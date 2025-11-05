Virgilio Sport
Pafos-Villarreal: 1-0 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Alphamega Stadium di Kolossi
5 Novembre 2025 ore 18:45
Pafos
1
Villarreal
0
Partita finita
Arbitro: Sven Jablonski
  1. 46' 1-0 Derrick Luckassen
0'
45'
90'
90'
97'

Incontro terminato, Pafos 1, Villarreal 0.

  1. 90'+7'

    Secondo tempo terminato, Pafos 1, Villarreal 0.20:37

  3. 90'+6'

    Fuorigioco. Santi Comesaña(Villarreal) prova il lancio lungo, ma Renato Veiga e' colto in fuorigioco.20:36

  4. 90'+4'

    Renato Veiga (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34

  5. 90'+4'

    Fallo di Ivan Sunjic (Pafos).20:34

  6. 90'+3'

    Fallo di Gerard Moreno (Villarreal).20:32

  7. 90'+3'

    David Goldar (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32

  9. 90'+1'

    Tiro parato. Santi Comesaña (Villarreal) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Nicolas Pépé.20:31

  10. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 7 minuti di recupero.20:30

  11. 90'

    Tentativo fallito. Anderson Silva (Pafos) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla destra.20:30

  12. 90'

    Pape Gueye (Villarreal) e' ammonito per fallo.20:30

  13. 90'

    Fallo di Manor Solomon (Villarreal).20:29

  15. 90'

    Vlad Dragomir (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29

  16. 89'

    Tentativo fallito. Nicolas Pépé (Villarreal) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.20:28

  17. 88'

    Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Derrick Luckassen (Pafos).20:28

  18. 88'

    Tiro respinto. Pape Gueye (Villarreal) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Manor Solomon.20:28

  19. 87'

    Sostituzione, Pafos. Bruno Langa sostituisce Domingos Quina.20:27

  21. 83'

    Gerard Moreno (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23

  22. 83'

    Fallo di Domingos Quina (Pafos).20:23

  23. 82'

    Fallo di Manor Solomon (Villarreal).20:22

  24. 82'

    Jajá (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:22

  25. 81'

    Tentativo fallito. Gerard Moreno (Villarreal) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Nicolas Pépé con cross da calcio d'angolo.20:21

  27. 80'

    Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Kostas Pileas (Pafos).20:20

  28. 79'

    Pape Gueye (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:19

  29. 79'

    Fallo di Jajá (Pafos).20:19

  30. 78'

    Sostituzione, Pafos. Jajá sostituisce Mislav Orsic.20:18

  31. 78'

    Sostituzione, Pafos. Anderson Silva sostituisce Pêpê Rodrigues.20:18

  33. 76'

    Renato Veiga (Villarreal) e' ammonito per fallo.20:16

  34. 76'

    Fallo di Renato Veiga (Villarreal).20:16

  35. 76'

    Vlad Dragomir (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16

  36. 76'

    Tiro respinto. Pape Gueye (Villarreal) un tiro di sinistro da fuori area.20:16

  37. 76'

    Tentativo fallito. Santi Comesaña (Villarreal) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Alfonso Pedraza con cross.20:16

  39. 75'

    Tiro respinto. Pape Gueye (Villarreal) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Santiago Mouriño.20:15

  40. 72'

    Sostituzione, Pafos. Kostas Pileas sostituisce Ken Sema.20:12

  41. 72'

    Gara riprende.20:11

  42. 71'

    Gara momentaneamente sospesa, Vlad Dragomir (Pafos) per infortunio.20:11

  43. 70'

    Tiro parato. Manor Solomon (Villarreal) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Tani Oluwaseyi.20:10

  45. 70'

    Derrick Luckassen (Pafos) e' ammonito.20:09

  46. 69'

    Tentativo fallito. Nicolas Pépé (Villarreal) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Santi Comesaña.20:09

  47. 68'

    Fallo di Santi Comesaña (Villarreal).20:07

  48. 68'

    Domingos Quina (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:07

  49. 66'

    Santiago Mouriño (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06

  51. 66'

    Fallo di David Luiz (Pafos).20:06

  52. 66'

    Fallo di Juan Foyth (Villarreal).20:05

  53. 66'

    Domingos Quina (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:05

  54. 64'

    Tiro parato. Tani Oluwaseyi (Villarreal) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alfonso Pedraza con cross.20:04

  55. 63'

    Sostituzione, Villarreal. Alfonso Pedraza sostituisce Sergi Cardona.20:03

  57. 63'

    Sostituzione, Villarreal. Gerard Moreno sostituisce Ayoze Pérez.20:03

  58. 63'

    Sostituzione, Villarreal. Santi Comesaña sostituisce Dani Parejo.20:03

  59. 63'

    Tentativo fallito. Derrick Luckassen (Pafos) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Ken Sema con cross da calcio d'angolo.20:03

  60. 62'

    Calcio d'angolo,Pafos. Calcio d'angolo causato da Renato Veiga (Villarreal).20:02

  61. 61'

    Gara riprende.20:00

  63. 59'

    Gara momentaneamente sospesa, Derrick Luckassen (Pafos) per infortunio.19:59

  64. 57'

    Tentativo fallito. Ayoze Pérez (Villarreal) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Sergi Cardona con cross da calcio d'angolo.19:56

  65. 56'

    Sostituzione, Villarreal. Manor Solomon sostituisce Alberto Moleiro.19:56

  66. 56'

    Sostituzione, Villarreal. Tani Oluwaseyi sostituisce Georges Mikautadze.19:56

  67. 56'

    Calcio d'angolo,Villarreal. Calcio d'angolo causato da Ken Sema (Pafos).19:55

  69. 55'

    Tentativo fallito. Pape Gueye (Villarreal) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra in seguito a un contropiede.19:55

  70. 54'

    Tiro respinto. Dani Parejo (Villarreal) un tiro di destro da fuori area.19:54

  71. 53'

    Alberto Moleiro (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:53

  72. 53'

    Fallo di Bruno Felipe (Pafos).19:53

  73. 52'

    Tiro parato. Domingos Quina (Pafos) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Pêpê Rodrigues.19:51

  75. 46'

    Gol! Pafos 1, Villarreal 0. Derrick Luckassen (Pafos) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ken Sema con cross da calcio d'angolo.19:46

  76. 46'

    Calcio d'angolo,Pafos. Calcio d'angolo causato da Renato Veiga (Villarreal).19:45

  77. Inizia il Secondo tempo Pafos 0, Villarreal 0.19:45

  78. 45'

    Primo tempo terminato, Pafos 0, Villarreal 0.19:30

  79. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.19:30

  81. 44'

    Tiro parato. Ayoze Pérez (Villarreal) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Dani Parejo.19:28

  82. 40'

    Fallo di Vlad Dragomir (Pafos).19:25

  83. 40'

    Pape Gueye (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25

  84. 40'

    Tentativo fallito. Santiago Mouriño (Villarreal) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.19:24

  85. 37'

    Fallo di Pêpê Rodrigues (Pafos).19:21

  87. 37'

    Ayoze Pérez (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21

  88. 36'

    Pêpê Rodrigues (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20

  89. 36'

    Fallo di Ayoze Pérez (Villarreal).19:20

  90. 30'

    Mislav Orsic (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15

  91. 30'

    Fallo di Alberto Moleiro (Villarreal).19:15

  93. 30'

    David Goldar (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14

  94. 30'

    Fallo di Ayoze Pérez (Villarreal).19:14

  95. 28'

    Pêpê Rodrigues (Pafos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:13

  96. 28'

    Fallo di Pape Gueye (Villarreal).19:13

  97. 27'

    Fallo di Ivan Sunjic (Pafos).19:11

  99. 27'

    Juan Foyth (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11

  100. 21'

    Fallo di Ken Sema (Pafos).19:06

  101. 21'

    Nicolas Pépé (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06

  102. 20'

    Pêpê Rodrigues (Pafos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05

  103. 20'

    Fallo di Nicolas Pépé (Villarreal).19:05

  105. 13'

    Georges Mikautadze (Villarreal) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:57

  106. 13'

    Fallo di Derrick Luckassen (Pafos).18:57

  107. 10'

    Fallo di mano di Pape Gueye (Villarreal).18:54

  108. 9'

    Tiro parato. Pape Gueye (Villarreal) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alberto Moleiro con passaggio filtrante.18:54

  109. 8'

    Fuorigioco. Domingos Quina(Pafos) prova il lancio lungo, ma Vlad Dragomir e' colto in fuorigioco.18:52

  111. 8'

    Fallo di mano di Derrick Luckassen (Pafos).18:52

  112. 6'

    Tentativo fallito. Georges Mikautadze (Villarreal) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Alberto Moleiro con suggerimento di testa.18:51

  113. 4'

    Tentativo fallito. Nicolas Pépé (Villarreal) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da un calcio di punizione di prima.18:48

  114. 3'

    Nicolas Pépé (Villarreal) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:47

  115. 3'

    Fallo di Ken Sema (Pafos).18:47

  117. 2'

    Tentativo fallito. Domingos Quina (Pafos) un tiro di destro dalla sinistra dell'area tira alto.18:46

  118. Fallo di Georges Mikautadze (Villarreal).18:45

  119. Domingos Quina (Pafos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:45

  120. Inizia il Primo tempo.18:45

  121. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:35

  123. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Alphamega Stadium
    Città: Kolossi
    Capienza: 10700 spettatori17:35

Formazioni Pafos - Villarreal

Pafos
Villarreal
TITOLARI PAFOS
  • (93) NEOFYTOS MICHAEL (P)
  • (7) BRUNO FELIPE (D)
  • (12) KEN SEMA (D)
  • (23) DERRICK LUCKASSEN (D)
  • (5) DAVID GOLDAR (D)
  • (4) DAVID LUIZ (D)
  • (17) MISLAV ORSIC (C)
  • (8) DOMINGOS QUINA (C)
  • (26) IVAN SUNJIC (C)
  • (88) PÊPÊ RODRIGUES (C)
  • (30) VLAD DRAGOMIR (A)
PANCHINA PAFOS
  • (1) JAY GORTER (P)
  • (9) MONS BASSOUAMINA (A)
  • (10) LANDRY DIMATA (A)
  • (2) KOSTAS PILEAS (D)
  • (25) BRUNO LANGA (D)
  • (82) PETROS PETROU (P)
  • (11) JAJÁ (A)
  • (33) ANDERSON SILVA (A)
ALLENATORE PAFOS
  • Juan Carlos Carcedo
TITOLARI VILLARREAL
  • (1) LUIZ JÚNIOR (P)
  • (8) JUAN FOYTH (D)
  • (15) SANTIAGO MOURIÑO (D)
  • (12) RENATO VEIGA (D)
  • (23) SERGI CARDONA (D)
  • (18) PAPE GUEYE (C)
  • (10) DANI PAREJO (C)
  • (19) NICOLAS PÉPÉ (C)
  • (20) ALBERTO MOLEIRO (C)
  • (22) AYOZE PÉREZ (A)
  • (9) GEORGES MIKAUTADZE (A)
PANCHINA VILLARREAL
  • (6) MANOR SOLOMON (A)
  • (17) TAJON BUCHANAN (A)
  • (21) TANI OLUWASEYI (A)
  • (25) ARNAU TENAS (P)
  • (26) PAU NAVARRO (D)
  • (7) GERARD MORENO (A)
  • (3) ADRIÀ ALTI (D)
  • (16) THOMAS PARTEY (C)
  • (4) RAFA MARÍN (D)
  • (24) ALFONSO PEDRAZA (D)
  • (11) ILIAS AKHOMACH (A)
  • (14) SANTI COMESAÑA (C)
ALLENATORE VILLARREAL
  • Marcelino García
PREPARTITA

Pafos - Villarreal è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:45 allo stadio Alphamega Stadium di Kolossi.
Arbitro di Pafos - Villarreal sarà Sven Jablonski. Al VAR invece ci sarà Sören Storks.

Attualmente Pafos si trova 19° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Villarreal si trova 32° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).
Pafos ha segnato 2 gol e ne ha subiti 5; Villarreal ha segnato 2 gol e ne ha subiti 6.

Pafos e Villarreal è la prima che si affrontano in campionato.

Pafos-Villarreal ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Sarà la prima volta che il Pafos, allenato proprio da uno spagnolo come Juan Carlos Carcedo, affronterà un avversario spagnolo in una competizione europea.
  • L'unico avversario cipriota che il Villarreal ha affrontato nelle competizioni europee in passato è stato l'Apollon Limassol, battuto in casa (4-0) e in trasferta (2-0) nella fase a gironi della UEFA Europa League nel 2014-15.
  • L'ultima partita di UEFA Champions League tra squadre cipriote e spagnole è stata una vittoria per 6-0 del Real Madrid contro l'APOEL Nicosia nel novembre 2017. Infatti, le ultime sei partite tra squadre di queste nazioni nella competizione sono state vinte dai team spagnoli con un punteggio complessivo di 22-2.
  • Il Pafos è alla sua più lunga serie senza vittorie in una grande competizione europea (quattro partite, 2 pareggi e 2 sconfitte) e non è riuscito a segnare in tre di queste quattro partite. Non è ancora passato in vantaggio in nessuna partita di UEFA Champions League in questa stagione; è una delle sole cinque squadre a non esserci riuscita nelle prime tre giornate.
  • Il Villarreal ha perso 11 delle ultime 16 partite nella fase a gironi/campionato della UEFA Champions League (3V, 2N), mentre l'unica partita senza subire gol in questo arco temporale è stata la vittoria casalinga per 2-0 contro lo Young Boys nel novembre 2021.
  • Il Pafos ha subito 66 tiri nelle tre partite di UEFA Champions League di questa stagione (cinque gol subiti), il numero più alto registrato tra tutte le squadre. Sebbene non sia mai stato in vantaggio in nessuna partita, è la squadra che ha trascorso la percentuale più lunga di minuti di gioco in parità (73%, 211 minuti complessivi).
  • Il Villarreal è stato in svantaggio per il 71% del tempo di gioco in questa stagione di UEFA Champions League (un totale di 204 minuti). Nelle prime tre giornate di questa edizione del torneo, solo l'Ajax (86%) è stato in svantaggio per una percentuale maggiore di tempo.
  • Il Pafos ha registrato il minor numero di recuperi offensivi (7) tra tutte le squadre della UEFA Champions League in questa stagione, mentre gli avversari del Villarreal sono quart'ultimi in questa speciale classifica (14) considerando le prime tre giornate.
  • Il difensore David Luiz è quello che ha effettuato più tiri dall'interno dell'area (4) e tocchi nell'area avversaria (5) di qualsiasi altro giocatore del Pafos in questa UEFA Champions League, oltre ad essere il miglior giocatore della squadra cipriota per xG attesi (0,79).
  • Nicolas Pépé ha mandato al tiro un compagno di squadra 11 volte in questa UEFA Champions League, solo la coppia del Real Madrid composta da Kylian Mbappé (16) e Arda Güler (12) ha creato più occasioni per i compagni nelle prime tre giornate dell'edizione in corso.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

PafosVillarreal
Partite giocate33
Numero di partite vinte00
Numero di partite perse12
Numero di partite pareggiate21
Gol totali segnati12
Gol totali subiti55
Media gol subiti per partita1.71.7
Percentuale possesso palla31.640.1
Numero totale di passaggi8551061
Numero totale di passaggi riusciti597859
Tiri nello specchio della porta98
Percentuale di tiri in porta47.429.6
Numero totale di cross1437
Numero medio di cross riusciti612
Duelli per partita vinti113133
Duelli per partita persi138157
Corner subiti219
Corner guadagnati68
Numero di punizioni a favore3347
Numero di punizioni concesse3437
Tackle totali3653
Percentuale di successo nei tackle58.356.6
Fuorigiochi totali42
Numero totale di cartellini gialli38
Numero totale di cartellini rossi20

