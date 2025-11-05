Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:47

Newcastle United - Athletic Bilbao è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio St. James' Park di Newcastle.

Arbitro di Newcastle United - Athletic Bilbao sarà Ivan Kruzliak. Al VAR invece ci sarà Fedayi San.

Attualmente Newcastle United si trova 6° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Athletic Bilbao si trova 27° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte).

Newcastle United ha segnato 10 gol e ne ha subiti 2; Athletic Bilbao ha segnato 4 gol e ne ha subiti 9.

Newcastle United e Athletic Bilbao è la prima che si affrontano in campionato.

Newcastle United-Athletic Bilbao ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Newcastle e l'Athletic Club si sono già affrontati due volte in competizioni europee: la squadra basca eliminò i Magpies dai sedicesimi di finale della Coppa UEFA nel 1994-95 (3-3 complessivo nelle due partite, qualificazione grazie ai gol segnati in trasferta).

La precedente partita in trasferta dell'Athletic Club a Newcastle risale a una sconfitta per 3-2 nell'andata dei sedicesimi di finale di Coppa UEFA nell'ottobre 1994. In totale, l'Athletic ha vinto solo una delle 10 partite in trasferta contro squadre inglesi in Europa (1N, 8P): la vittoria è arrivata in casa del Manchester United nel marzo 2012 sotto la guida di Marcelo Bielsa (3-2 in UEFA Europa League – andata degli ottavi di finale).

L'Athletic Club ha perso tutte e tre le partite contro squadre inglesi nel 2025, perdendo due volte contro il Manchester United nella semifinale di UEFA Europa League la scorsa stagione e contro l'Arsenal nella gara d'esordio di UEFA Champions League di quest'anno. Solo una squadra spagnola ha perso quattro partite contro squadre inglesi in un singolo anno solare in una competizione europea importante: l'Atlético de Madrid nel 2021 (2 sconfitte contro Chelsea e 2 contro Liverpool).

Nella seconda e terza giornata il Newcastle ha ottenuto prima la vittoria più ampia di sempre (4-0 contro l'Union Saint-Gilloise) e poi la vittoria casalinga più ampia in assoluto (3-0 contro il Benfica) in UEFA Champions League: i Magpies potrebbero ora vincere tre partite di fila in una delle principali competizioni europee per la prima volta da marzo 2007 in Coppa UEFA.

L'Athletic Club non ha vinto nessuna delle cinque trasferte europee del 2025 (1N, 4P), perdendo tre di queste partite con lo stesso punteggio di 4-1: nessun club spagnolo ha mai perso tre partite europee consecutive e subito più di tre gol in ogni sconfitta.

Il Newcastle ha già superato i punti collezionati nella precedente stagione di UEFA Champions League nel 2023-24 (5, 6 in questa stagione) e una vittoria in questa partita gli consentirebbe di raccogliere fino a nove punti in una fase a gironi per la seconda volta, dopo esserci già riuscito nella prima fase a gironi del 2002-03 (3 vittorie e 3 sconfitte).

Anthony Gordon ha segnato quattro gol in UEFA Champions League in questa stagione, diventando il primo giocatore del Newcastle a segnare in tre partite consecutive nella competizione. Prima del 2025-26, aveva giocato appena sette partite nelle principali competizioni europee senza segnare nemmeno una volta.

Gorka Guruzeta ha segnato tre gol in tre presenze in UEFA Champions League in questa stagione, segnando in ciascuna delle ultime due partite. Se dovesse segnare contro il Newcastle, sarebbe il primo giocatore dell'Athletic Club a segnare in tre partite consecutive in Coppa dei Campioni/Champions League.

Jacob Murphy ha fornito un assist in tre delle sue cinque presenze in UEFA Champions League, con una media di un assist ogni 59 minuti nella competizione: Bukayo Saka (4) e Aaron Lennon (3) sono gli unici altri giocatori inglesi ad aver registrato almeno tre assist nelle loro prime cinque presenze nella competizione.

Unai Simón dell'Athletic Club ha subito sette gol in UEFA Champions League in questa stagione, nonostante un totale di xg Against on target di 3,75. Escludendo gli autogol, questa è stata la prestazione peggiore di un portiere nelle prime tre giornate dell'edizione in corso (-3,25).

