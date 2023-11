DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Shakhtar donetsk - Barcellona? La gara tra Shakhtar donetsk e Barcellona si giocherà martedì 7 novembre 2023 alle ore 18:45 Chi è l'arbitro di Shakhtar donetsk - Barcellona? L'arbitro del match sarà Irfan Peljto Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Shakhtar donetsk - Barcellona sarà Ivan Bebek Dove si gioca Shakhtar donetsk - Barcellona? La partita si gioca a Hamburg In che stadio si gioca Shakhtar donetsk - Barcellona? Stadio Volksparkstadion Chi trasmette la partita Shakhtar donetsk - Barcellona? La partita tra Shakhtar donetsk e Barcellona verrà trasmessa da Sky, Sky Sport Arena e Mediaset Infinity Qual è il risultato di Shakhtar Donetsk - Barcellona? Al 21° minuto del primo tempo il risultato di Shakhtar Donetsk - Barcellona è 0-0

PREPARTITA

Shakhtar Donetsk - Barcellona è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 7 novembre alle ore 18:45 allo stadio Volksparkstadion di Hamburg.

Arbitro di Shakhtar Donetsk - Barcellona sarà Irfan Peljto coadiuvato da Senad Ibrisimbegovic e Davor Beljo. Al VAR invece ci sarà Ivan Bebek.

Shakhtar Donetsk-Barcellona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Lo Shakhtar Donetsk ha perso cinque delle sette sfide in Champions League contro il Barcellona (2V), una delle due squadre contro cui conta più sconfitte nella competizione, insieme al Real Madrid.

Il Barcellona ha vinto le ultime quattro sfide europee contro lo Shakhtar Donetsk (una in Supercoppa, tre in Champions League); potrebbe battere la squadra ucraina due volte nella fase a gironi di Champions League per la prima volta.

Nel 1° tempo della sconfitta per 2-1 contro il Barcellona nell’ultima giornata, lo Shakhtar ha tentato un solo tiro, dal valore di xG di appena 0.03, e ha giocato soltanto due palloni nell'area avversaria. Nel 2° tempo, ha tentato 10 tiri (0.9 di xG) e giocato 12 palle in area blaugrana: il Barcellona non subiva così tante conclusioni in casa in una frazione di gioco di Champions League da settembre 2021 (12 nel 2° tempo v Bayern Monaco).

Il Barcellona ha vinto le prime tre partite di questa Champions League e solo due volte ha vinto le prime quattro gare della fase a gironi, nel 2002-03 e nel 2020-21.

Dopo aver perso tre trasferte di fila in Champions League tra dicembre 2021 e ottobre 2022, il Barcellona ha vinto le ultime due. Dall'inizio del 2015-16, ha ottenuto tre vittorie esterne consecutive solo una volta nella competizione (nel 2020-21, con Ronald Koeman).

Lo Shakhtar Donetsk non vince da sette partite casalinghe di Champions League (4N, 3P), perdendo le ultime due, e non perde tre gare interne di fila nella competizione da un periodo tra il 2007 e il 2008, in una serie di quattro sotto la guida di Mircea Lucescu.

Questa partita si giocherà al Volksparkstadion di Amburgo, in Germania. Il Barcellona ha affrontato una squadra non tedesca solo una volta in una gara giocata in Germania, battendo la Juventus 3-1 nella finale di Champions League nel 2015 a Berlino.

Con un gol in questa partita, Heorhii Sudakov dello Shakhtar diventerebbe il secondo giocatore ucraino più giovane a segnare in due presenze consecutive in Champions League (21 anni, 67 giorni), dietro solo ad Andriy Shevchenko nel 1997 con la Dynamo Kyiv (21 anni, 2 giorni) .

Ferran Torres è stato coinvolto in sette gol in otto presenze in Champions League con il Barcellona (5 gol, 2 assist), nonostante abbia giocato titolare solo due di queste partite. Tra i giocatori che hanno giocato almeno 250 minuti nella competizione in blaugrana, Torres è quello con la miglior media minuti/gol (una rete ogni 70 minuti).

Gavi ha completato il 94% dei suoi passaggi sotto pressione in questa Champions League (49/52), la percentuale più alta di qualsiasi giocatore del Barcellona che abbia tentato almeno 50 passaggi sotto pressing avversario.

