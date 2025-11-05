Virgilio Sport
Newcastle United-Athletic Bilbao: 2-0 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio St. James' Park di Newcastle
5 Novembre 2025 ore 21:00
Newcastle United
2
Athletic Bilbao
0
Partita finita
Arbitro: Ivan Kruzliak
  1. 11' 1-0 Dan Burn
  2. 49' 2-0 Joelinton
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Newcastle 2, Athletic Bilbao 0.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Newcastle 2, Athletic Bilbao 0.22:53

  3. 90'+5'

    Sandro Tonali (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52

  4. 90'+5'

    Fallo di Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Bilbao).22:52

  5. 90'+3'

    Tiro parato. Nico Serrano (Athletic Bilbao) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Adama Boiro.22:50

  6. 90'+1'

    Fallo di Anthony Elanga (Newcastle).22:48

  7. 90'+1'

    Dani Vivian (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48

  9. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:48

  10. 89'

    Gara riprende.22:46

  11. 88'

    Gara momentaneamente sospesa, Aitor Paredes (Athletic Bilbao) per infortunio.22:45

  12. 88'

    Tentativo fallito. Dani Vivian (Athletic Bilbao) in seguito a una mischia da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Nico Serrano con cross da calcio d'angolo.22:45

  13. 87'

    Calcio d'angolo,Athletic Bilbao. Calcio d'angolo causato da Nick Pope (Newcastle).22:44

  15. 87'

    Tiro parato. Nico Serrano (Athletic Bilbao) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mikel Vesga.22:44

  16. 87'

    Tiro respinto. Asier Hierro (Athletic Bilbao) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Mikel Vesga.22:44

  17. 85'

    Fallo di Jacob Murphy (Newcastle).22:43

  18. 85'

    Adama Boiro (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43

  19. 85'

    Tentativo fallito. Asier Hierro (Athletic Bilbao) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Andoni Gorosabel con cross.22:42

  21. 83'

    Sostituzione, Newcastle. Jacob Ramsey sostituisce Nick Woltemade.22:40

  22. 83'

    Tiro respinto. Anthony Elanga (Newcastle) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Jacob Murphy.22:40

  23. 81'

    Tiro parato. Nico Serrano (Athletic Bilbao) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa.22:38

  24. 80'

    Sostituzione, Athletic Bilbao. Íñigo Ruíz de Galarreta sostituisce Alejandro Rego.22:38

  25. 78'

    Sostituzione, Athletic Bilbao. Andoni Gorosabel sostituisce Jesús Areso.22:35

  27. 78'

    Sostituzione, Athletic Bilbao. Asier Hierro sostituisce Unai Gómez.22:35

  28. 78'

    Fallo di Sandro Tonali (Newcastle).22:35

  29. 78'

    Selton Sánchez (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:35

  30. 73'

    Fallo di Lewis Hall (Newcastle).22:30

  31. 73'

    Aitor Paredes (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30

  33. 73'

    Tiro parato. Nico Serrano (Athletic Bilbao) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Aitor Paredes.22:30

  34. 69'

    Sostituzione, Athletic Bilbao. Selton Sánchez sostituisce Mikel Jauregizar.22:27

  35. 69'

    Sostituzione, Athletic Bilbao. Nico Serrano sostituisce Robert Navarro.22:26

  36. 69'

    Jesús Areso (Athletic Bilbao) e' ammonito per fallo.22:26

  37. 69'

    Anthony Elanga (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  39. 69'

    Fallo di Jesús Areso (Athletic Bilbao).22:26

  40. 66'

    Fallo di Lewis Miley (Newcastle).22:23

  41. 66'

    Mikel Jauregizar (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:23

  42. 66'

    Sostituzione, Newcastle. Lewis Miley sostituisce Bruno Guimarães.22:23

  43. 66'

    Sostituzione, Newcastle. Anthony Elanga sostituisce Harvey Barnes.22:23

  45. 65'

    Sostituzione, Newcastle. Lewis Hall sostituisce Dan Burn.22:22

  46. 65'

    Gara riprende.22:22

  47. 64'

    Gara momentaneamente sospesa, Dan Burn (Newcastle) per infortunio.22:21

  48. 63'

    Fallo di Nick Woltemade (Newcastle).22:20

  49. 63'

    Dani Vivian (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20

  51. 61'

    Fallo di Bruno Guimarães (Newcastle).22:18

  52. 61'

    Aitor Paredes (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:18

  53. 60'

    Bruno Guimarães (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:17

  54. 60'

    Fallo di Alejandro Rego (Athletic Bilbao).22:17

  55. 57'

    Aitor Paredes (Athletic Bilbao) e' ammonito per fallo.22:14

  57. 57'

    Nick Woltemade (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:14

  58. 57'

    Fallo di Aitor Paredes (Athletic Bilbao).22:14

  59. 56'

    Tentativo fallito. Dan Burn (Newcastle) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Bruno Guimarães.22:13

  60. 54'

    Tiro parato. Sven Botman (Newcastle) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Dan Burn con suggerimento di testa.22:11

  61. 53'

    Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Dani Vivian (Athletic Bilbao).22:10

  63. 49'

    Gol! Newcastle 2, Athletic Bilbao 0. Joelinton (Newcastle) un colpo di testa da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Harvey Barnes con cross.22:06

  64. 48'

    Tiro respinto. Harvey Barnes (Newcastle) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jacob Murphy.22:06

  65. 47'

    Tentativo fallito. Unai Gómez (Athletic Bilbao) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Mikel Jauregizar.22:04

  66. Inizia il Secondo tempo Newcastle 1, Athletic Bilbao 0.22:03

  67. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Newcastle 1, Athletic Bilbao 0.21:47

  69. 45'+1'

    Sandro Tonali (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45

  70. 45'+1'

    Fallo di Alejandro Rego (Athletic Bilbao).21:45

  71. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45

  72. 42'

    Fallo di mano di Joelinton (Newcastle).21:42

  73. 42'

    Tiro parato. Joelinton (Newcastle) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:42

  75. 41'

    Sostituzione, Newcastle. Jacob Murphy sostituisce Anthony Gordon per infortunio.21:41

  76. 41'

    Gara riprende.21:41

  77. 41'

    Gara momentaneamente sospesa, Anthony Gordon (Newcastle) per infortunio.21:40

  78. 40'

    Fuorigioco. Harvey Barnes(Newcastle) prova il lancio lungo, ma Sandro Tonali e' colto in fuorigioco.21:39

  79. 39'

    Calcio d'angolo,Athletic Bilbao. Calcio d'angolo causato da Anthony Gordon (Newcastle).21:39

  81. 34'

    Sandro Tonali (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:34

  82. 34'

    Fallo di Robert Navarro (Athletic Bilbao).21:34

  83. 30'

    Gara riprende.21:30

  84. 30'

    Gara momentaneamente sospesa, (Newcastle).21:29

  85. 29'

    Tentativo fallito. Nick Woltemade (Newcastle) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra.21:28

  87. 28'

    Nick Woltemade (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27

  88. 28'

    Fallo di Mikel Jauregizar (Athletic Bilbao).21:27

  89. 26'

    Fuorigioco. Sandro Tonali(Newcastle) prova il lancio lungo, ma Kieran Trippier e' colto in fuorigioco.21:26

  90. 22'

    Fallo di Joelinton (Newcastle).21:21

  91. 22'

    Robert Navarro (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:21

  93. 21'

    Fallo di Bruno Guimarães (Newcastle).21:21

  94. 21'

    Alex Berenguer (Athletic Bilbao) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21

  95. 20'

    Sven Botman (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

  96. 20'

    Fallo di Unai Gómez (Athletic Bilbao).21:20

  97. 19'

    Adama Boiro (Athletic Bilbao) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro da fuori area da calcio d'angolo.21:18

  99. 18'

    Calcio d'angolo,Athletic Bilbao. Calcio d'angolo causato da Malick Thiaw (Newcastle).21:18

  100. 18'

    Tiro respinto. Unai Gómez (Athletic Bilbao) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Alejandro Rego.21:18

  101. 16'

    Calcio d'angolo,Athletic Bilbao. Calcio d'angolo causato da Malick Thiaw (Newcastle).21:15

  102. 15'

    Dan Burn (Newcastle) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:15

  103. 15'

    Fallo di Robert Navarro (Athletic Bilbao).21:15

  105. 13'

    Calcio d'angolo,Newcastle. Calcio d'angolo causato da Mikel Jauregizar (Athletic Bilbao).21:13

  106. 12'

    Fallo di mano di Kieran Trippier (Newcastle).21:12

  107. 11'

    Gol! Newcastle 1, Athletic Bilbao 0. Dan Burn (Newcastle) un colpo di testa dalla sinistra dell'area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Kieran Trippier con cross in seguito a un calcio da fermo.21:11

  108. 10'

    Bruno Guimarães (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:10

  109. 10'

    Fallo di Mikel Jauregizar (Athletic Bilbao).21:10

  111. 10'

    Sandro Tonali (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10

  112. 10'

    Fallo di Aitor Paredes (Athletic Bilbao).21:10

  113. 10'

    Tiro respinto. Robert Navarro (Athletic Bilbao) un tiro di destro da fuori area. Assist di Jesús Areso.21:09

  114. 9'

    Fuorigioco. Malick Thiaw(Newcastle) prova il lancio lungo, ma Joelinton e' colto in fuorigioco.21:08

  115. 7'

    Tiro parato. Unai Gómez (Athletic Bilbao) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Alex Berenguer con cross.21:07

  117. 7'

    Calcio d'angolo,Athletic Bilbao. Calcio d'angolo causato da Joelinton (Newcastle).21:06

  118. 6'

    Sandro Tonali (Newcastle) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:06

  119. 6'

    Fallo di Mikel Vesga (Athletic Bilbao).21:06

  120. 2'

    Fallo di mano di Mikel Vesga (Athletic Bilbao).21:02

  121. Inizia il Primo tempo.21:00

  123. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:47

  125. Dove si gioca la partita:

    Stadio: St. James' Park
    Città: Newcastle
    Capienza: 52405 spettatori19:47

Formazioni Newcastle United - Athletic Bilbao

Newcastle United
Athletic Bilbao
TITOLARI NEWCASTLE UNITED
  • (1) NICK POPE (P)
  • (12) MALICK THIAW (D)
  • (4) SVEN BOTMAN (D)
  • (2) KIERAN TRIPPIER (D)
  • (33) DAN BURN (D)
  • (7) JOELINTON (C)
  • (39) BRUNO GUIMARÃES (C)
  • (8) SANDRO TONALI (C)
  • (27) NICK WOLTEMADE (A)
  • (11) HARVEY BARNES (A)
  • (10) ANTHONY GORDON (A)
PANCHINA NEWCASTLE UNITED
  • (23) JACOB MURPHY (C)
  • (20) ANTHONY ELANGA (A)
  • (5) FABIAN SCHÄR (D)
  • (28) JOE WILLOCK (C)
  • (31) MAX THOMPSON (P)
  • (3) LEWIS HALL (D)
  • (37) ALEX MURPHY (D)
  • (67) LEWIS MILEY (C)
  • (32) AARON RAMSDALE (P)
  • (41) JACOB RAMSEY (C)
  • (17) EMIL KRAFTH (D)
ALLENATORE NEWCASTLE UNITED
  • Eddie Howe
TITOLARI ATHLETIC BILBAO
  • (1) UNAI SIMÓN (P)
  • (19) ADAMA BOIRO (D)
  • (12) JESÚS ARESO (D)
  • (3) DANI VIVIAN (D)
  • (4) AITOR PAREDES (D)
  • (23) ROBERT NAVARRO (C)
  • (7) ALEX BERENGUER (C)
  • (6) MIKEL VESGA (C)
  • (30) ALEJANDRO REGO (C)
  • (18) MIKEL JAUREGIZAR (C)
  • (20) UNAI GÓMEZ (A)
PANCHINA ATHLETIC BILBAO
  • (44) SELTON SÁNCHEZ (C)
  • (38) ANDER IZAGIRRE (D)
  • (16) ÍÑIGO RUÍZ DE GALARRETA (C)
  • (22) NICO SERRANO (A)
  • (14) AYMERIC LAPORTE (D)
  • (27) ÁLEX PADILLA (P)
  • (15) ÍÑIGO LEKUE (D)
  • (35) IBON SÁNCHEZ (C)
  • (2) ANDONI GOROSABEL (D)
  • (26) MIKEL SANTOS (P)
  • (31) ASIER HIERRO (A)
ALLENATORE ATHLETIC BILBAO
  • Ernesto Valverde
PREPARTITA

Newcastle United - Athletic Bilbao è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 21:00 allo stadio St. James' Park di Newcastle.
Arbitro di Newcastle United - Athletic Bilbao sarà Ivan Kruzliak. Al VAR invece ci sarà Fedayi San.

Attualmente Newcastle United si trova 6° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Athletic Bilbao si trova 27° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte).
Newcastle United ha segnato 10 gol e ne ha subiti 2; Athletic Bilbao ha segnato 4 gol e ne ha subiti 9.

Newcastle United e Athletic Bilbao è la prima che si affrontano in campionato.

Newcastle United-Athletic Bilbao ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Newcastle e l'Athletic Club si sono già affrontati due volte in competizioni europee: la squadra basca eliminò i Magpies dai sedicesimi di finale della Coppa UEFA nel 1994-95 (3-3 complessivo nelle due partite, qualificazione grazie ai gol segnati in trasferta).
  • La precedente partita in trasferta dell'Athletic Club a Newcastle risale a una sconfitta per 3-2 nell'andata dei sedicesimi di finale di Coppa UEFA nell'ottobre 1994. In totale, l'Athletic ha vinto solo una delle 10 partite in trasferta contro squadre inglesi in Europa (1N, 8P): la vittoria è arrivata in casa del Manchester United nel marzo 2012 sotto la guida di Marcelo Bielsa (3-2 in UEFA Europa League – andata degli ottavi di finale).
  • L'Athletic Club ha perso tutte e tre le partite contro squadre inglesi nel 2025, perdendo due volte contro il Manchester United nella semifinale di UEFA Europa League la scorsa stagione e contro l'Arsenal nella gara d'esordio di UEFA Champions League di quest'anno. Solo una squadra spagnola ha perso quattro partite contro squadre inglesi in un singolo anno solare in una competizione europea importante: l'Atlético de Madrid nel 2021 (2 sconfitte contro Chelsea e 2 contro Liverpool).
  • Nella seconda e terza giornata il Newcastle ha ottenuto prima la vittoria più ampia di sempre (4-0 contro l'Union Saint-Gilloise) e poi la vittoria casalinga più ampia in assoluto (3-0 contro il Benfica) in UEFA Champions League: i Magpies potrebbero ora vincere tre partite di fila in una delle principali competizioni europee per la prima volta da marzo 2007 in Coppa UEFA.
  • L'Athletic Club non ha vinto nessuna delle cinque trasferte europee del 2025 (1N, 4P), perdendo tre di queste partite con lo stesso punteggio di 4-1: nessun club spagnolo ha mai perso tre partite europee consecutive e subito più di tre gol in ogni sconfitta.
  • Il Newcastle ha già superato i punti collezionati nella precedente stagione di UEFA Champions League nel 2023-24 (5, 6 in questa stagione) e una vittoria in questa partita gli consentirebbe di raccogliere fino a nove punti in una fase a gironi per la seconda volta, dopo esserci già riuscito nella prima fase a gironi del 2002-03 (3 vittorie e 3 sconfitte).
  • Anthony Gordon ha segnato quattro gol in UEFA Champions League in questa stagione, diventando il primo giocatore del Newcastle a segnare in tre partite consecutive nella competizione. Prima del 2025-26, aveva giocato appena sette partite nelle principali competizioni europee senza segnare nemmeno una volta.
  • Gorka Guruzeta ha segnato tre gol in tre presenze in UEFA Champions League in questa stagione, segnando in ciascuna delle ultime due partite. Se dovesse segnare contro il Newcastle, sarebbe il primo giocatore dell'Athletic Club a segnare in tre partite consecutive in Coppa dei Campioni/Champions League.
  • Jacob Murphy ha fornito un assist in tre delle sue cinque presenze in UEFA Champions League, con una media di un assist ogni 59 minuti nella competizione: Bukayo Saka (4) e Aaron Lennon (3) sono gli unici altri giocatori inglesi ad aver registrato almeno tre assist nelle loro prime cinque presenze nella competizione.
  • Unai Simón dell'Athletic Club ha subito sette gol in UEFA Champions League in questa stagione, nonostante un totale di xg Against on target di 3,75. Escludendo gli autogol, questa è stata la prestazione peggiore di un portiere nelle prime tre giornate dell'edizione in corso (-3,25).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Newcastle UnitedAthletic Bilbao
Partite giocate33
Numero di partite vinte21
Numero di partite perse12
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati84
Gol totali subiti27
Media gol subiti per partita0.72.3
Percentuale possesso palla48.348.6
Numero totale di passaggi12131276
Numero totale di passaggi riusciti9991048
Tiri nello specchio della porta2210
Percentuale di tiri in porta71.040.0
Numero totale di cross6050
Numero medio di cross riusciti1511
Duelli per partita vinti141145
Duelli per partita persi155163
Corner subiti199
Corner guadagnati2310
Numero di punizioni a favore3331
Numero di punizioni concesse3547
Tackle totali4366
Percentuale di successo nei tackle55.865.2
Fuorigiochi totali54
Numero totale di cartellini gialli43
Numero totale di cartellini rossi00

