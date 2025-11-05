Incontro terminato, Manchester City 4, Borussia Dortmund 1.
Eccellenze italiane
Visone, innovazione nel mondo dei vetriLEGGI
Incontro terminato, Manchester City 4, Borussia Dortmund 1.
Secondo tempo terminato, Manchester City 4, Borussia Dortmund 1.22:52
Rayan Cherki (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:51
Fallo di Pascal Groß (Borussia Dortmund).22:51
Josko Gvardiol (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50
Fallo di Julian Ryerson (Borussia Dortmund).22:50
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:49
Gol! Manchester City 4, Borussia Dortmund 1. Rayan Cherki (Manchester City) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:48
Fallo di Josko Gvardiol (Manchester City).22:48
Julian Ryerson (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Rayan Aït-Nouri (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47
Fallo di Julian Ryerson (Borussia Dortmund).22:47
Rúben Dias (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44
Fallo di Fábio Silva (Borussia Dortmund).22:44
Sostituzione, Manchester City. Rayan Aït-Nouri sostituisce Nico O'Reilly.22:43
Sostituzione, Manchester City. Omar Marmoush sostituisce Erling Haaland.22:43
Nico O'Reilly (Manchester City) e' ammonito per fallo.22:42
Fallo di Nico O'Reilly (Manchester City).22:42
Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42
John Stones (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Fallo di Fábio Silva (Borussia Dortmund).22:39
Sostituzione, Borussia Dortmund. Fábio Silva sostituisce Karim Adeyemi.22:38
Sostituzione, Manchester City. Rúben Dias sostituisce Tijjani Reijnders.22:36
Sostituzione, Manchester City. Rayan Cherki sostituisce Jérémy Doku.22:36
Sostituzione, Manchester City. Bernardo Silva sostituisce Savinho.22:36
Savinho (Manchester City) e' ammonito.22:35
Savinho (Manchester City).22:35
(Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Tiro parato. Waldemar Anton (Borussia Dortmund) un colpo di testa da posizione decentrata sulla destra parato sotto la traversa. Assist di Julian Ryerson con cross.22:34
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da John Stones (Manchester City).22:34
Tiro respinto. Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) un tiro di destro da centro area. Assist di Pascal Groß.22:33
Tentativo fallito. Julian Ryerson (Borussia Dortmund) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Karim Adeyemi con cross.22:32
Fallo di Erling Haaland (Manchester City).22:31
Emre Can (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Gianluigi Donnarumma (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:31
Fallo di Pascal Groß (Borussia Dortmund).22:31
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Matheus Nunes (Manchester City).22:30
Gol! Manchester City 3, Borussia Dortmund 1. Waldemar Anton (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Julian Ryerson con cross in seguito a un calcio da fermo.22:29
Fallo di Josko Gvardiol (Manchester City).22:28
Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:28
Fallo di Josko Gvardiol (Manchester City).22:28
Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28
Phil Foden (Manchester City) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:27
Fallo di Felix Nmecha (Borussia Dortmund).22:27
Erling Haaland (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Fallo di Emre Can (Borussia Dortmund).22:26
Tentativo fallito. Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Emre Can.22:25
Sostituzione, Borussia Dortmund. Carney Chukwuemeka sostituisce Maximilian Beier.22:24
Sostituzione, Borussia Dortmund. Emre Can sostituisce Ramy Bensebaini.22:24
Sostituzione, Borussia Dortmund. Jobe Bellingham sostituisce Serhou Guirassy.22:24
Sostituzione, Borussia Dortmund. Pascal Groß sostituisce Marcel Sabitzer.22:24
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da Gianluigi Donnarumma (Manchester City).22:22
Tiro parato. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Felix Nmecha.22:22
Calcio d'angolo,Borussia Dortmund. Calcio d'angolo causato da John Stones (Manchester City).22:21
Tiro respinto. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da fuori area.22:21
Tentativo fallito. Savinho (Manchester City) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.22:18
Jérémy Doku (Manchester City) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:17
Fallo di Julian Ryerson (Borussia Dortmund).22:17
Tiro respinto. Savinho (Manchester City) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Phil Foden.22:17
Gol! Manchester City 3, Borussia Dortmund 0. Phil Foden (Manchester City) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Tijjani Reijnders.22:14
Tiro parato. Erling Haaland (Manchester City) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jérémy Doku.22:12
Gara riprende.22:12
Gara momentaneamente sospesa, Maximilian Beier (Borussia Dortmund) per infortunio.22:12
Fallo di Savinho (Manchester City).22:10
Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Tentativo fallito. Nico O'Reilly (Manchester City) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Phil Foden con cross da calcio d'angolo.22:10
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Daniel Svensson (Borussia Dortmund).22:09
Tentativo fallito. Felix Nmecha (Borussia Dortmund) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra.22:04
Tiro parato. Savinho (Manchester City) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tijjani Reijnders.22:03
Inizia il Secondo tempo Manchester City 2, Borussia Dortmund 0.22:02
Primo tempo terminato, Manchester City 2, Borussia Dortmund 0.21:47
Tentativo fallito. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Felix Nmecha.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45
Fuorigioco. Nico González(Manchester City) prova il lancio lungo, ma Savinho e' colto in fuorigioco.21:44
Tiro parato. Erling Haaland (Manchester City) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Savinho.21:43
Fallo di Nico O'Reilly (Manchester City).21:41
Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:41
Tiro respinto. Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Maximilian Beier.21:41
Tiro parato. Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Julian Ryerson.21:39
Tentativo fallito. Nico González (Manchester City) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Phil Foden con cross da calcio d'angolo.21:38
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Julian Ryerson (Borussia Dortmund).21:37
Gara riprende.21:36
Gara momentaneamente sospesa, Julian Ryerson (Borussia Dortmund) per infortunio.21:34
Tentativo fallito. Erling Haaland (Manchester City) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.21:33
Tiro parato. Tijjani Reijnders (Manchester City) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra.21:33
Jérémy Doku (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Fallo di Waldemar Anton (Borussia Dortmund).21:32
Jérémy Doku (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Fallo di Serhou Guirassy (Borussia Dortmund).21:31
Fallo di Josko Gvardiol (Manchester City).21:30
Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:30
Fallo di Nico O'Reilly (Manchester City).21:30
Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Gol! Manchester City 2, Borussia Dortmund 0. Erling Haaland (Manchester City) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jérémy Doku.21:28
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Gregor Kobel (Borussia Dortmund).21:27
Tiro parato. Nico O'Reilly (Manchester City) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Erling Haaland.21:27
Tijjani Reijnders (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:27
Fallo di Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund).21:27
Josko Gvardiol (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:26
Fallo di Karim Adeyemi (Borussia Dortmund).21:26
Gara riprende.21:25
Gara momentaneamente sospesa, Tijjani Reijnders (Manchester City) per infortunio.21:24
Gol! Manchester City 1, Borussia Dortmund 0. Phil Foden (Manchester City) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Tijjani Reijnders.21:22
Fuorigioco. Nico González(Manchester City) prova il lancio lungo, ma Nico O'Reilly e' colto in fuorigioco.21:19
Tiro respinto. Nico González (Manchester City) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jérémy Doku.21:19
Fallo di Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund).21:18
Savinho (Manchester City) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:18
Tentativo fallito. Tijjani Reijnders (Manchester City) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.21:17
Calcio d'angolo,Manchester City. Calcio d'angolo causato da Daniel Svensson (Borussia Dortmund).21:16
Tiro parato. Phil Foden (Manchester City) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.21:15
Daniel Svensson (Borussia Dortmund) e' ammonito per fallo.21:14
Fallo di Daniel Svensson (Borussia Dortmund).21:14
Savinho (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:14
Fallo di Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund).21:14
Matheus Nunes (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:14
Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Fallo di Josko Gvardiol (Manchester City).21:12
Fuorigioco. Phil Foden(Manchester City) prova il lancio lungo, ma Savinho e' colto in fuorigioco.21:09
Tiro parato. Phil Foden (Manchester City) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Savinho.21:09
Fallo di Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund).21:07
Savinho (Manchester City) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Tentativo fallito. Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra.21:05
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49
Dove si gioca la partita:
Stadio: Etihad Stadium
Città: Manchester
Capienza: 55000 spettatori19:49
Manchester City - Borussia Dortmund è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Etihad Stadium di Manchester.
Arbitro di Manchester City - Borussia Dortmund sarà Szymon Marciniak. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.
Attualmente Manchester City si trova 4° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Borussia Dortmund si trova 14° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Manchester City ha segnato 10 gol e ne ha subiti 3; Borussia Dortmund ha segnato 13 gol e ne ha subiti 11.
Manchester City e Borussia Dortmund si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match Manchester City ha vinto 3 volte, Borussia Dortmund ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 2.
Manchester City-Borussia Dortmund ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Manchester City
|Borussia Dortmund
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|2
|2
|Numero di partite perse
|0
|0
|Numero di partite pareggiate
|1
|1
|Gol totali segnati
|6
|12
|Gol totali subiti
|2
|7
|Media gol subiti per partita
|0.7
|2.3
|Percentuale possesso palla
|70.3
|55.0
|Numero totale di passaggi
|2254
|1619
|Numero totale di passaggi riusciti
|2095
|1372
|Tiri nello specchio della porta
|21
|18
|Percentuale di tiri in porta
|52.5
|69.2
|Numero totale di cross
|48
|38
|Numero medio di cross riusciti
|15
|4
|Duelli per partita vinti
|125
|138
|Duelli per partita persi
|103
|135
|Corner subiti
|10
|8
|Corner guadagnati
|15
|13
|Numero di punizioni a favore
|29
|36
|Numero di punizioni concesse
|31
|29
|Tackle totali
|43
|51
|Percentuale di successo nei tackle
|58.1
|56.9
|Fuorigiochi totali
|3
|3
|Numero totale di cartellini gialli
|7
|3
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Visone, innovazione nel mondo dei vetriLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND