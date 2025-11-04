Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:59

PREPARTITA

Tottenham - Copenaghen è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 21:00 allo stadio Tottenham Hotspur Stadium di London.

Arbitro di Tottenham - Copenaghen sarà Erik Lambrechts. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.

Attualmente il Tottenham si trova 7° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece Copenaghen si trova 33° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Il Tottenham ha segnato 7 gol e ne ha subiti 2; Copenaghen ha segnato 4 gol e ne ha subiti 12.

Tottenham e Copenaghen è la prima che si affrontano in campionato.

Tottenham-Copenaghen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il primo incontro tra Tottenham e Copenaghen; inoltre è solo la seconda partita degli Spurs contro una squadra danese in una competizione europea, dopo la vittoria per 3-2 contro l'Aalborg in Coppa UEFA nel novembre 2007.

Il Copenaghen ha vinto solo due delle precedenti 19 partite contro squadre inglesi nelle competizioni europee (5N, 12P), entrambe contro il Manchester United in UEFA Champions League (1-0 nel novembre 2006 e 4-3 nel novembre 2023).

Il Copenaghen non ha mai vinto in trasferta contro una squadra inglese in Europa, perdendo sette delle nove partite disputate (2N): nello specifico ha perso le ultime cinque consecutive, quattro delle quali dall'inizio della stagione 2022/23.

Questa sarà la prima partita di Thomas Frank contro una squadra danese da marzo 2016, quando alla guida del Brøndby perse 3-1 contro il SønderjyskE. L'allenatore del Tottenham ha affrontato il Copenaghen in otto precedenti occasioni, tutte nella Superliga danese con il Brøndby, vincendo due match (3N, 3P).

Il Tottenham Hotspur ha pareggiato ciascuna delle ultime due partite di UEFA Champions League, mentre due delle ultime quattro gare nella competizione sono terminate 0-0. Gli Spurs non impattano tre match di fila in una principale competizione europea da marzo-ottobre 2014 in UEFA Europa League.

Il Copenaghen ha subito almeno due gol in ciascuna delle ultime cinque partite (1N, 4P) di UEFA Champions League (14 in totale). Inoltre, ha vinto solo una delle 19 gare nella competizione in cui ha concesso almeno 2 gol (2N, 16P): 4-3 contro il Manchester United nel novembre 2023.

Il Tottenham Hotspur è rimasto imbattuto nelle ultime nove partite nelle principali competizioni europee (6V, 3N); l'ultima volta in cui è rimasto senza sconfitte per 10 gare di fila risale al periodo tra dicembre 2011 e marzo 2013, in UEFA Europa League.

Escludendo gli autogol, due dei tre gol del Copenaghen nella UEFA Champions League in corso sono arrivati di testa: il 33% (due su sei) dei tiri tentati con questo fondamentale sono finiti in rete, rispetto a solo il 3.4% (uno su 29) dei tentativi non di testa.

Viktor Dadason ha segnato al suo debutto in UEFA Champions League alla terza giornata a soli 17 anni e 113 giorni, diventando il più giovane marcatore esordiente nella storia della competizione. Il giocatore più giovane ad aver trovato la rete nelle sue prime due presenze è Karim Benzema (18 anni e 281 giorni), che ora è il quarto giocatore con più gol nella storia della competizione con 90 marcature.

Pedro Porro ha effettuato 28 line-breaking passes nelle sue tre partite di UEFA Champions League in questa stagione, almeno 10 in più di qualsiasi altro giocatore del Tottenham. Lo spagnolo è anche il giocatore con il maggior numero di occasioni create per la squadra londinese nella competizione in corso (quattro), alla pari con l'attaccante Mohammed Kudus.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: