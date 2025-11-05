Incontro terminato, Newcastle 2, Athletic Bilbao 0.
Incontro terminato, Newcastle 2, Athletic Bilbao 0.
Secondo tempo terminato, Newcastle 2, Athletic Bilbao 0.22:53
Sandro Tonali (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52
Fallo di Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Bilbao).22:52
Tiro parato. Nico Serrano (Athletic Bilbao) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Adama Boiro.22:50
Fallo di Anthony Elanga (Newcastle).22:48
Dani Vivian (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:48
Gara riprende.22:46
Gara momentaneamente sospesa, Aitor Paredes (Athletic Bilbao) per infortunio.22:45
Tentativo fallito. Dani Vivian (Athletic Bilbao) in seguito a una mischia da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Nico Serrano con cross da calcio d'angolo.22:45
Calcio d'angolo,Athletic Bilbao. Calcio d'angolo causato da Nick Pope (Newcastle).22:44
Tiro parato. Nico Serrano (Athletic Bilbao) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mikel Vesga.22:44
Tiro respinto. Asier Hierro (Athletic Bilbao) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Mikel Vesga.22:44
Fallo di Jacob Murphy (Newcastle).22:43
Adama Boiro (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43
Tentativo fallito. Asier Hierro (Athletic Bilbao) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Andoni Gorosabel con cross.22:42
Sostituzione, Newcastle. Jacob Ramsey sostituisce Nick Woltemade.22:40
Tiro respinto. Anthony Elanga (Newcastle) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Jacob Murphy.22:40
Tiro parato. Nico Serrano (Athletic Bilbao) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa.22:38
Sostituzione, Athletic Bilbao. Íñigo Ruíz de Galarreta sostituisce Alejandro Rego.22:38
Sostituzione, Athletic Bilbao. Andoni Gorosabel sostituisce Jesús Areso.22:35
Sostituzione, Athletic Bilbao. Asier Hierro sostituisce Unai Gómez.22:35
Fallo di Sandro Tonali (Newcastle).22:35
Selton Sánchez (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35
Fallo di Lewis Hall (Newcastle).22:30
Aitor Paredes (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30
Tiro parato. Nico Serrano (Athletic Bilbao) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Aitor Paredes.22:30
Sostituzione, Athletic Bilbao. Selton Sánchez sostituisce Mikel Jauregizar.22:27
Sostituzione, Athletic Bilbao. Nico Serrano sostituisce Robert Navarro.22:26
Jesús Areso (Athletic Bilbao) e' ammonito per fallo.22:26
Anthony Elanga (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Fallo di Jesús Areso (Athletic Bilbao).22:26
Fallo di Lewis Miley (Newcastle).22:23
Mikel Jauregizar (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:23
Sostituzione, Newcastle. Lewis Miley sostituisce Bruno Guimarães.22:23
Sostituzione, Newcastle. Anthony Elanga sostituisce Harvey Barnes.22:23
Sostituzione, Newcastle. Lewis Hall sostituisce Dan Burn.22:22
Gara riprende.22:22
Gara momentaneamente sospesa, Dan Burn (Newcastle) per infortunio.22:21
Fallo di Nick Woltemade (Newcastle).22:20
Dani Vivian (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Fallo di Bruno Guimarães (Newcastle).22:18
Aitor Paredes (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18
Bruno Guimarães (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17
Fallo di Alejandro Rego (Athletic Bilbao).22:17
Aitor Paredes (Athletic Bilbao) e' ammonito per fallo.22:14
Nick Woltemade (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:14
Fallo di Aitor Paredes (Athletic Bilbao).22:14
Tentativo fallito. Dan Burn (Newcastle) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Bruno Guimarães.22:13
Tiro parato. Sven Botman (Newcastle) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Dan Burn con suggerimento di testa.22:11
Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Dani Vivian (Athletic Bilbao).22:10
Gol! Newcastle 2, Athletic Bilbao 0. Joelinton (Newcastle) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Harvey Barnes con cross.22:06
Tiro respinto. Harvey Barnes (Newcastle) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jacob Murphy.22:06
Tentativo fallito. Unai Gómez (Athletic Bilbao) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Mikel Jauregizar.22:04
Inizia il Secondo tempo Newcastle 1, Athletic Bilbao 0.22:03
Primo tempo terminato, Newcastle 1, Athletic Bilbao 0.21:47
Sandro Tonali (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Fallo di Alejandro Rego (Athletic Bilbao).21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45
Fallo di mano di Joelinton (Newcastle).21:42
Tiro parato. Joelinton (Newcastle) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:42
Sostituzione, Newcastle. Jacob Murphy sostituisce Anthony Gordon per infortunio.21:41
Gara riprende.21:41
Gara momentaneamente sospesa, Anthony Gordon (Newcastle) per infortunio.21:40
Fuorigioco. Harvey Barnes(Newcastle) prova il lancio lungo, ma Sandro Tonali e' colto in fuorigioco.21:39
Calcio d'angolo,Athletic Bilbao. Calcio d'angolo causato da Anthony Gordon (Newcastle).21:39
Sandro Tonali (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:34
Fallo di Robert Navarro (Athletic Bilbao).21:34
Gara riprende.21:30
Gara momentaneamente sospesa, (Newcastle).21:29
Tentativo fallito. Nick Woltemade (Newcastle) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra.21:28
Nick Woltemade (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Fallo di Mikel Jauregizar (Athletic Bilbao).21:27
Fuorigioco. Sandro Tonali(Newcastle) prova il lancio lungo, ma Kieran Trippier e' colto in fuorigioco.21:26
Fallo di Joelinton (Newcastle).21:21
Robert Navarro (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:21
Fallo di Bruno Guimarães (Newcastle).21:21
Alex Berenguer (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Sven Botman (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Fallo di Unai Gómez (Athletic Bilbao).21:20
Adama Boiro (Athletic Bilbao) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro da fuori area da calcio d'angolo.21:18
Calcio d'angolo,Athletic Bilbao. Calcio d'angolo causato da Malick Thiaw (Newcastle).21:18
Tiro respinto. Unai Gómez (Athletic Bilbao) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Alejandro Rego.21:18
Calcio d'angolo,Athletic Bilbao. Calcio d'angolo causato da Malick Thiaw (Newcastle).21:15
Dan Burn (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:15
Fallo di Robert Navarro (Athletic Bilbao).21:15
Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Mikel Jauregizar (Athletic Bilbao).21:13
Fallo di mano di Kieran Trippier (Newcastle).21:12
Gol! Newcastle 1, Athletic Bilbao 0. Dan Burn (Newcastle) un colpo di testa dalla sinistra dell'area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Kieran Trippier con cross in seguito a un calcio da fermo.21:11
Bruno Guimarães (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:10
Fallo di Mikel Jauregizar (Athletic Bilbao).21:10
Sandro Tonali (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Fallo di Aitor Paredes (Athletic Bilbao).21:10
Tiro respinto. Robert Navarro (Athletic Bilbao) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jesús Areso.21:09
Fuorigioco. Malick Thiaw(Newcastle) prova il lancio lungo, ma Joelinton e' colto in fuorigioco.21:08
Tiro parato. Unai Gómez (Athletic Bilbao) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Alex Berenguer con cross.21:07
Calcio d'angolo,Athletic Bilbao. Calcio d'angolo causato da Joelinton (Newcastle).21:06
Sandro Tonali (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06
Fallo di Mikel Vesga (Athletic Bilbao).21:06
Fallo di mano di Mikel Vesga (Athletic Bilbao).21:02
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:47
Dove si gioca la partita:
Stadio: St. James' Park
Città: Newcastle
Capienza: 52405 spettatori19:47
Newcastle United - Athletic Bilbao è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio St. James' Park di Newcastle.
Arbitro di Newcastle United - Athletic Bilbao sarà Ivan Kruzliak. Al VAR invece ci sarà Fedayi San.
Attualmente Newcastle United si trova 6° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Athletic Bilbao si trova 27° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte).
Newcastle United ha segnato 10 gol e ne ha subiti 2; Athletic Bilbao ha segnato 4 gol e ne ha subiti 9.
Newcastle United e Athletic Bilbao è la prima che si affrontano in campionato.
Newcastle United-Athletic Bilbao ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Newcastle United
|Athletic Bilbao
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|2
|1
|Numero di partite perse
|1
|2
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|8
|4
|Gol totali subiti
|2
|7
|Media gol subiti per partita
|0.7
|2.3
|Percentuale possesso palla
|48.3
|48.6
|Numero totale di passaggi
|1213
|1276
|Numero totale di passaggi riusciti
|999
|1048
|Tiri nello specchio della porta
|22
|10
|Percentuale di tiri in porta
|71.0
|40.0
|Numero totale di cross
|60
|50
|Numero medio di cross riusciti
|15
|11
|Duelli per partita vinti
|141
|145
|Duelli per partita persi
|155
|163
|Corner subiti
|19
|9
|Corner guadagnati
|23
|10
|Numero di punizioni a favore
|33
|31
|Numero di punizioni concesse
|35
|47
|Tackle totali
|43
|66
|Percentuale di successo nei tackle
|55.8
|65.2
|Fuorigiochi totali
|5
|4
|Numero totale di cartellini gialli
|4
|3
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
