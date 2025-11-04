Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Paris Saint-Germain-Bayern Monaco: 1-2 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Parc des Princes di Parigi
4 Novembre 2025 ore 21:00
Paris Saint-Germain
1
Bayern Monaco
2
Partita finita
Arbitro: Maurizio Mariani
  1. 4' 0-1 Luis Díaz
  2. 32' 0-2 Luis Díaz
  3. 74' 1-2 João Neves
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Paris Saint Germain 1, Bayern Monaco 2.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Paris Saint Germain 1, Bayern Monaco 2.23:01

  3. 90'+5'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Josip Stanisic (Bayern Monaco).23:01

  4. 90'+3'

    Tentativo fallito. Gonçalo Ramos (Paris Saint Germain) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Lee Kang-In con cross.22:59

  5. 90'+1'

    Tentativo fallito. Marquinhos (Paris Saint Germain) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Lee Kang-In con cross.22:57

  6. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:56

  7. 90'

    Tentativo fallito. Lee Kang-In (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di João Neves.22:55

  9. 88'

    Sostituzione, Bayern Monaco. Leon Goretzka sostituisce Harry Kane.22:53

  10. 87'

    Tiro parato. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vitinha.22:52

  11. 86'

    Tiro parato. Vitinha (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Lee Kang-In.22:51

  12. 86'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Dayot Upamecano (Bayern Monaco).22:51

  13. 84'

    Nuno Mendes (Paris Saint Germain) e' ammonito per fallo.22:49

  15. 84'

    Fallo di Nuno Mendes (Paris Saint Germain).22:49

  16. 84'

    Joshua Kimmich (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49

  17. 84'

    Josip Stanisic (Bayern Monaco) e' ammonito.22:49

  18. 83'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Jonathan Tah (Bayern Monaco).22:48

  19. 82'

    Fallo di João Neves (Paris Saint Germain).22:47

  21. 82'

    Harry Kane (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:47

  22. 81'

    Tentativo fallito. João Neves (Paris Saint Germain) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Lee Kang-In con cross da calcio d'angolo.22:46

  23. 81'

    Sostituzione, Bayern Monaco. Min-Jae Kim sostituisce Michael Olise.22:46

  24. 80'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Josip Stanisic (Bayern Monaco).22:45

  25. 79'

    Tentativo fallito. Gonçalo Ramos (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Marquinhos.22:44

  27. 78'

    Tiro parato. Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Lee Kang-In con passaggio filtrante.22:43

  28. 75'

    Tiro parato. Vitinha (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lee Kang-In.22:41

  29. 74'

    Gol! Paris Saint Germain 1, Bayern Monaco 2. João Neves (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra.22:39

  30. 70'

    Tiro parato. Lee Kang-In (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Warren Zaïre-Emery.22:35

  31. 69'

    Tiro parato. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Josip Stanisic.22:34

  33. 68'

    Tentativo fallito. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Senny Mayulu da calcio d'angolo.22:33

  34. 68'

    Tiro parato. Vitinha (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.22:33

  35. 67'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Joshua Kimmich (Bayern Monaco).22:33

  36. 67'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Dayot Upamecano (Bayern Monaco).22:32

  37. 67'

    Tiro respinto. Vitinha (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area. Assist di Khvicha Kvaratskhelia.22:32

  39. 66'

    Sostituzione, Paris Saint Germain. João Neves sostituisce Fabián Ruiz.22:32

  40. 66'

    Sostituzione, Paris Saint Germain. Gonçalo Ramos sostituisce Bradley Barcola.22:31

  41. 65'

    Tiro parato. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Vitinha con passaggio filtrante.22:31

  42. 62'

    Tentativo fallito. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Joshua Kimmich in seguito a un contropiede.22:27

  43. 61'

    Tiro respinto. Vitinha (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area. Assist di Fabián Ruiz.22:26

  45. 58'

    Fuorigioco. Vitinha(Paris Saint Germain) prova il lancio lungo, ma Nuno Mendes e' colto in fuorigioco.22:23

  46. 57'

    Tiro respinto. Senny Mayulu (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area. Assist di Bradley Barcola.22:23

  47. 54'

    Fallo di Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain).22:19

  48. 54'

    Harry Kane (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  49. 52'

    Lee Kang-In (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  51. 52'

    Fallo di Aleksandar Pavlovic (Bayern Monaco).22:17

  52. 49'

    Manuel Neuer (Bayern Monaco) e' ammonito.22:15

  53. 49'

    Tentativo fallito. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Lee Kang-In con cross da calcio d'angolo.22:14

  54. 48'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Michael Olise (Bayern Monaco).22:14

  55. 47'

    Tom Bischof (Bayern Monaco) e' ammonito per fallo.22:13

  57. 47'

    Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:13

  58. 47'

    Fallo di Tom Bischof (Bayern Monaco).22:13

  59. 46'

    Fallo di Fabián Ruiz (Paris Saint Germain).22:12

  60. 46'

    Harry Kane (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12

  61. 46'

    Tiro respinto. Nuno Mendes (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Senny Mayulu.22:12

  63. Inizia il Secondo tempo Paris Saint Germain 0, Bayern Monaco 2.22:11

  64. 45'

    Sostituzione, Bayern Monaco. Tom Bischof sostituisce Serge Gnabry.22:10

  65. 45'+9'

    Primo tempo terminato, Paris Saint Germain 0, Bayern Monaco 2.21:54

  66. 45'+8'

    Tiro parato. Harry Kane (Bayern Monaco) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Michael Olise.21:54

  67. 45'+7'

    Sostituzione, Paris Saint Germain. Senny Mayulu sostituisce Achraf Hakimi per infortunio.21:53

  69. 45'+7'

    Luis Díaz (Bayern Monaco) e' stato espulso.21:53

  70. 45'+5'

    Decisione VAR: nessun incremento cartellino Luis Díaz (Bayern Monaco).21:51

  71. 45'+5'

    Gara riprende.21:51

  72. 45'+3'

    Gara momentaneamente sospesa, Achraf Hakimi (Paris Saint Germain) per infortunio.21:49

  73. 45'+3'

    Achraf Hakimi (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:48

  75. 45'+3'

    Fallo di Luis Díaz (Bayern Monaco).21:48

  76. 45'+2'

    Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:48

  77. 45'+2'

    Fallo di Jonathan Tah (Bayern Monaco).21:48

  78. 45'+1'

    Tentativo fallito. Joshua Kimmich (Bayern Monaco) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Serge Gnabry.21:47

  79. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:46

  81. 45'

    Fuorigioco. Harry Kane(Bayern Monaco) prova il lancio lungo, ma Josip Stanisic e' colto in fuorigioco.21:46

  82. 44'

    Fallo di Vitinha (Paris Saint Germain).21:45

  83. 44'

    Michael Olise (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45

  84. 43'

    Tentativo fallito. Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Achraf Hakimi.21:44

  85. 37'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Joshua Kimmich (Bayern Monaco).21:38

  87. 36'

    Gara riprende.21:37

  88. 35'

    Gara momentaneamente sospesa, Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) per infortunio.21:36

  89. 34'

    Tentativo fallito. Lee Kang-In (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Bradley Barcola.21:35

  90. 32'

    Gol! Paris Saint Germain 0, Bayern Monaco 2. Luis Díaz (Bayern Monaco) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:33

  91. 31'

    Serge Gnabry (Bayern Monaco) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da fuori area. Assist di Luis Díaz in seguito a un contropiede.21:32

  93. 30'

    Tiro parato. Bradley Barcola (Paris Saint Germain) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Fabián Ruiz.21:31

  94. 30'

    Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31

  95. 30'

    Fallo di Jonathan Tah (Bayern Monaco).21:31

  96. 29'

    Bradley Barcola (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30

  97. 29'

    Fallo di Dayot Upamecano (Bayern Monaco).21:30

  99. 28'

    Fuorigioco. Serge Gnabry(Bayern Monaco) prova il lancio lungo, ma Harry Kane e' colto in fuorigioco.21:29

  100. 27'

    Fallo di Lee Kang-In (Paris Saint Germain).21:28

  101. 27'

    Luis Díaz (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

  102. 25'

    Sostituzione, Paris Saint Germain. Lee Kang-In sostituisce Ousmane Dembélé per infortunio.21:26

  103. 25'

    Fuorigioco. Jonathan Tah(Bayern Monaco) prova il lancio lungo, ma Serge Gnabry e' colto in fuorigioco.21:26

  105. 24'

    Decisione VAR: no gol Paris Saint Germain 0-1 Bayern Monaco.21:25

  106. 22'

    Fuorigioco. Fabián Ruiz(Paris Saint Germain) prova il lancio lungo, ma Ousmane Dembélé e' colto in fuorigioco.21:23

  107. 22'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:23

  108. 22'

    Tentativo fallito. Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Bradley Barcola.21:23

  109. 22'

    Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

  111. 22'

    Fallo di Aleksandar Pavlovic (Bayern Monaco).21:23

  112. 20'

    Fallo di Fabián Ruiz (Paris Saint Germain).21:20

  113. 20'

    Michael Olise (Bayern Monaco) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:20

  114. 17'

    Calcio d'angolo,Bayern Monaco. Calcio d'angolo causato da Willian Pacho (Paris Saint Germain).21:18

  115. 17'

    Tiro respinto. Aleksandar Pavlovic (Bayern Monaco) un tiro di destro da fuori area. Assist di Serge Gnabry.21:18

  117. 15'

    Fuorigioco. Fabián Ruiz(Paris Saint Germain) prova il lancio lungo, ma Khvicha Kvaratskhelia e' colto in fuorigioco.21:16

  118. 15'

    Tentativo fallito. Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Warren Zaïre-Emery.21:16

  119. 14'

    Tiro respinto. Vitinha (Paris Saint Germain) un tiro di destro da fuori area. Assist di Achraf Hakimi.21:15

  120. 14'

    Calcio d'angolo,Paris Saint Germain. Calcio d'angolo causato da Jonathan Tah (Bayern Monaco).21:15

  121. 9'

    Achraf Hakimi (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10

  123. 9'

    Fallo di Luis Díaz (Bayern Monaco).21:10

  124. 9'

    Nuno Mendes (Paris Saint Germain) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10

  125. 9'

    Fallo di Michael Olise (Bayern Monaco).21:10

  126. 4'

    Gol! Paris Saint Germain 0, Bayern Monaco 1. Luis Díaz (Bayern Monaco) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:05

  127. 4'

    Tiro parato. Michael Olise (Bayern Monaco) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Serge Gnabry.21:05

  129. Inizia il Primo tempo.21:01

  130. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51

  132. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Parc des Princes
    Città: Parigi
    Capienza: 48712 spettatori19:51

Formazioni Paris Saint-Germain - Bayern Monaco

Paris Saint-Germain
Bayern Monaco
TITOLARI PARIS SAINT-GERMAIN
  • (30) LUCAS CHEVALIER (P)
  • (2) ACHRAF HAKIMI (D)
  • (51) WILLIAN PACHO (D)
  • (5) MARQUINHOS (D)
  • (25) NUNO MENDES (D)
  • (33) WARREN ZAÏRE-EMERY (C)
  • (17) VITINHA (C)
  • (8) FABIÁN RUIZ (C)
  • (7) KHVICHA KVARATSKHELIA (A)
  • (29) BRADLEY BARCOLA (A)
  • (10) OUSMANE DEMBÉLÉ (A)
PANCHINA PARIS SAINT-GERMAIN
  • (4) BERALDO (D)
  • (39) MATVEY SAFONOV (P)
  • (87) JOÃO NEVES (C)
  • (47) QUENTIN NDJANTOU (A)
  • (89) RENATO MARIN (P)
  • (9) GONÇALO RAMOS (A)
  • (49) IBRAHIM MBAYE (A)
  • (19) LEE KANG-IN (C)
  • (21) LUCAS HERNÁNDEZ (D)
  • (24) SENNY MAYULU (C)
ALLENATORE PARIS SAINT-GERMAIN
  • Luis Enrique Martínez García
TITOLARI BAYERN MONACO
  • (1) MANUEL NEUER (P)
  • (44) JOSIP STANISIC (D)
  • (27) KONRAD LAIMER (D)
  • (4) JONATHAN TAH (D)
  • (2) DAYOT UPAMECANO (D)
  • (17) MICHAEL OLISE (C)
  • (45) ALEKSANDAR PAVLOVIC (C)
  • (7) SERGE GNABRY (C)
  • (6) JOSHUA KIMMICH (C)
  • (14) LUIS DÍAZ (C)
  • (9) HARRY KANE (A)
PANCHINA BAYERN MONACO
  • (23) SACHA BOEY (D)
  • (8) LEON GORETZKA (C)
  • (40) JONAS URBIG (P)
  • (22) RAPHAËL GUERREIRO (D)
  • (11) NICOLAS JACKSON (A)
  • (20) TOM BISCHOF (C)
  • (42) LENNART KARL (C)
  • (3) MIN-JAE KIM (D)
  • (26) SVEN ULREICH (P)
ALLENATORE BAYERN MONACO
  • Vincent Kompany
PREPARTITA

Paris Saint-Germain - Bayern Monaco è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 21:00 allo stadio Parc des Princes di Paris.
Arbitro di Paris Saint-Germain - Bayern Monaco sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Maurizio Mariani

Statistiche Stagionali
Partite dirette2
Falli fischiati48
Fuorigioco7
Rigori assegnati2
Ammonizioni7
Espulsioni0
Cartellini per partita3.5
Falli per cartellino6.8

Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 2 partite
  • Serie B: 2 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
30-08-2025 Serie A Parma-Atalanta 1-1
13-09-2025 Serie B Sampdoria-Cesena 1-2
25-10-2025 Serie A Napoli-Inter 3-1
01-11-2025 Serie B Virtus Entella-Empoli 1-0

Attualmente Paris Saint-Germain si trova 3° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Bayern Monaco si trova 1° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Paris Saint-Germain ha segnato 14 gol e ne ha subiti 5; Bayern Monaco ha segnato 14 gol e ne ha subiti 3.

Paris Saint-Germain e Bayern Monaco si sono affrontate 14 volte in campionato. Nei precedenti match Paris Saint-Germain ha vinto 6 volte, Bayern Monaco ha vinto 8 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Paris Saint-Germain-Bayern Monaco ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Paris SG ha perso tutte le ultime quattro partite contro il Bayern Monaco in UEFA Champions League: questa è la serie di sconfitte più lunga di sempre per i parigini contro una squadra nella competizione.
  • Il Bayern Monaco è la squadra che ha battuto il Paris SG più volte in UEFA Champions League, vincendo otto delle 14 partite disputate nella competizione (sei sconfitte). Se la squadra tedesca vincesse in questa sfida, diventerebbe anche l'unica ad aver vinto tre partite consecutive in trasferta contro il Paris SG in Champions League (le ultime due con il punteggio di 1-0 – aprile 2021 e febbraio 2023).
  • Il Paris SG non è riuscito a segnare nemmeno un gol nelle ultime quattro partite contro il Bayern Monaco in UEFA Champions League; si tratta della striscia più lunga senza gol contro un avversario nella competizione. Nelle quattro partite, ha tentato un totale di 40 tiri e ha centrato lo specchio della porta in 14 occasioni, senza trovare la rete.
  • Questa sarà la prima partita di UEFA Champions League del Bayern Monaco contro i vincitori della stagione precedente dal pareggio per 2-2 con il Real Madrid nel maggio 2018; un risultato che li ha eliminati dal torneo in semifinale (punteggio complessivo 4-3). Il Bayern non ha vinto nelle ultime cinque partite contro i campioni in carica della competizione (1N, 4P), subendo almeno due gol in ciascuna di esse (13 in totale).
  • Il Paris SG ha vinto le ultime sei partite di UEFA Champions League, la propria migliore serie di vittorie consecutive nella competizione, eguagliata la striscia di sei successi di fila nelle prime sei partite nel 1994-95 sotto la guida di Luis Fernandez. Tuttavia, non ha vinto la quarta partita del girone in nessuna delle ultime quattro stagioni (2N, 2P).
  • Il Bayern Monaco punta a vincere quattro partite consecutive di UEFA Champions League per la prima volta da quando ha vinto le prime quattro gare nel 2023-24, mentre l'ultima volta che ha segnato tre o più gol in quattro partite di fila è stato tra settembre e novembre 2021 sotto la guida di Julian Nagelsmann.
  • Il Paris SG ha segnato più gol di qualsiasi altra squadra in questa stagione di UEFA Champions League (13), il massimo nelle prime tre partite di una squadra da quando il Napoli ne ha segnati 13 nel 2022-23. Il record di gol nelle prime quattro partite di una squadra è di 17, raggiunto dal Paris SG nel 2017-18, dal Bayern Monaco nel 2021-22 e dal Napoli nel 2022-23.
  • Achraf Hakimi del Paris SG ha preso parte attiva a un gol in ciascuna delle sue ultime cinque presenze in UEFA Champions League (due gol, tre assist); si tratta della serie più lunga di un difensore nella competizione (dal 1992-93), insieme a Marcelo del Real Madrid (aprile-ottobre 2018) e Ian Harte del Leeds United (febbraio-aprile 2001).
  • Harry Kane potrebbe andare a segno in cinque presenze consecutive in UEFA Champions League per la prima volta nella sua carriera (ha realizzato almeno un gol in ciascuna delle ultime quattro – sei reti in totale), mentre solo altri due giocatori hanno segnato in cinque presenze consecutive nella competizione con la maglia del Bayern Monaco (Arjen Robben nell'ottobre 2013 e Robert Lewandowski in tre diverse occasioni).
  • Vitinha del Paris SG ha completato il 92,4% dei passaggi effettuati sotto pressione avversaria ad alta intensità in questa stagione di UEFA Champions League (134/145); la più alta percentuale tra chi ha tentato almeno 100 passaggi nelle prime tre giornate. Infatti, è anche il giocatore con il maggior numero totale di passaggi completati sotto pressione ad alta intensità (134 appunto).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Paris Saint-GermainBayern Monaco
Partite giocate33
Numero di partite vinte33
Numero di partite perse00
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati1312
Gol totali subiti32
Media gol subiti per partita1.00.7
Percentuale possesso palla63.661.9
Numero totale di passaggi19591994
Numero totale di passaggi riusciti17951810
Tiri nello specchio della porta2833
Percentuale di tiri in porta65.160.0
Numero totale di cross2943
Numero medio di cross riusciti84
Duelli per partita vinti12699
Duelli per partita persi104113
Corner subiti85
Corner guadagnati1921
Numero di punizioni a favore3017
Numero di punizioni concesse2535
Tackle totali5336
Percentuale di successo nei tackle62.361.1
Fuorigiochi totali55
Numero totale di cartellini gialli34
Numero totale di cartellini rossi10

Paris Saint-Germain - Bayern Monaco Live

Inglas Vetri

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio