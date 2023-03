DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Chelsea - Borussia dortmund? La gara tra Chelsea e Borussia dortmund si giocherà martedì 7 marzo 2023 alle ore 21:10 Chi è l'arbitro di Chelsea - Borussia dortmund? L'arbitro del match sarà Danny Makkelie Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Chelsea - Borussia dortmund sarà Pol van Boekel Dove si gioca Chelsea - Borussia dortmund? La partita si gioca a London In che stadio si gioca Chelsea - Borussia dortmund? Stadio Stamford Bridge Chi trasmette la partita Chelsea - Borussia dortmund? La partita tra Chelsea e Borussia dortmund verrà trasmessa da Sky, Canale 5 e Sky Sport Football Qual è il risultato di Chelsea - Borussia Dortmund? Al 47° minuto del primo tempo il risultato di Chelsea - Borussia Dortmund è 1-0

PREPARTITA

Chelsea – Borussia Dortmund è valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. La partita è in programma il giorno 7 marzo alle ore 21:00 allo stadio Stamford Bridge di Londra. Arbitro di Chelsea – Borussia Dortmund sarà l’olandese Danny Makkelie coadiuvato da Rogier Honig e Jan de Vries. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

La partita di andata, giocata il 15 febbraio, ha visto vincere il Borussia per 1-0 grazie alla fantastica rete di Adeyemi al 63′. Il Chelsea di Potter quindi per qualificarsi ai quarti dovrà ribaltare il risultato e non sarà per nulla facile contro la corazzata tedesca del Borussia di Terzic che viene da 10 vittorie consecutive in altrettante partite nel 2023. Per Potter una sconfitta oggi e quindi eliminazione dalla Champions potrebbe significare esonero: per ora il suo Chelsea ha raccolto molto poco in Premier dove si trova al 10° posto in classifica.

Probabili formazioni Chelsea-Borussia Dortmund

Chelsea: Kepa; W. Fofana, Koulibaly, Chalobah; James, Kovacic, Enzo Fernandez, Chilwell; Joao Felix, Mudryk; Havertz. Allenatore: Potter

Borussia Dortmund: Kobel; Wolf, Sule, Schlotterbeck, Guerreiro; Emre Can, Ozcan, Bellingham; Brandt, Haller, Reus. Allenatore: Terzic

Dove vedere Chelsea-Borussia Dortmund

Chelsea-Borussia Dortmund si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz’ora prima) del 7 marzo. In TV il match sarà visibile in chiaro sul digitale terrestre su Canale 5 e sul satellite sulla piattaforma Sky. In streaming la partita sarà disponibile su Now TV ed Mediaset Infinity plus.