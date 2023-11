PREPARTITA

FC Porto - Royal Antwerp è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 7 novembre alle ore 21:00 allo stadio Estádio do Dragão di Porto.

Arbitro di FC Porto - Royal Antwerp sarà Maurizio Mariani coadiuvato da Daniele Bindoni e Alberto Tegoni. Al VAR invece ci sarà Paolo Valeri.

FC Porto-Royal Antwerp ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Porto ha vinto cinque delle ultime sei partite di Champions League contro squadre belghe, anche se l'unica eccezione è stata la partita casalinga più recente, una sconfitta per 4-0 contro il Club Brugge nella seconda giornata della scorsa stagione.

L'unica trasferta europea dell’Anversa contro squadre portoghesi risale al pareggio per 2-2 contro il Maritimo nel settembre 1993 in Coppa UEFA.

Il Porto ha vinto due delle prime tre partite della fase a gironi di Champions League per la prima volta dal 2020/21 (come in quell’occasione 2V, 1P); ha vinto la quarta partita della fase a gironi in sette delle ultime otto stagioni (1N), trovando il successo per 3-0 contro il Bayer Leverkusen la scorsa edizione.

L’Anversa ha giocato solo due trasferte in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League ed entrambe sono state perse fuori casa contro squadre spagnole: 0-6 contro il Real Madrid nel 1957 e 0-5 contro il Barcellona nella prima giornata di questa stagione.

Il Porto non ha vinto nelle ultime due partite casalinghe di Champions League (1N, 1P), senza trovare il gol in nessuna delle due gare. L'ultima volta che ha disputato tre partite interne consecutive senza segnare nella competizione è stata tra aprile e novembre 2004, tra la gestione di José Mourinho e quella di Víctor Fernández.

Alla sua prima stagione nella competizione, L’Anversa ha perso tre partite in Champions League, subendo almeno tre gol in ciascuna occasione (0-5 contro il Barcellona, 2-3 contro lo Shakhtar Donetsk e 1-4 contro il Porto). Solo una squadra ha perso le prime quattro gare di Champions League in assoluto incassando sempre più di due reti: il Willem II, nella stagione 1999-2000.

Il Porto è la squadra che ha utilizzato più giocatori differenti in questa Champions League (22), con il difensore David Carmo che è stato l'unico calciatore di movimento ad aver disputato ogni minuto a disposizione nella competizione finora in questa stagione (270).

Mehdi Taremi ha preso parte a 10 gol nelle ultime sette presenze nella fase a gironi di Champions League con il Porto (sei gol, quattro assist), fornendo due passaggi vincenti nella vittoria per 4-1 sull’Anversa nella terza giornata di questa edizione.

Mark Van Bommel non ha vinto nessuna delle 12 partite di Champions League da allenatore tra PSV, Wolfsburg e la sua attuale squadra Anversa (4N, 8P): è il maggior numero di gare per un tecnico senza vincere nella competizione, insieme a Giorgos Donis e Stanimir Stoilov. Nessun allenatore non ha trovato alcun successo nelle prime 13 partite della competizione.

Dopo aver segnato una sola volta nelle sue prime 18 presenze in Champions League, Evanilson ha realizzato una tripletta con il Porto nella terza giornata contro l’Anversa, trasformando tutti e tre i tiri tentati. È stato il primo giocatore a segnare con i suoi unici tre tiri effettuati in una partita di Champions League dai tempi di Christopher Nkunku, nel settembre 2021 con il Lipsia contro il Manchester City.

Dove vedere FC Porto-Royal Antwerp di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

FC Porto-Royal Antwerp si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 7 novembre.

FC Porto-Royal Antwerp è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League