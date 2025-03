Grazie per aver seguito la diretta di Feyenoord-Inter e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la UEFA Champions League.20:48

90'+6' FISCHIO FINALE: FEYENOORD-INTER 0-2. I nerazzurri vincono l'andata degli ottavi di Champions grazie ai gol di Thuram e Lautaro Martinez.20:39

90'+6' AMMONITO Marko Arnautović per perdita di tempo.20:38

90'+3' Gestione totale dell'Inter in questo finale di partita.20:38

90' Segnalati cinque minuti di recupero.20:33

90' SI riprende ora a giocare con Mitchell regolarmente in campo.20:32

88' Scontro aereo tra Dumfries e Mitchell, che ha la peggio e resta a terra dolorante.20:31

87' Corner a rientrare sul secondo palo di Calhanoglu e sponda aerea di Dumfries, che viene allontanata da Beelen.20:30

84' Ottima azione personale di Bastoni, che parte in dribbling e viene steso da Mitchell. Calcio di punizione per l'Inter.20:27

81' Quinta sostituzione per l'Inter. Fuori Lautaro Martínez, dentro Marko Arnautović.20:24

81' Quarta sostituzione per l'Inter. Richiamato in panchina Kristjan Asllani, minuti per Hakan Çalhanoğlu.20:24

80' Corner a rientrare di Hadj Moussa e colpo di testa di Hancko, che non trova la porta.20:23

79' PILLOLA STATISTICA: Lautaro Martínez ha stabilito il suo record di gol in una singola edizione di UEFA Champions League (6) ed è diventato il miglior marcatore in solitaria nella storia dell'Inter in Coppa dei Campioni/UCL (18 gol, uno in più di Sandro Mazzola).20:22

76' AMMONITO Ibrahim Osman per un intervento in ritardo su Dumfries. Era diffidato, salterà la gara di ritorno.20:20

74' AMMONITO Alessandro Bastoni per un fallo su Mitchell.20:19

72' Terza sostituzione per l'Inter. Nicolò Barella lascia spazio a Davide Frattesi.20:16

72' Seconda sostituzione per l'Inter. Finisce la partita di Stefan de Vrij, al suo posto Yann Bisseck.20:15

71' AMMONITO Timon Wellenreuther per aver insultato platealmente Dumfries.20:15

70' Protesta tutto il De Kuip per un presunto contatto tra Ueda e De Vrij. Per Eskes è tutto regolare.20:14

68' AMMONITO Jeyland Mitchell per un intervento in ritardo su Pavard.20:11

66' DUMFRIES VICINO AL 3-0! Il numero 2 nerazzurro riceve all'interno dell'area, si sposta il pallone sul destro e calcia a incrociare, ma non trova la porta per centimetri.20:09

65' WELLENREUTHER PARA IL RIGORE DI ZIELINSKI! Il polacco incrocia la conclusione con il destro, ma non dà abbastanza forza al suo tiro, che viene parato dal portiere tedesco con un grande intervento.20:08

63' CALCIO DI RIGORE PER L'INTER! Dopo l'on field review, l'arbitro Eskes assegna un penalty ai nerazzurri per un fallo di Mitchell su Thuram avvenuto un paio di minuti prima.20:07

63' On field review in corso per un possibile calcio di rigore in favore dell'Inter.20:06

62' Prima sostituzione per l'Inter. Esce Marcus Thuram, entra Mehdi Taremi.20:05

59' Prima sostituzione per il Feyenoord. Fuori Julián Carranza, dentro Ayase Ueda.20:05

58' Corner a uscire di Asllani e colpo di testa di Lautaro Martinez, che non trova la porta.20:02

56' TRAVERSA DI MODER! Osman va via a Pavard e crossa basso al centro dell'area per l'inserimento del polacco, che colpisce di prima intenzione e scheggia il legno.19:59

53' Ora l'Inter gestisce il doppio vantaggio facendo girare il pallone.19:56

50' GOL! Feyenoord-INTER 0-2! Rete di Lautaro Martínez! Bastoni scarica all'indietro per Zielinski, che calcia di prima intenzione. La conclusione viene ribattuta ma torna nella zona del polacco, che serve Lautaro Martinez, il quale controlla e scarica un gran destro sotto la traversa.



49' Ritmo basso in questo avvio di ripresa.19:52

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Feyenoord-Inter. Nessun cambio all'intervallo.19:48

Inzaghi può essere soddisfatto del primo tempo dei suoi, quasi mai sofferenti in fase difensiva e cinici nel trovare il gol alla prima occasione buona. L'allenatore dell'Inter dovrà gestire la fatica di Bastoni, impiegato in un ruolo non suo, e di Asllani e Zielinski, oggi titolari, ma quasi mai impiegati per 90 minuti. Van Persie, invece, deve riflettere soprattutto sulla posizione di Paixao, finora poco coinvolto e pericoloso, mentre hanno lavorato bene Hadj Moussa e soprattutto Osman, spesso isolato nell'uno contro uno con Dumfries o Pavard.19:45

L'Inter chiude il primo tempo in vantaggio al De Kuip trovando il gol alla prima occasione avuta. A partire meglio, infatti, è il Feyenoord, con Osman che punta ripetutamente Dumfries e Pavard, chiamando Josep Martinez a un paio di parate abbastanza agevoli. Il gol che decide il primo tempo, invece, arriva al 38', quando Barella riceve da Dumfries e crossa di prima sul secondo palo per l'inserimento di Thuram, che colpisce al volo di destro e batte Wellenreuther. Dopo l'1-0, l'Inter cresce e sfiora il raddoppio prima con la conclusione da fuori di Lautaro Martinez e poi con la punizione di Asllani, ma in entrambi i casi il portiere tedesco riesce a rispondere.19:43

45'+3' FINE PRIMO TEMPO: FEYENOORD-INTER 0-1. Nerazzurri avanti con il gol di Thuram.19:32

45'+3' ASLLANI VICINO AL 2-0! Calcio di punizione dai 25 metri dell'albanese, che fa girare il destro sopra la barriera e chiama Wellenreuther alla parata.19:33

45' Concesso un minuto di recupero.19:30

43' Dopo il vantaggio, l'Inter gestisce il possesso senza forzare le giocate. Il Feyenoord attende nella propria metà campo.19:28

40' LAUTARO SFIORA IL RADDOPPIO! Acerbi recupera palla sulla trequarti offensiva e appoggia per l'argentino, che si sposta il pallone sul destro e calcia sul secondo palo dal limite dell'area. Wellenreuther devia in corner.19:25

38' GOL! Feyenoord-INTER 0-1! Rete di Marcus Thuram! Dumfries scarica all'indietro per Barella, che crossa di prima intenzione e pesca sul secondo palo il francese, che colpisce al volo con il destro e porta avanti i nerazzurri.



35' Acerbi riceve un cross di Pavard sul secondo palo, controlla con il petto e calcia di sinistro di controbalzo. Wellenreuther si allunga e blocca.19:23

32' Conclusione forte e centrale dai 20 metri di Moder. Josep Martinez blocca senza problemi.19:17

30' Dumfries si lancia su un pallone vagante nell'area del Feyenoord e calcia di controbalzo con una coordinazione precaria. Tiro largo.19:15

28' Si riprende a giocare con Mitchell regolarmente in campo.19:13

27' Mitchell resta a terra dopo un contrasto con Thuram. Gioco fermo al De Kuip.19:11

25' Zielinski se ne va sulla fascia sinistra, prende il fondo e cerca lo scarico per Barella, ma Mitchell capisce tutto e intercetta.19:10

22' Osman riceve sulla sinistra, punta Pavard e calcia con il destro sul primo palo. Josep Martinez si distende e blocca a terra.19:07

20' Ritmo non altissimo in questa fase del match.19:05

17' Ora è il Feyenoord a muovere il pallone. L'Inter si compatta nella propria metà campo.19:02

14' Calcio d'angolo battuto verso il centro dell'area da Paixao e allontanato da Pavard.18:59

11' Paixao si libera in mezzo al campo, arriva fin sulla trequarti e verticalizza per Osman, che riesce a toccare il pallone prima dell'uscita di Josep Martinez e a guadagnare un corner.18:57

9' Giropalla prolungato dell'Inter. Il Feyenoord attende.18:54

6' Barella alza di nuovo il pallone per la corsa di Dumfries, ma stavolta sbaglia l'imbucata, che termina sul fondo.18:51

3' CI PROVA OSMAN! Mitchell cambia lato per il numero 38, che punta Dumfries, si sposta il pallone sul sinistro e calcia sul primo palo. Josep Martinez lo copre e respinge in corner.18:48

2' Barella fa passare un gran pallone per l'inserimento di Dumfries, che cerca il cross sul secondo palo per Thuram, ma sbaglia la misura del passaggio.18:47

CALCIO D'INIZIO! Comincia Feyenoord-Inter. Il primo pallone è giocato dai nerazzurri.18:45

Quasi tutto pronto al De Kuip di Rotterdam. Tra pochi minuti l'arbitro norvegese Andreas Eskas darà il via al match.18:44

Quattro indisponibili, invece, per l'Inter, che ha a disposizione un solo esterno sui cinque in rosa. Sono out, infattii, Dimarco, Darmian, Carlos Augusto e Zalewski. Per ovviare a questa emergenza, Simone Inzaghi sceglie di adattare Bastoni nel ruolo di esterno sinistro, con Pavard, De Vrij e Acerbi in difesa. Le altre notizie di formazione riguardano il centrocampo, con Asllani che prende il posto dell'acciaccato Calhanoglu e Zielinski che viene preferito a Mkhitaryan.18:43

Tantissime assenze per il Feyenoord, che deve rinunciare a ben 12 giocatori, a partire dallo squalificato Read. Assenti, poi, per infortunio il portiere titolare Bijlow, i difensori Lotomba, Nieuwkoop, Trauner e Gonzalez, i centrocampisti Timber, Zerrouki e Hwang e i fantasisti Nadje, Stengs e Milambo. Van Persie opta per un assetto a metà tra il 4-3-3 e il 4-2-3-1, con Paixao che agirà probabilmente da trequartista in fase offensiva e da mezzala in quella difensiva.18:41

FORMAZIONI UFFICIALI - L'Inter si schiera in campo con il 3-5-2: J. Martinez; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Bastoni; Thuram, Lautaro Martinez. A disposizione: Sommer, Di Gennaro, Arnautovic, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Bisseck, Aidoo, Motta, Quieto, Taremi.18:37

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Feyenoord si schiera in campo con il 4-3-3: Wellenreuther; Mitchell, Beelen, Hancko, Bueno; Moder, Smal, Paixao; Hadj Moussa, Carranza, Osman. A disposizione: Plamenov Andreev, Ka, Ueda, Ivanusec, 'T Zand, Plug, Giersthove, Redmond, Sliti, Kraaijeveld.18:35

Ritrova la Champions League, dopo aver evitato i playoff, l'Inter, classificatasi quarta nella fase campionato, alle spalle di Liverpool, Barcellona e Arsenal. La squadra di Simone Inzaghi è reduce dal pareggio per 1-1 nello scontro diretto per lo Scudetto con il Napoli, che ha fatto seguito alle vittorie in campionato con il Genoa e in Coppa Italia con la Lazio, grazie alla quale ha raggiunto le semifinali, dove affronterà il Milan.18:32

Seconda avversaria italiana (e milanese) di fila per il Feyenoord, che dopo aver eliminato il Milan ai playoff pareggiando a San Siro dopo aver vinto a Rotterdam, affronta l'Inter. La squadra da poco affidata a Robin Van Persie è quarta nel campionato olandese, a due punti dall'Utrecht, terzo e al momento qualificato per i playoff di Champions League. L'ex attaccante di Arsenal e Manchester United ha finora collezionato una sola panchina con il Feyenoord, pareggiando lo scorso sabato contro il NEC.18:30

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Feyenoord-Inter, gara valida per l'andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League.18:23

