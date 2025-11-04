Incontro terminato, Liverpool 1, Real Madrid 0.
Incontro terminato, Liverpool 1, Real Madrid 0.
Secondo tempo terminato, Liverpool 1, Real Madrid 0.22:55
Álvaro Carreras (Real Madrid) e' ammonito per fallo.22:54
Fallo di Álvaro Carreras (Real Madrid).22:54
Federico Chiesa (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:54
Jude Bellingham (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51
Fallo di Ryan Gravenberch (Liverpool).22:51
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Conor Bradley (Liverpool).22:50
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:49
Gara riprende.22:49
Sostituzione, Real Madrid. Brahim Díaz sostituisce Federico Valverde.22:49
Gara momentaneamente sospesa, Milos Kerkez (Liverpool) per infortunio.22:48
Sostituzione, Liverpool. Federico Chiesa sostituisce Florian Wirtz.22:47
Sostituzione, Liverpool. Milos Kerkez sostituisce Andy Robertson.22:47
Tiro respinto. Mohamed Salah (Liverpool) un tiro di sinistro da centro area.22:45
Tiro parato. Cody Gakpo (Liverpool) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta.22:45
Tiro respinto. Mohamed Salah (Liverpool) un tiro di sinistro dalla destra dell'area.22:43
Éder Militão (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40
Fallo di Cody Gakpo (Liverpool).22:40
Sostituzione, Real Madrid. Trent Alexander-Arnold sostituisce Arda Güler.22:40
Calcio d'angolo,Real Madrid. Calcio d'angolo causato da Curtis Jones (Liverpool).22:39
Sostituzione, Liverpool. Cody Gakpo sostituisce Hugo Ekitiké.22:38
Sostituzione, Liverpool. Curtis Jones sostituisce Alexis Mac Allister.22:37
Tentativo fallito. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Vinícius Júnior.22:34
Tiro respinto. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area. Assist di Vinícius Júnior.22:33
Fallo di Rodrygo (Real Madrid).22:29
Hugo Ekitiké (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29
Fallo di Álvaro Carreras (Real Madrid).22:28
Mohamed Salah (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28
Sostituzione, Real Madrid. Rodrygo sostituisce Eduardo Camavinga.22:27
Álvaro Carreras (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Fallo di Mohamed Salah (Liverpool).22:26
Fallo di Éder Militão (Real Madrid).22:25
Hugo Ekitiké (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Gara riprende.22:24
Gara momentaneamente sospesa, Florian Wirtz (Liverpool) per infortunio.22:23
Éder Militão (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Fallo di Florian Wirtz (Liverpool).22:22
Gol! Liverpool 1, Real Madrid 0. Alexis Mac Allister (Liverpool) un colpo di testa da centro area sotto la traversa. Assist di Dominik Szoboszlai con cross in seguito a un calcio da fermo.22:19
Jude Bellingham (Real Madrid) e' ammonito per fallo.22:19
Fallo di Jude Bellingham (Real Madrid).22:18
Ryan Gravenberch (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:18
Tentativo fallito. Álvaro Carreras (Real Madrid) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Aurélien Tchouaméni.22:17
Kylian Mbappé (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Fallo di Virgil van Dijk (Liverpool).22:16
Fallo di Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).22:13
Dominik Szoboszlai (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:13
Alexis Mac Allister (Liverpool) e' ammonito per fallo.22:11
Kylian Mbappé (Real Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:11
Fallo di Alexis Mac Allister (Liverpool).22:11
Tiro parato. Dominik Szoboszlai (Liverpool) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa.22:10
Fallo di Jude Bellingham (Real Madrid).22:09
Ryan Gravenberch (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:09
Tentativo fallito. Hugo Ekitiké (Liverpool) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Mohamed Salah con cross da calcio d'angolo.22:07
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Thibaut Courtois (Real Madrid).22:07
Tiro parato. Hugo Ekitiké (Liverpool) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Dominik Szoboszlai con cross.22:07
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Thibaut Courtois (Real Madrid).22:06
Tiro parato. Virgil van Dijk (Liverpool) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta.22:06
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Arda Güler (Real Madrid).22:05
Inizia il Secondo tempo Liverpool 0, Real Madrid 0.22:04
Primo tempo terminato, Liverpool 0, Real Madrid 0.21:48
Tiro parato. Alexis Mac Allister (Liverpool) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Florian Wirtz.21:47
Dean Huijsen (Real Madrid) e' ammonito per fallo.21:47
Fallo di Dean Huijsen (Real Madrid).21:46
Hugo Ekitiké (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46
Fuorigioco. Giorgi Mamardashvili(Liverpool) prova il lancio lungo, ma Hugo Ekitiké e' colto in fuorigioco.21:45
Tiro parato. Arda Güler (Real Madrid) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Vinícius Júnior.21:45
Tiro parato. Jude Bellingham (Real Madrid) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Vinícius Júnior.21:45
Jude Bellingham (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44
Fallo di Virgil van Dijk (Liverpool).21:44
Calcio d'angolo,Liverpool. Calcio d'angolo causato da Federico Valverde (Real Madrid).21:43
Tiro parato. Dominik Szoboszlai (Liverpool) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Florian Wirtz.21:43
Fallo di Jude Bellingham (Real Madrid).21:42
Florian Wirtz (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:42
Kylian Mbappé (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39
Fallo di Ibrahima Konaté (Liverpool).21:39
Tiro parato. Dominik Szoboszlai (Liverpool) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Conor Bradley.21:37
Álvaro Carreras (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Fallo di Hugo Ekitiké (Liverpool).21:35
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Fallo di Dominik Szoboszlai (Liverpool).21:34
Éder Militão (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Fallo di Dominik Szoboszlai (Liverpool).21:34
Decisione VAR: nessun rigore Liverpool.21:32
Tiro respinto. Dominik Szoboszlai (Liverpool) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mohamed Salah.21:30
Tentativo fallito. Virgil van Dijk (Liverpool) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Andy Robertson con cross in seguito a un calcio da fermo.21:29
Fallo di Eduardo Camavinga (Real Madrid).21:28
Mohamed Salah (Liverpool) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:28
Tiro parato. Dominik Szoboszlai (Liverpool) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Florian Wirtz.21:28
Tentativo fallito. Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Éder Militão.21:27
Vinícius Júnior (Real Madrid) e' ammonito per fallo.21:23
Fallo di Vinícius Júnior (Real Madrid).21:23
Conor Bradley (Liverpool) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:23
Kylian Mbappé (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:22
Fallo di Virgil van Dijk (Liverpool).21:22
Tentativo fallito. Kylian Mbappé (Real Madrid) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Jude Bellingham in seguito a un contropiede.21:17
Tiro respinto. Hugo Ekitiké (Liverpool) un tiro di destro da fuori area. Assist di Florian Wirtz.21:17
Tiro respinto. Éder Militão (Real Madrid) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Jude Bellingham.21:17
Arda Güler (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Fallo di Alexis Mac Allister (Liverpool).21:14
Tentativo fallito. Alexis Mac Allister (Liverpool) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Dominik Szoboszlai.21:10
Gara riprende.21:10
Gara momentaneamente sospesa, (Real Madrid).21:10
Vinícius Júnior (Real Madrid) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:08
Fallo di Conor Bradley (Liverpool).21:08
Fuorigioco. Alexis Mac Allister(Liverpool) prova il lancio lungo, ma Ryan Gravenberch e' colto in fuorigioco.21:05
Fallo di Hugo Ekitiké (Liverpool).21:03
Federico Valverde (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Fallo di Andy Robertson (Liverpool).21:02
Eduardo Camavinga (Real Madrid) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:02
Tiro respinto. Alexis Mac Allister (Liverpool) un tiro di destro da fuori area. Assist di Florian Wirtz.21:02
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48
Dove si gioca la partita:
Stadio: Anfield
Città: Liverpool
Capienza: 61276 spettatori19:48
Liverpool - Real Madrid è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 21:00 allo stadio Anfield di Liverpool.
Arbitro di Liverpool - Real Madrid sarà István Kovács. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.
Attualmente il Liverpool si trova 6° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Real Madrid si trova 5° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Liverpool ha segnato 9 gol e ne ha subiti 4; il Real Madrid ha segnato 8 gol e ne ha subiti 2.
Liverpool e Real Madrid si sono affrontate 11 volte in campionato. Nei precedenti match il Liverpool ha vinto 3 volte, il Real Madrid ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.
Liverpool-Real Madrid ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Liverpool
|Real Madrid
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|2
|3
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|8
|8
|Gol totali subiti
|4
|1
|Media gol subiti per partita
|1.3
|0.3
|Percentuale possesso palla
|62.4
|58.7
|Numero totale di passaggi
|1820
|1636
|Numero totale di passaggi riusciti
|1632
|1447
|Tiri nello specchio della porta
|24
|37
|Percentuale di tiri in porta
|58.5
|64.9
|Numero totale di cross
|73
|37
|Numero medio di cross riusciti
|21
|8
|Duelli per partita vinti
|122
|137
|Duelli per partita persi
|127
|127
|Corner subiti
|11
|14
|Corner guadagnati
|24
|29
|Numero di punizioni a favore
|25
|35
|Numero di punizioni concesse
|26
|28
|Tackle totali
|32
|39
|Percentuale di successo nei tackle
|46.9
|74.4
|Fuorigiochi totali
|5
|2
|Numero totale di cartellini gialli
|4
|4
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
