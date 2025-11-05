Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:35

PREPARTITA

Pafos - Villarreal è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:45 allo stadio Alphamega Stadium di Kolossi.

Arbitro di Pafos - Villarreal sarà Sven Jablonski. Al VAR invece ci sarà Sören Storks.

Attualmente Pafos si trova 19° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Villarreal si trova 32° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Pafos ha segnato 2 gol e ne ha subiti 5; Villarreal ha segnato 2 gol e ne ha subiti 6.

Pafos e Villarreal è la prima che si affrontano in campionato.

Pafos-Villarreal ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Sarà la prima volta che il Pafos, allenato proprio da uno spagnolo come Juan Carlos Carcedo, affronterà un avversario spagnolo in una competizione europea.

L'unico avversario cipriota che il Villarreal ha affrontato nelle competizioni europee in passato è stato l'Apollon Limassol, battuto in casa (4-0) e in trasferta (2-0) nella fase a gironi della UEFA Europa League nel 2014-15.

L'ultima partita di UEFA Champions League tra squadre cipriote e spagnole è stata una vittoria per 6-0 del Real Madrid contro l'APOEL Nicosia nel novembre 2017. Infatti, le ultime sei partite tra squadre di queste nazioni nella competizione sono state vinte dai team spagnoli con un punteggio complessivo di 22-2.

Il Pafos è alla sua più lunga serie senza vittorie in una grande competizione europea (quattro partite, 2 pareggi e 2 sconfitte) e non è riuscito a segnare in tre di queste quattro partite. Non è ancora passato in vantaggio in nessuna partita di UEFA Champions League in questa stagione; è una delle sole cinque squadre a non esserci riuscita nelle prime tre giornate.

Il Villarreal ha perso 11 delle ultime 16 partite nella fase a gironi/campionato della UEFA Champions League (3V, 2N), mentre l'unica partita senza subire gol in questo arco temporale è stata la vittoria casalinga per 2-0 contro lo Young Boys nel novembre 2021.

Il Pafos ha subito 66 tiri nelle tre partite di UEFA Champions League di questa stagione (cinque gol subiti), il numero più alto registrato tra tutte le squadre. Sebbene non sia mai stato in vantaggio in nessuna partita, è la squadra che ha trascorso la percentuale più lunga di minuti di gioco in parità (73%, 211 minuti complessivi).

Il Villarreal è stato in svantaggio per il 71% del tempo di gioco in questa stagione di UEFA Champions League (un totale di 204 minuti). Nelle prime tre giornate di questa edizione del torneo, solo l'Ajax (86%) è stato in svantaggio per una percentuale maggiore di tempo.

Il Pafos ha registrato il minor numero di recuperi offensivi (7) tra tutte le squadre della UEFA Champions League in questa stagione, mentre gli avversari del Villarreal sono quart'ultimi in questa speciale classifica (14) considerando le prime tre giornate.

Il difensore David Luiz è quello che ha effettuato più tiri dall'interno dell'area (4) e tocchi nell'area avversaria (5) di qualsiasi altro giocatore del Pafos in questa UEFA Champions League, oltre ad essere il miglior giocatore della squadra cipriota per xG attesi (0,79).

Nicolas Pépé ha mandato al tiro un compagno di squadra 11 volte in questa UEFA Champions League, solo la coppia del Real Madrid composta da Kylian Mbappé (16) e Arda Güler (12) ha creato più occasioni per i compagni nelle prime tre giornate dell'edizione in corso.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: