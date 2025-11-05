Incontro terminato, Benfica 0, Bayer Leverkusen 1.
Eccellenze italiane
Visone, innovazione nel mondo dei vetriLEGGI
Incontro terminato, Benfica 0, Bayer Leverkusen 1.
Secondo tempo terminato, Benfica 0, Bayer Leverkusen 1.22:54
Fuorigioco. Aleix García(Bayer Leverkusen) prova il lancio lungo, ma Malik Tillman e' colto in fuorigioco.22:53
Tiro parato. Dodi Lukébakio (Benfica) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Andreas Schjelderup con cross.22:52
Fallo di Nicolás Otamendi (Benfica).22:50
Patrik Schick (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50
Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Loïc Badé (Bayer Leverkusen).22:49
Enzo Barrenechea (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Fallo di Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen).22:48
Tentativo fallito. Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra da un calcio di punizione di prima.22:48
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:47
Fallo di Nicolás Otamendi (Benfica).22:47
Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:47
Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Arthur (Bayer Leverkusen).22:45
Sostituzione, Bayer Leverkusen. Eliesse Ben Seghir sostituisce Ernest Poku per infortunio.22:45
Tentativo fallito. Dodi Lukébakio (Benfica) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Gianluca Prestianni.22:42
Tiro respinto. Andreas Schjelderup (Benfica) un tiro di destro da fuori area. Assist di Dodi Lukébakio.22:42
Gara riprende.22:41
Gara momentaneamente sospesa, Patrik Schick (Bayer Leverkusen) per infortunio.22:39
Enzo Barrenechea (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Fallo di Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen).22:39
Malik Tillman (Bayer Leverkusen) e' ammonito per fallo.22:35
Gianluca Prestianni (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Fallo di Malik Tillman (Bayer Leverkusen).22:35
Nicolás Otamendi (Benfica) e' ammonito per fallo.22:34
Fallo di Nicolás Otamendi (Benfica).22:34
Arthur (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:34
Fuorigioco. Loïc Badé(Bayer Leverkusen) prova il lancio lungo, ma Patrik Schick e' colto in fuorigioco.22:33
Tiro respinto. Dodi Lukébakio (Benfica) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Richard Ríos.22:30
Tentativo fallito. Nicolás Otamendi (Benfica) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Dodi Lukébakio con cross da calcio d'angolo.22:27
Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).22:27
Sostituzione, Benfica. Gianluca Prestianni sostituisce Heorhii Sudakov.22:26
Sostituzione, Benfica. Amar Dedic sostituisce Leandro Barreiro.22:26
Sostituzione, Benfica. Andreas Schjelderup sostituisce Samuel Dahl.22:26
Tiro respinto. Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da fuori area. Assist di Malik Tillman.22:25
Gol! Benfica 0, Bayer Leverkusen 1. Patrik Schick (Bayer Leverkusen) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola sotto la traversa.
Guarda la scheda del giocatore Patrik Schick22:21
Tiro parato. Patrik Schick (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa. Assist di Alejandro Grimaldo.22:21
Dodi Lukébakio (Benfica) e' ammonito per fallo.22:18
Patrik Schick (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Fallo di Dodi Lukébakio (Benfica).22:18
Tentativo fallito. Fredrik Aursnes (Benfica) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Heorhii Sudakov.22:18
Sostituzione, Bayer Leverkusen. Malik Tillman sostituisce Claudio Echeverri.22:14
Sostituzione, Bayer Leverkusen. Patrik Schick sostituisce Christian Kofane.22:14
Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) e' ammonito per fallo.22:12
Leandro Barreiro (Benfica) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:12
Fallo di Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen).22:12
Tiro respinto. Richard Ríos (Benfica) un tiro di destro da fuori area. Assist di Tomás Araújo.22:11
Tiro respinto. Dodi Lukébakio (Benfica) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Richard Ríos.22:10
Tiro respinto. Heorhii Sudakov (Benfica) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Vangelis Pavlidis.22:10
Fallo di Christian Kofane (Bayer Leverkusen).22:08
Nicolás Otamendi (Benfica) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:08
Tentativo fallito. Vangelis Pavlidis (Benfica) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Dodi Lukébakio.22:08
Gara riprende.22:06
Gara momentaneamente sospesa, Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen) per infortunio.22:05
Gara riprende.22:04
Gara momentaneamente sospesa, Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) per infortunio.22:04
Tentativo fallito. Samuel Dahl (Benfica) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra da calcio d'angolo.22:04
Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen).22:03
Inizia il Secondo tempo Benfica 0, Bayer Leverkusen 0.22:02
Primo tempo terminato, Benfica 0, Bayer Leverkusen 0.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45
Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:44
Fallo di Heorhii Sudakov (Benfica).21:44
Tiro parato. Nicolás Otamendi (Benfica) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Leandro Barreiro.21:44
Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Loïc Badé (Bayer Leverkusen).21:43
Tiro respinto. Vangelis Pavlidis (Benfica) un tiro di destro da centro area. Assist di Fredrik Aursnes.21:43
Tiro parato. Dodi Lukébakio (Benfica) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Heorhii Sudakov con passaggio filtrante.21:43
Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) e' ammonito.21:41
Fallo di Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen).21:41
Heorhii Sudakov (Benfica) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:41
Tentativo fallito. Ernest Poku (Bayer Leverkusen) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Ibrahim Maza con passaggio filtrante.21:35
Nicolás Otamendi (Benfica) colpisce la traversa con un colpo di testa da centro area. Assist di Heorhii Sudakov con cross da calcio d'angolo.21:33
Calcio d'angolo,Benfica. Calcio d'angolo causato da Loïc Badé (Bayer Leverkusen).21:32
Tentativo fallito. Leandro Barreiro (Benfica) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Heorhii Sudakov con passaggio filtrante.21:31
Gara riprende.21:28
Gara momentaneamente sospesa, Leandro Barreiro (Benfica) per infortunio.21:28
Tentativo fallito. Dodi Lukébakio (Benfica) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Richard Ríos.21:26
Tiro parato. Dodi Lukébakio (Benfica) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:26
Tiro respinto. Leandro Barreiro (Benfica) un tiro di destro da centro area. Assist di Richard Ríos.21:26
Fallo di Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen).21:24
Leandro Barreiro (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Gara riprende.21:23
Gara momentaneamente sospesa, (Bayer Leverkusen).21:23
Tiro parato. Christian Kofane (Bayer Leverkusen) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Alejandro Grimaldo con cross.21:20
Fallo di Nicolás Otamendi (Benfica).21:19
Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:19
Fallo di Vangelis Pavlidis (Benfica).21:18
Loïc Badé (Bayer Leverkusen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Vangelis Pavlidis (Benfica) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Fallo di Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen).21:16
Tiro parato. Richard Ríos (Benfica) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nicolás Otamendi.21:13
Dodi Lukébakio (Benfica) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Richard Ríos in seguito a un contropiede.21:11
Tentativo fallito. Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ernest Poku.21:04
Gara riprende.21:03
Gara momentaneamente sospesa, Christian Kofane (Bayer Leverkusen) per infortunio.21:03
Fallo di Arthur (Bayer Leverkusen).21:02
Samuel Dahl (Benfica) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:02
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:47
Dove si gioca la partita:
Stadio: Estádio da Luz
Città: Lisbona
Capienza: 64642 spettatori19:47
Benfica - Bayer Leverkusen è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Estádio da Luz di Lisbon.
Arbitro di Benfica - Bayer Leverkusen sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.
Simone Sozza
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|5
|Falli fischiati
|136
|Fuorigioco
|14
|Rigori assegnati
|2
|Ammonizioni
|15
|Espulsioni
|5
|Cartellini per partita
|4.6
|Falli per cartellino
|5.9
Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|24-08-2025
|Serie A
|Cagliari-Fiorentina 1-1
|21-09-2025
|Serie A
|Lazio-Roma 0-1
|27-09-2025
|Serie A
|Juventus-Atalanta 1-1
|19-10-2025
|Serie A
|Genoa-Parma 0-0
|29-10-2025
|Serie A
|Inter-Fiorentina 3-0
Attualmente Benfica si trova 35° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte); invece Bayer Leverkusen si trova 21° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Benfica ha segnato 2 gol e ne ha subiti 8; Bayer Leverkusen ha segnato 6 gol e ne ha subiti 10.
Benfica e Bayer Leverkusen si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Benfica non ha mai vinto, Bayer Leverkusen ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.
Benfica-Bayer Leverkusen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Benfica
|Bayer Leverkusen
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|0
|0
|Numero di partite perse
|3
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|2
|Gol totali segnati
|2
|5
|Gol totali subiti
|7
|10
|Media gol subiti per partita
|2.3
|3.3
|Percentuale possesso palla
|48.2
|46.4
|Numero totale di passaggi
|1267
|1461
|Numero totale di passaggi riusciti
|1054
|1287
|Tiri nello specchio della porta
|8
|11
|Percentuale di tiri in porta
|40.0
|40.7
|Numero totale di cross
|43
|34
|Numero medio di cross riusciti
|5
|8
|Duelli per partita vinti
|146
|109
|Duelli per partita persi
|146
|132
|Corner subiti
|18
|12
|Corner guadagnati
|21
|15
|Numero di punizioni a favore
|35
|30
|Numero di punizioni concesse
|32
|29
|Tackle totali
|52
|35
|Percentuale di successo nei tackle
|65.4
|68.6
|Fuorigiochi totali
|4
|5
|Numero totale di cartellini gialli
|6
|4
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
Visone, innovazione nel mondo dei vetriLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND