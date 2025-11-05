Incontro terminato, Pafos 1, Villarreal 0.
Incontro terminato, Pafos 1, Villarreal 0.
Secondo tempo terminato, Pafos 1, Villarreal 0.20:37
Fuorigioco. Santi Comesaña(Villarreal) prova il lancio lungo, ma Renato Veiga e' colto in fuorigioco.20:36
Renato Veiga (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34
Fallo di Ivan Sunjic (Pafos).20:34
Fallo di Gerard Moreno (Villarreal).20:32
David Goldar (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32
Tiro parato. Santi Comesaña (Villarreal) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nicolas Pépé.20:31
Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.20:30
Tentativo fallito. Anderson Silva (Pafos) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra.20:30
Pape Gueye (Villarreal) e' ammonito per fallo.20:30
Fallo di Manor Solomon (Villarreal).20:29
Vlad Dragomir (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29
Tentativo fallito. Nicolas Pépé (Villarreal) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.20:28
Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Derrick Luckassen (Pafos).20:28
Tiro respinto. Pape Gueye (Villarreal) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Manor Solomon.20:28
Sostituzione, Pafos. Bruno Langa sostituisce Domingos Quina.20:27
Gerard Moreno (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23
Fallo di Domingos Quina (Pafos).20:23
Fallo di Manor Solomon (Villarreal).20:22
Jajá (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:22
Tentativo fallito. Gerard Moreno (Villarreal) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nicolas Pépé con cross da calcio d'angolo.20:21
Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Kostas Pileas (Pafos).20:20
Pape Gueye (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:19
Fallo di Jajá (Pafos).20:19
Sostituzione, Pafos. Jajá sostituisce Mislav Orsic.20:18
Sostituzione, Pafos. Anderson Silva sostituisce Pêpê Rodrigues.20:18
Renato Veiga (Villarreal) e' ammonito per fallo.20:16
Fallo di Renato Veiga (Villarreal).20:16
Vlad Dragomir (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16
Tiro respinto. Pape Gueye (Villarreal) un tiro di sinistro da fuori area.20:16
Tentativo fallito. Santi Comesaña (Villarreal) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Alfonso Pedraza con cross.20:16
Tiro respinto. Pape Gueye (Villarreal) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Santiago Mouriño.20:15
Sostituzione, Pafos. Kostas Pileas sostituisce Ken Sema.20:12
Gara riprende.20:11
Gara momentaneamente sospesa, Vlad Dragomir (Pafos) per infortunio.20:11
Tiro parato. Manor Solomon (Villarreal) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Tani Oluwaseyi.20:10
Derrick Luckassen (Pafos) e' ammonito.20:09
Tentativo fallito. Nicolas Pépé (Villarreal) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Santi Comesaña.20:09
Fallo di Santi Comesaña (Villarreal).20:07
Domingos Quina (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:07
Santiago Mouriño (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06
Fallo di David Luiz (Pafos).20:06
Fallo di Juan Foyth (Villarreal).20:05
Domingos Quina (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05
Tiro parato. Tani Oluwaseyi (Villarreal) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alfonso Pedraza con cross.20:04
Sostituzione, Villarreal. Alfonso Pedraza sostituisce Sergi Cardona.20:03
Sostituzione, Villarreal. Gerard Moreno sostituisce Ayoze Pérez.20:03
Sostituzione, Villarreal. Santi Comesaña sostituisce Dani Parejo.20:03
Tentativo fallito. Derrick Luckassen (Pafos) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Ken Sema con cross da calcio d'angolo.20:03
Calcio d'angolo,Pafos. Calcio d'angolo causato da Renato Veiga (Villarreal).20:02
Gara riprende.20:00
Gara momentaneamente sospesa, Derrick Luckassen (Pafos) per infortunio.19:59
Tentativo fallito. Ayoze Pérez (Villarreal) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Sergi Cardona con cross da calcio d'angolo.19:56
Sostituzione, Villarreal. Manor Solomon sostituisce Alberto Moleiro.19:56
Sostituzione, Villarreal. Tani Oluwaseyi sostituisce Georges Mikautadze.19:56
Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Ken Sema (Pafos).19:55
Tentativo fallito. Pape Gueye (Villarreal) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra in seguito a un contropiede.19:55
Tiro respinto. Dani Parejo (Villarreal) un tiro di destro da fuori area.19:54
Alberto Moleiro (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:53
Fallo di Bruno Felipe (Pafos).19:53
Tiro parato. Domingos Quina (Pafos) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Pêpê Rodrigues.19:51
Gol! Pafos 1, Villarreal 0. Derrick Luckassen (Pafos) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ken Sema con cross da calcio d'angolo.19:46
Calcio d'angolo,Pafos. Calcio d'angolo causato da Renato Veiga (Villarreal).19:45
Inizia il Secondo tempo Pafos 0, Villarreal 0.19:45
Primo tempo terminato, Pafos 0, Villarreal 0.19:30
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.19:30
Tiro parato. Ayoze Pérez (Villarreal) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Dani Parejo.19:28
Fallo di Vlad Dragomir (Pafos).19:25
Pape Gueye (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25
Tentativo fallito. Santiago Mouriño (Villarreal) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.19:24
Fallo di Pêpê Rodrigues (Pafos).19:21
Ayoze Pérez (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21
Pêpê Rodrigues (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20
Fallo di Ayoze Pérez (Villarreal).19:20
Mislav Orsic (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15
Fallo di Alberto Moleiro (Villarreal).19:15
David Goldar (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14
Fallo di Ayoze Pérez (Villarreal).19:14
Pêpê Rodrigues (Pafos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:13
Fallo di Pape Gueye (Villarreal).19:13
Fallo di Ivan Sunjic (Pafos).19:11
Juan Foyth (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11
Fallo di Ken Sema (Pafos).19:06
Nicolas Pépé (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06
Pêpê Rodrigues (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05
Fallo di Nicolas Pépé (Villarreal).19:05
Georges Mikautadze (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:57
Fallo di Derrick Luckassen (Pafos).18:57
Fallo di mano di Pape Gueye (Villarreal).18:54
Tiro parato. Pape Gueye (Villarreal) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alberto Moleiro con passaggio filtrante.18:54
Fuorigioco. Domingos Quina(Pafos) prova il lancio lungo, ma Vlad Dragomir e' colto in fuorigioco.18:52
Fallo di mano di Derrick Luckassen (Pafos).18:52
Tentativo fallito. Georges Mikautadze (Villarreal) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Alberto Moleiro con suggerimento di testa.18:51
Tentativo fallito. Nicolas Pépé (Villarreal) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.18:48
Nicolas Pépé (Villarreal) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:47
Fallo di Ken Sema (Pafos).18:47
Tentativo fallito. Domingos Quina (Pafos) un tiro di destro dalla sinistra dell'area tira alto.18:46
Fallo di Georges Mikautadze (Villarreal).18:45
Domingos Quina (Pafos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:45
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:35
Dove si gioca la partita:
Stadio: Alphamega Stadium
Città: Kolossi
Capienza: 10700 spettatori17:35
Pafos - Villarreal è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:45 allo stadio Alphamega Stadium di Kolossi.
Arbitro di Pafos - Villarreal sarà Sven Jablonski. Al VAR invece ci sarà Sören Storks.
Attualmente Pafos si trova 19° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Villarreal si trova 32° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).
Pafos ha segnato 2 gol e ne ha subiti 5; Villarreal ha segnato 2 gol e ne ha subiti 6.
Pafos e Villarreal è la prima che si affrontano in campionato.
Pafos-Villarreal ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Pafos
|Villarreal
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|0
|0
|Numero di partite perse
|1
|2
|Numero di partite pareggiate
|2
|1
|Gol totali segnati
|1
|2
|Gol totali subiti
|5
|5
|Media gol subiti per partita
|1.7
|1.7
|Percentuale possesso palla
|31.6
|40.1
|Numero totale di passaggi
|855
|1061
|Numero totale di passaggi riusciti
|597
|859
|Tiri nello specchio della porta
|9
|8
|Percentuale di tiri in porta
|47.4
|29.6
|Numero totale di cross
|14
|37
|Numero medio di cross riusciti
|6
|12
|Duelli per partita vinti
|113
|133
|Duelli per partita persi
|138
|157
|Corner subiti
|21
|9
|Corner guadagnati
|6
|8
|Numero di punizioni a favore
|33
|47
|Numero di punizioni concesse
|34
|37
|Tackle totali
|36
|53
|Percentuale di successo nei tackle
|58.3
|56.6
|Fuorigiochi totali
|4
|2
|Numero totale di cartellini gialli
|3
|8
|Numero totale di cartellini rossi
|2
|0
