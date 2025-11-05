Virgilio Sport
Bruges-Barcellona: 3-3 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Jan Breydelstadion di Brugge
5 Novembre 2025 ore 21:00
Bruges
3
Barcellona
3
Partita finita
Arbitro: Anthony Taylor
  1. 6' 1-0 Nicolò Tresoldi
  2. 8' 1-1 Ferran Torres
  3. 17' 2-1 Carlos Forbs
  4. 61' 2-2 Lamine Yamal
  5. 63' 3-2 Carlos Forbs
  6. 77' 3-3 Christos Tzolis (A)
0'
45'
90'
90'
98'

Incontro terminato, Bruges 3, Barcellona 3.

  1. 90'+9'

    Secondo tempo terminato, Bruges 3, Barcellona 3.22:56

  3. 90'+9'

    Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Brandon Mechele (Bruges).22:56

  4. 90'+9'

    Tiro respinto. Robert Lewandowski (Barcellona) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Lamine Yamal.22:56

  5. 90'+6'

    Fuorigioco. Roony Bardghji(Barcellona) prova il lancio lungo, ma Robert Lewandowski e' colto in fuorigioco.22:54

  6. 90'+6'

    Tiro respinto. Roony Bardghji (Barcellona) un tiro di destro da fuori area. Assist di Gerard Martín.22:54

  7. 90'+4'

    Sostituzione, Barcellona. Pau Cubarsí sostituisce Eric García per infortunio.22:51

  9. 90'+3'

    Sostituzione, Barcellona. Gerard Martín sostituisce Alejandro Balde.22:51

  10. 90'+2'

    Decisione VAR: no gol Bruges 3-3 Barcellona.22:49

  11. 90'+1'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Romeo Vermant (Bruges) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:48

  12. 90'+1'

    Wojciech Szczesny (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48

  13. 90'+1'

    Fallo di Romeo Vermant (Bruges).22:48

  15. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 6 minuti di recupero.22:48

  16. 89'

    Eric García (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46

  17. 89'

    Fallo di Romeo Vermant (Bruges).22:46

  18. 89'

    Tentativo fallito. Fermín López (Barcellona) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra.22:46

  19. 88'

    Tentativo fallito. Dani Olmo (Barcellona) un tiro di destro da fuori area tira alto.22:45

  21. 87'

    Sostituzione, Bruges. Hugo Vetlesen sostituisce Lynnt Audoor per infortunio.22:45

  22. 87'

    Gara riprende.22:44

  23. 86'

    Gara momentaneamente sospesa, Lynnt Audoor (Bruges) per infortunio.22:43

  24. 85'

    Fermín López (Barcellona) e' ammonito per fallo.22:42

  25. 85'

    Fallo di Fermín López (Barcellona).22:42

  27. 85'

    Mamadou Diakhon (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42

  28. 84'

    Jules Koundé (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42

  29. 84'

    Fallo di Romeo Vermant (Bruges).22:42

  30. 84'

    Gara riprende.22:41

  31. 84'

    Sostituzione, Bruges. Lynnt Audoor sostituisce Raphael Onyedika per infortunio.22:41

  33. 83'

    Sostituzione, Barcellona. Roony Bardghji sostituisce Marcus Rashford.22:41

  34. 83'

    Gara momentaneamente sospesa, Raphael Onyedika (Bruges) per infortunio.22:40

  35. 82'

    Fallo di Dani Olmo (Barcellona).22:39

  36. 82'

    Aleksandar Stankovic (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39

  37. 81'

    Mamadou Diakhon (Bruges) e' ammonito per fallo.22:38

  39. 81'

    Lamine Yamal (Barcellona) e' ammonito.22:38

  40. 81'

    Lamine Yamal (Barcellona) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:38

  41. 81'

    Fallo di Mamadou Diakhon (Bruges).22:38

  42. 80'

    Fuorigioco. Kyriani Sabbe(Bruges) prova il lancio lungo, ma Christos Tzolis e' colto in fuorigioco.22:37

  43. 79'

    Tentativo fallito. Mamadou Diakhon (Bruges) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco alto sulla destra. Assist di Hans Vanaken.22:36

  45. 78'

    Sostituzione, Bruges. Romeo Vermant sostituisce Nicolò Tresoldi.22:35

  46. 78'

    Sostituzione, Bruges. Mamadou Diakhon sostituisce Carlos Forbs.22:35

  47. 77'

    Autorete di Christos Tzolis, Bruges. Bruges 3, Barcellona 3..22:35

  48. 76'

    Tentativo fallito. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Jules Koundé.22:33

  49. 74'

    Frenkie de Jong (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:32

  51. 74'

    Fallo di Nicolò Tresoldi (Bruges).22:32

  52. 74'

    Tiro respinto. Robert Lewandowski (Barcellona) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Marcus Rashford con cross.22:31

  53. 71'

    Decisione VAR: nessun rigore Bruges.22:29

  54. 69'

    Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Nordin Jackers (Bruges).22:26

  55. 69'

    Tiro parato. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Dani Olmo.22:26

  57. 69'

    Tiro respinto. Dani Olmo (Barcellona) un tiro di destro da fuori area. Assist di Fermín López.22:26

  58. 68'

    Robert Lewandowski (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  59. 68'

    Fallo di Aleksandar Stankovic (Bruges).22:26

  60. 67'

    Tentativo fallito. Marcus Rashford (Barcellona) un tiro di destro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.22:24

  61. 66'

    Lamine Yamal (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:23

  63. 66'

    Fallo di Joaquin Seys (Bruges).22:23

  64. 65'

    Fallo di mano di Carlos Forbs (Bruges).22:22

  65. 63'

    Gol! Bruges 3, Barcellona 2. Carlos Forbs (Bruges) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Hans Vanaken con passaggio filtrante.22:21

  66. 63'

    Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Aleksandar Stankovic (Bruges).22:20

  67. 62'

    Tentativo fallito. Carlos Forbs (Bruges) un tiro di sinistro da centro area di poco alto. Assist di Aleksandar Stankovic.22:19

  69. 62'

    Tiro respinto. Nicolò Tresoldi (Bruges) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Hans Vanaken.22:19

  70. 61'

    Gol! Bruges 2, Barcellona 2. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Fermín López.22:18

  71. 59'

    Eric García (Barcellona) colpisce la traversa con un tiro di destro da fuori area.22:17

  72. 59'

    Fallo di mano di Hans Vanaken (Bruges).22:16

  73. 58'

    Sostituzione, Barcellona. Robert Lewandowski sostituisce Ferran Torres.22:16

  75. 58'

    Sostituzione, Barcellona. Dani Olmo sostituisce Marc Casadó.22:16

  76. 52'

    Tiro parato. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ferran Torres.22:09

  77. 52'

    Tiro respinto. Marcus Rashford (Barcellona) un tiro di destro da centro area. Assist di Alejandro Balde.22:09

  78. 51'

    Tiro parato. Fermín López (Barcellona) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lamine Yamal.22:08

  79. 49'

    Tiro respinto. Christos Tzolis (Bruges) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Joaquin Seys.22:06

  81. 49'

    Tiro parato. Joaquin Seys (Bruges) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Christos Tzolis con passaggio filtrante.22:06

  82. 48'

    Jules Koundé (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:05

  83. 48'

    Fallo di Raphael Onyedika (Bruges).22:05

  84. 47'

    Jules Koundé (Barcellona) e' ammonito per fallo.22:04

  85. 47'

    Fallo di Jules Koundé (Barcellona).22:04

  87. 47'

    Christos Tzolis (Bruges) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:04

  88. 46'

    Fallo di Ferran Torres (Barcellona).22:03

  89. 46'

    Kyriani Sabbe (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:03

  90. Inizia il Secondo tempo Bruges 2, Barcellona 1.22:03

  91. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Bruges 2, Barcellona 1.21:47

  93. 45'+2'

    Tiro respinto. Lamine Yamal (Barcellona) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Frenkie de Jong.21:46

  94. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45

  95. 45'

    Tentativo fallito. Ferran Torres (Barcellona) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Lamine Yamal con passaggio filtrante in seguito a un contropiede.21:44

  96. 44'

    Fallo di Ronald Araujo (Barcellona).21:43

  97. 44'

    Nicolò Tresoldi (Bruges) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43

  99. 42'

    Tentativo fallito. Fermín López (Barcellona) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Alejandro Balde con cross.21:41

  100. 40'

    Fallo di Eric García (Barcellona).21:39

  101. 40'

    Carlos Forbs (Bruges) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:39

  102. 38'

    Tiro parato. Marcus Rashford (Barcellona) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Alejandro Balde.21:37

  103. 34'

    Tiro parato. Christos Tzolis (Bruges) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Hans Vanaken.21:34

  105. 32'

    Raphael Onyedika (Bruges) e' ammonito per fallo.21:31

  106. 32'

    Lamine Yamal (Barcellona) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:31

  107. 32'

    Fallo di Raphael Onyedika (Bruges).21:31

  108. 31'

    Gara riprende.21:30

  109. 30'

    Gara momentaneamente sospesa, Carlos Forbs (Bruges) per infortunio.21:29

  111. 27'

    Jules Koundé (Barcellona) colpisce la traversa con un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Lamine Yamal.21:26

  112. 25'

    Tentativo fallito. Marcus Rashford (Barcellona) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Frenkie de Jong.21:25

  113. 17'

    Gol! Bruges 2, Barcellona 1. Carlos Forbs (Bruges) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Christos Tzolis in seguito a un contropiede.21:16

  114. 16'

    Calcio d'angolo,Barcellona. Calcio d'angolo causato da Brandon Mechele (Bruges).21:15

  115. 12'

    Tentativo fallito. Marcus Rashford (Barcellona) un tiro di sinistro da centro area tira alto. Assist di Alejandro Balde.21:11

  117. 11'

    Fermín López (Barcellona) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro da fuori area.21:10

  118. 8'

    Gol! Bruges 1, Barcellona 1. Ferran Torres (Barcellona) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Fermín López in seguito a un contropiede.21:08

  119. 6'

    Gol! Bruges 1, Barcellona 0. Nicolò Tresoldi (Bruges) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Carlos Forbs.21:05

  120. 2'

    Tiro parato. Christos Tzolis (Bruges) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Raphael Onyedika.21:01

  121. Inizia il Primo tempo.21:00

  123. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49

  125. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Jan Breydelstadion
    Città: Brugge
    Capienza: 29975 spettatori19:49

Formazioni Bruges - Barcellona

Bruges
Barcellona
TITOLARI BRUGES
  • (29) NORDIN JACKERS (P)
  • (44) BRANDON MECHELE (D)
  • (64) KYRIANI SABBE (D)
  • (4) JOEL ORDÓÑEZ (D)
  • (65) JOAQUIN SEYS (D)
  • (15) RAPHAEL ONYEDIKA (C)
  • (20) HANS VANAKEN (C)
  • (25) ALEKSANDAR STANKOVIC (C)
  • (9) CARLOS FORBS (C)
  • (8) CHRISTOS TZOLIS (C)
  • (7) NICOLÒ TRESOLDI (A)
PANCHINA BRUGES
  • (67) MAMADOU DIAKHON (A)
  • (41) HUGO SIQUET (D)
  • (2) ZAID ROMERO (D)
  • (58) JORNE SPILEERS (D)
  • (16) DANI VAN DEN HEUVEL (P)
  • (11) CISSE SANDRA (C)
  • (19) GUSTAF NILSSON (A)
  • (17) ROMEO VERMANT (A)
  • (62) LYNNT AUDOOR (C)
  • (71) AXL DE CORTE (P)
  • (84) SHANDRE CAMPBELL (A)
  • (10) HUGO VETLESEN (C)
ALLENATORE BRUGES
  • Nicky Hayen
TITOLARI BARCELLONA
  • (25) WOJCIECH SZCZESNY (P)
  • (23) JULES KOUNDÉ (D)
  • (24) ERIC GARCÍA (D)
  • (4) RONALD ARAUJO (D)
  • (3) ALEJANDRO BALDE (D)
  • (17) MARC CASADÓ (C)
  • (14) MARCUS RASHFORD (C)
  • (16) FERMÍN LÓPEZ (C)
  • (21) FRENKIE DE JONG (C)
  • (10) LAMINE YAMAL (C)
  • (7) FERRAN TORRES (A)
PANCHINA BARCELLONA
  • (33) EDER ALLER (P)
  • (9) ROBERT LEWANDOWSKI (A)
  • (31) DIEGO KOCHEN (P)
  • (18) GERARD MARTÍN (D)
  • (20) DANI OLMO (C)
  • (28) ROONY BARDGHJI (A)
  • (5) PAU CUBARSÍ (D)
  • (27) DRO FERNÁNDEZ (C)
  • (42) XAVI ESPART (D)
  • (22) MARC BERNAL (C)
ALLENATORE BARCELLONA
  • Hansi Flick
PREPARTITA

Bruges - Barcellona è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Jan Breydelstadion di Brugge.
Arbitro di Bruges - Barcellona sarà Anthony Taylor. Al VAR invece ci sarà Stuart Attwell.

Attualmente Bruges si trova 22° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece il Barcellona si trova 11° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Bruges ha segnato 8 gol e ne ha subiti 10; il Barcellona ha segnato 12 gol e ne ha subiti 7.

Bruges e Barcellona si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Bruges non ha mai vinto, il Barcellona ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Bruges-Barcellona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Club Brugge non ha vinto nessuno dei quattro precedenti incontri contro il Barcellona in competizioni europee (1N, 3P), anche se questa sarà la loro prima sfida in UEFA Champions League dal successo per 1-0 del Barcellona nell'ottobre 2002.
  • Il Barcellona ha perso l'ultima partita in trasferta contro una squadra belga: 3-2 contro l'Anversa in UEFA Champions League nel dicembre 2023. Nello specifico, ha subito più sconfitte (cinque) che vittorie (quattro) nelle nove gare esterne contro queste formazioni in Europa.
  • Delle 28 partite giocate tra squadre belghe e spagnole in UEFA Champions League, solo cinque sono state vinte dai belgi (8N, 15P). Tuttavia, hanno vinto le ultime due gare ospitate: Club Brugge-Atletico Madrid 2-0 nell'ottobre 2022 e Anversa-Barcellona 3-2 nel dicembre 2023.
  • Il Club Brugge è rimasto imbattuto in ciascuna delle ultime quattro partite casalinghe della fase a gironi/campionato di UEFA Champions League (3V, 1N), la sua striscia più lunga senza sconfitte nella competizione. Tra queste, la vittoria per 4-1 sul Monaco alla prima giornata.
  • Il Barcellona ha superato il Newcastle per 2-1 nella prima giornata e può vincere entrambe le prime due trasferte di una stagione di UEFA Champions League per la prima volta dal 2020/21 sotto la guida di Ronald Koeman (le prime tre).
  • Il Club Brugge ha perso quattro delle ultime cinque partite di UEFA Champions League (1V), tante sconfitte quante ne ha subite nelle precedenti 15 gare nelle principali competizioni europee (8V, 3N): inoltre potrebbe perderne tre di fila nella stessa edizione per la prima volta da dicembre 2021 (quattro).
  • Dall'inizio della scorsa stagione, il Barcellona è la squadra che ha realizzato più reti in UEFA Champions League: 52, inoltre ha segnato più di tre gol in 11 partite diverse, più di qualsiasi altra squadra.
  • Il diciottenne Pau Cubarsí potrebbe giocare la sua 20esima partita in UEFA Champions League: il difensore del Barcellona sarebbe solo il terzo giocatore a raggiungere questo traguardo prima di compiere 19 anni, insieme al compagno di squadra Lamine Yamal (17 anni e 270 giorni) e a Warren Zaïre-Emery del PSG (18 anni e 277 giorni).
  • Solo Michael Olise (sette) del Bayern Monaco e Luis Suárez (sei) dello Sporting hanno registrato più tiri dopo una progressione palla al piede di almeno cinque metri rispetto a Christos Tzolis (cinque) nella UEFA Champions League 2025/26.
  • Marcus Rashford ha realizzato quattro gol in tre presenze in UEFA Champions League con il Barcellona, dopo essere rimasto a secco nelle 12 precedenti nella competizione (otto con il Manchester United, quattro con l'Aston Villa). L'unico giocatore ad aver segnato cinque gol con il club dopo le prime quattro presenze è Robert Lewandowski nel 2022/23 (cinque in quattro).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

BrugesBarcellona
Partite giocate33
Numero di partite vinte12
Numero di partite perse21
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati59
Gol totali subiti74
Media gol subiti per partita2.31.3
Percentuale possesso palla45.861.2
Numero totale di passaggi14141629
Numero totale di passaggi riusciti12181428
Tiri nello specchio della porta1415
Percentuale di tiri in porta48.345.5
Numero totale di cross2622
Numero medio di cross riusciti65
Duelli per partita vinti134154
Duelli per partita persi107137
Corner subiti2117
Corner guadagnati615
Numero di punizioni a favore3035
Numero di punizioni concesse2431
Tackle totali5347
Percentuale di successo nei tackle56.668.1
Fuorigiochi totali02
Numero totale di cartellini gialli29
Numero totale di cartellini rossi00

Bruges - Barcellona Live

