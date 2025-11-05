Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Manchester City-Borussia Dortmund: 4-1 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Etihad Stadium di Manchester
5 Novembre 2025 ore 21:00
Manchester City
4
Borussia Dortmund
1
Partita finita
Arbitro: Szymon Marciniak
  1. 22' 1-0 Phil Foden
  2. 29' 2-0 Erling Haaland
  3. 57' 3-0 Phil Foden
  4. 72' 3-1 Waldemar Anton
  5. 90+1' 4-1 Rayan Cherki
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Manchester City 4, Borussia Dortmund 1.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Manchester City 4, Borussia Dortmund 1.22:52

  3. 90'+4'

    Rayan Cherki (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:51

  4. 90'+4'

    Fallo di Pascal Groß (Borussia Dortmund).22:51

  5. 90'+3'

    Josko Gvardiol (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50

  6. 90'+3'

    Fallo di Julian Ryerson (Borussia Dortmund).22:50

  7. 90'+2'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:49

  9. 90'+1'

    Gol! Manchester City 4, Borussia Dortmund 1. Rayan Cherki (Manchester City) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:48

  10. 90'+1'

    Fallo di Josko Gvardiol (Manchester City).22:48

  11. 90'+1'

    Julian Ryerson (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48

  12. 90'

    Rayan Aït-Nouri (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47

  13. 90'

    Fallo di Julian Ryerson (Borussia Dortmund).22:47

  15. 87'

    Rúben Dias (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44

  16. 87'

    Fallo di Fábio Silva (Borussia Dortmund).22:44

  17. 86'

    Sostituzione, Manchester City. Rayan Aït-Nouri sostituisce Nico O'Reilly.22:43

  18. 86'

    Sostituzione, Manchester City. Omar Marmoush sostituisce Erling Haaland.22:43

  19. 85'

    Nico O'Reilly (Manchester City) e' ammonito per fallo.22:42

  21. 85'

    Fallo di Nico O'Reilly (Manchester City).22:42

  22. 85'

    Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42

  23. 82'

    John Stones (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39

  24. 82'

    Fallo di Fábio Silva (Borussia Dortmund).22:39

  25. 81'

    Sostituzione, Borussia Dortmund. Fábio Silva sostituisce Karim Adeyemi.22:38

  27. 79'

    Sostituzione, Manchester City. Rúben Dias sostituisce Tijjani Reijnders.22:36

  28. 79'

    Sostituzione, Manchester City. Rayan Cherki sostituisce Jérémy Doku.22:36

  29. 79'

    Sostituzione, Manchester City. Bernardo Silva sostituisce Savinho.22:36

  30. 78'

    Savinho (Manchester City) e' ammonito.22:35

  31. 78'

    Savinho (Manchester City).22:35

  33. 78'

    (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35

  34. 77'

    Tiro parato. Waldemar Anton (Borussia Dortmund) un colpo di testa da posizione decentrata sulla destra parato sotto la traversa. Assist di Julian Ryerson con cross.22:34

  35. 77'

    Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da John Stones (Manchester City).22:34

  36. 76'

    Tiro respinto. Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) un tiro di destro da centro area. Assist di Pascal Groß.22:33

  37. 75'

    Tentativo fallito. Julian Ryerson (Borussia Dortmund) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Karim Adeyemi con cross.22:32

  39. 74'

    Fallo di Erling Haaland (Manchester City).22:31

  40. 74'

    Emre Can (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

  41. 74'

    Gianluigi Donnarumma (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31

  42. 74'

    Fallo di Pascal Groß (Borussia Dortmund).22:31

  43. 73'

    Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Matheus Nunes (Manchester City).22:30

  45. 72'

    Gol! Manchester City 3, Borussia Dortmund 1. Waldemar Anton (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Julian Ryerson con cross in seguito a un calcio da fermo.22:29

  46. 71'

    Fallo di Josko Gvardiol (Manchester City).22:28

  47. 71'

    Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:28

  48. 71'

    Fallo di Josko Gvardiol (Manchester City).22:28

  49. 71'

    Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28

  51. 70'

    Phil Foden (Manchester City) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:27

  52. 70'

    Fallo di Felix Nmecha (Borussia Dortmund).22:27

  53. 69'

    Erling Haaland (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  54. 69'

    Fallo di Emre Can (Borussia Dortmund).22:26

  55. 68'

    Tentativo fallito. Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Emre Can.22:25

  57. 67'

    Sostituzione, Borussia Dortmund. Carney Chukwuemeka sostituisce Maximilian Beier.22:24

  58. 67'

    Sostituzione, Borussia Dortmund. Emre Can sostituisce Ramy Bensebaini.22:24

  59. 67'

    Sostituzione, Borussia Dortmund. Jobe Bellingham sostituisce Serhou Guirassy.22:24

  60. 67'

    Sostituzione, Borussia Dortmund. Pascal Groß sostituisce Marcel Sabitzer.22:24

  61. 65'

    Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Gianluigi Donnarumma (Manchester City).22:22

  63. 65'

    Tiro parato. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Felix Nmecha.22:22

  64. 64'

    Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da John Stones (Manchester City).22:21

  65. 64'

    Tiro respinto. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da fuori area.22:21

  66. 61'

    Tentativo fallito. Savinho (Manchester City) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.22:18

  67. 61'

    Jérémy Doku (Manchester City) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:17

  69. 61'

    Fallo di Julian Ryerson (Borussia Dortmund).22:17

  70. 60'

    Tiro respinto. Savinho (Manchester City) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Phil Foden.22:17

  71. 57'

    Gol! Manchester City 3, Borussia Dortmund 0. Phil Foden (Manchester City) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Tijjani Reijnders.22:14

  72. 55'

    Tiro parato. Erling Haaland (Manchester City) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jérémy Doku.22:12

  73. 55'

    Gara riprende.22:12

  75. 55'

    Gara momentaneamente sospesa, Maximilian Beier (Borussia Dortmund) per infortunio.22:12

  76. 53'

    Fallo di Savinho (Manchester City).22:10

  77. 53'

    Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10

  78. 53'

    Tentativo fallito. Nico O'Reilly (Manchester City) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Phil Foden con cross da calcio d'angolo.22:10

  79. 52'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Daniel Svensson (Borussia Dortmund).22:09

  81. 47'

    Tentativo fallito. Felix Nmecha (Borussia Dortmund) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra.22:04

  82. 46'

    Tiro parato. Savinho (Manchester City) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tijjani Reijnders.22:03

  83. Inizia il Secondo tempo Manchester City 2, Borussia Dortmund 0.22:02

  84. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Manchester City 2, Borussia Dortmund 0.21:47

  85. 45'+2'

    Tentativo fallito. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Felix Nmecha.21:47

  87. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45

  88. 44'

    Fuorigioco. Nico González(Manchester City) prova il lancio lungo, ma Savinho e' colto in fuorigioco.21:44

  89. 44'

    Tiro parato. Erling Haaland (Manchester City) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Savinho.21:43

  90. 42'

    Fallo di Nico O'Reilly (Manchester City).21:41

  91. 42'

    Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41

  93. 42'

    Tiro respinto. Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Maximilian Beier.21:41

  94. 39'

    Tiro parato. Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Julian Ryerson.21:39

  95. 39'

    Tentativo fallito. Nico González (Manchester City) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Phil Foden con cross da calcio d'angolo.21:38

  96. 38'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Julian Ryerson (Borussia Dortmund).21:37

  97. 37'

    Gara riprende.21:36

  99. 35'

    Gara momentaneamente sospesa, Julian Ryerson (Borussia Dortmund) per infortunio.21:34

  100. 33'

    Tentativo fallito. Erling Haaland (Manchester City) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:33

  101. 33'

    Tiro parato. Tijjani Reijnders (Manchester City) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra.21:33

  102. 33'

    Jérémy Doku (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  103. 33'

    Fallo di Waldemar Anton (Borussia Dortmund).21:32

  105. 31'

    Jérémy Doku (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31

  106. 31'

    Fallo di Serhou Guirassy (Borussia Dortmund).21:31

  107. 31'

    Fallo di Josko Gvardiol (Manchester City).21:30

  108. 31'

    Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:30

  109. 30'

    Fallo di Nico O'Reilly (Manchester City).21:30

  111. 30'

    Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30

  112. 29'

    Gol! Manchester City 2, Borussia Dortmund 0. Erling Haaland (Manchester City) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jérémy Doku.21:28

  113. 28'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Gregor Kobel (Borussia Dortmund).21:27

  114. 27'

    Tiro parato. Nico O'Reilly (Manchester City) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Erling Haaland.21:27

  115. 27'

    Tijjani Reijnders (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:27

  117. 27'

    Fallo di Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund).21:27

  118. 26'

    Josko Gvardiol (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26

  119. 26'

    Fallo di Karim Adeyemi (Borussia Dortmund).21:26

  120. 25'

    Gara riprende.21:25

  121. 25'

    Gara momentaneamente sospesa, Tijjani Reijnders (Manchester City) per infortunio.21:24

  123. 22'

    Gol! Manchester City 1, Borussia Dortmund 0. Phil Foden (Manchester City) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Tijjani Reijnders.21:22

  124. 19'

    Fuorigioco. Nico González(Manchester City) prova il lancio lungo, ma Nico O'Reilly e' colto in fuorigioco.21:19

  125. 19'

    Tiro respinto. Nico González (Manchester City) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jérémy Doku.21:19

  126. 19'

    Fallo di Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund).21:18

  127. 19'

    Savinho (Manchester City) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:18

  129. 17'

    Tentativo fallito. Tijjani Reijnders (Manchester City) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.21:17

  130. 17'

    Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Daniel Svensson (Borussia Dortmund).21:16

  131. 16'

    Tiro parato. Phil Foden (Manchester City) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:15

  132. 15'

    Daniel Svensson (Borussia Dortmund) e' ammonito per fallo.21:14

  133. 15'

    Fallo di Daniel Svensson (Borussia Dortmund).21:14

  135. 15'

    Savinho (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:14

  136. 14'

    Fallo di Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund).21:14

  137. 14'

    Matheus Nunes (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14

  138. 13'

    Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12

  139. 13'

    Fallo di Josko Gvardiol (Manchester City).21:12

  141. 10'

    Fuorigioco. Phil Foden(Manchester City) prova il lancio lungo, ma Savinho e' colto in fuorigioco.21:09

  142. 10'

    Tiro parato. Phil Foden (Manchester City) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Savinho.21:09

  143. 8'

    Fallo di Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund).21:07

  144. 8'

    Savinho (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07

  145. 6'

    Tentativo fallito. Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra.21:05

  147. Inizia il Primo tempo.21:00

  148. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49

  150. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Etihad Stadium
    Città: Manchester
    Capienza: 55000 spettatori19:49

Formazioni Manchester City - Borussia Dortmund

Manchester City
Borussia Dortmund
TITOLARI MANCHESTER CITY
  • (25) GIANLUIGI DONNARUMMA (P)
  • (33) NICO O'REILLY (D)
  • (24) JOSKO GVARDIOL (D)
  • (5) JOHN STONES (D)
  • (27) MATHEUS NUNES (D)
  • (47) PHIL FODEN (C)
  • (11) JÉRÉMY DOKU (C)
  • (26) SAVINHO (C)
  • (4) TIJJANI REIJNDERS (C)
  • (14) NICO GONZÁLEZ (C)
  • (9) ERLING HAALAND (A)
PANCHINA MANCHESTER CITY
  • (3) RÚBEN DIAS (D)
  • (10) RAYAN CHERKI (C)
  • (82) RICO LEWIS (D)
  • (52) OSCAR BOBB (C)
  • (1) JAMES TRAFFORD (P)
  • (45) ABDUKODIR KHUSANOV (D)
  • (7) OMAR MARMOUSH (A)
  • (13) MARCUS BETTINELLI (P)
  • (21) RAYAN AÏT-NOURI (D)
  • (6) NATHAN AKÉ (D)
  • (20) BERNARDO SILVA (C)
ALLENATORE MANCHESTER CITY
  • Pep Guardiola
TITOLARI BORUSSIA DORTMUND
  • (1) GREGOR KOBEL (P)
  • (3) WALDEMAR ANTON (D)
  • (4) NICO SCHLOTTERBECK (D)
  • (5) RAMY BENSEBAINI (D)
  • (26) JULIAN RYERSON (C)
  • (8) FELIX NMECHA (C)
  • (20) MARCEL SABITZER (C)
  • (24) DANIEL SVENSSON (C)
  • (27) KARIM ADEYEMI (A)
  • (14) MAXIMILIAN BEIER (A)
  • (9) SERHOU GUIRASSY (A)
PANCHINA BORUSSIA DORTMUND
  • (31) SILAS OSTRZINSKI (P)
  • (28) AARON ANSELMINO (D)
  • (21) FÁBIO SILVA (A)
  • (13) PASCAL GROß (C)
  • (23) EMRE CAN (C)
  • (2) YAN COUTO (D)
  • (33) ALEXANDER MEYER (P)
  • (17) CARNEY CHUKWUEMEKA (C)
  • (7) JOBE BELLINGHAM (C)
ALLENATORE BORUSSIA DORTMUND
  • Niko Kovac
PREPARTITA

Manchester City - Borussia Dortmund è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Etihad Stadium di Manchester.
Arbitro di Manchester City - Borussia Dortmund sarà Szymon Marciniak. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.

Attualmente Manchester City si trova 4° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Borussia Dortmund si trova 14° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Manchester City ha segnato 10 gol e ne ha subiti 3; Borussia Dortmund ha segnato 13 gol e ne ha subiti 11.

Manchester City e Borussia Dortmund si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match Manchester City ha vinto 3 volte, Borussia Dortmund ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 2.

Manchester City-Borussia Dortmund ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Questa sarà la settima volta che Manchester City e Borussia Dortmund si affrontano in UEFA Champions League; la squadra tedesca ha ottenuto una sola vittoria nelle sei sfide precedenti (2N, 3P).
  • Il Manchester City ha subito il primo gol dell'incontro in quattro delle sei partite di UEFA Champions League contro il Borussia Dortmund, ma ha perso solo una di queste quattro (2V, 1N) ed è riuscito a vincere in ciascuna delle ultime due partite dopo essere stato in svantaggio per 1-0 (2-1 sia ad aprile 2021 che a settembre 2022).
  • Il Borussia Dortmund ha segnato il gol di apertura in due delle tre trasferte contro il Manchester City in UEFA Champions League, ma in entrambe le occasioni non è riuscito a vincere la partita a causa di gol subiti dall'80° minuto in poi (pareggio 1-1 nell'ottobre 2012 e sconfitta 2-1 nel settembre 2022).
  • L'allenatore del Manchester City Pep Guardiola è imbattuto nelle ultime 10 partite contro il Borussia Dortmund in tutte le competizioni (6V, 4N), con l'ultima sconfitta contro i tedeschi gialloneri risalente alla finale di Supercoppa tedesca del 2014. Tutte e tre le sue sconfitte in 15 partite totali contro il Dortmund (8V, 4N) sono arrivate tra il 2013 e il 2014 durante la gestione di Jürgen Klopp.
  • Il Borussia Dortmund ha segnato 12 gol in questa UEFA Champions League, nonostante un totale di expected goals di soli 4,5. Infatti, nelle prime tre giornate di questa stagione, i tedeschi hanno avuto la più alta differenza positiva rispetto ai loro expected goals creati (+7,5), nonché la più alta percentuale realizzativa (37,5%).
  • Il Manchester City è imbattuto nelle ultime 22 partite casalinghe giocate nella fase a gironi/campionato della UEFA Champions League (19 vittorie e 3 pareggi), ovvero dalla sconfitta per 2-1 contro il Lione nel settembre 2018. L'unica squadra ad aver impedito ai Citizens di segnare in queste 22 partite è stata l'Inter nel settembre 2024 (0-0), che si è classificata seconda nell'edizione della scorsa stagione.
  • Il Borussia Dortmund ha segnato quattro gol in ciascuna delle ultime tre partite di UEFA Champions League (4-4 contro la Juventus, 4-1 contro l'Athletic Club e 4-2 contro il Copenaghen). Potrebbe diventare la prima squadra nella storia della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League a segnare almeno 4 gol in quattro partite consecutive.
  • Erling Haaland del Manchester City potrebbe diventare il primo giocatore a segnare in cinque presenze consecutive in UEFA Champions League con tre squadre diverse, dopo averlo già fatto con l'RB Salisburgo (novembre 2019, cinque partite) e con il Borussia Dortmund (marzo 2021, sei partite). Haaland ha segnato nelle sue ultime quattro presenze nella competizione con i Citizens, realizzando sei gol in totale.
  • Nelle prime tre giornate della UEFA Champions League 2025-26, i due difensori con il maggior numero di  line-breaking passes (passaggi che hanno superato la linea di pressione avversaria) sono stati Josko Gvardiol del Manchester City (51) e Ramy Bensebaini del Borussia Dortmund (47).
  • Bernardo Silva del Manchester City cercherà di segnare in due presenze consecutive in UEFA Champions League per la prima volta da aprile 2024.Qualora scendesse in campo in questa partita diventerebbe il quarto giocatore portoghese a raggiungere quota 100 presenze nella competizione, dopo Cristiano Ronaldo (183), Pepe (120) e Luis Figo (103); tutti e tre i precedenti hanno vinto nella loro 100esima partita.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Manchester CityBorussia Dortmund
Partite giocate33
Numero di partite vinte22
Numero di partite perse00
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati612
Gol totali subiti27
Media gol subiti per partita0.72.3
Percentuale possesso palla70.355.0
Numero totale di passaggi22541619
Numero totale di passaggi riusciti20951372
Tiri nello specchio della porta2118
Percentuale di tiri in porta52.569.2
Numero totale di cross4838
Numero medio di cross riusciti154
Duelli per partita vinti125138
Duelli per partita persi103135
Corner subiti108
Corner guadagnati1513
Numero di punizioni a favore2936
Numero di punizioni concesse3129
Tackle totali4351
Percentuale di successo nei tackle58.156.9
Fuorigiochi totali33
Numero totale di cartellini gialli73
Numero totale di cartellini rossi00

Manchester City - Borussia Dortmund Live

Inglas Vetri

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio