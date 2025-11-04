Napoli-Eintracht Francoforte: 0-0 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita
Stadio Diego Armando Maradona di Napoli 4 Novembre 2025 ore 18:45
Napoli
0
Eintracht Francoforte
0
Partita finita
Arbitro: João Pinheiro
0'
45'
90'
90'
97'
Si complica il percorso europeo del Napoli, che impatta 0-0 contro l'Eintracht. Il pallino del gioco è stato in mano agli azzurri che però non sono riusciti a sfondare il muro tedesco. Quattro punti in quattro partite per la squadra di Antonio Conte, che detiene anche una differenza rete di -5.
90'+7'
FINE PARTITA! Pareggio per 0-0 al Maradona!20:41
90'+6'
Ammonito Gutiérrez20:40
90'+5'
OCCASIONE NAPOLI! Elmas calcia al volo dopo la respinta di pugno di Zetterer su corner, respinge Amenda. La palla resta lì e Hojlund in girata si fa bloccare il tiro dall'estremo difensore dell'Eintracht!20:40
90'+4'
Quarto cambio nel Napoli: esce Chaïbi, entra Dahoud20:38
90'+4'
Terzo cambio nell'Eintracht: esce Brown, entra Amenda20:37
90'
Cinque minuti di recupero20:35
89'
Cartellino giallo per Zetterer, punito per aver ritardato la ripresa del gioco20:34
89'
Di Lorenzo calcia dal limite dopo la respinta della difesa dell'Eintracht, palla alta20:33
86'
Brown sguscia tra Neres e Di Lorenzo e calcia con il destro, suo piede debole. Palla lontanissima dallo specchio20:30
83'
SE LO DIVORA MCTOMINAY! Azione straripante di Anguissa che scappa sulla destra e apprecchia alla perfezione per il piattone di McTominay, lo scozzese calcia alle stelle!20:29
80'
Rischia il Napoli! Cross dalla destra di Gotze, Gutierrez intercetta rischiando l'autorete, ci mette una pezza Milinkovic!20:25
79'
Secondo cambio nell'Eintracht: esce Larsson, entra Skhiri20:23
78'
Trova in po' di spazio Gutierrez e tenta la conclusione, palla alta20:22
76'
Napoli pericoloso! Sgasata di Lang sulla sinistra, appoggio dentro per il piazzato di Elmas con la palla che carambola su Anguissa. Il centrocampista azzurro prova la soluzione di prima ma colpisce male e la sfera sfila a lato!20:21
73'
Secondo cambio nel Napoli: esce Lobotka, entra Lang20:18
73'
OCCASIONE ENITRACHT! Botta centrale di Knauff dopo un batti e ribatti in area, respinge Milinkovic!20:18
72'
Rischia qualcosa Anguissa con il retropassaggio verso Milinkovic, che riesce a spazzare20:16
68'
Elmas scende sulla sinistra e pesca McTominay al centro, lo scozzese si gira e il suo tiro viene sporcato in corner20:13
66'
Scontro testa contro testa tra Lobotka e Burkardt, l'arbitro ferma il gioco per permettere l'ingresso dei rispettivi staff medici. Niente di grave comunque per i due giocatori20:11
65'
Primo cambio nel Napoli: esce Politano, entra Neres 20:09
65'
Primo cambio nell'Eintracht: esce Bahoya, entra Knauff20:09
64'
Ammonito un componente della panchina dell'Eintracht per proteste20:08
59'
Kristensen! Botta da fuori che sfiora l'incrocio dei pali!20:03
56'
Di Lorenzo cerca Hojlund sul primo palo, chiude in corner la retroguardia tedesca20:01
55'
Chiusura acrobatica provvidenziale di Collins che intercetta un lancio verso Elmas, il macedone si sarebbe trovato a tu per tu con Zetterer19:59
53'
Anguissa imbuca verso McTominay, uscita puntuale di Zetterer che chiude lo scozzese in corner19:58
50'
Ammonito Rrahmani19:54
49'
Gotze ci prova di testa sul cross profondo di Bahoya, palla respinta19:54
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!19:49
Nessun gol al Maradona dopo i primi 45 minuti. Meglio il Napoli che nel primo quarto d'ora si rende pericoloso soprattutto con Elmas. Il macedone mette in seria difficoltà Kristensen e impegna Zetterer con un tiro dal limite. Con il passare dei minuti l'Eintracht prende le misure, il Napoli continua a spingere ma senza riuscire ad incidere19:35
45'+1'
FINE PRIMO TEMPO! 0-0 all'intervallo!19:33
45'
Un minuto di recupero19:32
43'
Un po' in ombra Hojlund, che adesso sbaglia anche un appoggio all'indietro19:31
40'
Gutierrez si sovrappone e viene servito da Elmas, scarico al centro per Anguissa che di prima intenzione calcia alto19:27
37'
Continua a spingere sulla fascia destra il Napoli, Di Lorenzo combina con Politano e il suo cross viene allontanato19:24
34'
Anguissa si allarga sulla destra e gira al centro ancora per Hojlund, allontana la difesa dell'Eintracht19:21
30'
Break di Anguissa che cerca subito Hojlund, suggerimento impreciso verso l'attaccante danese 19:18
27'
Chiusura di Gutierrez su Gotze, il quale commente poi fallo sul terzino spagnolo19:14
24'
Non riesce a risalire l'Eintracht19:12
21'
Lo stesso Elmas mette la punizione al centro, Buongiorno fa la sponda per McTominay il cui colpo di testa viene respinto. C'era però fallo in attacco dell'ex difensore del Torino19:09
19'
Elmas sta mettendo in grande difficoltà Kristensen, il difensore dell'Eintracht è costretto al fallo per fermare l'avanzata del macedone19:07
17'
Prova ad accendersi Gotze, la sua iniziativa per vie centrali viene smorzata sul nascere da Lobotka19:05
13'
ANCORA ELMAS! Salta netto Kristensen e va al tiro, respinge Zetterer!19:00
11'
Elmas converge e carica il destro a giro dal limite, il pallone sbatte su McTominay e termina alto sulla traversa18:58
6'
OCCASIONE NAPOLI! Cross di Gutierrez dalla sinistra, Hojlund e Anguissa si ostacolano a pochi metri da Zetterer che riesce in qualche modo a sventare la minaccia!18:53
3'
Bahoya arriva al limite dell'area e calcia da fuori, tiro debole controllato senza difficoltà da Milinkovic18:50
SI PARTE! È iniziata Napoli-Eintracht!18:47
Le scelte di Toppmuller: difesa a tre con Collins, Koch e Theate per l’Eintracht, Brown e Kristiasen sono gli esterni a tutta fascia. A centrocampo tocca a Larsson e Chaibi, mentre davanti Gotze e Bahoya agiranno a supporto di Burktrand.17:58
Le scelte di Conte: non ha molto margine di scelta il tecnico salentino, costretto a rinunciare, oltre a De Bruyne, anche a Gilmour e Spinazzola. Davanti a Milinkovic tocca alla coppia Buongiorno - Rrahmani, con Di Lorenzo e Gutierrez sugli esterni. In mediana si rivede Lobotka vertice basso, straordinari poi per McTominay e Anguissa. Davanti Politano ed Elmas ai lati di Hojlund.17:55
FORMAZIONE UFFICIALE EINTRACHT: i tedeschi rispondono con un 3-4-2-1: Zetterer - Collins, Koch, Theate - Kristensen, Larsson, Chiabi, Brown - Gotze, Bahoya - Burkardt 18:53
FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI: i padroni di casa si schierano con un 4-1-4-1: Milinkovic Savic - Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez - Lobotka - Politano, McTominay, Anguissa, Elmas - Hojlund17:54
L’ultimo precedente tra le due squadre risale agli ottavi della Champions League 2022/2023, doppia sfida vinta dagli azzurri poi eliminati ai quarti di finale dal Milan di Stefano Pioli.15:12
La direzione di gara è affidata al fischietto portoghese Joao Pinheiro.15:12
I tedeschi dell’Eintracht sono reduci in Europa da ben tre 5-1 consecutivi. Il primo è il risultato con cui la squadra di Toppmoller hanno battuto il Galatasaray all’esordio, poi con lo stesso punteggio sono arrivate le sconfitta contro Atletico Madrid e Liverpool.15:11
Cerca riscatto il Napoli di Antonio Conte dopo la rovinosa sconfitta contro il Psv. I partenopei in Champions hanno fin qui messo in cascina tre punti, frutto della vittoria con lo Sporting e delle due sconfitte (quella con il Psv, appunto, e quella contro il Manchester City)15:11
Benvenuti alla diretta di Napoli-Eintracht, gara valida per la quarta giornata della fase a campionato della Champions League!15:10
Dove si gioca la partita:
Stadio: Diego Armando Maradona Città: Napoli Capienza: 54726 spettatori15:10
Formazioni Napoli - Eintracht Francoforte
Napoli
Eintracht Francoforte
TITOLARI NAPOLI
(32) VANJA MILINKOVIC-SAVIC (P)
(4) ALESSANDRO BUONGIORNO (D)
(3) MIGUEL GUTIÉRREZ (D)
(13) AMIR RRAHMANI (D)
(22) GIOVANNI DI LORENZO (D)
(68) STANISLAV LOBOTKA (C)
(8) SCOTT MCTOMINAY (C)
(99) FRANK ANGUISSA (C)
(21) MATTEO POLITANO (A)
(19) RASMUS HØJLUND (A)
(20) ELJIF ELMAS (A)
PANCHINA NAPOLI
(70) NOA LANG (A)
(31) SAM BEUKEMA (D)
(14) NIKITA CONTINI (P)
(69) GIUSEPPE AMBROSINO (A)
(26) ANTONIO VERGARA (C)
(25) MATHIAS FERRANTE (P)
(17) MATHÍAS OLIVERA (D)
(5) JUAN JESUS (D)
(7) DAVID NERES (A)
ALLENATORE NAPOLI
Antonio Conte
TITOLARI EINTRACHT FRANCOFORTE
(23) MICHAEL ZETTERER (P)
(34) NNAMDI COLLINS (D)
(21) NATHANIEL BROWN (D)
(4) ROBIN KOCH (D)
(13) RASMUS KRISTENSEN (D)
(3) ARTHUR THEATE (D)
(16) HUGO LARSSON (C)
(8) FARÈS CHAÏBI (C)
(27) MARIO GÖTZE (C)
(19) JEAN-MATTÉO BAHOYA (A)
(9) JONATHAN BURKARDT (A)
PANCHINA EINTRACHT FRANCOFORTE
(18) MAHMOUD DAHOUD (C)
(24) AURÉLIO BUTA (D)
(5) AURÈLE AMENDA (D)
(15) ELLYES SKHIRI (C)
(20) RITSU DOAN (C)
(40) KAUÃ SANTOS (P)
(33) JENS GRAHL (P)
(22) TIMOTHY CHANDLER (C)
(17) ELYE WAHI (A)
(30) MICHY BATSHUAYI (A)
(7) ANSGAR KNAUFF (A)
ALLENATORE EINTRACHT FRANCOFORTE
Dino Toppmöller
PREPARTITA
Napoli - Eintracht Francoforte è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026. La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 18:45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Arbitro di Napoli - Eintracht Francoforte sarà João Pinheiro. Al VAR invece ci sarà Tiago Bruno Lopes Martins.
Attualmente il Napoli si trova 20° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Eintracht Francoforte si trova 19° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte). Il Napoli ha segnato 4 gol e ne ha subiti 9; Eintracht Francoforte ha segnato 7 gol e ne ha subiti 11.
Napoli e Eintracht Francoforte si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Napoli ha vinto 2 volte, Eintracht Francoforte non ha mai vinto mentre non ci sono mai stati pareggi.
Napoli-Eintracht Francoforte ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Napoli ed Eintracht Francoforte si sono incontrate in quattro precedenti occasioni nelle coppe europee, tutte agli ottavi di finale: la squadra tedesca ebbe la meglio in entrambe le partite di Coppa UEFA nel 1994-95, prima che il Napoli vincesse entrambe le partite nella UEFA Champions League 2022-23.
L'ultimo incontro tra queste due squadre si è concluso con una vittoria casalinga per 3-0 del Napoli nel marzo 2023, un risultato che ha eliminato l'Eintracht Francoforte dagli ottavi di finale di UEFA Champions League. Questa rimane la seconda vittoria con margine più ampio del Napoli in una partita casalinga nella competizione, dopo la vittoria per 4-0 contro il Genk nel dicembre 2019.
L'Eintracht Francoforte ha perso le ultime tre partite contro squadre italiane nelle coppe europee, tutte senza segnare (due contro il Napoli e una contro la Roma). In precedenza, aveva perso solo due delle prime 11 partite contro squadre italiane in tutte le competizioni europee (6 vittorie e 3 pareggi).
Solo tre squadre hanno incassato più gol del Napoli in questa stagione di UEFA Champions League (9). I partenopei stanno subendo una media di 16,7 tiri a partita, la terza media più alta in una singola stagione nella competizione, dopo i 17 a partita nel 2011-12 e i 16,9 a partita nel 2023-24.
Le tre partite di UEFA Champions League dell'Eintracht Francoforte in questa stagione si sono concluse tutte con un punteggio di 5-1 (1 vittoria e 2 sconfitte): quella tedesca è diventata la prima squadra nella storia della competizione a vedere le prime tre partite di una stagione di Champions tutte con almeno 6 gol segnati. Solo le partite del Borussia Dortmund (6,3) hanno una media gol a partita più alta in questa stagione rispetto ai sei di media di quelle dell'Eintracht.
Il Napoli ha perso solo una delle ultime 18 partite casalinghe di UEFA Champions League (11V, 6N): 3-2 contro il Real Madrid nell'ottobre 2023. La squadra campana ha segnato almeno un gol in ciascuna delle ultime 21 partite casalinghe (da un pareggio per 0-0 con la Dinamo Kiev nel novembre 2016), con solo il Real Madrid che vanta una striscia più lunga di partite interne nella competizione con almeno un gol segnato (38 partite).
L'Eintracht Francoforte ha subito cinque gol in ciascuna delle ultime due partite di UEFA Champions League: nessuna squadra è mai riuscita a incassarne almeno cinque per tre partite consecutive (dal 1992-93). In tutte le principali competizioni europee, nessuna squadra dei cinque maggiori campionati europei ha mai subito più di 5 gol in tre partite consecutive.
L'allenatore del Napoli Antonio Conte ha perso due delle tre partite della fase a gironi di UEFA Champions League in questa stagione: solo una volta ne ha perse tre in una singola edizione, nel 2019-20 con l'Inter. Tuttavia, è imbattuto in entrambe le precedenti partite contro l'Eintracht Francoforte (una vittoria e un pareggio nel 2022-23 alla guida del Tottenham).
Scott McTominay del Napoli ha segnato entrambi i gol nella sconfitta per 6-2 contro il PSV nella terza giornata di questa stagione di UEFA Champions League. Gli unici giocatori scozzesi ad aver segnato più di due volte in una singola stagione nella competizione sono Kenny Miller del Celtic nel 2006-07 (3) e John McGinn dell'Aston Villa nel 2024-25 (3).
Mario Götze ha confezionato tre assist nelle ultime sette presenze in UEFA Champions League con l'Eintracht Francoforte e il suo assist contro il Liverpool è stato il suo 15° nella competizione, diventando l'ottavo giocatore tedesco con almeno 15 assist. Solo Brasile e Francia hanno altrettanti giocatori con almeno altrettanti assist (entrambe 8).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: