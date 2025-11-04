Incontro terminato, Tottenham Hotspur 4, FC Copenaghen 0.
Incontro terminato, Tottenham Hotspur 4, FC Copenaghen 0.
Secondo tempo terminato, Tottenham Hotspur 4, FC Copenaghen 0.22:51
Tentativo fallito. Lukas Lerager (FC Copenaghen) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Marcos López con cross in seguito a un calcio da fermo.22:51
Fallo di João Palhinha (Tottenham Hotspur).22:50
Marcos López (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:50
Gara riprende.22:50
Gara momentaneamente sospesa, Dane Scarlett (Tottenham Hotspur) per infortunio.22:49
Gara momentaneamente sospesa, Junnosuke Suzuki (FC Copenaghen) per infortunio.22:49
Rigore sbagliato! Il risultato e' ancora Tottenham Hotspur 4, FC Copenaghen 0. Richarlison (Tottenham Hotspur) colpisce la traversa con un tiro di destro.22:49
Lukas Lerager (FC Copenaghen) e' ammonito per fallo.22:48
Rigore per Tottenham Hotspur. Dane Scarlett e'stato atterrato in area di rigore.22:48
Rigore concesso da Junnosuke Suzuki (FC Copenaghen) per un fallo in area.22:48
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:47
Calcio d'angolo,FC Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Pedro Porro (Tottenham Hotspur).22:45
Tentativo fallito. Robert Silva (FC Copenaghen) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Lukas Lerager.22:44
Fallo di Richarlison (Tottenham Hotspur).22:43
Lukas Lerager (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43
Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42
Fallo di Marcos López (FC Copenaghen).22:42
Tentativo fallito. Richarlison (Tottenham Hotspur) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Pedro Porro con cross.22:42
Fallo di Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur).22:40
William Clem (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40
Richarlison (Tottenham Hotspur) colpisce la traversa con un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola.22:40
Tentativo fallito. Viktor Claesson (FC Copenaghen) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Viktor Dadason.22:38
Tiro parato. Robert Silva (FC Copenaghen) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di William Clem.22:38
Sostituzione, Tottenham Hotspur. Dane Scarlett sostituisce Wilson Odobert.22:37
Fallo di mano di Junnosuke Suzuki (FC Copenaghen).22:36
Richarlison (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Fallo di Pantelis Hatzidiakos (FC Copenaghen).22:33
Sostituzione, FC Copenaghen. Robert Silva sostituisce Elias Achouri.22:32
Gara riprende.22:32
Gara momentaneamente sospesa, (Tottenham Hotspur).22:32
Fuorigioco. Elias Achouri(FC Copenaghen) prova il lancio lungo, ma Lukas Lerager e' colto in fuorigioco.22:31
Tentativo fallito. William Clem (FC Copenaghen) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.22:31
Calcio d'angolo,FC Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur).22:30
Sostituzione, Tottenham Hotspur. Kevin Danso sostituisce Cristian Romero.22:30
Sostituzione, Tottenham Hotspur. Djed Spence sostituisce Destiny Udogie.22:30
Sostituzione, Tottenham Hotspur. Richarlison sostituisce Randal Kolo Muani.22:29
Sostituzione, FC Copenaghen. Munashe Garan'anga sostituisce Gabriel Pereira.22:29
Sostituzione, FC Copenaghen. Andreas Cornelius sostituisce Mohamed Elyounoussi.22:29
Sostituzione, FC Copenaghen. Viktor Claesson sostituisce Youssoufa Moukoko.22:28
Tiro parato. Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pape Matar Sarr.22:26
Gol! Tottenham Hotspur 4, FC Copenaghen 0. João Palhinha (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Cristian Romero in seguito a un contropiede.22:24
Calcio d'angolo,FC Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur).22:23
Gol! Tottenham Hotspur 3, FC Copenaghen 0. Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di João Palhinha in seguito a un contropiede.22:21
Junnosuke Suzuki (FC Copenaghen) e' ammonito per fallo.22:19
Destiny Udogie (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Fallo di Junnosuke Suzuki (FC Copenaghen).22:19
Sostituzione, Tottenham Hotspur. João Palhinha sostituisce Xavi Simons.22:17
Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Fallo di William Clem (FC Copenaghen).22:17
Gara riprende.22:15
Gara momentaneamente sospesa, Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur) per infortunio.22:14
Brennan Johnson (Tottenham Hotspur) e' stato espulso.22:14
Decisione VAR: nessun incremento cartellino Brennan Johnson (Tottenham Hotspur).22:13
Fallo di Brennan Johnson (Tottenham Hotspur).22:12
Marcos López (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
Fallo di Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).22:11
Mohamed Elyounoussi (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Tiro parato. Youssoufa Moukoko (FC Copenaghen) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Viktor Dadason.22:11
Pedro Porro (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Fallo di Elias Achouri (FC Copenaghen).22:10
Gol! Tottenham Hotspur 2, FC Copenaghen 0. Wilson Odobert (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Randal Kolo Muani.22:08
Fallo di Brennan Johnson (Tottenham Hotspur).22:04
Marcos López (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04
Gara riprende.22:03
Gara momentaneamente sospesa, Brennan Johnson (Tottenham Hotspur) per infortunio.22:03
Inizia il Secondo tempo Tottenham Hotspur 1, FC Copenaghen 0.22:02
Sostituzione, FC Copenaghen. Viktor Dadason sostituisce Jordan Larsson.22:01
Primo tempo terminato, Tottenham Hotspur 1, FC Copenaghen 0.21:46
Tentativo fallito. Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Xavi Simons con cross.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45
Calcio d'angolo,FC Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Pedro Porro (Tottenham Hotspur).21:44
Fallo di Brennan Johnson (Tottenham Hotspur).21:40
Marcos López (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40
Tentativo fallito. Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Xavi Simons.21:39
Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur) e' ammonito per fallo.21:38
Fallo di Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur).21:38
Mohamed Elyounoussi (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:38
Tentativo fallito. Elias Achouri (FC Copenaghen) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Mohamed Elyounoussi in seguito a un contropiede.21:37
Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Fallo di Lukas Lerager (FC Copenaghen).21:35
Fuorigioco. Randal Kolo Muani(Tottenham Hotspur) prova il lancio lungo, ma Destiny Udogie e' colto in fuorigioco.21:34
Destiny Udogie (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Fallo di Junnosuke Suzuki (FC Copenaghen).21:32
Tentativo fallito. Junnosuke Suzuki (FC Copenaghen) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Elias Achouri.21:31
Calcio d'angolo,FC Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).21:30
Tiro respinto. Jordan Larsson (FC Copenaghen) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Junnosuke Suzuki.21:30
Gara riprende.21:29
Gara momentaneamente sospesa, Brennan Johnson (Tottenham Hotspur) per infortunio.21:29
Tiro parato. Youssoufa Moukoko (FC Copenaghen) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:29
Tiro respinto. Youssoufa Moukoko (FC Copenaghen) un tiro di destro da centro area.21:29
Tentativo fallito. Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Brennan Johnson da calcio d'angolo.21:26
Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da William Clem (FC Copenaghen).21:25
Gol! Tottenham Hotspur 1, FC Copenaghen 0. Brennan Johnson (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Xavi Simons con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.21:18
Tiro parato. Destiny Udogie (Tottenham Hotspur) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Xavi Simons.21:17
Tentativo fallito. Pedro Porro (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da fuori area di poco alto da un calcio di punizione di prima.21:16
Gabriel Pereira (FC Copenaghen) e' ammonito per fallo.21:14
Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:14
Fallo di Gabriel Pereira (FC Copenaghen).21:14
Fallo di Cristian Romero (Tottenham Hotspur).21:14
Youssoufa Moukoko (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Fallo di Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).21:13
Youssoufa Moukoko (FC Copenaghen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Fallo di mano di Elias Achouri (FC Copenaghen).21:11
Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Pantelis Hatzidiakos (FC Copenaghen).21:07
Tiro respinto. Xavi Simons (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da fuori area. Assist di Destiny Udogie.21:07
Tiro parato. Jordan Larsson (FC Copenaghen) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:05
Calcio d'angolo,FC Copenaghen. Calcio d'angolo causato da Pedro Porro (Tottenham Hotspur).21:05
Calcio d'angolo,Tottenham Hotspur. Calcio d'angolo causato da Gabriel Pereira (FC Copenaghen).21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:59
Dove si gioca la partita:
Stadio: Tottenham Hotspur Stadium
Città: Londra
Capienza: 62850 spettatori19:59
Tottenham - Copenaghen è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 21:00 allo stadio Tottenham Hotspur Stadium di London.
Arbitro di Tottenham - Copenaghen sarà Erik Lambrechts. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.
Attualmente il Tottenham si trova 7° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece Copenaghen si trova 33° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).
Il Tottenham ha segnato 7 gol e ne ha subiti 2; Copenaghen ha segnato 4 gol e ne ha subiti 12.
Tottenham e Copenaghen è la prima che si affrontano in campionato.
Tottenham-Copenaghen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Tottenham
|Copenaghen
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|1
|0
|Numero di partite perse
|0
|2
|Numero di partite pareggiate
|2
|1
|Gol totali segnati
|3
|4
|Gol totali subiti
|2
|8
|Media gol subiti per partita
|0.7
|2.7
|Percentuale possesso palla
|50.0
|41.0
|Numero totale di passaggi
|1298
|1084
|Numero totale di passaggi riusciti
|1097
|843
|Tiri nello specchio della porta
|6
|15
|Percentuale di tiri in porta
|31.6
|53.6
|Numero totale di cross
|56
|44
|Numero medio di cross riusciti
|13
|10
|Duelli per partita vinti
|150
|144
|Duelli per partita persi
|144
|136
|Corner subiti
|12
|16
|Corner guadagnati
|12
|15
|Numero di punizioni a favore
|34
|27
|Numero di punizioni concesse
|33
|44
|Tackle totali
|53
|58
|Percentuale di successo nei tackle
|60.4
|65.5
|Fuorigiochi totali
|4
|4
|Numero totale di cartellini gialli
|7
|6
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
