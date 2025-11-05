La De in precedenza aveva sfiorato il vantaggio con De Ketelaere che si era visto parare un rigore da Rulli, ai bergamaschi anche un gol annullato di Lookman per fuorigioco; Marsiglia con la reazione rabbiosa nel recupero, ma Carnesecchi dice di no a Greenwood.

De Zerbi con la difesa a tre con Pavard da bracetto destro, saulle corsie Murillo e Garcia. Aubameyang da riferimento offensivo, Greenwood e Paixao a suo sostegno.20:18

Juric si gioca molto in questa gara e si affida al tridente pesante De Ketelaere, Krstovic, Lookman, in difesa Djimsiti a guidare Kossounou e il giovanissimo Ahanor.20:19

Sará la prima sfida tra le due squadre in Champions League, Dea e OM si sono affrontati nelle semifinali di Europa League del 2023-24, con la squadra bergamasca a passare il turno.20:20

Si ripropone il duello tra Murillo e Zappacosta, ha la meglio l'italiano che chiude l'avversario in angoo.21:26

ANNULLATO IL GOL ALL'ATALANTA. La Dea era passata in vantaggio con un tap in vincente di Lookman su cross di Bellanova. Sanchez prima convalida, poi viene richiamato da VAR e annulla.22:28

Marsiglia - Atalanta è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Orange Vélodrome di Marseille.

Arbitro di Marsiglia - Atalanta sarà José María Sánchez Martínez. Al VAR invece ci sarà Guillermo Cuadra Fernández.

Attualmente Marsiglia si trova 25° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece l'Atalanta si trova 16° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Marsiglia ha segnato 6 gol e ne ha subiti 5; l'Atalanta ha segnato 3 gol e ne ha subiti 5.

Marsiglia e Atalanta è la prima che si affrontano in campionato.

Marsiglia-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità I due precedenti incontri tra Marsiglia e Atalanta risalgono alle semifinali della UEFA Europa League 2023-24. Dopo un pareggio casalingo per 1-1 all'andata, il Marsiglia è stato eliminato dal torneo in seguito alla sconfitta per 3-0 al ritorno in Italia (4-1 complessivo).

L'Atalanta non ha vinto nessuna delle quattro partite contro squadre francesi giocate fuori dall'Italia nelle coppe europee (2N, 2P), pareggiando contro Lione (settembre 2017) e Marsiglia (maggio 2024) in UEFA Europa League, e perdendo contro il Paris SG in UEFA Champions League (agosto 2020 e settembre 2025).

L'allenatore del Marsiglia Roberto De Zerbi ha perso sette delle nove partite contro l'Atalanta in tutte le competizioni (1V, 1N); è il suo maggior numero di sconfitte contro un avversario nella sua carriera da allenatore (sette anche contro la Juventus).

Il Marsiglia è imbattuto in ciascuna delle ultime otto partite casalinghe in una delle principali competizioni europee (6V, 2N) e potrebbe arrivare a nove partite senza sconfitte per la prima volta in questo secolo: solo tra il 1989 e il 1999 è riuscito a rimanere imbattuto in casa per nove o più partite in tali competizioni, stabilendo la seconda striscia più lunga di questo tipo per una squadra francese (23, dietro le 31 del PSG, dal 2006 al 2015).

L'Atalanta ha perso solo due delle 11 partite della fase a gironi/campionato di UEFA Champions League dall'inizio della scorsa stagione (5V, 4N), mentre solo l'Inter (10) e l'Arsenal (8) hanno mantenuto la porta inviolata più volte della squadra bergamasca nelle partite di questa fase nello stesso periodo (6).

Il Marsiglia ha trascorso solo il 9% del tempo di gioco di UEFA Champions League in questa stagione in svantaggio (28 minuti), la percentuale più bassa tra tutte le squadre che hanno subito più di una sconfitta nella competizione 2025-26. La squadra francese ha in media la terza peggiore differenza xG ogni 90 minuti in situazione di parità (-1,8, 114 minuti), dietro solo a Eintracht Frankfurt (-2,4) e Kairat (-2,2).

L'Atalanta è una delle sole tre squadre ad aver registrato e concesso almeno 45 tiri in questa UEFA Champions League (49 fatti, 45 subiti); nella terza giornata, il pareggio 0-0 della Dea con lo Slavia Praga ha visto il maggior numero di tiri mai registrati (dal 2003-04) in una partita terminata a reti inviolate nella competizione (38 – 22 a favore, 16 subiti).

Igor Paixão del Marsiglia ha segnato tre gol in UEFA Champions League in questa stagione e André Ayew nel 2011-12 è stato l'ultimo giocatore ad averne segnati di più in una singola stagione per il club francese (4); gli unici altri giocatori non transalpini ad aver segnato più di tre gol in una singola edizione della Champions League per la squadra francese sono Didier Drogba nel 2003-04 (5) e Alen Boksic nel 1992-93 (4).

Nell'ultimo match contro lo Slavia Praga, Charles De Ketelaere ha creato sei occasioni per i compagni, evento accaduto al belga per la seconda volta in una partita di UEFA Champions League giocata con l'Atalanta (sei anche contro il Club Brugge a febbraio): CDK è l'unico giocatore ad esserci riuscito in più di una partita per il club bergamasco nella competizione.

La coppia del Marsiglia Pierre-Emerick Aubameyang (1 gol) e Igor Paixão (2 gol) hanno contribuito allo stesso gol tramite finalizzazione o assist per ben tre volte in questa UEFA Champions League, più di qualsiasi altra coppia di compagni di squadra nel 2025-26.

