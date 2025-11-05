Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Qarabag-Chelsea: 2-2 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Tofik Bakhramov Stadium di Baku
5 Novembre 2025 ore 18:45
Qarabag
2
Chelsea
2
Partita finita
Arbitro: Sebastian Gishamer
  1. 16' 0-1 Estêvão
  2. 29' 1-1 Leandro Andrade
  3. 39' 2-1 Marko Jankovic (R)
  4. 52' 2-2 Alejandro Garnacho
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Qarabağ 2, Chelsea 2.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Qarabağ 2, Chelsea 2.20:39

  3. 90'+3'

    Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Mateusz Kochalski (Qarabağ).20:36

  4. 90'+2'

    Tiro parato. Alejandro Garnacho (Chelsea) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Estêvão con suggerimento di testa.20:36

  5. 90'+2'

    Tiro parato. Oleksii Kashchuk (Qarabağ) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Nariman Akhundzada con cross.20:36

  6. 90'+1'

    Moisés Caicedo (Chelsea) e' ammonito.20:34

  7. 90'

    Fallo di Moisés Caicedo (Chelsea).20:34

  9. 90'

    Nariman Akhundzada (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34

  10. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:34

  11. 88'

    Tiro respinto. Enzo Fernández (Chelsea) un tiro di destro da centro area. Assist di Estêvão.20:32

  12. 88'

    Fallo di mano di Matheus Silva (Qarabağ).20:31

  13. 87'

    Kevin Medina (Qarabağ) e' ammonito.20:31

  15. 87'

    Gara riprende.20:30

  16. 86'

    Gara momentaneamente sospesa, Marko Jankovic (Qarabağ) per infortunio.20:29

  17. 85'

    Tentativo fallito. Facundo Buonanotte (Chelsea) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Alejandro Garnacho da calcio d'angolo.20:29

  18. 85'

    Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Matheus Silva (Qarabağ).20:28

  19. 83'

    Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Moisés Caicedo (Chelsea).20:27

  21. 82'

    Tentativo fallito. Estêvão (Chelsea) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Enzo Fernández.20:26

  22. 81'

    Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Marko Jankovic (Qarabağ).20:25

  23. 80'

    Fallo di Marc Cucurella (Chelsea).20:23

  24. 80'

    Mateusz Kochalski (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23

  25. 79'

    Enzo Fernández (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:23

  27. 79'

    Fallo di Marko Jankovic (Qarabağ).20:23

  28. 78'

    Tentativo fallito. Enzo Fernández (Chelsea) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Estêvão in seguito a un contropiede.20:22

  29. 78'

    Tiro respinto. Emmanuel Addai (Qarabağ) un tiro di destro da fuori area. Assist di Oleksii Kashchuk.20:22

  30. 77'

    Tentativo fallito. Alejandro Garnacho (Chelsea) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.20:21

  31. 77'

    Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Pedro Bicalho (Qarabağ).20:21

  33. 75'

    Fallo di Tosin Adarabioyo (Chelsea).20:19

  34. 75'

    Nariman Akhundzada (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:19

  35. 75'

    Sostituzione, Qarabağ. Dani Bolt sostituisce Elvin Cafarquliyev per infortunio.20:18

  36. 75'

    Sostituzione, Qarabağ. Oleksii Kashchuk sostituisce Abdellah Zoubir.20:18

  37. 74'

    Fallo di mano di Marc Cucurella (Chelsea).20:17

  39. 72'

    Tiro respinto. Estêvão (Chelsea) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Tosin Adarabioyo.20:16

  40. 71'

    Gara riprende.20:15

  41. 71'

    Sostituzione, Chelsea. Facundo Buonanotte sostituisce João Pedro.20:15

  42. 70'

    Gara momentaneamente sospesa, Elvin Cafarquliyev (Qarabağ) per infortunio.20:14

  43. 69'

    Tentativo fallito. Liam Delap (Chelsea) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Reece James.20:13

  45. 65'

    Enzo Fernández (Chelsea) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:08

  46. 65'

    Fallo di Emmanuel Addai (Qarabağ).20:08

  47. 64'

    Tentativo fallito. Nariman Akhundzada (Qarabağ) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Toral Bayramov.20:07

  48. 61'

    Sostituzione, Qarabağ. Nariman Akhundzada sostituisce Camilo Durán.20:05

  49. 61'

    Sostituzione, Qarabağ. Toral Bayramov sostituisce Leandro Andrade.20:05

  51. 61'

    Fallo di Marc Cucurella (Chelsea).20:04

  52. 61'

    Marko Jankovic (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:04

  53. 60'

    Fallo di Estêvão (Chelsea).20:03

  54. 60'

    Kevin Medina (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03

  55. 58'

    Fallo di Moisés Caicedo (Chelsea).20:01

  57. 58'

    Kevin Medina (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01

  58. 57'

    Fuorigioco. João Pedro(Chelsea) prova il lancio lungo, ma Liam Delap e' colto in fuorigioco.20:01

  59. 56'

    Jorrel Hato (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:00

  60. 56'

    Fallo di Camilo Durán (Qarabağ).20:00

  61. 55'

    Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Mateusz Kochalski (Qarabağ).19:58

  63. 55'

    Tiro parato. Enzo Fernández (Chelsea) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Liam Delap.19:58

  64. 53'

    Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Pedro Bicalho (Qarabağ).19:57

  65. 52'

    Gol! Qarabağ 2, Chelsea 2. Alejandro Garnacho (Chelsea) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra in seguito a un contropiede.19:56

  66. 51'

    Calcio d'angolo,Qarabağ. Calcio d'angolo causato da Tosin Adarabioyo (Chelsea).19:55

  67. 51'

    Tiro respinto. Camilo Durán (Qarabağ) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.19:55

  69. 49'

    Reece James (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53

  70. 49'

    Fallo di Marko Jankovic (Qarabağ).19:53

  71. 47'

    Matheus Silva (Qarabağ) e' ammonito.19:51

  72. 47'

    Reece James (Chelsea) e' ammonito per fallo.19:50

  73. 46'

    Fallo di Reece James (Chelsea).19:50

  75. 46'

    Kevin Medina (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:50

  76. Inizia il Secondo tempo Qarabağ 2, Chelsea 1.19:49

  77. 45'

    Sostituzione, Chelsea. Liam Delap sostituisce Tyrique George.19:49

  78. 45'

    Sostituzione, Chelsea. Alejandro Garnacho sostituisce Jamie Gittens.19:49

  79. 45'

    Sostituzione, Chelsea. Enzo Fernández sostituisce Andrey Santos.19:49

  81. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Qarabağ 2, Chelsea 1.19:33

  82. 45'+3'

    Fallo di Jamie Gittens (Chelsea).19:33

  83. 45'+3'

    Leandro Andrade (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:33

  84. 45'+2'

    Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Matheus Silva (Qarabağ).19:31

  85. 45'+2'

    Tiro respinto. Jamie Gittens (Chelsea) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Marc Cucurella.19:31

  87. 45'+1'

    Tiro respinto. Tyrique George (Chelsea) un tiro di destro da fuori area. Assist di João Pedro.19:30

  88. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:30

  89. 44'

    Andrey Santos (Chelsea) e' ammonito per fallo.19:29

  90. 41'

    Fallo di Jamie Gittens (Chelsea).19:26

  91. 41'

    Matheus Silva (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26

  93. 40'

    João Pedro (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25

  94. 40'

    Fallo di Marko Jankovic (Qarabağ).19:25

  95. 39'

    Gol! Qarabağ 2, Chelsea 1. Marko Jankovic (Qarabağ) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di sinistro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.

    Guarda la scheda del giocatore Marko Jankovic19:23

  96. 37'

    Rigore concesso da Jorrel Hato (Chelsea) per un fallo di mano in area.19:22

  97. 36'

    Tentativo fallito. Elvin Cafarquliyev (Qarabağ) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area tira alto. Assist di Emmanuel Addai.19:21

  99. 36'

    Fallo di Estêvão (Chelsea).19:20

  100. 36'

    Kevin Medina (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20

  101. 35'

    Tentativo fallito. Jamie Gittens (Chelsea) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra.19:19

  102. 34'

    João Pedro (Chelsea) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:19

  103. 34'

    Fallo di Leandro Andrade (Qarabağ).19:19

  105. 31'

    Sostituzione, Qarabağ. Emmanuel Addai sostituisce Kady Borges per infortunio.19:15

  106. 30'

    Fallo di Marc Cucurella (Chelsea).19:15

  107. 30'

    Pedro Bicalho (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15

  108. 29'

    Gol! Qarabağ 1, Chelsea 1. Leandro Andrade (Qarabağ) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:13

  109. 29'

    Camilo Durán (Qarabağ) colpisce il palo destro con un tiro di sinistro da centro area.19:13

  111. 28'

    Gara riprende.19:13

  112. 26'

    Gara momentaneamente sospesa, Kady Borges (Qarabağ) per infortunio.19:11

  113. 26'

    Fallo di Marc Cucurella (Chelsea).19:11

  114. 26'

    Kady Borges (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:11

  115. 25'

    Fallo di Moisés Caicedo (Chelsea).19:10

  117. 25'

    Leandro Andrade (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:10

  118. 24'

    Fuorigioco. Marko Jankovic(Qarabağ) prova il lancio lungo, ma Abdellah Zoubir e' colto in fuorigioco.19:08

  119. 19'

    Andrey Santos (Chelsea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03

  120. 19'

    Fallo di Pedro Bicalho (Qarabağ).19:03

  121. 16'

    Gol! Qarabağ 0, Chelsea 1. Estêvão (Chelsea) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Andrey Santos.19:01

  123. 13'

    Fallo di Estêvão (Chelsea).18:58

  124. 13'

    Kevin Medina (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:58

  125. 12'

    Fallo di Marc Cucurella (Chelsea).18:57

  126. 12'

    Kady Borges (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57

  127. 11'

    Tentativo fallito. Andrey Santos (Chelsea) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Tyrique George.18:56

  129. 10'

    Fallo di mano di Pedro Bicalho (Qarabağ).18:55

  130. 9'

    Fallo di Jamie Gittens (Chelsea).18:54

  131. 9'

    Kady Borges (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:54

  132. 8'

    Tentativo fallito. Moisés Caicedo (Chelsea) un tiro di destro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.18:53

  133. 8'

    Sostituzione, Chelsea. Moisés Caicedo sostituisce Roméo Lavia per infortunio.18:53

  135. 8'

    Calcio d'angolo,Chelsea. Calcio d'angolo causato da Bahlul Mustafazada (Qarabağ).18:52

  136. 7'

    Tiro respinto. Kady Borges (Qarabağ) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Leandro Andrade.18:51

  137. 5'

    Gara riprende.18:50

  138. 5'

    Gara momentaneamente sospesa, Roméo Lavia (Chelsea) per infortunio.18:49

  139. 3'

    Fallo di João Pedro (Chelsea).18:48

  141. 3'

    Pedro Bicalho (Qarabağ) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:48

  142. Inizia il Primo tempo.18:45

  143. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:37

  145. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Tofik Bakhramov Stadium
    Città: Baku
    Capienza: 29858 spettatori17:37

Formazioni Qarabag - Chelsea

Qarabag
Chelsea
TITOLARI QARABAG
  • (99) MATEUSZ KOCHALSKI (P)
  • (13) BAHLUL MUSTAFAZADA (D)
  • (81) KEVIN MEDINA (D)
  • (2) MATHEUS SILVA (D)
  • (44) ELVIN CAFARQULIYEV (D)
  • (10) ABDELLAH ZOUBIR (C)
  • (8) MARKO JANKOVIC (C)
  • (20) KADY BORGES (C)
  • (35) PEDRO BICALHO (C)
  • (15) LEANDRO ANDRADE (C)
  • (17) CAMILO DURÁN (A)
PANCHINA QARABAG
  • (21) OLEKSII KASHCHUK (C)
  • (6) CHRIS KOUAKOU (C)
  • (30) ABBAS HÜSEYNOV (D)
  • (55) BADAVI HÜSEYNOV (D)
  • (18) DANI BOLT (D)
  • (3) SAMY MMAEE (D)
  • (1) SAHRUDDIN MAHAMMADALIYEV (P)
  • (7) NARIMAN AKHUNDZADA (A)
  • (97) FABIJAN BUNTIC (P)
  • (32) HIKMAT CABRAYILZADA (D)
  • (11) EMMANUEL ADDAI (A)
  • (27) TORAL BAYRAMOV (D)
ALLENATORE QARABAG
  • Qurban Qurbanov
TITOLARI CHELSEA
  • (1) ROBERT SÁNCHEZ (P)
  • (21) JORREL HATO (D)
  • (4) TOSIN ADARABIOYO (D)
  • (3) MARC CUCURELLA (D)
  • (24) REECE JAMES (D)
  • (11) JAMIE GITTENS (C)
  • (20) JOÃO PEDRO (C)
  • (41) ESTÊVÃO (C)
  • (45) ROMÉO LAVIA (C)
  • (17) ANDREY SANTOS (C)
  • (32) TYRIQUE GEORGE (A)
PANCHINA CHELSEA
  • (9) LIAM DELAP (A)
  • (40) FACUNDO BUONANOTTE (C)
  • (27) MALO GUSTO (D)
  • (34) JOSH ACHEAMPONG (D)
  • (25) MOISÉS CAICEDO (C)
  • (49) ALEJANDRO GARNACHO (A)
  • (23) TREVOH CHALOBAH (D)
  • (38) MARC GUIU (A)
  • (12) FILIP JÖRGENSEN (P)
  • (29) WESLEY FOFANA (D)
  • (50) MAX MERRICK (P)
  • (8) ENZO FERNÁNDEZ (C)
ALLENATORE CHELSEA
  • Enzo Maresca
PREPARTITA

Qarabag - Chelsea è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 5 novembre alle ore 18:45 allo stadio Tofik Bakhramov Stadium di Baku.
Arbitro di Qarabag - Chelsea sarà Sebastian Gishamer. Al VAR invece ci sarà Manuel Schüttengruber.

Attualmente Qarabag si trova 12° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Chelsea si trova 10° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Qarabag ha segnato 8 gol e ne ha subiti 7; Chelsea ha segnato 9 gol e ne ha subiti 6.

Qarabag e Chelsea si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Qarabag non ha mai vinto, Chelsea ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Qarabag-Chelsea ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Chelsea ha vinto entrambi i precedenti incontri contro il Qarabag: 6-0 in casa e 4-0 in trasferta, sempre nella fase a gironi della UEFA Champions League 2017/18.
  • Il Chelsea ha segnato 10 gol in due partite contro il Qarabag in UEFA Champions League, suo record di reti nelle prime due gare contro un avversario nella competizione (sempre 10 contro il Nordsjælland).
  • Il Qarabag ha perso tutte e sette le partite contro squadre inglesi in Europa, subendo 21 reti e segnando solo una volta. Infatti, il loro unico gol è arrivato su rigore contro il Tottenham nel settembre 2015, e da allora non sono riusciti a segnare in tutte e sei le gare contro squadre inglesi.
  • Incluso il Mondiale per Club FIFA, il Chelsea ha vinto 20 delle 23 partite nelle competizioni internazionali sotto la guida di Enzo Maresca (escluse le qualificazioni), segnando almeno una rete in tutte le 23 gare e con una media di 2.9 gol a match (66 in totale).
  • Dopo aver battuto il Copenaghen nella precedente partita casalinga in UEFA Champions League (2-0), il Qarabag cercherà di vincere due gare interne consecutive nella stessa stagione in una delle principali competizioni europee per la prima volta in assoluto.
  • Il Chelsea ha perso tutte le ultime tre partite in trasferta nella UEFA Champions League e solo una volta in precedenza ha registrato quattro sconfitte esterne consecutive nella competizione (tra dicembre 2004 e maggio 2005).
  • Il Qarabag ha conquistato sei dei nove punti disponibili in UEFA Champions League in questa stagione (2V, 1P), dopo averne ottenuti solo due su 18 nella precedente partecipazione al torneo (6: 2N, 4P nel 2017/18). La squadra azera ha anche già triplicato il suo bottino di gol rispetto all'edizione 2017/18 (due), segnando sei reti in tre match in questa stagione.
  • Il Chelsea ha già schierato 25 giocatori diversi in questa UEFA Champions League, più di qualsiasi altra squadra nelle prime tre giornate. I Blues hanno anche schierato la seconda formazione titolare più giovane in termini di età media in questa stagione (23 anni e 339 giorni), dietro solo al Paris Saint-Germain (23 anni e 261 giorni).
  • Estêvão ha segnato il suo primo gol in UEFA Champions League nell'ultima partita contro l'Ajax. Se dovesse andare a segno in questa gara, il brasiliano diventerebbe il primo giocatore sudamericano a segnare in due presenze consecutive a massimo 18 anni.
  • Leandro Andrade ha segnato tre gol in cinque presenze nelle principali competizioni europee nel 2025, tanti quanti ne aveva realizzati in 22 presenze con il club prima di quest'anno (tre).
  • Moisés Caicedo ha completato il 92.9% dei suoi passaggi sotto pressione ad alta intensità in questa stagione di UEFA Champions League (65/70); la terza migliore percentuale per un centrocampista centrale nelle prime tre giornate (min. 50 passaggi), dietro solo ad Arthur Vermeeren (93,3%) e ad Aleix García (93%).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

QarabagChelsea
Partite giocate33
Numero di partite vinte22
Numero di partite perse11
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati67
Gol totali subiti54
Media gol subiti per partita1.71.3
Percentuale possesso palla45.555.3
Numero totale di passaggi11381552
Numero totale di passaggi riusciti8671400
Tiri nello specchio della porta1516
Percentuale di tiri in porta68.255.2
Numero totale di cross2848
Numero medio di cross riusciti59
Duelli per partita vinti150134
Duelli per partita persi146137
Corner subiti2311
Corner guadagnati1016
Numero di punizioni a favore4532
Numero di punizioni concesse2135
Tackle totali5652
Percentuale di successo nei tackle57.161.5
Fuorigiochi totali37
Numero totale di cartellini gialli35
Numero totale di cartellini rossi01

Inglas Vetri

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio