Manchester City - Borussia Dortmund è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Etihad Stadium di Manchester.

Arbitro di Manchester City - Borussia Dortmund sarà Szymon Marciniak. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.

Attualmente Manchester City si trova 4° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Borussia Dortmund si trova 14° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Manchester City ha segnato 10 gol e ne ha subiti 3; Borussia Dortmund ha segnato 13 gol e ne ha subiti 11.

Manchester City e Borussia Dortmund si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match Manchester City ha vinto 3 volte, Borussia Dortmund ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 2.

Manchester City-Borussia Dortmund ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questa sarà la settima volta che Manchester City e Borussia Dortmund si affrontano in UEFA Champions League; la squadra tedesca ha ottenuto una sola vittoria nelle sei sfide precedenti (2N, 3P).

Il Manchester City ha subito il primo gol dell'incontro in quattro delle sei partite di UEFA Champions League contro il Borussia Dortmund, ma ha perso solo una di queste quattro (2V, 1N) ed è riuscito a vincere in ciascuna delle ultime due partite dopo essere stato in svantaggio per 1-0 (2-1 sia ad aprile 2021 che a settembre 2022).

Il Borussia Dortmund ha segnato il gol di apertura in due delle tre trasferte contro il Manchester City in UEFA Champions League, ma in entrambe le occasioni non è riuscito a vincere la partita a causa di gol subiti dall'80° minuto in poi (pareggio 1-1 nell'ottobre 2012 e sconfitta 2-1 nel settembre 2022).

L'allenatore del Manchester City Pep Guardiola è imbattuto nelle ultime 10 partite contro il Borussia Dortmund in tutte le competizioni (6V, 4N), con l'ultima sconfitta contro i tedeschi gialloneri risalente alla finale di Supercoppa tedesca del 2014. Tutte e tre le sue sconfitte in 15 partite totali contro il Dortmund (8V, 4N) sono arrivate tra il 2013 e il 2014 durante la gestione di Jürgen Klopp.

Il Borussia Dortmund ha segnato 12 gol in questa UEFA Champions League, nonostante un totale di expected goals di soli 4,5. Infatti, nelle prime tre giornate di questa stagione, i tedeschi hanno avuto la più alta differenza positiva rispetto ai loro expected goals creati (+7,5), nonché la più alta percentuale realizzativa (37,5%).

Il Manchester City è imbattuto nelle ultime 22 partite casalinghe giocate nella fase a gironi/campionato della UEFA Champions League (19 vittorie e 3 pareggi), ovvero dalla sconfitta per 2-1 contro il Lione nel settembre 2018. L'unica squadra ad aver impedito ai Citizens di segnare in queste 22 partite è stata l'Inter nel settembre 2024 (0-0), che si è classificata seconda nell'edizione della scorsa stagione.

Il Borussia Dortmund ha segnato quattro gol in ciascuna delle ultime tre partite di UEFA Champions League (4-4 contro la Juventus, 4-1 contro l'Athletic Club e 4-2 contro il Copenaghen). Potrebbe diventare la prima squadra nella storia della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League a segnare almeno 4 gol in quattro partite consecutive.

Erling Haaland del Manchester City potrebbe diventare il primo giocatore a segnare in cinque presenze consecutive in UEFA Champions League con tre squadre diverse, dopo averlo già fatto con l'RB Salisburgo (novembre 2019, cinque partite) e con il Borussia Dortmund (marzo 2021, sei partite). Haaland ha segnato nelle sue ultime quattro presenze nella competizione con i Citizens, realizzando sei gol in totale.

Nelle prime tre giornate della UEFA Champions League 2025-26, i due difensori con il maggior numero di line-breaking passes (passaggi che hanno superato la linea di pressione avversaria) sono stati Josko Gvardiol del Manchester City (51) e Ramy Bensebaini del Borussia Dortmund (47).

Bernardo Silva del Manchester City cercherà di segnare in due presenze consecutive in UEFA Champions League per la prima volta da aprile 2024.Qualora scendesse in campo in questa partita diventerebbe il quarto giocatore portoghese a raggiungere quota 100 presenze nella competizione, dopo Cristiano Ronaldo (183), Pepe (120) e Luis Figo (103); tutti e tre i precedenti hanno vinto nella loro 100esima partita.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: