LIVE PORTO - LOKOMOTIV MOSCA 2-0 - CHAMPIONS LEAGUE - 6 NOVEMBRE 2018. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Stadio Estadio do Dragao Martedì 6 Novembre 2018 ore 21:00

COMMENTO IN DIRETTA

Benvenuti al live di Porto-Lokomotiv Mosca 1' PARTITI 2' GOL DEL PORTO! HERRERA 3' Gol lampo dei Dragoni, segna Herrera su assist di Marega 6' Il Porto continua ad attaccare alla ricerca del raddoppio 10' Brahimi cade in area, per l'arbitro Massa è tutto regolare 13' Il Lokomotiv cerca di rendersi pericoloso, Porto pronto ad agire in ripartenza 16' Sbagliato il cross di Corona per le punte 19' Problemi fisici per Corluka, che resta a terra 21' Conclusione di Marega sull'esterno della rete 22' Alexsei Miranchuk! Il suo tiro da lontano sfiora l'incrocio dei pali 24' Il Porto mantiene il pallone alla ricerca del raddoppio 27' Porto in controllo della gara finora 30' Idowu devia in angolo il cross di Maxi Pereira 34' Torres e Brahimi mancano l'intesa, recupera palla Ignatyev 37' Corona salta un difensore ma poi non trova la porta 38' EDER! Solo in area colpisce malissimo, palla fuori 43' GOL DEL PORTO! MAREGA! 44' Herrera scatta sul filo del fuorigioco e raddoppia 45' E' FINITO IL PRIMO TEMPO, Porto-Lokomotiv 2-0 46' INIZIA IL SECONDO TEMPO 47' Dentro Farfan per Manuel Fernandes 50' Ammonito Felipe per gioco scorretto

Porto - Lokomotiv Mosca è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League2018/2019.

La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 21:00 allo stadio Estadio do Dragao.

Arbitro di Porto - Lokomotiv Mosca è Davide Massa (Italia).

La partita di andata Lokomotiv Mosca - Porto si è giocata il 24 ottobre 2018 e si è conclusa 1-3.

Il Porto e Lokomotiv Mosca si trovano nel girone D insieme a Schalke e Galatasaray.

Possibili formazioni (ultime schierate):

Porto: Casillas, Maxi Pereira, Felipe, Eder Militao, Telles, Danilo, Herrera, Oliver, Marega, Brahimi, Corona

Lokomotiv Mosca: Guilherme, Ignatiev, Kverkvelia, Barinov, Howedes, Manuel Fernandes, Al. Miranchuk, An. Miranchuk, Krychowiak, Denisov, Eder



Dove vedere Porto-Lokomotiv Mosca

Porto-Lokomotiv Mosca si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 6 novembre.

Porto-Lokomotiv Mosca verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League