Incontro terminato, Atletico Madrid 3, Union Saint-Gilloise 1.
Eccellenze italiane
Visone, innovazione nel mondo dei vetriLEGGI
Incontro terminato, Atletico Madrid 3, Union Saint-Gilloise 1.
Secondo tempo terminato, Atletico Madrid 3, Union Saint-Gilloise 1.22:57
Gol! Atletico Madrid 3, Union Saint-Gilloise 1. Marcos Llorente (Atletico Madrid) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra in seguito a un contropiede.22:55
Tiro parato. Thiago Almada (Atletico Madrid) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Alexander Sørloth.22:55
Tiro parato. Louis Patris (Union Saint-Gilloise) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa. Assist di Ross Sykes con suggerimento di testa.22:54
Tentativo fallito. Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Promise David con suggerimento di testa.22:53
Tentativo fallito. Alexander Sørloth (Atletico Madrid) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Matteo Ruggeri con cross.22:50
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:50
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Kjell Scherpen (Union Saint-Gilloise).22:49
Tiro parato. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:49
Sostituzione, Atletico Madrid. Marcos Llorente sostituisce Giuliano Simeone.22:48
Jan Oblak (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47
Fallo di Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise).22:47
Tiro respinto. Mathias Rasmussen (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Kevin Mac Allister.22:46
Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Louis Patris sostituisce Anan Khalaili.22:45
Pablo Barrios (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:44
Fallo di Sofiane Boufal (Union Saint-Gilloise).22:44
Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise) e' ammonito per fallo.22:41
Alexander Sørloth (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:41
Fallo di Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise).22:41
Gol! Atletico Madrid 2, Union Saint-Gilloise 1. Ross Sykes (Union Saint-Gilloise) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Sofiane Boufal con cross in seguito a un calcio da fermo.22:40
Fallo di Matteo Ruggeri (Atletico Madrid).22:39
Sofiane Boufal (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:39
Calcio d'angolo,Union Saint-Gilloise. Calcio d'angolo causato da Jan Oblak (Atletico Madrid).22:38
Tiro parato. Promise David (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra.22:38
Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Mathias Rasmussen sostituisce Kamiel Van de Perre.22:34
Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Marc Giger sostituisce Kevin Rodríguez.22:34
Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Sofiane Boufal sostituisce Anouar Ait El Hadj.22:34
Gol! Atletico Madrid 2, Union Saint-Gilloise 0. Conor Gallagher (Atletico Madrid) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra in seguito a un contropiede.22:32
Tiro respinto. Alexander Sørloth (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Conor Gallagher.22:32
Fallo di mano di Conor Gallagher (Atletico Madrid).22:31
Fallo di Conor Gallagher (Atletico Madrid).22:29
Anouar Ait El Hadj (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:29
Tentativo fallito. Promise David (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Kevin Mac Allister con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.22:29
Nahuel Molina (Atletico Madrid) e' ammonito per fallo.22:28
Fallo di Nahuel Molina (Atletico Madrid).22:28
Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:28
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Anan Khalaili (Union Saint-Gilloise).22:27
Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise) e' ammonito per fallo.22:26
Conor Gallagher (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:26
Fallo di Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise).22:26
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Ross Sykes (Union Saint-Gilloise).22:24
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Christian Burgess (Union Saint-Gilloise).22:23
Sostituzione, Atletico Madrid. Conor Gallagher sostituisce Álex Baena.22:22
Sostituzione, Atletico Madrid. Thiago Almada sostituisce Koke.22:22
Sostituzione, Atletico Madrid. Alexander Sørloth sostituisce Antoine Griezmann.22:22
Sostituzione, Union Saint-Gilloise. Promise David sostituisce Rob Schoofs.22:20
Álex Baena (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Fallo di Rob Schoofs (Union Saint-Gilloise).22:20
Fallo di Matteo Ruggeri (Atletico Madrid).22:18
Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Ross Sykes (Union Saint-Gilloise).22:17
Tentativo fallito. José María Giménez (Atletico Madrid) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Álex Baena con cross da calcio d'angolo.22:15
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Ross Sykes (Union Saint-Gilloise).22:15
Tiro respinto. Antoine Griezmann (Atletico Madrid) un colpo di testa da centro area. Assist di Álex Baena con cross.22:13
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise).22:13
Tiro respinto. Matteo Ruggeri (Atletico Madrid) un tiro di sinistro da fuori area.22:12
Pablo Barrios (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:12
Fallo di Ross Sykes (Union Saint-Gilloise).22:12
Jan Oblak (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Fallo di Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise).22:11
Fallo di Álex Baena (Atletico Madrid).22:11
Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Tentativo fallito. Giuliano Simeone (Atletico Madrid) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Dávid Hancko.22:10
Tentativo fallito. Dávid Hancko (Atletico Madrid) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Antoine Griezmann con cross da calcio d'angolo.22:09
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise).22:08
Inizia il Secondo tempo Atletico Madrid 1, Union Saint-Gilloise 0.22:05
Primo tempo terminato, Atletico Madrid 1, Union Saint-Gilloise 0.21:49
Decisione VAR: no gol Atletico Madrid 1-0 Union Saint-Gilloise.21:48
GOL CANCELLATO DAL VAR: Antoine Griezmann (Atletico Madrid) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:47
Fuorigioco. Pablo Barrios(Atletico Madrid) prova il lancio lungo, ma Álex Baena e' colto in fuorigioco.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:45
Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise) e' ammonito per fallo.21:45
Giuliano Simeone (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:45
Fallo di Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise).21:45
Giuliano Simeone (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:42
Fallo di Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise).21:42
Gol! Atletico Madrid 1, Union Saint-Gilloise 0. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Giuliano Simeone in seguito a un contropiede.21:39
Dávid Hancko (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Fallo di Christian Burgess (Union Saint-Gilloise).21:37
Fallo di Antoine Griezmann (Atletico Madrid).21:36
Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:36
Fuorigioco. Adem Zorgane(Union Saint-Gilloise) prova il lancio lungo, ma Anouar Ait El Hadj e' colto in fuorigioco.21:35
Fallo di Nahuel Molina (Atletico Madrid).21:34
Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Tentativo fallito. José María Giménez (Atletico Madrid) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.21:32
Calcio d'angolo,Atletico Madrid. Calcio d'angolo causato da Anan Khalaili (Union Saint-Gilloise).21:31
Fallo di Álex Baena (Atletico Madrid).21:29
Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Fallo di Julián Alvarez (Atletico Madrid).21:29
Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Sostituzione, Atletico Madrid. José María Giménez sostituisce Robin Le Normand per infortunio.21:26
Gara riprende.21:26
Gara momentaneamente sospesa, Robin Le Normand (Atletico Madrid) per infortunio.21:24
Álex Baena (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Fallo di Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise).21:23
Tiro parato. Julián Alvarez (Atletico Madrid) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Álex Baena.21:22
Gara riprende.21:21
Gara momentaneamente sospesa, (Atletico Madrid).21:21
Tentativo fallito. Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Anan Khalaili in seguito a un contropiede.21:17
Pablo Barrios (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:12
Fallo di Adem Zorgane (Union Saint-Gilloise).21:12
Fallo di Rob Schoofs (Union Saint-Gilloise).21:08
Koke (Atletico Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:08
Gara riprende.21:06
Gara momentaneamente sospesa, Giuliano Simeone (Atletico Madrid) per infortunio.21:06
Tentativo fallito. Rob Schoofs (Union Saint-Gilloise) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Adem Zorgane.21:02
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52
Dove si gioca la partita:
Stadio: Riyadh Air Metropolitano
Città: Madrid
Capienza: 70460 spettatori19:52
Atletico Madrid - Union Saint-Gilloise è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 21:00 allo stadio Riyadh Air Metropolitano di Madrid.
Arbitro di Atletico Madrid - Union Saint-Gilloise sarà Espen Eskås. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.
Attualmente Atletico Madrid si trova 14° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece Union Saint-Gilloise si trova 26° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte).
Atletico Madrid ha segnato 10 gol e ne ha subiti 9; Union Saint-Gilloise ha segnato 4 gol e ne ha subiti 12.
Atletico Madrid e Union Saint-Gilloise è la prima che si affrontano in campionato.
Atletico Madrid-Union Saint-Gilloise ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Atletico Madrid
|Union Saint-Gilloise
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|1
|1
|Numero di partite perse
|2
|2
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|7
|3
|Gol totali subiti
|8
|9
|Media gol subiti per partita
|2.7
|3.0
|Percentuale possesso palla
|48.0
|36.9
|Numero totale di passaggi
|1437
|1001
|Numero totale di passaggi riusciti
|1254
|789
|Tiri nello specchio della porta
|17
|20
|Percentuale di tiri in porta
|54.8
|54.1
|Numero totale di cross
|64
|36
|Numero medio di cross riusciti
|15
|13
|Duelli per partita vinti
|131
|158
|Duelli per partita persi
|124
|170
|Corner subiti
|12
|16
|Corner guadagnati
|15
|17
|Numero di punizioni a favore
|24
|22
|Numero di punizioni concesse
|30
|39
|Tackle totali
|56
|75
|Percentuale di successo nei tackle
|60.7
|49.3
|Fuorigiochi totali
|4
|13
|Numero totale di cartellini gialli
|5
|5
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Visone, innovazione nel mondo dei vetriLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND