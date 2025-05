Grazie per aver seguito la diretta di Inter-Barcellona 4-3, gara valida per la semifinale di ritorno e arrivederci ai prossimi appuntamenti di UEFA Champions League.23:45

120'+2' È FINITA! Inter-Barcellona 4-3.23:39

120'+1' Grande intervento di De Vrij dentro l'area, che respinge il pericolo, poi subisce fallo da Araujo. Ultimo giro di orologio.23:38

120' Segnalati due minuti di recupero.23:36

119' Corner battuto da Raphinha che viene respinto coi pugni da Sommer in angolo.23:35

119' Altra incursione di Yamal dalla destra, che poi crossa forte a mezza altezza: ci mette il corpo Bastoni, che respinge in angolo.23:35

118' 5o ammonito Inter: cartellino giallo per Alessandro Bastoni. Fallo tattico su Yamal.23:34

116' Lungo possesso del Barcellona al limite dell'area nerazzurra, con Yamal che poi riceve e calcia col destro verso la porta: Sommer respinge coi pugni centralmente, con Lewandowski che di testa mette alto sopra la traversa.23:33

114' Che cosa ha parato Sommer! Yamal riceve sulla destra, entra in area e calcia a botta sicura verso il lato lontano, trovando la risposta con la punta delle dita di Sommer in calcio d'angolo.23:31

114' Partita frenetica, con il Barcellona che si spinge tutto avanti e con l'Inter che riparte in contropiede.23:30

109' Che parata di Szczesny! Palla bassa dentro l'area con Thuram che fa sponda di tacco per Taremi, che a sua volta tocca orizzontalmente per Frattesi: il numero 16 nerazzurro calcia a giro col mancino, trovando la risposta del portiere polacco in angolo.23:27

108' 6a sostituzione Inter: esce Denzel Dumfries, entra Stefan De Virj.23:25

107' Lewandowski di testa! Yamal sguscia via sulla destra, arriva sulla linea di fondo e crossa di punta col mancino: Sommer esce a vuoto e Lewandowski di testa mette alto a porta vuota.23:24

106' Via al secondo tempo supplementare. Possesso per il Barcellona.23:22

106' 6a sostituzione Barcellona: esce Pedri, entra Pau Víctor.23:23

106' 5a sostituzione Barcellona: esce Pau Cubarsí, entra Gavi.23:22

Proteste dell'Inter per il fischio dell'arbitro, con Frattesi che aveva ricevuto in area tutto solo, pronto a chiudere definitivamente il match.23:20

105'+4' Duplice fischio. Finisce il primo tempo supplementare: Inter-Barcellona 4-3.23:19

105'+2' Yamal si sfila verso destra in zona trequarti, rientra sul mancino e crossa morbido: palla troppo profonda, con Sommer che esce e blocca.23:17

105'+1' Segnalati tre minuti di recupero.23:16

104' Lewandowski viene incontro fuori dal limite dell'area, difende e fa sponda per Hector Fort: il terzino spagnolo calcia di prima col destro, mettendo alto sopra la traversa.23:15

103' Torna in campo Frattesi, si torna 11 contro 11.23:13

103' Frattesi esce a bordo campo con lo staff medico, ma sembra potercela fare.23:13

101' Problema per Frattesi: il centrocampista nerazzurro resta a terra, facendo intendere che gli gira la testa.23:12

99' GOL! INTER-Barcellona 4-3! Rete di Frattesi! Thuram entra in area dalla destra, serve dentro per Taremi che scarica a rimorchio: Frattesi se la sposta sul mancino e realizza all'angolino basso lontano.



98' 4a sostituzione Barcellona: esce Eric Garcia, entra Héctor Fort.23:14

97' Yamal continua ad inventare col pallone tra i piedi, trovando Fermin al limite dell'area: il centrocampista spagnolo prova ad imbucare per Pedri, ma quest'ultimo è stanchissimo e non può arrivare.23:08

94' L'Inter continua a provarci con passaggi filtranti, approfittando della linea alta del Barcellona. Partita molto equilibrata ora.23:05

92' L'esterno nerazzurro viene saltato di netto da Yamal e lo stende, venendo punito dall'arbitro.23:03

91' 4o ammonito Inter: cartellino giallo per Carlos Augusto.23:02

91' Stesso copione del secondo tempo regolamentare: il Barcellona spinge, l'Inter si chiude nella propria trequarti.23:02

90' Si riparte. Possesso per l'Inter.23:01

Partita folle a San Siro: il Barcellona ribalta lo 0-2 del primo tempo, passando sul 3-2 all'87', ma Acerbi pareggia i contri al 93'. Tutto in equilibrio ora.22:57

90'+7' Finiscono i tempi regolamentari sul risultato di 3-3. Si va ai supplementari.22:56

90'+6' Che occasione per Yamal! Passaggio filtrante di Raphinha per Yamal che entra tutto solo in area, calciando di punta centralmente: Sommer blocca a sé.22:56

90'+5' 3o ammonito Barcellone: cartellino giallo per Pau Víctor dalla panchina per proteste.23:21

90'+4' Dopo un breve check del VAR per un possibile contatto tra Dumfries e Gerard Martin, con l'arbitro che poi indica il centro del campo. Si riparte dal 3-3.22:54

90'+4' 3o ammonito Inter: cartellino giallo per Francesco Acerbi. Ammonito per essersi tolto la maglietta durante l'esultanza.22:55

90'+3' GOL! INTER-Barcellona 3-3! Rete di Acerbi! Dumfries difende palla sulla destra, crossa basso al centro per Acerbi che con il destro anticipa Araujo e infila all'incrocio dei pali di destra.



90'+3' Palo di Yamal! Contropiede rapidissimo del Barcellona, con Yamal che punta l'area e calcia fortissimo col mancino, trovando il palo di destra.22:52

90'+2' Rimessa laterale battuta dentro da Bastoni, con un possibile tocco di mano in aera di Lewandowski.22:52

90'+2' La difesa del Barcellona spizza in fallo laterale.22:51

90'+1' Dumfries difende bene palla sulla destra, subendo la trattenuta di Gerard Martin. Punizione per l'Inter: tutti dentro l'area.22:51

90'+1' 3a sostituzione Barcellona: esce Ferran Torres, entra Robert Lewandowski.22:51

90' Ci saranno cinque minuti di recupero.22:50

90' Lunga rimessa laterale dentro l'area del Barcellona, con Thuram che stoppa perfettamente favorendo la sovrapposizione di Frattesi. Il centrocampista nerazzurro non riesce a calciare di prima intenzione, provando il passaggio dentro e trovando la respinta di Cubarsi.22:50

87' GOL! Inter-BARCELLONA 2-3! Rete di Raphinha! L'attaccante brasiliano riceve solo in area sulla sinistra, calcia forte verso la porta trovando la risposta di Sommer: sulla sfera arriva nuovamente Raphinha, che calcia al volo col destro, trovando la rete all'angolino basso opposto.22:48

87' Filtrante di Zielinski per lo scatto di Thuram che, tutto solo in zona trequarti, viene anticipato all'ultimo dall'uscita di Szczesny, che spazza.22:46

85' Thuram in profondità e viene servito, ma la difesa blaugrana è ancora brava ad alzarsi tempestivamente, mettendolo in fuorigioco.22:45

83' 2a sostituzione Barcellona: esce Dani Olmo Carvajal, entra Fermín López.22:42

82' Giro palla dell'Inter vicino all'area di rigore del Barcellona, con Carlos Augusto che crossa basso al centro, trovando la respinta in scivolata da parte di Eric Garcia. La difesa blaugrana spazza poi in rimessa laterale. Provano a spingere i tifosi di casa.22:42

79' 5a sostituzione Inter: esce Henrikh Mkhitaryan, entra Davide Frattesi.22:39

79' 4a sostituzione Inter: esce Hakan Calhanoglu, entra Piotr Zieliński.22:39

79' Altro gioco di gambe di Yamal, che sulla destra sposta il pallone e crossa verso il centro: Sommer smanaccia come può, con Acerbi che spazza. Il Barcellona torna in possesso del pallone.22:38

77' Il corner battuto da Dani Olmo viene respinto in zona primo palo da Thuram. L'Inter prova poi a partire in contropiede, ma Taremi viene pescato in offside.22:37

77' Yamal dalla distanza! Yamal danza sul pallone in zona trequarti, poi se la sposta sul sinistro e calcia a giro verso l'incrocio dei pali lontano: Sommer vola e respinge in calcio d'angolo.22:37

76' 1a sostituzione Barcellona: esce Inigo Martinez, entra Ronald Araujo.22:35

75' L'Inter prova a consolidare il possesso palla per provare a rallentare le sfuriate del Barcellona.22:35

73' Angolo battuto corto dal Barcellona, che fraseggia in zona trequarti, per poi chiudere l'azione con un cross di Yamal: la palla attraversa l'area di rigore e termina in fallo laterale sulla destra.22:33

71' 3a sostituzione Inter: esce Yann Bisseck, entra Matteo Darmian.22:32

71' 2a sostituzione Inter: esce Lautaro Martínez, entra Mehdi Taremi.22:32

70' Che brivido per l'Inter! Schema su punizione del Barcellona, con Raphinha che tocca corto al centro per Dani Olmo, con quest'ultimo che scarica per Yamal: il classe 2007 calcia di prima intenzione, colpendo involontariamente sulla schiena De Jong. Palla alta sopra la traversa.22:30

69' Tolto il calcio di rigore al Barcellona! L'intervento è arrivato a pochi centrimetri dalla linea dell'area: ci sarà una punizione per il Barcellona.22:29

69' Check con il VAR, possibile intervento fuori dall'area.22:28

68' 2o ammonito Inter: cartellino giallo per Henrikh Mkhitaryan.22:31

68' Calcio di rigore per il Barcellona! Calhanoglu sbaglia il passaggio all'indietro per Mkhitaryan, con l'armeno che travolge in scivolata Yamal.22:28

67' Serie di imprecisioni in questa fase del match. L'Inter fatica ad uscire dalla propria metà campo, mentre il Barcellona sbaglia spesso l'ultimo passaggio.22:27

65' Brutta palla persa da Bisseck in difesa, con Raphinha che serve Dani Olmo, il quale sbaglia l'ultimo passaggio per Ferran Torres, ben posizionato sul secondo palo.22:25

64' L'Inter prova a farsi rivedere avanti attaccando con un tre contro tre, ma l'ultimo passaggio di Lautaro per Dumfries viene anticipato all'ultimo da Gerard Martin.22:24

62' Altro cross dalla trequarti di Gerard Martin, con Ferran Torres che di testa non arriva: Bastoni respinge con il petto, poi Acerbi spazza.22:22

60' GOL! Inter-BARCELLONA 2-2! Rete di Dani Olmo! Lungo cross dalla trequarti di sinistra di Gerard Martin verso il secondo palo, dove Dani Olmo - tutto solo - colpisce di testa a rete verso l'incrocio dei pali di sinistra.22:20

57' Miracolo di Sommer! Contropiede magistrale del Barcellona che gestisce alla perfezione un tre contro uno: Gerard Martin serve dentro per Eric Garcia che calcia a botta sicura a porta vuota, trovando una parata incredibile di Sommer, che salva il risultato.22:18

56' Gran tiro di Barella! Rimessa laterale lunga dalla sinistra verso l'area di rigore, con Thuram che fa sponda aerea verso il limite per Barella: il numero 23 calcia fortissimo col destro al volo, trovando la risposta di Szczesny in angolo.22:16

55' 1a sostituzione Inter: esce Federico Dimarco, entra Carlos Augusto.22:15

54' GOL! Inter-BARCELLONA 2-1! Rete di Eric Garcia! Cross morbido da dentro l'area, sulla sinistra, di Gerard Martin, con la palla che viene colpita al volo dal destro di Eric Garcia, che batte Sommer verso l'incrocio dei pali di sinistra.22:14

52' Calhanoglu alza un pallone morbido dentro l'area, con la difesa del Barcellona che resta ferma, facendo colpire di testa Acerbi, che la mette in rete. Tutto inutile però, perché il difensore nerazzurro era partito nettamente oltre.22:12

51' Lancio lungo di Bastoni per Thuram, con il francese che se la allunga di testa, venendo travolto dalla scivolata di Inigo Martinez: primo ammonito per il Barcellona.22:11

50' 1o ammonito Barcellona: cartellino giallo per Inigo Martínez.22:11

50' Palla morbida dentro l'area sulla destra con Yamal che mette giù con la testa, poi termina a terra dopo la pressione alle spalle di Bastoni: il classe 2007 chiede il rigore, ma l'arbitro indica il rinvio dal fondo.22:10

49' Contropiede da una parte e dall'altra, con entrambe le fasi offensive che commettono un errore nella zona trequarti avversaria.22:08

46' Il Barcellona prova a partire subito forte, ma il triangolo in area tra Yamal e Dani Olmo non si chiude. A spazzare è addirittura Lautaro.22:06

46' Via alla ripresa. Si riparte dal possesso per il Barcellona.22:05

Momenti di nervosismo durante il secondo gol dell'Inter, con Acerbi e Inigo Martinez che - lontani dai festeggiamenti nerazzurri - sono stati separati dai giocatori in campo. Dopo un check per un possibile cartellino rosso, Marciniak ha poi fatto riprendere regolarmente il gioco.21:51

Primo tempo perfetto da parte dell'Inter, con i nerazzurri che passano in vantaggio al 21' grazie alla rete di Lautaro, che realizza a porta vuota su assist di Dumfries. I blaugrana spingono, ma i nerazzurri approfittano degli spazi lasciati dagli avversari per partire in contropiede. Sul finale di primo tempo Lautaro viene travolto in area da Cubarsi, con Calhanoglu che - dal dischetto - sigla il 2-0.21:50

45'+4' Finisce il primo tempo. Inter-Barcellona 2-0.21:48

45'+2' Finito il check. Nessuna sanzione disciplinare.21:47

45'+2' VAR a lavoro per un possibile cartellino rosso.21:47

45' GOL! INTER-Barcellona 2-0! Rete di Calhanoglu! Il numero 20 realizza dal dischetto calciando ad incrociare verso l'angolino basso di sinistra. Spiazzato Szczesny, che si è tuffato dalla parte opposta.



44' Calcio di rigore per l'Inter! Dopo una visione al VAR, l'arbitro polacco assegna il calcio di rigore ai nerazzurri.21:44

44' Marciniak va a rivedere l'episodio!21:43

43' Intervento in scivolata di Cubarsi in area di rigore, con Lautaro che termina a terra dolorante. Dopo diversi secondi l'arbitro ferma il gioco per consentire allo staff medico di entrare in campo. Arbitro a colloquio col VAR.21:43

43' Possibile calcio di rigore per l'Inter.21:42

41' Calhanoglu calcia fuori! Rimessa laterale battuta dentro l'area del Barcellona, con Calhanoglu che si trova la palla sul mancino: conclusione verso destra, con Szczesny immobile che vede la palla uscire ad un soffio dal palo.21:41

40' Contropiede velocissimo dell'Inter con Thuram che imbuca in profondità per Dumfries: l'esterno olandese crossa forte dentro, con Inigo Martinez che respinge in fallo laterale.21:40

38' Mkhitaryan dal limite! Lunga rimessa di Dumfries dalla destra, con Gerard Martin che respinge corto verso il limite dell'area: sulla sfera arriva Mkhitaryan che col destro al volo incrocia verso l'angolino basso lontano, mettendo fuori di pochissimo.21:38

36' 1o ammonito Inter: cartellino giallo per Hakan Calhanoglu.21:37

36' Altra occasione per i blaugrana! Contropiede per gli ospiti, con Dani Olmo che imbuca per Yamal in area, venendo poi travolto alle spalle da Calhanoglu. Il classe 2007 calcia in modo impreciso, calciando sul fondo. Viene poi ammonito Calhanoglu a fine azione.21:37

34' Occasione per il Barcellona! Cross dalla trequarti di destra di Eric Garcia verso il secondo palo dove Ferran Torres anticipa Bisseck colpendo al volo, mettendo però a lato.21:34

31' Dani Olmo batte il calcio d'angolo verso il centro, con Sommer che esce e respinge con i pugni.21:30

30' Barella perde una palla pericolosa in fase difensiva, con Raphinha che crossa forte dentro dalla sinistra: Acerbi chiude in angolo.21:30

30' Pedri trova spazio in zona centrale della trequarti, dunque prova la conclusione: la palla si impenna e termina in curva.21:29

29' Il corner battuto da Dani Olmo verso il primo palo viene respinto di testa in rimessa laterale da Mkhitaryan.21:28

28' Contropiede Barcellona con Dani Olmo che riceve in profondità da Yamal, se la sistema sul destro e calcia ad incrociare: ci mette il piede Acerbi in traiettoria, respingendo in angolo.21:28

26' Dopo un breve check con il VAR, l'arbitro dice che si può giocare.21:26

25' Brivido Inter! Cross basso dentro di Pedri, con Acerbi che scivola in area, respingendo involontariamente col braccio. Dani Olmo poi prova a toccarla, mettendo sul fondo.21:25

24' Yamal prova a sfondare centralmente, resistendo di forza al pressing di Dimarco, poi sbatte contro la difesa nerazzurra, concedendo un rinvio dal fondo ai padroni di casa.21:24

21' GOL! INTER-Barcellona 1-0! Rete di Lautaro! Recupero alto di Dimarco in zona trequarti, con il numero 32 che imbuca per Dumfries. L'esterno olandese entra in area tutto solo, poi serve Lautaro che - a porta vuota - deve solo mettere in rete.



21' Ci prova Barella! Il numero 23 nerazzurro riceve sulla destra, salta Inigo Martinez con un sombrero poi calcia forte: Szczesny blocca in due tempi.21:21

20' Sugli sviluppi dell'ultimo calcio d'angolo il Barcellona prova a ripartire in contropiede grazie alla velocità dei suoi, ma Pedri sbaglia un cambio gioco, riconsegnando palla a Bisseck.21:20

19' Corner battuto corto dai nerazzurri da sinistra, con Calhanoglu che prova una conclusione di potenza: palla nuovamente deviata in angolo.21:19

19' Bastoni batte la rimessa direttamente dentro l'area, con de Jong che devia in angolo.21:18

18' Il corner battuto da Calhanoglu in zona primo palo viene respinto di testa da Inigo Martinez in rimessa laterale.21:18

17' Buon fraseggio dell'Inter con Bastoni che allunga palla al piede senza trovare alcun pressing avversario, poi imbuca verso sinistra per Mkhitaryan: il cross del centrocampista armeno viene respinto in angolo da Inigo Martinez, che poi esulta come per un gol.21:17

16' Mkhitaryan imbuca per Thuram che, posizionato al limite dell'area, riceve sul filo del fuorigioco: il francese se la sposta sul destro, ma calcia in maniera imprecisa. Palla lontana rispetto al palo di destra.21:16

15' Yamal riceve in zona limite dell'area sulla destra, rientra sul mancino saltando Mkhitaryan e calcia: conclusione centrale, con Sommer che blocca senza problemi.21:15

13' Palla profonda di Lautaro per Thuram che scatta in netto fuorigioco, con l'arbitro che lascia comunque correre: l'attaccante nerazzurro arriva a tu per tu con Szczesny e prova a saltarlo, ma il polacco gli strappa il pallone dai piedi e blocca, prima del fischio di Marciniak.21:13

12' Il Barcellona continua a tenere altissima la linea difensiva, calpestando la linea di centrocampo quando i nerazzurri sono in possesso del pallone nella propria trequarti difensiva.21:12

10' Dumfries va via di forza a Gerard Martin sulla destra, entra in area ma non riesce a trovare lo spazio per il tiro, con il terzino sinistro spagnolo che la tocca per Szczesny.21:10

9' Altra serpentina di Yamal, con il classe 2007 che questa volta salta tre giocatori dell'Inter per poi provare il filtrante per Ferran Torres: Bastoni respinge in scivolata.21:09

5' Cross basso dalla sinistra di Raphinha, con Mkhitaryan che interviene anticipando Ferran Torres alle sue spalle, costringendo però Sommer a rinviare con i piedi. L'azione viene poi conclusa da un cross impreciso a rientrare di Yamal, che spedisce direttamente sul fondo.21:07

4' Yamal si accende in mezzo al campo, salta prima Dimarco, poi Mkhitaryan ed infine viene fermato fallosamente sempre da Dimarco. Calcio di punizione per il Barcellona.21:04

3' In questo avvio di partita è il Barcellona a tenere maggiormente il possesso, con l'Inter pronta a colpire in contropiede.21:02

Bastoni perde palla in zona laterale della trequarti difensiva, con Yamal che imbuca subito per Ferran Torres che conclude contro Bisseck. Tutto fermo però, per l'offside fischiato sul numero 7 spagnolo.21:01

Via alla semifinale di ritorno tra Inter e Barcellona: primo possesso per i nerazzurri.21:00

Le squadre fanno il loro ingresso in campo. A breve l'inno della Champions League, poi il calcio d'inizio.20:57

A dirigere il match ci sarà l’arbitro polacco Szymon Marciniak.20:00

Flick decide di far partire Lewandowski dalla panchina, schierando nuovamente Ferran Torres come riferimento offensivo, sostenuto alle spalle da Yamal, Dani Olmo e Raphinha. In mediana ecco De Jong e Pedri, mentre davanti alla porta difesa da Szczesny ci saranno Eric Garcia, Cubarsi, Inigo Martinez e Martin.20:00

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Barcellona scende in campo con un 4-2-3-1: Szczesny – Eric Garcia, Cubarsì, Inigo Martinez, Gerard Martin – De Jong, Pedri – Yamal, Dani Olmo, Raphinha – Ferran Torres.19:59

Inzaghi ritrova Lautaro grazie ad un recupero lampo dall’infortunio che lo ha costretto alla sostituzione nel match d’andata, schierandolo dal 1’ al fianco di Thuram. Confermata la linea a cinque vista in Spagna, con Dumfries e Dimarco sulle fasce e con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan in zona centrale. In difesa assente Pavard, con Bisseck a completare il reparto assieme ad Acerbi e Bastoni. Tra pali c’è Sommer.17:22

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Inter si dispone con il 3-5-2: Sommer – Bisseck, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco – Lautaro, Thuram.17:22

L’Inter punta a raggiungere la sua terza finale di Champions League da quando la competizione si chiama in questo modo, dopo quelle raggiunte nel 2010 e nel 2023. Per il Barcellona, invece, sarebbe la sesta finale nello stesso periodo (1994, 2006, 2009, 2011 e 2015), tante quante quelle raggiunte nel nuovo formato da Bayern Monaco, Milan e Juventus – meno solo del Real Madrid (nove).17:21

Anche il Barcellona ha tenuto fuori diversi big nell’ultimo match di Liga contro il già retrocesso Real Valladolid, ma Flick è stato obbligato ad inserire Yamal, De Jong, Raphinha e Olmo per ribaltare lo svantaggio da 1-0 a 1-2.17:21

L’Inter arriva dal successo di misura contro il Verona, partita in cui Inzaghi è riuscito ad affidarsi ad un ampio turnover, strappando comunque i tre punti. Contro i veneti, infatti, Sommer, Dumfries, Bastoni, Barella e Thuram non hanno disputato nemmeno un minuto, in modo tale da arrivare al massimo della forma al match di questa sera.17:21

La notte delle notti è arrivata: a San Siro va in scena quella che, finora, è la partita più importante dell’anno per l’Inter di Simone Inzaghi. Al Meazza arriva il Barcellona, dopo il pirotecnico 3-3 dell’andata: in palio c’è l’accesso alla finale di Champions League, in programma sabato 31 maggio a Monaco di Baviera.17:21

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Inter-Barcellona, gara valida per la semifinale di ritorno di UEFA Champions League.17:21

