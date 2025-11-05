Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:37

PREPARTITA

Qarabag - Chelsea è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:45 allo stadio Tofik Bakhramov Stadium di Baku.

Arbitro di Qarabag - Chelsea sarà Sebastian Gishamer. Al VAR invece ci sarà Manuel Schüttengruber.

Attualmente Qarabag si trova 12° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Chelsea si trova 10° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Qarabag ha segnato 8 gol e ne ha subiti 7; Chelsea ha segnato 9 gol e ne ha subiti 6.

Qarabag e Chelsea si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Qarabag non ha mai vinto, Chelsea ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Qarabag-Chelsea ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Chelsea ha vinto entrambi i precedenti incontri contro il Qarabag: 6-0 in casa e 4-0 in trasferta, sempre nella fase a gironi della UEFA Champions League 2017/18.

Il Chelsea ha segnato 10 gol in due partite contro il Qarabag in UEFA Champions League, suo record di reti nelle prime due gare contro un avversario nella competizione (sempre 10 contro il Nordsjælland).

Il Qarabag ha perso tutte e sette le partite contro squadre inglesi in Europa, subendo 21 reti e segnando solo una volta. Infatti, il loro unico gol è arrivato su rigore contro il Tottenham nel settembre 2015, e da allora non sono riusciti a segnare in tutte e sei le gare contro squadre inglesi.

Incluso il Mondiale per Club FIFA, il Chelsea ha vinto 20 delle 23 partite nelle competizioni internazionali sotto la guida di Enzo Maresca (escluse le qualificazioni), segnando almeno una rete in tutte le 23 gare e con una media di 2.9 gol a match (66 in totale).

Dopo aver battuto il Copenaghen nella precedente partita casalinga in UEFA Champions League (2-0), il Qarabag cercherà di vincere due gare interne consecutive nella stessa stagione in una delle principali competizioni europee per la prima volta in assoluto.

Il Chelsea ha perso tutte le ultime tre partite in trasferta nella UEFA Champions League e solo una volta in precedenza ha registrato quattro sconfitte esterne consecutive nella competizione (tra dicembre 2004 e maggio 2005).

Il Qarabag ha conquistato sei dei nove punti disponibili in UEFA Champions League in questa stagione (2V, 1P), dopo averne ottenuti solo due su 18 nella precedente partecipazione al torneo (6: 2N, 4P nel 2017/18). La squadra azera ha anche già triplicato il suo bottino di gol rispetto all'edizione 2017/18 (due), segnando sei reti in tre match in questa stagione.

Il Chelsea ha già schierato 25 giocatori diversi in questa UEFA Champions League, più di qualsiasi altra squadra nelle prime tre giornate. I Blues hanno anche schierato la seconda formazione titolare più giovane in termini di età media in questa stagione (23 anni e 339 giorni), dietro solo al Paris Saint-Germain (23 anni e 261 giorni).

Estêvão ha segnato il suo primo gol in UEFA Champions League nell'ultima partita contro l'Ajax. Se dovesse andare a segno in questa gara, il brasiliano diventerebbe il primo giocatore sudamericano a segnare in due presenze consecutive a massimo 18 anni.

Leandro Andrade ha segnato tre gol in cinque presenze nelle principali competizioni europee nel 2025, tanti quanti ne aveva realizzati in 22 presenze con il club prima di quest'anno (tre).

Moisés Caicedo ha completato il 92.9% dei suoi passaggi sotto pressione ad alta intensità in questa stagione di UEFA Champions League (65/70); la terza migliore percentuale per un centrocampista centrale nelle prime tre giornate (min. 50 passaggi), dietro solo ad Arthur Vermeeren (93,3%) e ad Aleix García (93%).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: