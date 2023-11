DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Stella rossa - Lipsia? La gara tra Stella rossa e Lipsia si giocherà martedì 7 novembre 2023 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Stella rossa - Lipsia? L'arbitro del match sarà Daniele Orsato Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Stella rossa - Lipsia sarà Marco Di Bello Dove si gioca Stella rossa - Lipsia? La partita si gioca a Belgrade In che stadio si gioca Stella rossa - Lipsia? Stadio Rajko Mitic Stadium Chi trasmette la partita Stella rossa - Lipsia? La partita tra Stella rossa e Lipsia verrà trasmessa da Sky e Mediaset Infinity

PREPARTITA

Stella Rossa - Lipsia è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 7 novembre alle ore 21:00 allo stadio Rajko Mitic Stadium di Belgrade.

Arbitro di Stella Rossa - Lipsia sarà Daniele Orsato coadiuvato da Ciro Carbone e Alessandro Giallatini. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Stella Rossa-Lipsia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Stella Rossa non vince da cinque partite contro squadre tedesche nelle grandi competizioni europee (1N, 4P) e ha perso per 3-1 la più recente sul campo dell’RB Lipsia, unico precedente tra la due squadre.

La vittoria per 3-1 dell’RB Lipsia sulla Stella Rossa, nell’ultima giornata di Champions League, è stata il primo incontro in assoluto della squadra tedesca contro una serba in una competizione europea. Il Lipsia potrebbe vincere sia la gara in casa che quella in trasferta contro una singola avversaria in un’edizione di Champions League per la quinta volta, dopo esserci riuscito contro Tottenham e Zenit San Pietroburgo nel 2019-20, Istanbul Basaksehir nel 2020-21 e Celtic nel 2022-23.

La Stella Rossa non vince in Champions League dall’ottobre 2019 (3-1 vs Olympiakos): dopo quel match sono arrivati un pareggio e sei sconfitte nelle successive sette partite della massima competizione europea. Infatti i serbi hanno sempre subito gol negli ultimi 11 incontri di UEFA Champions League, concedendo una media di 3.2 reti a partita (35 complessivi).

Il RB Lipsia ha vinto tutte le ultime tre gare giocate in trasferta nei gironi di UEFA Champions League, il successo più recente è il 3-1 in casa dello Young Boys alla prima giornata dell’edizione in corso. I tedeschi potrebbero vincere quattro partite esterne consecutive, nei gironi della massima competizione europea, per la prima volta.

La Stella Rossa non ha vinto nessuna delle ultime tre gare casalinghe in Coppa Campioni/UEFA Champions League (1N, 2S) e potrebbe non vincere per quattro partite di fila in casa per la prima volta tra le due competizioni.

Il RB Lipsia è la squadra che conta il maggior numero di marcatori diversi (esclusi gli autogol) in questa Champions League, con già sette diversi giocatori che hanno trovato la rete (Sesko, Openda, Schlager, Raum, Simakan, Simons e Olmo).

La Stella Rossa è la squadra con la percentuale più bassa di pressione esercitata nella metà campo avversaria nell’edizione in corso della Champions League (35%, 315/904).

Esclusi autogol, Omri Glazer, della Stella Rossa, ha subito otto reti in questa Champions League, nonostante un valore di xG contro di 11.1. Inoltre, basandosi sulla qualità dei tiri nello specchio fronteggiati, Glazer è il portiere che ha evitato più gol di qualsiasi altro nella competizione, in questa stagione (+3.1).

Nella gara di andata contro la Stella Rossa, Xavi Simons (20anni 187giorni) è diventato il più giovane giocatore olandese a segnare e servire un assist in una gara di UCL, dai tempi di Arjen Robben nel novembre 2003 (19anni 286 giorni contro l’AEK Atene). Simons ha anche creato sette occasioni da gol in questa Champions League, con Jude Bellingham che è l’unico giocatore sotto i 21 anni ad averne create di più (otto).

Il gol di Xavi Simons contro la Stella Rossa nella terza giornata di questa UCL è stato realizzato da una distanza di 26.9m: la rete segnata da più distante tra tutte le 73 fatte registrare dal RB Lipsia in UEFA Champions League.

Dove vedere Stella Rossa-Lipsia di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Stella Rossa-Lipsia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 7 novembre.

Stella Rossa-Lipsia è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League