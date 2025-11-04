Incontro terminato, Paris Saint Germain 1, Bayern Monaco 2.
Secondo tempo terminato, Paris Saint Germain 1, Bayern Monaco 2.23:01
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Josip Stanisic (Bayern Monaco).23:01
Tentativo fallito. Gonçalo Ramos (Paris Saint Germain) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Lee Kang-In con cross.22:59
Tentativo fallito. Marquinhos (Paris Saint Germain) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Lee Kang-In con cross.22:57
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:56
Tentativo fallito. Lee Kang-In (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di João Neves.22:55
Sostituzione, Bayern Monaco. Leon Goretzka sostituisce Harry Kane.22:53
Tiro parato. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vitinha.22:52
Tiro parato. Vitinha (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lee Kang-In.22:51
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Dayot Upamecano (Bayern Monaco).22:51
Nuno Mendes (Paris Saint Germain) e' ammonito per fallo.22:49
Fallo di Nuno Mendes (Paris Saint Germain).22:49
Joshua Kimmich (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49
Josip Stanisic (Bayern Monaco) e' ammonito.22:49
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Jonathan Tah (Bayern Monaco).22:48
Fallo di João Neves (Paris Saint Germain).22:47
Harry Kane (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:47
Tentativo fallito. João Neves (Paris Saint Germain) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Lee Kang-In con cross da calcio d'angolo.22:46
Sostituzione, Bayern Monaco. Min-Jae Kim sostituisce Michael Olise.22:46
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Josip Stanisic (Bayern Monaco).22:45
Tentativo fallito. Gonçalo Ramos (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Marquinhos.22:44
Tiro parato. Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lee Kang-In con passaggio filtrante.22:43
Tiro parato. Vitinha (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lee Kang-In.22:41
Gol! Paris Saint Germain 1, Bayern Monaco 2. João Neves (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra.22:39
Tiro parato. Lee Kang-In (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Warren Zaïre-Emery.22:35
Tiro parato. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Josip Stanisic.22:34
Tentativo fallito. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Senny Mayulu da calcio d'angolo.22:33
Tiro parato. Vitinha (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.22:33
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Joshua Kimmich (Bayern Monaco).22:33
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Dayot Upamecano (Bayern Monaco).22:32
Tiro respinto. Vitinha (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area. Assist di Khvicha Kvaratskhelia.22:32
Sostituzione, Paris Saint Germain. João Neves sostituisce Fabián Ruiz.22:32
Sostituzione, Paris Saint Germain. Gonçalo Ramos sostituisce Bradley Barcola.22:31
Tiro parato. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vitinha con passaggio filtrante.22:31
Tentativo fallito. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Joshua Kimmich in seguito a un contropiede.22:27
Tiro respinto. Vitinha (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area. Assist di Fabián Ruiz.22:26
Fuorigioco. Vitinha(Paris Saint Germain) prova il lancio lungo, ma Nuno Mendes e' colto in fuorigioco.22:23
Tiro respinto. Senny Mayulu (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area. Assist di Bradley Barcola.22:23
Fallo di Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain).22:19
Harry Kane (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Lee Kang-In (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Fallo di Aleksandar Pavlovic (Bayern Monaco).22:17
Manuel Neuer (Bayern Monaco) e' ammonito.22:15
Tentativo fallito. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Lee Kang-In con cross da calcio d'angolo.22:14
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Michael Olise (Bayern Monaco).22:14
Tom Bischof (Bayern Monaco) e' ammonito per fallo.22:13
Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:13
Fallo di Tom Bischof (Bayern Monaco).22:13
Fallo di Fabián Ruiz (Paris Saint Germain).22:12
Harry Kane (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
Tiro respinto. Nuno Mendes (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Senny Mayulu.22:12
Inizia il Secondo tempo Paris Saint Germain 0, Bayern Monaco 2.22:11
Sostituzione, Bayern Monaco. Tom Bischof sostituisce Serge Gnabry.22:10
Primo tempo terminato, Paris Saint Germain 0, Bayern Monaco 2.21:54
Tiro parato. Harry Kane (Bayern Monaco) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Michael Olise.21:54
Sostituzione, Paris Saint Germain. Senny Mayulu sostituisce Achraf Hakimi per infortunio.21:53
Luis Díaz (Bayern Monaco) e' stato espulso.21:53
Decisione VAR: nessun incremento cartellino Luis Díaz (Bayern Monaco).21:51
Gara riprende.21:51
Gara momentaneamente sospesa, Achraf Hakimi (Paris Saint Germain) per infortunio.21:49
Achraf Hakimi (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:48
Fallo di Luis Díaz (Bayern Monaco).21:48
Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:48
Fallo di Jonathan Tah (Bayern Monaco).21:48
Tentativo fallito. Joshua Kimmich (Bayern Monaco) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Serge Gnabry.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:46
Fuorigioco. Harry Kane(Bayern Monaco) prova il lancio lungo, ma Josip Stanisic e' colto in fuorigioco.21:46
Fallo di Vitinha (Paris Saint Germain).21:45
Michael Olise (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Tentativo fallito. Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Achraf Hakimi.21:44
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Joshua Kimmich (Bayern Monaco).21:38
Gara riprende.21:37
Gara momentaneamente sospesa, Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) per infortunio.21:36
Tentativo fallito. Lee Kang-In (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Bradley Barcola.21:35
Gol! Paris Saint Germain 0, Bayern Monaco 2. Luis Díaz (Bayern Monaco) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:33
Serge Gnabry (Bayern Monaco) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da fuori area. Assist di Luis Díaz in seguito a un contropiede.21:32
Tiro parato. Bradley Barcola (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Fabián Ruiz.21:31
Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Fallo di Jonathan Tah (Bayern Monaco).21:31
Bradley Barcola (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Fallo di Dayot Upamecano (Bayern Monaco).21:30
Fuorigioco. Serge Gnabry(Bayern Monaco) prova il lancio lungo, ma Harry Kane e' colto in fuorigioco.21:29
Fallo di Lee Kang-In (Paris Saint Germain).21:28
Luis Díaz (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Sostituzione, Paris Saint Germain. Lee Kang-In sostituisce Ousmane Dembélé per infortunio.21:26
Fuorigioco. Jonathan Tah(Bayern Monaco) prova il lancio lungo, ma Serge Gnabry e' colto in fuorigioco.21:26
Decisione VAR: no gol Paris Saint Germain 0-1 Bayern Monaco.21:25
Fuorigioco. Fabián Ruiz(Paris Saint Germain) prova il lancio lungo, ma Ousmane Dembélé e' colto in fuorigioco.21:23
GOL CANCELLATO DAL VAR: Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:23
Tentativo fallito. Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Bradley Barcola.21:23
Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Fallo di Aleksandar Pavlovic (Bayern Monaco).21:23
Fallo di Fabián Ruiz (Paris Saint Germain).21:20
Michael Olise (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:20
Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Willian Pacho (Paris Saint Germain).21:18
Tiro respinto. Aleksandar Pavlovic (Bayern Monaco) un tiro di destro da fuori area. Assist di Serge Gnabry.21:18
Fuorigioco. Fabián Ruiz(Paris Saint Germain) prova il lancio lungo, ma Khvicha Kvaratskhelia e' colto in fuorigioco.21:16
Tentativo fallito. Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Warren Zaïre-Emery.21:16
Tiro respinto. Vitinha (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area. Assist di Achraf Hakimi.21:15
Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Jonathan Tah (Bayern Monaco).21:15
Achraf Hakimi (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Fallo di Luis Díaz (Bayern Monaco).21:10
Nuno Mendes (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Fallo di Michael Olise (Bayern Monaco).21:10
Gol! Paris Saint Germain 0, Bayern Monaco 1. Luis Díaz (Bayern Monaco) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:05
Tiro parato. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Serge Gnabry.21:05
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51
Dove si gioca la partita:
Stadio: Parc des Princes
Città: Parigi
Capienza: 48712 spettatori19:51
Paris Saint-Germain - Bayern Monaco è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 21:00 allo stadio Parc des Princes di Paris.
Arbitro di Paris Saint-Germain - Bayern Monaco sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.
Maurizio Mariani
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|2
|Falli fischiati
|48
|Fuorigioco
|7
|Rigori assegnati
|2
|Ammonizioni
|7
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|3.5
|Falli per cartellino
|6.8
Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|30-08-2025
|Serie A
|Parma-Atalanta 1-1
|13-09-2025
|Serie B
|Sampdoria-Cesena 1-2
|25-10-2025
|Serie A
|Napoli-Inter 3-1
|01-11-2025
|Serie B
|Virtus Entella-Empoli 1-0
Attualmente Paris Saint-Germain si trova 3° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Bayern Monaco si trova 1° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Paris Saint-Germain ha segnato 14 gol e ne ha subiti 5; Bayern Monaco ha segnato 14 gol e ne ha subiti 3.
Paris Saint-Germain e Bayern Monaco si sono affrontate 14 volte in campionato. Nei precedenti match Paris Saint-Germain ha vinto 6 volte, Bayern Monaco ha vinto 8 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.
Paris Saint-Germain-Bayern Monaco ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Paris Saint-Germain
|Bayern Monaco
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|3
|3
|Numero di partite perse
|0
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|13
|12
|Gol totali subiti
|3
|2
|Media gol subiti per partita
|1.0
|0.7
|Percentuale possesso palla
|63.6
|61.9
|Numero totale di passaggi
|1959
|1994
|Numero totale di passaggi riusciti
|1795
|1810
|Tiri nello specchio della porta
|28
|33
|Percentuale di tiri in porta
|65.1
|60.0
|Numero totale di cross
|29
|43
|Numero medio di cross riusciti
|8
|4
|Duelli per partita vinti
|126
|99
|Duelli per partita persi
|104
|113
|Corner subiti
|8
|5
|Corner guadagnati
|19
|21
|Numero di punizioni a favore
|30
|17
|Numero di punizioni concesse
|25
|35
|Tackle totali
|53
|36
|Percentuale di successo nei tackle
|62.3
|61.1
|Fuorigiochi totali
|5
|5
|Numero totale di cartellini gialli
|3
|4
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
