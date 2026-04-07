Real Madrid-Bayern Monaco: 1-2 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita
Stadio Santiago Bernabéu di Madrid 7 Aprile 2026 ore 21:00
Real Madrid
1
Bayern Monaco
2
Partita finita
Arbitro: Michael Oliver
41'0-1Luis Díaz
46'0-2Harry Kane
74'1-2Kylian Mbappé
0'
45'
90'
90'
94'
Il Bayern vince 2-1 il primo round della doppia sfida contro il Real Madrid. Tra 8 giorni, in casa, avrà la possibilità di difendere il vantaggio per provare a conquistare un posto in semifinale, dove incrontrerà la vincente della sfida tra PSG e Liverpool.
Match straordinario per qualità e intensità al Bernabeu, dove il Bayern segna due gol in cinque minuti, tra la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa. I bavaresi sprecano subito una grande occasione con Upamecano e poi un'altra con Gnabry, mentre il Real Madrid si rende pericoloso con i tiri di Mbappé e Vinicius Jr, respinti da Neuer. La partita si sblocca al 41', quando Gnabry scambia con Kane e imbuca per Luis Diaz, che di prima supera Lunin. Dopo l'intervallo, la squadra di Kompany rientra in campo alla grande e trova subito il raddoppio con Kane, che sfrutta l'assist di Olise e dal limite dell'area buca Lunin. Il Bayern cerca anche il terzo gol, ma rischia di subire l'1-2 quando Upamecano consegna il pallone a VInicius Jr che, solo davanti a Neuer, calcia sull'esterno della rete. Mbappé e lo stesso Vinicius Jr ci provano in un altro paio di occasioni, ma non riescono a trovare il gol del pareggio. Vince il Bayern, 1-2 al Bernabeu.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito la diretta di Real Madrid-Bayern Monaco e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la UEFA Champions League.23:03
90'+5'
FISCHIO FINALE: REAL MADRID-BAYERN MONACO 1-2. La squadra di Kompany vince con i gol di Luis Diaz e Kane.22:54
90'+3'
Seconda sostituzione per il Bayern Monaco. Esce Aleksandar Pavlovic, entra Leon Goretzka.22:53
90'+3'
Terza sostituzione per il Bayern Monaco. Fuori Luis Díaz, dentro Tom Bischof.22:52
90'
Segnalati quattro minuti di recupero.22:49
89'
MBAPPÈ VICINO AL PAREGGIO! Il francese riceve tra le linee, arriva al limite dell'area e calcia con l'interno sul secondo palo, che non trova per centimetri.22:49
89'
BAYERN A UN PASSO DALL'1-3! Olise apre sul secondo palo per Davies, che scarica al volo per Musiala. Conclusione di controbalzo del numero 10, che non trova la porta.22:48
86'
AMMONITO Jamal Musiala per un intervento in ritardo su Brahim Diaz.22:45
83'
NEUER PARA SU VINICIUS JR! Mbappé serve il brasiliano, che calcia di prima dall'interno dell'area. Neuer copre il primo palo e respinge.22:42
82'
AMMONITO Manuel Neuer per perdita di tempo.22:40
80'
Brahim Diaz riceve al limite dell'area da Vinicius Jr e calcia forte, ma centrale. Neuer blocca in due tempi.22:39
77'
AMMONITO Luis Díaz per un fallo su Vinicius Jr.22:36
74'
GOL! REAL MADRID-Bayern Monaco 1-2! Rete di Kylian Mbappé! Valverde serve sulla corsa Alexander-Arnold, che crossa basso di prima sul secondo palo per Mbappé. Conclusione di prima che viene deviata da Neuer, ma finisce comunque in porta.22:34
71'
Terza sostituzione per il Real Madrid. Richiamato in panchina Arda Güler, minuti per Brahim Díaz.22:33
70'
AMMONITO Jonathan Tah per un fallo su Mbappé.22:29
69'
Seconda sostituzione per il Bayern Monaco. Konrad Laimer lascia spazio ad Alphonso Davies.22:29
69'
Prima sostituzione per il Bayern Monaco. Finisce la partita di Serge Gnabry, al suo posto Jamal Musiala.22:28
68'
ALTRA GRANDE OCCASIONE PER MBAPPÈ! Il francese combina con Vinicius Jr, che gli restituisce il pallone sulla corsa. Mbappé calcia a giro da posizione defilata, ma non trova la porta.22:28
65'
NEUER STRAORDINARIO! Contropiede perfetto del Real con Bellingham che parte palla al piede e offre a Mbappé. Il francese si sposta palla sul destro e calcia a incrociare, ma trova un riflesso pazzesco del portiere del Bayern.22:25
62'
Seconda sostituzione per il Real Madrid. Esce Thiago Pitarch, entra Jude Bellingham.22:22
62'
Prima sostituzione per il Real Madrid. Fuori Dean Huijsen, dentro Éder Militão.22:22
61'
INCREDIBILE OCCASIONE SPRECATA DA VINICIUS JR! Lancio profondo per il brasiliano che viene anticipato da Upamecano. L'ex Lipsia, però, sbaglia il retropassaggio per Neuer e consegna il pallone a Vinicius, il quale punta uno contro uno Neuer, si defila e prova a calciare, trovando solo l'esterno della rete.22:21
58'
OCCASIONE PER UPAMECANO! Corner a rientrare di Olise e colpo di testa sul secondo palo del francese, la cui conclusione finisce fuori di poco.22:19
56'
CI PROVA OLISE! Ennesima azione personale di Olise, che va via a Carreras, arriva al limite dell'area e calcia forte a incrociare. Lunin si distende e blocca a terra.22:19
53'
Vinicius Jr si sposta il pallone sul sinistro e calcia dal limite dell'area. Palla altissima.22:12
50'
Rudiger crossa sul secondo palo, ma non trova Valverde. La difesa del Bayern può liberare.22:09
47'
ANCORA BAYERN! Altra apertura per Olise, che stavolta si mette in proprio: si sposta il pallone sul destro e calcia sul primo palo, trovando la risposta attenta di Lunin.22:07
46'
GOL! Real Madrid-BAYERN MONACO 0-2! Rete di Harry Kane! Pavlovic ruba palla a Carreras e allarga per Olise, che scarica al limite dell'area per Kane. Il centravanti inglese calcia di prima sul primo palo e batte Lunin.22:06
46'
SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Real Madrid-Bayern Monaco. Nessun cambio all'intervallo.22:04
Il Real sta soffrendo parecchio la circolazione del pallone del Bayern. Per questo, Arbeloa potrebbe scegliere di aumentare la corsa e la fisicità in mezzo al campo, dando spazio a Bellingham. Carreras, inoltre, è in netta difficoltà contro Olise. Difficile, invece, che Kompany scelga di cambiare qualcosa dopo il primo tempo dei suoi.22:00
Primo tempo spettacolare al Bernabeu, dove il Bayern ha subito una grande occasione con Upamecano, che colpisce male a botta sicura da un metro e consente a Carreras di salvare sulla linea.Il Real risponde con le conclusioni di Vinicius Jr e Mbappé, ma Neuer non si fa sorprendere. La squadra di Arbeloa prima rischia tantissimo quando Pitarch consegna palla a Gnabry che, tutto solo in area, calcia addosso a Lunin, ma poi sfiora il vantaggio ancora con Mbappé, il cui tiro a incrociare viene respinto da Neuer. La partita si sblocca al 41', quando Gnabry scambia con Kane e imbuca per Luis Diaz: conclusione di prima, Lunin battuto e Bayern avanti all'intervallo.21:54
45'+2'
FINE PRIMO TEMPO: REAL MADRID-BAYERN MONACO 0-1. Bavaresi avanti con il gol di Luis Diaz.21:48
45'
Segnalato un minuto di recupero.21:46
45'
Calcio di punizione battuto con potenza verso la porta da Alexander-Arnold. Kane ci mette la testa e respinge.21:45
44'
Vinicius Jr viene steso da Stanisic e guadagna un calcio di punizione nella zona del lato corto destro dell'area di rigore.21:45
41'
GOL! Real Madrid-BAYERN MONACO 0-1! Rete di Luis Díaz! Gnabry scambia al limite dell'area con Kane e imbuca per Luis Diaz alle spalle di Alexander-Arnold. Il colombiano calcia di prima e supera Lunin.21:42
40'
Errore di misura di Pavlovic, che sbaglia l'apertura per Luis Diaz. Fallo laterale per il Real Madrid.21:40
37'
AMMONITO Aurélien Tchouaméni per un fallo su Kimmich.21:37
35'
Vinicius punta la porta, arriva al limite dell'area e calcia, ma stavolta non dà forza alla sua conclusione.21:37
32'
Ritmo sempre altissimo al Bernabeu.21:33
29'
NEUER SALVA SU MBAPPÈ! Valverde serve il francese alle spalle di Laimer. Mbappé controlla e calcia subito con il destro a incrociare, trovando la gran risposta di Neuer.21:30
28'
INCREDIBILE OCCASIONE SPRECATA DA GNABRY! Pitarch sbaglia il retropassaggio per Lunin, che viene anticipato dall'ex Arsenal. Gnabry colpisce di prima con l'esterno, ma non riesce a battere Lunin.21:29
27'
Potenziale grande occasione sprecata dal Bayern, che recupera il pallone sulla trequarti offensiva con Kimmich. Il numero 6 apre per Olise, che di prima cerca Gnabry, il cui controllo è sbagliato.21:28
24'
Corner a rientrare di Olise, che finisce direttamente tra le braccia di Lunin.21:25
21'
Possesso palla Bayern. Il Real aspetta nella propria metà campo.21:22
18'
CI PROVA VINICIUS JR! Contropiede perfetto del Real Madrid, con Pitarch che spalanca il campo a Mbappé. Il francese arriva fino al limite dell'area e allarga per Vinicius Jr, che si sposta il pallone sul destro e calcia sul secondo palo. Neuer si allunga e respinge.21:19
16'
NEUER SALVA SU MBAPPÈ! Bella verticalizzazione di Guler alle spalle di Upamecano per Mbappé, che arriva prima di Neuer e riesce a calciare, ma colpisce il corpo del portiere tedesco.21:17
15'
Fallo di Laimer su Mbappé. Calcio di punizione per il Real.21:15
12'
Olise riceve il cambio di gioco di Kimmich, mette giù alla grande e va via a Carreras sulla destra. Il suo cross, però, non supera la testa di Huijsen, che respinge.21:13
9'
CLAMOROSA OCCASIONE PER UPAMECANO! Splendido azione su calcio di punizione del Bayern, con Kimmich che scambia con Luis Diaz e crossa sul secondo palo per Kane. Sponda volante del 9 per Upamecano, che a botta sicura da meno di un metro colpisce male il pallone e permette a Carreras di allontanare dalla linea di porta.21:11
8'
Corner a rientrare direttamente verso la porta di Kimmich. Lunin non si fa sorprendere e alza il pallone sopra la traversa.21:09
7'
Calcio di punizione a girare dal limite di Olise, deviazione di testa di Huijsen e calcio d'angolo per il Bayern.21:07
4'
Intensità subito altissima al Bernabeu.21:04
Prima conclusione verso la porta del Bayern: Laimer riceve al limite dell'area da Kimmich e calcia di prima con l'interno del destro, ma alza troppo la mira. Palla alta.21:02
CALCIO D'INIZIO! Comincia Real Madrid-Bayern Monaco. Primo pallone giocato dalla squadra di Kompany.21:01
Quasi tutto pronto all'Estadio Santiago Bernabeu. Tra pochi minuti l'arbitro inglese Michael Oliver darà il via al match.20:49
Tutti a disposizione a eccezione del secondo portiere Ulreich per Vincent Kompany, che sceglie Stanisic e Laimer sulle corsie difensive, lasciando in panchina Alphonso Davies. Partono fuori anche i "ragazzini terribili" del Bayern, Karl e Bischof, decisivi in campionato contro il Friburgo. Gnabry vince il ballottaggio con Musiala per giocare alle spalle di Kane.20:48
Alvaro Arbeloa recupera Militao e Bellingham, ma sceglie di mandarli in panchina, lasciando spazio dal primo minuto a Huijsen al fianco di Rudiger in difesa e a Pitarch in mezzo al campo. L'allenatore del Real Madrid sceglie di rinforzare le corsie, soprattutto a destra, dove Valverde darà una mano ad Alexander-Arnold in fase difensiva. Coppia d'attacco formata da Mbappé e Vinicius Jr, con Rodrygo infortunato così come Courtois. In porta gioca il secondo, Lunin.20:46
FORMAZIONI UFFICIALI - Il Bayern Monaco si schiera in campo con il 4-2-3-1: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Diaz; Kane. A disposizione: Urbig, Ito, Kim Min-Jae, Davies, Guerreiro, Goretzka, Bischof, Osmani, Karl, Musiala, Jackson.20:43
FORMAZIONI UFFICIALI - Il Real Madrid si schiera in campo con il 4-4-2: Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Pitarch, Tchouameni, Guler; Mbappé, Vinicius Jr. A disposizione: Fran Gonzalez, Carvajal, Militao, Asencio, Alaba, Fran Garcia, Camavinga, Ceballos, Bellingham, Brahim Diaz, Mastantuono, Gonzalo Garcia.20:41
Ben altro clima in casa Bayern Monaco, primo in Bundesliga con 9 punti di vantaggio sul Borussia Dortmund secondo e in semifinale di Coppa di Germania, dopo aver conquistato già la Supercoppa. I Bavaresi hanno subito soltanto due sconfitte in questa stagione: 3-1 sul campo dell'Arsenal nella League Phase della Champions e 1-2 in casa contro l'Augsburg in campionato.20:39
Spettacolo assicurato all'Estadio Santiago Bernabeu, dove scenderanno in campo 21 Coppe dei Campioni: le 15 del Real Madrid e le 6 del Bayern Monaco. I Blancos devono difendere l'ultimo obiettivo stagionale rimasto, visti i 7 punti di distacco dal Barcellona primo in classifica nella Liga, dopo la sconfitta subita nel weekend per mano del Maiorca, oltre all'eliminazione in Copa del Rey e in Supercoppa.20:35
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Real Madrid-Bayern Monaco, gara valida per l'andata dei quarti di finale di UEFA Champions League.20:30
Dove si gioca la partita:
Stadio: Santiago Bernabéu Città: Madrid Capienza: 83186 spettatori20:30
Formazioni Real Madrid - Bayern Monaco
Real Madrid
Bayern Monaco
TITOLARI REAL MADRID
(13) ANDRII LUNIN (P)
(18) ÁLVARO CARRERAS (D)
(12) TRENT ALEXANDER-ARNOLD (D)
(24) DEAN HUIJSEN (D)
(22) ANTONIO RÜDIGER (D)
(14) AURÉLIEN TCHOUAMÉNI (C)
(15) ARDA GÜLER (C)
(45) THIAGO PITARCH (C)
(8) FEDERICO VALVERDE (C)
(10) KYLIAN MBAPPÉ (A)
(7) VINÍCIUS JÚNIOR (A)
PANCHINA REAL MADRID
(19) DANI CEBALLOS (C)
(20) FRAN GARCÍA (D)
(30) FRANCO MASTANTUONO (A)
(16) GONZALO GARCÍA (A)
(6) EDUARDO CAMAVINGA (C)
(4) DAVID ALABA (D)
(2) DANI CARVAJAL (D)
(17) RAÚL ASENCIO (D)
(26) FRAN GONZÁLEZ (P)
(5) JUDE BELLINGHAM (C)
(3) ÉDER MILITÃO (D)
(21) BRAHIM DÍAZ (C)
ALLENATORE REAL MADRID
Álvaro Arbeloa
TITOLARI BAYERN MONACO
(1) MANUEL NEUER (P)
(44) JOSIP STANISIC (D)
(2) DAYOT UPAMECANO (D)
(4) JONATHAN TAH (D)
(27) KONRAD LAIMER (D)
(7) SERGE GNABRY (C)
(17) MICHAEL OLISE (C)
(6) JOSHUA KIMMICH (C)
(45) ALEKSANDAR PAVLOVIC (C)
(14) LUIS DÍAZ (C)
(9) HARRY KANE (A)
PANCHINA BAYERN MONACO
(40) JONAS URBIG (P)
(3) KIM MIN-JAE (D)
(8) LEON GORETZKA (C)
(10) JAMAL MUSIALA (C)
(11) NICOLAS JACKSON (A)
(19) ALPHONSO DAVIES (D)
(42) LENNART KARL (C)
(21) HIROKI ITO (D)
(20) TOM BISCHOF (C)
(22) RAPHAËL GUERREIRO (D)
(37) LEONARD PRESCOTT (P)
ALLENATORE BAYERN MONACO
Vincent Kompany
PREPARTITA
Real Madrid - Bayern Monaco è valevole per i quarti della competizione Champions League 2025/2026. La partita è in programma il giorno 7 aprile alle ore 21:00 allo stadio Estadio Bernabéu di Madrid. Arbitro di Real Madrid - Bayern Monaco sarà Michael Oliver. Al VAR invece ci sarà Jarred Gillett.
Attualmente il Real Madrid si trova 9° in classifica con 15 punti (frutto di 5 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece Bayern Monaco si trova 2° in classifica con 21 punti (frutto di 7 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Il Real Madrid ha segnato 21 gol e ne ha subiti 12; Bayern Monaco ha segnato 22 gol e ne ha subiti 8.
Real Madrid e Bayern Monaco si sono affrontate 22 volte in campionato. Nei precedenti match il Real Madrid ha vinto 11 volte, Bayern Monaco ha vinto 8 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Real Madrid-Bayern Monaco ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La sfida tra Real Madrid e Bayern Monaco è il match più giocato nella storia delle maggiori competizioni europee. Tutti i 28 incontri si sono svolti in Coppa dei Campioni/Champions League, con 26 di questi nella fase a eliminazione diretta.
Il Bayern Monaco non ha vinto nessuna delle ultime nove partite contro il Real Madrid (2N, 7P); il club tedesco non registra una serie di almeno 10 gare di fila senza successi contro un avversario tra tutte le competizioni dal periodo tra il 1988 e il 1993 contro il Werder Brema (12 in quel caso).
Real Madrid (309) e Bayern Monaco (248) sono le due squadre con il maggior numero di vittorie nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League. In più, tra le formazioni con almeno 50 partite, sono anche le due con le migliori percentuali di vittoria, quasi identiche: Real Madrid (60.23% - 309/513) e Bayern Monaco (60.19% - 248/412).
Includendo l'edizione 2025/26, Real Madrid (22) e Bayern Monaco (24) sono le due squadre che hanno raggiunto i quarti di finale di Champions League più volte. Più nel dettaglio, i Blancos sono la formazione che ha superato più volte questa fase del torneo, avanzando alle semifinali in 17 occasioni, mentre il club bavarese è quello che è stato eliminato più volte in questa fase (10).
Il Real Madrid ha vinto tutte le quattro partite nella fase a eliminazione diretta di Champions League in questa stagione; Álvaro Arbeloa potrebbe diventare solo il terzo allenatore a vincere tutte le sue prime cinque gare nella fase a eliminazione diretta nella competizione, dopo Hansi Flick (5 nel 2019-20 con il Bayern Monaco) e Luis Enrique (5 nel 2014-15 con il Barcellona).
Solo nel 2019-20 (3.9) e nel 1972-73 (3.7) il Bayern Monaco ha avuto una media gol più alta a partita in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League rispetto a questa stagione (3.2). La squadra di Vincent Kompany ha già segnato più gol in questa edizione (32 in 10 partite) rispetto al 2024-25 (31 in 14 partite).
Kylian Mbappé ha segnato in media un gol ogni 56 minuti per il Real Madrid in questa edizione della Champions League (13 reti in 9 partite). Tra i giocatori con almeno 10 in una singola stagione nel torneo, solo Erling Haaland nel 2019-20 (un gol ogni 55') ha registrato una media minuti/gol migliore.
Harry Kane è l'unico giocatore inglese ad aver segnato almeno 10 gol in due stagioni consecutive di Coppa dei Campioni/Champions League (11 nel 2024-25, 10 nel 2025-26); in più, dal suo arrivo al Bayern Monaco è il miglior marcatore della Champions League (29 reti in 34 partite).
Vinícius Júnior del Real Madrid ha effettuato più corse in profondità di qualsiasi altro giocatore nella Champions League 2025/26 (133) – 20 di queste sono arrivate nella sua ultima partita (contro il Manchester City) e nessun giocatore che ne ha registrate di più in una partita della fase a eliminazione diretta in questa edizione.
Aleksandar Pavlovic del Bayern Monaco ha completato l'84.9% delle sue verticalizzazioni effettuate sotto pressione ad alta intensità in questa Champions League (62/73): la percentuale più alta tra i 182 giocatori che ne hanno tentate almeno 50.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: