Incontro terminato, Bruges 3, Barcellona 3.
Secondo tempo terminato, Bruges 3, Barcellona 3.22:56
Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Brandon Mechele (Bruges).22:56
Tiro respinto. Robert Lewandowski (Barcellona) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Lamine Yamal.22:56
Fuorigioco. Roony Bardghji(Barcellona) prova il lancio lungo, ma Robert Lewandowski e' colto in fuorigioco.22:54
Tiro respinto. Roony Bardghji (Barcellona) un tiro di destro da fuori area. Assist di Gerard Martín.22:54
Sostituzione, Barcellona. Pau Cubarsí sostituisce Eric García per infortunio.22:51
Sostituzione, Barcellona. Gerard Martín sostituisce Alejandro Balde.22:51
Decisione VAR: no gol Bruges 3-3 Barcellona.22:49
GOL CANCELLATO DAL VAR: Romeo Vermant (Bruges) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:48
Wojciech Szczesny (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Fallo di Romeo Vermant (Bruges).22:48
Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:48
Eric García (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46
Fallo di Romeo Vermant (Bruges).22:46
Tentativo fallito. Fermín López (Barcellona) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:46
Tentativo fallito. Dani Olmo (Barcellona) un tiro di destro da fuori area tira alto.22:45
Sostituzione, Bruges. Hugo Vetlesen sostituisce Lynnt Audoor per infortunio.22:45
Gara riprende.22:44
Gara momentaneamente sospesa, Lynnt Audoor (Bruges) per infortunio.22:43
Fermín López (Barcellona) e' ammonito per fallo.22:42
Fallo di Fermín López (Barcellona).22:42
Mamadou Diakhon (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42
Jules Koundé (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42
Fallo di Romeo Vermant (Bruges).22:42
Gara riprende.22:41
Sostituzione, Bruges. Lynnt Audoor sostituisce Raphael Onyedika per infortunio.22:41
Sostituzione, Barcellona. Roony Bardghji sostituisce Marcus Rashford.22:41
Gara momentaneamente sospesa, Raphael Onyedika (Bruges) per infortunio.22:40
Fallo di Dani Olmo (Barcellona).22:39
Aleksandar Stankovic (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Mamadou Diakhon (Bruges) e' ammonito per fallo.22:38
Lamine Yamal (Barcellona) e' ammonito.22:38
Lamine Yamal (Barcellona) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:38
Fallo di Mamadou Diakhon (Bruges).22:38
Fuorigioco. Kyriani Sabbe(Bruges) prova il lancio lungo, ma Christos Tzolis e' colto in fuorigioco.22:37
Tentativo fallito. Mamadou Diakhon (Bruges) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco alto sulla destra. Assist di Hans Vanaken.22:36
Sostituzione, Bruges. Romeo Vermant sostituisce Nicolò Tresoldi.22:35
Sostituzione, Bruges. Mamadou Diakhon sostituisce Carlos Forbs.22:35
Autorete di Christos Tzolis, Bruges. Bruges 3, Barcellona 3..22:35
Tentativo fallito. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Jules Koundé.22:33
Frenkie de Jong (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:32
Fallo di Nicolò Tresoldi (Bruges).22:32
Tiro respinto. Robert Lewandowski (Barcellona) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Marcus Rashford con cross.22:31
Decisione VAR: nessun rigore Bruges.22:29
Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Nordin Jackers (Bruges).22:26
Tiro parato. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Dani Olmo.22:26
Tiro respinto. Dani Olmo (Barcellona) un tiro di destro da fuori area. Assist di Fermín López.22:26
Robert Lewandowski (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Fallo di Aleksandar Stankovic (Bruges).22:26
Tentativo fallito. Marcus Rashford (Barcellona) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.22:24
Lamine Yamal (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:23
Fallo di Joaquin Seys (Bruges).22:23
Fallo di mano di Carlos Forbs (Bruges).22:22
Gol! Bruges 3, Barcellona 2. Carlos Forbs (Bruges) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Hans Vanaken con passaggio filtrante.22:21
Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Aleksandar Stankovic (Bruges).22:20
Tentativo fallito. Carlos Forbs (Bruges) un tiro di sinistro da centro area di poco alto. Assist di Aleksandar Stankovic.22:19
Tiro respinto. Nicolò Tresoldi (Bruges) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Hans Vanaken.22:19
Gol! Bruges 2, Barcellona 2. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Fermín López.22:18
Eric García (Barcellona) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area.22:17
Fallo di mano di Hans Vanaken (Bruges).22:16
Sostituzione, Barcellona. Robert Lewandowski sostituisce Ferran Torres.22:16
Sostituzione, Barcellona. Dani Olmo sostituisce Marc Casadó.22:16
Tiro parato. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ferran Torres.22:09
Tiro respinto. Marcus Rashford (Barcellona) un tiro di destro da centro area. Assist di Alejandro Balde.22:09
Tiro parato. Fermín López (Barcellona) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lamine Yamal.22:08
Tiro respinto. Christos Tzolis (Bruges) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Joaquin Seys.22:06
Tiro parato. Joaquin Seys (Bruges) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Christos Tzolis con passaggio filtrante.22:06
Jules Koundé (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05
Fallo di Raphael Onyedika (Bruges).22:05
Jules Koundé (Barcellona) e' ammonito per fallo.22:04
Fallo di Jules Koundé (Barcellona).22:04
Christos Tzolis (Bruges) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:04
Fallo di Ferran Torres (Barcellona).22:03
Kyriani Sabbe (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03
Inizia il Secondo tempo Bruges 2, Barcellona 1.22:03
Primo tempo terminato, Bruges 2, Barcellona 1.21:47
Tiro respinto. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Frenkie de Jong.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45
Tentativo fallito. Ferran Torres (Barcellona) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Lamine Yamal con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.21:44
Fallo di Ronald Araujo (Barcellona).21:43
Nicolò Tresoldi (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43
Tentativo fallito. Fermín López (Barcellona) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Alejandro Balde con cross.21:41
Fallo di Eric García (Barcellona).21:39
Carlos Forbs (Bruges) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:39
Tiro parato. Marcus Rashford (Barcellona) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Alejandro Balde.21:37
Tiro parato. Christos Tzolis (Bruges) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Hans Vanaken.21:34
Raphael Onyedika (Bruges) e' ammonito per fallo.21:31
Lamine Yamal (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:31
Fallo di Raphael Onyedika (Bruges).21:31
Gara riprende.21:30
Gara momentaneamente sospesa, Carlos Forbs (Bruges) per infortunio.21:29
Jules Koundé (Barcellona) colpisce la traversa con un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Lamine Yamal.21:26
Tentativo fallito. Marcus Rashford (Barcellona) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Frenkie de Jong.21:25
Gol! Bruges 2, Barcellona 1. Carlos Forbs (Bruges) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Christos Tzolis in seguito a un contropiede.21:16
Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Brandon Mechele (Bruges).21:15
Tentativo fallito. Marcus Rashford (Barcellona) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Alejandro Balde.21:11
Fermín López (Barcellona) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro da fuori area.21:10
Gol! Bruges 1, Barcellona 1. Ferran Torres (Barcellona) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Fermín López in seguito a un contropiede.21:08
Gol! Bruges 1, Barcellona 0. Nicolò Tresoldi (Bruges) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Carlos Forbs.21:05
Tiro parato. Christos Tzolis (Bruges) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Raphael Onyedika.21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49
Dove si gioca la partita:
Stadio: Jan Breydelstadion
Città: Brugge
Capienza: 29975 spettatori19:49
Bruges - Barcellona è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Jan Breydelstadion di Brugge.
Arbitro di Bruges - Barcellona sarà Anthony Taylor. Al VAR invece ci sarà Stuart Attwell.
Attualmente Bruges si trova 22° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece il Barcellona si trova 11° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Bruges ha segnato 8 gol e ne ha subiti 10; il Barcellona ha segnato 12 gol e ne ha subiti 7.
Bruges e Barcellona si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Bruges non ha mai vinto, il Barcellona ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.
Bruges-Barcellona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Bruges
|Barcellona
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|1
|2
|Numero di partite perse
|2
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|5
|9
|Gol totali subiti
|7
|4
|Media gol subiti per partita
|2.3
|1.3
|Percentuale possesso palla
|45.8
|61.2
|Numero totale di passaggi
|1414
|1629
|Numero totale di passaggi riusciti
|1218
|1428
|Tiri nello specchio della porta
|14
|15
|Percentuale di tiri in porta
|48.3
|45.5
|Numero totale di cross
|26
|22
|Numero medio di cross riusciti
|6
|5
|Duelli per partita vinti
|134
|154
|Duelli per partita persi
|107
|137
|Corner subiti
|21
|17
|Corner guadagnati
|6
|15
|Numero di punizioni a favore
|30
|35
|Numero di punizioni concesse
|24
|31
|Tackle totali
|53
|47
|Percentuale di successo nei tackle
|56.6
|68.1
|Fuorigiochi totali
|0
|2
|Numero totale di cartellini gialli
|2
|9
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
