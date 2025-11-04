Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51

Olympiakos - PSV Eindhoven è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 21:00 allo stadio Georgios Karaiskakis Stadium di Piraeus.

Arbitro di Olympiakos - PSV Eindhoven sarà Clément Turpin. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard.

Attualmente Olympiakos si trova 31° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece PSV Eindhoven si trova 17° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Olympiakos ha segnato 2 gol e ne ha subiti 9; PSV Eindhoven ha segnato 9 gol e ne ha subiti 7.

Olympiakos e PSV Eindhoven è la prima che si affrontano in campionato.

Olympiakos-PSV Eindhoven ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Gli unici precedenti tra Olympiakos e PSV risalgono ai sedicesimi di finale della UEFA Europa League 2020/21, dove la squadra greca si è qualificata con una vittoria complessiva di 5-4 (vittoria per 4-2 in casa all'andata, sconfitta per 2-1 in trasferta al ritorno).

Il PSV ha perso quattro delle ultime sei trasferte contro squadre greche nelle competizioni europee (2V), comprese le due più recenti contro il PAOK Salonicco (novembre 2020) e l'Olympiakos (febbraio 2021), entrambe in UEFA Europa League. L'ultima sconfitta in UEFA Champions League risale a dicembre 2004, quando perse 4-1 contro il Panathinaikos.

Il PSV ha subito 14 gol nelle ultime quattro trasferte contro squadre greche (1V, 3P), subendo esattamente quattro gol in ciascuna delle tre sconfitte subite in questa serie: 4-1 contro Panathinaikos e PAOK Salonicco, e 4-2 contro l'Olympiakos.

Dalla stagione 2017/18, solo la Stella Rossa (77%, 20/26) ha una percentuale di sconfitte più alta in UEFA Champions League rispetto a quella dell'Olympiakos (76%, 16/21) tra le squadre che hanno giocato più di 20 partite nel periodo. Infatti, i greci hanno perso tante gare quante il Manchester City dalla stagione 2017/18, nonostante il City abbia giocato 69 partite in più.

Nelle nove partite giocate dal PSV nel 2025 in UEFA Champions League sono stati segnati 43 gol (21 fatti, 22 subiti), con una media di 4.8 a partita: la più alta tra tutte le squadre presenti nelle ultime due stagioni del torneo.

Tra il 2009/10 e il 2014/15, l'Olympiakos ha vinto 13 delle 17 partite casalinghe di UEFA Champions League (4P). Da allora, la squadra greca ha vinto solo tre gare su 13 (3N, 7P), senza riuscire a segnare nelle ultime tre disputate allo stadio Georgios Karaiskakis.

Il PSV ha ottenuto solo tre vittorie nelle ultime 30 trasferte di UEFA Champions League (9N, 18P) e ha subito almeno un gol nelle ultime 17, dal pareggio per 0-0 contro l'Atletico Madrid nel marzo 2016. Inoltre 13 delle ultime 16 vittorie sono arrivate al Philips Stadion di Eindhoven.

Ayoub El Kaabi ha segnato 22 gol nelle principali competizioni europee con l'Olympiakos, realizzando il suo primo gol in UEFA Champions League nella sconfitta per 6-1 contro il Barcellona alla terza giornata. L'unico giocatore ad aver segnato più reti per un club greco in Europa è Dimitrios Saravakos del Panathinaikos (23).

Guus Til ha fornito quattro assist nelle ultime sei presenze da titolare in UEFA Champions League con il PSV, incluso uno in ciascuna delle ultime tre. Nessun giocatore olandese ha mai fornito un passaggio vincente per quattro presenze da titolare consecutive, con Philipp Cocu nel 1999/00 e Clarence Seedorf nel 2007 che si sono fermati a tre.

I due gol del PSV in UEFA Champions League contro il Napoli alla terza giornata sono stati segnati da Ricardo Pepi e Couhaib Driouech, entrati entrambi dalla panchina e autori di un assist l'uno per l'altro. È stata solo la quinta volta nella storia della UEFA Champions League che una coppia di subentrati ha segnato in una gara fornendosi un assist a vicenda.

