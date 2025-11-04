Incontro terminato, Bodø / Glimt 0, Monaco 1.
Incontro terminato, Bodø / Glimt 0, Monaco 1.
Secondo tempo terminato, Bodø / Glimt 0, Monaco 1.22:53
Tiro respinto. Mika Biereth (Monaco) un tiro di destro da centro area. Assist di Aleksandr Golovin con passaggio filtrante.22:50
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:49
Sondre Auklend (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:48
Fallo di Mamadou Coulibaly (Monaco).22:48
Kassoum Ouattara (Monaco) e' ammonito.22:47
Tiro parato. Mamadou Coulibaly (Monaco) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jordan Teze.22:46
Sostituzione, Bodø / Glimt. Villads Nielsen sostituisce Jens Petter Hauge.22:45
Sostituzione, Bodø / Glimt. Isak Määttä sostituisce Fredrik Bjørkan.22:45
Fallo di Andreas Helmersen (Bodø / Glimt).22:44
Mohammed Salisu (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44
Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt).22:43
Jostein Gundersen (Bodø / Glimt) e' stato espulso.22:41
Decisione VAR: nessun incremento cartellino Jostein Gundersen (Bodø / Glimt).22:41
Fallo di Jostein Gundersen (Bodø / Glimt).22:40
Mika Biereth (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40
Tentativo fallito. Kassoum Ouattara (Monaco) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Aleksandr Golovin.22:38
Fallo di Fredrik Bjørkan (Bodø / Glimt).22:37
Jordan Teze (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37
Patrick Berg (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36
Fallo di Aleksandr Golovin (Monaco).22:36
Fallo di Ole Didrik Blomberg (Bodø / Glimt).22:33
Kassoum Ouattara (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Sostituzione, Bodø / Glimt. Andreas Helmersen sostituisce Kasper Høgh.22:32
Sostituzione, Bodø / Glimt. Ole Didrik Blomberg sostituisce Sondre Fet.22:32
Sostituzione, Monaco. Mika Biereth sostituisce Maghnes Akliouche.22:31
Fallo di Jostein Gundersen (Bodø / Glimt).22:31
Maghnes Akliouche (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Sondre Auklend (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:30
Fallo di Kassoum Ouattara (Monaco).22:30
Tentativo fallito. Kasper Høgh (Bodø / Glimt) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Jens Petter Hauge.22:28
Sostituzione, Monaco. Pape Cabral sostituisce Takumi Minamino.22:22
Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:21
Fallo di Jordan Teze (Monaco).22:21
Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:21
Fallo di Aleksandr Golovin (Monaco).22:21
Sondre Fet (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:20
Fallo di Thilo Kehrer (Monaco).22:20
Tentativo fallito. Jostein Gundersen (Bodø / Glimt) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Patrick Berg con cross da calcio d'angolo.22:19
Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Caio Henrique (Monaco).22:18
Tiro parato. Kasper Høgh (Bodø / Glimt) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Patrick Berg con cross.22:17
Sondre Fet (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:15
Fallo di Mamadou Coulibaly (Monaco).22:15
Tiro parato. Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Håkon Evjen.22:13
Sondre Fet (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13
Fallo di Mamadou Coulibaly (Monaco).22:13
Tentativo fallito. Kasper Høgh (Bodø / Glimt) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Patrick Berg con cross da calcio d'angolo.22:12
Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Philipp Köhn (Monaco).22:11
Tiro parato. Kasper Høgh (Bodø / Glimt) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:11
Tiro parato. Patrick Berg (Bodø / Glimt) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:11
Sondre Auklend (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:09
Fallo di Aleksandr Golovin (Monaco).22:09
Fallo di Kasper Høgh (Bodø / Glimt).22:06
Thilo Kehrer (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Fallo di Fredrik Bjørkan (Bodø / Glimt).22:05
Maghnes Akliouche (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Tiro respinto. Sondre Auklend (Bodø / Glimt) un colpo di testa da centro area.22:05
Tiro respinto. Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt) un tiro di destro da centro area. Assist di Jens Petter Hauge.22:05
Sostituzione, Bodø / Glimt. Jostein Gundersen sostituisce Brede Moe.22:04
Inizia il Secondo tempo Bodø / Glimt 0, Monaco 1.22:04
Primo tempo terminato, Bodø / Glimt 0, Monaco 1.21:48
Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Brede Moe (Bodø / Glimt).21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46
Tentativo fallito. Patrick Berg (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra.21:45
Tiro respinto. Fredrik Bjørkan (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro da centro area.21:45
Kasper Høgh (Bodø / Glimt) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da centro area. Assist di Sondre Auklend con cross.21:45
Gol! Bodø / Glimt 0, Monaco 1. Folarin Balogun (Monaco) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Maghnes Akliouche.21:43
Mohammed Salisu (Monaco) e' ammonito per fallo.21:42
Sondre Auklend (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42
Fallo di Mohammed Salisu (Monaco).21:42
Håkon Evjen (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41
Fallo di Maghnes Akliouche (Monaco).21:41
Fallo di Brede Moe (Bodø / Glimt).21:41
Folarin Balogun (Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:41
Fallo di Brede Moe (Bodø / Glimt).21:40
Folarin Balogun (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40
Fallo di Fredrik Bjørkan (Bodø / Glimt).21:38
Thilo Kehrer (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38
Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Thilo Kehrer (Monaco).21:37
Tiro respinto. Sondre Fet (Bodø / Glimt) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jens Petter Hauge.21:37
Tiro respinto. Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Sondre Fet.21:37
Tentativo fallito. Patrick Berg (Bodø / Glimt) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Jens Petter Hauge.21:32
Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Patrick Berg (Bodø / Glimt).21:29
Tiro respinto. Takumi Minamino (Monaco) un tiro di destro da fuori area. Assist di Folarin Balogun.21:29
Fallo di Takumi Minamino (Monaco).21:27
Patrick Berg (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Tentativo fallito. Folarin Balogun (Monaco) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Kassoum Ouattara con cross.21:26
Gara riprende.21:25
Gara momentaneamente sospesa, (Monaco).21:25
Thilo Kehrer (Monaco) e' ammonito per fallo.21:24
Fallo di Thilo Kehrer (Monaco).21:24
Sondre Fet (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:24
Tentativo fallito. Maghnes Akliouche (Monaco) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Jordan Teze con cross.21:24
Fallo di Håkon Evjen (Bodø / Glimt).21:23
Mamadou Coulibaly (Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:23
Tentativo fallito. Kasper Høgh (Bodø / Glimt) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Håkon Evjen con cross.21:21
Fallo di Aleksandr Golovin (Monaco).21:20
Håkon Evjen (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:20
Tentativo fallito. Thilo Kehrer (Monaco) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Caio Henrique con cross da calcio d'angolo.21:19
Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Brede Moe (Bodø / Glimt).21:19
Aleksandr Golovin (Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:18
Fallo di Brede Moe (Bodø / Glimt).21:18
Fallo di Caio Henrique (Monaco).21:15
Sondre Auklend (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15
Tiro respinto. Maghnes Akliouche (Monaco) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Folarin Balogun.21:14
Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Mamadou Coulibaly (Monaco).21:08
Tiro respinto. Patrick Berg (Bodø / Glimt) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jens Petter Hauge.21:08
Fallo di Aleksandr Golovin (Monaco).21:07
Håkon Evjen (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Aleksandr Golovin (Monaco) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:06
Fallo di Håkon Evjen (Bodø / Glimt).21:06
Gara riprende.21:06
Gara momentaneamente sospesa, Philipp Köhn (Monaco) per infortunio.21:05
Sondre Auklend (Bodø / Glimt) e' ammonito per fallo.21:04
Fallo di Sondre Auklend (Bodø / Glimt).21:04
Philipp Köhn (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54
Dove si gioca la partita:
Stadio: Aspmyra Stadion
Città: Bodø/Glimt
Capienza: 7800 spettatori19:54
Bodø/Glimt - Monaco è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 21:00 allo stadio Aspmyra Stadion di Bodø/Glimt.
Arbitro di Bodø/Glimt - Monaco sarà Damian Sylwestrzak. Al VAR invece ci sarà Piotr Lasyk.
Attualmente Bodø/Glimt si trova 27° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece Monaco si trova 18° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Bodø/Glimt ha segnato 5 gol e ne ha subiti 8; Monaco ha segnato 4 gol e ne ha subiti 6.
Bodø/Glimt e Monaco è la prima che si affrontano in campionato.
Bodø/Glimt-Monaco ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Bodø/Glimt
|Monaco
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|0
|0
|Numero di partite perse
|1
|1
|Numero di partite pareggiate
|2
|2
|Gol totali segnati
|5
|3
|Gol totali subiti
|7
|6
|Media gol subiti per partita
|2.3
|2.0
|Percentuale possesso palla
|55.9
|45.4
|Numero totale di passaggi
|1497
|1242
|Numero totale di passaggi riusciti
|1268
|1046
|Tiri nello specchio della porta
|16
|16
|Percentuale di tiri in porta
|57.1
|50.0
|Numero totale di cross
|43
|46
|Numero medio di cross riusciti
|10
|10
|Duelli per partita vinti
|135
|139
|Duelli per partita persi
|149
|134
|Corner subiti
|20
|11
|Corner guadagnati
|12
|17
|Numero di punizioni a favore
|29
|35
|Numero di punizioni concesse
|29
|31
|Tackle totali
|47
|49
|Percentuale di successo nei tackle
|53.2
|61.2
|Fuorigiochi totali
|4
|2
|Numero totale di cartellini gialli
|6
|3
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
