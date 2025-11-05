Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:47

Benfica - Bayer Leverkusen è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Estádio da Luz di Lisbon.

Arbitro di Benfica - Bayer Leverkusen sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Simone Sozza Statistiche Stagionali Partite dirette 5 Falli fischiati 136 Fuorigioco 14 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 15 Espulsioni 5 Cartellini per partita 4.6 Falli per cartellino 5.9 Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie A: 5 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie A Cagliari-Fiorentina 1-1 21-09-2025 Serie A Lazio-Roma 0-1 27-09-2025 Serie A Juventus-Atalanta 1-1 19-10-2025 Serie A Genoa-Parma 0-0 29-10-2025 Serie A Inter-Fiorentina 3-0

Attualmente Benfica si trova 35° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte); invece Bayer Leverkusen si trova 21° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Benfica ha segnato 2 gol e ne ha subiti 8; Bayer Leverkusen ha segnato 6 gol e ne ha subiti 10.

Benfica e Bayer Leverkusen si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Benfica non ha mai vinto, Bayer Leverkusen ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Benfica-Bayer Leverkusen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Benfica ha perso solo una delle sei partite contro il Bayer Leverkusen (2V, 3N) nelle competizioni europee, mentre è imbattuto nelle tre partite casalinghe contro questi avversari (1V, 2N).

Il Bayer Leverkusen ha vinto solo una delle quattro trasferte contro squadre portoghesi in UEFA Champions League, senza vittorie e senza segnare nelle ultime tre (2N, 1P) dalla vittoria per 2-0 contro lo Sporting CP nell'ottobre 1997.

Gli unici precedenti tra l'allenatore del Benfica José Mourinho e il Bayer Leverkusen risalgono alle semifinali della UEFA Europa League 2022-23, dove la sua Roma li eliminò con un punteggio complessivo di 1-0, raggiungendo la finale. La squadra di Mourinho mantenne la porta inviolata in entrambe le partite contro il Leverkusen guidato da Xabi Alonso, vincendo 1-0 in casa e pareggiando 0-0 in Germania.

Il Benfica ha perso tutte le ultime cinque partite di UEFA Champions League, la serie più lunga in una competizione europea importante da quando ha perso otto partite consecutive nella stessa competizione tra marzo 2017 e settembre 2018; il 2025 è solo il terzo anno solare in cui ha perso 6 o più volte nelle coppe europee dopo il 2017 (7) e il 2008 (6).

Nella sconfitta per 7-2 contro il PSG alla terza giornata, il Bayer Leverkusen ha subito sette gol in una partita europea per la seconda volta in assoluto (284ª partita), ripetendo lo stesso risultato nella sconfitta per 7-1 contro il Barcellona nel marzo 2012 in UEFA Champions League: tanti gol quanti ne aveva subiti in tutta la fase a gironi della scorsa stagione.

Il Benfica è una delle due squadre ad aver subito tre sconfitte in questa stagione di UEFA Champions League insieme all'Ajax; le Aquile hanno perso ciascuna delle prime quattro partite di una grande competizione europea solo due volte nella loro storia: Champions League 2017-18 (le prime sei) e 2023-24 (le prime quattro).

Il Bayer Leverkusen è la squadra che ha concesso agli avversari più sequenze su azione di almeno 10 passaggi in questa UEFA Champions League (20 – 11 nella terza giornata, 6 nella seconda giornata, 3 nella prima giornata), solo gli avversari del Napoli (15,3 secondi) e dell'Eintracht Frankfurt (14,9 secondi) hanno registrato in media sequenze di questo tipo più lunghe di quelle degli avversari del Leverkusen (14,7 secondi).

L'allenatore del Bayer Leverkusen, Kasper Hjulmand, non ha ancora vinto in nove partite di UEFA Champions League, subendo 32 gol in sei sconfitte e tre pareggi. La sua media di 3,6 gol subiti a partita è la più alta tra tutti gli allenatori con almeno nove partite nella competizione.

Vangelis Pavlidis ha segnato cinque gol nelle sue ultime quattro presenze in UEFA Champions League all'Estádio da Luz. Dei nove gol segnati dal Benfica in partite casalinghe nella competizione nel 2025, l'attaccante greco ha preso parte attiva al 67% (6/9 – cinque gol, un assist).

Oltre ad aver completato il maggior numero di passaggi di qualsiasi giocatore del Bayern Leverkusen (42) nella terza giornata, Aleix García ha segnato due gol contro il PSG; più di quanti ne abbia segnati nelle sue prime 12 presenze nella competizione (1).

