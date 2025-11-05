Virgilio Sport
Marsiglia-Atalanta: 0-1 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Orange Vélodrome di Marsiglia
5 Novembre 2025 ore 21:00
Marsiglia
0
Atalanta
1
Partita finita
Arbitro: José María Sánchez Martínez
  1. 89' 0-1 Lazar Samardzic
0'
45'
90'
90'
99'

L'Atalanta fa suo il Velodrome vincendo per 1-0 sull'Olympique Marsiglia. Decide il bellissimo gol di Samardzic arrivato nel finale, con il brivido per un tocco di mano in area nella precedente azione di Ederson. Sanchez lascia giocare, arriva il gol, poi bisogna aspettare il VAR che convalida.

La De in precedenza aveva sfiorato il vantaggio con De Ketelaere che si era visto parare un rigore da Rulli, ai bergamaschi anche un gol annullato di Lookman per fuorigioco; Marsiglia con la reazione rabbiosa nel recupero, ma Carnesecchi dice di no a Greenwood.

Le Pagelle

  1. Da Olympique Marsiglia - Atalanta é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Champions League.22:59

  2. 90'+9'

    FINISCE OLYMPIQUE MARSIGLIA - ATALANTA! 0-1 il finale!22:55

  3. 90'+8'

    Cartellino Giallo Nayef Aguerd00:51

  4. 90'+8'

    ANCORA GREENWOOD! Conclusione potente, grande parata di Carnesecchi.22:55

  5. 90'+7'

    Si continua a giocare, visto il check del VAR dopo il gol.22:54

  7. 90'+6'

    GREENWOOD! Conclusione dal limite che termina di poco a lato, provvidenziale la deviazione di Ederson.22:52

  8. 90'+5'

    Sostituzione MARSIGLIA: esce Ulisses Garcia, entra Tadjidine Mmadi22:51

  9. 90'+4'

    GOMES! L'esterno entra in area e lascia passare una conclusione a giro che termina di pochissimo a lato.22:51

  10. 90'+3'

    A terra Ahanor, il gioco é fermo.22:50

  11. 90'+2'

    Cartellino Giallo Raoul Bellanova00:51

  13. 90'+2'

    CONFERMATO IL GOL! Dopo il check del VAR, Sanchez convalida il gol.22:49

  14. 90'+1'

    AMMONITO De Zerbi. Giallo all'allenatore dell'OM per proteste.22:48

  15. 90'

    Sei i minuti di recupero.22:48

  16. 89'

    GOL! Olympique Marsiglia - ATALANTA 0-1! Rete di Lazar Samardzic. Grandissima conclusione di mancino dai 35 metri, freddato Rulli!

    Guarda la scheda del giocatore Lazar Samardzic22:51

    Lazar Samardzic
  17. 89'

    Assist Éderson José dos Santos Lourenço da Silva22:51

  19. 89'

    Marsiglia che chiede un tocco di mano in area di Ederson, ma Sanchez dice che si puó continuare. VAR al lavoro.22:47

  20. 88'

    Anahor chiude Vaz in area, con la giovane punta pronta alla conclusione.22:46

  21. 87'

    AUBAMEYANG! Conclusione a giro dal limite, palla di poco alta sopra la traversa.22:44

  22. 86'

    Ci prova Ederson dalla distanza, conclusione da dimenticare.22:42

  23. 85'

    Sostituzione ATALANTA: esce Nikola Krstovic, entra Gianluca Scamacca.22:42

  25. 85'

    Sostituzione ATALANTA: esce Charles De Ketelaere, entra Lazar Samardzic.22:41

  26. 83'

    Greenwood con il fallo in attacco, l'inglese non si é visto molto in questa partita.22:40

  27. 81'

    Vaz prova la conclusione dal limite, ribattuta da Hien: azione comunque ferma per un precedente fuorigioco.22:38

  28. 79'

    Sostituzione MARSIGLIA: esce CJ Egan-Riley, entra Angel Gomes.22:36

  29. 79'

    De Ketelaere entra in area e conclude debolmente, Rulli blocca al petto.22:35

  31. 78'

    Punizione dal limite per il Marsiglia: Greenwood in porta, Carnesecchi la blocca senza problemi.22:34

  32. 76'

    Battibecco tra Lookman e Juric, non contentissima la punta del cambio.22:32

  33. 75'

    Sostituzione ATALANTA: esce Ademola Lookman, entra Yunus Musah.22:32

  34. 73'

    Partita ancora in equilibrio, OM ora spinto dal pubblico rinato dopo il gol annullato a Lookman.22:31

  35. 71'

    Sostituzione MARSIGLIA: esce Paixao, entra Vaz.22:28

  37. 70'

    ANNULLATO IL GOL ALL'ATALANTA. La Dea era passata in vantaggio con un tap in vincente di Lookman su cross di Bellanova. Sanchez prima convalida, poi viene richiamato da VAR e annulla.22:28

  38. 70'

    Check del VAR per valutare una posizione di fuorigioco di Krstovic, ad inizio azione.22:27

  39. 67'

    AMMONITO Matt O'Riley. Giallo per una trattenuta a centrocampo su De Keteleare, fermando una ripartenza della Dea. 22:24

  40. 66'

    Problemi ora per Ahanor, gioco ancora fermo.22:22

  41. 65'

    Krstovic anticipato a centroarea da Aguerd sul cross teso di Zappacosta.22:21

  43. 64'

    Atalanta che ora sta soffrendo le percussioni di un Marsiglia molto piú aggressivo.22:20

  44. 62'

    DOPPIA OCCASIONE PER L'OM! Prima una conclusione di Greenwood respinta, poi Aubameyang vede il suo tiro bloccato a due passi dalla porta!22:19

  45. 61'

    Gioco fermo per una pallonata in faccia a Pavard, Sanchez restituisce il pallone alla Dea.22:17

  46. 60'

    Gara di gran sacrificio per Krstovic, che sta lottando spesso spalle alla porta con uno o piú avversari.22:17

  47. 58'

    Cross di trivela di Krstovic, pallone alto per Lookman che era anche in fuorigioco.22:15

  49. 56'

    Hien al centro della difesa, Djimsiti si sposta a destra.22:12

  50. 55'

    Sostituzione ATALANTA: esce Odilon Kossounou, entra Isak Hien.22:12

  51. 54'

    Angolo di Greenwood, Carnesecchi di pugni anticipa tutti.22:10

  52. 52'

    Gran verticale di Aubameyang per Greenwood, ottima chiusura di Bellanova che respinge il tiro dell'inglese.22:10

  53. 50'

    AMMONITO Odilon Kossounou. Fallo su Paixao, giallo al difensore della Dea. 22:06

  55. 49'

    BELLANOVA! Colpo di testa sul secondo palo del quinto che prova a piazzarla ma manda a lato.22:05

  56. 47'

    Paixao sbaglia la verticale per Aubameyang, dopo un recupero sull'errore di Zappacosta.22:04

  57. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO DI OLYMPIQUE MARSIGLIA - ATALANTA!22:02

  58. 46'

    Sostituzione ATALANTA: esce Marten de Roon, entra Mario Pasalic.22:01

  59. Per il Marsiglia ci provano Aubameyang e Hojbjerg, ma il primo trova Carnesecchi, il secondo calcia a lato da ottima posizione.21:48

  61. Bella partita al Velodrome, Atalanta vicinissima al gol prima con il rigore di De Ketelaere parato da Rulli, poi con Krstovic che calcia alto da ottima posizione.21:47

  62. 45'+1'

    FINISCE IL PRIMO TEMPO DI OLYMPIQUE MARSIGLIA - ATALANTA! Risultato ancora fermo sullo 0-0.21:46

  63. 45'

    Un minuto di recupero.21:45

  64. 44'

    Cross di Bellanova, chiuso Lookman da Murillo: nuovo angolo per la Dea21:44

  65. 42'

    Partita non cattiva ma sicuramente fisica, Sanchez per ora sta gestendo i cartellini.21:42

  67. 40'

    Richiamo per Djimsiti, fallo su Aubameyang.21:40

  68. 38'

    Dopo un ottimo momento della Dea, torna l'OM a gestire il pallone. Molto equilibrio in campo.21:40

  69. 36'

    Ancora una percussione di Ahanor, il suo tocco per Krstovic é peró deviato da Murillo.21:36

  70. 35'

    KRSTOVIC! Lookman entra in area e prova a servire Ederson, una deviazione regala la palla all'ex Lecce che peró dal dischetto calcia altissimo!21:35

  71. 34'

    Partita che continua ad ottimo ritmo, spettacolo per i tifosi.21:35

  73. 32'

    OCCASIONE PER L'OM! Ripartenza guidata da Greenwood, palla centrale per Hojbjerg che calcia male!21:32

  74. 30'

    Sta crescendo l'OM, dopo un ottimo inizio della Atalanta.21:29

  75. 29'

    Mischia in area dell'Atalanta, Carnesecchi riesce ad allontanare.21:29

  76. 26'

    AMMONITO Éderson. Giallo al mediano per un fallo tattico per rallentare la precedente ripartenza del Marsiglia. 21:27

  77. 25'

    Si ripropone il duello tra Murillo e Zappacosta, ha la meglio l'italiano che chiude l'avversario in angoo.21:26

  79. 25'

    Atalanta molto attenta nel recupero alto del pallone, OM sta faticando a creare gioco.21:24

  80. 23'

    AUBAMEYANG! Stop e conclusione della punta, Carnesecchi con la mano alza sopra la traversa.21:23

  81. 21'

    Zappacosta con il corpo a corpo con Murillo, l'italiano chiede l'angolo per il tocco del panamense ma si riparte dalla rimessa dal fondo per il Marsiglia.21:21

  82. 19'

    Punizione forte sul secondo palo per Greenwood, palla che termina sul fondo.21:19

  83. 18'

    Fallo di Ederson su Greenwood, punizione dal limite per l'OM.21:18

  85. 16'

    Che occasione per l'Atalanta, grande parata di Rulli piú che un errore nel calciare di De Ketelaere21:15

  86. 14'

    RULLI PARA IL RIGORE! L'argentino intuisce il diagonale di De Ketelaere e manda in angolo!21:15

  87. 14'

    Check del VAR per la posizione di partenza di Krstovic, confermato il rigore.21:14

  88. 13'

    CALCIO DI RIGORE PER L'ATALANTA! Lancio di Lookman per Krstovic che viene steso da Rulli in uscita.21:13

  89. 11'

    De Ketelaere si sta muovendo tantissimo partendo dal centro destra ma poi andando anche ad aiutare in fase di costruzione.21:11

  91. 9'

    AHANOR! Inserimento del difensore che conclude poi su Rulli, ma azione fermata per un precedente fuorigioco di Lookman.21:09

  92. 8'

    Ritmi alti in questo inizio, due squadre che si stanno affrontando a viso aperto.21:08

  93. 6'

    Errore di Rulli che scivola al momento del rinvio, Lookman intercetta ma non ha la prontezza per calciare di prima verso la porta indifesa.21:06

  94. 5'

    Bella giocata di Ederson che si libera di due avversari, errore peró nella verticale per de Roon.21:05

  95. 4'

    Con la difesa altissima dei francesi, Atalanta che prova ad attaccare gli spazi con i suoi avanti: lancio di de Roon troppo lungo per De Ketelaere.21:04

  97. 3'

    Pressing molto alto per la squadra di De Zerbi, Atalanta che comunque prova a mantenere il possesso palla.21:02

  98. 2'

    Al Velodrome clima delle grandi occasioni, praticamente il tutto esaurito per questa sfida.21:00

  99. 1'

    INIZIA OLYMPIQUE MARSIGLIA - ATALANTA! Primo pallone per la Dea.21:00

  100. Arbitro del match lo spagnolo Jose Sanchez.20:21

  101. Sará la prima sfida tra le due squadre in Champions League, Dea e OM si sono affrontati nelle semifinali di Europa League del 2023-24, con la squadra bergamasca a passare il turno.20:20

  103. Juric si gioca molto in questa gara e si affida al tridente pesante De Ketelaere, Krstovic, Lookman, in difesa Djimsiti a guidare Kossounou e il giovanissimo Ahanor.20:19

  104. De Zerbi con la difesa a tre con Pavard da bracetto destro, saulle corsie Murillo e Garcia. Aubameyang da riferimento offensivo, Greenwood e Paixao a suo sostegno.20:18

  105. La formazione dell'ATALANTA: (3-4-3) Carnesecchi - Kossounou, Djimsiti, Ahanor - Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta - De Ketelaere, Krstovic, Lookman.20:15

  106. Sono ufficiali le formazioni del match: MARSIGLIA (5-4-1) Rulli - Murillo, Aguerd, Pavard, Egan-Riley, Garcia - Greenwood, O'Riley, Hojbjerg, Paixao - Aubameyang.20:14

  107. Due squadre separate da un punto, con la Dea a quota quattro, tre per l'OM che arriva dalla sconfigga con lo Sporting Lisbona.20:11

  109. Quarta giornata di Champions League, l'Atalanta di Juric viaggia a Marsiglia per affrontare l'Olympique di Roberto De Zerbi.20:10

  111. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Orange Vélodrome
    Città: Marsiglia
    Capienza: 67354 spettatori20:10

Formazioni Marsiglia - Atalanta

Marsiglia
Atalanta
TITOLARI MARSIGLIA
  • (1) GERÓNIMO RULLI (P)
  • (4) CJ EGAN-RILEY (D)
  • (6) ULISSES GARCIA (D)
  • (28) BENJAMIN PAVARD (D)
  • (62) AMIR MURILLO (D)
  • (21) NAYEF AGUERD (D)
  • (10) MASON GREENWOOD (C)
  • (14) IGOR PAIXÃO (C)
  • (23) PIERRE-EMILE HØJBJERG (C)
  • (17) MATT O'RILEY (C)
  • (97) PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG (A)
PANCHINA MARSIGLIA
  • (77) RAYAN BANG NA (D)
  • (40) JELLE VAN NECK (P)
  • (18) ARTHUR VERMEEREN (C)
  • (68) MATHIS CLEMENT (A)
  • (34) ROBINIO VAZ (A)
  • (8) ANGEL GOMES (C)
  • (78) ANGE LAGO (A)
  • (50) DARRYL BAKOLA (C)
  • (12) JEFFREY DE LANGE (P)
  • (76) TADJIDINE MMADI (C)
ALLENATORE MARSIGLIA
  • Roberto De Zerbi
TITOLARI ATALANTA
  • (29) MARCO CARNESECCHI (P)
  • (3) ODILON KOSSOUNOU (D)
  • (69) HONEST AHANOR (D)
  • (19) BERAT DJIMSITI (D)
  • (16) RAOUL BELLANOVA (C)
  • (15) MARTEN DE ROON (C)
  • (13) ÉDERSON (C)
  • (77) DAVIDE ZAPPACOSTA (C)
  • (11) ADEMOLA LOOKMAN (A)
  • (90) NIKOLA KRSTOVIC (A)
  • (17) CHARLES DE KETELAERE (A)
PANCHINA ATALANTA
  • (9) GIANLUCA SCAMACCA (A)
  • (70) DANIEL MALDINI (A)
  • (7) KAMALDEEN SULEMANA (A)
  • (47) LORENZO BERNASCONI (D)
  • (4) ISAK HIEN (D)
  • (57) MARCO SPORTIELLO (P)
  • (31) FRANCESCO ROSSI (P)
  • (6) YUNUS MUSAH (C)
  • (23) SEAD KOLASINAC (D)
  • (59) NICOLA ZALEWSKI (C)
  • (8) MARIO PASALIC (C)
  • (10) LAZAR SAMARDZIC (C)
ALLENATORE ATALANTA
  • Ivan Juric
PREPARTITA

Marsiglia - Atalanta è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio Orange Vélodrome di Marseille.
Arbitro di Marsiglia - Atalanta sarà José María Sánchez Martínez. Al VAR invece ci sarà Guillermo Cuadra Fernández.

Attualmente Marsiglia si trova 25° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece l'Atalanta si trova 16° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Marsiglia ha segnato 6 gol e ne ha subiti 5; l'Atalanta ha segnato 3 gol e ne ha subiti 5.

Marsiglia e Atalanta è la prima che si affrontano in campionato.

Marsiglia-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • I due precedenti incontri tra Marsiglia e Atalanta risalgono alle semifinali della UEFA Europa League 2023-24. Dopo un pareggio casalingo per 1-1 all'andata, il Marsiglia è stato eliminato dal torneo in seguito alla sconfitta per 3-0 al ritorno in Italia (4-1 complessivo).
  • L'Atalanta non ha vinto nessuna delle quattro partite contro squadre francesi giocate fuori dall'Italia nelle coppe europee (2N, 2P), pareggiando contro Lione (settembre 2017) e Marsiglia (maggio 2024) in UEFA Europa League, e perdendo contro il Paris SG in UEFA Champions League (agosto 2020 e settembre 2025).
  • L'allenatore del Marsiglia Roberto De Zerbi ha perso sette delle nove partite contro l'Atalanta in tutte le competizioni (1V, 1N); è il suo maggior numero di sconfitte contro un avversario nella sua carriera da allenatore (sette anche contro la Juventus).
  • Il Marsiglia è imbattuto in ciascuna delle ultime otto partite casalinghe in una delle principali competizioni europee (6V, 2N) e potrebbe arrivare a nove partite senza sconfitte per la prima volta in questo secolo: solo tra il 1989 e il 1999 è riuscito a rimanere imbattuto in casa per nove o più partite in tali competizioni, stabilendo la seconda striscia più lunga di questo tipo per una squadra francese (23, dietro le 31 del PSG, dal 2006 al 2015).
  • L'Atalanta ha perso solo due delle 11 partite della fase a gironi/campionato di UEFA Champions League dall'inizio della scorsa stagione (5V, 4N), mentre solo l'Inter (10) e l'Arsenal (8) hanno mantenuto la porta inviolata più volte della squadra bergamasca nelle partite di questa fase nello stesso periodo (6).
  • Il Marsiglia ha trascorso solo il 9% del tempo di gioco di UEFA Champions League in questa stagione in svantaggio (28 minuti), la percentuale più bassa tra tutte le squadre che hanno subito più di una sconfitta nella competizione 2025-26. La squadra francese ha in media la terza peggiore differenza xG ogni 90 minuti in situazione di parità (-1,8, 114 minuti), dietro solo a Eintracht Frankfurt (-2,4) e Kairat (-2,2).
  • L'Atalanta è una delle sole tre squadre ad aver registrato e concesso almeno 45 tiri in questa UEFA Champions League (49 fatti, 45 subiti); nella terza giornata, il pareggio 0-0 della Dea con lo Slavia Praga ha visto il maggior numero di tiri mai registrati (dal 2003-04) in una partita terminata a reti inviolate nella competizione (38 – 22 a favore, 16 subiti).
  • Igor Paixão del Marsiglia ha segnato tre gol in UEFA Champions League in questa stagione e André Ayew nel 2011-12 è stato l'ultimo giocatore ad averne segnati di più in una singola stagione per il club francese (4); gli unici altri giocatori non transalpini ad aver segnato più di tre gol in una singola edizione della Champions League per la squadra francese sono Didier Drogba nel 2003-04 (5) e Alen Boksic nel 1992-93 (4).
  • Nell'ultimo match contro lo Slavia Praga, Charles De Ketelaere ha creato sei occasioni per i compagni, evento accaduto al belga per la seconda volta in una partita di UEFA Champions League giocata con l'Atalanta (sei anche contro il Club Brugge a febbraio): CDK è l'unico giocatore ad esserci riuscito in più di una partita per il club bergamasco nella competizione.
  • La coppia del Marsiglia Pierre-Emerick Aubameyang (1 gol) e Igor Paixão (2 gol) hanno contribuito allo stesso gol tramite finalizzazione o assist per ben tre volte in questa UEFA Champions League, più di qualsiasi altra coppia di compagni di squadra nel 2025-26.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

MarsigliaAtalanta
Partite giocate33
Numero di partite vinte11
Numero di partite perse21
Numero di partite pareggiate01
Gol totali segnati62
Gol totali subiti45
Media gol subiti per partita1.31.7
Percentuale possesso palla50.845.7
Numero totale di passaggi14301229
Numero totale di passaggi riusciti12301003
Tiri nello specchio della porta1410
Percentuale di tiri in porta50.031.2
Numero totale di cross2449
Numero medio di cross riusciti313
Duelli per partita vinti126132
Duelli per partita persi118151
Corner subiti1910
Corner guadagnati614
Numero di punizioni a favore3130
Numero di punizioni concesse4827
Tackle totali5634
Percentuale di successo nei tackle64.361.8
Fuorigiochi totali38
Numero totale di cartellini gialli66
Numero totale di cartellini rossi10

Inglas Vetri

