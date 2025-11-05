Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49

GOL CANCELLATO DAL VAR: Romeo Vermant (Bruges) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:48

Bruges - Barcellona è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Jan Breydelstadion di Brugge.

Arbitro di Bruges - Barcellona sarà Anthony Taylor. Al VAR invece ci sarà Stuart Attwell.

Attualmente Bruges si trova 22° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece il Barcellona si trova 11° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Bruges ha segnato 8 gol e ne ha subiti 10; il Barcellona ha segnato 12 gol e ne ha subiti 7.

Bruges e Barcellona si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Bruges non ha mai vinto, il Barcellona ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Bruges-Barcellona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Club Brugge non ha vinto nessuno dei quattro precedenti incontri contro il Barcellona in competizioni europee (1N, 3P), anche se questa sarà la loro prima sfida in UEFA Champions League dal successo per 1-0 del Barcellona nell'ottobre 2002.

Il Barcellona ha perso l'ultima partita in trasferta contro una squadra belga: 3-2 contro l'Anversa in UEFA Champions League nel dicembre 2023. Nello specifico, ha subito più sconfitte (cinque) che vittorie (quattro) nelle nove gare esterne contro queste formazioni in Europa.

Delle 28 partite giocate tra squadre belghe e spagnole in UEFA Champions League, solo cinque sono state vinte dai belgi (8N, 15P). Tuttavia, hanno vinto le ultime due gare ospitate: Club Brugge-Atletico Madrid 2-0 nell'ottobre 2022 e Anversa-Barcellona 3-2 nel dicembre 2023.

Il Club Brugge è rimasto imbattuto in ciascuna delle ultime quattro partite casalinghe della fase a gironi/campionato di UEFA Champions League (3V, 1N), la sua striscia più lunga senza sconfitte nella competizione. Tra queste, la vittoria per 4-1 sul Monaco alla prima giornata.

Il Barcellona ha superato il Newcastle per 2-1 nella prima giornata e può vincere entrambe le prime due trasferte di una stagione di UEFA Champions League per la prima volta dal 2020/21 sotto la guida di Ronald Koeman (le prime tre).

Il Club Brugge ha perso quattro delle ultime cinque partite di UEFA Champions League (1V), tante sconfitte quante ne ha subite nelle precedenti 15 gare nelle principali competizioni europee (8V, 3N): inoltre potrebbe perderne tre di fila nella stessa edizione per la prima volta da dicembre 2021 (quattro).

Dall'inizio della scorsa stagione, il Barcellona è la squadra che ha realizzato più reti in UEFA Champions League: 52, inoltre ha segnato più di tre gol in 11 partite diverse, più di qualsiasi altra squadra.

Il diciottenne Pau Cubarsí potrebbe giocare la sua 20esima partita in UEFA Champions League: il difensore del Barcellona sarebbe solo il terzo giocatore a raggiungere questo traguardo prima di compiere 19 anni, insieme al compagno di squadra Lamine Yamal (17 anni e 270 giorni) e a Warren Zaïre-Emery del PSG (18 anni e 277 giorni).

Solo Michael Olise (sette) del Bayern Monaco e Luis Suárez (sei) dello Sporting hanno registrato più tiri dopo una progressione palla al piede di almeno cinque metri rispetto a Christos Tzolis (cinque) nella UEFA Champions League 2025/26.

Marcus Rashford ha realizzato quattro gol in tre presenze in UEFA Champions League con il Barcellona, dopo essere rimasto a secco nelle 12 precedenti nella competizione (otto con il Manchester United, quattro con l'Aston Villa). L'unico giocatore ad aver segnato cinque gol con il club dopo le prime quattro presenze è Robert Lewandowski nel 2022/23 (cinque in quattro).

