Bayern Monaco-Paris Saint-Germain: 1-1 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita
Stadio Allianz Arena di Monaco di Baviera 6 Maggio 2026 ore 21:00
Bayern Monaco
1
Paris Saint-Germain
1
Partita finita
Arbitro: João Pinheiro
3'0-1Ousmane Dembélé
90+4'1-1Harry Kane
0'
45'
90'
90'
97'
Non riesce la rimonta al Bayern che nel secondo tempo fatica enormemente a rendersi pericoloso dalle parti di Safonov e, anzi, viene salvato in diverse occasioni da capitan Neuer, decisivo su Kvaratskhelia, Doué e Barcola. La rete di Kane che pareggia il match arriva a tempo ormai scaduto e, a quel punto, non serve più a nulla. A far festa è la squadra di Luis Enrique.
Seconda finale consecutiva e terza in totale per il PSG che il 30 maggio a Budapest affronterà l'Arsenal.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Bayern Monaco-Paris Saint-Germain 1-1 e arrivederci al prossimo appuntamento con la Champions League, la finale di Budapest, in programma il 30 maggio alle ore 18.23:10
90'+7'
Triplice fischio di Joao Pinheiro. Il PSG va in finale dopo l'1-1 ottenuto all'Allianz Arena!23:00
90'+7'
Kimmich viene ammonito per proteste.23:00
90'+7'
Marquinhos si accascia con i crampi, poi si riparte con il direttore di gara che farà giocare ancora qualche secondo extra.22:59
90'+6'
Si gioca oltre i cinque minuti concessi inizialmente da Joao Pinheiro.22:57
90'+4'
GOL! BAYERN MONACO-Paris Saint-Germain 1-1! Rete di Kane. L'attaccante inglese si gira sul sinistro raccogliendo l'imbucata di Davies in area e fredda Safonov, riaprendo il match.22:57
90'+3'
Kvaratskhelia guadaga un calcio di punizione preziosissimo nella propria metà campo. Scorre quindi inesorabilmente il cronometro per la squadra di Kompany, ormai a un passo dall'eliminazione.22:56
90'+2'
PSG tutto rintanato a difesa della propria area, al Bayern sembrano mancare le energie necessarie per gli ultimi assalti.22:55
90'+1'
Palla che danza pericolosamente in area piccola, Safonov la abbranca in presa alta spegnendo qualsiasi speranza del Bayern.22:53
90'
Cinque minuti di recupero.22:52
90'
Parte la festa nel settore occupato dai tifosi del PSG. Al Bayern servono due reti per mandare il match ai supplementari.22:52
89'
NEUER! Altro intervento clamoroso del portiere tedesco, stavolta negando il gol a Barcola che ci aveva provato col destro basso a giro.22:51
88'
OCCASIONE BAYERN! Karl riceve palla da Luis Diaz e calcia sul muro di maglie avversarie, poi ci prova anche Laimer, anche lui fermato dai difensori ospiti.22:50
86'
Giallo per Marquinhos dopo un fallo plateale su Luis Diaz.22:48
Sostituzione Bayern Monaco: esce Dayot Upamecano, entra Lennart Karl. Si sbilancia Kompany.22:47
84'
Azione caparbia di Kane che finisce però per toccare il pallone col braccio in caduta. Punizione al limite della propria area per la squadra di Luis Enrique che inizia ad annusare il profumo di un'altra finale di Champions.22:47
83'
Ripartenza del PSG, Nuno Mendes, stremato, prova a sorprendere Neuer col sinistro dalla lunghissima distanza ma colpisce male, mandando la palla sul fondo.22:46
83'
Kimmich scodella la palla in area col destro, Safonov anticipa tutti respingendo di pugno.22:45
81'
Dribbling secco di Davies su Barcola, il francese non riesce a togliere la gamba e stende l'avversario. Calcio di punizione a ridosso dell'area parigina.22:44
81'
Calcio d'angolo per il PSG, respinto da Kane, ben appostato sul primo palo.22:43
79'
Sostituzione Bayern: fuori Jamal Musiala, dentro Nicolas Jackson.22:42
79'
KVARA! Solita azione travolgente dell'ex Napoli che si presenta al limite dell'area piccola ma liscia il tocco decisivo col destro, sbilanciato da Kim.22:41
78'
Luis Diaz va a terra al limite dell'area avversaria e tocca il pallone col braccio. Il direttore di gara fischia fallo all'attaccante colombiano che protesta vistosamente e viene ammonito.22:41
76'
Sostituzione PSG: esce anche Fabián Ruiz, entra Lucas Beraldo.22:39
76'
Sostituzione PSG: fuori Désiré Doué, dentro Lucas Hernandez.22:38
74'
Nulla di fatto sul tiro dalla bandierina per i bavaresi, respira il Paris.22:38
74'
Pacho ci mette il piedone per mandare in corner un cross dalla destra di Olise.22:36
72'
OCCASIONE PSG! Pallone perso in uscita dal Bayern, Kvaratskhelia attira su di sé la difesa avversaria e apre a sinistra per Doué che non trova lo specchio da ottima posizione!22:34
70'
Olise si accentra dalla destra e calcia basso col mancino, Safonov para centralmente.22:31
69'
OCCASIONE BAYERN! Luis Diaz controlla e calcia col destro da dentro l'area, Safonov respinge in tuffo alla propria destra!22:31
68'
Sostituzione Bayern: esce Jonathan Tah, entra Min-Jae Kim.22:30
67'
Sostituzione Bayern: fuori Josip Stanisic, dentro Alphonso Davies.22:30
67'
Torna a premere il Bayern che sta costringendo gli avversari a rintanarsi nella propria area, non c'è però ritmo nella circolazione di palla dei tedeschi che non riescono a rendersi pericolosi.22:30
65'
Sostituzione PSG: fuori l'autore del gol Ousmane Dembelé, dentro Bradley Barcola.22:28
64'
DOUE'! Il francese porta palla in verticale e calcia a incrociare col destro, Neuer si distende alla propria destra e devia in corner!22:27
63'
Ritmo più basso rispetto alla prima frazione, la cosa va a favore dei francesi che stanno controllando meglio le iniziative dei padroni di casa.22:26
62'
Tentativo di Stanisic col piatto destro dal limite, palla debole e centrale, controllata senza problemi da Safonov.22:24
60'
Giropalla prolungato del Bayern al limite dell'area avversaria, il Paris chiude però tutti gli sbocchi verso Safonov.22:22
57'
Kane va a terra in area avversaria e chiede il penalty. Joao Pinheiro non è dello stesso avviso e fa proseguire il gioco.22:19
57'
CI PROVA KVARA! Sinistro dell'ex Napoli dopo un dribbling su Upamecano, Neuer respinge!22:19
56'
DOUE'! Ripartenza del PSG, Doué calcia col destro dopo una finta trovando però un Neuer reattivo a dirgli di no.22:18
55'
Nulla di fatto sul calcio di punizione per i padroni di casa, il Paris prova a uscire ma perde subito il possesso.22:17
54'
Fallo di Marquinhos su Kane e punizione in zona centrale per il Bayern. Occasione su piazzato per i padroni di casa.22:16
52'
Olise non trova lo spazio per il sinistro dal limite, apre per Luis Diaz, anche lui chiuso dalla difesa ospite, poi ci prova Kane col destro sbattendo però sul muro di maglie parigine.22:14
52'
Non si è praticamente giocato in questo avvio di secondo tempo.22:14
51'
Altro problema per Pacho, stavolta colpito al volto da Laimer.22:13
49'
Si riparte con Pacho a bordo campo per le cure del caso.22:11
48'
Intervento involontario dell'inglese e ferita alla testa per il difensore ecuadoriano.22:10
47'
Gioco fermo. C'è Pacho a terra dopo aver subito una tacchettata di Kane al capo.22:10
46'
Bayern subito all'attacco, il PSG cerca di difendersi con ordine.22:08
46'
Si ricomincia!22:07
Due gol di vantaggio, tra andata e ritorno, per i campioni d'Europa in carica, ora, sulla carta, a un passo dalla finale di Budapest ma tutt'altro che tranquilli vista la manciata di occasioni creata dal Bayern. La squadra di Kompany subisce il gol di Dembelé a freddo, poi si riorganizza e sfiora in pareggio con Olise, Musiala e Tah, rischiando però di subire il secondo gol francese, ma Neuer è miracoloso nel salvare sul colpo di testa preciso di Joao Neves.21:56
45'+3'
Fine primo tempo all'Allianz Arena. PSG in vantaggio 1-0 grazie alla rete di Dembelé in apertura.21:51
45'+3'
TAH! Il centrale dei bavaresi colpisce di testa tutto solo dentro l'area, palla fuori di poco alla sinistra di Safonov che non ci sarebbe mai arrivato!21:51
45'+3'
Kvaratskhelia viene ammonito dopo aver rallentato la ripresa del gioco da parte dei bavaresi.21:50
45'
Due minuti di recupero.21:48
45'
Altro tentativo di Musiala, stavolta accentrandosi dalla sinistra e col destro. Palla alta sopra la porta avversaria.21:47
44'
ANCORA MUSIALA! Sinistro violento del numero 10 bavarese e palla che finisce fuori sotto lo sguardo di Safonov, parso comunque in traiettoria.21:47
44'
OCCASIONE BAYERN! Olise libera un'autostrada centrale per Musiala, favorito anche dal taglio di Kane. Il tedesco calcia basso col sinistro ma trova Safonov pronto alla respinta.21:46
43'
Arriva al cross anche Laimer dalla destra, la palla viene deviata da Nuno Mendes e scavalca tutti i giocatori appostati in area piccola.21:44
42'
Musiala arriva sul fondo a destra e calcia forte e basso in area piccola, Safonov scherma perfettamente il tentativo dell'avversario, facilitando il recupero palla dei propri compagni.21:44
41'
Luis Diaz sfida Zaire-Emery sulla sinistra ma finisce col perdere il pallone in area dopo, forse, una finta di troppo del colombiano.21:43
39'
Sale di tono il Bayern Monaco che proverà a spingere al massimo per andare al riposo in parità.21:45
37'
Palla persa malamente da Upamecano, le frecce del PSG partono in contropiede ma Tah è perfetto nella doppia chiusura su Kvara. Il Bayern si salva in corner.21:39
35'
Nuno Mendes finta il tiro col sinistro e calcia col destro, la palla si impenna e viene bloccata da Neuer in presa alta.21:37
33'
MIRACOLO DI NEUER! Punizione per il PSG, Joao Neves sbuca alle spalle di tutti e incrocia il proprio colpo di testa, trovando una risposta clamorosa del portiere tedesco a dirgli di no.21:36
33'
Giallo per Stanisic dopo un intervento in ritardo su Doué nella metà campo bavarese.21:36
32'
Joao Pinheiro fa riprendere il match senza ulteriori decisioni, giudicando totalmente involontario l'intervento di Joao Neves sul rinvio del proprio compagno verso il centro del campo.21:34
31'
Altre proteste da parte del Bayern per un fallo di mano di Joao Neves all'interno della propria area.21:33
29'
Proteste vibranti da parte del Bayern Monaco dopo un fallo di mano di Nuno Mendes, già ammonito. Joao Pinheiro ferma il gioco ma per un fallo precedente di Laimer.21:31
27'
OCCASIONE BAYERN! Finte e controfinte di Olise su Nuno Mendes, sinistro a giro verso il palo lungo e palla che esce di un soffio a Safonov battuto.21:29
26'
Nuno Mendes vola a terra dopo uno scontro con Upamecano, sembrato però intervenire nettamente sul pallone. Joao Pinheiro lascia correre.21:28
25'
Torna ad attaccare in forze il PSG col Bayern che sembra rifiatare dopo una quindicina di minuti di pressione, inefficace in termini realizzativi.21:27
22'
LUIS DIAZ! L'ex Liverpool lascia sul posto Zaire-Emery e, da dentro l'area, scarica il destro verso la porta ma c'è solo potenza. Palla lontanissima dai pali di Safonov.21:24
21'
Kvaratskhelia si accentra dalla sinistra e prova il piatto destro dal limite, parato senza problemi da Neuer dopo una deviazione.21:23
19'
Prosegue il duello ruvido tra Olise e Nuno Mendes, stavolta però è il giocatore del Bayern a commettere fallo dopo aver perso palla.21:21
17'
Si riparte con il calcio d'angolo per gli ospiti, respinto senza problemi dalla difesa bavarese.21:18
16'
Gioco fermo, Musiala è rimasto a terra dolorante dopo il contatto precedente in area parigina.21:18
15'
Ribaltamento di fronte, Kvara salta netto Upamecano poi viene però chiuso in corner da Tah.21:17
15'
Luis Diaz entra in area dalla sinistra e mette il pallone a rimorchio per Musiala, la difesa del Paris si salva.21:17
13'
Olise semina il panico sulla destra, entra in area ma è sfortunato nella carambola con Nuno Mendes e concede una rimessa dal fondo agli ospiti.21:15
11'
Kane ci prova col destro dal limite, murato. Il Bayern ha però alzato decisamente il ritmo e sta provando a rimettere in equilibrio il match.21:13
10'
Musiala prova l'imbucata in area per Kane, Pacho salva tutto arrivandoci con la punta, poi Safonov raccoglie il pallone in presa bassa.21:12
9'
Kimmich tocca corto per Olise che si accentra dalla destra e fa partire un cross a giro col mancino che per poco non sorprende Safonov. Palla fuori di poco alla destra del portiere russo.21:11
8'
Olise si autolancia sulla destra, Nuno Mendes lo stende e viene ammonito dal direttore di gara.21:10
6'
Nessuna reazione, per ora, da parte del Bayern che sembra tramortito dal gol in avvio degli ospiti.21:09
3'
GOL! Bayern Monaco-PARIS SAINT-GERMAIN 0-1! Rete di Dembelé. Difesa altissima del Bayern, Kvaratskhelia, lanciato da Fabian Ruiz nello spazio, corre palla al piede sulla sinistra, alza la testa e serve Dembelé che gela l'Allianz Arena infilando Neuer di potenza col sinistro.23:11
2'
Sgasata di Olise sulla destra prima dell'intervento di Nuno Mendes, giudicato pulito dal direttore di gara.21:04
Paris che gestisce il primo possesso prima del lancio di Marquinhos che finisce però nel vuoto e viene raccolto da Neuer.21:03
Si comincia!21:02
Padroni di casa a caccia di una finale che manca dalla stagione 2019/20, dove poi batterono proprio i parigini, oggi invece in campo per il back to back.20:57
Senza Hakimi, infortunato, Luis Enrique sceglie di arretrare Zaire-Emery sulla linea difensiva con Fabian Ruiz nei tre di centrocampo insieme a Vitinha e Joao Neves. Davanti spazio ancora al trio Doué-Dembelé-Kvara mentre il resto del reparto difensivo, davanti a Safonov, è formato ancora da Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes.21:55
Kompany opera un solo cambio rispetto alla gara di andata inserendo Laimer per Davies sulla corsia di sinistra. Per il resto tutto confermato con Neuer tra i pali, Tah e Upamecano coppia centrale e Stanisic a destra. In mezzo al campo ci sono ancora Kimmich e Pavlovic con Olise, Musiala e Luis Diaz a cercare di innescare Kane.20:51
FORMAZIONE UFFICIALE PSG: francesi col 4-3-3. Safonov - Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves - Doué, Dembelé, Kvaratskhelia. A disposizione: Vignaud, Laurendon, Marin, Beraldo, Zabarnyi, Gonçalo Ramos, Lee, Hernandez, Mayulu, Fernandez, Barcola, Mbaye.20:25
FORMAZIONE UFFICIALE BAYERN: 4-2-3-1 per i bavaresi. Neuer - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlovic - Olise, Musiala, Luis Diaz - Kane. A disposizione: Ulreich, Urbig, Kim, Goretzka, Jackson, Davies, Bischof, Ito, Guerreiro, Karl.20:23
Dirige il match il portoghese Joao Pinheiro, coadiuvato dagli assistenti Bruno Jesus e Luciano Maia. Il quarto ufficiale è il novegese Eskas mentre in sala VAR ci sono Tiago Martins e il nostro Di Bello.20:19
Un gol di vantaggio per portare il match ai supplementari, due per passare il turno. Serve questo al Bayern Monaco per eliminare i campioni in carica del PSG e approdare alla finale di Budapest. Dopo la partita pirotecnica dell'andata, stasera vincerà la prudenza oppure le due corazzate europee continueranno senza esclusione di colpi come al Parco dei Principi? Lo scopriremo dalle 21, dopo il calcio d'inizio.21:32
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Bayern Monaco-Paris Saint-Germain, semifinale di ritorno della Champions League 2025/26.20:13
Dove si gioca la partita:
Stadio: Allianz Arena Città: Monaco di Baviera Capienza: 75000 spettatori20:13
Formazioni Bayern Monaco - Paris Saint-Germain
Bayern Monaco
Paris Saint-Germain
TITOLARI BAYERN MONACO
(1) MANUEL NEUER (P)
(4) JONATHAN TAH (D)
(2) DAYOT UPAMECANO (D)
(27) KONRAD LAIMER (D)
(44) JOSIP STANISIC (D)
(14) LUIS DÍAZ (C)
(17) MICHAEL OLISE (C)
(10) JAMAL MUSIALA (C)
(45) ALEKSANDAR PAVLOVIC (C)
(6) JOSHUA KIMMICH (C)
(9) HARRY KANE (A)
PANCHINA BAYERN MONACO
(22) RAPHAËL GUERREIRO (D)
(20) TOM BISCHOF (C)
(3) KIM MIN-JAE (D)
(26) SVEN ULREICH (P)
(19) ALPHONSO DAVIES (D)
(21) HIROKI ITO (D)
(11) NICOLAS JACKSON (A)
(42) LENNART KARL (C)
(40) JONAS URBIG (P)
(8) LEON GORETZKA (C)
ALLENATORE BAYERN MONACO
Vincent Kompany
TITOLARI PARIS SAINT-GERMAIN
(39) MATVEY SAFONOV (P)
(25) NUNO MENDES (D)
(5) MARQUINHOS (D)
(33) WARREN ZAÏRE-EMERY (D)
(51) WILLIAN PACHO (D)
(87) JOÃO NEVES (C)
(17) VITINHA (C)
(8) FABIÁN RUIZ (C)
(10) OUSMANE DEMBÉLÉ (A)
(7) KHVICHA KVARATSKHELIA (A)
(14) DÉSIRÉ DOUÉ (A)
PANCHINA PARIS SAINT-GERMAIN
(24) SENNY MAYULU (C)
(9) GONÇALO RAMOS (A)
(70) ARTHUR VIGNAUD (P)
(29) BRADLEY BARCOLA (A)
(19) LEE KANG-IN (C)
(4) BERALDO (D)
(89) RENATO MARIN (P)
(49) IBRAHIM MBAYE (A)
(21) LUCAS HERNÁNDEZ (D)
(80) BILAL LAURENDON (P)
(27) DRO FERNÁNDEZ (C)
(6) ILLIA ZABARNYI (D)
ALLENATORE PARIS SAINT-GERMAIN
Luis Enrique Martínez García
PREPARTITA
Bayern Monaco - Paris Saint-Germain è valevole per la semifinali della competizione Champions League 2025/2026. La partita è in programma il giorno 6 maggio alle ore 21:00 allo stadio Allianz Arena di München. Arbitro di Bayern Monaco - Paris Saint-Germain sarà João Pinheiro. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.
Attualmente Bayern Monaco si trova 2° in classifica con 21 punti (frutto di 7 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Paris Saint-Germain si trova 11° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte). Bayern Monaco ha segnato 22 gol e ne ha subiti 8; Paris Saint-Germain ha segnato 21 gol e ne ha subiti 11.
Bayern Monaco e Paris Saint-Germain si sono affrontate 16 volte in campionato. Nei precedenti match Bayern Monaco ha vinto 9 volte, Paris Saint-Germain ha vinto 7 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.
Bayern Monaco-Paris Saint-Germain ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il 5-4 tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco nell'andata è stata la semifinale di Coppa dei Campioni/UCL con più gol segnati dal 6-3 dell'Eintracht Francoforte contro i Rangers nella stagione 1959-60. Considerando gare di andata e ritorno, il record di gol in una semifinale nelle principali competizioni europee appartiene proprio a quel confronto tra Francoforte e Rangers (16), terminato 12-4 in aggregato per la squadra tedesca.
Nella storia della UEFA Champions League, solo una squadra ha segnato cinque gol in una partita a eliminazione diretta venendo poi eliminata nel doppio confronto: il Manchester City contro il Monaco negli ottavi di finale della stagione 2016-17 (5-3 all'andata, 1-3 al ritorno, eliminazione per la regola dei gol in trasferta).
Sebbene il Bayern Monaco abbia ribaltato uno svantaggio nella gara di andata in quattro delle 16 occasioni precedenti in UEFA Champions League (dal 1992-93), ciò è avvenuto solo negli ottavi (tre volte) e nei quarti di finale (una volta). In cinque precedenti semifinali in cui ha perso l'andata, il club bavarese è sempre stato eliminato.
Il Paris Saint-Germain ha perso più partite in trasferta contro il Bayern Monaco (5) che contro qualsiasi altro avversario in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League. Tra le squadre affrontate più di una volta fuori casa nelle due competizioni, solo contro Manchester City (100% - 3/3) e Real Madrid (75% - 3/4) il club parigino ha una percentuale di sconfitte superiore rispetto a quella contro il Bayern (71% - 5/7).
Le due squadre con il miglior attacco in questa edizione di UEFA Champions League sono il Paris Saint-Germain (43 gol) e il Bayern Monaco (42). Il record di gol segnati in una singola stagione di Coppa dei Campioni/UCL (dal 1955) appartiene al Barcellona, con 45 reti nel 1999-2000.
Solo il Real Madrid (18) ha raggiunto più finali di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League del Bayern Monaco, che punta alla sua dodicesima finale (attualmente è a quota 11, a pari merito con il Milan). Il Paris Saint-Germain, invece, potrebbe diventare la squadra francese con più presenze in finale (3) in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, superando il Marsiglia e il Reims (2 a testa).
Il Paris Saint-Germain ha concesso 50 o più palle giocate nella propria area in ciascuna delle ultime due partite di UEFA Champions League (50 per il Liverpool, 52 per il Bayern Monaco); nelle prime 13 gare stagionali, la media dei tocchi concessi agli avversari nell'area del PSG era di appena 17.
Il Bayern Monaco ha segnato 20 gol in cinque partite a eliminazione diretta nella UEFA Champions League 2025-26, con una media di quattro gol a partita che è la più alta di sempre in questa fase dal 1992-93. Il Paris Saint-Germain, invece, ha realizzato 22 reti in sette gare e solo il PSG stesso ha fatto meglio in una singola fase a eliminazione diretta in una stagione (24 gol nel 2024-25).
Il 24.2% del tempo totale di gioco effettivo perso nell'andata tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco è stato dovuto alle attese per la ripresa del gioco dopo i gol; si tratta della percentuale più alta in una partita di UEFA Champions League in questa stagione.
I giocatori del Bayern Monaco hanno effettuato 40 movimenti senza palla in avanti nella gara d'andata contro il Paris Saint-Germain, il dato più alto per il club bavarese in questa UEFA Champions League. Undici di questi movimenti sono stati compiuti dal centrocampista Aleksander Pavlovic, record per un giocatore del Bayern in una singola partita in questa edizione.
Khvicha Kvaratskhelia ha partecipato a 15 gol in questa UEFA Champions League (10 gol, 5 assist), record per un giocatore del Paris Saint-Germain in una singola stagione. Ha inoltre segnato sette gol nella fase a eliminazione diretta e solo tre giocatori hanno fatto meglio in una singola stagione con un club: Cristiano Ronaldo nel 2013-14 (8) e 2016-17 (10), Lionel Messi nel 2011-12 (8) e Karim Benzema nel 2021-22 (10).
Harry Kane ha segnato 13 gol in UEFA Champions League con il Bayern Monaco in questa stagione, a sole due lunghezze dal record di gol in una stagione in una grande competizione europea per il club, stabilito da Jürgen Klinsmann nella Coppa UEFA 1995-96 (15) e eguagliato da Robert Lewandowski nella Champions League 2019-20 (15). Kane ha inoltre segnato in ciascuna delle ultime sei presenze nella competizione, la striscia più lunga di sempre per un giocatore inglese in Coppa dei Campioni/UCL (dal 1955).
Dall'introduzione degli ottavi di finale nel 2003-04, Khvicha Kvaratskhelia del Paris Saint-Germain è diventato il quarto giocatore a segnare o fornire un assist in sei presenze consecutive nella fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League in una singola stagione, dopo Kaká nel 2006-07 con il Milan, Edin Dzeko nel 2017-18 con la Roma e Ousmane Dembélé nel 2024-25 con il PSG. Nessuno di loro è riuscito ad arrivare a sette gare di fila.
La coppia del Bayern Monaco formata da Joshua Kimmich e Aleksander Pavlovic ha registrato 24 line-breaking passes nella gara della scorsa settimana, più dei quattro centrocampisti del Paris Saint-Germain scesi in campo (17 in totale, tra Vitinha, Neves, Zaïre-Emery e Ruiz). È stata l'unica volta in questa stagione in cui un centrocampista avversario del PSG ha effettuato più line-breaking passes di Vitinha (7) in un match, con Kimmich (14) e Pavlovic (10) che hanno entrambi fatto meglio.
Tredici dei 17 coinvolgimenti in gol di Désiré Doué in UEFA Champions League con il Paris Saint-Germain sono arrivati nella fase a eliminazione diretta (7 gol, 6 assist). Nessun altro giocatore ha raggiunto la doppia cifra tra gol e assist fuori dalla fase a gironi prima di compiere 21 anni; inoltre, tra i giocatori con almeno 500 minuti giocati nella fase a eliminazione diretta, solo Raphinha (ogni 59 minuti) e Ivica Olic (63 minuti) hanno una media di partecipazione al gol più alta di Doué (72 minuti).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: