La Juventus manca ancora l’appuntamento con la sua prima vittoria in Champions. Dopo i pareggi contro Dortmund e Villarreal, e il ko col Real Madrid, finisce 1-1 con lo Sporting. Un’ottima Juve, dopo aver subito il gol, non è stata sufficiente per sbloccarsi nella massima competizione europea. La squadra di Spalletti aveva cominciato benissimo la ripresa, ma poi si è spenta poco a poco col passare dei minuti. Da registrare, comunque, l’occasionissima per David allo scadere. Ma la classifica comincia ad essere un problema.
La classifica dice ora Juventus al 23° posto con 3 punti. In questo momento i bianconeri sarebbero agli spareggi, ma servirà vedere la situazione nella serata di mercoledì dopo gli altri risultati. Lo Sporting, invece, è 10° con 7 punti in quattro giornate. Ancora a punteggio pieno Bayern e Arsenal a quota 12 punti. Prime sconfitte, invece, per PSG e Real Madrid.
Juventus che tornerà in campo in Champions il prossimo 25 novembre. Si giocherà in Norvegia contro il Bodo/Glimt che, finora, ha raccolto 2 punti in 4 gare. Ha perso questa sera contro il Monaco in casa 1-0.
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Juventus-Sporting e arrivederci ai prossimi appuntamenti della UEFA Champions League 2025-2026.23:20
90'+5'
FINISCE QUI!!! La Juventus non riesce a ribaltarla: 1-1 con lo Sporting. Al gol di Araujo, risponde Vlahovic. Tutto nel primo tempo.22:54
90'+4'
ANCORA JUVENTUS!!! Sinistro di controbalzo di Kostic deviato in angolo. La Juve cerca il tutto per tutto22:51
90'+2'
OCCASIONE DAVID!!! Gran palla di Kalulu per David che va di testa dentro l'area piccola, ma ci mette la mano Rui Silva che manda in angolo22:50
90'
4 minuti di recupero in questo secondo tempo...22:48
89'
Alisson Santos cerca un numero su Kalulu, ma il difensore ex Milan non abbocca alle finte e recupera con un buon intervento22:47
88'
Sostituzioni completate per ambo le squadre22:46
87'
TOCCA A DAVID!!! Spalletti completa le sostituzioni inserendo anche il canadese che prende il posto di Yildiz22:44
86'
Risponde la Juventus col neo entrato ADZIC: palla tra le braccia di Rui Silva23:28
85'
Catamo prova ad entrare in partita con un sinistro a giro dal limite, ma non trova la porta di Di Gregorio22:43
84'
STANDING OVATION PER VLAHOVIC!!! Fuori l'attaccante serbo che lascia il campo ad Adzic, match winner contro l'Inter a fine agosto. Grandi applausi per Vlahovic che ha firmato la rete dell'1-1.22:43
83'
Finisce la partita di Locatelli che aveva anche subito un colpo qualche minuto fa: Spalletti si gioca la carta Miretti22:42
83'
Morita va a rimpolpare il centrocampo al posto del play Joao Simoes. Il giapponese è più un incursore22:42
82'
DOPPIO CAMBIO SPORTING!!! Fuori Gonçalves poco ispirato in questo secondo tempo: dentro il 23enne Alisson Santos22:41
82'
Locatelli prova a rientrare. Spalletti, intanto, non sembra soddisfatto perché non vede più quella fame che ha avuto la Juventus tra la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa.22:39
81'
Gioco fermo per un colpo subito da Locatelli che era andato a chiudere su Gonçalves22:38
79'
Trincao prova a mettere in azione Luis Suarez, ma palla che finisce direttamente tra le braccia di Di Gregorio22:36
78'
Araujo va giù sul contatto con Zhegrova. L'arbitro fischia fallo per la Juventus, ma proteste dei giocatori dello Sporting che, al contrario, volevano il calcio di punizione nella metà campo avversaria22:35
75'
Niente di fatto. Il calcio di punizione battuto da Kostic non è preciso: palla sul fondo22:32
73'
Arriva adesso il giallo per Hjulmand che commette fallo su Zhegrova sull'out di destra. Punizione interessante per la Juventus.22:31
73'
Dentro anche Kostic che prende il posto di Thuram, che non era al meglio per il fastidio al polpaccio accusato nel pomeriggio. A questo punto McKennie in mezzo e Cambiaso passa a destra.22:32
72'
PRIMI CAMBI PER SPALLETTI!!! Il tecnico juventino si gioca la carta Zhegrova che prende il posto di Conceiçao22:30
72'
Terzo cambio per lo Sporting. Dentro Luis Suarez per Ioannidis: il greco non ha fatto davvero nulla questa sera.22:29
71'
Numero sulla sinistra di Yildiz che supera il neo entrato Quaresma, ma il suo cross attraversa tutta l'area di rigore senza che ci sia nessuno a colpire22:28
69'
Combinazione Trincao-Gonçalves all'altezza del limite dell'area della Juve, ma la difesa di casa riesce a respingere e a spazzare via22:26
68'
Dentro anche Eduardo Quaresma che prende il posto di Vagiannidis a destra. C'è da tenere bene la marcatura su Yildiz.22:25
67'
DOPPIO CAMBIO SPORTING!!! Quenda inconcludente in questa partita e Rui Borges dà spazio a Catamo, sperando sia più incisivo là davanti.22:24
66'
Palla interessante per Vagiannidis in area, ma non riesce a controllare. Bravo a chiudere Cambiaso in un secondo momento22:23
64'
Doppia conclusione da fuori di THURAM, la mira però non è quella giusta: palla entrambe le volte in curva. Continua a spingere, comunque, la Juventus.22:22
63'
Colpo di testa di McKennie, sugli sviluppi del calcio di punizione, ma non c'è nessuno a ricevere a centro area. Respinge la difesa ospite22:21
62'
Tensioni però in campo. Vlahovic ha qualcosa da dire ai difensori dello Sporting, deve intervenire l'arbitro a calmare i bollenti spiriti22:19
61'
Maxi Araujo rifila una manata a McKennie e si prende il giallo. Era andato in difesa del pallone e, nella corsa, ha colpito il centrocampista della Juve: giusto non andare oltre l'ammonizione22:19
59'
Volo di Di Gregorio che anticipa tutti in tuffo sul cross da destra di Vagiannidis: applausi del pubblico di casa per lui22:16
56'
Numero di Trincão, palla che viene allargata a destra dalle parti di Geovany Quenda ma il 18enne dello Sporting spreca tutto con una conclusione facile facile per Di Gregorio.22:14
55'
Duello Ioannidis-Kalulu, guadagna un calcio di punizione l'attaccante dello Sporting. Ma siamo lontani dall'area22:31
54'
Si può finalmente ripartire dopo che Koopmeiners doveva rimettersi la scarpa dopo il fallo subito. Interruzione che raffredda un attimo però l'intensità della Juve22:11
52'
Gonçalves prova a sgusciare via da Koopmeiners, ma l'olandese difende bene e si prende pure un fallo22:10
50'
Conclusione anche di Thuram che si accentra sul destro e ci prova da fuori: para Rui Silva23:25
49'
Dall'altra parte c'è un ispirato Vlahovic, ma il suo sinistro è centrale ed è facile preda di Rui Silva22:07
48'
Ioannidis prova a controllare al limite dell'area, ma perde la sfera. Il greco è stato un fantasma fino a questo momento23:24
47'
SUBITO LA JUVENTUS!!! Yildiz vola sulla sinistra: palla in direzione di Conceiçao che viene anticipato proprio all'ultimo22:04
46'
SI RIPARTE ALLO STADIUM!!!22:03
La Juventus ha reagito bene allo svantaggio iniziale e, soprattutto, è stata brava a servirsi del possesso palla dello Sporting per ripartire veloce - ad ogni minimo errore - e fare male con i suoi giocatori di qualità. Ma, allo stesso tempo, deve fare maggior filtro a centrocampo. I portoghesi, nella prima parte di gara, arrivavano nell’area avversaria in due passaggi.21:53
Primo tempo dai due volti con lo Sporting che ha comandato il gioco nella prima mezz’ora. Gol di Araujo, traversa per Trincao che ha sfiorato il raddoppio. Poi è salita di tono la Juventus che ha voluto fortemente il pareggio, trovandolo con Vlahovic. Ben tre le ocasionissime per il serbo che alla terza ha colpito. Si chiude sull’1-1, ma la risposta della Juventus è stata convincente.21:58
45'+1'
FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! 1-1 dopo i primi 45 minuti molti intensi. Avanti lo Sporting con Araujo, pareggio di Vlahovic superata la mezz’ora.21:47
45'
Un minuto di recupero...21:46
41'
Ancora Yildiz sulla sinistra, ma Vlahovic non riesce a controllare. Continua a spingere la squadra di Spalletti che vuole chiudere in vantaggio prima della fine del primo tempo.21:45
37'
OCCHIO A CONCEICAO!!! Yildiz serve un buon palloe da sinistra, velo di Vlahovic e conclusione di Conceiçao che viene deviata in angolo da Inacio. Cresce la Juventus.21:40
35'
3° gol in Champions per Vlahovic dopo la doppietta contro il Dortmund21:36
34'
GOL! JUVENTUS-Sporting 1-1. Rete di Dusan Vlahovic. Pareggio dei bianconeri con l’inserimento, sul primo palo, di Vlahovic sulla percussione di Thuram che piazza l’assist entrando in area da sinistra. Partita di nuovo in equilibrio.
Arriva un giallo anche per lo Sporting. Ammonito Gonçalves per una spinta su Yildiz21:33
32'
Ci prova LOCATELLI da fuori area, ma non trova lo specchio della porta di Rui Silva21:33
31'
Altro episodio dubbio con Conceiçao che va giù sul contatto con Araujo, ma non c'è fallo per l'arbitro. Eravamo all'altezza della bandierina comunque.21:32
30'
58% di possesso palla per lo Sporting in questa prima mezz'ora di gioco21:31
29'
Fischi del pubblico di casa anche per questa decisione dopo lo scontro aereo tra Vlahovic e Diomande. Non c'è fallo per l'arbitro.21:29
28'
Vagiannidis a terra nell'area dello Sporting, ma non c'è nulla. Il terzino dello Sporting è andato a sbattere contro Gatti21:29
28'
Viene però ammonito Cambiaso per la vistosa protesta. Anche Spalletti chiede spiegazioni a quarto ufficiale e assistente21:27
27'
Rischia il giallo Hjulmand che commette fallo su Cambiaso. La trattenuta c'è eccome e l'ex Lecce meriterebbe l'ammonizione.21:27
24'
Giallo per Thuram che spende un fallo per fermare Geovany Quenda che era partito in velocità21:24
22'
Dopo la sfuriata della Juventus con quelle due occasioni consecutive, lo Sporting è tornato a fare possesso palla nella metà campo avversaria21:24
19'
Ancora VLAHOVIC da fuori ma, questa volta, la sua conclusione è debole e para facile Rui Silva.21:21
18'
ANCORA VLAHOVIC!!! Palla concquistata da McKennie, c'è Vlahovic che ci prova con un sinistro da fuori ma interviene ancora Rui Silva a deviare in angolo. Grande risposta comunque della Juve.21:18
18'
VLAHOVIC VICINO AL GOL!!! Palla dentro per Vlahovic che gira di testa, ma Rui Silva dice di no con un grande intervento21:18
17'
Prova a reagire la Juventus con uno spiovente di Conceiçao respinto dalla difesa dello Sporting, poi Thuram cicca la conclusione21:17
15'
TRAVERSA!!! Sporting subito vicinissimo al raddoppio con la conclusione di Trincao che si infrange sulla traversa. Graziato Di Gregorio.21:15
13'
1° gol stagionale per Maxi Araujo21:14
12'
GOL! Juventus-SPORTING 0-1. Rete di Maxi Araujo. Trincao appoggia per Araujo che entra in area da sinistra e fa partire una conclusione che bacia il palo e si infila in rete alle spalle di Di Gregorio.21:55
10'
Occhio allo Sporting con Pedro Gonçalves, ma Gatti fa da muro ed evita l'ingresso in area del trequartista portoghese21:12
9'
CI PROVA VLAHOVIC!!! McKennie crossa da destra, Vlahovic è un po' defilato ma va col mancino al volo: para in due tempi Rui Silva.21:10
6'
Cambiaso velocissimo sulla fascia sinistra, scarico per McKennie che non arriva in tempo a colpire. Spinge ancora sulla corsia mancina la squadra di Spalletti21:07
4'
Gioco fermo per un colpo subito da Vagiannidis. Fallo di Yildiz che era andato in pressing.21:05
2'
Subito una palla interessante a sinistra per Yildiz che però non riesce a controllare. Juventus che parte però aggressiva21:03
1'
SI PARTE!!! Primo possesso per la Juventus...21:00
Il direttore di gara sarà il sig. Daniel Siebert. Il fischietto tedesco sarà coadiuvato dagli assistenti Seidel e Foltyn e dal quarto ufficiale, il sig. Timo Gerach. Alla sala VAR ci sono Christian Dingert (VAR) e lo scozzese Andrew Dallas (AVAR).20:40
Sono 4 i precedenti in partite UEFA tra Juventus e Sporting. Le due squadre si affrontarono nel girone di Champions nella stagione 2017-2018: 2-1 per i bianconeri (Pjanic e Mandzukic dopo l'autorete di Alex Sandro) a Torino e 1-1 a Lisbona. Incrocio anche in Europa League nel 2023, ai quarti di finale, con la Juventus che trovò la qualificazione grazie all'1-0 di casa con gol di Gatti. 1-1 al ritorno con rete di Rabiot.20:38
Lo Sporting è senza Fresneda infortunato: a destra c'è Vagiannidis. Sulla trequarti torna titolare il giovanissimo Geovany Quenda, che era partito dalla panchina nell'ultima gara di campionato. Cambia anche della punta centrale per Rui Borges: c'è il bomber greco Ioannidis al posto di Luis Suarez.20:30
Luciano Spalletti conferma Koopmeiners come braccetto di sinistra, a far partire l’azione, e in campo c’è anche Thuram nonostante la preoccupazione di questo pomeriggio per aver accusato un fastidio al polpaccio. Il tecnico toscano cambia comunque qualcosa rispetto alla Cremonese: fuori Kostic, con McKennie che va sulla fascia destra e Cambiaso a sinistra. Ci saranno Yildiz e Conceição a supporto di Vlahovic.22:31
FORMAZIONI UFFICIALI: Lo Sporting si schiera con un 4-2-3-1 in cui figurano: Rui Silva - Vagiannidis, O.Diomande, Gonçalo Inácio, M.Araújo - Hjulmand, João Simões - Geovany Quenda, Trincão, Pedro Gonçalves - Ioannidis. All. Rui Borges. A disposizione: João Virginia - Matheus Reis, Bruno Ramos, Blopa, E.Quaresma, Mangas - Morita, Kochorashvili - Geny Catamo, Alisson Santos, Rodrigo Ribeiro, Luis Suárez.22:31
FORMAZIONI UFFICIALI: La Juventus scende in campo con un 3-4-3 in cui figurano: Di Gregorio - Kalulu, Gatti, Koopmeiners - McKennie, Locatelli, K.Thuram, Cambiaso - F.Conceição, Vlahovic, Yildiz. All. Luciano Spalletti. A disposizione: Perin, Scaglia - Rugani, João Mário, Rouhi - Kostic, Miretti, Adzic - Zhegrova, Openda, David.22:31
Due successi nelle ultime due di campionato anche per lo Sporting che ha battuto, in serie, Tondela e Alverca. In Champions, lo Sporting ha raccolto 6 punti in tre gare grazie alle vittorie casalinghe contro Kairat e Marsiglia. Unico ko quello contro il Napoli nella partita giocata al Maradona.20:06
La Juventus arriva a questa sfida dopo i successi su Udinese e Cremonese in campionato. Finalmente interrotta una striscia di 8 partite senza vittorie (in tutte le competizioni). Dopo essersi sbloccati in Serie A, però, serve ora sbloccarsi in Champions. Tre gare giocate finora e 0 hurrà per la Juventus che ha pareggiato contro Borussia Dortmund e Villarreal, prima della sconfitta col Real Madrid al Bernabéu.20:04
Benvenuti alla diretta scritta di Juventus-Sporting, gara valida per la Giornata 4 della League Phase della UEFA Champions League 2025/2026. Si gioca all’Allianz Stadium di Torino.19:59
Dove si gioca la partita:
Stadio: Allianz Stadium Città: Torino Capienza: 41689 spettatori19:59
Formazioni Juventus - Sporting Lisbona
Juventus
Sporting Lisbona
TITOLARI JUVENTUS
(16) MICHELE DI GREGORIO (P)
(15) PIERRE KALULU (D)
(8) TEUN KOOPMEINERS (D)
(4) FEDERICO GATTI (D)
(5) MANUEL LOCATELLI (C)
(27) ANDREA CAMBIASO (C)
(22) WESTON MCKENNIE (C)
(19) KHÉPHREN THURAM (C)
(7) FRANCISCO CONCEIÇÃO (A)
(9) DUSAN VLAHOVIC (A)
(10) KENAN YILDIZ (A)
PANCHINA JUVENTUS
(40) JONAS ROUHI (D)
(30) JONATHAN DAVID (A)
(17) VASILIJE ADZIC (C)
(1) MATTIA PERIN (P)
(11) EDON ZHEGROVA (A)
(18) FILIP KOSTIC (C)
(25) JOÃO MÁRIO (D)
(24) DANIELE RUGANI (D)
(21) FABIO MIRETTI (C)
(42) SIMONE SCAGLIA (P)
(20) LOÏS OPENDA (A)
ALLENATORE JUVENTUS
Luciano Spalletti
TITOLARI SPORTING LISBONA
(1) RUI SILVA (P)
(25) GONÇALO INÁCIO (D)
(26) OUSMANE DIOMANDE (D)
(20) MAXI ARAÚJO (D)
(13) GEORGIOS VAGIANNIDIS (D)
(17) TRINCÃO (C)
(7) GEOVANY QUENDA (C)
(52) JOÃO SIMÕES (C)
(8) POTE (C)
(42) MORTEN HJULMAND (C)
(89) FOTIS IOANNIDIS (A)
PANCHINA SPORTING LISBONA
(97) LUIS SUÁREZ (A)
(70) SALVADOR BLOPA (D)
(10) GENY CATAMO (C)
(72) EDUARDO QUARESMA (D)
(5) HIDEMASA MORITA (C)
(2) MATHEUS REIS (D)
(14) GIORGI KOCHORASHVILI (C)
(27) ALISSON SANTOS (A)
(54) BRUNO RAMOS (D)
(91) RICARDO MANGAS (D)
(12) JOÃO VIRGÍNIA (P)
(28) RODRIGO RIBEIRO (A)
ALLENATORE SPORTING LISBONA
Rui Manuel Gomes Borges
PREPARTITA
Juventus - Sporting Lisbona è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026. La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 21:00 allo stadio Allianz Stadium di Torino. Arbitro di Juventus - Sporting Lisbona sarà Daniel Siebert. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.
Attualmente la Juventus si trova 23° in classifica con 3 punti (frutto di 0 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta); invece Sporting Lisbona si trova 10° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). La Juventus ha segnato 7 gol e ne ha subiti 8; Sporting Lisbona ha segnato 8 gol e ne ha subiti 5.
Juventus e Sporting Lisbona si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match la Juventus ha vinto 1 volta, Sporting Lisbona non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.
Juventus-Sporting Lisbona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Juventus è imbattuta nei quattro incontri finora disputati contro lo Sporting CP in competizioni europee (2V, 2N); lo scontro più recente ha visto la Juve eliminare la squadra portoghese dai quarti di finale della UEFA Europa League 2022-23 (punteggio complessivo 2-1: vittoria per 1-0 in casa, pareggio per 1-1 in trasferta).
Lo Sporting CP, che non ha mai vinto nelle quattro partite contro la Juventus (2N, 2P), ha affrontato solo altre tre squadre almeno cinque volte nelle principali competizioni europee senza mai vincere: Arsenal (7), Partizan Belgrado (6) e Bayer Leverkusen (6).
Questa sarà la ventesima volta che lo Sporting CP affronta una squadra italiana in trasferta nelle competizioni europee ed è ancora alla ricerca della prima vittoria (5N, 14P). Infatti, ha perso in Italia in tre delle ultime quattro stagioni europee disputate (in quattro partite 1N, 3P), contro la Juventus nel 2022-23 (0-1), l'Atalanta nel 2023-24 (1-2) e il Napoli nel 2025-26 (1-2).
La Juventus non ha vinto nelle ultime quattro partite di UEFA Champions League (2N, 2P) da quando ha battuto il PSV per 2-1 a febbraio. L'ultima serie di partite senza vittorie più lunga nella competizione per i bianconeri risale al periodo tra aprile e novembre 2013 (sei gare).
Lo Sporting CP ha vinto due delle ultime tre partite di UEFA Champions League (una sconfitta), solo una in meno rispetto alle precedenti 14 (3 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte). È alla ricerca di due vittorie consecutive per la prima volta da quando ha vinto le ultime due partite sotto la guida di Rúben Amorim a ottobre/novembre della scorsa stagione.
Cinque dei sei gol realizzati dalla Juventus in UEFA Champions League in questa stagione sono stati arrivati quando era in svantaggio, il numero più alto di gol segnati tra tutte le squadre in questo tipo di condizione. Sebbene abbia trascorso in svantaggio solo il 37% delle sue partite – il quindicesimo dato generale – ha effettuato il secondo maggior numero di tiri nella competizione in corso quando era in svantaggio (25).
Lo Sporting CP ha vinto solo una delle 24 partite di UEFA Champions League in trasferta contro squadre provenienti da uno dei cinque principali campionati europei (4 pareggi e 19 sconfitte), battendo l'Eintracht Francoforte per 3-0 nel settembre 2022.
Quattro dei sette gol dello Sporting CP in UEFA Champions League in questa stagione sono stati segnati da giocatori subentrati, il numero più alto tra tutte le squadre. Infatti, dei nove gol segnati nell'anno solare 2025 in questa competizione, solo due non hanno visto il coinvolgimento di un sostituto, né come marcatore (5), né come assist (4), né come entrambi.
La prossima presenza di Dusan Vlahovic in UEFA Champions League sarà la ventesima con la Juventus: dal suo esordio nella competizione nel febbraio 2022, ha preso parte a 11 gol (8 gol, 3 assist), più del doppio di qualsiasi suo compagno di squadra bianconero (Weston McKennie, 5).
Pote ha preso parte attiva a nove gol in 16 presenze in UEFA Champions League con lo Sporting CP (4 gol, 5 assist), il numero più alto di qualsiasi altro giocatore nella storia della squadra portoghese in Champions League. Ha servito un assist in tre delle sue ultime quattro presenze nella competizione, tutte partite poi vinte.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: