise).21:37

  96. 36'

    Fallo di Antoine Griezmann (Atletico Madrid).21:36

  97. 36'

    Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:36

  99. 35'

    Fuorigioco. Adem Zorgane(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Anouar Ait El Hadj e' colto in fuorigioco.21:35

  100. 34'

    Fallo di Nahuel Molina (Atletico Madrid).21:34

  101. 34'

    Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34

  102. 32'

    Tentativo fallito. José María Giménez (Atletico Madrid) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.21:32

  103. 31'

    Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Anan Khalaili (Union Saint-Gilloise).21:31

  105. 29'

    Fallo di Álex Baena (Atletico Madrid).21:29

  106. 29'

    Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  107. 29'

    Fallo di Julián Alvarez (Atletico Madrid).21:29

  108. 29'

    Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  109. 26'

    Sostituzione, Atletico Madrid. José María Giménez sostituisce Robin Le Normand per infortunio.21:26

  111. 26'

    Gara riprende.21:26

  112. 24'

    Gara momentaneamente sospesa, Robin Le Normand (Atletico Madrid) per infortunio.21:24

  113. 23'

    Álex Baena (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

  114. 23'

    Fallo di Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise).21:23

  115. 23'

    Tiro parato. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Álex Baena.21:22

  117. 21'

    Gara riprende.21:21

  118. 21'

    Gara momentaneamente sospesa, (Atletico Madrid).21:21

  119. 17'

    Tentativo fallito. Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Anan Khalaili in seguito a un contropiede.21:17

  120. 12'

    Pablo Barrios (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:12

  121. 12'

    Fallo di Adem Zorgane (Union Saint-Gilloise).21:12

  123. 8'

    Fallo di Rob Schoofs (Union Saint-Gilloise).21:08

  124. 8'

    Koke (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:08

  125. 6'

    Gara riprende.21:06

  126. 6'

    Gara momentaneamente sospesa, Giuliano Simeone (Atletico Madrid) per infortunio.21:06

  127. 2'

    Tentativo fallito. Rob Schoofs (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Adem Zorgane.21:02

  129. Inizia il Primo tempo.21:00

  130. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52

  132. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Riyadh Air Metropolitano
    Città: Madrid
    Capienza: 70460 spettatori19:52

Formazioni Atletico Madrid - Union Saint-Gilloise

Atletico Madrid
Union Saint-Gilloise
TITOLARI ATLETICO MADRID
  • (13) JAN OBLAK (P)
  • (3) MATTEO RUGGERI (D)
  • (16) NAHUEL MOLINA (D)
  • (24) ROBIN LE NORMAND (D)
  • (17) DÁVID HANCKO (D)
  • (10) ÁLEX BAENA (C)
  • (20) GIULIANO SIMEONE (C)
  • (8) PABLO BARRIOS (C)
  • (6) KOKE (C)
  • (19) JULIÁN ALVAREZ (A)
  • (7) ANTOINE GRIEZMANN (A)
PANCHINA ATLETICO MADRID
  • (22) GIACOMO RASPADORI (A)
  • (9) ALEXANDER SØRLOTH (A)
  • (2) JOSÉ MARÍA GIMÉNEZ (D)
  • (11) THIAGO ALMADA (C)
  • (15) CLÉMENT LENGLET (D)
  • (14) MARCOS LLORENTE (C)
  • (21) JAVI GALÁN (D)
  • (5) JOHNNY CARDOSO (C)
  • (12) CARLOS MARTÍN (A)
  • (4) CONOR GALLAGHER (C)
  • (31) SALVI ESQUIVEL (P)
  • (18) MARC PUBILL (D)
ALLENATORE ATLETICO MADRID
  • Diego Simeone
TITOLARI UNION SAINT-GILLOISE
  • (37) KJELL SCHERPEN (P)
  • (26) ROSS SYKES (D)
  • (5) KEVIN MAC ALLISTER (D)
  • (16) CHRISTIAN BURGESS (D)
  • (22) OUSSEYNOU NIANG (C)
  • (8) ADEM ZORGANE (C)
  • (25) ANAN KHALAILI (C)
  • (6) KAMIEL VAN DE PERRE (C)
  • (17) ROB SCHOOFS (C)
  • (10) ANOUAR AIT EL HADJ (A)
  • (13) KEVIN RODRÍGUEZ (A)
PANCHINA UNION SAINT-GILLOISE
  • (12) PROMISE DAVID (A)
  • (30) RAUL FLORUCZ (A)
  • (27) LOUIS PATRIS (D)
  • (4) MATHIAS RASMUSSEN (C)
  • (23) SOFIANE BOUFAL (A)
  • (11) GUILHERME SMITH (C)
  • (20) MARC GIGER (A)
  • (3) MAMADOU BARRY (D)
  • (48) FEDDE LEYSEN (D)
  • (1) VIC CHAMBAERE (P)
ALLENATORE UNION SAINT-GILLOISE
  • David Hubert
PREPARTITA

Atletico Madrid - Union Saint-Gilloise è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 21:00 allo stadio Riyadh Air Metropolitano di Madrid.
Arbitro di Atletico Madrid - Union Saint-Gilloise sarà Espen Eskås. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

Attualmente Atletico Madrid si trova 14° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece Union Saint-Gilloise si trova 26° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte).
Atletico Madrid ha segnato 10 gol e ne ha subiti 9; Union Saint-Gilloise ha segnato 4 gol e ne ha subiti 12.

Atletico Madrid e Union Saint-Gilloise è la prima che si affrontano in campionato.

Atletico Madrid-Union Saint-Gilloise ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • L'Atlético Madrid e l'Union Saint-Gilloise si incontreranno per la prima volta; la squadra spagnola ha vinto solo due delle precedenti sei partite contro squadre belghe in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (2N, 2P) e non ha vinto nelle ultime tre in ordine di tempo (2N, 1P).
  • L'Atlético Madrid non è riuscito a segnare in tre partite consecutive contro squadre del Belgio in UEFA Champions League, tutte contro il Club Brugge tra dicembre 2018 e ottobre 2022 (2N, 1P).
  • Sarà la 23a volta che una squadra belga affronta una squadra spagnola in trasferta in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League: solo due vittorie nelle 22 partite precedenti (6N, 14P). L'ultima squadra belga a vincere contro una spagnola è stata l'Anderlecht nel dicembre 2005, 1-0 in trasferta contro il Real Betis (da allora 3N, 4P).
  • L'Atlético Madrid ha perso due delle tre partite della fase a gironi di UEFA Champions League in questa stagione, tante quante ne ha perse nel 2023-24 e nel 2024-25 complessivamente (10V, 2N, 2P). L'ultima volta con tre sconfitte nella fase a gironi risale al 2022-23.
  • Dopo aver vinto la prima partita di UEFA Champions League per 3-1 contro il PSV, l'Union Saint-Gilloise ha perso le ultime due partite, entrambe per 4-0, contro Newcastle e Inter. Solo due squadre hanno perso con almeno 4 gol di scarto senza segnare in tre partite di Champions League consecutive: il Malmö FF a novembre/dicembre 2015 e la Stella Rossa a ottobre/novembre 2019.
  • L'Atlético Madrid è imbattuto nelle ultime 16 partite casalinghe di UEFA Champions League contro squadre provenienti da nazioni al di fuori dei cinque principali campionati europei (11 vittorie e 5 pareggi): le ultime cinque sconfitte casalinghe, infatti, sono arrivate contro squadre provenienti da Inghilterra (3), Italia (1) e Francia (1) - ultimo ko extra top-5 è il 2-1 contro il Benfica nel settembre 2015.
  • Nonostante le due sconfitte casalinghe in UEFA Champions League, l'Union Saint-Gilloise ha vinto la sua prima trasferta per 3-1 in casa del PSV. Solo cinque squadre hanno vinto le prime due trasferte nella competizione – l'ultima delle quali è stata il Brest la scorsa stagione – e nessuna squadra ha mai perso le prime due partite in casa ma ha vinto le prime due in trasferta.
  • Kevin Mac Allister dell'Union Saint-Gilloise ha segnato in ciascuna delle sue ultime tre trasferte nelle maggiori competizioni europee, inclusa la sua unica presenza in trasferta in UEFA Champions League. L'unico argentino ad aver segnato nelle sue prime due trasferte nella competizione è stato Julio Rossi nel 2002 con il Basilea.
  • La prossima presenza di Antoine Griezmann in UEFA Champions League sarà la sua 109esima: supererà Patrice Evra (108) e diventerà il terzo giocatore francese con più partite giocate nella competizione. Ha contribuito a 37 gol in 43 presenze casalinghe con l'Atlético Madrid nella competizione (28 gol, 9 assist), di cui 12 nelle ultime 12 in casa (9 gol, 3 assist).
  • Tra i periodi al Manchester City e al suo attuale club, l'Atlético Madrid, Julián Alvarez ha preso parte attiva a 15 gol in 10 partite casalinghe giocate da titolare in UEFA Champions League (10 gol, cinque assist). In queste 10 partite da titolare, la sua media è stata di un gol o un assist ogni 59 minuti giocati.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Atletico MadridUnion Saint-Gilloise
Partite giocate33
Numero di partite vinte11
Numero di partite perse22
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati73
Gol totali subiti89
Media gol subiti per partita2.73.0
Percentuale possesso palla48.036.9
Numero totale di passaggi14371001
Numero totale di passaggi riusciti1254789
Tiri nello specchio della porta1720
Percentuale di tiri in porta54.854.1
Numero totale di cross6436
Numero medio di cross riusciti1513
Duelli per partita vinti131158
Duelli per partita persi124170
Corner subiti1216
Corner guadagnati1517
Numero di punizioni a favore2422
Numero di punizioni concesse3039
Tackle totali5675
Percentuale di successo nei tackle60.749.3
Fuorigiochi totali413
Numero totale di cartellini gialli55
Numero totale di cartellini rossi00

