Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54

PREPARTITA

Bodø/Glimt - Monaco è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 21:00 allo stadio Aspmyra Stadion di Bodø/Glimt.

Arbitro di Bodø/Glimt - Monaco sarà Damian Sylwestrzak. Al VAR invece ci sarà Piotr Lasyk.

Attualmente Bodø/Glimt si trova 27° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece Monaco si trova 18° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Bodø/Glimt ha segnato 5 gol e ne ha subiti 8; Monaco ha segnato 4 gol e ne ha subiti 6.

Bodø/Glimt e Monaco è la prima che si affrontano in campionato.

Bodø/Glimt-Monaco ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il primo incontro tra Bodø/Glimt e Monaco, nonché la seconda volta che la squadra norvegese affronta una squadra francese nelle competizioni europee (dopo il pareggio per 1-1 con il Nizza a gennaio di quest'anno in UEFA Europa League).

L'unica precedente partita del Monaco contro una squadra norvegese in Europa risale a più di due decenni fa, quando perse 1-0 in trasferta contro il Viking nella fase a gironi della Coppa UEFA nell'ottobre 2005.

Questa sarà la prima partita giocata tra squadre norvegesi e francesi nella UEFA Champions League in quasi due decenni, dopo la sconfitta del Rosenborg per 2-1 contro il Lione il 6 dicembre 2005.

Dei 10 incontri tra squadre norvegesi e francesi nella storia della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, solo uno è stato vinto dalla squadra norvegese (2N, 7P): Rosenborg-Paris SG 3-1 nel settembre 2000.

Il Bodø/Glimt non ha vinto nelle ultime sei partite di una grande competizione europea (2N, 4P), subendo almeno due gol in ognuna di queste sei (15 in totale). Solo una volta in precedenza ha subito 2 o più gol in più partite consecutive in una maggiore competizione europea (7 tra ottobre 1978 e settembre 1999).

Dopo aver vinto tre partite consecutive di UEFA Champions League tra marzo e aprile 2017, il Monaco ha ottenuto solo un'altra vittoria (4) nelle ultime 27 partite della competizione (7N, 16P).

Il Monaco ha pareggiato tre delle ultime quattro partite di UEFA Champions League (una sconfitta), comprese le due più recenti; solo una volta ha pareggiato tre partite di fila nella competizione, nell'edizione 1997-98 (3).

Solo due squadre – Atalanta (-4,1) e Slavia Praga (-2,8) – hanno ottenuto risultati inferiori in termini di Expected Goals con un margine maggiore rispetto al Monaco (-2,4) in UEFA Champions League in questa stagione. La squadra francese ha segnato solo tre gol su un totale di xG a favore di 5,4 finora.

Entrambi i gol del Bodø/Glimt all'Aspmyra Stadion in UEFA Champions League sono stati segnati da Jens Petter Hauge e assistiti da Håkon Evjen (entrambi contro il Tottenham Hotspur). Questo è stato solo uno dei cinque casi in cui un giocatore ha fornito due assist a un compagno di squadra in una partita di Champions League nel 2025-26.

Maghnes Akliouche del Monaco è il giocatore che ha effettuato più tiri (12) tra i giocatori che non hanno ancora segnato in UEFA Champions League in questa stagione. Il francese ne ha tentati sei contro il Tottenham Hotspur alla terza giornat e solo un giocatore del Monaco in assoluto (dal 2003-04) ne ha effettuati di più in una partita di Champions League senza trovare la rete (7 di Javier Chevantón contro il PSV nel marzo 2005).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: