Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:47

PREPARTITA

Ajax - Galatasaray è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Johan Cruijff ArenA di Amsterdam.

Arbitro di Ajax - Galatasaray sarà Benoît Bastien. Al VAR invece ci sarà Willy Delajod.

Attualmente Ajax si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte); invece Galatasaray si trova 9° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Ajax ha segnato 1 gol e ne ha subiti 14; Galatasaray ha segnato 8 gol e ne ha subiti 6.

Ajax e Galatasaray è la prima che si affrontano in campionato.

Ajax-Galatasaray ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'unico precedente tra Ajax e Galatasaray risale all'inizio del 2025, con una vittoria per 2-1 degli olandesi nella fase a gironi della UEFA Europa League. Questa è stata la prima di tre sconfitte esterne in Europa per la squadra turca nel 2025, che in quest'anno solare ha perso tutte le partite in trasferta giocate nelle competizioni europee.

Il Galatasaray non ha mai vinto nelle competizioni europee in trasferta contro una squadra olandese, perdendo in sei delle sette partite finora disputate (1N). Tre di queste sette partite si sono giocate la scorsa stagione (1N, 2P), con le sconfitte contro Ajax e AZ entrambe arrivate dall'inizio del 2025.

L'Ajax ha perso tutte le ultime sei partite nelle maggiori competizioni europee, la serie di sconfitte più lunga della sua storia, insieme alle sei sconfitte tra aprile 1988 e settembre 1989 (2 in Coppa delle Coppe, 4 in Coppa UEFA).

Dopo le vittorie su Liverpool e Bodø/Glimt rispettivamente nella seconda e terza giornata, il Galatasaray punta a vincere tre partite consecutive in UEFA Champions League per la prima volta da dicembre 2012, in quel caso sotto la guida di Fatih Terim – la squadra turca aveva vinto solo una delle precedenti 18 partite nella competizione (5 pareggi e 12 sconfitte).

Solo il Bayern Monaco (86% del tempo in vantaggio) conta una percentuale maggiore del tempo totale di gioco in vantaggio/svantaggio nella UEFA Champions League 2025-26 rispetto alla percentuale all'Ajax (78% del tempo in svantaggio); gli olandesi hanno subito gol con il primo (MD2) o il secondo (MD1 e MD3) tiro in porta subito in ciascuna delle prime tre partite di questa stagione.

Il Galatasaray ha effettuato 23 tiri nella terza giornata nella vittoria contro il Bodø/Glimt, il numero più alto in una partita di UEFA Champions League dai 32 contro l'Arsenal nel dicembre 2014; 11 di questi hanno centrato lo specchio della porta, il numero più alto mai registrato (dal 2003-04) dai turchi nella competizione.

Nessuna squadra ha segnato meno gol dell'Ajax in UEFA Champions League in questa stagione (uno, a pari merito con altre tre squadre prima dell'inizio della quarta giornata), mentre gli olandesi con i loro soli cinque tiri in porta hanno registrato anche il dato più basso tra tutte le squadre nel torneo in corso.

John Heitinga ha perso ciascuna delle sue tre partite di UEFA Champions League alla guida dell'Ajax: gli unici allenatori ad aver perso tutte le prime quattro partite con un club olandese nella competizione sono Giovanni van Bronckhorst con il Feyenoord (le prime 5 nel 2017) e Co Adriaanse con il Willem II (le prime 4 nel 1999)

Wout Weghorst ha segnato nella sconfitta per 5-1 dell'Ajax contro il Chelsea nell'ultimo turno, quello che è solo il suo terzo gol in una grande competizione europea dal 2020 – solo in una delle sue precedenti cinque stagioni nelle coppe europee, l'attaccante ha segnato più di una volta (due gol per il Wolfsburg nella UEFA Europa League 2019-20).

Victor Osimhen del Galatasaray ha segnato in ciascuna delle sue ultime sette presenze nelle principali competizioni europee: l'ultimo a contare una striscia migliore prima del nigeriano è stato Robert Lewandowski tra novembre 2020 e 2021 (nove di fila con la maglia del Bayern Monaco).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: