Slavia Praga - Arsenal è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 18:45 allo stadio Fortuna Arena di Prague.

Arbitro di Slavia Praga - Arsenal sarà Aliyar Aghayev. Al VAR invece ci sarà Rob Dieperink.

Attualmente Slavia Praga si trova 31° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece Arsenal si trova 2° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Slavia Praga ha segnato 2 gol e ne ha subiti 8; Arsenal ha segnato 11 gol e ne ha subiti 0.

Slavia Praga e Arsenal si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Slavia Praga non ha mai vinto, Arsenal ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Slavia Praga-Arsenal ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Lo Slavia Praga non ha mai vinto nei quattro incontri nelle coppe europee contro l'Arsenal (2N, 2P); la squadra della Repubblica Ceca ha affrontato solo l'Anderlecht più volte (5) nelle competizioni europee senza mai riuscire a vincere.

Lo Slavia Praga ha vinto solo una delle otto partite casalinghe contro squadre inglesi nelle competizioni europee (2N, 5P), rimanendo senza vittorie in sette partite da quando ha battuto il Leeds United nel marzo 2000 in Coppa UEFA (2-1). Dopo aver segnato due gol in quella partita contro il Leeds, ha segnato solo un gol nelle sette successive.

L'Arsenal è imbattuto nelle 10 partite contro squadre della Repubblica Ceca nelle competizioni europee: otto vittorie e due pareggi. I Gunners hanno segnato 27 gol in queste 10 partite, subendone solo tre e mantenendo la porta inviolata in otto partite.

Lo Slavia Praga non ha vinto nelle ultime 14 partite di UEFA Champions League (6N, 8P) dalla prima vittoria nella competizione datata settembre 2007 contro l'FCSB. È la striscia più lunga tra le 36 squadre che partecipano a questa stagione di Champions, ed è stata eguagliata anche la striscia più lunga tra le formazioni della Repubblica Ceca: anche lo Sparta Praga è rimasto senza vittorie per 14 partite tra febbraio 2004 e dicembre 2005.

L'Arsenal ha vinto le prime tre partite di UEFA Champions League di questa stagione senza subire gol: è una delle due squadre a riuscirci, insieme all'Inter. I Gunners cercano di vincere le prime quattro partite di una stagione per la prima volta dal 2005-06, mentre l'unica squadra inglese nella storia della Coppa dei Campioni ad aver vinto le prime quattro partite di una stagione senza subire gol è stata il Leeds United nel 1969-70.

Lo Slavia Praga è una delle quattro squadre che non hanno segnato nella seconda e terza giornata di questa stagione di UEFA Champions League: la squadra della Repubblica Ceca ha accumulato il valore xG più basso di tutte le altre squadre (0,84), mentre le conclusioni dei suoi giocatori hanno avuto il valore medio di xG per tiro più basso (0,04).

Solo il Bayern Monaco (1,37) ha registrato un "xG Aginst" inferiore nelle partite di UEFA Champions League di questa stagione rispetto all'Arsenal (1,51), mentre i Gunners hanno subito il minor numero di tiri in porta (6, come il Manchester City).

2.017 dei minuti complessivi collezionati dai giocatori dello Slavia Praga in UEFA Champions League questa stagione sono stati di giocatori della Repubblica Ceca, il terzo dato più alto in questa Champions di una squadra con giocatori della propria Nazione, dopo l'Athletic Club (2.717 minuti di giocatori spagnoli) e il Bodø/Glimt (2.403 di giocatori norvegesi).

Gabriel Martinelli ha segnato in tutte e tre le partite dell'Arsenal in UEFA Champions League nella stagione 2025-26. L'unico giocatore dei Gunners ad aver segnato nelle prime quattro partite di una stagione nella competizioni europee è stato Ian Wright nella Coppa delle Coppe 1994-95 (in gol in tutte le prime otto).

Mikel Arteta ha vinto il 63% delle sue partite di UEFA Champions League come allenatore dell'Arsenal (17 vittorie su 27): si tratta dell'ottava migliore percentuale di vittorie per un allenatore che ha diretto più di 20 partite di un club nella competizione, e della migliore tra chi ha allenato le squadre inglesi.

