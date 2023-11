PREPARTITA

Borussia Dortmund - Newcastle United è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 7 novembre alle ore 18:45 allo stadio SIGNAL IDUNA PARK di Dortmund.

Arbitro di Borussia Dortmund - Newcastle United sarà Alejandro José Hernández Hernández coadiuvato da Raúl Cabañero Martínez e Diego Sánchez Rojo. Al VAR invece ci sarà Carlos del Cerro Grande.

Borussia Dortmund-Newcastle United ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il match vinto per 1-0 dal Borussia Dortmund contro il Newcastle è stato il primo incontro tra le due squadre in competizioni europee. L’ultima volta che i gialloneri hanno avuto la meglio sia davanti ai propri tifosi che fuori casa contro una squadra inglese in una singola edizione della Champions League risale al 1996/97 (due vittorie per 1-0 nella semifinale contro il Manchester United).

Il Newcastle non ha vinto nessuna delle ultime due sfide contro squadre tedesche in competizioni europee (1N, 1P), dopo che aveva ottenuto il successo in ognuna delle precedenti prime quattro gare contro formazioni teutoniche tra il 2001 e il 2003.

Il prossimo sarà il 150° incontro giocato dal Borussia Dortmund in UEFA Champions League (69V, 31N, 49P), diventando solamente la seconda squadra tedesca a raggiungere questo traguardo nella competizione (dal 1992/93) dopo il Bayern Monaco (285).

Il Newcastle ha pareggiato 0-0 contro il Milan nell’ultima gara fuori casa giocata in UEFA Champions League, subendo 25 tiri ed effettuandone solo sei. Infatti, la squadra inglese ha calciato solo una volta in porta in quella sfida, al 95° con Sean Longstaff (dall’altra parte, il Milan ha effettuato nove tiri nello specchio della porta).

L’ultimo allenatore a vincere una partita fuori casa contro una squadra tedesca in UEFA Champions League è stato Bobby Robson alla guida del Newcastle contro il Bayer Leverkusen nel febbraio 2003. Da allora, nei successivi tre incontri esterni con formazioni teutoniche, i tecnici inglesi non hanno mai conquistato la vittoria (1N, 2P): Harry Redknapp (2-2 vs Werder Brema), Frank Lampard (1-4 vs Bayern Monaco) and Graham Potter (0-1 vs Borussia Dortmund).

Il Borussia Dortmund è rimasto imbattuto nelle ultime sei partite casalinghe giocate in UEFA Champions League (3V, 3N), subendo una sola rete in questo parziale. Infatti, i gialloneri potrebbe collezionare quattro clean sheet interni di fila in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League per la prima volta nella loro storia (attualmente tre).

L’ultimo giocatore del Newcastle a segnare un gol in trasferta in UEFA Champions League è stato Alan Shearer nel marzo 2003 (doppietta vs Inter). Infatti, la squadra di Eddie Howe ha tentato un solo tiro in porta nell’ultima gara esterna contro il Milan: solamente l’Union Berlino ha tirato meno in porta in una singola partita fuori casa della squadra inglese nel torneo in corso (0 vs Real Madrid).

Alexander Isak è l'unico giocatore ad aver giocato sia con la maglia del Newcastle che con quella del Borussia Dortmund in UEFA Champions League, anche se questa sarà la sua prima presenza nella competizione al Signal Iduna Park. La sua unica partita con il Borussia Dortmund nella competizione è stata in trasferta contro l'APOEL Nicosia nell'ottobre 2017, a 18 anni.

Nelle prime tre giornate di questa edizione della UEFA Champions League, solo Victor Osimhen (13) ha effettuato più tiri senza segnare di Donyell Malen (12) del Borussia Dortmund. L'olandese ha centrato la porta in quattro occasioni in questo torneo, il 44% dei tiri totali nello specchio della porta della sua squadra nel torneo in corso (4/9).

Bruno Guimarães è il giocatore di movimento del Newcastle che ha recuperato più volte il pallone (24) e che conta più azioni di pressione difensiva (214) nella UEFA Champions League 2023/24. Il brasiliano è stato ammonito nelle ultime due presenze nella competizione con la maglia dei Magpies, e potrebbe diventare il primo giocatore della squadra inglese a ricevere un cartellino giallo in tre presenze consecutive in UEFA Champions League.

Dove vedere Borussia Dortmund-Newcastle United di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Borussia Dortmund-Newcastle United si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 7 novembre.

Borussia Dortmund-Newcastle United è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

