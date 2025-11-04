Juventus che tornerà in campo in Champions il prossimo 25 novembre. Si giocherà in Norvegia contro il Bodo/Glimt che, finora, ha raccolto 2 punti in 4 gare. Ha perso questa sera contro il Monaco in casa 1-0.

La classifica dice ora Juventus al 23° posto con 3 punti. In questo momento i bianconeri sarebbero agli spareggi, ma servirà vedere la situazione nella serata di mercoledì dopo gli altri risultati. Lo Sporting, invece, è 10° con 7 punti in quattro giornate. Ancora a punteggio pieno Bayern e Arsenal a quota 12 punti. Prime sconfitte, invece, per PSG e Real Madrid.

La Juventus manca ancora l’appuntamento con la sua prima vittoria in Champions. Dopo i pareggi contro Dortmund e Villarreal, e il ko col Real Madrid, finisce 1-1 con lo Sporting. Un’ottima Juve, dopo aver subito il gol, non è stata sufficiente per sbloccarsi nella massima competizione europea. La squadra di Spalletti aveva cominciato benissimo la ripresa, ma poi si è spenta poco a poco col passare dei minuti. Da registrare, comunque, l’occasionissima per David allo scadere. Ma la classifica comincia ad essere un problema.

La Juventus arriva a questa sfida dopo i successi su Udinese e Cremonese in campionato. Finalmente interrotta una striscia di 8 partite senza vittorie (in tutte le competizioni). Dopo essersi sbloccati in Serie A, però, serve ora sbloccarsi in Champions. Tre gare giocate finora e 0 hurrà per la Juventus che ha pareggiato contro Borussia Dortmund e Villarreal, prima della sconfitta col Real Madrid al Bernabéu.20:04

Due successi nelle ultime due di campionato anche per lo Sporting che ha battuto, in serie, Tondela e Alverca. In Champions, lo Sporting ha raccolto 6 punti in tre gare grazie alle vittorie casalinghe contro Kairat e Marsiglia. Unico ko quello contro il Napoli nella partita giocata al Maradona.20:06

Luciano Spalletti conferma Koopmeiners come braccetto di sinistra, a far partire l’azione, e in campo c’è anche Thuram nonostante la preoccupazione di questo pomeriggio per aver accusato un fastidio al polpaccio. Il tecnico toscano cambia comunque qualcosa rispetto alla Cremonese: fuori Kostic, con McKennie che va sulla fascia destra e Cambiaso a sinistra. Ci saranno Yildiz e Conceição a supporto di Vlahovic.22:31

Lo Sporting è senza Fresneda infortunato: a destra c'è Vagiannidis. Sulla trequarti torna titolare il giovanissimo Geovany Quenda, che era partito dalla panchina nell'ultima gara di campionato. Cambia anche della punta centrale per Rui Borges: c'è il bomber greco Ioannidis al posto di Luis Suarez.20:30

Sono 4 i precedenti in partite UEFA tra Juventus e Sporting. Le due squadre si affrontarono nel girone di Champions nella stagione 2017-2018: 2-1 per i bianconeri (Pjanic e Mandzukic dopo l'autorete di Alex Sandro) a Torino e 1-1 a Lisbona. Incrocio anche in Europa League nel 2023, ai quarti di finale, con la Juventus che trovò la qualificazione grazie all'1-0 di casa con gol di Gatti. 1-1 al ritorno con rete di Rabiot.20:38

Il direttore di gara sarà il sig. Daniel Siebert. Il fischietto tedesco sarà coadiuvato dagli assistenti Seidel e Foltyn e dal quarto ufficiale, il sig. Timo Gerach. Alla sala VAR ci sono Christian Dingert (VAR) e lo scozzese Andrew Dallas (AVAR).20:40

GOL! Juventus-SPORTING 0-1. Rete di Maxi Araujo. Trincao appoggia per Araujo che entra in area da sinistra e fa partire una conclusione che bacia il palo e si infila in rete alle spalle di Di Gregorio.21:55

Ancora VLAHOVIC da fuori ma, questa volta, la sua conclusione è debole e para facile Rui Silva.21:21

Primo tempo dai due volti con lo Sporting che ha comandato il gioco nella prima mezz’ora. Gol di Araujo, traversa per Trincao che ha sfiorato il raddoppio. Poi è salita di tono la Juventus che ha voluto fortemente il pareggio, trovandolo con Vlahovic. Ben tre le ocasionissime per il serbo che alla terza ha colpito. Si chiude sull’1-1, ma la risposta della Juventus è stata convincente.21:58

La Juventus ha reagito bene allo svantaggio iniziale e, soprattutto, è stata brava a servirsi del possesso palla dello Sporting per ripartire veloce - ad ogni minimo errore - e fare male con i suoi giocatori di qualità. Ma, allo stesso tempo, deve fare maggior filtro a centrocampo. I portoghesi, nella prima parte di gara, arrivavano nell’area avversaria in due passaggi.21:53

Dall'altra parte c'è un ispirato Vlahovic, ma il suo sinistro è centrale ed è facile preda di Rui Silva22:07

Maxi Araujo rifila una manata a McKennie e si prende il giallo. Era andato in difesa del pallone e, nella corsa, ha colpito il centrocampista della Juve: giusto non andare oltre l'ammonizione22:19

DOPPIO CAMBIO SPORTING!!! Quenda inconcludente in questa partita e Rui Borges dà spazio a Catamo, sperando sia più incisivo là davanti.22:24

Dentro anche Kostic che prende il posto di Thuram, che non era al meglio per il fastidio al polpaccio accusato nel pomeriggio. A questo punto McKennie in mezzo e Cambiaso passa a destra.22:32

Locatelli prova a rientrare. Spalletti, intanto, non sembra soddisfatto perché non vede più quella fame che ha avuto la Juventus tra la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa.22:39

PREPARTITA

Juventus-Sporting Lisbona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Juventus è imbattuta nei quattro incontri finora disputati contro lo Sporting CP in competizioni europee (2V, 2N); lo scontro più recente ha visto la Juve eliminare la squadra portoghese dai quarti di finale della UEFA Europa League 2022-23 (punteggio complessivo 2-1: vittoria per 1-0 in casa, pareggio per 1-1 in trasferta).

Lo Sporting CP, che non ha mai vinto nelle quattro partite contro la Juventus (2N, 2P), ha affrontato solo altre tre squadre almeno cinque volte nelle principali competizioni europee senza mai vincere: Arsenal (7), Partizan Belgrado (6) e Bayer Leverkusen (6).

Questa sarà la ventesima volta che lo Sporting CP affronta una squadra italiana in trasferta nelle competizioni europee ed è ancora alla ricerca della prima vittoria (5N, 14P). Infatti, ha perso in Italia in tre delle ultime quattro stagioni europee disputate (in quattro partite 1N, 3P), contro la Juventus nel 2022-23 (0-1), l'Atalanta nel 2023-24 (1-2) e il Napoli nel 2025-26 (1-2).

La Juventus non ha vinto nelle ultime quattro partite di UEFA Champions League (2N, 2P) da quando ha battuto il PSV per 2-1 a febbraio. L'ultima serie di partite senza vittorie più lunga nella competizione per i bianconeri risale al periodo tra aprile e novembre 2013 (sei gare).

Lo Sporting CP ha vinto due delle ultime tre partite di UEFA Champions League (una sconfitta), solo una in meno rispetto alle precedenti 14 (3 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte). È alla ricerca di due vittorie consecutive per la prima volta da quando ha vinto le ultime due partite sotto la guida di Rúben Amorim a ottobre/novembre della scorsa stagione.

Cinque dei sei gol realizzati dalla Juventus in UEFA Champions League in questa stagione sono stati arrivati quando era in svantaggio, il numero più alto di gol segnati tra tutte le squadre in questo tipo di condizione. Sebbene abbia trascorso in svantaggio solo il 37% delle sue partite – il quindicesimo dato generale – ha effettuato il secondo maggior numero di tiri nella competizione in corso quando era in svantaggio (25).

Lo Sporting CP ha vinto solo una delle 24 partite di UEFA Champions League in trasferta contro squadre provenienti da uno dei cinque principali campionati europei (4 pareggi e 19 sconfitte), battendo l'Eintracht Francoforte per 3-0 nel settembre 2022.

Quattro dei sette gol dello Sporting CP in UEFA Champions League in questa stagione sono stati segnati da giocatori subentrati, il numero più alto tra tutte le squadre. Infatti, dei nove gol segnati nell'anno solare 2025 in questa competizione, solo due non hanno visto il coinvolgimento di un sostituto, né come marcatore (5), né come assist (4), né come entrambi.

La prossima presenza di Dusan Vlahovic in UEFA Champions League sarà la ventesima con la Juventus: dal suo esordio nella competizione nel febbraio 2022, ha preso parte a 11 gol (8 gol, 3 assist), più del doppio di qualsiasi suo compagno di squadra bianconero (Weston McKennie, 5).

Pote ha preso parte attiva a nove gol in 16 presenze in UEFA Champions League con lo Sporting CP (4 gol, 5 assist), il numero più alto di qualsiasi altro giocatore nella storia della squadra portoghese in Champions League. Ha servito un assist in tre delle sue ultime quattro presenze nella competizione, tutte partite poi vinte.

