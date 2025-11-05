Virgilio Sport
Benfica-Bayer Leverkusen: 0-1 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Estádio da Luz di Lisbona
5 Novembre 2025 ore 21:00
Benfica
0
Bayer Leverkusen
1
Partita finita
Arbitro: Simone Sozza
  1. 65' 0-1 Patrik Schick
0'
45'
90'
90'
97'

Incontro terminato, Benfica 0, Bayer Leverkusen 1.

  1. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, Benfica 0, Bayer Leverkusen 1.22:54

  3. 90'+6'

    Fuorigioco. Aleix García(Bayer Leverkusen) prova il lancio lungo, ma Malik Tillman e' colto in fuorigioco.22:53

  4. 90'+6'

    Tiro parato. Dodi Lukébakio (Benfica) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Andreas Schjelderup con cross.22:52

  5. 90'+3'

    Fallo di Nicolás Otamendi (Benfica).22:50

  6. 90'+3'

    Patrik Schick (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50

  7. 90'+3'

    Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Loïc Badé (Bayer Leverkusen).22:49

  9. 90'+2'

    Enzo Barrenechea (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48

  10. 90'+2'

    Fallo di Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen).22:48

  11. 90'+2'

    Tentativo fallito. Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra da un calcio di punizione di prima.22:48

  12. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:47

  13. 90'

    Fallo di Nicolás Otamendi (Benfica).22:47

  15. 90'

    Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:47

  16. 88'

    Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Arthur (Bayer Leverkusen).22:45

  17. 88'

    Sostituzione, Bayer Leverkusen. Eliesse Ben Seghir sostituisce Ernest Poku per infortunio.22:45

  18. 86'

    Tentativo fallito. Dodi Lukébakio (Benfica) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Gianluca Prestianni.22:42

  19. 85'

    Tiro respinto. Andreas Schjelderup (Benfica) un tiro di destro da fuori area. Assist di Dodi Lukébakio.22:42

  21. 85'

    Gara riprende.22:41

  22. 83'

    Gara momentaneamente sospesa, Patrik Schick (Bayer Leverkusen) per infortunio.22:39

  23. 82'

    Enzo Barrenechea (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39

  24. 82'

    Fallo di Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen).22:39

  25. 79'

    Malik Tillman (Bayer Leverkusen) e' ammonito per fallo.22:35

  27. 79'

    Gianluca Prestianni (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35

  28. 79'

    Fallo di Malik Tillman (Bayer Leverkusen).22:35

  29. 78'

    Nicolás Otamendi (Benfica) e' ammonito per fallo.22:34

  30. 78'

    Fallo di Nicolás Otamendi (Benfica).22:34

  31. 78'

    Arthur (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:34

  33. 76'

    Fuorigioco. Loïc Badé(Bayer Leverkusen) prova il lancio lungo, ma Patrik Schick e' colto in fuorigioco.22:33

  34. 74'

    Tiro respinto. Dodi Lukébakio (Benfica) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Richard Ríos.22:30

  35. 71'

    Tentativo fallito. Nicolás Otamendi (Benfica) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Dodi Lukébakio con cross da calcio d'angolo.22:27

  36. 70'

    Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).22:27

  37. 69'

    Sostituzione, Benfica. Gianluca Prestianni sostituisce Heorhii Sudakov.22:26

  39. 69'

    Sostituzione, Benfica. Amar Dedic sostituisce Leandro Barreiro.22:26

  40. 69'

    Sostituzione, Benfica. Andreas Schjelderup sostituisce Samuel Dahl.22:26

  41. 69'

    Tiro respinto. Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area. Assist di Malik Tillman.22:25

  42. 65'

    Gol! Benfica 0, Bayer Leverkusen 1. Patrik Schick (Bayer Leverkusen) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola sotto la traversa.

    Guarda la scheda del giocatore Patrik Schick22:21

  43. 64'

    Tiro parato. Patrik Schick (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Alejandro Grimaldo.22:21

  45. 62'

    Dodi Lukébakio (Benfica) e' ammonito per fallo.22:18

  46. 62'

    Patrik Schick (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18

  47. 62'

    Fallo di Dodi Lukébakio (Benfica).22:18

  48. 61'

    Tentativo fallito. Fredrik Aursnes (Benfica) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Heorhii Sudakov.22:18

  49. 57'

    Sostituzione, Bayer Leverkusen. Malik Tillman sostituisce Claudio Echeverri.22:14

  51. 57'

    Sostituzione, Bayer Leverkusen. Patrik Schick sostituisce Christian Kofane.22:14

  52. 55'

    Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) e' ammonito per fallo.22:12

  53. 55'

    Leandro Barreiro (Benfica) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:12

  54. 55'

    Fallo di Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen).22:12

  55. 54'

    Tiro respinto. Richard Ríos (Benfica) un tiro di destro da fuori area. Assist di Tomás Araújo.22:11

  57. 54'

    Tiro respinto. Dodi Lukébakio (Benfica) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Richard Ríos.22:10

  58. 53'

    Tiro respinto. Heorhii Sudakov (Benfica) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Vangelis Pavlidis.22:10

  59. 52'

    Fallo di Christian Kofane (Bayer Leverkusen).22:08

  60. 52'

    Nicolás Otamendi (Benfica) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:08

  61. 51'

    Tentativo fallito. Vangelis Pavlidis (Benfica) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Dodi Lukébakio.22:08

  63. 49'

    Gara riprende.22:06

  64. 49'

    Gara momentaneamente sospesa, Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen) per infortunio.22:05

  65. 48'

    Gara riprende.22:04

  66. 48'

    Gara momentaneamente sospesa, Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) per infortunio.22:04

  67. 47'

    Tentativo fallito. Samuel Dahl (Benfica) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra da calcio d'angolo.22:04

  69. 47'

    Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen).22:03

  70. Inizia il Secondo tempo Benfica 0, Bayer Leverkusen 0.22:02

  71. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Benfica 0, Bayer Leverkusen 0.21:46

  72. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45

  73. 44'

    Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:44

  75. 44'

    Fallo di Heorhii Sudakov (Benfica).21:44

  76. 44'

    Tiro parato. Nicolás Otamendi (Benfica) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Leandro Barreiro.21:44

  77. 43'

    Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Loïc Badé (Bayer Leverkusen).21:43

  78. 43'

    Tiro respinto. Vangelis Pavlidis (Benfica) un tiro di destro da centro area. Assist di Fredrik Aursnes.21:43

  79. 43'

    Tiro parato. Dodi Lukébakio (Benfica) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Heorhii Sudakov con passaggio filtrante.21:43

  81. 41'

    Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) e' ammonito.21:41

  82. 41'

    Fallo di Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen).21:41

  83. 41'

    Heorhii Sudakov (Benfica) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:41

  84. 35'

    Tentativo fallito. Ernest Poku (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Ibrahim Maza con passaggio filtrante.21:35

  85. 33'

    Nicolás Otamendi (Benfica) colpisce la traversa con un colpo di testa da centro area. Assist di Heorhii Sudakov con cross da calcio d'angolo.21:33

  87. 33'

    Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Loïc Badé (Bayer Leverkusen).21:32

  88. 31'

    Tentativo fallito. Leandro Barreiro (Benfica) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Heorhii Sudakov con passaggio filtrante.21:31

  89. 28'

    Gara riprende.21:28

  90. 28'

    Gara momentaneamente sospesa, Leandro Barreiro (Benfica) per infortunio.21:28

  91. 26'

    Tentativo fallito. Dodi Lukébakio (Benfica) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Richard Ríos.21:26

  93. 26'

    Tiro parato. Dodi Lukébakio (Benfica) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:26

  94. 26'

    Tiro respinto. Leandro Barreiro (Benfica) un tiro di destro da centro area. Assist di Richard Ríos.21:26

  95. 24'

    Fallo di Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen).21:24

  96. 24'

    Leandro Barreiro (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  97. 23'

    Gara riprende.21:23

  99. 23'

    Gara momentaneamente sospesa, (Bayer Leverkusen).21:23

  100. 20'

    Tiro parato. Christian Kofane (Bayer Leverkusen) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Alejandro Grimaldo con cross.21:20

  101. 19'

    Fallo di Nicolás Otamendi (Benfica).21:19

  102. 19'

    Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:19

  103. 18'

    Fallo di Vangelis Pavlidis (Benfica).21:18

  105. 18'

    Loïc Badé (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  106. 16'

    Vangelis Pavlidis (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

  107. 16'

    Fallo di Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen).21:16

  108. 13'

    Tiro parato. Richard Ríos (Benfica) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nicolás Otamendi.21:13

  109. 11'

    Dodi Lukébakio (Benfica) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Richard Ríos in seguito a un contropiede.21:11

  111. 4'

    Tentativo fallito. Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ernest Poku.21:04

  112. 3'

    Gara riprende.21:03

  113. 3'

    Gara momentaneamente sospesa, Christian Kofane (Bayer Leverkusen) per infortunio.21:03

  114. 2'

    Fallo di Arthur (Bayer Leverkusen).21:02

  115. 2'

    Samuel Dahl (Benfica) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:02

  117. Inizia il Primo tempo.21:00

  118. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:47

  120. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Estádio da Luz
    Città: Lisbona
    Capienza: 64642 spettatori19:47

Formazioni Benfica - Bayer Leverkusen

Benfica
Bayer Leverkusen
TITOLARI BENFICA
  • (1) ANATOLIY TRUBIN (P)
  • (8) FREDRIK AURSNES (D)
  • (30) NICOLÁS OTAMENDI (D)
  • (44) TOMÁS ARAÚJO (D)
  • (26) SAMUEL DAHL (D)
  • (5) ENZO BARRENECHEA (C)
  • (10) HEORHII SUDAKOV (C)
  • (18) LEANDRO BARREIRO (C)
  • (11) DODI LUKÉBAKIO (C)
  • (20) RICHARD RÍOS (C)
  • (14) VANGELIS PAVLIDIS (A)
PANCHINA BENFICA
  • (3) RAFA OBRADOR (D)
  • (17) AMAR DEDIC (D)
  • (24) SAMUEL SOARES (P)
  • (39) HENRIQUE ARAÚJO (A)
  • (4) ANTÓNIO SILVA (D)
  • (86) DIOGO PRIOSTE (C)
  • (21) ANDREAS SCHJELDERUP (A)
  • (9) FRANJO IVANOVIC (A)
  • (68) JOÃO VELOSO (C)
  • (84) JOÃO REGO (C)
  • (66) JOSHUA WYNDER (D)
  • (25) GIANLUCA PRESTIANNI (A)
ALLENATORE BENFICA
  • José Mário dos Santos Mourinho Félix
TITOLARI BAYER LEVERKUSEN
  • (1) MARK FLEKKEN (P)
  • (12) EDMOND TAPSOBA (D)
  • (4) JARELL QUANSAH (D)
  • (5) LOÏC BADÉ (D)
  • (20) ALEJANDRO GRIMALDO (C)
  • (13) ARTHUR (C)
  • (30) IBRAHIM MAZA (C)
  • (24) ALEIX GARCÍA (C)
  • (19) ERNEST POKU (A)
  • (9) CLAUDIO ECHEVERRI (A)
  • (35) CHRISTIAN KOFANE (A)
PANCHINA BAYER LEVERKUSEN
  • (28) JANIS BLASWICH (P)
  • (44) JEANUËL BELOCIAN (D)
  • (36) NIKLAS LOMB (P)
  • (17) ELIESSE BEN SEGHIR (A)
  • (14) PATRIK SCHICK (A)
  • (46) FERDINAND POHL (D)
  • (42) MONTRELL CULBREATH (C)
  • (27) JEREMIAH MENSAH (C)
  • (10) MALIK TILLMAN (C)
ALLENATORE BAYER LEVERKUSEN
  • Kasper Hjulmand
PREPARTITA

Benfica - Bayer Leverkusen è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Estádio da Luz di Lisbon.
Arbitro di Benfica - Bayer Leverkusen sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Simone Sozza

Statistiche Stagionali
Partite dirette5
Falli fischiati136
Fuorigioco14
Rigori assegnati2
Ammonizioni15
Espulsioni5
Cartellini per partita4.6
Falli per cartellino5.9

Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 5 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
24-08-2025 Serie A Cagliari-Fiorentina 1-1
21-09-2025 Serie A Lazio-Roma 0-1
27-09-2025 Serie A Juventus-Atalanta 1-1
19-10-2025 Serie A Genoa-Parma 0-0
29-10-2025 Serie A Inter-Fiorentina 3-0

Attualmente Benfica si trova 35° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte); invece Bayer Leverkusen si trova 21° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Benfica ha segnato 2 gol e ne ha subiti 8; Bayer Leverkusen ha segnato 6 gol e ne ha subiti 10.

Benfica e Bayer Leverkusen si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Benfica non ha mai vinto, Bayer Leverkusen ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Benfica-Bayer Leverkusen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Benfica ha perso solo una delle sei partite contro il Bayer Leverkusen (2V, 3N) nelle competizioni europee, mentre è imbattuto nelle tre partite casalinghe contro questi avversari (1V, 2N).
  • Il Bayer Leverkusen ha vinto solo una delle quattro trasferte contro squadre portoghesi in UEFA Champions League, senza vittorie e senza segnare nelle ultime tre (2N, 1P) dalla vittoria per 2-0 contro lo Sporting CP nell'ottobre 1997.
  • Gli unici precedenti tra l'allenatore del Benfica José Mourinho e il Bayer Leverkusen risalgono alle semifinali della UEFA Europa League 2022-23, dove la sua Roma li eliminò con un punteggio complessivo di 1-0, raggiungendo la finale. La squadra di Mourinho mantenne la porta inviolata in entrambe le partite contro il Leverkusen guidato da Xabi Alonso, vincendo 1-0 in casa e pareggiando 0-0 in Germania.
  • Il Benfica ha perso tutte le ultime cinque partite di UEFA Champions League, la serie più lunga in una competizione europea importante da quando ha perso otto partite consecutive nella stessa competizione tra marzo 2017 e settembre 2018; il 2025 è solo il terzo anno solare in cui ha perso 6 o più volte nelle coppe europee dopo il 2017 (7) e il 2008 (6).
  • Nella sconfitta per 7-2 contro il PSG alla terza giornata, il Bayer Leverkusen ha subito sette gol in una partita europea per la seconda volta in assoluto (284ª partita), ripetendo lo stesso risultato nella sconfitta per 7-1 contro il Barcellona nel marzo 2012 in UEFA Champions League: tanti gol quanti ne aveva subiti in tutta la fase a gironi della scorsa stagione.
  • Il Benfica è una delle due squadre ad aver subito tre sconfitte in questa stagione di UEFA Champions League insieme all'Ajax; le Aquile hanno perso ciascuna delle prime quattro partite di una grande competizione europea solo due volte nella loro storia: Champions League 2017-18 (le prime sei) e 2023-24 (le prime quattro).
  • Il Bayer Leverkusen è la squadra che ha concesso agli avversari più sequenze su azione di almeno 10 passaggi in questa UEFA Champions League (20 – 11 nella terza giornata, 6 nella seconda giornata, 3 nella prima giornata), solo gli avversari del Napoli (15,3 secondi) e dell'Eintracht Frankfurt (14,9 secondi) hanno registrato in media sequenze di questo tipo più lunghe di quelle degli avversari del Leverkusen (14,7 secondi).
  • L'allenatore del Bayer Leverkusen, Kasper Hjulmand, non ha ancora vinto in nove partite di UEFA Champions League, subendo 32 gol in sei sconfitte e tre pareggi. La sua media di 3,6 gol subiti a partita è la più alta tra tutti gli allenatori con almeno nove partite nella competizione.
  • Vangelis Pavlidis ha segnato cinque gol nelle sue ultime quattro presenze in UEFA Champions League all'Estádio da Luz. Dei nove gol segnati dal Benfica in partite casalinghe nella competizione nel 2025, l'attaccante greco ha preso parte attiva al 67% (6/9 – cinque gol, un assist).
  • Oltre ad aver completato il maggior numero di passaggi di qualsiasi giocatore del Bayern Leverkusen (42) nella terza giornata, Aleix García ha segnato due gol contro il PSG; più di quanti ne abbia segnati nelle sue prime 12 presenze nella competizione (1).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

BenficaBayer Leverkusen
Partite giocate33
Numero di partite vinte00
Numero di partite perse31
Numero di partite pareggiate02
Gol totali segnati25
Gol totali subiti710
Media gol subiti per partita2.33.3
Percentuale possesso palla48.246.4
Numero totale di passaggi12671461
Numero totale di passaggi riusciti10541287
Tiri nello specchio della porta811
Percentuale di tiri in porta40.040.7
Numero totale di cross4334
Numero medio di cross riusciti58
Duelli per partita vinti146109
Duelli per partita persi146132
Corner subiti1812
Corner guadagnati2115
Numero di punizioni a favore3530
Numero di punizioni concesse3229
Tackle totali5235
Percentuale di successo nei tackle65.468.6
Fuorigiochi totali45
Numero totale di cartellini gialli64
Numero totale di cartellini rossi01

Benfica - Bayer Leverkusen Live

Virgilio Sport
