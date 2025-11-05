Grazie per aver seguito la diretta scritta di Inter-Kairat 2-1 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Champions League 2025/26.23:04

90'+4' Triplice fischio di Godinho. Inter-Kairat termina 2-1. Decisiva la rete di Carlos Augusto al 67' dopo quelle di Lautaro Martinez al 45' e di Arad al 55'.22:54

90'+3' Lancio verticale per Ricardinho, De Vrij ci mette il fisico e guadagna rimessa dal fondo.22:53

90'+2' Fuorigioco di Sucic su lancio di Dimarco dalla sinistra. Ultime chances per il Kairat.22:52

90'+1' Calhanoglu imbecca Thuram al limite, il francese ci prova col sinistro ma Anarbekov blocca centralmente.22:51

90' Tre minuti di recupero.22:50

90' Bonny guadagna un calcio di punizione preziosissimo facendosi atterrare da Sadybekov.22:49

88' Inter che fa girare palla con relativa calma rispetto a qualche minuto fa, i kazaki sono comunque ancora in partita e sembrano avere più energie.22:49

87' Sucic di testa per Dumfries, la girata dell'olandese col destro finisce addirittura in fallo laterale.22:47

86' Tocco delizioso di Calhanoglu per Dimarco a sinistra, l'esterno nerazzurro non ne ha però più e viene rimontato da Tapalov.22:46

85' Fase molto confusa della gara, sembra mancare qualche energia all'Inter che sta soffrendo la fisicità avversaria.22:45

83' THURAM! Colpo di testa del francese in anticipo su Sorokin sul primo palo, palla fuori di poco.22:43

83' Cross basso di Dimarco dalla sinistra, respinto in calcio d'angolo dalla difesa ospite.22:42

81' Sostituzione Inter: fuori Yann Bisseck, dentro Manuel Akanji.22:41

80' Grande anticipo di Calhanoglu sulla trequarti offensiva, Ricardinho lo stende da dietro e consegna un calcio piazzato in posizione centrale ai nerazzurri.22:39

78' Rischio di Carlos Augusto che perde palla al limite della propria area, gli avversari non riescono però ad arrivare alla conclusione. L'azione viene chiusa da una spazzata di Calhanoglu che ricaccia indietro il Kairat.22:38

76' Sostituzione Kairat: esce anche Damir Kassabulat, entra Adilet Sadybekov.22:36

76' Sostituzione Kairat: fuori Jorginho, dentro Giorgi Zaria.22:36

76' Fallo di Bonny su Baybek nel cerchio di centrocampo. Sono in arrivo altri due cambi tra gli ospiti.22:36

74' Pressing a tutto campo dei kazaki che stanno però lasciando tanto campo alle proprie spalle. L'Inter tiene palla e prova ad approfittarne.22:34

73' Tiro cross di Dumfries, Anarbekov risponde con una parata sgraziata ma efficace.22:32

71' Sostituzione Kairat: esce Edmilson, entra Ricardinho.22:33

71' Sostituzione Inter: esce anche Francesco Pio Esposito, torna in campo Marcus Thuram dopo un mese di assenza per infortunio.22:32

71' Sostituzione Inter: fuori Nicolò Barella, entra Hakan Calhanoglu.22:31

71' Sostituzione Kairat: esce l'autore del gol Ofri Arad, entra Olzhas Baybek.22:31

70' Dumfries a terra in area avversaria dopo un'azione tutta di prima dei nerazzurri. Godinho lascia correre poi Sucic commette fallo in attacco.22:31

69' Attaccano ancora i kazaki ma il destro dalla lunghissima distanza di Kassabulat termina alto sopra la traversa della porta di Sommer.22:29

68' Kairat subito avanti a caccia del pari, Sommer risolve tutto bloccando la palla in area piccola.22:28

67' GOL! INTER-Kairat 2-1! Rete di Carlos Augusto. Sponda di Esposito e sinistro a fil di palo di Carlos Augusto che riporta avanti l'Inter!



65' OCCASIONE INTER! Miracolo di Anarbekov che respinge di piede il destro ravvicinato di Esposito, poi dice no anche al tap-in di Sucic.22:27

64' Tiro-cross a mezz'altezza di Bisseck, Anarbekov fa buona guardia respingendolo fuori dalla propria area.22:24

63' Sostituzione Inter: fuori Davide Frattesi, dentro Petar Sucic.22:23

63' Continua a premere l'Inter che conquista un altro calcio d'angolo dalla sinistra.22:23

61' Manovra avvolgente dell'Inter chiusa dal cross di Dimarco dalla sinistra, respinto dalla difesa avversaria. I nerazzurri rimangono però in zona offensiva conquistando un calcio di punizione sulla fascia sinistra con Zielinski.22:21

60' Dumfries prova il destro dalla distanza, deviato in corner.22:20

58' Ammonito Barella dopo un fallo su Kassabulat.22:19

55' GOL! Inter-KAIRAT 1-1! Rete di Arad. Corner dalla sinistra, dormita della difesa nerazzurra con la palla che si impenna e viene insaccata di testa da Arad, lasciato solo nel cuore dell'area.22:18

55' Incursione dalla sinistra di Satpayev, chiuso in corner da Bisseck dopo l'ingresso in area.22:16

54' Zielinski ha spazio sulla destra ma il suo cross morbido è troppo arretrato e arriva ai compagni appostati in area di rigore.22:14

53' I nerazzurri continuano a far girare palla nel campo avversario, il Kairat rimane chiuso in attesa dell'occasione giusta per ripartire in campo aperto.22:13

48' ESPOSITO! Destro secco dal limite dell'attaccante nerazzurro, gran parata di Anarbekov che toglie la palla dall'angolino alla propria destra.22:08

48' Giropalla dell'Inter dopo un inizio arrembante di seconda frazione degli avversari, la squadra di Chivu cerca di ragionare e lasciar sfogare gli avversari.22:08

46' Si ricomincia!22:06

45' Sostituzione Inter: Chiuvo toglie Lautaro Martínez e inserisce Ange-Yoan Bonny.22:05

45' Sostituzione Kairat: fuori Valeri Gromyko, dentro Erkin Tapalov.22:05

L'Inter colleziona diverse occasioni da gol nei primi venti minuti ma non concretizza, poi sembra spegnersi dopo un rigore prima concesso e poi tolto a Bisseck. Il Kairat prende coraggio e si fa vedere un paio di volte dalle parti di Sommer, colpendo anche una traversa con Satpayev al 43'. Poco dopo arriva però la rete di Lautaro, caparbio nell'insaccare alle spalle di Anarbekov dopo due respinte della difesa avversaria.21:53

45'+4' Fine primo tempo. Inter-Kairat è 1-0 dopo la rete di Lautaro Martinez al 45'21:49

45'+3' Inter ora più rilassata dopo essere venuta a capo di una situazione che si stava rivelando pericolosa.21:49

45' Tre minuti di recupero.21:48

45' GOL! INTER-Kairat 1-0! Rete di Lautaro Martinez. Ci prova Esposito da dentro l'area piccola, palla respinta, poi ancora Lautaro contro il muro kazako ma al secondo tentativo insacca alle spalle di Anarbekov col destro sporco da pochi passi.



43' TRAVERSA KAIRAT! Satpayev riceve palla al limite e calcia a scendere col destro, la palla tocca la parte superiore della traversa e finisce sul fondo.21:44

42' Fallo di Frattesi su Arad nei pressi della linea mediana. Il centrocampista nerazzuro è tra i più nervosi in campo in questo momento.21:43

42' Si fa vedere ancora Edmilson incrociando col destro, palla lenta che finisce fuori sotto lo sguardo di Sommer.21:42

41' Colpo di testa di Edmilson dal limite dell'area, Sommer blocca centralmente.21:41

40' Barella prova l'imbucata per Esposito ma la difesa ospite chiude, De Vrij è quindi costretto al fallo su Edmilson per evitare la ripartenza avversaria.21:41

38' Inizia a esserci un po' di nervosismo tra le fila nerazzurre, anche per le perdite di tempo degli avversari che stanno provando a trascinare lo zero a zero fino all'intervallo.21:40

36' Dimarco prova il sinistro di controbalzo dal limite su corner di Barella dalla destra, l'esterno nerazzurro non riesce a tenere bassa la conclusione che termina in curva.21:37

36' Non riesce più a uscire il Kairat che è tornato a subire enormemente la pressione nerazzurra.21:36

34' Esposito ci prova col destro su una palla vagante al limite dell'area, palla fuori di un paio di metri alla destra di Anarbekov.21:35

34' Cross rasoterra a rimorchio di Dimarco, respinta corta della difesa kazaka ma Zielinski non ne approfitta calciando alle stelle dal limite.21:34

32' Gromyko scatta sul filo del fuorigioco ma Bisseck lo recupera e gli strappa il pallone in area di rigore, poi subisce anche fallo completando l'ottima giocata difensiva.21:33

31' Torna a manovrare l'Inter che non sta però trovando spazi tra le linee avversarie come invece era successo in precedenza.21:32

28' OCCASIONE KAIRAT! Edmilson stacca altissimo sul secondo palo, Sommer ci arriva in tuffo anticipando anche Sorokin, pronto alla deviazione in rete da due passi.21:29

27' Corner per il Kairat, lo conquista Mata, chiuso oltre la linea di fondo da Lautaro Martinez in ripiegamento difensivo.21:28

27' Si abbassa per un attimo il ritmo di gioco, l'Inter sembra voler quasi rifiatare per tornare a premere nella parte finale della prima frazione.21:28

24' Frattesi viene lanciato nel campo avversario sul filo del fuorigioco ma spreca tutto scivolando in area avversaria.21:25

23' Colpo di testa debole di Lautaro dal cuore dell'area su cross di Dimarco dalla destra. Anarbekov blocca senza patemi.21:23

22' Gara a senso unico finora ma che rischia di complicarsi per l'Inter se non riuscisse a sbloccarla.21:23

20' Il direttore di gara viene richiamato al monitor e decide di togliere il calcio di rigore ai nerazzurri.21:22

19' RIGORE PER L'INTER! Bisseck conquista palla sul lato corto dell'area, supera Arad col tacco ma viene steso dall'avversario. Stavolta Godinho non ha dubbi e indica subito il dischetto.21:19

17' Si fanno vedere i kazaki in zona offensiva ma il destro dai 20 metri di Gromyko termina altissimo sopra la porta di Sommer.21:18

16' Bisseck in verticale per Frattesi che va a terra in area dopo l'incrocio di gambe con Arad. Godinho lascia correre e la decisione viene confermata dal VAR.21:17

14' LAUTARO FUORI! Cross basso dalla sinistra a rimorchio di Zielinski, Lautaro apre il piattone destro dal limite dell'area ma non inquadra lo specchio. Iniziano a essere tante le occasioni create dai nerazzurri.21:15

12' ANCORA INTER! Rimessa lunga in area di Carlos Augusto, Sorokin sbaglia l'intervento, Lautaro non riesce a superare Anarbekov col destro ravvicinato poi viene colpito dal tentativo di tap-in di Esposito.21:14

12' Tre corner in rapida successione per la squadra di Chivu, tutti senza successo.21:12

10' DOPPIA OCCASIONE INTER! Dimarco impegna Anarbekov col sinistro in diagonale, sulla respinta Lautaro calcia a botta sicura trovando l'opposizione di Shirobokov sulla linea!21:11

9' Non riesce lo schema da calcio d'angolo tra Dimarco e Zielinski, i kazaki chiudono in fallo laterale.21:09

8' Dumfries prova a sfondare a destra, Satpayev lo chiude in angolo.21:09

6' Arriva il giallo per Jorginho dopo il fallo precedente su Lautaro Martinez.21:08

6' Lautaro a terra dopo un contrasto, l'arbitro lascia correre ma Dimarco non riesce a crossare dalla sinistra.21:08

5' Cross di Dimarco dalla sinistra, Anarbekov è costretto all'uscita coi pugni per anticipare tutti in area.21:06

5' Manovra lentamente l'Inter a caccia di spazi nel campo avversario.21:05

3' Qualche protesta dei nerazzurri con il direttore di gara che ha fermato il gioco quando Barella aveva riconquistato il pallone, quando invece il Kairat aveva giocato senza badare alle condizioni del proprio numero 7.21:04

2' Buon piglio del Kairat che prova a giostrare il pallone nel campo nerazzurro nonostante l'inferiorità numerica dovuta al colpo subito da Jorginho in un contrasto con Lautaro.21:03

Si comincia!21:01

Prima suggestiva partita nello stadio di proprietà, in coabitazine con il Milan, per l'Inter. Proprio stamattina è stato compiuto il primo importante passo del percorso che porterà alla costruzione del nuovo stadio di San Siro.20:52

Urazbakhtin, tecnico dei kazaki, cambia formazione rispetto allo storico pareggio col Pafos del turno precedente. Tra i pali c'è sempre Anarbekov ma dei quattro difensori gli unici confermato sono l'esterno sinistro Mata e il centrale Sorokin, l'altro centrale è Shirobokov mentre a destra Mrynskiy viene arretrato e prende il posto di Tapalov. Kassabulat prende il posto di Glazer in mezzo al campo con Arad. Sulla trequarti spazio a Gromyko, Jorginho e Satpayev. In attacco c'è la novità Edmilson.20:51

Chivu rimescola le carte rispetto agli ultimi impegni e concede un minimo di riposo a Calhanoglu, Akanji e Bastoni. Davati a Sommer la difesa a tre sarà formata da Bisseck, De Vrij e Carlos Augusto. Dumfries titolare a destra con Dimarco che torna dal 1' dopo la panchina iniziale a Verona. In mezzo al campo c'è Barella in regia con Frattesi e Zielinski da interni. Non riposa capitan Lautaro che avrà Pio Esposito al suo fianco. Panchina per Thuram, al rientro, e Bonny.20:43

FORMAZIONI UFFICIALI: kazaki col 4-2-3-1. Anarbekov - Mrynskiy, Shirobokov, Sorokin, Luis Mata - Kassabulat, Arad - Gromyko, Jorginho, Satpayev - Edmilson. A disposizione: Zarutskiy, Kalmurza, Kurgin, Saybekov, Zaria, Baibek, Glazer, Tapalov, Stanojev, Ricardinho.20:40

FORMAZIONI UFFICIALI: consueto 3-5-2 per i nerazzurri. Sommer - Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto - Dumfries, Frattesi, Barella, Zielinski, Dimarco - Lautaro Martinez, Esposito. A disposizione: J. Martinez, Calligaris, Sucic, Thuram, Luis Henrique, Bonny, Acerbi, Diouf, Calhanoglu, Akanji, Alexiou, Bastoni.20:37

Team arbitrale tutto portoghese con Luis Godinho a dirigere, coadiuvato dagli assistenti Rui Teixeira e Pedro Almeida. Il quarto ufficiale è Antonio Nobre mentre in sala VAR ci sono André Narciso e Tiago Martins.10:20

Seconda partita di Champions League al Meazza per l'Inter che, contro i kazaki del Kairat, punta a mantenere netto il proprio percorso nella massima competizione europea. I nerazzurri arrivano infatti a questo appuntamento con tre vittorie in altrettanti incontri, oltre agli zero gol subiti, e hanno come obiettivo quello di mettere altro fieno in cascina per la qualificazione alla fase successiva. Gli ospiti, dopo il primo storico punto conquistato nello scorso turno contro il Pafos, arrivano invece a Milano per tentare l'impresa e stupire il mondo calcistico. Fischio d'inizio alle ore 21.10:18

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Inter-Kairat, gara valida per il quarto turno del girone unico della Champions League 2025/26.10:09

