Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52

GOL CANCELLATO DAL VAR: Antoine Griezmann (Atletico Madrid) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:47

PREPARTITA

Atletico Madrid - Union Saint-Gilloise è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 21:00 allo stadio Riyadh Air Metropolitano di Madrid.

Arbitro di Atletico Madrid - Union Saint-Gilloise sarà Espen Eskås. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

Attualmente Atletico Madrid si trova 14° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece Union Saint-Gilloise si trova 26° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte).

Atletico Madrid ha segnato 10 gol e ne ha subiti 9; Union Saint-Gilloise ha segnato 4 gol e ne ha subiti 12.

Atletico Madrid e Union Saint-Gilloise è la prima che si affrontano in campionato.

Atletico Madrid-Union Saint-Gilloise ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Atlético Madrid e l'Union Saint-Gilloise si incontreranno per la prima volta; la squadra spagnola ha vinto solo due delle precedenti sei partite contro squadre belghe in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (2N, 2P) e non ha vinto nelle ultime tre in ordine di tempo (2N, 1P).

L'Atlético Madrid non è riuscito a segnare in tre partite consecutive contro squadre del Belgio in UEFA Champions League, tutte contro il Club Brugge tra dicembre 2018 e ottobre 2022 (2N, 1P).

Sarà la 23a volta che una squadra belga affronta una squadra spagnola in trasferta in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League: solo due vittorie nelle 22 partite precedenti (6N, 14P). L'ultima squadra belga a vincere contro una spagnola è stata l'Anderlecht nel dicembre 2005, 1-0 in trasferta contro il Real Betis (da allora 3N, 4P).

L'Atlético Madrid ha perso due delle tre partite della fase a gironi di UEFA Champions League in questa stagione, tante quante ne ha perse nel 2023-24 e nel 2024-25 complessivamente (10V, 2N, 2P). L'ultima volta con tre sconfitte nella fase a gironi risale al 2022-23.

Dopo aver vinto la prima partita di UEFA Champions League per 3-1 contro il PSV, l'Union Saint-Gilloise ha perso le ultime due partite, entrambe per 4-0, contro Newcastle e Inter. Solo due squadre hanno perso con almeno 4 gol di scarto senza segnare in tre partite di Champions League consecutive: il Malmö FF a novembre/dicembre 2015 e la Stella Rossa a ottobre/novembre 2019.

L'Atlético Madrid è imbattuto nelle ultime 16 partite casalinghe di UEFA Champions League contro squadre provenienti da nazioni al di fuori dei cinque principali campionati europei (11 vittorie e 5 pareggi): le ultime cinque sconfitte casalinghe, infatti, sono arrivate contro squadre provenienti da Inghilterra (3), Italia (1) e Francia (1) - ultimo ko extra top-5 è il 2-1 contro il Benfica nel settembre 2015.

Nonostante le due sconfitte casalinghe in UEFA Champions League, l'Union Saint-Gilloise ha vinto la sua prima trasferta per 3-1 in casa del PSV. Solo cinque squadre hanno vinto le prime due trasferte nella competizione – l'ultima delle quali è stata il Brest la scorsa stagione – e nessuna squadra ha mai perso le prime due partite in casa ma ha vinto le prime due in trasferta.

Kevin Mac Allister dell'Union Saint-Gilloise ha segnato in ciascuna delle sue ultime tre trasferte nelle maggiori competizioni europee, inclusa la sua unica presenza in trasferta in UEFA Champions League. L'unico argentino ad aver segnato nelle sue prime due trasferte nella competizione è stato Julio Rossi nel 2002 con il Basilea.

La prossima presenza di Antoine Griezmann in UEFA Champions League sarà la sua 109esima: supererà Patrice Evra (108) e diventerà il terzo giocatore francese con più partite giocate nella competizione. Ha contribuito a 37 gol in 43 presenze casalinghe con l'Atlético Madrid nella competizione (28 gol, 9 assist), di cui 12 nelle ultime 12 in casa (9 gol, 3 assist).

Tra i periodi al Manchester City e al suo attuale club, l'Atlético Madrid, Julián Alvarez ha preso parte attiva a 15 gol in 10 partite casalinghe giocate da titolare in UEFA Champions League (10 gol, cinque assist). In queste 10 partite da titolare, la sua media è stata di un gol o un assist ogni 59 minuti giocati.

