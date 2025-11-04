Incontro terminato, Olympiacos 1, PSV Eindhoven 1.
Secondo tempo terminato, Olympiacos 1, PSV Eindhoven 1.22:52
Tentativo fallito. Myron Boadu (PSV Eindhoven) un tiro di destro da oltre 25 metri che esce di molto sulla destra. Assist di Mauro Júnior con suggerimento di testa in seguito a un contropiede.22:52
Gol! Olympiacos 1, PSV Eindhoven 1. Ricardo Pepi (PSV Eindhoven) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra in seguito a un calcio da fermo.22:50
Paul Wanner (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:49
Fallo di Christos Mouzakitis (Olympiacos).22:49
Tiro respinto. Mauro Júnior (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da fuori area.22:49
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:48
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Francisco Ortega (Olympiacos).22:48
Lorenzo Scipioni (Olympiacos) e' ammonito per fallo.22:46
Mauro Júnior (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:46
Fallo di Lorenzo Scipioni (Olympiacos).22:46
Tentativo fallito. Gelson Martins (Olympiacos) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Diogo Nascimento.22:44
Sostituzione, PSV Eindhoven. Myron Boadu sostituisce Ismael Saibari.22:41
Sostituzione, Olympiacos. Costinha sostituisce Daniel Podence.22:41
Sostituzione, Olympiacos. Lorenzo Scipioni sostituisce Ayoub El Kaabi.22:41
Fallo di Mauro Júnior (PSV Eindhoven).22:40
Gelson Martins (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:40
Fuorigioco. Ismael Saibari(PSV Eindhoven) prova il lancio lungo, ma Couhaib Driouech e' colto in fuorigioco.22:39
Tiro parato. Couhaib Driouech (PSV Eindhoven) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jerdy Schouten.22:36
Tentativo fallito. Joey Veerman (PSV Eindhoven) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra.22:36
Fallo di Paul Wanner (PSV Eindhoven).22:32
Rodinei (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:32
Tentativo fallito. Gelson Martins (Olympiacos) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.22:31
Sostituzione, Olympiacos. Mehdi Taremi sostituisce Chiquinho.22:31
Tiro parato. Daniel Podence (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Chiquinho.22:30
Tentativo fallito. Paul Wanner (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.22:30
Gara riprende.22:29
Gara momentaneamente sospesa, Chiquinho (Olympiacos) per infortunio.22:29
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Lorenzo Pirola (Olympiacos).22:27
Sergiño Dest (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:26
Fallo di Chiquinho (Olympiacos).22:26
Sostituzione, PSV Eindhoven. Esmir Bajraktarevic sostituisce Ivan Perisic.22:25
Sostituzione, PSV Eindhoven. Paul Wanner sostituisce Anass Salah-Eddine.22:25
Tentativo fallito. Christos Mouzakitis (Olympiacos) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.22:24
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Joey Veerman (PSV Eindhoven).22:24
Tentativo fallito. Gelson Martins (Olympiacos) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Rodinei con cross da calcio d'angolo.22:24
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Joey Veerman (PSV Eindhoven).22:23
Ivan Perisic (PSV Eindhoven) e' ammonito per fallo.22:21
Fallo di Ivan Perisic (PSV Eindhoven).22:21
Francisco Ortega (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Sostituzione, Olympiacos. Diogo Nascimento sostituisce Dani García per infortunio.22:20
Gara riprende.22:20
Gara momentaneamente sospesa, Dani García (Olympiacos) per infortunio.22:19
Gelson Martins (Olympiacos) colpisce la traversa con un tiro di destro da centro area da calcio d'angolo.22:18
Tiro respinto. Dani García (Olympiacos) un tiro di destro da centro area.22:18
Calcio d'angolo,Olympiacos. Calcio d'angolo causato da Jerdy Schouten (PSV Eindhoven).22:18
Fallo di Jerdy Schouten (PSV Eindhoven).22:17
Chiquinho (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:17
Sostituzione, PSV Eindhoven. Couhaib Driouech sostituisce Dennis Man.22:16
Sostituzione, PSV Eindhoven. Ricardo Pepi sostituisce Guus Til.22:15
Sergiño Dest (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13
Fallo di Ayoub El Kaabi (Olympiacos).22:13
Dennis Man (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:11
Fallo di Francisco Ortega (Olympiacos).22:11
Fallo di Ivan Perisic (PSV Eindhoven).22:07
Gelson Martins (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:07
Tentativo fallito. Ivan Perisic (PSV Eindhoven) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Mauro Júnior.22:06
Inizia il Secondo tempo Olympiacos 1, PSV Eindhoven 0.22:03
Primo tempo terminato, Olympiacos 1, PSV Eindhoven 0.21:48
Dennis Man (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46
Fallo di Francisco Ortega (Olympiacos).21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46
Gara riprende.21:43
Gara momentaneamente sospesa, (PSV Eindhoven).21:43
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Lorenzo Pirola (Olympiacos).21:42
Tiro respinto. Ayoub El Kaabi (Olympiacos) un tiro di sinistro da fuori area.21:42
Fallo di Ismael Saibari (PSV Eindhoven).21:41
Christos Mouzakitis (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41
Gara riprende.21:37
Gara momentaneamente sospesa, Konstantinos Tzolakis (Olympiacos) per infortunio.21:36
Tentativo fallito. Dennis Man (PSV Eindhoven) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra.21:36
Tiro respinto. Dani García (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area.21:34
Tentativo fallito. Gelson Martins (Olympiacos) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Francisco Ortega con cross.21:34
Tiro parato. Chiquinho (Olympiacos) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa.21:31
Tentativo fallito. Lorenzo Pirola (Olympiacos) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Chiquinho con cross in seguito a un calcio da fermo.21:30
Tiro respinto. Chiquinho (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area.21:30
Fallo di Ismael Saibari (PSV Eindhoven).21:29
Daniel Podence (Olympiacos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:29
Tiro respinto. Chiquinho (Olympiacos) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Daniel Podence.21:27
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Rodinei (Olympiacos).21:26
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Lorenzo Pirola (Olympiacos).21:25
Tentativo fallito. Dennis Man (PSV Eindhoven) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Mauro Júnior da calcio d'angolo.21:21
Calcio d'angolo,PSV Eindhoven. Calcio d'angolo causato da Francisco Ortega (Olympiacos).21:21
Tiro parato. Chiquinho (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ayoub El Kaabi.21:20
Gol! Olympiacos 1, PSV Eindhoven 0. Gelson Martins (Olympiacos) un tiro di destro dalla destra dell'area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Chiquinho.21:17
Gara riprende.21:14
Gara momentaneamente sospesa, Joey Veerman (PSV Eindhoven) per infortunio.21:13
Fuorigioco. Anass Salah-Eddine(PSV Eindhoven) prova il lancio lungo, ma Ismael Saibari e' colto in fuorigioco.21:11
Fallo di Lorenzo Pirola (Olympiacos).21:10
Ismael Saibari (PSV Eindhoven) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Fuorigioco. Rodinei(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Ayoub El Kaabi e' colto in fuorigioco.21:09
Gelson Martins (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:08
Fallo di Joey Veerman (PSV Eindhoven).21:08
Tiro respinto. Chiquinho (Olympiacos) un tiro di destro da fuori area. Assist di Ayoub El Kaabi.21:06
Fuorigioco. Anass Salah-Eddine(PSV Eindhoven) prova il lancio lungo, ma Ivan Perisic e' colto in fuorigioco.21:06
Tentativo fallito. Gelson Martins (Olympiacos) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Daniel Podence.21:05
Fallo di Dennis Man (PSV Eindhoven).21:04
Francisco Ortega (Olympiacos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:04
Tiro respinto. Joey Veerman (PSV Eindhoven) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.21:02
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51
Dove si gioca la partita:
Stadio: Georgios Karaiskakis Stadium
Città: Pireo
Capienza: 33296 spettatori19:51
Olympiakos - PSV Eindhoven è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 21:00 allo stadio Georgios Karaiskakis Stadium di Piraeus.
Arbitro di Olympiakos - PSV Eindhoven sarà Clément Turpin. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard.
Attualmente Olympiakos si trova 31° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece PSV Eindhoven si trova 17° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Olympiakos ha segnato 2 gol e ne ha subiti 9; PSV Eindhoven ha segnato 9 gol e ne ha subiti 7.
Olympiakos e PSV Eindhoven è la prima che si affrontano in campionato.
Olympiakos-PSV Eindhoven ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Olympiakos
|PSV Eindhoven
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|2
|1
|Numero di partite pareggiate
|1
|1
|Gol totali segnati
|1
|8
|Gol totali subiti
|8
|6
|Media gol subiti per partita
|2.7
|2.0
|Percentuale possesso palla
|45.3
|58.3
|Numero totale di passaggi
|1079
|1619
|Numero totale di passaggi riusciti
|829
|1397
|Tiri nello specchio della porta
|8
|12
|Percentuale di tiri in porta
|42.1
|44.4
|Numero totale di cross
|82
|55
|Numero medio di cross riusciti
|20
|8
|Duelli per partita vinti
|146
|153
|Duelli per partita persi
|153
|134
|Corner subiti
|10
|22
|Corner guadagnati
|16
|15
|Numero di punizioni a favore
|32
|25
|Numero di punizioni concesse
|42
|31
|Tackle totali
|46
|56
|Percentuale di successo nei tackle
|71.7
|46.4
|Fuorigiochi totali
|7
|4
|Numero totale di cartellini gialli
|6
|6
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
