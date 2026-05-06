Non riesce la rimonta al Bayern che nel secondo tempo fatica enormemente a rendersi pericoloso dalle parti di Safonov e, anzi, viene salvato in diverse occasioni da capitan Neuer, decisivo su Kvaratskhelia, Doué e Barcola. La rete di Kane che pareggia il match arriva a tempo ormai scaduto e, a quel punto, non serve più a nulla. A far festa è la squadra di Luis Enrique.

Dirige il match il portoghese Joao Pinheiro, coadiuvato dagli assistenti Bruno Jesus e Luciano Maia. Il quarto ufficiale è il novegese Eskas mentre in sala VAR ci sono Tiago Martins e il nostro Di Bello.20:19

Kompany opera un solo cambio rispetto alla gara di andata inserendo Laimer per Davies sulla corsia di sinistra. Per il resto tutto confermato con Neuer tra i pali, Tah e Upamecano coppia centrale e Stanisic a destra. In mezzo al campo ci sono ancora Kimmich e Pavlovic con Olise, Musiala e Luis Diaz a cercare di innescare Kane.20:51

Senza Hakimi, infortunato, Luis Enrique sceglie di arretrare Zaire-Emery sulla linea difensiva con Fabian Ruiz nei tre di centrocampo insieme a Vitinha e Joao Neves. Davanti spazio ancora al trio Doué-Dembelé-Kvara mentre il resto del reparto difensivo, davanti a Safonov, è formato ancora da Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes.21:55

Kane ci prova col destro dal limite, murato. Il Bayern ha però alzato decisamente il ritmo e sta provando a rimettere in equilibrio il match.21:13

Olise semina il panico sulla destra, entra in area ma è sfortunato nella carambola con Nuno Mendes e concede una rimessa dal fondo agli ospiti.21:15

Prosegue il duello ruvido tra Olise e Nuno Mendes, stavolta però è il giocatore del Bayern a commettere fallo dopo aver perso palla.21:21

OCCASIONE BAYERN! Finte e controfinte di Olise su Nuno Mendes, sinistro a giro verso il palo lungo e palla che esce di un soffio a Safonov battuto.21:29

Nuno Mendes finta il tiro col sinistro e calcia col destro, la palla si impenna e viene bloccata da Neuer in presa alta.21:37

Musiala arriva sul fondo a destra e calcia forte e basso in area piccola, Safonov scherma perfettamente il tentativo dell'avversario, facilitando il recupero palla dei propri compagni.21:44

Due gol di vantaggio, tra andata e ritorno, per i campioni d'Europa in carica, ora, sulla carta, a un passo dalla finale di Budapest ma tutt'altro che tranquilli vista la manciata di occasioni creata dal Bayern. La squadra di Kompany subisce il gol di Dembelé a freddo, poi si riorganizza e sfiora in pareggio con Olise, Musiala e Tah, rischiando però di subire il secondo gol francese, ma Neuer è miracoloso nel salvare sul colpo di testa preciso di Joao Neves.21:56

Kane va a terra in area avversaria e chiede il penalty. Joao Pinheiro non è dello stesso avviso e fa proseguire il gioco.22:19

DOUE'! Il francese porta palla in verticale e calcia a incrociare col destro, Neuer si distende alla propria destra e devia in corner!22:27

Luis Diaz va a terra al limite dell'area avversaria e tocca il pallone col braccio. Il direttore di gara fischia fallo all'attaccante colombiano che protesta vistosamente e viene ammonito.22:41

PREPARTITA

Bayern Monaco - Paris Saint-Germain è valevole per la semifinali della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 6 maggio alle ore 21:00 allo stadio Allianz Arena di München.

Arbitro di Bayern Monaco - Paris Saint-Germain sarà João Pinheiro. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Attualmente Bayern Monaco si trova 2° in classifica con 21 punti (frutto di 7 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Paris Saint-Germain si trova 11° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

Bayern Monaco ha segnato 22 gol e ne ha subiti 8; Paris Saint-Germain ha segnato 21 gol e ne ha subiti 11.

Bayern Monaco e Paris Saint-Germain si sono affrontate 16 volte in campionato. Nei precedenti match Bayern Monaco ha vinto 9 volte, Paris Saint-Germain ha vinto 7 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Bayern Monaco-Paris Saint-Germain ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il 5-4 tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco nell'andata è stata la semifinale di Coppa dei Campioni/UCL con più gol segnati dal 6-3 dell'Eintracht Francoforte contro i Rangers nella stagione 1959-60. Considerando gare di andata e ritorno, il record di gol in una semifinale nelle principali competizioni europee appartiene proprio a quel confronto tra Francoforte e Rangers (16), terminato 12-4 in aggregato per la squadra tedesca.

Nella storia della UEFA Champions League, solo una squadra ha segnato cinque gol in una partita a eliminazione diretta venendo poi eliminata nel doppio confronto: il Manchester City contro il Monaco negli ottavi di finale della stagione 2016-17 (5-3 all'andata, 1-3 al ritorno, eliminazione per la regola dei gol in trasferta).

Sebbene il Bayern Monaco abbia ribaltato uno svantaggio nella gara di andata in quattro delle 16 occasioni precedenti in UEFA Champions League (dal 1992-93), ciò è avvenuto solo negli ottavi (tre volte) e nei quarti di finale (una volta). In cinque precedenti semifinali in cui ha perso l'andata, il club bavarese è sempre stato eliminato.

Il Paris Saint-Germain ha perso più partite in trasferta contro il Bayern Monaco (5) che contro qualsiasi altro avversario in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League. Tra le squadre affrontate più di una volta fuori casa nelle due competizioni, solo contro Manchester City (100% - 3/3) e Real Madrid (75% - 3/4) il club parigino ha una percentuale di sconfitte superiore rispetto a quella contro il Bayern (71% - 5/7).

Le due squadre con il miglior attacco in questa edizione di UEFA Champions League sono il Paris Saint-Germain (43 gol) e il Bayern Monaco (42). Il record di gol segnati in una singola stagione di Coppa dei Campioni/UCL (dal 1955) appartiene al Barcellona, con 45 reti nel 1999-2000.

Solo il Real Madrid (18) ha raggiunto più finali di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League del Bayern Monaco, che punta alla sua dodicesima finale (attualmente è a quota 11, a pari merito con il Milan). Il Paris Saint-Germain, invece, potrebbe diventare la squadra francese con più presenze in finale (3) in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, superando il Marsiglia e il Reims (2 a testa).

Il Paris Saint-Germain ha concesso 50 o più palle giocate nella propria area in ciascuna delle ultime due partite di UEFA Champions League (50 per il Liverpool, 52 per il Bayern Monaco); nelle prime 13 gare stagionali, la media dei tocchi concessi agli avversari nell'area del PSG era di appena 17.

Il Bayern Monaco ha segnato 20 gol in cinque partite a eliminazione diretta nella UEFA Champions League 2025-26, con una media di quattro gol a partita che è la più alta di sempre in questa fase dal 1992-93. Il Paris Saint-Germain, invece, ha realizzato 22 reti in sette gare e solo il PSG stesso ha fatto meglio in una singola fase a eliminazione diretta in una stagione (24 gol nel 2024-25).

Il 24.2% del tempo totale di gioco effettivo perso nell'andata tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco è stato dovuto alle attese per la ripresa del gioco dopo i gol; si tratta della percentuale più alta in una partita di UEFA Champions League in questa stagione.

I giocatori del Bayern Monaco hanno effettuato 40 movimenti senza palla in avanti nella gara d'andata contro il Paris Saint-Germain, il dato più alto per il club bavarese in questa UEFA Champions League. Undici di questi movimenti sono stati compiuti dal centrocampista Aleksander Pavlovic, record per un giocatore del Bayern in una singola partita in questa edizione.

Khvicha Kvaratskhelia ha partecipato a 15 gol in questa UEFA Champions League (10 gol, 5 assist), record per un giocatore del Paris Saint-Germain in una singola stagione. Ha inoltre segnato sette gol nella fase a eliminazione diretta e solo tre giocatori hanno fatto meglio in una singola stagione con un club: Cristiano Ronaldo nel 2013-14 (8) e 2016-17 (10), Lionel Messi nel 2011-12 (8) e Karim Benzema nel 2021-22 (10).

Harry Kane ha segnato 13 gol in UEFA Champions League con il Bayern Monaco in questa stagione, a sole due lunghezze dal record di gol in una stagione in una grande competizione europea per il club, stabilito da Jürgen Klinsmann nella Coppa UEFA 1995-96 (15) e eguagliato da Robert Lewandowski nella Champions League 2019-20 (15). Kane ha inoltre segnato in ciascuna delle ultime sei presenze nella competizione, la striscia più lunga di sempre per un giocatore inglese in Coppa dei Campioni/UCL (dal 1955).

Dall'introduzione degli ottavi di finale nel 2003-04, Khvicha Kvaratskhelia del Paris Saint-Germain è diventato il quarto giocatore a segnare o fornire un assist in sei presenze consecutive nella fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League in una singola stagione, dopo Kaká nel 2006-07 con il Milan, Edin Dzeko nel 2017-18 con la Roma e Ousmane Dembélé nel 2024-25 con il PSG. Nessuno di loro è riuscito ad arrivare a sette gare di fila.

La coppia del Bayern Monaco formata da Joshua Kimmich e Aleksander Pavlovic ha registrato 24 line-breaking passes nella gara della scorsa settimana, più dei quattro centrocampisti del Paris Saint-Germain scesi in campo (17 in totale, tra Vitinha, Neves, Zaïre-Emery e Ruiz). È stata l'unica volta in questa stagione in cui un centrocampista avversario del PSG ha effettuato più line-breaking passes di Vitinha (7) in un match, con Kimmich (14) e Pavlovic (10) che hanno entrambi fatto meglio.

Tredici dei 17 coinvolgimenti in gol di Désiré Doué in UEFA Champions League con il Paris Saint-Germain sono arrivati nella fase a eliminazione diretta (7 gol, 6 assist). Nessun altro giocatore ha raggiunto la doppia cifra tra gol e assist fuori dalla fase a gironi prima di compiere 21 anni; inoltre, tra i giocatori con almeno 500 minuti giocati nella fase a eliminazione diretta, solo Raphinha (ogni 59 minuti) e Ivica Olic (63 minuti) hanno una media di partecipazione al gol più alta di Doué (72 minuti).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: