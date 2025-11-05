Virgilio Sport
Ajax-Galatasaray: 0-3 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Johan Cruijff ArenA di Amsterdam
5 Novembre 2025 ore 21:00
Ajax
0
Galatasaray
3
Partita finita
Arbitro: Benoît Bastien
  1. 59' 0-1 Victor Osimhen
  2. 66' 0-2 Victor Osimhen (R)
  3. 78' 0-3 Victor Osimhen (R)
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Ajax 0, Galatasaray 3.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Ajax 0, Galatasaray 3.22:54

  3. 90'+5'

    Tentativo fallito. Oscar Gloukh (Ajax) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra.22:54

  4. 90'+5'

    Fallo di Berkan Kutlu (Galatasaray).22:54

  5. 90'+5'

    Gerald Alders (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:54

  6. 90'+4'

    Fallo di Abdülkerim Bardakci (Galatasaray).22:53

  7. 90'+4'

    Wout Weghorst (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53

  9. 90'+4'

    Mauro Icardi (Galatasaray) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro dalla destra dell'area.22:52

  10. 90'+3'

    Tiro parato. Rayane Bounida (Ajax) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Davy Klaassen.22:52

  11. 90'+2'

    Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Eren Elmali (Galatasaray).22:50

  12. 90'+2'

    Tiro respinto. Wout Weghorst (Ajax) un tiro di destro da centro area. Assist di Kian Fitz-Jim con cross.22:50

  13. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:49

  15. 89'

    Sostituzione, Galatasaray. Berkan Kutlu sostituisce Lucas Torreira.22:48

  16. 87'

    Fallo di Lucas Torreira (Galatasaray).22:46

  17. 87'

    Davy Klaassen (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45

  18. 86'

    Sostituzione, Galatasaray. Kaan Ayhan sostituisce Mario Lemina.22:45

  19. 86'

    Sostituzione, Galatasaray. Eren Elmali sostituisce Ismail Jakobs.22:45

  21. 85'

    James McConnell (Ajax) e' ammonito per fallo.22:44

  22. 85'

    Wilfried Singo (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44

  23. 85'

    Fallo di James McConnell (Ajax).22:44

  24. 81'

    Sostituzione, Galatasaray. Mauro Icardi sostituisce Victor Osimhen.22:40

  25. 80'

    Fallo di Roland Sallai (Galatasaray).22:39

  27. 80'

    Josip Sutalo (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39

  28. 80'

    Tiro respinto. Roland Sallai (Galatasaray) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Baris Alper Yilmaz.22:39

  29. 78'

    Sostituzione, Ajax. James McConnell sostituisce Jorthy Mokio.22:37

  30. 78'

    Gol! Ajax 0, Galatasaray 3. Victor Osimhen (Galatasaray) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.

    Guarda la scheda del giocatore Victor Osimhen22:37

  31. 76'

    Rigore concesso da Gerald Alders (Ajax) per un fallo di mano in area.22:35

  33. 76'

    Tiro respinto. Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) un tiro di destro da centro area.22:35

  34. 75'

    Davy Klaassen (Ajax) e' ammonito.22:34

  35. 74'

    Fallo di Victor Osimhen (Galatasaray).22:33

  36. 74'

    Josip Sutalo (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33

  37. 74'

    Tentativo fallito. Anton Gaaei (Ajax) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.22:33

  39. 73'

    Fallo di mano di Mario Lemina (Galatasaray).22:31

  40. 72'

    Fallo di Davinson Sánchez (Galatasaray).22:31

  41. 72'

    Gerald Alders (Ajax) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:31

  42. 71'

    Sostituzione, Ajax. Rayane Bounida sostituisce Mika Godts.22:30

  43. 71'

    Sostituzione, Ajax. Kian Fitz-Jim sostituisce Youri Regeer.22:29

  45. 70'

    Tentativo fallito. Mika Godts (Ajax) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Oscar Gloukh con passaggio filtrante.22:29

  46. 68'

    Tiro parato. Leroy Sané (Galatasaray) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mario Lemina.22:27

  47. 66'

    Gol! Ajax 0, Galatasaray 2. Victor Osimhen (Galatasaray) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.

    Guarda la scheda del giocatore Victor Osimhen22:25

  48. 64'

    Decisione VAR: rigore Galatasaray.22:23

  49. 63'

    Rigore concesso da Youri Baas (Ajax) per un fallo di mano in area.22:22

  51. 62'

    Mario Lemina (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21

  52. 62'

    Fallo di Davy Klaassen (Ajax).22:21

  53. 61'

    Fallo di Leroy Sané (Galatasaray).22:20

  54. 61'

    Mika Godts (Ajax) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:20

  55. 59'

    Gol! Ajax 0, Galatasaray 1. Victor Osimhen (Galatasaray) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Leroy Sané con cross.

    Guarda la scheda del giocatore Victor Osimhen22:18

  57. 58'

    Davinson Sánchez (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16

  58. 58'

    Fallo di Wout Weghorst (Ajax).22:16

  59. 57'

    Fallo di Mario Lemina (Galatasaray).22:15

  60. 57'

    Youri Regeer (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15

  61. 56'

    Fuorigioco. Oscar Gloukh(Ajax) prova il lancio lungo, ma Youri Regeer e' colto in fuorigioco.22:15

  63. 55'

    Tentativo fallito. Josip Sutalo (Ajax) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Oscar Gloukh con cross da calcio d'angolo.22:13

  64. 54'

    Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Ismail Jakobs (Galatasaray).22:13

  65. 52'

    Fuorigioco. Roland Sallai(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Victor Osimhen e' colto in fuorigioco.22:10

  66. 52'

    Tiro parato. Roland Sallai (Galatasaray) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ismail Jakobs.22:10

  67. 48'

    Wilfried Singo (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07

  69. 48'

    Fallo di Wout Weghorst (Ajax).22:07

  70. 47'

    Fallo di Baris Alper Yilmaz (Galatasaray).22:05

  71. 47'

    Davy Klaassen (Ajax) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:05

  72. 46'

    Davinson Sánchez (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04

  73. 46'

    Fallo di Wout Weghorst (Ajax).22:04

  75. Inizia il Secondo tempo Ajax 0, Galatasaray 0.22:04

  76. 45'

    Sostituzione, Galatasaray. Baris Alper Yilmaz sostituisce Gabriel Sara.22:03

  77. 45'

    Sostituzione, Ajax. Gerald Alders sostituisce Owen Wijndal.22:03

  78. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Ajax 0, Galatasaray 0.21:47

  79. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45

  81. 45'

    Fuorigioco. Gabriel Sara(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Leroy Sané e' colto in fuorigioco.21:44

  82. 43'

    Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Abdülkerim Bardakci (Galatasaray).21:43

  83. 40'

    Fallo di Lucas Torreira (Galatasaray).21:40

  84. 40'

    Oscar Gloukh (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40

  85. 39'

    Fallo di Wilfried Singo (Galatasaray).21:39

  87. 39'

    Owen Wijndal (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39

  88. 38'

    Anton Gaaei (Ajax) e' ammonito per fallo.21:38

  89. 38'

    Roland Sallai (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:38

  90. 38'

    Fallo di Anton Gaaei (Ajax).21:38

  91. 37'

    Tentativo fallito. Oscar Gloukh (Ajax) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra.21:37

  93. 35'

    Gara riprende.21:35

  94. 34'

    Gara momentaneamente sospesa, Lucas Torreira (Galatasaray) per infortunio.21:34

  95. 34'

    Tiro parato. Jorthy Mokio (Ajax) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Davy Klaassen.21:33

  96. 28'

    Victor Osimhen (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

  97. 28'

    Fallo di Youri Baas (Ajax).21:28

  99. 24'

    Fallo di Leroy Sané (Galatasaray).21:24

  100. 24'

    Owen Wijndal (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  101. 22'

    Tentativo fallito. Gabriel Sara (Galatasaray) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Roland Sallai con cross in seguito a un contropiede.21:22

  102. 21'

    Roland Sallai (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21

  103. 21'

    Fallo di Anton Gaaei (Ajax).21:21

  105. 20'

    Fallo di Wilfried Singo (Galatasaray).21:20

  106. 20'

    Owen Wijndal (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

  107. 19'

    Tiro respinto. Leroy Sané (Galatasaray) un tiro di sinistro da fuori area.21:19

  108. 18'

    Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Remko Pasveer (Ajax).21:18

  109. 18'

    Tiro parato. Victor Osimhen (Galatasaray) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Gabriel Sara con cross.21:18

  111. 18'

    Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Josip Sutalo (Ajax).21:18

  112. 15'

    Tiro respinto. Gabriel Sara (Galatasaray) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Lucas Torreira.21:14

  113. 14'

    Tiro parato. Victor Osimhen (Galatasaray) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Wilfried Singo con cross.21:14

  114. 11'

    Fallo di Abdülkerim Bardakci (Galatasaray).21:11

  115. 11'

    Wout Weghorst (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11

  117. 9'

    Fuorigioco. Ugurcan Çakir(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Leroy Sané e' colto in fuorigioco.21:08

  118. 8'

    Tiro respinto. Leroy Sané (Galatasaray) un tiro di sinistro da fuori area.21:08

  119. 5'

    Gara riprende.21:05

  120. 4'

    Gara momentaneamente sospesa, Lucas Torreira (Galatasaray) per infortunio.21:04

  121. 4'

    Jorthy Mokio (Ajax) e' ammonito per fallo.21:04

  123. 3'

    Lucas Torreira (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  124. 3'

    Fallo di Jorthy Mokio (Ajax).21:03

  125. 2'

    Ismail Jakobs (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01

  126. 2'

    Fallo di Youri Regeer (Ajax).21:01

  127. Inizia il Primo tempo.21:00

  129. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:47

  131. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Johan Cruijff ArenA
    Città: Amsterdam
    Capienza: 53320 spettatori19:47

Formazioni Ajax - Galatasaray

Ajax
Galatasaray
TITOLARI AJAX
  • (22) REMKO PASVEER (P)
  • (15) YOURI BAAS (D)
  • (5) OWEN WIJNDAL (D)
  • (37) JOSIP SUTALO (D)
  • (3) ANTON GAAEI (D)
  • (6) YOURI REGEER (C)
  • (24) JORTHY MOKIO (C)
  • (18) DAVY KLAASSEN (C)
  • (10) OSCAR GLOUKH (C)
  • (11) MIKA GODTS (C)
  • (25) WOUT WEGHORST (A)
PANCHINA AJAX
  • (12) JOERI HEERKENS (P)
  • (28) KIAN FITZ-JIM (C)
  • (17) OLIVER EDVARDSEN (A)
  • (4) KO ITAKURA (D)
  • (43) RAYANE BOUNIDA (A)
  • (1) VÍTEZSLAV JAROS (P)
  • (7) RAÚL MORO (A)
  • (19) DON-ANGELO KONADU (A)
  • (2) LUCAS ROSA (D)
  • (41) GERALD ALDERS (D)
  • (16) JAMES MCCONNELL (C)
ALLENATORE AJAX
  • John Heitinga
TITOLARI GALATASARAY
  • (1) UGURCAN ÇAKIR (P)
  • (42) ABDÜLKERIM BARDAKCI (D)
  • (6) DAVINSON SÁNCHEZ (D)
  • (90) WILFRIED SINGO (D)
  • (4) ISMAIL JAKOBS (D)
  • (10) LEROY SANÉ (C)
  • (7) ROLAND SALLAI (C)
  • (34) LUCAS TORREIRA (C)
  • (8) GABRIEL SARA (C)
  • (99) MARIO LEMINA (C)
  • (45) VICTOR OSIMHEN (A)
PANCHINA GALATASARAY
  • (3) METEHAN BALTACI (D)
  • (17) EREN ELMALI (D)
  • (30) YUSUF DEMIR (A)
  • (18) BERKAN KUTLU (C)
  • (53) BARIS ALPER YILMAZ (A)
  • (12) BATUHAN SEN (P)
  • (91) ARDA ÜNYAY (D)
  • (9) MAURO ICARDI (A)
  • (19) GÜNAY GÜVENÇ (P)
  • (21) AHMED KUTUCU (A)
  • (23) KAAN AYHAN (D)
ALLENATORE GALATASARAY
  • Okan Buruk
PREPARTITA

Ajax - Galatasaray è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Johan Cruijff ArenA di Amsterdam.
Arbitro di Ajax - Galatasaray sarà Benoît Bastien. Al VAR invece ci sarà Willy Delajod.

Attualmente Ajax si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte); invece Galatasaray si trova 9° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Ajax ha segnato 1 gol e ne ha subiti 14; Galatasaray ha segnato 8 gol e ne ha subiti 6.

Ajax e Galatasaray è la prima che si affrontano in campionato.

Ajax-Galatasaray ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • L'unico precedente tra Ajax e Galatasaray risale all'inizio del 2025, con una vittoria per 2-1 degli olandesi nella fase a gironi della UEFA Europa League. Questa è stata la prima di tre sconfitte esterne in Europa per la squadra turca nel 2025, che in quest'anno solare ha perso tutte le partite in trasferta giocate nelle competizioni europee.
  • Il Galatasaray non ha mai vinto nelle competizioni europee in trasferta contro una squadra olandese, perdendo in sei delle sette partite finora disputate (1N). Tre di queste sette partite si sono giocate la scorsa stagione (1N, 2P), con le sconfitte contro Ajax e AZ entrambe arrivate dall'inizio del 2025.
  • L'Ajax ha perso tutte le ultime sei partite nelle maggiori competizioni europee, la serie di sconfitte più lunga della sua storia, insieme alle sei sconfitte tra aprile 1988 e settembre 1989 (2 in Coppa delle Coppe, 4 in Coppa UEFA).
  • Dopo le vittorie su Liverpool e Bodø/Glimt rispettivamente nella seconda e terza giornata, il Galatasaray punta a vincere tre partite consecutive in UEFA Champions League per la prima volta da dicembre 2012, in quel caso sotto la guida di Fatih Terim – la squadra turca aveva vinto solo una delle precedenti 18 partite nella competizione (5 pareggi e 12 sconfitte).
  • Solo il Bayern Monaco (86% del tempo in vantaggio) conta una percentuale maggiore del tempo totale di gioco in vantaggio/svantaggio nella UEFA Champions League 2025-26 rispetto alla percentuale all'Ajax (78% del tempo in svantaggio); gli olandesi hanno subito gol con il primo (MD2) o il secondo (MD1 e MD3) tiro in porta subito in ciascuna delle prime tre partite di questa stagione.
  • Il Galatasaray ha effettuato 23 tiri nella terza giornata nella vittoria contro il Bodø/Glimt, il numero più alto in una partita di UEFA Champions League dai 32 contro l'Arsenal nel dicembre 2014; 11 di questi hanno centrato lo specchio della porta, il numero più alto mai registrato (dal 2003-04) dai turchi nella competizione.
  • Nessuna squadra ha segnato meno gol dell'Ajax in UEFA Champions League in questa stagione (uno, a pari merito con altre tre squadre prima dell'inizio della quarta giornata), mentre gli olandesi con i loro soli cinque tiri in porta hanno registrato anche il dato più basso tra tutte le squadre nel torneo in corso.
  • John Heitinga ha perso ciascuna delle sue tre partite di UEFA Champions League alla guida dell'Ajax: gli unici allenatori ad aver perso tutte le prime quattro partite con un club olandese nella competizione sono Giovanni van Bronckhorst con il Feyenoord (le prime 5 nel 2017) e Co Adriaanse con il Willem II (le prime 4 nel 1999)
  • Wout Weghorst ha segnato nella sconfitta per 5-1 dell'Ajax contro il Chelsea nell'ultimo turno, quello che è solo il suo terzo gol in una grande competizione europea dal 2020 – solo in una delle sue precedenti cinque stagioni nelle coppe europee, l'attaccante ha segnato più di una volta (due gol per il Wolfsburg nella UEFA Europa League 2019-20).
  • Victor Osimhen del Galatasaray ha segnato in ciascuna delle sue ultime sette presenze nelle principali competizioni europee: l'ultimo a contare una striscia migliore prima del nigeriano è stato Robert Lewandowski tra novembre 2020 e 2021 (nove di fila con la maglia del Bayern Monaco).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

AjaxGalatasaray
Partite giocate33
Numero di partite vinte02
Numero di partite perse31
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati15
Gol totali subiti116
Media gol subiti per partita3.72.0
Percentuale possesso palla47.644.4
Numero totale di passaggi13491177
Numero totale di passaggi riusciti1147957
Tiri nello specchio della porta520
Percentuale di tiri in porta35.754.1
Numero totale di cross4147
Numero medio di cross riusciti814
Duelli per partita vinti131144
Duelli per partita persi123132
Corner subiti1715
Corner guadagnati1013
Numero di punizioni a favore4827
Numero di punizioni concesse3335
Tackle totali4554
Percentuale di successo nei tackle48.953.7
Fuorigiochi totali55
Numero totale di cartellini gialli56
Numero totale di cartellini rossi10

Ajax - Galatasaray Live

