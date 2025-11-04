Virgilio Sport
Bodø/Glimt-Monaco: 0-1 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Aspmyra Stadion di Bodø/Glimt
4 Novembre 2025 ore 21:00
Bodø/Glimt
0
Monaco
1
Partita finita
Arbitro: Damian Sylwestrzak
  1. 43' 0-1 Folarin Balogun
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Bodø / Glimt 0, Monaco 1.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Bodø / Glimt 0, Monaco 1.22:53

  3. 90'+1'

    Tiro respinto. Mika Biereth (Monaco) un tiro di destro da centro area. Assist di Aleksandr Golovin con passaggio filtrante.22:50

  4. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:49

  5. 89'

    Sondre Auklend (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:48

  6. 89'

    Fallo di Mamadou Coulibaly (Monaco).22:48

  7. 88'

    Kassoum Ouattara (Monaco) e' ammonito.22:47

  9. 87'

    Tiro parato. Mamadou Coulibaly (Monaco) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jordan Teze.22:46

  10. 86'

    Sostituzione, Bodø / Glimt. Villads Nielsen sostituisce Jens Petter Hauge.22:45

  11. 86'

    Sostituzione, Bodø / Glimt. Isak Määttä sostituisce Fredrik Bjørkan.22:45

  12. 85'

    Fallo di Andreas Helmersen (Bodø / Glimt).22:44

  13. 85'

    Mohammed Salisu (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44

  15. 84'

    Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt).22:43

  16. 82'

    Jostein Gundersen (Bodø / Glimt) e' stato espulso.22:41

  17. 82'

    Decisione VAR: nessun incremento cartellino Jostein Gundersen (Bodø / Glimt).22:41

  18. 81'

    Fallo di Jostein Gundersen (Bodø / Glimt).22:40

  19. 81'

    Mika Biereth (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40

  21. 79'

    Tentativo fallito. Kassoum Ouattara (Monaco) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Aleksandr Golovin.22:38

  22. 78'

    Fallo di Fredrik Bjørkan (Bodø / Glimt).22:37

  23. 78'

    Jordan Teze (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:37

  24. 77'

    Patrick Berg (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36

  25. 77'

    Fallo di Aleksandr Golovin (Monaco).22:36

  27. 74'

    Fallo di Ole Didrik Blomberg (Bodø / Glimt).22:33

  28. 74'

    Kassoum Ouattara (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

  29. 73'

    Sostituzione, Bodø / Glimt. Andreas Helmersen sostituisce Kasper Høgh.22:32

  30. 73'

    Sostituzione, Bodø / Glimt. Ole Didrik Blomberg sostituisce Sondre Fet.22:32

  31. 73'

    Sostituzione, Monaco. Mika Biereth sostituisce Maghnes Akliouche.22:31

  33. 72'

    Fallo di Jostein Gundersen (Bodø / Glimt).22:31

  34. 72'

    Maghnes Akliouche (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

  35. 71'

    Sondre Auklend (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:30

  36. 71'

    Fallo di Kassoum Ouattara (Monaco).22:30

  37. 69'

    Tentativo fallito. Kasper Høgh (Bodø / Glimt) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Jens Petter Hauge.22:28

  39. 64'

    Sostituzione, Monaco. Pape Cabral sostituisce Takumi Minamino.22:22

  40. 63'

    Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:21

  41. 63'

    Fallo di Jordan Teze (Monaco).22:21

  42. 62'

    Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:21

  43. 62'

    Fallo di Aleksandr Golovin (Monaco).22:21

  45. 61'

    Sondre Fet (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:20

  46. 61'

    Fallo di Thilo Kehrer (Monaco).22:20

  47. 60'

    Tentativo fallito. Jostein Gundersen (Bodø / Glimt) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Patrick Berg con cross da calcio d'angolo.22:19

  48. 60'

    Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Caio Henrique (Monaco).22:18

  49. 58'

    Tiro parato. Kasper Høgh (Bodø / Glimt) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Patrick Berg con cross.22:17

  51. 56'

    Sondre Fet (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:15

  52. 56'

    Fallo di Mamadou Coulibaly (Monaco).22:15

  53. 55'

    Tiro parato. Jens Petter Hauge (Bodø / Glimt) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Håkon Evjen.22:13

  54. 54'

    Sondre Fet (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13

  55. 54'

    Fallo di Mamadou Coulibaly (Monaco).22:13

  57. 53'

    Tentativo fallito. Kasper Høgh (Bodø / Glimt) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Patrick Berg con cross da calcio d'angolo.22:12

  58. 52'

    Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Philipp Köhn (Monaco).22:11

  59. 52'

    Tiro parato. Kasper Høgh (Bodø / Glimt) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:11

  60. 52'

    Tiro parato. Patrick Berg (Bodø / Glimt) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:11

  61. 51'

    Sondre Auklend (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:09

  63. 51'

    Fallo di Aleksandr Golovin (Monaco).22:09

  64. 48'

    Fallo di Kasper Høgh (Bodø / Glimt).22:06

  65. 48'

    Thilo Kehrer (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06

  66. 47'

    Fallo di Fredrik Bjørkan (Bodø / Glimt).22:05

  67. 47'

    Maghnes Akliouche (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05

  69. 47'

    Tiro respinto. Sondre Auklend (Bodø / Glimt) un colpo di testa da centro area.22:05

  70. 47'

    Tiro respinto. Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt) un tiro di destro da centro area. Assist di Jens Petter Hauge.22:05

  71. 45'

    Sostituzione, Bodø / Glimt. Jostein Gundersen sostituisce Brede Moe.22:04

  72. Inizia il Secondo tempo Bodø / Glimt 0, Monaco 1.22:04

  73. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Bodø / Glimt 0, Monaco 1.21:48

  75. 45'+1'

    Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Brede Moe (Bodø / Glimt).21:47

  76. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46

  77. 45'

    Tentativo fallito. Patrick Berg (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra.21:45

  78. 45'

    Tiro respinto. Fredrik Bjørkan (Bodø / Glimt) un tiro di sinistro da centro area.21:45

  79. 45'

    Kasper Høgh (Bodø / Glimt) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da centro area. Assist di Sondre Auklend con cross.21:45

  81. 43'

    Gol! Bodø / Glimt 0, Monaco 1. Folarin Balogun (Monaco) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Maghnes Akliouche.21:43

  82. 42'

    Mohammed Salisu (Monaco) e' ammonito per fallo.21:42

  83. 42'

    Sondre Auklend (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42

  84. 42'

    Fallo di Mohammed Salisu (Monaco).21:42

  85. 41'

    Håkon Evjen (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41

  87. 41'

    Fallo di Maghnes Akliouche (Monaco).21:41

  88. 40'

    Fallo di Brede Moe (Bodø / Glimt).21:41

  89. 40'

    Folarin Balogun (Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:41

  90. 39'

    Fallo di Brede Moe (Bodø / Glimt).21:40

  91. 39'

    Folarin Balogun (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40

  93. 37'

    Fallo di Fredrik Bjørkan (Bodø / Glimt).21:38

  94. 37'

    Thilo Kehrer (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38

  95. 37'

    Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Thilo Kehrer (Monaco).21:37

  96. 37'

    Tiro respinto. Sondre Fet (Bodø / Glimt) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jens Petter Hauge.21:37

  97. 36'

    Tiro respinto. Fredrik Sjøvold (Bodø / Glimt) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Sondre Fet.21:37

  99. 32'

    Tentativo fallito. Patrick Berg (Bodø / Glimt) un tiro di destro da centro area di poco alto. Assist di Jens Petter Hauge.21:32

  100. 28'

    Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Patrick Berg (Bodø / Glimt).21:29

  101. 28'

    Tiro respinto. Takumi Minamino (Monaco) un tiro di destro da fuori area. Assist di Folarin Balogun.21:29

  102. 27'

    Fallo di Takumi Minamino (Monaco).21:27

  103. 27'

    Patrick Berg (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27

  105. 26'

    Tentativo fallito. Folarin Balogun (Monaco) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Kassoum Ouattara con cross.21:26

  106. 25'

    Gara riprende.21:25

  107. 25'

    Gara momentaneamente sospesa, (Monaco).21:25

  108. 24'

    Thilo Kehrer (Monaco) e' ammonito per fallo.21:24

  109. 24'

    Fallo di Thilo Kehrer (Monaco).21:24

  111. 24'

    Sondre Fet (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:24

  112. 23'

    Tentativo fallito. Maghnes Akliouche (Monaco) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Jordan Teze con cross.21:24

  113. 22'

    Fallo di Håkon Evjen (Bodø / Glimt).21:23

  114. 22'

    Mamadou Coulibaly (Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:23

  115. 21'

    Tentativo fallito. Kasper Høgh (Bodø / Glimt) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Håkon Evjen con cross.21:21

  117. 20'

    Fallo di Aleksandr Golovin (Monaco).21:20

  118. 20'

    Håkon Evjen (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:20

  119. 19'

    Tentativo fallito. Thilo Kehrer (Monaco) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Caio Henrique con cross da calcio d'angolo.21:19

  120. 18'

    Calcio d'angolo,Monaco. Calcio d'angolo causato da Brede Moe (Bodø / Glimt).21:19

  121. 18'

    Aleksandr Golovin (Monaco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:18

  123. 18'

    Fallo di Brede Moe (Bodø / Glimt).21:18

  124. 15'

    Fallo di Caio Henrique (Monaco).21:15

  125. 15'

    Sondre Auklend (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15

  126. 13'

    Tiro respinto. Maghnes Akliouche (Monaco) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Folarin Balogun.21:14

  127. 8'

    Calcio d'angolo,Bodø / Glimt. Calcio d'angolo causato da Mamadou Coulibaly (Monaco).21:08

  129. 8'

    Tiro respinto. Patrick Berg (Bodø / Glimt) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jens Petter Hauge.21:08

  130. 7'

    Fallo di Aleksandr Golovin (Monaco).21:07

  131. 7'

    Håkon Evjen (Bodø / Glimt) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07

  132. 6'

    Aleksandr Golovin (Monaco) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:06

  133. 6'

    Fallo di Håkon Evjen (Bodø / Glimt).21:06

  135. 5'

    Gara riprende.21:06

  136. 4'

    Gara momentaneamente sospesa, Philipp Köhn (Monaco) per infortunio.21:05

  137. 4'

    Sondre Auklend (Bodø / Glimt) e' ammonito per fallo.21:04

  138. 4'

    Fallo di Sondre Auklend (Bodø / Glimt).21:04

  139. 4'

    Philipp Köhn (Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04

  141. Inizia il Primo tempo.21:01

  142. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54

  144. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Aspmyra Stadion
    Città: Bodø/Glimt
    Capienza: 7800 spettatori19:54

Formazioni Bodø/Glimt - Monaco

Bodø/Glimt
Monaco
TITOLARI BODø/GLIMT
  • (12) NIKITA HAIKIN (P)
  • (15) FREDRIK BJØRKAN (D)
  • (20) FREDRIK SJØVOLD (D)
  • (4) ODIN BJØRTUFT (D)
  • (18) BREDE MOE (D)
  • (7) PATRICK BERG (C)
  • (19) SONDRE FET (C)
  • (26) HÅKON EVJEN (C)
  • (8) SONDRE AUKLEND (A)
  • (10) JENS PETTER HAUGE (A)
  • (9) KASPER HØGH (A)
PANCHINA BODø/GLIMT
  • (30) MATHIAS JØRGENSEN (A)
  • (11) OLE DIDRIK BLOMBERG (C)
  • (2) VILLADS NIELSEN (D)
  • (77) MIKKEL HANSEN (A)
  • (25) ISAK MÄÄTTÄ (D)
  • (21) ANDREAS HELMERSEN (A)
  • (24) DANIEL BASSI (A)
  • (22) ANDERS KLYNGE (C)
  • (44) MAGNUS BRØNDBO (P)
  • (23) MAGNUS RIISNÆS (C)
  • (6) JOSTEIN GUNDERSEN (D)
  • (1) JULIAN FAYE LUND (P)
ALLENATORE BODø/GLIMT
  • Kjetil Knutsen
TITOLARI MONACO
  • (16) PHILIPP KÖHN (P)
  • (5) THILO KEHRER (D)
  • (12) CAIO HENRIQUE (D)
  • (22) MOHAMMED SALISU (D)
  • (10) ALEKSANDR GOLOVIN (C)
  • (20) KASSOUM OUATTARA (C)
  • (28) MAMADOU COULIBALY (C)
  • (4) JORDAN TEZE (C)
  • (18) TAKUMI MINAMINO (A)
  • (11) MAGHNES AKLIOUCHE (A)
  • (9) FOLARIN BALOGUN (A)
PANCHINA MONACO
  • (17) STANIS IDUMBO (C)
  • (21) LUCAS MICHAL (A)
  • (19) GEORGE ILENIKHENA (A)
  • (23) ALADJI BAMBA (C)
  • (43) PAPE CABRAL (C)
  • (14) MIKA BIERETH (A)
  • (40) JULES STAWIECKI (P)
  • (50) YANN LIENARD (P)
ALLENATORE MONACO
  • Sébastien Pocognoli
PREPARTITA

Bodø/Glimt - Monaco è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 21:00 allo stadio Aspmyra Stadion di Bodø/Glimt.
Arbitro di Bodø/Glimt - Monaco sarà Damian Sylwestrzak. Al VAR invece ci sarà Piotr Lasyk.

Attualmente Bodø/Glimt si trova 27° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece Monaco si trova 18° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Bodø/Glimt ha segnato 5 gol e ne ha subiti 8; Monaco ha segnato 4 gol e ne ha subiti 6.

Bodø/Glimt e Monaco è la prima che si affrontano in campionato.

Bodø/Glimt-Monaco ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Questo sarà il primo incontro tra Bodø/Glimt e Monaco, nonché la seconda volta che la squadra norvegese affronta una squadra francese nelle competizioni europee (dopo il pareggio per 1-1 con il Nizza a gennaio di quest'anno in UEFA Europa League).
  • L'unica precedente partita del Monaco contro una squadra norvegese in Europa risale a più di due decenni fa, quando perse 1-0 in trasferta contro il Viking nella fase a gironi della Coppa UEFA nell'ottobre 2005.
  • Questa sarà la prima partita giocata tra squadre norvegesi e francesi nella UEFA Champions League in quasi due decenni, dopo la sconfitta del Rosenborg per 2-1 contro il Lione il 6 dicembre 2005.
  • Dei 10 incontri tra squadre norvegesi e francesi nella storia della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, solo uno è stato vinto dalla squadra norvegese (2N, 7P): Rosenborg-Paris SG 3-1 nel settembre 2000.
  • Il Bodø/Glimt non ha vinto nelle ultime sei partite di una grande competizione europea (2N, 4P), subendo almeno due gol in ognuna di queste sei (15 in totale). Solo una volta in precedenza ha subito 2 o più gol in più partite consecutive in una maggiore competizione europea (7 tra ottobre 1978 e settembre 1999).
  • Dopo aver vinto tre partite consecutive di UEFA Champions League tra marzo e aprile 2017, il Monaco ha ottenuto solo un'altra vittoria (4) nelle ultime 27 partite della competizione (7N, 16P).
  • Il Monaco ha pareggiato tre delle ultime quattro partite di UEFA Champions League (una sconfitta), comprese le due più recenti; solo una volta ha pareggiato tre partite di fila nella competizione, nell'edizione 1997-98 (3).
  • Solo due squadre – Atalanta (-4,1) e Slavia Praga (-2,8) – hanno ottenuto risultati inferiori in termini di Expected Goals con un margine maggiore rispetto al Monaco (-2,4) in UEFA Champions League in questa stagione. La squadra francese ha segnato solo tre gol su un totale di xG a favore di 5,4 finora.
  • Entrambi i gol del Bodø/Glimt all'Aspmyra Stadion in UEFA Champions League sono stati segnati da Jens Petter Hauge e assistiti da Håkon Evjen (entrambi contro il Tottenham Hotspur). Questo è stato solo uno dei cinque casi in cui un giocatore ha fornito due assist a un compagno di squadra in una partita di Champions League nel 2025-26.
  • Maghnes Akliouche del Monaco è il giocatore che ha effettuato più tiri (12) tra i giocatori che non hanno ancora segnato in UEFA Champions League in questa stagione. Il francese ne ha tentati sei contro il Tottenham Hotspur alla terza giornat e solo un giocatore del Monaco in assoluto (dal 2003-04) ne ha effettuati di più in una partita di Champions League senza trovare la rete (7 di Javier Chevantón contro il PSV nel marzo 2005).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Bodø/GlimtMonaco
Partite giocate33
Numero di partite vinte00
Numero di partite perse11
Numero di partite pareggiate22
Gol totali segnati53
Gol totali subiti76
Media gol subiti per partita2.32.0
Percentuale possesso palla55.945.4
Numero totale di passaggi14971242
Numero totale di passaggi riusciti12681046
Tiri nello specchio della porta1616
Percentuale di tiri in porta57.150.0
Numero totale di cross4346
Numero medio di cross riusciti1010
Duelli per partita vinti135139
Duelli per partita persi149134
Corner subiti2011
Corner guadagnati1217
Numero di punizioni a favore2935
Numero di punizioni concesse2931
Tackle totali4749
Percentuale di successo nei tackle53.261.2
Fuorigiochi totali42
Numero totale di cartellini gialli63
Numero totale di cartellini rossi00

