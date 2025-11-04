Virgilio Sport
Olympiakos-PSV Eindhoven: 1-1 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Georgios Karaiskakis Stadium di Pireo
4 Novembre 2025 ore 21:00
Olympiakos
1
PSV Eindhoven
1
Partita finita
Arbitro: Clément Turpin
  1. 17' 1-0 Gelson Martins
  2. 90+3' 1-1 Ricardo Pepi
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Olympiacos 1, PSV Eindhoven 1.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Olympiacos 1, PSV Eindhoven 1.22:52

  3. 90'+4'

    Tentativo fallito. Myron Boadu (PSV Eindhoven) un tiro di destro da oltre 25 metri che esce di molto sulla destra. Assist di Mauro Júnior con suggerimento di testa in seguito a un contropiede.22:52

  4. 90'+3'

    Gol! Olympiacos 1, PSV Eindhoven 1. Ricardo Pepi (PSV Eindhoven) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra in seguito a un calcio da fermo.22:50

  5. 90'+2'

    Paul Wanner (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:49

  6. 90'+2'

    Fallo di Christos Mouzakitis (Olympiacos).22:49

  7. 90'+1'

    Tiro respinto. Mauro Júnior (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da fuori area.22:49

  9. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:48

  10. 90'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Francisco Ortega (Olympiacos).22:48

  11. 89'

    Lorenzo Scipioni (Olympiacos) e' ammonito per fallo.22:46

  12. 89'

    Mauro Júnior (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:46

  13. 89'

    Fallo di Lorenzo Scipioni (Olympiacos).22:46

  15. 87'

    Tentativo fallito. Gelson Martins (Olympiacos) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Diogo Nascimento.22:44

  16. 84'

    Sostituzione, PSV Eindhoven. Myron Boadu sostituisce Ismael Saibari.22:41

  17. 84'

    Sostituzione, Olympiacos. Costinha sostituisce Daniel Podence.22:41

  18. 83'

    Sostituzione, Olympiacos. Lorenzo Scipioni sostituisce Ayoub El Kaabi.22:41

  19. 82'

    Fallo di Mauro Júnior (PSV Eindhoven).22:40

  21. 82'

    Gelson Martins (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:40

  22. 81'

    Fuorigioco. Ismael Saibari(PSV Eindhoven) prova il lancio lungo, ma Couhaib Driouech e' colto in fuorigioco.22:39

  23. 78'

    Tiro parato. Couhaib Driouech (PSV Eindhoven) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jerdy Schouten.22:36

  24. 78'

    Tentativo fallito. Joey Veerman (PSV Eindhoven) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.22:36

  25. 74'

    Fallo di Paul Wanner (PSV Eindhoven).22:32

  27. 74'

    Rodinei (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:32

  28. 74'

    Tentativo fallito. Gelson Martins (Olympiacos) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.22:31

  29. 74'

    Sostituzione, Olympiacos. Mehdi Taremi sostituisce Chiquinho.22:31

  30. 73'

    Tiro parato. Daniel Podence (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Chiquinho.22:30

  31. 72'

    Tentativo fallito. Paul Wanner (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.22:30

  33. 72'

    Gara riprende.22:29

  34. 71'

    Gara momentaneamente sospesa, Chiquinho (Olympiacos) per infortunio.22:29

  35. 69'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Lorenzo Pirola (Olympiacos).22:27

  36. 68'

    Sergiño Dest (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:26

  37. 68'

    Fallo di Chiquinho (Olympiacos).22:26

  39. 68'

    Sostituzione, PSV Eindhoven. Esmir Bajraktarevic sostituisce Ivan Perisic.22:25

  40. 67'

    Sostituzione, PSV Eindhoven. Paul Wanner sostituisce Anass Salah-Eddine.22:25

  41. 67'

    Tentativo fallito. Christos Mouzakitis (Olympiacos) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.22:24

  42. 66'

    Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Joey Veerman (PSV Eindhoven).22:24

  43. 66'

    Tentativo fallito. Gelson Martins (Olympiacos) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Rodinei con cross da calcio d'angolo.22:24

  45. 66'

    Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Joey Veerman (PSV Eindhoven).22:23

  46. 63'

    Ivan Perisic (PSV Eindhoven) e' ammonito per fallo.22:21

  47. 63'

    Fallo di Ivan Perisic (PSV Eindhoven).22:21

  48. 63'

    Francisco Ortega (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21

  49. 63'

    Sostituzione, Olympiacos. Diogo Nascimento sostituisce Dani García per infortunio.22:20

  51. 62'

    Gara riprende.22:20

  52. 61'

    Gara momentaneamente sospesa, Dani García (Olympiacos) per infortunio.22:19

  53. 61'

    Gelson Martins (Olympiacos) colpisce la traversa con un tiro di destro da centro area da calcio d'angolo.22:18

  54. 61'

    Tiro respinto. Dani García (Olympiacos) un tiro di destro da centro area.22:18

  55. 60'

    Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Jerdy Schouten (PSV Eindhoven).22:18

  57. 59'

    Fallo di Jerdy Schouten (PSV Eindhoven).22:17

  58. 59'

    Chiquinho (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:17

  59. 58'

    Sostituzione, PSV Eindhoven. Couhaib Driouech sostituisce Dennis Man.22:16

  60. 58'

    Sostituzione, PSV Eindhoven. Ricardo Pepi sostituisce Guus Til.22:15

  61. 56'

    Sergiño Dest (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13

  63. 56'

    Fallo di Ayoub El Kaabi (Olympiacos).22:13

  64. 54'

    Dennis Man (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:11

  65. 54'

    Fallo di Francisco Ortega (Olympiacos).22:11

  66. 50'

    Fallo di Ivan Perisic (PSV Eindhoven).22:07

  67. 50'

    Gelson Martins (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:07

  69. 48'

    Tentativo fallito. Ivan Perisic (PSV Eindhoven) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Mauro Júnior.22:06

  70. Inizia il Secondo tempo Olympiacos 1, PSV Eindhoven 0.22:03

  71. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Olympiacos 1, PSV Eindhoven 0.21:48

  72. 45'+1'

    Dennis Man (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46

  73. 45'+1'

    Fallo di Francisco Ortega (Olympiacos).21:46

  75. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46

  76. 43'

    Gara riprende.21:43

  77. 43'

    Gara momentaneamente sospesa, (PSV Eindhoven).21:43

  78. 42'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Lorenzo Pirola (Olympiacos).21:42

  79. 42'

    Tiro respinto. Ayoub El Kaabi (Olympiacos) un tiro di sinistro da fuori area.21:42

  81. 41'

    Fallo di Ismael Saibari (PSV Eindhoven).21:41

  82. 41'

    Christos Mouzakitis (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41

  83. 37'

    Gara riprende.21:37

  84. 37'

    Gara momentaneamente sospesa, Konstantinos Tzolakis (Olympiacos) per infortunio.21:36

  85. 36'

    Tentativo fallito. Dennis Man (PSV Eindhoven) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra.21:36

  87. 34'

    Tiro respinto. Dani García (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area.21:34

  88. 34'

    Tentativo fallito. Gelson Martins (Olympiacos) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Francisco Ortega con cross.21:34

  89. 31'

    Tiro parato. Chiquinho (Olympiacos) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa.21:31

  90. 30'

    Tentativo fallito. Lorenzo Pirola (Olympiacos) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Chiquinho con cross in seguito a un calcio da fermo.21:30

  91. 30'

    Tiro respinto. Chiquinho (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area.21:30

  93. 29'

    Fallo di Ismael Saibari (PSV Eindhoven).21:29

  94. 29'

    Daniel Podence (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:29

  95. 27'

    Tiro respinto. Chiquinho (Olympiacos) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Daniel Podence.21:27

  96. 26'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Rodinei (Olympiacos).21:26

  97. 25'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Lorenzo Pirola (Olympiacos).21:25

  99. 21'

    Tentativo fallito. Dennis Man (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Mauro Júnior da calcio d'angolo.21:21

  100. 21'

    Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Francisco Ortega (Olympiacos).21:21

  101. 20'

    Tiro parato. Chiquinho (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ayoub El Kaabi.21:20

  102. 17'

    Gol! Olympiacos 1, PSV Eindhoven 0. Gelson Martins (Olympiacos) un tiro di destro dalla destra dell'area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Chiquinho.21:17

  103. 15'

    Gara riprende.21:14

  105. 13'

    Gara momentaneamente sospesa, Joey Veerman (PSV Eindhoven) per infortunio.21:13

  106. 12'

    Fuorigioco. Anass Salah-Eddine(PSV Eindhoven) prova il lancio lungo, ma Ismael Saibari e' colto in fuorigioco.21:11

  107. 10'

    Fallo di Lorenzo Pirola (Olympiacos).21:10

  108. 10'

    Ismael Saibari (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10

  109. 9'

    Fuorigioco. Rodinei(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Ayoub El Kaabi e' colto in fuorigioco.21:09

  111. 8'

    Gelson Martins (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:08

  112. 8'

    Fallo di Joey Veerman (PSV Eindhoven).21:08

  113. 6'

    Tiro respinto. Chiquinho (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ayoub El Kaabi.21:06

  114. 6'

    Fuorigioco. Anass Salah-Eddine(PSV Eindhoven) prova il lancio lungo, ma Ivan Perisic e' colto in fuorigioco.21:06

  115. 5'

    Tentativo fallito. Gelson Martins (Olympiacos) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Daniel Podence.21:05

  117. 4'

    Fallo di Dennis Man (PSV Eindhoven).21:04

  118. 4'

    Francisco Ortega (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:04

  119. 2'

    Tiro respinto. Joey Veerman (PSV Eindhoven) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.21:02

  120. Inizia il Primo tempo.21:00

  121. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51

  123. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Georgios Karaiskakis Stadium
    Città: Pireo
    Capienza: 33296 spettatori19:51

Formazioni Olympiakos - PSV Eindhoven

Olympiakos
PSV Eindhoven
TITOLARI OLYMPIAKOS
  • (88) KONSTANTINOS TZOLAKIS (P)
  • (5) LORENZO PIROLA (D)
  • (23) RODINEI (D)
  • (45) PANAGIOTIS RETSOS (D)
  • (3) FRANCISCO ORTEGA (D)
  • (56) DANIEL PODENCE (C)
  • (22) CHIQUINHO (C)
  • (14) DANI GARCÍA (C)
  • (10) GELSON MARTINS (C)
  • (96) CHRISTOS MOUZAKITIS (C)
  • (9) AYOUB EL KAABI (A)
PANCHINA OLYMPIAKOS
  • (99) MEHDI TAREMI (A)
  • (16) LORENZO SCIPIONI (C)
  • (6) ALEXIS KALOGEROPOULOS (D)
  • (80) STAVROS PNEVMONIDIS (A)
  • (27) GABRIEL STREFEZZA (A)
  • (1) ALEXANDROS PASCHALAKIS (P)
  • (61) GEORGIOS KOURAKLIS (P)
  • (4) GIULIAN BIANCONE (D)
  • (11) ROMAN YAREMCHUK (A)
  • (70) BRUNO ONYEMAECHI (D)
  • (20) COSTINHA (D)
  • (8) DIOGO NASCIMENTO (C)
ALLENATORE OLYMPIAKOS
  • José Luis Mendilibar
TITOLARI PSV EINDHOVEN
  • (32) MATEJ KOVÁR (P)
  • (8) SERGIÑO DEST (D)
  • (3) YAREK GASIOROWSKI (D)
  • (2) ANASS SALAH-EDDINE (D)
  • (22) JERDY SCHOUTEN (D)
  • (17) MAURO JÚNIOR (C)
  • (5) IVAN PERISIC (C)
  • (34) ISMAEL SAIBARI (C)
  • (23) JOEY VEERMAN (C)
  • (27) DENNIS MAN (C)
  • (20) GUUS TIL (A)
PANCHINA PSV EINDHOVEN
  • (4) ARMANDO OBISPO (D)
  • (10) PAUL WANNER (C)
  • (19) ESMIR BAJRAKTAREVIC (A)
  • (9) RICARDO PEPI (A)
  • (51) TIJN SMOLENAARS (P)
  • (1) NICK OLIJ (P)
  • (25) KILIANN SILDILLIA (D)
  • (6) RYAN FLAMINGO (D)
  • (21) MYRON BOADU (A)
  • (11) COUHAIB DRIOUECH (A)
  • (39) ADAMO NAGALO (D)
ALLENATORE PSV EINDHOVEN
  • Peter Bosz
PREPARTITA

Olympiakos - PSV Eindhoven è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 21:00 allo stadio Georgios Karaiskakis Stadium di Piraeus.
Arbitro di Olympiakos - PSV Eindhoven sarà Clément Turpin. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard.

Attualmente Olympiakos si trova 31° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece PSV Eindhoven si trova 17° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Olympiakos ha segnato 2 gol e ne ha subiti 9; PSV Eindhoven ha segnato 9 gol e ne ha subiti 7.

Olympiakos e PSV Eindhoven è la prima che si affrontano in campionato.

Olympiakos-PSV Eindhoven ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Gli unici precedenti tra Olympiakos e PSV risalgono ai sedicesimi di finale della UEFA Europa League 2020/21, dove la squadra greca si è qualificata con una vittoria complessiva di 5-4 (vittoria per 4-2 in casa all'andata, sconfitta per 2-1 in trasferta al ritorno).
  • Il PSV ha perso quattro delle ultime sei trasferte contro squadre greche nelle competizioni europee (2V), comprese le due più recenti contro il PAOK Salonicco (novembre 2020) e l'Olympiakos (febbraio 2021), entrambe in UEFA Europa League. L'ultima sconfitta in UEFA Champions League risale a dicembre 2004, quando perse 4-1 contro il Panathinaikos.
  • Il PSV ha subito 14 gol nelle ultime quattro trasferte contro squadre greche (1V, 3P), subendo esattamente quattro gol in ciascuna delle tre sconfitte subite in questa serie: 4-1 contro Panathinaikos e PAOK Salonicco, e 4-2 contro l'Olympiakos.
  • Dalla stagione 2017/18, solo la Stella Rossa (77%, 20/26) ha una percentuale di sconfitte più alta in UEFA Champions League rispetto a quella dell'Olympiakos (76%, 16/21) tra le squadre che hanno giocato più di 20 partite nel periodo. Infatti, i greci hanno perso tante gare quante il Manchester City dalla stagione 2017/18, nonostante il City abbia giocato 69 partite in più.
  • Nelle nove partite giocate dal PSV nel 2025 in UEFA Champions League sono stati segnati 43 gol (21 fatti, 22 subiti), con una media di 4.8 a partita: la più alta tra tutte le squadre presenti nelle ultime due stagioni del torneo.
  • Tra il 2009/10 e il 2014/15, l'Olympiakos ha vinto 13 delle 17 partite casalinghe di UEFA Champions League (4P). Da allora, la squadra greca ha vinto solo tre gare su 13 (3N, 7P), senza riuscire a segnare nelle ultime tre disputate allo stadio Georgios Karaiskakis.
  • Il PSV ha ottenuto solo tre vittorie nelle ultime 30 trasferte di UEFA Champions League (9N, 18P) e ha subito almeno un gol nelle ultime 17, dal pareggio per 0-0 contro l'Atletico Madrid nel marzo 2016. Inoltre 13 delle ultime 16 vittorie sono arrivate al Philips Stadion di Eindhoven.
  • Ayoub El Kaabi ha segnato 22 gol nelle principali competizioni europee con l'Olympiakos, realizzando il suo primo gol in UEFA Champions League nella sconfitta per 6-1 contro il Barcellona alla terza giornata. L'unico giocatore ad aver segnato più reti per un club greco in Europa è Dimitrios Saravakos del Panathinaikos (23).
  • Guus Til ha fornito quattro assist nelle ultime sei presenze da titolare in UEFA Champions League con il PSV, incluso uno in ciascuna delle ultime tre. Nessun giocatore olandese ha mai fornito un passaggio vincente per quattro presenze da titolare consecutive, con Philipp Cocu nel 1999/00 e Clarence Seedorf nel 2007 che si sono fermati a tre.
  • I due gol del PSV in UEFA Champions League contro il Napoli alla terza giornata sono stati segnati da Ricardo Pepi e Couhaib Driouech, entrati entrambi dalla panchina e autori di un assist l'uno per l'altro. È stata solo la quinta volta nella storia della UEFA Champions League che una coppia di subentrati ha segnato in una gara fornendosi un assist a vicenda.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

OlympiakosPSV Eindhoven
Partite giocate33
Numero di partite vinte01
Numero di partite perse21
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati18
Gol totali subiti86
Media gol subiti per partita2.72.0
Percentuale possesso palla45.358.3
Numero totale di passaggi10791619
Numero totale di passaggi riusciti8291397
Tiri nello specchio della porta812
Percentuale di tiri in porta42.144.4
Numero totale di cross8255
Numero medio di cross riusciti208
Duelli per partita vinti146153
Duelli per partita persi153134
Corner subiti1022
Corner guadagnati1615
Numero di punizioni a favore3225
Numero di punizioni concesse4231
Tackle totali4656
Percentuale di successo nei tackle71.746.4
Fuorigiochi totali74
Numero totale di cartellini gialli66
Numero totale di cartellini rossi10

Olympiakos - PSV Eindhoven Live

