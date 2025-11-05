Incontro terminato, Qarabağ 2, Chelsea 2.
Eccellenze italiane
Visone, innovazione nel mondo dei vetriLEGGI
Incontro terminato, Qarabağ 2, Chelsea 2.
Secondo tempo terminato, Qarabağ 2, Chelsea 2.20:39
Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Mateusz Kochalski (Qarabağ).20:36
Tiro parato. Alejandro Garnacho (Chelsea) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Estêvão con suggerimento di testa.20:36
Tiro parato. Oleksii Kashchuk (Qarabağ) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Nariman Akhundzada con cross.20:36
Moisés Caicedo (Chelsea) e' ammonito.20:34
Fallo di Moisés Caicedo (Chelsea).20:34
Nariman Akhundzada (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:34
Tiro respinto. Enzo Fernández (Chelsea) un tiro di destro da centro area. Assist di Estêvão.20:32
Fallo di mano di Matheus Silva (Qarabağ).20:31
Kevin Medina (Qarabağ) e' ammonito.20:31
Gara riprende.20:30
Gara momentaneamente sospesa, Marko Jankovic (Qarabağ) per infortunio.20:29
Tentativo fallito. Facundo Buonanotte (Chelsea) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Alejandro Garnacho da calcio d'angolo.20:29
Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Matheus Silva (Qarabağ).20:28
Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Moisés Caicedo (Chelsea).20:27
Tentativo fallito. Estêvão (Chelsea) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Enzo Fernández.20:26
Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Marko Jankovic (Qarabağ).20:25
Fallo di Marc Cucurella (Chelsea).20:23
Mateusz Kochalski (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23
Enzo Fernández (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23
Fallo di Marko Jankovic (Qarabağ).20:23
Tentativo fallito. Enzo Fernández (Chelsea) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Estêvão in seguito a un contropiede.20:22
Tiro respinto. Emmanuel Addai (Qarabağ) un tiro di destro da fuori area. Assist di Oleksii Kashchuk.20:22
Tentativo fallito. Alejandro Garnacho (Chelsea) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.20:21
Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Pedro Bicalho (Qarabağ).20:21
Fallo di Tosin Adarabioyo (Chelsea).20:19
Nariman Akhundzada (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:19
Sostituzione, Qarabağ. Dani Bolt sostituisce Elvin Cafarquliyev per infortunio.20:18
Sostituzione, Qarabağ. Oleksii Kashchuk sostituisce Abdellah Zoubir.20:18
Fallo di mano di Marc Cucurella (Chelsea).20:17
Tiro respinto. Estêvão (Chelsea) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Tosin Adarabioyo.20:16
Gara riprende.20:15
Sostituzione, Chelsea. Facundo Buonanotte sostituisce João Pedro.20:15
Gara momentaneamente sospesa, Elvin Cafarquliyev (Qarabağ) per infortunio.20:14
Tentativo fallito. Liam Delap (Chelsea) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Reece James.20:13
Enzo Fernández (Chelsea) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:08
Fallo di Emmanuel Addai (Qarabağ).20:08
Tentativo fallito. Nariman Akhundzada (Qarabağ) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Toral Bayramov.20:07
Sostituzione, Qarabağ. Nariman Akhundzada sostituisce Camilo Durán.20:05
Sostituzione, Qarabağ. Toral Bayramov sostituisce Leandro Andrade.20:05
Fallo di Marc Cucurella (Chelsea).20:04
Marko Jankovic (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:04
Fallo di Estêvão (Chelsea).20:03
Kevin Medina (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03
Fallo di Moisés Caicedo (Chelsea).20:01
Kevin Medina (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01
Fuorigioco. João Pedro(Chelsea) prova il lancio lungo, ma Liam Delap e' colto in fuorigioco.20:01
Jorrel Hato (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:00
Fallo di Camilo Durán (Qarabağ).20:00
Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Mateusz Kochalski (Qarabağ).19:58
Tiro parato. Enzo Fernández (Chelsea) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Liam Delap.19:58
Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Pedro Bicalho (Qarabağ).19:57
Gol! Qarabağ 2, Chelsea 2. Alejandro Garnacho (Chelsea) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra in seguito a un contropiede.19:56
Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Tosin Adarabioyo (Chelsea).19:55
Tiro respinto. Camilo Durán (Qarabağ) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.19:55
Reece James (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53
Fallo di Marko Jankovic (Qarabağ).19:53
Matheus Silva (Qarabağ) e' ammonito.19:51
Reece James (Chelsea) e' ammonito per fallo.19:50
Fallo di Reece James (Chelsea).19:50
Kevin Medina (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:50
Inizia il Secondo tempo Qarabağ 2, Chelsea 1.19:49
Sostituzione, Chelsea. Liam Delap sostituisce Tyrique George.19:49
Sostituzione, Chelsea. Alejandro Garnacho sostituisce Jamie Gittens.19:49
Sostituzione, Chelsea. Enzo Fernández sostituisce Andrey Santos.19:49
Primo tempo terminato, Qarabağ 2, Chelsea 1.19:33
Fallo di Jamie Gittens (Chelsea).19:33
Leandro Andrade (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:33
Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Matheus Silva (Qarabağ).19:31
Tiro respinto. Jamie Gittens (Chelsea) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Marc Cucurella.19:31
Tiro respinto. Tyrique George (Chelsea) un tiro di destro da fuori area. Assist di João Pedro.19:30
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:30
Andrey Santos (Chelsea) e' ammonito per fallo.19:29
Fallo di Jamie Gittens (Chelsea).19:26
Matheus Silva (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26
João Pedro (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25
Fallo di Marko Jankovic (Qarabağ).19:25
Gol! Qarabağ 2, Chelsea 1. Marko Jankovic (Qarabağ) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.
Guarda la scheda del giocatore Marko Jankovic19:23
Rigore concesso da Jorrel Hato (Chelsea) per un fallo di mano in area.19:22
Tentativo fallito. Elvin Cafarquliyev (Qarabağ) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Emmanuel Addai.19:21
Fallo di Estêvão (Chelsea).19:20
Kevin Medina (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20
Tentativo fallito. Jamie Gittens (Chelsea) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra.19:19
João Pedro (Chelsea) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:19
Fallo di Leandro Andrade (Qarabağ).19:19
Sostituzione, Qarabağ. Emmanuel Addai sostituisce Kady Borges per infortunio.19:15
Fallo di Marc Cucurella (Chelsea).19:15
Pedro Bicalho (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15
Gol! Qarabağ 1, Chelsea 1. Leandro Andrade (Qarabağ) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:13
Camilo Durán (Qarabağ) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da centro area.19:13
Gara riprende.19:13
Gara momentaneamente sospesa, Kady Borges (Qarabağ) per infortunio.19:11
Fallo di Marc Cucurella (Chelsea).19:11
Kady Borges (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11
Fallo di Moisés Caicedo (Chelsea).19:10
Leandro Andrade (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:10
Fuorigioco. Marko Jankovic(Qarabağ) prova il lancio lungo, ma Abdellah Zoubir e' colto in fuorigioco.19:08
Andrey Santos (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03
Fallo di Pedro Bicalho (Qarabağ).19:03
Gol! Qarabağ 0, Chelsea 1. Estêvão (Chelsea) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Andrey Santos.19:01
Fallo di Estêvão (Chelsea).18:58
Kevin Medina (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:58
Fallo di Marc Cucurella (Chelsea).18:57
Kady Borges (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57
Tentativo fallito. Andrey Santos (Chelsea) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Tyrique George.18:56
Fallo di mano di Pedro Bicalho (Qarabağ).18:55
Fallo di Jamie Gittens (Chelsea).18:54
Kady Borges (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:54
Tentativo fallito. Moisés Caicedo (Chelsea) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.18:53
Sostituzione, Chelsea. Moisés Caicedo sostituisce Roméo Lavia per infortunio.18:53
Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Bahlul Mustafazada (Qarabağ).18:52
Tiro respinto. Kady Borges (Qarabağ) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Leandro Andrade.18:51
Gara riprende.18:50
Gara momentaneamente sospesa, Roméo Lavia (Chelsea) per infortunio.18:49
Fallo di João Pedro (Chelsea).18:48
Pedro Bicalho (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:37
Dove si gioca la partita:
Stadio: Tofik Bakhramov Stadium
Città: Baku
Capienza: 29858 spettatori17:37
Qarabag - Chelsea è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:45 allo stadio Tofik Bakhramov Stadium di Baku.
Arbitro di Qarabag - Chelsea sarà Sebastian Gishamer. Al VAR invece ci sarà Manuel Schüttengruber.
Attualmente Qarabag si trova 12° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Chelsea si trova 10° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Qarabag ha segnato 8 gol e ne ha subiti 7; Chelsea ha segnato 9 gol e ne ha subiti 6.
Qarabag e Chelsea si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Qarabag non ha mai vinto, Chelsea ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.
Qarabag-Chelsea ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Qarabag
|Chelsea
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|2
|2
|Numero di partite perse
|1
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|6
|7
|Gol totali subiti
|5
|4
|Media gol subiti per partita
|1.7
|1.3
|Percentuale possesso palla
|45.5
|55.3
|Numero totale di passaggi
|1138
|1552
|Numero totale di passaggi riusciti
|867
|1400
|Tiri nello specchio della porta
|15
|16
|Percentuale di tiri in porta
|68.2
|55.2
|Numero totale di cross
|28
|48
|Numero medio di cross riusciti
|5
|9
|Duelli per partita vinti
|150
|134
|Duelli per partita persi
|146
|137
|Corner subiti
|23
|11
|Corner guadagnati
|10
|16
|Numero di punizioni a favore
|45
|32
|Numero di punizioni concesse
|21
|35
|Tackle totali
|56
|52
|Percentuale di successo nei tackle
|57.1
|61.5
|Fuorigiochi totali
|3
|7
|Numero totale di cartellini gialli
|3
|5
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
Visone, innovazione nel mondo dei vetriLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND