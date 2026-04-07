Gara nel complesso poco emozionante a Lisbona, dove un paio di sporadiche occasioni da una parte e dall'altra regalano qualche sussulto al pubblico del Estadio Alvalade. I padroni di casa vengono fermati da Raya nel finale, il portiere dei Gunners è prodigioso sul colpo di testa di Catamo. A 60 secondi dal triplice fischio, la decidono due giocatori inseriti da Arteta nella ripresa: Martinelli imbuca per Havertz che davanti a Rui Silva non sbaglia.

Arsenal e Sporting si scontrano in questo quarto di andata, i Gunners sono in piena lotta anche per la Premier League, mentre lo Sporting è cinque punti dal Porto capolista nel campionato portoghese. Gli inglesi sono approdati alle fase finali dopo aver battuto il Bayer Leverkusen agli ottavi, i biancoverdi hanno invece sopraffatto il Bodo Glimt19:42

Le scelte di Borges: c'è Suarez a guidare l'attacco biancoverde, alle sue spalle Catamo, Trincao e Pedro Gocavales. Simoes e Morita agiranno in mediana, mentre davanti a Rui Silva ttcca a Diomandè e Inacio con Fresneda e Araujo sugli esterni20:06

Le scelte di Arteta: davanti a Raya, la difesa a quattro è formata da White, Saliba, Gabriel e Calafiori. In mediana tocca a Rice e Zubimendi, mentre a supporto dell'unica punta Gyokeres, ci sono Odegaard, Madueke e Trossard19:50

Si stanno nuovamente riabbassando i ritmi dopo che sembrava la gara si stesse accendendo21:30

Poche emozioni nei primi 45 minuti. Una traversa per parte, Araujo per lo Sporting e Odegaard (direttamente dalla bandierina) per l'Arsenal, e poco altro in questa prima parte di gara al Estadio Alvalade. Vediamo se nella ripresa la sfida si accenderà21:51

TRINCAO! Diagonale velenoso di prima intenzione, l'esecuzione non è perfetta e la palla termina sul fondo!22:19

ANNULLATO IL VANTAGGIO DELL'ARSENAL! Zubimendi aveva insaccato di prima intenzione sul suggerimento di White, servito a sua volta dalla sponda di Gyokeres. Proprio l'attaccante ex di serata era però partito in posizione irregolare22:27

GOL! Sporting-ARSENAL 0-1! Rete di Kai Havertz! Iniziativa di Martinelli che sulla trequarti si accentra e premia l'inserimento centrale di Havertz che controlla davanti a Rui Silva e infila la sfera in fondo al sacco!22:53

PREPARTITA

Sporting Lisbona - Arsenal è valevole per i quarti della competizione Champions League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 7 aprile alle ore 21:00 allo stadio Estádio José Alvalade di Lisbon.

Arbitro di Sporting Lisbona - Arsenal sarà Daniel Siebert. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Attualmente Sporting Lisbona si trova 7° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Arsenal si trova 1° in classifica con 24 punti (frutto di 8 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Sporting Lisbona ha segnato 17 gol e ne ha subiti 11; Arsenal ha segnato 23 gol e ne ha subiti 4.

Sporting Lisbona e Arsenal è la prima che si affrontano in campionato.

Sporting Lisbona-Arsenal ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Lo Sporting non ha mai vinto contro l'Arsenal in sette sfide (4N 3P), inclusa una sconfitta casalinga per 1-5 nella scorsa edizione della Champions League; il club portoghese ha però eliminato l'Arsenal agli ottavi di finale dell'Europa League 2022-23 ai calci di rigore.

L'Arsenal non ha mai vinto in trasferta contro avversarie portoghesi nelle fasi a eliminazione diretta nelle maggiori competizioni europee (4N 2P), perdendo quella più recente per 1-0 contro il Porto negli ottavi di finale della Champions League 2023-24.

Lo Sporting disputa i quarti di finale in Coppa dei Campioni/Champions League solo per la seconda volta, dopo che è stato eliminato in questa fase dalla Real Sociedad nel 1982-83.

L'Arsenal non ha superato il turno in cinque degli otto quarti di finale di Champions League disputati. Tuttavia, ha sconfitto il Real Madrid in questa fase la scorsa stagione e potrebbe raggiungere le semifinali in due edizioni consecutive per la prima volta nel torneo.

Lo Sporting ha vinto tutte e cinque le partite casalinghe in questa edizione della Champions League: è la striscia più lunga di successi casalinghi consecutivi per una squadra portoghese nella competizione a partire dal Porto nel dicembre 1999 (sei).

L'Arsenal è la squadra con la media più bassa di gol subiti (0.5), xG contro (0.75) e tiri nello specchio subiti (2.7) in questa Champions League; i Gunners sono anche la formazione che è stata in svantaggio per il minor numero di minuti in questa edizione (42:48, tutti nella gara d'andata degli ottavi di finale contro il Bayer Leverkusen).

Luis Suárez ha segnato cinque gol per lo Sporting in questa stagione di Champions League e potrebbe eguagliare il record di reti per il club portoghese in una singola edizione di Coppa dei Campioni/Champions League, stabilito da Viktor Gyökeres nel 2024-25 (sei).

L'attaccante dell'Arsenal Viktor Gyökeres ha segnato sei gol in otto presenze con lo Sporting nella scorsa stagione di Champions League. Lo svedese potrebbe diventare il primo giocatore a segnare sia a favore che contro il club portoghese nella competizione.

Gonçalo Inácio dello Sporting ha effettuato 41 line-breaking passes tra andata e ritorno contro il Bodø/Glimt negli ottavi di finale: record per un giocatore in un turno della fase a eliminazione diretta nella Champions League 2025-26.

Basandosi sugli xG dei tiri subiti nello specchio (esclusi autogol), David Raya dell'Arsenal è il portiere che ha evitato di subire più reti nelle ultime due stagioni di Champions League: +7.4 (12 gol subiti e 19.4 xG subiti nello specchio).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: