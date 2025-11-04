Si complica il percorso europeo del Napoli, che impatta 0-0 contro l'Eintracht. Il pallino del gioco è stato in mano agli azzurri che però non sono riusciti a sfondare il muro tedesco. Quattro punti in quattro partite per la squadra di Antonio Conte, che detiene anche una differenza rete di -5.

Cerca riscatto il Napoli di Antonio Conte dopo la rovinosa sconfitta contro il Psv. I partenopei in Champions hanno fin qui messo in cascina tre punti, frutto della vittoria con lo Sporting e delle due sconfitte (quella con il Psv, appunto, e quella contro il Manchester City)15:11

I tedeschi dell’Eintracht sono reduci in Europa da ben tre 5-1 consecutivi. Il primo è il risultato con cui la squadra di Toppmoller hanno battuto il Galatasaray all’esordio, poi con lo stesso punteggio sono arrivate le sconfitta contro Atletico Madrid e Liverpool.15:11

Le scelte di Conte: non ha molto margine di scelta il tecnico salentino, costretto a rinunciare, oltre a De Bruyne, anche a Gilmour e Spinazzola. Davanti a Milinkovic tocca alla coppia Buongiorno - Rrahmani, con Di Lorenzo e Gutierrez sugli esterni. In mediana si rivede Lobotka vertice basso, straordinari poi per McTominay e Anguissa. Davanti Politano ed Elmas ai lati di Hojlund.17:55

Le scelte di Toppmuller: difesa a tre con Collins, Koch e Theate per l’Eintracht, Brown e Kristiasen sono gli esterni a tutta fascia. A centrocampo tocca a Larsson e Chaibi, mentre davanti Gotze e Bahoya agiranno a supporto di Burktrand.17:58

Elmas converge e carica il destro a giro dal limite, il pallone sbatte su McTominay e termina alto sulla traversa18:58

Elmas sta mettendo in grande difficoltà Kristensen, il difensore dell'Eintracht è costretto al fallo per fermare l'avanzata del macedone19:07

Elmas scende sulla sinistra e pesca McTominay al centro, lo scozzese si gira e il suo tiro viene sporcato in corner20:13

Brown sguscia tra Neres e Di Lorenzo e calcia con il destro, suo piede debole. Palla lontanissima dallo specchio20:30

PREPARTITA

Napoli - Eintracht Francoforte è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 18:45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Arbitro di Napoli - Eintracht Francoforte sarà João Pinheiro. Al VAR invece ci sarà Tiago Bruno Lopes Martins.

Attualmente il Napoli si trova 20° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Eintracht Francoforte si trova 19° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Il Napoli ha segnato 4 gol e ne ha subiti 9; Eintracht Francoforte ha segnato 7 gol e ne ha subiti 11.

Napoli e Eintracht Francoforte si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Napoli ha vinto 2 volte, Eintracht Francoforte non ha mai vinto mentre non ci sono mai stati pareggi.

Napoli-Eintracht Francoforte ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Napoli ed Eintracht Francoforte si sono incontrate in quattro precedenti occasioni nelle coppe europee, tutte agli ottavi di finale: la squadra tedesca ebbe la meglio in entrambe le partite di Coppa UEFA nel 1994-95, prima che il Napoli vincesse entrambe le partite nella UEFA Champions League 2022-23.

L'ultimo incontro tra queste due squadre si è concluso con una vittoria casalinga per 3-0 del Napoli nel marzo 2023, un risultato che ha eliminato l'Eintracht Francoforte dagli ottavi di finale di UEFA Champions League. Questa rimane la seconda vittoria con margine più ampio del Napoli in una partita casalinga nella competizione, dopo la vittoria per 4-0 contro il Genk nel dicembre 2019.

L'Eintracht Francoforte ha perso le ultime tre partite contro squadre italiane nelle coppe europee, tutte senza segnare (due contro il Napoli e una contro la Roma). In precedenza, aveva perso solo due delle prime 11 partite contro squadre italiane in tutte le competizioni europee (6 vittorie e 3 pareggi).

Solo tre squadre hanno incassato più gol del Napoli in questa stagione di UEFA Champions League (9). I partenopei stanno subendo una media di 16,7 tiri a partita, la terza media più alta in una singola stagione nella competizione, dopo i 17 a partita nel 2011-12 e i 16,9 a partita nel 2023-24.

Le tre partite di UEFA Champions League dell'Eintracht Francoforte in questa stagione si sono concluse tutte con un punteggio di 5-1 (1 vittoria e 2 sconfitte): quella tedesca è diventata la prima squadra nella storia della competizione a vedere le prime tre partite di una stagione di Champions tutte con almeno 6 gol segnati. Solo le partite del Borussia Dortmund (6,3) hanno una media gol a partita più alta in questa stagione rispetto ai sei di media di quelle dell'Eintracht.

Il Napoli ha perso solo una delle ultime 18 partite casalinghe di UEFA Champions League (11V, 6N): 3-2 contro il Real Madrid nell'ottobre 2023. La squadra campana ha segnato almeno un gol in ciascuna delle ultime 21 partite casalinghe (da un pareggio per 0-0 con la Dinamo Kiev nel novembre 2016), con solo il Real Madrid che vanta una striscia più lunga di partite interne nella competizione con almeno un gol segnato (38 partite).

L'Eintracht Francoforte ha subito cinque gol in ciascuna delle ultime due partite di UEFA Champions League: nessuna squadra è mai riuscita a incassarne almeno cinque per tre partite consecutive (dal 1992-93). In tutte le principali competizioni europee, nessuna squadra dei cinque maggiori campionati europei ha mai subito più di 5 gol in tre partite consecutive.

L'allenatore del Napoli Antonio Conte ha perso due delle tre partite della fase a gironi di UEFA Champions League in questa stagione: solo una volta ne ha perse tre in una singola edizione, nel 2019-20 con l'Inter. Tuttavia, è imbattuto in entrambe le precedenti partite contro l'Eintracht Francoforte (una vittoria e un pareggio nel 2022-23 alla guida del Tottenham).

Scott McTominay del Napoli ha segnato entrambi i gol nella sconfitta per 6-2 contro il PSV nella terza giornata di questa stagione di UEFA Champions League. Gli unici giocatori scozzesi ad aver segnato più di due volte in una singola stagione nella competizione sono Kenny Miller del Celtic nel 2006-07 (3) e John McGinn dell'Aston Villa nel 2024-25 (3).

Mario Götze ha confezionato tre assist nelle ultime sette presenze in UEFA Champions League con l'Eintracht Francoforte e il suo assist contro il Liverpool è stato il suo 15° nella competizione, diventando l'ottavo giocatore tedesco con almeno 15 assist. Solo Brasile e Francia hanno altrettanti giocatori con almeno altrettanti assist (entrambe 8).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: