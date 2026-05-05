Decide un gol di Bukayo Saka, al termine di un primo tempo in cui l'Arsenal ha tenuto il pallone senza rendersi pericoloso, mentre l'Atletico ha avuto una grande occasione con Giuliano Simeone, murato però benissimo da Rice. Poi, al 44', Saliba verticalizza per Gyokeres, che dal fondo alza il pallone sul secondo palo per Trossard, il quale si sposta il pallone sul destro e calcia forte. Oblak para, ma lascia il pallone nella zona di Saka, che lo spinge in porta. Nella ripresa l'Atletico ha subito una grande occasione con Giuliano Simeone, che salta Raya, ma viene fermato da Gabriel Magalhaes prima di calciare. Ci prova anche Griezmann, mentre al 66' Gyokeres spreca la chance del raddoppio. È l'ultima emozione della partita: vince l'Arsenal, che va in finale.

Dopo il pareggio dell'andata a Madrid, l'Arsenal vince 1-0 il ritorno della semifinale contro l'Atletico e vola in finale di Champions. Il 30 maggio, a Budapest, i Gunners affronteranno la vincente della sfida tra Bayern Monaco e PSG, che domani si sfideranno in Germania ripartendo dal 5-4 dell'andata in favore dei parigini. La squadra di Arteta, dunque, resta in corsa per due obiettivi: Champions e Premier League.

A Londra si riparte dal risultato di 1-1 maturato sette giorni fa a Madrid, con i calci di rigore trasformati prima da Gyokeres per il vantaggio dei Gunners e poi da Julian Alvarez per il pareggio colchonero. Chi passa il turno stasera affronterà in finale il 30 maggio a Budapest la vincente della sfida tra Bayern Monaco e PSG, che domani giocheranno la semifinale di ritorno dopo il 5-4 parigino dell'andata.20:35

Buon momento di forma per l'Arsenal che, successivamente alla sconfitta dello scorso 19 aprile in casa del Manchester City, ha trovato due vittorie consecutive in Premier League contro Newcastle e Fulham. Dopo il pareggio di ieri sera della squadra di Pep Guardiola contro l'Everton, i Gunners hanno 5 punti di vantaggio sui Citizens, che hanno però giocato una partita in meno.20:38

Due successi di fila in campionato anche per l'Atletico Madrid, che nel weekend ha battuto il Valencia dopo il successo della scorsa settimana contro l'Athletic Club. La squadra del Cholo Simeone è quarta in classifica, con 10 punti di vantaggio sul Betis quinti ed è già certo della qualificazione alla prossima Champions League.21:00

Diverse novità di formazione rispetto all'andata per l'Arsenal, con Arteta che conferma la stessa formazione schierata nell'ultimo turno di Premier contro il Fulham, scegliendo Saka dall'inizio e preferendo Eze e Trossard rispettivamente a Odegaard e Gabriel Martinelli. A centrocampo al fianco di Rice gioca Lewis-Skelly, con Zubimendi che parte fuori. Ancora White e Calafiori sulle fasce. Recupera ma solo per la panchina Havertz, mentre sono out sia Merino che Timber.20:50

Cambia qualcosa anche Simeone, che lascia in panchina Cardoso per schierare Llorente in mezzo al campo al fianco di Koke, con Pubill largo a destra in difesa e Le Normand al fianco di Hancko. Panchina, come all'andata per Molina. Confermato il quartetto offensivo: recuperati Giuliano Simeone e Julian Alvarez, mentre Sorloth parte fuori. Assenti Barrios e Nico Gonzalez.20:52

È l'Arsenal a fare la partita, mentre l'Atletico si difende e riparte.21:43

Bella combinazione tra White e Eze, ma l'ultimo passaggio del numero 4 è impreciso e, dopo la deviazione di Ruggeri, finisce tra le braccia Oblak.21:42

GOL! ARSENAL-Atletico Madrid 1-0! Rete di Bukayo Saka! Saliba verticalizza per Gyokeres alle spalle di Hancko. Lo svedese prende il fondo e alza il pallone sul secondo palo per Trossard, che si sposta il pallone sul destro e calcia forte sul secondo palo. Oblak riesce a intervenire ma lascia il pallone nella zona di Saka, che anticipa tutti e spinge in porta il vantaggio dei Gunners.21:48

Arsenal in vantaggio all'intervallo grazie al gol allo scadere di Saka, che trova il tap-in vincente sulla conclusione forte di Trossard respinta da Oblak. Prima, l'Arsenal aveva controllato a lungo il gioco, senza riuscire però a rendersi davvero pericolosa. L'unica occasione, infatti, era stata dell'Atletico, con il tiro a botta sicura di Giuliano Simeone respinto da Rice.21:51

L'Arsenal ha provato a lungo a circumnavigare l'Atletico Madrid, ma alla fine ha sbloccato la partita al termine di un'azione iniziata con una verticalizzazione di Saliba per Gyokeres. Si è visto poco Eze, così come dall'altra parte ha inciso poco Lookman, finora non in partita. Poco coinvolti in attacco anche Griezmann e Julian Alvarez.21:55

Se Arteta ha optato per tre cambi ruolo su ruolo, Simeone ha rivoluzionato la sua squadra: ora Pubill fa il centrale difensivo con Hancko, Llorente e Molina si dividono la corsia destra, Julian Alvarez si defila sulla sinistra, Cardoso gioca in mezzo e Sorloth fa coppia con Griezmann al centro dell'attacco.22:20

White riceve sulla corsa e crossa dal fondo. Oblak esce e fa suo il pallone.22:37

PREPARTITA

Arsenal - Atletico Madrid è valevole per la semifinali della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 5 maggio alle ore 21:00 allo stadio Emirates Stadium di London.

Arbitro di Arsenal - Atletico Madrid sarà Daniel Siebert. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Attualmente Arsenal si trova 1° in classifica con 24 punti (frutto di 8 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Atletico Madrid si trova 14° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Arsenal ha segnato 23 gol e ne ha subiti 4; Atletico Madrid ha segnato 17 gol e ne ha subiti 15.

Arsenal e Atletico Madrid si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Arsenal ha vinto 1 volta, Atletico Madrid non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.

Arsenal-Atletico Madrid ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Arsenal è imbattuto contro l'Atletico Madrid in UEFA Champions League, dopo aver vinto 4-0 all'Emirates e pareggiato 1-1 al Riyadh Air Metropolitano Stadium in questa stagione. Solo altri due allenatori sono rimasti imbattuti nelle loro prime tre sfide contro Diego Simeone nella competizione: Carlo Ancelotti e Maurizio Sarri (tre ciascuno).

Non avendo vinto nei due confronti stagionali contro l'Arsenal (1N, 1P), l'Atletico Madrid potrebbe non ottenere alcun successo in almeno tre sfide stagionali contro una singola avversaria per la prima volta dal 2022/23, contro il Real Madrid (1N, 2P).

L'Arsenal è imbattuto nelle ultime otto gare contro squadre spagnole in UEFA Champions League (7V, 1N). Solo una squadra ha registrato una striscia più lunga di partite senza sconfitte contro avversarie spagnole nella competizione (dal 1992/93): il Chelsea, tra marzo 2006 e aprile 2014 (16).

L'Atletico Madrid ha perso sei delle ultime sette trasferte contro squadre inglesi in UEFA Champions League (1V), incluse tutte le ultime quattro. La sconfitta all'Emirates Stadium di questa stagione (0-4 nell'ottobre 2025) rientra tra le loro sconfitte con il più ampio margine in Coppa dei Campioni/Champions League, a pari merito con altri cinque ko con quattro gol di scarto.

Quando ha evitato la sconfitta in trasferta nell'andata di un doppio confronto a eliminazione diretta in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, l'Arsenal ha superato il turno in otto dei dieci precedenti, inclusi tutti gli ultimi cinque. Solo contro il Benfica nel 1991/92 (ottavi di finale) e il Chelsea nel 2003/04 (quarti di finale), il club londinese non è riuscito a passare il turno in questo scenario.

L'Arsenal punta a raggiungere la sua prima finale di UEFA Champions League dal 2006; nel caso ci riuscisse, si tratterebbe dell'attesa più lunga tra due finali di Coppa dei Campioni/Champions League per una squadra nella competizione dall'Atletico Madrid nel 2014 (40 anni), e la più lunga per una formazione inglese dal Liverpool nel 2005 (20 anni anche in tal caso).

L'Atletico Madrid potrebbe raggiungere la finale di UEFA Champions League per la terza volta sotto la guida di Diego Simeone (dopo il 2014 e il 2016). Solo due allenatori hanno raggiunto più finali nella competizione con lo stesso club: Alex Ferguson con il Manchester United e Marcello Lippi con la Juventus (quattro ciascuno).

L'Arsenal ha perso solo due delle ultime 23 partite di UEFA Champions League (17V, 4N), entrambe contro i campioni in carica del PSG (entrambe le semifinali della scorsa stagione). I Gunners sono ancora imbattuti nell'edizione attuale (13 gare - 10V, 3N) e potrebbero arrivare a 14 partite consecutive senza sconfitta per la prima volta nella loro storia in Coppa dei Campioni/Champions League.

L'Arsenal ha una media di soli 0.65 gol subiti a partita sotto la guida di Mikel Arteta in UEFA Champions League (24 reti incassate in 37 gare). Si tratta della media gol subiti più bassa per un allenatore con almeno 20 panchine nella competizione, seguita da quella di Frank Rijkaard (0.68).

Julián Álvarez dell'Atletico Madrid ha una media di un gol o un assist ogni 80 minuti nella sua carriera in UEFA Champions League (34 partecipazioni in 2710 minuti: 25 gol, 9 assist). Tra gli attaccanti con 20 o più coinvolgimenti in gol nella competizione, solo Erling Haaland (74) vanta una media migliore.

Oltre ad aver partecipato a 14 gol in 14 partite di UEFA Champions League in questa stagione (10 gol, 4 assist), Julián Álvarez dell'Atletico Madrid guida la classifica in questa edizione per pressioni ad alta intensità (899). L'argentino, infatti, è il giocatore che ha contribuito alla percentuale maggiore di pressioni ad alta intensità della propria squadra nella competizione in questa stagione (16.1% - 899 su 5573).

Oltre ad aver completato il maggior numero di passaggi (83), Declan Rice dell'Arsenal è stato il migliore nella gara di andata per line-breaking passes (12) e movimenti palla al piede in avanti di almeno cinque metri (12). In particolare, Rice ha disputato due gare a eliminazione diretta con almeno 10 line-breaking passes e almeno 10 movimenti palla al piede in avanti in questa edizione (in trasferta contro Bayer Leverkusen e Atletico Madrid); l'unico centrocampista con più gare collezionate del genere nella fase a eliminazione diretta in questa stagione è Vitinha (3).

Basandosi sugli Expected Goals dei tiri subiti nello specchio (esclusi gli autogol), David Raya dell'Arsenal ha evitato più gol di qualsiasi altro portiere in UEFA Champions League dall'inizio della scorsa stagione (9.9: 13 gol subiti a fronte di 22.9 xGOT), oltre ad aver mantenuto la porta inviolata più volte di chiunque altro nello stesso periodo (14).

Antoine Griezmann dell'Atlético Madrid potrebbe collezionare la sua 128ª e ultima presenza nelle principali competizioni europee (attualmente è a 127); sarebbe il quarto miglior giocatore francese in questa graduatoria, dietro solo a Karim Benzema (152), Thierry Henry (135) e Claude Makélélé (130). Griezmann è inoltre uno dei soli quattro francesi con almeno 50 gol nelle principali competizioni europee (50), insieme a Karim Benzema (90), Kylian Mbappé (78) e Thierry Henry (58).

Viktor Gyökeres dell'Arsenal potrebbe diventare il terzo giocatore a segnare in entrambe le semifinali di UEFA Champions League con una squadra di Premier League, dopo Sadio Mané con il Liverpool (2021/22 contro il Villarreal e 2017/18 contro la Roma) e Riyad Mahrez con il Manchester City (2020/21 contro il PSG).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: