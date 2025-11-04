Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:48

PREPARTITA

Liverpool - Real Madrid è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 21:00 allo stadio Anfield di Liverpool.

Arbitro di Liverpool - Real Madrid sarà István Kovács. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Attualmente il Liverpool si trova 6° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Real Madrid si trova 5° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Liverpool ha segnato 9 gol e ne ha subiti 4; il Real Madrid ha segnato 8 gol e ne ha subiti 2.

Liverpool e Real Madrid si sono affrontate 11 volte in campionato. Nei precedenti match il Liverpool ha vinto 3 volte, il Real Madrid ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.

Liverpool-Real Madrid ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Liverpool e Real Madrid si sono affrontate 12 volte in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League. Dopo aver vinto le prime tre partite tra il 1981 e il 2009, il Liverpool ha vinto solo una delle ultime nove contro i Blancos (1N, 7P).

Sarà l'ottava volta che Liverpool e Real Madrid si incontrano in UEFA Champions League dall'inizio della stagione 2017-18, con la squadra spagnola che ha vinto cinque delle sette precedenti (1N, 1P). Includendo anche tutte le partite della quarta giornata di questa stagione, solo due partite sono state giocate più volte nella competizione in questo arco temporale: Manchester City-Real Madrid (10) e Paris SG-Bayern Monaco (9).

Tutte e quattro le vittorie del Liverpool sul Real Madrid in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League sono arrivate senza subire gol, inclusa la più recente nel novembre 2024 (2-0 ad Anfield). Solo la Juventus (5) ha vinto e al tempo stesso mantenuto la porta inviolata in più occasioni contro il Real Madrid nelle due maggiori competizioni europee per club.

Il Liverpool ha vinto 20 delle ultime 22 partite casalinghe della fase a gironi di UEFA Champions League (1N, 1P), comprese le ultime 12 consecutive. Tuttavia, tre delle sette sconfitte casalinghe nella fase a gironi di questa competizione sono arrivate contro squadre spagnole (contro Barcellona, Valencia e Real Madrid).

Il Real Madrid ha vinto le sue prime tre partite di UEFA Champions League in questa stagione: in due delle quattro precedenti occasioni in cui ha iniziato con quattro vittorie consecutive, ha sollevato il trofeo (2001-02 e 2023-24), raggiungendo le semifinali nelle altre due (2011-12 e 2014-15).

Il Real Madrid è la squadra che ha effettuato più tiri in porta in questa stagione di UEFA Champions League (37), con almeno 10 tiri in porta in tutte e tre le partite (15 contro il Marsiglia, 12 contro il Kairat, 10 contro la Juventus). Dal 2003-04, l'unica squadra ad esserci riuscita per quattro partite consecutive è stata proprio il Real Madrid nella stagione 2013-14 - il Liverpool ha subito almeno 10 tiri in porta solo due volte dal 2003-04, e mai ad Anfield.

Arne Slot ha vinto 10 delle sue 13 partite di UEFA Champions League da allenatore del Liverpool (3 sconfitte), con solo Hansi Flick al Bayern Monaco (10), Luis Enrique al Barcellona (11) e Carlo Ancelotti al Real Madrid (12) che hanno raggiunto 10 vittorie in meno partite con un club. Slot al Liverpool è tuttavia il più veloce allenatore ad aver vinto 10 partite nella competizione con un club inglese.

Tra i 10 giocatori con più di 50 gol nella storia della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, l'attaccante del Real Madrid Kylian Mbappé ha la percentuale più alta di gol in trasferta (53% - 32/60). Il francese ha segnato una tripletta nella sua precedente partita in trasferta nella competizione (contro il Kairat alla seconda giornata), e ora è il giocatore con più triplette in trasferta nella storia della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (3, a pari merito con Filippo Inzaghi).

Questa partita potrebbe segnare la 50ª presenza in UEFA Champions League per il centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham, che ha raggiunto questo traguardo a soli 22 anni e 128 giorni, il più giovane di sempre nella storia della competizione. Il record attuale appartiene a Iker Casillas, che ha raggiunto quota 50 presenze a 22 anni e 155 giorni, appena 115 giorni dopo la nascita di Bellingham nel 2003.

Il difensore del Real Madrid Trent Alexander-Arnold potrebbe diventare il secondo inglese a giocare contro il Liverpool in Coppa dei Campioni, avendo già militato per la squadra nella competizione, dopo Larry Lloyd del Nottingham Forest nel settembre 1978 (giocò entrambe le partite contro il Liverpool nel primo turno del 1978-79).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: