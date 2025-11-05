Incontro terminato, Ajax 0, Galatasaray 3.
Eccellenze italiane
Visone, innovazione nel mondo dei vetriLEGGI
Incontro terminato, Ajax 0, Galatasaray 3.
Secondo tempo terminato, Ajax 0, Galatasaray 3.22:54
Tentativo fallito. Oscar Gloukh (Ajax) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra.22:54
Fallo di Berkan Kutlu (Galatasaray).22:54
Gerald Alders (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:54
Fallo di Abdülkerim Bardakci (Galatasaray).22:53
Wout Weghorst (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53
Mauro Icardi (Galatasaray) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro dalla destra dell'area.22:52
Tiro parato. Rayane Bounida (Ajax) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Davy Klaassen.22:52
Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Eren Elmali (Galatasaray).22:50
Tiro respinto. Wout Weghorst (Ajax) un tiro di destro da centro area. Assist di Kian Fitz-Jim con cross.22:50
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:49
Sostituzione, Galatasaray. Berkan Kutlu sostituisce Lucas Torreira.22:48
Fallo di Lucas Torreira (Galatasaray).22:46
Davy Klaassen (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:45
Sostituzione, Galatasaray. Kaan Ayhan sostituisce Mario Lemina.22:45
Sostituzione, Galatasaray. Eren Elmali sostituisce Ismail Jakobs.22:45
James McConnell (Ajax) e' ammonito per fallo.22:44
Wilfried Singo (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44
Fallo di James McConnell (Ajax).22:44
Sostituzione, Galatasaray. Mauro Icardi sostituisce Victor Osimhen.22:40
Fallo di Roland Sallai (Galatasaray).22:39
Josip Sutalo (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Tiro respinto. Roland Sallai (Galatasaray) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Baris Alper Yilmaz.22:39
Sostituzione, Ajax. James McConnell sostituisce Jorthy Mokio.22:37
Gol! Ajax 0, Galatasaray 3. Victor Osimhen (Galatasaray) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.
Guarda la scheda del giocatore Victor Osimhen22:37
Rigore concesso da Gerald Alders (Ajax) per un fallo di mano in area.22:35
Tiro respinto. Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) un tiro di destro da centro area.22:35
Davy Klaassen (Ajax) e' ammonito.22:34
Fallo di Victor Osimhen (Galatasaray).22:33
Josip Sutalo (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:33
Tentativo fallito. Anton Gaaei (Ajax) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.22:33
Fallo di mano di Mario Lemina (Galatasaray).22:31
Fallo di Davinson Sánchez (Galatasaray).22:31
Gerald Alders (Ajax) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:31
Sostituzione, Ajax. Rayane Bounida sostituisce Mika Godts.22:30
Sostituzione, Ajax. Kian Fitz-Jim sostituisce Youri Regeer.22:29
Tentativo fallito. Mika Godts (Ajax) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Oscar Gloukh con passaggio filtrante.22:29
Tiro parato. Leroy Sané (Galatasaray) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mario Lemina.22:27
Gol! Ajax 0, Galatasaray 2. Victor Osimhen (Galatasaray) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.
Guarda la scheda del giocatore Victor Osimhen22:25
Decisione VAR: rigore Galatasaray.22:23
Rigore concesso da Youri Baas (Ajax) per un fallo di mano in area.22:22
Mario Lemina (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Fallo di Davy Klaassen (Ajax).22:21
Fallo di Leroy Sané (Galatasaray).22:20
Mika Godts (Ajax) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:20
Gol! Ajax 0, Galatasaray 1. Victor Osimhen (Galatasaray) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Leroy Sané con cross.
Guarda la scheda del giocatore Victor Osimhen22:18
Davinson Sánchez (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Fallo di Wout Weghorst (Ajax).22:16
Fallo di Mario Lemina (Galatasaray).22:15
Youri Regeer (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Fuorigioco. Oscar Gloukh(Ajax) prova il lancio lungo, ma Youri Regeer e' colto in fuorigioco.22:15
Tentativo fallito. Josip Sutalo (Ajax) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Oscar Gloukh con cross da calcio d'angolo.22:13
Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Ismail Jakobs (Galatasaray).22:13
Fuorigioco. Roland Sallai(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Victor Osimhen e' colto in fuorigioco.22:10
Tiro parato. Roland Sallai (Galatasaray) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ismail Jakobs.22:10
Wilfried Singo (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:07
Fallo di Wout Weghorst (Ajax).22:07
Fallo di Baris Alper Yilmaz (Galatasaray).22:05
Davy Klaassen (Ajax) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:05
Davinson Sánchez (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04
Fallo di Wout Weghorst (Ajax).22:04
Inizia il Secondo tempo Ajax 0, Galatasaray 0.22:04
Sostituzione, Galatasaray. Baris Alper Yilmaz sostituisce Gabriel Sara.22:03
Sostituzione, Ajax. Gerald Alders sostituisce Owen Wijndal.22:03
Primo tempo terminato, Ajax 0, Galatasaray 0.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45
Fuorigioco. Gabriel Sara(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Leroy Sané e' colto in fuorigioco.21:44
Calcio d'angolo,Ajax. Calcio d'angolo causato da Abdülkerim Bardakci (Galatasaray).21:43
Fallo di Lucas Torreira (Galatasaray).21:40
Oscar Gloukh (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40
Fallo di Wilfried Singo (Galatasaray).21:39
Owen Wijndal (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39
Anton Gaaei (Ajax) e' ammonito per fallo.21:38
Roland Sallai (Galatasaray) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:38
Fallo di Anton Gaaei (Ajax).21:38
Tentativo fallito. Oscar Gloukh (Ajax) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra.21:37
Gara riprende.21:35
Gara momentaneamente sospesa, Lucas Torreira (Galatasaray) per infortunio.21:34
Tiro parato. Jorthy Mokio (Ajax) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Davy Klaassen.21:33
Victor Osimhen (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Fallo di Youri Baas (Ajax).21:28
Fallo di Leroy Sané (Galatasaray).21:24
Owen Wijndal (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Tentativo fallito. Gabriel Sara (Galatasaray) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Roland Sallai con cross in seguito a un contropiede.21:22
Roland Sallai (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Fallo di Anton Gaaei (Ajax).21:21
Fallo di Wilfried Singo (Galatasaray).21:20
Owen Wijndal (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Tiro respinto. Leroy Sané (Galatasaray) un tiro di sinistro da fuori area.21:19
Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Remko Pasveer (Ajax).21:18
Tiro parato. Victor Osimhen (Galatasaray) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Gabriel Sara con cross.21:18
Calcio d'angolo,Galatasaray. Calcio d'angolo causato da Josip Sutalo (Ajax).21:18
Tiro respinto. Gabriel Sara (Galatasaray) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Lucas Torreira.21:14
Tiro parato. Victor Osimhen (Galatasaray) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Wilfried Singo con cross.21:14
Fallo di Abdülkerim Bardakci (Galatasaray).21:11
Wout Weghorst (Ajax) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Fuorigioco. Ugurcan Çakir(Galatasaray) prova il lancio lungo, ma Leroy Sané e' colto in fuorigioco.21:08
Tiro respinto. Leroy Sané (Galatasaray) un tiro di sinistro da fuori area.21:08
Gara riprende.21:05
Gara momentaneamente sospesa, Lucas Torreira (Galatasaray) per infortunio.21:04
Jorthy Mokio (Ajax) e' ammonito per fallo.21:04
Lucas Torreira (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Fallo di Jorthy Mokio (Ajax).21:03
Ismail Jakobs (Galatasaray) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Fallo di Youri Regeer (Ajax).21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:47
Dove si gioca la partita:
Stadio: Johan Cruijff ArenA
Città: Amsterdam
Capienza: 53320 spettatori19:47
Ajax - Galatasaray è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Johan Cruijff ArenA di Amsterdam.
Arbitro di Ajax - Galatasaray sarà Benoît Bastien. Al VAR invece ci sarà Willy Delajod.
Attualmente Ajax si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte); invece Galatasaray si trova 9° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Ajax ha segnato 1 gol e ne ha subiti 14; Galatasaray ha segnato 8 gol e ne ha subiti 6.
Ajax e Galatasaray è la prima che si affrontano in campionato.
Ajax-Galatasaray ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Ajax
|Galatasaray
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|0
|2
|Numero di partite perse
|3
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|1
|5
|Gol totali subiti
|11
|6
|Media gol subiti per partita
|3.7
|2.0
|Percentuale possesso palla
|47.6
|44.4
|Numero totale di passaggi
|1349
|1177
|Numero totale di passaggi riusciti
|1147
|957
|Tiri nello specchio della porta
|5
|20
|Percentuale di tiri in porta
|35.7
|54.1
|Numero totale di cross
|41
|47
|Numero medio di cross riusciti
|8
|14
|Duelli per partita vinti
|131
|144
|Duelli per partita persi
|123
|132
|Corner subiti
|17
|15
|Corner guadagnati
|10
|13
|Numero di punizioni a favore
|48
|27
|Numero di punizioni concesse
|33
|35
|Tackle totali
|45
|54
|Percentuale di successo nei tackle
|48.9
|53.7
|Fuorigiochi totali
|5
|5
|Numero totale di cartellini gialli
|5
|6
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
Visone, innovazione nel mondo dei vetriLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND