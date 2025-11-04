Virgilio Sport
Liverpool-Real Madrid: 1-0 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Anfield di Liverpool
4 Novembre 2025 ore 21:00
Liverpool
1
Real Madrid
0
Partita finita
Arbitro: István Kovács
  1. 61' 1-0 Alexis Mac Allister
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Liverpool 1, Real Madrid 0.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Liverpool 1, Real Madrid 0.22:55

  3. 90'+5'

    Álvaro Carreras (Real Madrid) e' ammonito per fallo.22:54

  4. 90'+5'

    Fallo di Álvaro Carreras (Real Madrid).22:54

  5. 90'+5'

    Federico Chiesa (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:54

  6. 90'+2'

    Jude Bellingham (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51

  7. 90'+2'

    Fallo di Ryan Gravenberch (Liverpool).22:51

  9. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Conor Bradley (Liverpool).22:50

  10. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:49

  11. 90'+1'

    Gara riprende.22:49

  12. 90'

    Sostituzione, Real Madrid. Brahim Díaz sostituisce Federico Valverde.22:49

  13. 90'

    Gara momentaneamente sospesa, Milos Kerkez (Liverpool) per infortunio.22:48

  15. 88'

    Sostituzione, Liverpool. Federico Chiesa sostituisce Florian Wirtz.22:47

  16. 88'

    Sostituzione, Liverpool. Milos Kerkez sostituisce Andy Robertson.22:47

  17. 87'

    Tiro respinto. Mohamed Salah (Liverpool) un tiro di sinistro da centro area.22:45

  18. 87'

    Tiro parato. Cody Gakpo (Liverpool) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta.22:45

  19. 85'

    Tiro respinto. Mohamed Salah (Liverpool) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.22:43

  21. 82'

    Éder Militão (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40

  22. 82'

    Fallo di Cody Gakpo (Liverpool).22:40

  23. 81'

    Sostituzione, Real Madrid. Trent Alexander-Arnold sostituisce Arda Güler.22:40

  24. 80'

    Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Curtis Jones (Liverpool).22:39

  25. 79'

    Sostituzione, Liverpool. Cody Gakpo sostituisce Hugo Ekitiké.22:38

  27. 79'

    Sostituzione, Liverpool. Curtis Jones sostituisce Alexis Mac Allister.22:37

  28. 75'

    Tentativo fallito. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Vinícius Júnior.22:34

  29. 75'

    Tiro respinto. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area. Assist di Vinícius Júnior.22:33

  30. 71'

    Fallo di Rodrygo (Real Madrid).22:29

  31. 71'

    Hugo Ekitiké (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29

  33. 70'

    Fallo di Álvaro Carreras (Real Madrid).22:28

  34. 70'

    Mohamed Salah (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28

  35. 69'

    Sostituzione, Real Madrid. Rodrygo sostituisce Eduardo Camavinga.22:27

  36. 68'

    Álvaro Carreras (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  37. 68'

    Fallo di Mohamed Salah (Liverpool).22:26

  39. 67'

    Fallo di Éder Militão (Real Madrid).22:25

  40. 67'

    Hugo Ekitiké (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25

  41. 66'

    Gara riprende.22:24

  42. 64'

    Gara momentaneamente sospesa, Florian Wirtz (Liverpool) per infortunio.22:23

  43. 64'

    Éder Militão (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  45. 64'

    Fallo di Florian Wirtz (Liverpool).22:22

  46. 61'

    Gol! Liverpool 1, Real Madrid 0. Alexis Mac Allister (Liverpool) un colpo di testa da centro area sotto la traversa. Assist di Dominik Szoboszlai con cross in seguito a un calcio da fermo.22:19

  47. 60'

    Jude Bellingham (Real Madrid) e' ammonito per fallo.22:19

  48. 60'

    Fallo di Jude Bellingham (Real Madrid).22:18

  49. 60'

    Ryan Gravenberch (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:18

  51. 59'

    Tentativo fallito. Álvaro Carreras (Real Madrid) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Aurélien Tchouaméni.22:17

  52. 57'

    Kylian Mbappé (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16

  53. 57'

    Fallo di Virgil van Dijk (Liverpool).22:16

  54. 54'

    Fallo di Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).22:13

  55. 54'

    Dominik Szoboszlai (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:13

  57. 52'

    Alexis Mac Allister (Liverpool) e' ammonito per fallo.22:11

  58. 52'

    Kylian Mbappé (Real Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:11

  59. 52'

    Fallo di Alexis Mac Allister (Liverpool).22:11

  60. 52'

    Tiro parato. Dominik Szoboszlai (Liverpool) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.22:10

  61. 51'

    Fallo di Jude Bellingham (Real Madrid).22:09

  63. 51'

    Ryan Gravenberch (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:09

  64. 49'

    Tentativo fallito. Hugo Ekitiké (Liverpool) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Mohamed Salah con cross da calcio d'angolo.22:07

  65. 48'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Thibaut Courtois (Real Madrid).22:07

  66. 48'

    Tiro parato. Hugo Ekitiké (Liverpool) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Dominik Szoboszlai con cross.22:07

  67. 47'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Thibaut Courtois (Real Madrid).22:06

  69. 47'

    Tiro parato. Virgil van Dijk (Liverpool) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta.22:06

  70. 47'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Arda Güler (Real Madrid).22:05

  71. Inizia il Secondo tempo Liverpool 0, Real Madrid 0.22:04

  72. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Liverpool 0, Real Madrid 0.21:48

  73. 45'+2'

    Tiro parato. Alexis Mac Allister (Liverpool) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Florian Wirtz.21:47

  75. 45'+1'

    Dean Huijsen (Real Madrid) e' ammonito per fallo.21:47

  76. 45'+1'

    Fallo di Dean Huijsen (Real Madrid).21:46

  77. 45'+1'

    Hugo Ekitiké (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:46

  78. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46

  79. 45'

    Fuorigioco. Giorgi Mamardashvili(Liverpool) prova il lancio lungo, ma Hugo Ekitiké e' colto in fuorigioco.21:45

  81. 45'

    Tiro parato. Arda Güler (Real Madrid) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Vinícius Júnior.21:45

  82. 45'

    Tiro parato. Jude Bellingham (Real Madrid) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Vinícius Júnior.21:45

  83. 44'

    Jude Bellingham (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44

  84. 44'

    Fallo di Virgil van Dijk (Liverpool).21:44

  85. 43'

    Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Federico Valverde (Real Madrid).21:43

  87. 43'

    Tiro parato. Dominik Szoboszlai (Liverpool) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Florian Wirtz.21:43

  88. 41'

    Fallo di Jude Bellingham (Real Madrid).21:42

  89. 41'

    Florian Wirtz (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:42

  90. 39'

    Kylian Mbappé (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39

  91. 39'

    Fallo di Ibrahima Konaté (Liverpool).21:39

  93. 37'

    Tiro parato. Dominik Szoboszlai (Liverpool) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Conor Bradley.21:37

  94. 34'

    Álvaro Carreras (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  95. 34'

    Fallo di Hugo Ekitiké (Liverpool).21:35

  96. 34'

    Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34

  97. 34'

    Fallo di Dominik Szoboszlai (Liverpool).21:34

  99. 34'

    Éder Militão (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34

  100. 34'

    Fallo di Dominik Szoboszlai (Liverpool).21:34

  101. 32'

    Decisione VAR: nessun rigore Liverpool.21:32

  102. 30'

    Tiro respinto. Dominik Szoboszlai (Liverpool) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mohamed Salah.21:30

  103. 28'

    Tentativo fallito. Virgil van Dijk (Liverpool) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Andy Robertson con cross in seguito a un calcio da fermo.21:29

  105. 28'

    Fallo di Eduardo Camavinga (Real Madrid).21:28

  106. 28'

    Mohamed Salah (Liverpool) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:28

  107. 27'

    Tiro parato. Dominik Szoboszlai (Liverpool) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Florian Wirtz.21:28

  108. 27'

    Tentativo fallito. Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Éder Militão.21:27

  109. 23'

    Vinícius Júnior (Real Madrid) e' ammonito per fallo.21:23

  111. 23'

    Fallo di Vinícius Júnior (Real Madrid).21:23

  112. 23'

    Conor Bradley (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:23

  113. 22'

    Kylian Mbappé (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:22

  114. 22'

    Fallo di Virgil van Dijk (Liverpool).21:22

  115. 17'

    Tentativo fallito. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Jude Bellingham in seguito a un contropiede.21:17

  117. 17'

    Tiro respinto. Hugo Ekitiké (Liverpool) un tiro di destro da fuori area. Assist di Florian Wirtz.21:17

  118. 17'

    Tiro respinto. Éder Militão (Real Madrid) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Jude Bellingham.21:17

  119. 14'

    Arda Güler (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14

  120. 14'

    Fallo di Alexis Mac Allister (Liverpool).21:14

  121. 10'

    Tentativo fallito. Alexis Mac Allister (Liverpool) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Dominik Szoboszlai.21:10

  123. 10'

    Gara riprende.21:10

  124. 10'

    Gara momentaneamente sospesa, (Real Madrid).21:10

  125. 7'

    Vinícius Júnior (Real Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:08

  126. 7'

    Fallo di Conor Bradley (Liverpool).21:08

  127. 5'

    Fuorigioco. Alexis Mac Allister(Liverpool) prova il lancio lungo, ma Ryan Gravenberch e' colto in fuorigioco.21:05

  129. 3'

    Fallo di Hugo Ekitiké (Liverpool).21:03

  130. 3'

    Federico Valverde (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  131. 2'

    Fallo di Andy Robertson (Liverpool).21:02

  132. 2'

    Eduardo Camavinga (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02

  133. Tiro respinto. Alexis Mac Allister (Liverpool) un tiro di destro da fuori area. Assist di Florian Wirtz.21:02

  135. Inizia il Primo tempo.21:01

  136. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48

  138. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Anfield
    Città: Liverpool
    Capienza: 61276 spettatori19:48

Formazioni Liverpool - Real Madrid

Liverpool
Real Madrid
TITOLARI LIVERPOOL
  • (25) GIORGI MAMARDASHVILI (P)
  • (4) VIRGIL VAN DIJK (D)
  • (26) ANDY ROBERTSON (D)
  • (12) CONOR BRADLEY (D)
  • (5) IBRAHIMA KONATÉ (D)
  • (8) DOMINIK SZOBOSZLAI (C)
  • (11) MOHAMED SALAH (C)
  • (38) RYAN GRAVENBERCH (C)
  • (7) FLORIAN WIRTZ (C)
  • (10) ALEXIS MAC ALLISTER (C)
  • (22) HUGO EKITIKÉ (A)
PANCHINA LIVERPOOL
  • (18) CODY GAKPO (A)
  • (28) FREDDIE WOODMAN (P)
  • (3) WATARU ENDO (C)
  • (2) JOE GOMEZ (D)
  • (6) MILOS KERKEZ (D)
  • (17) CURTIS JONES (C)
  • (73) RIO NGUMOHA (A)
  • (14) FEDERICO CHIESA (A)
  • (74) KORNEL MISCIUR (P)
ALLENATORE LIVERPOOL
  • Arne Slot
TITOLARI REAL MADRID
  • (1) THIBAUT COURTOIS (P)
  • (18) ÁLVARO CARRERAS (D)
  • (3) ÉDER MILITÃO (D)
  • (8) FEDERICO VALVERDE (D)
  • (24) DEAN HUIJSEN (D)
  • (7) VINÍCIUS JÚNIOR (C)
  • (6) EDUARDO CAMAVINGA (C)
  • (15) ARDA GÜLER (C)
  • (14) AURÉLIEN TCHOUAMÉNI (C)
  • (5) JUDE BELLINGHAM (C)
  • (10) KYLIAN MBAPPÉ (A)
PANCHINA REAL MADRID
  • (19) DANI CEBALLOS (C)
  • (11) RODRYGO (A)
  • (23) FERLAND MENDY (D)
  • (21) BRAHIM DÍAZ (C)
  • (16) GONZALO GARCÍA (A)
  • (17) RAÚL ASENCIO (D)
  • (13) ANDRII LUNIN (P)
  • (9) ENDRICK (A)
  • (20) FRAN GARCÍA (D)
  • (26) FRAN GONZÁLEZ (P)
  • (12) TRENT ALEXANDER-ARNOLD (D)
ALLENATORE REAL MADRID
  • Xabi Alonso
PREPARTITA

Liverpool - Real Madrid è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 21:00 allo stadio Anfield di Liverpool.
Arbitro di Liverpool - Real Madrid sarà István Kovács. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Attualmente il Liverpool si trova 6° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Real Madrid si trova 5° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Liverpool ha segnato 9 gol e ne ha subiti 4; il Real Madrid ha segnato 8 gol e ne ha subiti 2.

Liverpool e Real Madrid si sono affrontate 11 volte in campionato. Nei precedenti match il Liverpool ha vinto 3 volte, il Real Madrid ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.

Liverpool-Real Madrid ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Liverpool e Real Madrid si sono affrontate 12 volte in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League. Dopo aver vinto le prime tre partite tra il 1981 e il 2009, il Liverpool ha vinto solo una delle ultime nove contro i Blancos (1N, 7P).
  • Sarà l'ottava volta che Liverpool e Real Madrid si incontrano in UEFA Champions League dall'inizio della stagione 2017-18, con la squadra spagnola che ha vinto cinque delle sette precedenti (1N, 1P). Includendo anche tutte le partite della quarta giornata di questa stagione, solo due partite sono state giocate più volte nella competizione in questo arco temporale: Manchester City-Real Madrid (10) e Paris SG-Bayern Monaco (9).
  • Tutte e quattro le vittorie del Liverpool sul Real Madrid in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League sono arrivate senza subire gol, inclusa la più recente nel novembre 2024 (2-0 ad Anfield). Solo la Juventus (5) ha vinto e al tempo stesso mantenuto la porta inviolata  in più occasioni contro il Real Madrid nelle due maggiori competizioni europee per club.
  • Il Liverpool ha vinto 20 delle ultime 22 partite casalinghe della fase a gironi di UEFA Champions League (1N, 1P), comprese le ultime 12 consecutive. Tuttavia, tre delle sette sconfitte casalinghe nella fase a gironi di questa competizione sono arrivate contro squadre spagnole (contro Barcellona, Valencia e Real Madrid).
  • Il Real Madrid ha vinto le sue prime tre partite di UEFA Champions League in questa stagione: in due delle quattro precedenti occasioni in cui ha iniziato con quattro vittorie consecutive, ha sollevato il trofeo (2001-02 e 2023-24), raggiungendo le semifinali nelle altre due (2011-12 e 2014-15).
  • Il Real Madrid è la squadra che ha effettuato più tiri in porta in questa stagione di UEFA Champions League (37), con almeno 10 tiri in porta in tutte e tre le partite (15 contro il Marsiglia, 12 contro il Kairat, 10 contro la Juventus). Dal 2003-04, l'unica squadra ad esserci riuscita per quattro partite consecutive è stata proprio il Real Madrid nella stagione 2013-14 - il Liverpool ha subito almeno 10 tiri in porta solo due volte dal 2003-04, e mai ad Anfield.
  • Arne Slot ha vinto 10 delle sue 13 partite di UEFA Champions League da allenatore del Liverpool (3 sconfitte), con solo Hansi Flick al Bayern Monaco (10), Luis Enrique al Barcellona (11) e Carlo Ancelotti al Real Madrid (12) che hanno raggiunto 10 vittorie in meno partite con un club. Slot al Liverpool è tuttavia il più veloce allenatore ad aver vinto 10 partite nella competizione con un club inglese.
  • Tra i 10 giocatori con più di 50 gol nella storia della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, l'attaccante del Real Madrid Kylian Mbappé ha la percentuale più alta di gol in trasferta (53% - 32/60). Il francese ha segnato una tripletta nella sua precedente partita in trasferta nella competizione (contro il Kairat alla seconda giornata), e ora è il giocatore con più triplette in trasferta nella storia della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (3, a pari merito con Filippo Inzaghi).
  • Questa partita potrebbe segnare la 50ª presenza in UEFA Champions League per il centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham, che ha raggiunto questo traguardo a soli 22 anni e 128 giorni, il più giovane di sempre nella storia della competizione. Il record attuale appartiene a Iker Casillas, che ha raggiunto quota 50 presenze a 22 anni e 155 giorni, appena 115 giorni dopo la nascita di Bellingham nel 2003.
  • Il difensore del Real Madrid Trent Alexander-Arnold potrebbe diventare il secondo inglese a giocare contro il Liverpool in Coppa dei Campioni, avendo già militato per la squadra nella competizione, dopo Larry Lloyd del Nottingham Forest nel settembre 1978 (giocò entrambe le partite contro il Liverpool nel primo turno del 1978-79).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

LiverpoolReal Madrid
Partite giocate33
Numero di partite vinte23
Numero di partite perse10
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati88
Gol totali subiti41
Media gol subiti per partita1.30.3
Percentuale possesso palla62.458.7
Numero totale di passaggi18201636
Numero totale di passaggi riusciti16321447
Tiri nello specchio della porta2437
Percentuale di tiri in porta58.564.9
Numero totale di cross7337
Numero medio di cross riusciti218
Duelli per partita vinti122137
Duelli per partita persi127127
Corner subiti1114
Corner guadagnati2429
Numero di punizioni a favore2535
Numero di punizioni concesse2628
Tackle totali3239
Percentuale di successo nei tackle46.974.4
Fuorigiochi totali52
Numero totale di cartellini gialli44
Numero totale di cartellini rossi01

Liverpool - Real Madrid Live

