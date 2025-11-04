Virgilio Sport
Slavia Praga-Arsenal: 0-3 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Fortuna Arena di Praga
4 Novembre 2025 ore 18:45
Slavia Praga
0
Arsenal
3
Partita finita
Arbitro: Aliyar Aghayev
  1. 32' 0-1 Bukayo Saka (R)
  2. 46' 0-2 Mikel Merino
  3. 68' 0-3 Mikel Merino
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Slavia Praga 0, Arsenal 3.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Slavia Praga 0, Arsenal 3.20:43

  3. 90'+6'

    Youssoupha Mbodji (Slavia Praga) e' ammonito.20:42

  4. 90'+5'

    Gabriel Magalhães (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:42

  5. 90'+5'

    Fallo di Youssoupha Mbodji (Slavia Praga).20:42

  6. 90'+5'

    Tiro parato. Youssoupha Mbodji (Slavia Praga) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Michal Sadílek con suggerimento di testa.20:42

  7. 90'+5'

    Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da William Saliba (Arsenal).20:41

  9. 90'+4'

    Fallo di William Saliba (Arsenal).20:41

  10. 90'+4'

    David Doudera (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:41

  11. 90'+4'

    Fallo di mano di Max Dowman (Arsenal).20:41

  12. 90'+3'

    Myles Lewis-Skelly (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:40

  13. 90'+3'

    Fallo di Vasil Kusej (Slavia Praga).20:40

  15. 90'+3'

    Andre Harriman-Annous (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:40

  16. 90'+3'

    Fallo di David Doudera (Slavia Praga).20:40

  17. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:37

  18. 89'

    Bukayo Saka (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:35

  19. 89'

    Fallo di Daiki Hashioka (Slavia Praga).20:35

  21. 86'

    Decisione VAR: nessun rigore Slavia Praga.20:32

  22. 84'

    Tiro respinto. Lukás Provod (Slavia Praga) un tiro di sinistro da centro area. Assist di David Doudera con cross.20:31

  23. 83'

    David Doudera (Slavia Praga) e' ammonito.20:30

  24. 81'

    Sostituzione, Arsenal. Andre Harriman-Annous sostituisce Declan Rice.20:28

  25. 79'

    Myles Lewis-Skelly (Arsenal) e' ammonito per fallo.20:26

  27. 79'

    Fallo di Myles Lewis-Skelly (Arsenal).20:26

  28. 79'

    Michal Sadílek (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:26

  29. 78'

    Max Dowman (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:25

  30. 78'

    Fallo di Youssoupha Mbodji (Slavia Praga).20:25

  31. 77'

    Max Dowman (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:24

  33. 77'

    Fallo di Muhammed Cham (Slavia Praga).20:24

  34. 75'

    Christian Nørgaard (Arsenal) e' ammonito per fallo.20:22

  35. 75'

    Fallo di Christian Nørgaard (Arsenal).20:22

  36. 75'

    Michal Sadílek (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:22

  37. 74'

    Sostituzione, Slavia Praga. Vasil Kusej sostituisce Youssoupha Sanyang.20:21

  39. 74'

    Sostituzione, Slavia Praga. Daiki Hashioka sostituisce David Moses per infortunio.20:21

  40. 74'

    Gara riprende.20:21

  41. 73'

    Sostituzione, Arsenal. Ben White sostituisce Jurriën Timber.20:20

  42. 73'

    Sostituzione, Arsenal. Myles Lewis-Skelly sostituisce Piero Hincapié.20:19

  43. 72'

    Sostituzione, Arsenal. Max Dowman sostituisce Leandro Trossard.20:19

  45. 71'

    Gara momentaneamente sospesa, David Moses (Slavia Praga) per infortunio.20:18

  46. 71'

    Piero Hincapié (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:18

  47. 71'

    Fallo di David Moses (Slavia Praga).20:18

  48. 70'

    Sostituzione, Slavia Praga. David Doudera sostituisce Tomás Vlcek.20:17

  49. 70'

    Sostituzione, Slavia Praga. Muhammed Cham sostituisce Christos Zafeiris.20:17

  51. 70'

    Christos Zafeiris (Slavia Praga) e' ammonito per fallo.20:17

  52. 70'

    Mikel Merino (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16

  53. 70'

    Fallo di Christos Zafeiris (Slavia Praga).20:16

  54. 68'

    Gol! Slavia Praga 0, Arsenal 3. Mikel Merino (Arsenal) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Declan Rice in seguito a un calcio da fermo.20:15

  55. 67'

    Leandro Trossard (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:14

  57. 67'

    Fallo di Michal Sadílek (Slavia Praga).20:14

  58. 65'

    Sostituzione, Arsenal. Eberechi Eze sostituisce Ethan Nwaneri.20:12

  59. 65'

    Fallo di Gabriel Magalhães (Arsenal).20:12

  60. 65'

    Mojmír Chytil (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:12

  61. 61'

    Mikel Merino (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:08

  63. 61'

    Fallo di Stepán Chaloupek (Slavia Praga).20:08

  64. 60'

    Tiro respinto. Mojmír Chytil (Slavia Praga) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Youssoupha Mbodji con cross.20:07

  65. 60'

    Tiro parato. Bukayo Saka (Arsenal) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Declan Rice.20:06

  66. 58'

    Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Piero Hincapié (Arsenal).20:04

  67. 57'

    Fallo di Jurriën Timber (Arsenal).20:03

  69. 57'

    Youssoupha Sanyang (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:03

  70. 56'

    Gabriel Magalhães (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:02

  71. 56'

    Fallo di Mojmír Chytil (Slavia Praga).20:02

  72. 54'

    Fallo di mano di David Zima (Slavia Praga).20:00

  73. 53'

    Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da William Saliba (Arsenal).20:00

  75. 52'

    Tentativo fallito. Christos Zafeiris (Slavia Praga) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra.19:59

  76. 51'

    Fuorigioco. David Zima(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Youssoupha Sanyang e' colto in fuorigioco.19:58

  77. 50'

    Mikel Merino (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57

  78. 50'

    Fallo di Christos Zafeiris (Slavia Praga).19:57

  79. 49'

    Jurriën Timber (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56

  81. 49'

    Fallo di Lukás Provod (Slavia Praga).19:56

  82. 49'

    Sostituzione, Slavia Praga. Mojmír Chytil sostituisce Tomás Chory per infortunio.19:56

  83. 46'

    Gol! Slavia Praga 0, Arsenal 2. Mikel Merino (Arsenal) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Leandro Trossard con cross.19:53

  84. Inizia il Secondo tempo Slavia Praga 0, Arsenal 1.19:52

  85. 45'+7'

    Primo tempo terminato, Slavia Praga 0, Arsenal 1.19:36

  87. 45'+5'

    Piero Hincapié (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:35

  88. 45'+5'

    Fallo di Tomás Chory (Slavia Praga).19:35

  89. 45'+4'

    Fallo di William Saliba (Arsenal).19:34

  90. 45'+4'

    Lukás Provod (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:34

  91. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:30

  93. 45'

    Fuorigioco. Stepán Chaloupek(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Lukás Provod e' colto in fuorigioco.19:30

  94. 45'

    Tentativo fallito. Christos Zafeiris (Slavia Praga) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! tira alto. Assist di Michal Sadílek.19:29

  95. 43'

    Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Gabriel Magalhães (Arsenal).19:28

  96. 43'

    Gara riprende.19:27

  97. 42'

    Gara momentaneamente sospesa, Bukayo Saka (Arsenal) per infortunio.19:27

  99. 41'

    Tiro respinto. Ethan Nwaneri (Arsenal) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Bukayo Saka.19:25

  100. 40'

    Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Youssoupha Sanyang (Slavia Praga).19:24

  101. 40'

    Tiro respinto. Bukayo Saka (Arsenal) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Leandro Trossard.19:24

  102. 40'

    Tiro respinto. Leandro Trossard (Arsenal) un tiro di destro da centro area. Assist di Ethan Nwaneri.19:24

  103. 39'

    Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Youssoupha Mbodji (Slavia Praga).19:23

  105. 38'

    Fuorigioco. Lukás Provod(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Youssoupha Sanyang e' colto in fuorigioco.19:22

  106. 37'

    Mikel Merino (Arsenal) e' ammonito per fallo.19:22

  107. 37'

    Fallo di Mikel Merino (Arsenal).19:21

  108. 37'

    Youssoupha Sanyang (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21

  109. 36'

    William Saliba (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20

  111. 36'

    Fallo di Tomás Chory (Slavia Praga).19:20

  112. 35'

    Fallo di Christian Nørgaard (Arsenal).19:20

  113. 35'

    Lukás Provod (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20

  114. 35'

    Leandro Trossard (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19

  115. 35'

    Fallo di Tomás Vlcek (Slavia Praga).19:19

  117. 32'

    Gol! Slavia Praga 0, Arsenal 1. Bukayo Saka (Arsenal) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:17

  118. 30'

    Decisione VAR: rigore Arsenal.19:15

  119. 29'

    Rigore concesso da Lukás Provod (Slavia Praga) per un fallo di mano in area.19:13

  120. 29'

    Tiro respinto. Gabriel Magalhães (Arsenal) in seguito a una mischia dalla destra dell'area piccola. Assist di Bukayo Saka con cross.19:13

  121. 28'

    Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Jakub Markovic (Slavia Praga).19:12

  123. 28'

    Tiro parato. Bukayo Saka (Arsenal) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ethan Nwaneri.19:12

  124. 27'

    Leandro Trossard (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:12

  125. 27'

    Fallo di Tomás Vlcek (Slavia Praga).19:12

  126. 26'

    Tentativo fallito. Leandro Trossard (Arsenal) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola di poco alto. Assist di Declan Rice con cross da calcio d'angolo.19:11

  127. 26'

    Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Stepán Chaloupek (Slavia Praga).19:10

  129. 25'

    Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Jakub Markovic (Slavia Praga).19:10

  130. 25'

    Tiro parato. Leandro Trossard (Arsenal) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Declan Rice con cross.19:10

  131. 25'

    Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Youssoupha Mbodji (Slavia Praga).19:09

  132. 25'

    Tiro parato. Bukayo Saka (Arsenal) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Declan Rice.19:09

  133. 23'

    Ethan Nwaneri (Arsenal) e' ammonito per fallo.19:08

  135. 23'

    Fallo di Ethan Nwaneri (Arsenal).19:08

  136. 23'

    Youssoupha Sanyang (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08

  137. 22'

    Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Tomás Vlcek (Slavia Praga).19:07

  138. 22'

    Gabriel Magalhães (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06

  139. 22'

    Fallo di Lukás Provod (Slavia Praga).19:06

  141. 21'

    Fallo di Ethan Nwaneri (Arsenal).19:06

  142. 21'

    Michal Sadílek (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06

  143. 20'

    Tiro parato. Bukayo Saka (Arsenal) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mikel Merino.19:05

  144. 20'

    Gara riprende.19:04

  145. 18'

    Gara momentaneamente sospesa, Gabriel Magalhães (Arsenal) per infortunio.19:02

  147. 17'

    Lukás Provod (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02

  148. 17'

    Fallo di Gabriel Magalhães (Arsenal).19:02

  149. 15'

    Fallo di Youssoupha Mbodji (Slavia Praga).18:59

  150. 15'

    Christian Nørgaard (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:59

  151. 13'

    Fuorigioco. Tomás Vlcek(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Tomás Chory e' colto in fuorigioco.18:57

  153. 12'

    Gara riprende.18:57

  154. 12'

    Gara momentaneamente sospesa, Stepán Chaloupek (Slavia Praga) per infortunio.18:56

  155. 12'

    Gara momentaneamente sospesa, Mikel Merino (Arsenal) per infortunio.18:56

  156. 11'

    Tentativo fallito. Christos Zafeiris (Slavia Praga) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di David Zima.18:56

  157. 10'

    Fallo di Tomás Chory (Slavia Praga).18:54

  159. 10'

    Piero Hincapié (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:54

  160. 9'

    Fallo di David Moses (Slavia Praga).18:53

  161. 9'

    Leandro Trossard (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:53

  162. 8'

    Tentativo fallito. Youssoupha Mbodji (Slavia Praga) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Tomás Chory.18:52

  163. 5'

    Fuorigioco. Youssoupha Sanyang(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Tomás Chory e' colto in fuorigioco.18:50

  165. 5'

    Tiro respinto. Youssoupha Sanyang (Slavia Praga) un tiro di destro da centro area. Assist di Michal Sadílek.18:50

  166. 4'

    Gabriel Magalhães (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:49

  167. 4'

    Fallo di Tomás Chory (Slavia Praga).18:49

  168. 2'

    Tentativo fallito. Lukás Provod (Slavia Praga) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di David Moses.18:46

  169. Tentativo fallito. Gabriel Magalhães (Arsenal) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla destra.18:46

  171. Inizia il Primo tempo.18:45

  172. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:38

  174. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Fortuna Arena
    Città: Praga
    Capienza: 19084 spettatori17:38

Formazioni Slavia Praga - Arsenal

Slavia Praga
Arsenal
TITOLARI SLAVIA PRAGA
  • (35) JAKUB MARKOVIC (P)
  • (27) TOMÁS VLCEK (D)
  • (4) DAVID ZIMA (D)
  • (2) STEPÁN CHALOUPEK (D)
  • (12) YOUSSOUPHA MBODJI (C)
  • (23) MICHAL SADÍLEK (C)
  • (10) CHRISTOS ZAFEIRIS (C)
  • (16) DAVID MOSES (C)
  • (11) YOUSSOUPHA SANYANG (A)
  • (17) LUKÁS PROVOD (A)
  • (25) TOMÁS CHORY (A)
PANCHINA SLAVIA PRAGA
  • (21) DAVID DOUDERA (C)
  • (40) ADAM REZEK (P)
  • (44) JAKUB KOLÍSEK (D)
  • (13) MOJMÍR CHYTIL (A)
  • (18) JAN BORIL (D)
  • (43) TOMÁS JELÍNEK (C)
  • (36) JINDRICH STANEK (P)
  • (7) MUHAMMED CHAM (C)
  • (8) DAIKI HASHIOKA (D)
  • (31) ERIK PREKOP (A)
  • (9) VASIL KUSEJ (A)
  • (30) DANIEL TOULA (A)
ALLENATORE SLAVIA PRAGA
  • Jindrich Trpisovsky
TITOLARI ARSENAL
  • (1) DAVID RAYA (P)
  • (6) GABRIEL MAGALHÃES (D)
  • (12) JURRIËN TIMBER (D)
  • (5) PIERO HINCAPIÉ (D)
  • (2) WILLIAM SALIBA (D)
  • (22) ETHAN NWANERI (C)
  • (41) DECLAN RICE (C)
  • (16) CHRISTIAN NØRGAARD (C)
  • (23) MIKEL MERINO (A)
  • (7) BUKAYO SAKA (A)
  • (19) LEANDRO TROSSARD (A)
PANCHINA ARSENAL
  • (33) RICCARDO CALAFIORI (D)
  • (49) MYLES LEWIS-SKELLY (D)
  • (4) BEN WHITE (D)
  • (3) CRISTHIAN MOSQUERA (D)
  • (53) CHARLES SAGOE (A)
  • (35) TOMMY SETFORD (P)
  • (51) ALEXEI ROJAS (P)
  • (10) EBERECHI EZE (C)
  • (56) MAX DOWMAN (C)
  • (71) ANDRE HARRIMAN-ANNOUS (A)
ALLENATORE ARSENAL
  • Mikel Arteta
PREPARTITA

Slavia Praga - Arsenal è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 18:45 allo stadio Fortuna Arena di Prague.
Arbitro di Slavia Praga - Arsenal sarà Aliyar Aghayev. Al VAR invece ci sarà Rob Dieperink.

Attualmente Slavia Praga si trova 31° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece Arsenal si trova 2° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Slavia Praga ha segnato 2 gol e ne ha subiti 8; Arsenal ha segnato 11 gol e ne ha subiti 0.

Slavia Praga e Arsenal si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Slavia Praga non ha mai vinto, Arsenal ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Slavia Praga-Arsenal ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Lo Slavia Praga non ha mai vinto nei quattro incontri nelle coppe europee contro l'Arsenal (2N, 2P); la squadra della Repubblica Ceca ha affrontato solo l'Anderlecht più volte (5) nelle competizioni europee senza mai riuscire a vincere.
  • Lo Slavia Praga ha vinto solo una delle otto partite casalinghe contro squadre inglesi nelle competizioni europee (2N, 5P), rimanendo senza vittorie in sette partite da quando ha battuto il Leeds United nel marzo 2000 in Coppa UEFA (2-1). Dopo aver segnato due gol in quella partita contro il Leeds, ha segnato solo un gol nelle sette successive.
  • L'Arsenal è imbattuto nelle 10 partite contro squadre della Repubblica Ceca nelle competizioni europee: otto vittorie e due pareggi. I Gunners hanno segnato 27 gol in queste 10 partite, subendone solo tre e mantenendo la porta inviolata in otto partite.
  • Lo Slavia Praga non ha vinto nelle ultime 14 partite di UEFA Champions League (6N, 8P) dalla prima vittoria nella competizione datata settembre 2007 contro l'FCSB. È la striscia più lunga tra le 36 squadre che partecipano a questa stagione di Champions, ed è stata eguagliata anche la striscia più lunga tra le formazioni della Repubblica Ceca: anche lo Sparta Praga è rimasto senza vittorie per 14 partite tra febbraio 2004 e dicembre 2005.
  • L'Arsenal ha vinto le prime tre partite di UEFA Champions League di questa stagione senza subire gol: è una delle due squadre a riuscirci, insieme all'Inter. I Gunners cercano di vincere le prime quattro partite di una stagione per la prima volta dal 2005-06, mentre l'unica squadra inglese nella storia della Coppa dei Campioni ad aver vinto le prime quattro partite di una stagione senza subire gol è stata il Leeds United nel 1969-70.
  • Lo Slavia Praga è una delle quattro squadre che non hanno segnato nella seconda e terza giornata di questa stagione di UEFA Champions League: la squadra della Repubblica Ceca ha accumulato il valore xG più basso di tutte le altre squadre (0,84), mentre le conclusioni dei suoi giocatori hanno avuto il valore medio di xG per tiro più basso (0,04).
  • Solo il Bayern Monaco (1,37) ha registrato un "xG Aginst" inferiore nelle partite di UEFA Champions League di questa stagione rispetto all'Arsenal (1,51), mentre i Gunners hanno subito il minor numero di tiri in porta (6, come il Manchester City).
  • 2.017 dei minuti complessivi collezionati dai giocatori dello Slavia Praga in UEFA Champions League questa stagione sono stati di giocatori della Repubblica Ceca, il terzo dato più alto in questa Champions di una squadra con giocatori della propria Nazione, dopo l'Athletic Club (2.717 minuti di giocatori spagnoli) e il Bodø/Glimt (2.403 di giocatori norvegesi).
  • Gabriel Martinelli ha segnato in tutte e tre le partite dell'Arsenal in UEFA Champions League nella stagione 2025-26. L'unico giocatore dei Gunners ad aver segnato nelle prime quattro partite di una stagione nella competizioni europee è stato Ian Wright nella Coppa delle Coppe 1994-95 (in gol in tutte le prime otto).
  • Mikel Arteta ha vinto il 63% delle sue partite di UEFA Champions League come allenatore dell'Arsenal (17 vittorie su 27): si tratta dell'ottava migliore percentuale di vittorie per un allenatore che ha diretto più di 20 partite di un club nella competizione, e della migliore tra chi ha allenato le squadre inglesi.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Slavia PragaArsenal
Partite giocate33
Numero di partite vinte03
Numero di partite perse10
Numero di partite pareggiate20
Gol totali segnati28
Gol totali subiti50
Media gol subiti per partita1.70.0
Percentuale possesso palla44.558.0
Numero totale di passaggi10611407
Numero totale di passaggi riusciti8211194
Tiri nello specchio della porta1619
Percentuale di tiri in porta48.554.3
Numero totale di cross5648
Numero medio di cross riusciti1711
Duelli per partita vinti156160
Duelli per partita persi171138
Corner subiti1511
Corner guadagnati118
Numero di punizioni a favore3144
Numero di punizioni concesse4543
Tackle totali7342
Percentuale di successo nei tackle46.666.7
Fuorigiochi totali86
Numero totale di cartellini gialli57
Numero totale di cartellini rossi00

