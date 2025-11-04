Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51

Paris Saint-Germain - Bayern Monaco è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 21:00 allo stadio Parc des Princes di Paris.

Arbitro di Paris Saint-Germain - Bayern Monaco sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Maurizio Mariani Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 48 Fuorigioco 7 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 7 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.5 Falli per cartellino 6.8 Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie A Parma-Atalanta 1-1 13-09-2025 Serie B Sampdoria-Cesena 1-2 25-10-2025 Serie A Napoli-Inter 3-1 01-11-2025 Serie B Virtus Entella-Empoli 1-0

Attualmente Paris Saint-Germain si trova 3° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Bayern Monaco si trova 1° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Paris Saint-Germain ha segnato 14 gol e ne ha subiti 5; Bayern Monaco ha segnato 14 gol e ne ha subiti 3.

Paris Saint-Germain e Bayern Monaco si sono affrontate 14 volte in campionato. Nei precedenti match Paris Saint-Germain ha vinto 6 volte, Bayern Monaco ha vinto 8 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Paris Saint-Germain-Bayern Monaco ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Paris SG ha perso tutte le ultime quattro partite contro il Bayern Monaco in UEFA Champions League: questa è la serie di sconfitte più lunga di sempre per i parigini contro una squadra nella competizione.

Il Bayern Monaco è la squadra che ha battuto il Paris SG più volte in UEFA Champions League, vincendo otto delle 14 partite disputate nella competizione (sei sconfitte). Se la squadra tedesca vincesse in questa sfida, diventerebbe anche l'unica ad aver vinto tre partite consecutive in trasferta contro il Paris SG in Champions League (le ultime due con il punteggio di 1-0 – aprile 2021 e febbraio 2023).

Il Paris SG non è riuscito a segnare nemmeno un gol nelle ultime quattro partite contro il Bayern Monaco in UEFA Champions League; si tratta della striscia più lunga senza gol contro un avversario nella competizione. Nelle quattro partite, ha tentato un totale di 40 tiri e ha centrato lo specchio della porta in 14 occasioni, senza trovare la rete.

Questa sarà la prima partita di UEFA Champions League del Bayern Monaco contro i vincitori della stagione precedente dal pareggio per 2-2 con il Real Madrid nel maggio 2018; un risultato che li ha eliminati dal torneo in semifinale (punteggio complessivo 4-3). Il Bayern non ha vinto nelle ultime cinque partite contro i campioni in carica della competizione (1N, 4P), subendo almeno due gol in ciascuna di esse (13 in totale).

Il Paris SG ha vinto le ultime sei partite di UEFA Champions League, la propria migliore serie di vittorie consecutive nella competizione, eguagliata la striscia di sei successi di fila nelle prime sei partite nel 1994-95 sotto la guida di Luis Fernandez. Tuttavia, non ha vinto la quarta partita del girone in nessuna delle ultime quattro stagioni (2N, 2P).

Il Bayern Monaco punta a vincere quattro partite consecutive di UEFA Champions League per la prima volta da quando ha vinto le prime quattro gare nel 2023-24, mentre l'ultima volta che ha segnato tre o più gol in quattro partite di fila è stato tra settembre e novembre 2021 sotto la guida di Julian Nagelsmann.

Il Paris SG ha segnato più gol di qualsiasi altra squadra in questa stagione di UEFA Champions League (13), il massimo nelle prime tre partite di una squadra da quando il Napoli ne ha segnati 13 nel 2022-23. Il record di gol nelle prime quattro partite di una squadra è di 17, raggiunto dal Paris SG nel 2017-18, dal Bayern Monaco nel 2021-22 e dal Napoli nel 2022-23.

Achraf Hakimi del Paris SG ha preso parte attiva a un gol in ciascuna delle sue ultime cinque presenze in UEFA Champions League (due gol, tre assist); si tratta della serie più lunga di un difensore nella competizione (dal 1992-93), insieme a Marcelo del Real Madrid (aprile-ottobre 2018) e Ian Harte del Leeds United (febbraio-aprile 2001).

Harry Kane potrebbe andare a segno in cinque presenze consecutive in UEFA Champions League per la prima volta nella sua carriera (ha realizzato almeno un gol in ciascuna delle ultime quattro – sei reti in totale), mentre solo altri due giocatori hanno segnato in cinque presenze consecutive nella competizione con la maglia del Bayern Monaco (Arjen Robben nell'ottobre 2013 e Robert Lewandowski in tre diverse occasioni).

Vitinha del Paris SG ha completato il 92,4% dei passaggi effettuati sotto pressione avversaria ad alta intensità in questa stagione di UEFA Champions League (134/145); la più alta percentuale tra chi ha tentato almeno 100 passaggi nelle prime tre giornate. Infatti, è anche il giocatore con il maggior numero totale di passaggi completati sotto pressione ad alta intensità (134 appunto).

