Tottenham-Copenaghen: 4-0 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Tottenham Hotspur Stadium di Londra
4 Novembre 2025 ore 21:00
Tottenham
4
Copenaghen
0
Partita finita
Arbitro: Erik Lambrechts
  1. 19' 1-0 Brennan Johnson
  2. 51' 2-0 Wilson Odobert
  3. 64' 3-0 Micky van de Ven
  4. 67' 4-0 João Palhinha
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Tottenham Hotspur 4, FC Copenaghen 0.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Tottenham Hotspur 4, FC Copenaghen 0.22:51

  3. 90'+4'

    Tentativo fallito. Lukas Lerager (FC Copenaghen) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Marcos López con cross in seguito a un calcio da fermo.22:51

  4. 90'+3'

    Fallo di João Palhinha (Tottenham Hotspur).22:50

  5. 90'+3'

    Marcos López (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:50

  6. 90'+3'

    Gara riprende.22:50

  7. 90'+2'

    Gara momentaneamente sospesa, Dane Scarlett (Tottenham Hotspur) per infortunio.22:49

  9. 90'+2'

    Gara momentaneamente sospesa, Junnosuke Suzuki (FC Copenaghen) per infortunio.22:49

  10. 90'+2'

    Rigore sbagliato! Il risultato e' ancora Tottenham Hotspur 4, FC Copenaghen 0. Richarlison (Tottenham Hotspur) colpisce la traversa con un tiro di destro.22:49

  11. 90'+1'

    Lukas Lerager (FC Copenaghen) e' ammonito per fallo.22:48

  12. 90'+1'

    Rigore per Tottenham Hotspur. Dane Scarlett e'stato atterrato in area di rigore.22:48

  13. 90'+1'

    Rigore concesso da Junnosuke Suzuki (FC Copenaghen) per un fallo in area.22:48

  15. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:47

  16. 88'

    Calcio d'angolo,FC Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Pedro Porro (Tottenham Hotspur).22:45

  17. 88'

    Tentativo fallito. Robert Silva (FC Copenaghen) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Lukas Lerager.22:44

  18. 86'

    Fallo di Richarlison (Tottenham Hotspur).22:43

  19. 86'

    Lukas Lerager (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43

  21. 85'

    Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42

  22. 85'

    Fallo di Marcos López (FC Copenaghen).22:42

  23. 85'

    Tentativo fallito. Richarlison (Tottenham Hotspur) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Pedro Porro con cross.22:42

  24. 83'

    Fallo di Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur).22:40

  25. 83'

    William Clem (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40

  27. 83'

    Richarlison (Tottenham Hotspur) colpisce la traversa con un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola.22:40

  28. 82'

    Tentativo fallito. Viktor Claesson (FC Copenaghen) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Viktor Dadason.22:38

  29. 81'

    Tiro parato. Robert Silva (FC Copenaghen) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di William Clem.22:38

  30. 80'

    Sostituzione, Tottenham Hotspur. Dane Scarlett sostituisce Wilson Odobert.22:37

  31. 79'

    Fallo di mano di Junnosuke Suzuki (FC Copenaghen).22:36

  33. 76'

    Richarlison (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

  34. 76'

    Fallo di Pantelis Hatzidiakos (FC Copenaghen).22:33

  35. 76'

    Sostituzione, FC Copenaghen. Robert Silva sostituisce Elias Achouri.22:32

  36. 76'

    Gara riprende.22:32

  37. 75'

    Gara momentaneamente sospesa, (Tottenham Hotspur).22:32

  39. 75'

    Fuorigioco. Elias Achouri(FC Copenaghen) prova il lancio lungo, ma Lukas Lerager e' colto in fuorigioco.22:31

  40. 74'

    Tentativo fallito. William Clem (FC Copenaghen) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.22:31

  41. 74'

    Calcio d'angolo,FC Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur).22:30

  42. 73'

    Sostituzione, Tottenham Hotspur. Kevin Danso sostituisce Cristian Romero.22:30

  43. 73'

    Sostituzione, Tottenham Hotspur. Djed Spence sostituisce Destiny Udogie.22:30

  45. 72'

    Sostituzione, Tottenham Hotspur. Richarlison sostituisce Randal Kolo Muani.22:29

  46. 72'

    Sostituzione, FC Copenaghen. Munashe Garan'anga sostituisce Gabriel Pereira.22:29

  47. 72'

    Sostituzione, FC Copenaghen. Andreas Cornelius sostituisce Mohamed Elyounoussi.22:29

  48. 72'

    Sostituzione, FC Copenaghen. Viktor Claesson sostituisce Youssoufa Moukoko.22:28

  49. 69'

    Tiro parato. Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pape Matar Sarr.22:26

  51. 67'

    Gol! Tottenham Hotspur 4, FC Copenaghen 0. João Palhinha (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Cristian Romero in seguito a un contropiede.22:24

  52. 66'

    Calcio d'angolo,FC Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur).22:23

  53. 64'

    Gol! Tottenham Hotspur 3, FC Copenaghen 0. Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di João Palhinha in seguito a un contropiede.22:21

  54. 62'

    Junnosuke Suzuki (FC Copenaghen) e' ammonito per fallo.22:19

  55. 62'

    Destiny Udogie (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  57. 62'

    Fallo di Junnosuke Suzuki (FC Copenaghen).22:19

  58. 61'

    Sostituzione, Tottenham Hotspur. João Palhinha sostituisce Xavi Simons.22:17

  59. 60'

    Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  60. 60'

    Fallo di William Clem (FC Copenaghen).22:17

  61. 59'

    Gara riprende.22:15

  63. 58'

    Gara momentaneamente sospesa, Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur) per infortunio.22:14

  64. 57'

    Brennan Johnson (Tottenham Hotspur) e' stato espulso.22:14

  65. 56'

    Decisione VAR: nessun incremento cartellino Brennan Johnson (Tottenham Hotspur).22:13

  66. 55'

    Fallo di Brennan Johnson (Tottenham Hotspur).22:12

  67. 55'

    Marcos López (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12

  69. 54'

    Fallo di Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).22:11

  70. 54'

    Mohamed Elyounoussi (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  71. 54'

    Tiro parato. Youssoufa Moukoko (FC Copenaghen) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Viktor Dadason.22:11

  72. 53'

    Pedro Porro (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10

  73. 53'

    Fallo di Elias Achouri (FC Copenaghen).22:10

  75. 51'

    Gol! Tottenham Hotspur 2, FC Copenaghen 0. Wilson Odobert (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Randal Kolo Muani.22:08

  76. 47'

    Fallo di Brennan Johnson (Tottenham Hotspur).22:04

  77. 47'

    Marcos López (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04

  78. 47'

    Gara riprende.22:03

  79. 46'

    Gara momentaneamente sospesa, Brennan Johnson (Tottenham Hotspur) per infortunio.22:03

  81. Inizia il Secondo tempo Tottenham Hotspur 1, FC Copenaghen 0.22:02

  82. 45'

    Sostituzione, FC Copenaghen. Viktor Dadason sostituisce Jordan Larsson.22:01

  83. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Tottenham Hotspur 1, FC Copenaghen 0.21:46

  84. 45'+1'

    Tentativo fallito. Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Xavi Simons con cross.21:46

  85. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45

  87. 44'

    Calcio d'angolo,FC Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Pedro Porro (Tottenham Hotspur).21:44

  88. 41'

    Fallo di Brennan Johnson (Tottenham Hotspur).21:40

  89. 41'

    Marcos López (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40

  90. 40'

    Tentativo fallito. Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Xavi Simons.21:39

  91. 39'

    Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur) e' ammonito per fallo.21:38

  93. 39'

    Fallo di Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur).21:38

  94. 39'

    Mohamed Elyounoussi (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38

  95. 38'

    Tentativo fallito. Elias Achouri (FC Copenaghen) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Mohamed Elyounoussi in seguito a un contropiede.21:37

  96. 36'

    Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  97. 36'

    Fallo di Lukas Lerager (FC Copenaghen).21:35

  99. 35'

    Fuorigioco. Randal Kolo Muani(Tottenham Hotspur) prova il lancio lungo, ma Destiny Udogie e' colto in fuorigioco.21:34

  100. 33'

    Destiny Udogie (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  101. 33'

    Fallo di Junnosuke Suzuki (FC Copenaghen).21:32

  102. 32'

    Tentativo fallito. Junnosuke Suzuki (FC Copenaghen) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Elias Achouri.21:31

  103. 31'

    Calcio d'angolo,FC Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).21:30

  105. 31'

    Tiro respinto. Jordan Larsson (FC Copenaghen) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Junnosuke Suzuki.21:30

  106. 30'

    Gara riprende.21:29

  107. 30'

    Gara momentaneamente sospesa, Brennan Johnson (Tottenham Hotspur) per infortunio.21:29

  108. 29'

    Tiro parato. Youssoufa Moukoko (FC Copenaghen) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:29

  109. 29'

    Tiro respinto. Youssoufa Moukoko (FC Copenaghen) un tiro di destro da centro area.21:29

  111. 27'

    Tentativo fallito. Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Brennan Johnson da calcio d'angolo.21:26

  112. 26'

    Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da William Clem (FC Copenaghen).21:25

  113. 19'

    Gol! Tottenham Hotspur 1, FC Copenaghen 0. Brennan Johnson (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Xavi Simons con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.21:18

  114. 17'

    Tiro parato. Destiny Udogie (Tottenham Hotspur) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Xavi Simons.21:17

  115. 16'

    Tentativo fallito. Pedro Porro (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da fuori area di poco alto da un calcio di punizione di prima.21:16

  117. 15'

    Gabriel Pereira (FC Copenaghen) e' ammonito per fallo.21:14

  118. 15'

    Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:14

  119. 15'

    Fallo di Gabriel Pereira (FC Copenaghen).21:14

  120. 14'

    Fallo di Cristian Romero (Tottenham Hotspur).21:14

  121. 14'

    Youssoufa Moukoko (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14

  123. 13'

    Fallo di Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).21:13

  124. 13'

    Youssoufa Moukoko (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

  125. 11'

    Fallo di mano di Elias Achouri (FC Copenaghen).21:11

  126. 8'

    Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Pantelis Hatzidiakos (FC Copenaghen).21:07

  127. 7'

    Tiro respinto. Xavi Simons (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da fuori area. Assist di Destiny Udogie.21:07

  129. 6'

    Tiro parato. Jordan Larsson (FC Copenaghen) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:05

  130. 5'

    Calcio d'angolo,FC Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Pedro Porro (Tottenham Hotspur).21:05

  131. Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Gabriel Pereira (FC Copenaghen).21:01

  132. Inizia il Primo tempo.21:00

  133. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:59

  135. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Tottenham Hotspur Stadium
    Città: Londra
    Capienza: 62850 spettatori19:59

Formazioni Tottenham - Copenaghen

Tottenham
Copenaghen
TITOLARI TOTTENHAM
  • (1) GUGLIELMO VICARIO (P)
  • (37) MICKY VAN DE VEN (D)
  • (17) CRISTIAN ROMERO (D)
  • (23) PEDRO PORRO (D)
  • (13) DESTINY UDOGIE (D)
  • (7) XAVI SIMONS (C)
  • (22) BRENNAN JOHNSON (C)
  • (28) WILSON ODOBERT (C)
  • (29) PAPE MATAR SARR (C)
  • (30) RODRIGO BENTANCUR (C)
  • (39) RANDAL KOLO MUANI (A)
PANCHINA TOTTENHAM
  • (9) RICHARLISON (A)
  • (40) BRANDON AUSTIN (P)
  • (76) JAMES ROWSWELL (D)
  • (24) DJED SPENCE (D)
  • (57) RIO KYEREMATEN (C)
  • (70) YUSUF AKHAMRICH (A)
  • (4) KEVIN DANSO (D)
  • (6) JOÃO PALHINHA (C)
  • (31) ANTONÍN KINSKY (P)
  • (44) DANE SCARLETT (A)
ALLENATORE TOTTENHAM
  • Thomas Frank
TITOLARI COPENAGHEN
  • (1) DOMINIK KOTARSKI (P)
  • (6) PANTELIS HATZIDIAKOS (D)
  • (15) MARCOS LÓPEZ (D)
  • (5) GABRIEL PEREIRA (D)
  • (20) JUNNOSUKE SUZUKI (D)
  • (12) LUKAS LERAGER (C)
  • (11) JORDAN LARSSON (C)
  • (36) WILLIAM CLEM (C)
  • (30) ELIAS ACHOURI (C)
  • (10) MOHAMED ELYOUNOUSSI (A)
  • (9) YOUSSOUFA MOUKOKO (A)
PANCHINA COPENAGHEN
  • (39) VIKTOR DADASON (A)
  • (22) YORAM ZAGUE (D)
  • (4) MUNASHE GARAN'ANGA (D)
  • (7) VIKTOR CLAESSON (C)
  • (16) ROBERT SILVA (C)
  • (31) RÚNAR RÚNARSSON (P)
  • (61) OSCAR BUUR (P)
  • (21) MADS EMIL MADSEN (C)
  • (14) ANDREAS CORNELIUS (A)
ALLENATORE COPENAGHEN
  • Jacob Neestrup
PREPARTITA

Tottenham - Copenaghen è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 21:00 allo stadio Tottenham Hotspur Stadium di London.
Arbitro di Tottenham - Copenaghen sarà Erik Lambrechts. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.

Attualmente il Tottenham si trova 7° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece Copenaghen si trova 33° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).
Il Tottenham ha segnato 7 gol e ne ha subiti 2; Copenaghen ha segnato 4 gol e ne ha subiti 12.

Tottenham e Copenaghen è la prima che si affrontano in campionato.

Tottenham-Copenaghen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Questo sarà il primo incontro tra Tottenham e Copenaghen; inoltre è solo la seconda partita degli Spurs contro una squadra danese in una competizione europea, dopo la vittoria per 3-2 contro l'Aalborg in Coppa UEFA nel novembre 2007.
  • Il Copenaghen ha vinto solo due delle precedenti 19 partite contro squadre inglesi nelle competizioni europee (5N, 12P), entrambe contro il Manchester United in UEFA Champions League (1-0 nel novembre 2006 e 4-3 nel novembre 2023).
  • Il Copenaghen non ha mai vinto in trasferta contro una squadra inglese in Europa, perdendo sette delle nove partite disputate (2N): nello specifico ha perso le ultime cinque consecutive, quattro delle quali dall'inizio della stagione 2022/23.
  • Questa sarà la prima partita di Thomas Frank contro una squadra danese da marzo 2016, quando alla guida del Brøndby perse 3-1 contro il SønderjyskE. L'allenatore del Tottenham ha affrontato il Copenaghen in otto precedenti occasioni, tutte nella Superliga danese con il Brøndby, vincendo due match (3N, 3P).
  • Il Tottenham Hotspur ha pareggiato ciascuna delle ultime due partite di UEFA Champions League, mentre due delle ultime quattro gare nella competizione sono terminate 0-0. Gli Spurs non impattano tre match di fila in una principale competizione europea da marzo-ottobre 2014 in UEFA Europa League.
  • Il Copenaghen ha subito almeno due gol in ciascuna delle ultime cinque partite (1N, 4P) di UEFA Champions League (14 in totale). Inoltre, ha vinto solo una delle 19 gare nella competizione in cui ha concesso almeno 2 gol (2N, 16P): 4-3 contro il Manchester United nel novembre 2023.
  • Il Tottenham Hotspur è rimasto imbattuto nelle ultime nove partite nelle principali competizioni europee (6V, 3N); l'ultima volta in cui è rimasto senza sconfitte per 10 gare di fila risale al periodo tra dicembre 2011 e marzo 2013, in UEFA Europa League.
  • Escludendo gli autogol, due dei tre gol del Copenaghen nella UEFA Champions League in corso sono arrivati di testa: il 33% (due su sei) dei tiri tentati con questo fondamentale sono finiti in rete, rispetto a solo il 3.4% (uno su 29) dei tentativi non di testa.
  • Viktor Dadason ha segnato al suo debutto in UEFA Champions League alla terza giornata a soli 17 anni e 113 giorni, diventando il più giovane marcatore esordiente nella storia della competizione. Il giocatore più giovane ad aver trovato la rete nelle sue prime due presenze è Karim Benzema (18 anni e 281 giorni), che ora è il quarto giocatore con più gol nella storia della competizione con 90 marcature.
  • Pedro Porro ha effettuato 28 line-breaking passes nelle sue tre partite di UEFA Champions League in questa stagione, almeno 10 in più di qualsiasi altro giocatore del Tottenham. Lo spagnolo è anche il giocatore con il maggior numero di occasioni create per la squadra londinese nella competizione in corso (quattro), alla pari con l'attaccante Mohammed Kudus.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

TottenhamCopenaghen
Partite giocate33
Numero di partite vinte10
Numero di partite perse02
Numero di partite pareggiate21
Gol totali segnati34
Gol totali subiti28
Media gol subiti per partita0.72.7
Percentuale possesso palla50.041.0
Numero totale di passaggi12981084
Numero totale di passaggi riusciti1097843
Tiri nello specchio della porta615
Percentuale di tiri in porta31.653.6
Numero totale di cross5644
Numero medio di cross riusciti1310
Duelli per partita vinti150144
Duelli per partita persi144136
Corner subiti1216
Corner guadagnati1215
Numero di punizioni a favore3427
Numero di punizioni concesse3344
Tackle totali5358
Percentuale di successo nei tackle60.465.5
Fuorigiochi totali44
Numero totale di cartellini gialli76
Numero totale di cartellini rossi00

