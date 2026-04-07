Match straordinario per qualità e intensità al Bernabeu, dove il Bayern segna due gol in cinque minuti, tra la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa. I bavaresi sprecano subito una grande occasione con Upamecano e poi un'altra con Gnabry, mentre il Real Madrid si rende pericoloso con i tiri di Mbappé e Vinicius Jr, respinti da Neuer. La partita si sblocca al 41', quando Gnabry scambia con Kane e imbuca per Luis Diaz, che di prima supera Lunin. Dopo l'intervallo, la squadra di Kompany rientra in campo alla grande e trova subito il raddoppio con Kane, che sfrutta l'assist di Olise e dal limite dell'area buca Lunin. Il Bayern cerca anche il terzo gol, ma rischia di subire l'1-2 quando Upamecano consegna il pallone a VInicius Jr che, solo davanti a Neuer, calcia sull'esterno della rete. Mbappé e lo stesso Vinicius Jr ci provano in un altro paio di occasioni, ma non riescono a trovare il gol del pareggio. Vince il Bayern, 1-2 al Bernabeu.

Il Bayern vince 2-1 il primo round della doppia sfida contro il Real Madrid. Tra 8 giorni, in casa, avrà la possibilità di difendere il vantaggio per provare a conquistare un posto in semifinale, dove incrontrerà la vincente della sfida tra PSG e Liverpool.

Spettacolo assicurato all'Estadio Santiago Bernabeu, dove scenderanno in campo 21 Coppe dei Campioni: le 15 del Real Madrid e le 6 del Bayern Monaco. I Blancos devono difendere l'ultimo obiettivo stagionale rimasto, visti i 7 punti di distacco dal Barcellona primo in classifica nella Liga, dopo la sconfitta subita nel weekend per mano del Maiorca, oltre all'eliminazione in Copa del Rey e in Supercoppa.20:35

Ben altro clima in casa Bayern Monaco, primo in Bundesliga con 9 punti di vantaggio sul Borussia Dortmund secondo e in semifinale di Coppa di Germania, dopo aver conquistato già la Supercoppa. I Bavaresi hanno subito soltanto due sconfitte in questa stagione: 3-1 sul campo dell'Arsenal nella League Phase della Champions e 1-2 in casa contro l'Augsburg in campionato.20:39

Alvaro Arbeloa recupera Militao e Bellingham, ma sceglie di mandarli in panchina, lasciando spazio dal primo minuto a Huijsen al fianco di Rudiger in difesa e a Pitarch in mezzo al campo. L'allenatore del Real Madrid sceglie di rinforzare le corsie, soprattutto a destra, dove Valverde darà una mano ad Alexander-Arnold in fase difensiva. Coppia d'attacco formata da Mbappé e Vinicius Jr, con Rodrygo infortunato così come Courtois. In porta gioca il secondo, Lunin.20:46

Tutti a disposizione a eccezione del secondo portiere Ulreich per Vincent Kompany, che sceglie Stanisic e Laimer sulle corsie difensive, lasciando in panchina Alphonso Davies. Partono fuori anche i "ragazzini terribili" del Bayern, Karl e Bischof, decisivi in campionato contro il Friburgo. Gnabry vince il ballottaggio con Musiala per giocare alle spalle di Kane.20:48

CLAMOROSA OCCASIONE PER UPAMECANO! Splendido azione su calcio di punizione del Bayern, con Kimmich che scambia con Luis Diaz e crossa sul secondo palo per Kane. Sponda volante del 9 per Upamecano, che a botta sicura da meno di un metro colpisce male il pallone e permette a Carreras di allontanare dalla linea di porta.21:11

CI PROVA VINICIUS JR! Contropiede perfetto del Real Madrid, con Pitarch che spalanca il campo a Mbappé. Il francese arriva fino al limite dell'area e allarga per Vinicius Jr, che si sposta il pallone sul destro e calcia sul secondo palo. Neuer si allunga e respinge.21:19

GOL! Real Madrid-BAYERN MONACO 0-1! Rete di Luis Díaz! Gnabry scambia al limite dell'area con Kane e imbuca per Luis Diaz alle spalle di Alexander-Arnold. Il colombiano calcia di prima e supera Lunin.21:42

Primo tempo spettacolare al Bernabeu, dove il Bayern ha subito una grande occasione con Upamecano, che colpisce male a botta sicura da un metro e consente a Carreras di salvare sulla linea.Il Real risponde con le conclusioni di Vinicius Jr e Mbappé, ma Neuer non si fa sorprendere. La squadra di Arbeloa prima rischia tantissimo quando Pitarch consegna palla a Gnabry che, tutto solo in area, calcia addosso a Lunin, ma poi sfiora il vantaggio ancora con Mbappé, il cui tiro a incrociare viene respinto da Neuer. La partita si sblocca al 41', quando Gnabry scambia con Kane e imbuca per Luis Diaz: conclusione di prima, Lunin battuto e Bayern avanti all'intervallo.21:54

Il Real sta soffrendo parecchio la circolazione del pallone del Bayern. Per questo, Arbeloa potrebbe scegliere di aumentare la corsa e la fisicità in mezzo al campo, dando spazio a Bellingham. Carreras, inoltre, è in netta difficoltà contro Olise. Difficile, invece, che Kompany scelga di cambiare qualcosa dopo il primo tempo dei suoi.22:00

GOL! Real Madrid-BAYERN MONACO 0-2! Rete di Harry Kane! Pavlovic ruba palla a Carreras e allarga per Olise, che scarica al limite dell'area per Kane. Il centravanti inglese calcia di prima sul primo palo e batte Lunin.22:06

CI PROVA OLISE! Ennesima azione personale di Olise, che va via a Carreras, arriva al limite dell'area e calcia forte a incrociare. Lunin si distende e blocca a terra.22:19

INCREDIBILE OCCASIONE SPRECATA DA VINICIUS JR! Lancio profondo per il brasiliano che viene anticipato da Upamecano. L'ex Lipsia, però, sbaglia il retropassaggio per Neuer e consegna il pallone a Vinicius, il quale punta uno contro uno Neuer, si defila e prova a calciare, trovando solo l'esterno della rete.22:21

NEUER STRAORDINARIO! Contropiede perfetto del Real con Bellingham che parte palla al piede e offre a Mbappé. Il francese si sposta palla sul destro e calcia a incrociare, ma trova un riflesso pazzesco del portiere del Bayern.22:25

PREPARTITA

Real Madrid - Bayern Monaco è valevole per i quarti della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 7 aprile alle ore 21:00 allo stadio Estadio Bernabéu di Madrid.

Arbitro di Real Madrid - Bayern Monaco sarà Michael Oliver. Al VAR invece ci sarà Jarred Gillett.

Attualmente il Real Madrid si trova 9° in classifica con 15 punti (frutto di 5 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece Bayern Monaco si trova 2° in classifica con 21 punti (frutto di 7 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Real Madrid ha segnato 21 gol e ne ha subiti 12; Bayern Monaco ha segnato 22 gol e ne ha subiti 8.

Real Madrid e Bayern Monaco si sono affrontate 22 volte in campionato. Nei precedenti match il Real Madrid ha vinto 11 volte, Bayern Monaco ha vinto 8 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Real Madrid-Bayern Monaco ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La sfida tra Real Madrid e Bayern Monaco è il match più giocato nella storia delle maggiori competizioni europee. Tutti i 28 incontri si sono svolti in Coppa dei Campioni/Champions League, con 26 di questi nella fase a eliminazione diretta.

Il Bayern Monaco non ha vinto nessuna delle ultime nove partite contro il Real Madrid (2N, 7P); il club tedesco non registra una serie di almeno 10 gare di fila senza successi contro un avversario tra tutte le competizioni dal periodo tra il 1988 e il 1993 contro il Werder Brema (12 in quel caso).

Real Madrid (309) e Bayern Monaco (248) sono le due squadre con il maggior numero di vittorie nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League. In più, tra le formazioni con almeno 50 partite, sono anche le due con le migliori percentuali di vittoria, quasi identiche: Real Madrid (60.23% - 309/513) e Bayern Monaco (60.19% - 248/412).

Includendo l'edizione 2025/26, Real Madrid (22) e Bayern Monaco (24) sono le due squadre che hanno raggiunto i quarti di finale di Champions League più volte. Più nel dettaglio, i Blancos sono la formazione che ha superato più volte questa fase del torneo, avanzando alle semifinali in 17 occasioni, mentre il club bavarese è quello che è stato eliminato più volte in questa fase (10).

Il Real Madrid ha vinto tutte le quattro partite nella fase a eliminazione diretta di Champions League in questa stagione; Álvaro Arbeloa potrebbe diventare solo il terzo allenatore a vincere tutte le sue prime cinque gare nella fase a eliminazione diretta nella competizione, dopo Hansi Flick (5 nel 2019-20 con il Bayern Monaco) e Luis Enrique (5 nel 2014-15 con il Barcellona).

Solo nel 2019-20 (3.9) e nel 1972-73 (3.7) il Bayern Monaco ha avuto una media gol più alta a partita in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League rispetto a questa stagione (3.2). La squadra di Vincent Kompany ha già segnato più gol in questa edizione (32 in 10 partite) rispetto al 2024-25 (31 in 14 partite).

Kylian Mbappé ha segnato in media un gol ogni 56 minuti per il Real Madrid in questa edizione della Champions League (13 reti in 9 partite). Tra i giocatori con almeno 10 in una singola stagione nel torneo, solo Erling Haaland nel 2019-20 (un gol ogni 55') ha registrato una media minuti/gol migliore.

Harry Kane è l'unico giocatore inglese ad aver segnato almeno 10 gol in due stagioni consecutive di Coppa dei Campioni/Champions League (11 nel 2024-25, 10 nel 2025-26); in più, dal suo arrivo al Bayern Monaco è il miglior marcatore della Champions League (29 reti in 34 partite).

Vinícius Júnior del Real Madrid ha effettuato più corse in profondità di qualsiasi altro giocatore nella Champions League 2025/26 (133) – 20 di queste sono arrivate nella sua ultima partita (contro il Manchester City) e nessun giocatore che ne ha registrate di più in una partita della fase a eliminazione diretta in questa edizione.

Aleksandar Pavlovic del Bayern Monaco ha completato l'84.9% delle sue verticalizzazioni effettuate sotto pressione ad alta intensità in questa Champions League (62/73): la percentuale più alta tra i 182 giocatori che ne hanno tentate almeno 50.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: