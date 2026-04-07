Sporting Lisbona-Arsenal: 0-1 - Champions 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita
Stadio Estádio José Alvalade di Lisbona 7 Aprile 2026 ore 21:00
Sporting Lisbona
0
Arsenal
1
Partita finita
Arbitro: Daniel Siebert
90+1'0-1Kai Havertz
0'
45'
90'
90'
94'
Gara nel complesso poco emozionante a Lisbona, dove un paio di sporadiche occasioni da una parte e dall'altra regalano qualche sussulto al pubblico del Estadio Alvalade. I padroni di casa vengono fermati da Raya nel finale, il portiere dei Gunners è prodigioso sul colpo di testa di Catamo. A 60 secondi dal triplice fischio, la decidono due giocatori inseriti da Arteta nella ripresa: Martinelli imbuca per Havertz che davanti a Rui Silva non sbaglia.
Tra otto giorni la sfida di ritorno all'Emirates, con l'Arsenal naturalmente favorito considerando il risultato di questa sera
Cronaca
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Statistiche
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima sfida di Champions League!23:00
90'+4'
FINISCE QUI! L'Arsenal fa suo il primo round contro lo Sporting Lisbona!22:55
90'+1'
GOL! Sporting-ARSENAL 0-1! Rete di Kai Havertz! Iniziativa di Martinelli che sulla trequarti si accentra e premia l'inserimento centrale di Havertz che controlla davanti a Rui Silva e infila la sfera in fondo al sacco!22:53
90'
Due minuti di recupero22:52
87'
Ancora pericoloso lo Sporting! Ancora Catamo cerca la porta, stavolta a seguito di un dribbling alle porte dell'area. Raya respinge ed è bravo ad opporsi anche sul tentativo di tap in di Suarez!22:49
85'
Botta improvvisa di Martinelli, blocca Rui Silva!22:47
83'
PARATONA DI RAYA! Cross dalla destra di Suarez, colpo di testa in avvitamento sul primo palo di Catamo e grande risposta del portiere dei Gunners che in controtempo devia in corner!22:45
79'
Secondo cambio nello Sporting: esce Pedro Goncalves, entra Rafael Nel22:41
78'
Catamo punta Calafiori e conclude con il mancino, palla fuori22:40
77'
In campo quindi il giovanissimo Max Dowman, classe 200922:38
76'
Terzo cambio nell'Arsenal: esce Madueke, entra Dowman22:37
76'
Secondo cambio nell'Arsenal: esce Trossard, entra Martinelli22:37
74'
Tiro cross velenoso di Madueke, la palla sfila di poco oltre il palo con Trossard che per poco non arriva alla deviazione22:36
70'
Primo cambio nell'Arsenal: esce Ødegaard, entra Havertz22:31
69'
Spinge con più convinzione adesso l'Arsenal, fatica a risalire lo Sporting22:31
67'
Perde palla ingeuamente Araujo, la sfera arriva a Gyokeres che calcia però debolmente tra le braccia di Rui Silva22:29
64'
ANNULLATO IL VANTAGGIO DELL'ARSENAL! Zubimendi aveva insaccato di prima intenzione sul suggerimento di White, servito a sua volta dalla sponda di Gyokeres. Proprio l'attaccante ex di serata era però partito in posizione irregolare22:27
62'
Primo cambio nello Sporting: esce Joao Simoes, entra Bragança22:23
60'
Si alzano i ritmi di gioco, sempre 0-0 all'Alvalade 22:22
57'
TRINCAO! Diagonale velenoso di prima intenzione, l'esecuzione non è perfetta e la palla termina sul fondo!22:19
55'
Uscita quasi a centrocampo di Raya che anticipa di testa Trincao, lanciato in contropiede dopo il corner dell'Arsenal22:17
53'
Va in porta Odegaard! Traiettoria velenosa che Rui Silva riesce ad alzare sopra alla traversa!22:15
52'
Punizione insidiosa per l'Arsenal, ci troviamo vicini al vertice destro dell'area di rigore22:14
49'
Trossard converge dalla sinistra e incrocia con il destro dal limite, la palla sfila sul fondo senza nessun pericolo per Rui Silva22:11
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!22:07
Poche emozioni nei primi 45 minuti. Una traversa per parte, Araujo per lo Sporting e Odegaard (direttamente dalla bandierina) per l'Arsenal, e poco altro in questa prima parte di gara al Estadio Alvalade. Vediamo se nella ripresa la sfida si accenderà21:51
45'
FINE PRIMO TEMPO! Siebert non concede recupero, tutti negli spogliatoi sul risultato ancora inchiodato sullo 0-0!21:49
43'
Strappo centrale di Odegaard che avanza e scarica il destro verso l'angolino basso, attento in presa Rui Silva21:47
39'
Diomandè carica il mancino dalla distanza, palla lontana dallo specchio21:43
38'
Rischia Gabriel con un retropassaggio azzardato verso Raya, il quale riesce ad allontanare in fallo laterale prima dell'arrivo di Trincao21:42
37'
Avanza al piccolo trotto lo Sporting, chiude tutti gli spazi l'Arsenal21:41
35'
White imbuca verso Madueke, il quale però non può arrivare sul suggerimento del compagno21:38
31'
Primo cartellino dell'incontro: ammonito Morita per un fallo imprudente su Trossard21:34
29'
Corner per l'Arsenal, White prova a staccare sul primo palo commettendo però fallo su Trincao21:32
26'
Si stanno nuovamente riabbassando i ritmi dopo che sembrava la gara si stesse accendendo21:30
23'
Araujo cerca di puntare White sulla sinistra, alla fine l'esterno biancoverde commette fallo sul difensore dell'Arsenal21:27
21'
Nulla di fatto stavolta, il cross al centro di Rice viene allontanto dalla difesa dello Sporting21:25
20'
Altra punizione per l'Arsenal, sempre molto pericoloso sulle palle inattive21:24
17'
Ha alzato la pressione adesso la squadra di Arteta21:21
15'
ANCORA ARSENAL! Odegaard colpisce la traversa direttamente su corner, sulla respinta del legno si avventa Madueke che conclude di poco a lato!21:19
14'
Rischia lo Sporting! Punizione insidiosa di Odegaard, Diomandè salva a pochi passa dalla linea mettendo in angolo!21:18
12'
Prova a rispondere l'Arsenal, Madueke viene messo giù da Araujo sul lato corto dell'area di rigore, punizione per i Gunners21:16
10'
Ancora Sporting in avanti, Fresneda si incunea in area e lascia partire un tiro cross basso, blocca Raya21:14
6'
OCCASIONISSIMA SPORTING! Lancio perfetto di Diomandè per l'imbucata di Araujo che si inserisce alle spalle di White e a tu per tu con Raya colpisce in pieno la traversa!21:11
5'
Ritmi molto bassi in questo avvio, l'Arsenal non forza la manovra e lo Sporting non sembra intenzionato ad aggredire alto21:09
3'
Apertura sulla sinistra verso Fresneda, chiusura tempestiva di White21:07
SI PARTE! È iniziata SPORTING-ARSENAL!21:03
Le scelte di Arteta: davanti a Raya, la difesa a quattro è formata da White, Saliba, Gabriel e Calafiori. In mediana tocca a Rice e Zubimendi, mentre a supporto dell'unica punta Gyokeres, ci sono Odegaard, Madueke e Trossard19:50
Le scelte di Borges: c'è Suarez a guidare l'attacco biancoverde, alle sue spalle Catamo, Trincao e Pedro Gocavales. Simoes e Morita agiranno in mediana, mentre davanti a Rui Silva ttcca a Diomandè e Inacio con Fresneda e Araujo sugli esterni20:06
FORMAZIONE UFFICIALE ARSENAL: i Gunners rispondono con un 4-3-3: Raya - White, Saliba, Gabriel, Calafiori - Zubimendi, Rice, Odgaard - Madueke, Gyokeres, Trossard 21:17
FORMAZIONE UFFICIALE SPORTING: i portoghesi si schierano con un 4-2-3-1: Rui Silva - Fresneda, Diomandè, Inacio, Araujo - Simoes, Morita - Catamo, Trincao, P.Goncalves - Suarez19:56
L'ultimo scontro europeo tra le due squadre risale alla fase a campionato del novembre 2024, quando i Gunners trionfarono per 5-1 al Estadio Alvalade 19:45
La direzione di gara è affidata al fischietto tedesco Siebert19:43
Arsenal e Sporting si scontrano in questo quarto di andata, i Gunners sono in piena lotta anche per la Premier League, mentre lo Sporting è cinque punti dal Porto capolista nel campionato portoghese. Gli inglesi sono approdati alle fase finali dopo aver battuto il Bayer Leverkusen agli ottavi, i biancoverdi hanno invece sopraffatto il Bodo Glimt19:42
Benvenuti alla diretta di SPORTING-ARSENAL, gara valida per l'andata dei Quarti di Finale di Champions League!19:40
Dove si gioca la partita:
Stadio: Estádio José Alvalade Città: Lisbona Capienza: 50044 spettatori19:40
Formazioni Sporting Lisbona - Arsenal
Sporting Lisbona
Arsenal
TITOLARI SPORTING LISBONA
(1) RUI SILVA (P)
(22) IVÁN FRESNEDA (D)
(20) MAXI ARAÚJO (D)
(25) GONÇALO INÁCIO (D)
(26) OUSMANE DIOMANDE (D)
(5) HIDEMASA MORITA (C)
(8) POTE (C)
(10) GENY CATAMO (C)
(52) JOÃO SIMÕES (C)
(17) TRINCÃO (C)
(97) LUIS SUÁREZ (A)
PANCHINA SPORTING LISBONA
(6) ZENO DEBAST (D)
(23) DANIEL BRAGANÇA (C)
(91) RICARDO MANGAS (D)
(14) GIORGI KOCHORASHVILI (C)
(72) EDUARDO QUARESMA (D)
(13) GEORGIOS VAGIANNIDIS (D)
(12) JOÃO VIRGÍNIA (P)
(41) DIEGO CALLAI (P)
(90) RAFAEL NEL (A)
(15) SOULEYMANE FAYE (A)
(58) FLÁVIO GONÇALVES (A)
ALLENATORE SPORTING LISBONA
Rui Manuel Gomes Borges
TITOLARI ARSENAL
(1) DAVID RAYA (P)
(6) GABRIEL MAGALHÃES (D)
(2) WILLIAM SALIBA (D)
(4) BEN WHITE (D)
(33) RICCARDO CALAFIORI (D)
(36) MARTÍN ZUBIMENDI (C)
(8) MARTIN ØDEGAARD (C)
(41) DECLAN RICE (C)
(20) NONI MADUEKE (A)
(14) VIKTOR GYÖKERES (A)
(19) LEANDRO TROSSARD (A)
PANCHINA ARSENAL
(3) CRISTHIAN MOSQUERA (D)
(29) KAI HAVERTZ (A)
(13) KEPA ARRIZABALAGA (P)
(49) MYLES LEWIS-SKELLY (D)
(9) GABRIEL JESUS (A)
(56) MAX DOWMAN (C)
(16) CHRISTIAN NØRGAARD (C)
(71) ANDRE HARRIMAN-ANNOUS (A)
(11) GABRIEL MARTINELLI (A)
(89) MARLI SALMON (D)
(79) KHARI RANSON (P)
ALLENATORE ARSENAL
Mikel Arteta
PREPARTITA
Sporting Lisbona - Arsenal è valevole per i quarti della competizione Champions League 2025/2026. La partita è in programma il giorno 7 aprile alle ore 21:00 allo stadio Estádio José Alvalade di Lisbon. Arbitro di Sporting Lisbona - Arsenal sarà Daniel Siebert. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.
Attualmente Sporting Lisbona si trova 7° in classifica con 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Arsenal si trova 1° in classifica con 24 punti (frutto di 8 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Sporting Lisbona ha segnato 17 gol e ne ha subiti 11; Arsenal ha segnato 23 gol e ne ha subiti 4.
Sporting Lisbona e Arsenal è la prima che si affrontano in campionato.
Sporting Lisbona-Arsenal ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Lo Sporting non ha mai vinto contro l'Arsenal in sette sfide (4N 3P), inclusa una sconfitta casalinga per 1-5 nella scorsa edizione della Champions League; il club portoghese ha però eliminato l'Arsenal agli ottavi di finale dell'Europa League 2022-23 ai calci di rigore.
L'Arsenal non ha mai vinto in trasferta contro avversarie portoghesi nelle fasi a eliminazione diretta nelle maggiori competizioni europee (4N 2P), perdendo quella più recente per 1-0 contro il Porto negli ottavi di finale della Champions League 2023-24.
Lo Sporting disputa i quarti di finale in Coppa dei Campioni/Champions League solo per la seconda volta, dopo che è stato eliminato in questa fase dalla Real Sociedad nel 1982-83.
L'Arsenal non ha superato il turno in cinque degli otto quarti di finale di Champions League disputati. Tuttavia, ha sconfitto il Real Madrid in questa fase la scorsa stagione e potrebbe raggiungere le semifinali in due edizioni consecutive per la prima volta nel torneo.
Lo Sporting ha vinto tutte e cinque le partite casalinghe in questa edizione della Champions League: è la striscia più lunga di successi casalinghi consecutivi per una squadra portoghese nella competizione a partire dal Porto nel dicembre 1999 (sei).
L'Arsenal è la squadra con la media più bassa di gol subiti (0.5), xG contro (0.75) e tiri nello specchio subiti (2.7) in questa Champions League; i Gunners sono anche la formazione che è stata in svantaggio per il minor numero di minuti in questa edizione (42:48, tutti nella gara d'andata degli ottavi di finale contro il Bayer Leverkusen).
Luis Suárez ha segnato cinque gol per lo Sporting in questa stagione di Champions League e potrebbe eguagliare il record di reti per il club portoghese in una singola edizione di Coppa dei Campioni/Champions League, stabilito da Viktor Gyökeres nel 2024-25 (sei).
L'attaccante dell'Arsenal Viktor Gyökeres ha segnato sei gol in otto presenze con lo Sporting nella scorsa stagione di Champions League. Lo svedese potrebbe diventare il primo giocatore a segnare sia a favore che contro il club portoghese nella competizione.
Gonçalo Inácio dello Sporting ha effettuato 41 line-breaking passes tra andata e ritorno contro il Bodø/Glimt negli ottavi di finale: record per un giocatore in un turno della fase a eliminazione diretta nella Champions League 2025-26.
Basandosi sugli xG dei tiri subiti nello specchio (esclusi autogol), David Raya dell'Arsenal è il portiere che ha evitato di subire più reti nelle ultime due stagioni di Champions League: +7.4 (12 gol subiti e 19.4 xG subiti nello specchio).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: