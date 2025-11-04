Incontro terminato, Slavia Praga 0, Arsenal 3.
Secondo tempo terminato, Slavia Praga 0, Arsenal 3.20:43
Youssoupha Mbodji (Slavia Praga) e' ammonito.20:42
Gabriel Magalhães (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:42
Fallo di Youssoupha Mbodji (Slavia Praga).20:42
Tiro parato. Youssoupha Mbodji (Slavia Praga) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Michal Sadílek con suggerimento di testa.20:42
Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da William Saliba (Arsenal).20:41
Fallo di William Saliba (Arsenal).20:41
David Doudera (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:41
Fallo di mano di Max Dowman (Arsenal).20:41
Myles Lewis-Skelly (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:40
Fallo di Vasil Kusej (Slavia Praga).20:40
Andre Harriman-Annous (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:40
Fallo di David Doudera (Slavia Praga).20:40
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:37
Bukayo Saka (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:35
Fallo di Daiki Hashioka (Slavia Praga).20:35
Decisione VAR: nessun rigore Slavia Praga.20:32
Tiro respinto. Lukás Provod (Slavia Praga) un tiro di sinistro da centro area. Assist di David Doudera con cross.20:31
David Doudera (Slavia Praga) e' ammonito.20:30
Sostituzione, Arsenal. Andre Harriman-Annous sostituisce Declan Rice.20:28
Myles Lewis-Skelly (Arsenal) e' ammonito per fallo.20:26
Fallo di Myles Lewis-Skelly (Arsenal).20:26
Michal Sadílek (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:26
Max Dowman (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:25
Fallo di Youssoupha Mbodji (Slavia Praga).20:25
Max Dowman (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:24
Fallo di Muhammed Cham (Slavia Praga).20:24
Christian Nørgaard (Arsenal) e' ammonito per fallo.20:22
Fallo di Christian Nørgaard (Arsenal).20:22
Michal Sadílek (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:22
Sostituzione, Slavia Praga. Vasil Kusej sostituisce Youssoupha Sanyang.20:21
Sostituzione, Slavia Praga. Daiki Hashioka sostituisce David Moses per infortunio.20:21
Gara riprende.20:21
Sostituzione, Arsenal. Ben White sostituisce Jurriën Timber.20:20
Sostituzione, Arsenal. Myles Lewis-Skelly sostituisce Piero Hincapié.20:19
Sostituzione, Arsenal. Max Dowman sostituisce Leandro Trossard.20:19
Gara momentaneamente sospesa, David Moses (Slavia Praga) per infortunio.20:18
Piero Hincapié (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:18
Fallo di David Moses (Slavia Praga).20:18
Sostituzione, Slavia Praga. David Doudera sostituisce Tomás Vlcek.20:17
Sostituzione, Slavia Praga. Muhammed Cham sostituisce Christos Zafeiris.20:17
Christos Zafeiris (Slavia Praga) e' ammonito per fallo.20:17
Mikel Merino (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16
Fallo di Christos Zafeiris (Slavia Praga).20:16
Gol! Slavia Praga 0, Arsenal 3. Mikel Merino (Arsenal) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Declan Rice in seguito a un calcio da fermo.20:15
Leandro Trossard (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:14
Fallo di Michal Sadílek (Slavia Praga).20:14
Sostituzione, Arsenal. Eberechi Eze sostituisce Ethan Nwaneri.20:12
Fallo di Gabriel Magalhães (Arsenal).20:12
Mojmír Chytil (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:12
Mikel Merino (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:08
Fallo di Stepán Chaloupek (Slavia Praga).20:08
Tiro respinto. Mojmír Chytil (Slavia Praga) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Youssoupha Mbodji con cross.20:07
Tiro parato. Bukayo Saka (Arsenal) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Declan Rice.20:06
Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Piero Hincapié (Arsenal).20:04
Fallo di Jurriën Timber (Arsenal).20:03
Youssoupha Sanyang (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:03
Gabriel Magalhães (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:02
Fallo di Mojmír Chytil (Slavia Praga).20:02
Fallo di mano di David Zima (Slavia Praga).20:00
Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da William Saliba (Arsenal).20:00
Tentativo fallito. Christos Zafeiris (Slavia Praga) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra.19:59
Fuorigioco. David Zima(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Youssoupha Sanyang e' colto in fuorigioco.19:58
Mikel Merino (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57
Fallo di Christos Zafeiris (Slavia Praga).19:57
Jurriën Timber (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56
Fallo di Lukás Provod (Slavia Praga).19:56
Sostituzione, Slavia Praga. Mojmír Chytil sostituisce Tomás Chory per infortunio.19:56
Gol! Slavia Praga 0, Arsenal 2. Mikel Merino (Arsenal) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Leandro Trossard con cross.19:53
Inizia il Secondo tempo Slavia Praga 0, Arsenal 1.19:52
Primo tempo terminato, Slavia Praga 0, Arsenal 1.19:36
Piero Hincapié (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:35
Fallo di Tomás Chory (Slavia Praga).19:35
Fallo di William Saliba (Arsenal).19:34
Lukás Provod (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:34
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.19:30
Fuorigioco. Stepán Chaloupek(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Lukás Provod e' colto in fuorigioco.19:30
Tentativo fallito. Christos Zafeiris (Slavia Praga) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! tira alto. Assist di Michal Sadílek.19:29
Calcio d'angolo,Slavia Praga. Calcio d'angolo causato da Gabriel Magalhães (Arsenal).19:28
Gara riprende.19:27
Gara momentaneamente sospesa, Bukayo Saka (Arsenal) per infortunio.19:27
Tiro respinto. Ethan Nwaneri (Arsenal) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Bukayo Saka.19:25
Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Youssoupha Sanyang (Slavia Praga).19:24
Tiro respinto. Bukayo Saka (Arsenal) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Leandro Trossard.19:24
Tiro respinto. Leandro Trossard (Arsenal) un tiro di destro da centro area. Assist di Ethan Nwaneri.19:24
Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Youssoupha Mbodji (Slavia Praga).19:23
Fuorigioco. Lukás Provod(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Youssoupha Sanyang e' colto in fuorigioco.19:22
Mikel Merino (Arsenal) e' ammonito per fallo.19:22
Fallo di Mikel Merino (Arsenal).19:21
Youssoupha Sanyang (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21
William Saliba (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20
Fallo di Tomás Chory (Slavia Praga).19:20
Fallo di Christian Nørgaard (Arsenal).19:20
Lukás Provod (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20
Leandro Trossard (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19
Fallo di Tomás Vlcek (Slavia Praga).19:19
Gol! Slavia Praga 0, Arsenal 1. Bukayo Saka (Arsenal) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:17
Decisione VAR: rigore Arsenal.19:15
Rigore concesso da Lukás Provod (Slavia Praga) per un fallo di mano in area.19:13
Tiro respinto. Gabriel Magalhães (Arsenal) in seguito a una mischia dalla destra dell'area piccola. Assist di Bukayo Saka con cross.19:13
Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Jakub Markovic (Slavia Praga).19:12
Tiro parato. Bukayo Saka (Arsenal) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ethan Nwaneri.19:12
Leandro Trossard (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:12
Fallo di Tomás Vlcek (Slavia Praga).19:12
Tentativo fallito. Leandro Trossard (Arsenal) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola di poco alto. Assist di Declan Rice con cross da calcio d'angolo.19:11
Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Stepán Chaloupek (Slavia Praga).19:10
Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Jakub Markovic (Slavia Praga).19:10
Tiro parato. Leandro Trossard (Arsenal) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Declan Rice con cross.19:10
Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Youssoupha Mbodji (Slavia Praga).19:09
Tiro parato. Bukayo Saka (Arsenal) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Declan Rice.19:09
Ethan Nwaneri (Arsenal) e' ammonito per fallo.19:08
Fallo di Ethan Nwaneri (Arsenal).19:08
Youssoupha Sanyang (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08
Calcio d'angolo,Arsenal. Calcio d'angolo causato da Tomás Vlcek (Slavia Praga).19:07
Gabriel Magalhães (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06
Fallo di Lukás Provod (Slavia Praga).19:06
Fallo di Ethan Nwaneri (Arsenal).19:06
Michal Sadílek (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06
Tiro parato. Bukayo Saka (Arsenal) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Mikel Merino.19:05
Gara riprende.19:04
Gara momentaneamente sospesa, Gabriel Magalhães (Arsenal) per infortunio.19:02
Lukás Provod (Slavia Praga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02
Fallo di Gabriel Magalhães (Arsenal).19:02
Fallo di Youssoupha Mbodji (Slavia Praga).18:59
Christian Nørgaard (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:59
Fuorigioco. Tomás Vlcek(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Tomás Chory e' colto in fuorigioco.18:57
Gara riprende.18:57
Gara momentaneamente sospesa, Stepán Chaloupek (Slavia Praga) per infortunio.18:56
Gara momentaneamente sospesa, Mikel Merino (Arsenal) per infortunio.18:56
Tentativo fallito. Christos Zafeiris (Slavia Praga) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di David Zima.18:56
Fallo di Tomás Chory (Slavia Praga).18:54
Piero Hincapié (Arsenal) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:54
Fallo di David Moses (Slavia Praga).18:53
Leandro Trossard (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:53
Tentativo fallito. Youssoupha Mbodji (Slavia Praga) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Tomás Chory.18:52
Fuorigioco. Youssoupha Sanyang(Slavia Praga) prova il lancio lungo, ma Tomás Chory e' colto in fuorigioco.18:50
Tiro respinto. Youssoupha Sanyang (Slavia Praga) un tiro di destro da centro area. Assist di Michal Sadílek.18:50
Gabriel Magalhães (Arsenal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:49
Fallo di Tomás Chory (Slavia Praga).18:49
Tentativo fallito. Lukás Provod (Slavia Praga) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di David Moses.18:46
Tentativo fallito. Gabriel Magalhães (Arsenal) un tiro di sinistro da fuori area di poco alto sulla destra.18:46
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:38
Dove si gioca la partita:
Stadio: Fortuna Arena
Città: Praga
Capienza: 19084 spettatori17:38
Slavia Praga - Arsenal è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 18:45 allo stadio Fortuna Arena di Prague.
Arbitro di Slavia Praga - Arsenal sarà Aliyar Aghayev. Al VAR invece ci sarà Rob Dieperink.
Attualmente Slavia Praga si trova 31° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece Arsenal si trova 2° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Slavia Praga ha segnato 2 gol e ne ha subiti 8; Arsenal ha segnato 11 gol e ne ha subiti 0.
Slavia Praga e Arsenal si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Slavia Praga non ha mai vinto, Arsenal ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.
Slavia Praga-Arsenal ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Slavia Praga
|Arsenal
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|0
|3
|Numero di partite perse
|1
|0
|Numero di partite pareggiate
|2
|0
|Gol totali segnati
|2
|8
|Gol totali subiti
|5
|0
|Media gol subiti per partita
|1.7
|0.0
|Percentuale possesso palla
|44.5
|58.0
|Numero totale di passaggi
|1061
|1407
|Numero totale di passaggi riusciti
|821
|1194
|Tiri nello specchio della porta
|16
|19
|Percentuale di tiri in porta
|48.5
|54.3
|Numero totale di cross
|56
|48
|Numero medio di cross riusciti
|17
|11
|Duelli per partita vinti
|156
|160
|Duelli per partita persi
|171
|138
|Corner subiti
|15
|11
|Corner guadagnati
|11
|8
|Numero di punizioni a favore
|31
|44
|Numero di punizioni concesse
|45
|43
|Tackle totali
|73
|42
|Percentuale di successo nei tackle
|46.6
|66.7
|Fuorigiochi totali
|8
|6
|Numero totale di cartellini gialli
|5
|7
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
