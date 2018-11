LIVE A. MADRID - DORTMUND 1-0 - CHAMPIONS LEAGUE - 6 NOVEMBRE 2018. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Il primo tiro della partita è di Rodrigo, ma Burki non corre pericoli.

AMMONIZIONE per Correa, per un fallo su un molto ispirato Hakimi.

Filipe Luis si propone e va al cross, nessun grattacapo per Burki.

Calcio d'angolo per l'Atletico, applausi da parte del pubblico.

Kalinic prova a servire Griezmann, Burki però ci arriva per primo.

AMMONIZIONE per Sancho, che ha steso Juanfran.

GOL! Saul porta l'Atletico Madrid in vantaggio! Sfida ora sull'1-0!

Azione che parte da Saul, apertura sulla sinistra per Filipe Luis, che gli restituisce il pallone: sul sinistro (peraltro deviato) nulla può Burki.

40'

Strepitosa azione di Filipe Luis, che entra in area in dribbling e poi libera il gran sinistro su cui Burki non si fa sorprendere.